Tổng thống Joe Biden sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược (strategic partnership agreement) với Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới VN vào giữa tháng 9.

.

- Tổng thống Joe Biden sẽ tới VN tháng 9, sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược với VN

- Trump: cuộc chiến Ukraine sẽ không xảy ra nếu Trump ngồi ở Bạch Ốc vì “Tôi là quả táo trong mắt của Putin (ám chỉ: Putin yêu thương Trump)”

- Trump lại kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xóa sổ các bản cáo trạng vì Trump "không có tội cho dù đã giấu hồ sơ mật và xúi bạo loạn"

- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie: Trump là kẻ thua cuộc đã được chứng nhận, là kẻ hèn nhát đã được chứng minh.

- Thẩm phán chặn 1 dự luật Texas, cấm Texas từ chối các lá phiếu gửi qua thư và đơn xin bỏ phiếu “chỉ vì lỗi hoặc thiếu sót nhỏ về giấy tờ”

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Alberto Gonzales (chính phủ George W. Bush): nếu Trump bị kết án, cần đưa Trump vào tù như mọi tù nhân khác.

- Barbara Res (cựu kỹ sư 18 năm làm cho Trump trong Dự án Trump Construction Projects): Trump hết còn là "con người".

- GS Isaac Bailey kêu gọi các nhà thờ Cơ đốc hãy quăng bỏ Trump, đừng tin là tới cõi này để cứu chúng ta.

- Thẩm phán Lewis Kaplan bác bỏ nỗ lực của Trump ngăn chặn vụ kiện phỉ báng của nhà văn E. Jean Carroll.

- Các luật sư của Trump sẽ gặp Biện Lý Willis thương lượng ngày đầu thú và tiền bảo lãnh cho Trump

- Jeffrey Clark (đồng phạm của Trump ở tòa Georgia): xin dời ngày xét xử ra sau ngày 4 tháng 3/2024

- Trump sẽ bỏ qua cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống Cộng Hòa.

- Các hội về quyền bầu cử yêu cầu Thống đốc Georgia và Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang làm thủ tục sa thải Thượng nghị sĩ tiểu bang Shawn Still, vì theo Trump lật ngược bầu cử 2020

- Thống đốc Georgia: xét xử Trump có lẽ là sau bầu cử 2024.

- Mỹ-Hàn-Nhật tuyên cáo chung: phi nguyên tử hóa hoàn toàn Bắc Hàn.

- Tổng thống Joe Biden: Nga "đã thua" ở Ukraine

- Nga: bắn hạ máy bay không người lái Ukraine bắn vào Moscow và Belgorod.

- Ukraine: t nhất 5 người chết trong vụ hỏa tiễn Nga bắn vào Chernihiv, 37 người bị thương trong đó có 11 trẻ em.

- Quân Nga đã chiếm hoàn toàn tả ngạn sông Dnieper ở khu vực Kherson

- Mỹ: Gần 1/2 triệu lính Nga và Ukraine được ước tính đã chết hoặc bị thương

- Tướng Nga Gennady Lopyrev, người xây cung điện bí mật ở Biển Đen cho Putin và biết tất cả đường hầm, đã chết đột ngột.

- Los Angeles: cụ bà bị đánh té, bị giựt túi xách.

- Quận Cam: Ba nghi phạm ăn cắp trong cửa tiệm đã bị bắt sau khi lục soát một tiệm ở Huntington Beach.

- Quận Cam: thuyền lật, vết dầu loang ngoài khơi bờ biển Huntington Beach

- Cô Jacqueline Nguyễn kiện hãng hàng không Spirit Airlines vì kỳ thị người đồng tính.

- RFA. Người thân nói YouTuber Dưa Leo bị công an đánh đập, sau đó phạt 7,5 triệu đồng.

- TIN VN. Người Việt tăng mua xe nhập khẩu dù ô tô 'nội' được giảm lệ phí trước bạ.

- HỎI 1: Có phải 32% người Mỹ trưởng thành có xăm hình, và 32% phụ nữ Mỹ có xăm hình? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU về tim, 1/10 là chơi ma túy? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB- 19/8/2023) ⚪ ---- Tổng thống Joe Biden sẽ ký thỏa thuận đối tác chiến lược (strategic partnership agreement) với Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới VN vào giữa tháng 9, theo Politico đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn 3 người biết về kế hoạch của thỏa thuận.

