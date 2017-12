Dân Chủ Thắng Ghế Nghị Sĩ Liên Bang Tại Alabama

Tân Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Doug Jones trong đêm thắng cử tại Alabama. (Photo AFP/Getty Images)



BIRMINGHAM - Đảng DC không giành đuợc ghế nghị sĩ đại diện Alabama tại Thượng Viện liên bang từ hơn 1 thập niên.

Lần trước, năm 2006, ứng viên DC Jim Folsom Jr. thắng cử phó thống đốc sau hơn 10 năm đứng ngoài chính trị – thân phụ ông này là thôáng đốc 2 nhiệm kỳ.

Ông Folsom Jr. tranh cử với chính sách tạo việc làm, đầu tư hạ tầng cơ sở, cổ vũ niềm tin tôn giáo. Ông đuợc mô tả như là 1 nhân vật làm việc độc lập, có quan hệ rộng rãi với chính giới tiểu bang.

Đối thủ của ông Jones là Roy Moore, đang mang tai tiếng tấn công tình dục nhưng đuợc TT Trump hậu thuẫn.

Nhà báo nhắc lại: ông Moore đắc cử chánh án toà tối cao Alabama năm 2012 với 52% phiếu.

Bà Kayla Moore đã lên tiếng trong buổi vận động cử tri tối Thứ Hai, rằng “Ông Roy không theo phe đảng – 1 trong các luật sư của gia đình theo đạo Jew. Nhiều bạn bè của chúng tôi là giáo sĩ rabbi”.

1 tuần trước, chính ông Moore đả kích tỉ phú George Soros, 1 nhà tài trợ phóng khoáng theo đạo Jew, mô tả ông Soros là cùng phe với những kẻ không công nhận thượng đế và luân lý, chấp nhận sự cứu rỗi vủa đạo.

Bà Kayla nhấn mạnh: tin bịa đặt khiến cho công chúng nghĩ rằng ông Roy không hậu thuẫn cộng đồng da đen.

Tin tuần này ghi: ông Jones hơn ông Moore 10 điểm trong thăm dò dân ý.

Tin vào tối Thứ Ba, sau khi đóng cửa phòng phiếu tại Alabama cho biết Thượng Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa là Kayla Moore đã thua đối thủ Đảng Dân Chủ là Doug Jones với tỉ lệ phiếu 48.8% so với 49.6%, theo bản tin của báo The New York Times trích thuật tin của hãng thông tấn Mỹ AP vào tối Thứ Ba, ngày 12 tháng 12.

Ông Jones nhắm vào việc tạo dẫn đầu ở các quận thành phố gồm Birmingham và Montgomery, và khắp các quận có dân số da đen chiếm đa số.

Ủng hộ mạnh cho ông Moore thuộc đảng Cộng Hòa được TT Trump hậu thuẫn, nằm ở miền quê, hầu hết là các vùng có dân da trắng chiếm đa số và một nửa miền tây bắc của Alabama.