.

Politico cho biết, thỏa thuận này sẽ cho phép hợp tác song phương mới, thúc đẩy nỗ lực của Việt Nam phát triển lĩnh vực công nghệ cao trong các lĩnh vực bao gồm sản xuất chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch nói với Reuters hôm thứ Sáu rằng Biden đang cân nhắc chuyến đi vào tháng 9 tới Việt Nam. Biden cho biết trong tháng này ông sẽ đến Việt Nam "trong thời gian ngắn" vì nước này muốn nâng cao mối quan hệ với Hoa Kỳ và trở thành một đối tác lớn.

.

Bạch Ốc chưa xác nhận kế hoạch cho chuyến đi. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào thứ Bảy. Người phát ngôn của Bộ, Phạm Thu Hằng hôm thứ Năm đã không xác nhận hoặc từ chối chuyến thăm tiềm năng của Biden. Bà Hằng nói: “Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí và đang thảo luận các biện pháp nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương theo hướng ổn định, thực chất và lâu dài, hướng tới nâng cấp (quan hệ) lên một tầm cao mới khi có thể.”

.

Reuters nhắc rằng, tại một cuộc gặp hồi tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt quan hệ khi Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác ở châu Á để chống lại một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Các quan chức chưa cho biết mối quan hệ gần gũi hơn có thể đòi hỏi điều gì, nhưng các chuyên gia cho rằng nó có thể bao gồm việc tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ.

.

.

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie đã phản ứng hôm thứ Sáu trước quyết định của Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa, về việc bỏ qua cuộc tranh luận tổng thống của Cộng Hòa vào tuần tới. Donald Trump, mới bị truy tố ở Georgia, dự kiến ra đầu thú tuần sau ở Fulton County. Christie viết trên X: "Thật ngạc nhiên, thật ngạc nhiên ... anh chàng được tại ngoại từ 4 khu vực pháp lý và không thể bào chữa cho hành vi đáng trách của mình, đang sợ hãi và trốn khỏi sân khấu tranh luận. Trump - kẻ thua cuộc đã được chứng nhận, kẻ hèn nhát đã được chứng minh."

.

⚪ ---- Trump đã đưa ra một lý do mới kỳ lạ giải thích tại sao Trump tuyên bố Vladimir Putin sẽ không bao giờ phát động cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine nếu Trump vẫn còn nắm quyền. “Tôi là quả táo trong mắt của Putin (ám chỉ: Putin yêu thương Trump)” Trump nói như thế trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business được phát sóng hôm thứ Sáu. “Putin sẽ không bao giờ đến Ukraine, nhưng đó chỉ là do mối quan hệ của tôi với ông ấy, tính cách của tôi hơn là của Putin,” Trump nói.

.

Trump đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố như vậy và khẳng định rằng Trump có thể “kết thúc cuộc chiến đó trong một ngày” bằng cách buộc Ukraine “thực hiện một thỏa thuận”. Vào đêm trước khi Điện Kremlin phát động chiến tranh vào tháng 2 năm 2022, Trump đã ca ngợi các động thái của Putin ở miền đông Ukraine là "hiểu biết" trong các bình luận trên Clay Travis & Buck Sexton Show. “Hôm qua tôi đến xem và thấy có một màn hình tivi, và tôi nói, ‘Thật là thiên tài,’” Trump nói.

.

⚪ ---- Lần nữa, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi trong một bài đăng trên Truth Social rằng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) nên giải quyết những rắc rối pháp lý mà Trump đang gặp phải: “Tại sao tôi phải tự bảo vệ mình trước các Bản cáo trạng không có thật và nhiều vụ kiện khác, tất cả đều được đưa ra và điều phối bởi người mà tôi đang tranh cử và đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, Joe Biden gian dối. Đây là một tình huống chưa từng có tiền lệ không thể giải quyết riêng lẻ mà chỉ giải quyết tổng thể. BẢY trường hợp này đều liên quan đến CAN THIỆP BẦU CỬ - Một tình huống rất bất công cần được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ giải quyết, nếu không các Tổng thống khác cũng sẽ làm điều tương tự." (Ý của Trump nói rằng không hề có chuyện Trump giấu hồ sơ mật [chỉ là ai đó ném hồ sơ mật vào nhà Trump], không hề có bạo loạn ngày 6/1/2021 [chỉ là ai đó nằm mơ]...)

.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang đã chặn các phần của dự luật Texas yêu cầu các quan chức bầu cử tiểu bang từ chối các lá phiếu gửi qua thư và đơn xin bỏ phiếu “dựa trên các lỗi hoặc thiếu sót nhỏ về giấy tờ,” theo Bộ Tư pháp công bố hôm thứ Sáu. Hôm thứ Năm, Thẩm phán địa hạt Hoa Kỳ Xavier Rodriguez đã ra phán quyết rằng các khía cạnh của Dự luật số 1 của Thượng viện Texas, được thông qua vào tháng 9/2021, vi phạm Đạo luật Dân quyền năm 1964 bằng cách loại bỏ các lá phiếu và đơn ghi danh bầu phiếu cho những thứ “không quan trọng” trong việc xác định tư cách hợp lệ của cử tri, chẳng hạn như số giấy phép lái xe không khớp.

.

“Phán quyết này gửi một thông điệp rõ ràng rằng các tiểu bang không được áp đặt các yêu cầu bất hợp pháp và không cần thiết nhằm tước quyền bầu cử của những cử tri đủ điều kiện muốn tham gia vào nền dân chủ của chúng ta,” Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clarke cho biết trong một tuyên bố.

.

⚪ ---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp Alberto Gonzales hôm thứ Sáu cho biết cựu Tổng thống Trump “nên ngồi tủ” nếu bị kết án về các cáo buộc liên bang liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. “Nếu trên thực tế, Trump bị kết án về những tội mà Jack Smith và Bộ Tư pháp truy tố…vâng, tôi nghĩ Trump nên ngồi tù,” Gonzales, người từng phục vụ trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cựu thư ký báo chí Bạch Ốc và người dẫn chương trình MSBNC Jen Psaki.

.

“Có những người đã đến Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 - có thể không phải theo chỉ đạo rõ ràng của [cựu] Tổng thống Trump - nhưng chắc chắn, Trump đã không làm gì để ngăn chặn những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó,” Gonzales tiếp tục. Gonzales cho biết ông nghĩ sẽ là "công bằng" nếu Trump vào tù nếu Trump bị công tố viên đặc biệt Jack Smith truy tố thành công, đồng thời lưu ý rằng "chúng ta còn một chặng đường dài từ đó."

.

⚪ ---- Trump đã mất phẩm chất người rồi, theo lời một chuyên gia làm việc cho Trump suốt 18 năm. Barbara Res, cựu kỹ sư của Dự án Trump Construction Projects, nói trên CNN hôm thứ Sáu rằng các hành động và cách cư xử của Trump xung quanh các bản cáo trạng và nỗ lực chiếm lại Bạch Ốc khó có thể được coi là hành động của một "con người".

.

"Bạn đã làm việc với anh ấy trong 18 năm," người dẫn chương trình Kaitlan Collins nói. "Khi bạn nhìn vào thời hạn mà Trump đang phải đối mặt, trên mặt trận chính trị, Trump nói rằng Trump sẽ không xuất hiện trong cuộc tranh luận vào tối thứ Tư. Bạn nhìn nhận điều đó như thế nào, dựa trên những gì bạn biết về Trump?"

.

"Tại sao Trump lại xuất hiện trong cuộc tranh luận?" Res nói. "Trump đang dẫn đầu, phải không? Vì vậy, tại sao lại tự đặt mình vào rủi ro. Theo ý kiến ​​của tôi, Trump rất tệ trong các cuộc tranh luận khác. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên về việc Trump rút lui. Điều tôi thấy thật điên rồ là Trump đã nói sẽ họp báo lớn để có nơi Trump sẽ có bằng chứng, bạn biết đấy, rằng mọi thứ đã bị gian lận ở Georgia. Trump sẽ được minh oan và đột nhiên, Trump nói không cần phải làm điều đó bởi vì các luật sư sẽ làm như thế — tôi nghĩ rằng thật cuồng loạn."

.

Cô Res tiếp tục giải thích rằng không có hành vi nào trong số này làm cô ngạc nhiên, "bởi vì Trump đã từng làm điều đó trước đây. Tất cả đều là bịa đặt. Không có gì hết- rõ ràng là không có bằng chứng. Không có gì cả. Trump chỉ nảy ra một ý tưởng, chúng ta hãy làm điều này, và mọi người tha thứ cho Trump vì đã không - ồ, họ tin Trump. Đó là thái độ của Trump. Trump nói dối cùng một điều 100 lần nếu Trump phải làm thế, nhưng cuối cùng mọi người cũng tin điều đó khi nghe hoài."

.

"Bạn không ngạc nhiên về điều này," Collins nhấn mạnh. "Bạn đã thấy mô hình này diễn ra khi bạn làm việc cho Trump vào những năm 80 và 90."

.

"Có," Res xác nhận. "Và nó đến trong một khoảng thời gian. Tôi bắt đầu với Trump vào năm 1980 và, bạn biết đấy, gần như kết thúc vào năm '98 hoặc đại loại như thế. Nhưng tôi đã thấy sự phát triển, sự thay đổi ở Trump. Và bây giờ tôi nghĩ Trump là kẻ rối loạn nhân cách (Sociopath). Tôi không phải là nhà tâm lý học hay bất cứ thứ gì, nhưng Trump không bình thường rồi."

.

⚪ ---- Trong một chuyên mục nói thẳng được xuất bản bởi Charlotte Observer, một người theo đạo Tin lành suốt đời đã bày tỏ sự thất vọng rằng các Cơ đốc nhân đã bị Donald Trump, người không thể giống Chúa Jesus Christ, hớp hồn. Theo Isaac Bailey (Giáo sư Đại học Davidson College), những Cơ đốc nhân vẫn đứng về phía Trump bất chấp thành tích phạm tội và kích động bạo lực của Trump cần phải "tỉnh ngộ" và nhận ra rằng họ đã bị lừa bởi một kẻ lừa đảo đã săn lùng họ kể từ khi Davidson College được bầu lần đầu tiên. vào năm 2016.

.

Đề cập đến những bình luận của nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo Russell Moore về ảnh hưởng của Davidson College đối với giáo dân, những người hiện đang cho rằng lời của Chúa Jesus thể hiện sự yếu đuối, Bailey viết, "Có thể trong tâm trí của họ, Trump là Chúa Jesus của Sách Khải huyền. Ông ấy là Vua của Các vị vua, Chúa của các Chúa với thanh gươm trong miệng, người đã trở lại để phán xét người công chính và kẻ bất chính, để tiến hành chiến tranh."

.

Với suy nghĩ đó, ông tiếp: "Đó là lý do tại sao họ xem mọi cáo trạng của Trump không phải là nền dân chủ hoạt động như dự định, duy trì nguyên tắc không ai đứng trên luật pháp, mà giống như một đòn roi của lính La Mã giáng vào lưng Chúa Jesus. Tôi ước nó không phải là sự thật. Nhưng nó là vậy."

Sử dụng trường hợp của Edgar Maddison Welch, người đã xuất hiện tại một tiệm bánh pizza ở "Washington, D.C., thuyết phục rằng y phải cứu trẻ em khỏi một đường dây tình dục trẻ em ma quỷ tưởng tượng do Đảng Dân chủ tài trợ và điều hành," trong khi được trang bị một khẩu AR-15 "chỉ để nhận ra quá muộn rằng y đã bị lừa bởi một trò lừa bịp. Y đã bị kết án 4 năm tù", Bailey nói rằng đó nên là một bài học cho tất cả những người theo đạo Cơ đốc đã rơi vào bùa mê của Trump: "Tôi hy vọng những người đã tin rằng Trump tới cõi này để cứu chúng ta hãy thức tỉnh trước khi quá muộn cho tất cả chúng ta."

.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Lewis Kaplan đã bác bỏ nỗ lực của Trump nhằm ngăn chặn vụ kiện phỉ báng của nhà văn E. Jean Carroll. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024. Kaplan viết: “Vụ án này phần lớn bị đình trệ trong nhiều năm phần lớn là do ông Trump liên tục nỗ lực trì hoãn, điều này đã được ghi vào các quyết định trước đó của Tòa án. Kiến nghị của ông Trump về việc hoãn kháng cáo bị từ chối. Tòa án này xác nhận rằng bản thân kháng cáo là phù phiếm."

.

Vào tháng 5/2023, bồi thẩm đoàn tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một phiên tòa dân sự, trong đó Carroll cáo buộc ông lạm dụng tình dục và phỉ báng nhưng cựu tổng thống Mỹ vẫn khẳng định toàn bộ vụ án là "câu chuyện giả". Trump cũng đã đệ đơn kiện nhà văn, sau đó cũng bị Thẩm phán Kaplan bác bỏ.

.

⚪ ---- Các luật sư của Trump sẽ tới Georgia vào đầu tuần tới để thương lượng tiền bảo lãnh cho Trump, theo các nguồn tin nói với ABC News hôm thứ Sáu. Nhóm pháp lý sẽ gặp Biện lý Quận Fulton Fani Willis vài ngày trước hạn chót ngày 25/8 mà theo đó Trump phải đầu thú, tự bước vào nhà tù Georgia. Phiên tòa thụ lý hồ sơ (arraignment) của Trump dự kiến sẽ diễn ra vào một thời gian sau ngày Trump đầu thú.

.

Các nguồn tin cho ABC biết các điều khoản nộp tiền ạti ngoại cho Trump sẽ được thảo luận trước khi Trump bước vào nhà tù. Trump có thể bị từ chối tiền bảo lãnh vì ngôn ngữ đe dọa mà ông đã sử dụng trên tài khoản Truth Social, mà một thẩm phán có thể coi là đe dọa các nhân chứng và công tố viên. Nhưng điều đó được coi là khó xảy ra. Trump và 18 người khác đã bị truy tố hôm thứ Hai với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia.

.

⚪ ---- Jeffrey Clark, cựu quan chức Bộ Tư Pháp của Trump và bị truy tố cùng với 18 người khác trong vụ án của Donald Trump ở Georgia, đã đẩy lùi ngày xét xử được đề xuất của Biện lý Quận Fulton Fani Willis (bà Willis đề nghị xét xử từ ngày 4 tháng 3/2024) rằng ngày đó không thực tế: “Theo hiểu biết của chúng tôi, không ai trong số 19 bị cáo có tên trong bản cáo trạng đã được tống đạt bất kỳ lệnh bắt giữ nào, bị bắt giam, ra hầu tòa lần đầu, hoặc bị buộc tội, hoặc từ bỏ lệnh buộc tội,” hồ sơ cho biết. “Giờ đây, Biện lý Quận không thể giả vờ như thể đây là một vấn đề đơn giản, chẳng hạn như bản cáo trạng dài 2 trang đối với một bị cáo đơn độc đã từ bỏ việc buộc tội.”

.

Gọi vụ việc là “thuyết âm mưu rối rắm và rườm rà”, hồ sơ cũng chỉ ra rằng Clark có thể cố gắng lập luận rằng y được miễn trừ truy tố vì y đang làm việc cho Bộ Tư Pháp (và chỉ làm theo lệnh). Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, Trump đã công khai cân nhắc việc thăng chức cho Clark làm Bộ Trưởng Tư Pháp để điều tra những cáo buộc gian lận vô căn cứ. Clark cũng đã muốn gửi một lá thư cho các quan chức Georgia tuyên bố sai sự thật rằng Bộ Tư Pháp “đã xác định những mối quan tâm đáng kể” với cuộc bầu cử. Y đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật RICO của Georgia và âm mưu phạm tội thực hiện các tuyên bố và bài viết sai sự thật.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang lên kế hoạch bỏ qua cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin, theo New York Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

.

Trump nói với những người thân cận rằng ông dự định trả lời phỏng vấn trực tuyến cho cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson vào ngày diễn ra cuộc tranh luận. Cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng hòa dự kiến diễn ra vào ngày 23/8 tại Wisconsin, trong khi cuộc tranh luận thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 27/9 tại California.

.

⚪ ---- Một liên minh các nhóm về quyền bầu cử đã yêu cầu hôm thứ Năm rằng Thống đốc Georgia Brian Kemp và Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Christopher Carr bắt đầu thủ tục sa thải Thượng nghị sĩ tiểu bang Shawn Still, người bị nêu tên cùng với cựu Tổng thống Donald Trump và 17 người khác trong bản cáo trạng hình sự được đưa ra trước đó tuần bởi một đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton.

.

TNS/TB Still (Cộng Hòa) phải đối mặt với 7 truy tố theo bản cáo trạng, bao gồm vi phạm đạo luật Tổ chức Tham nhũng và Bị ảnh hưởng bởi Racketeer (RICO) của Georgia, mạo danh một công chức và giả mạo. Trong một lá thư gửi cho Kemp và Carr, những người ủng hộ từ All Voting Is Local Action, Fair Fight Action, New Georgia Project Action Fund, và Represent GA Action Network đã kêu gọi 2 quan chức "tiến hành với thẩm quyền theo hiến pháp được trao cho văn phòng để triệu tập một ủy ban xem xét để sa thải Thượng nghị sĩ Still khỏi văn phòng."

.

Cô Jacqueline Nguyễn

RFA. Người thân nói YouTuber Dưa Leo bị công an đánh đập, sau đó phạt 7,5 triệu đồng.

TIN VN. Người Việt tăng mua xe nhập khẩu dù ô tô 'nội' được giảm lệ phí trước bạ.

"Thượng nghị sĩ Still, cùng với những người khác, bị cáo buộc đã ký các văn bản phê chuẩn phiếu đại cử tri cho cựu Tổng thống Trump mặc dù không có thẩm quyền để phục vụ với tư cách là đại cử tri đủ tiêu chuẩn", bức thư viết. "Các cáo buộc làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng của Thượng nghị sĩ Still trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình theo cách duy trì các giá trị và nguyên tắc mà một quan chức được bầu phải tuân theo. Các cáo buộc cũng ngăn cản Thượng nghị sĩ Still thực hiện nhiệm vụ của mình. Các hành động bị cáo buộc của thượng nghị sĩ đại diện cho một sự vi phạm đáng báo động về lòng tin và nghĩa vụ với các cộng đồng mà anh ta phục vụ trong cơ quan lập pháp. Mặc dù chúng tôi công nhận nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, nhưng các cáo buộc hình sự đang chờ xử lý là cực kỳ nghiêm trọng."Hiến pháp Georgia quy định rằng khi một nhà lập pháp bị truy tố, thống đốc "sẽ... chỉ định một ủy ban xem xét" để xác định xem "bản cáo trạng có liên quan và ảnh hưởng xấu đến việc điều hành văn phòng của công chức bị truy tố hay không và quyền và lợi ích của công chúng" do đó bị ảnh hưởng xấu."Nếu ủy ban đưa ra quyết định như vậy, thống đốc "sẽ đình chỉ công chức ngay lập tức và không có thêm hành động nào trong khi chờ phán quyết cuối cùng về vụ việc hoặc cho đến khi hết nhiệm kỳ của viên chức, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước", hiến pháp nêu rõ.Các nhóm về quyền bầu cử đã lập luận trong thư của họ rằng "các cáo buộc nghiêm trọng" trong bản cáo trạng của Quận Fulton "làm rõ các hoạt động bị cáo buộc của Thượng nghị sĩ Still ngăn cản ông ta thực hiện các nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đang kêu gọi quý ông triệu tập ủy ban xem xét trong vòng 14 ngày kể từ ngày cáo trạng. Mặc dù chúng tôi công nhận nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội, nhưng các cáo buộc hình sự đang chờ xử lý là cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi tin chắc rằng việc Thượng nghị sĩ Still bị cách chức sẽ là lợi ích tốt nhất của tiểu bang Georgia."⚪ ---- Thống đốc Georgia Brian Kemp nghi ngờ chuyện Donald Trump sẽ phải hầu tòa tại Georgia trước cuộc bầu cử năm 2024. Kemp phản đối mục tiêu đã nêu của Biện lýquận Fulton Fani Willis là sẽ xét xử Trump vào tháng 3/2024, theo báo Atlanta Journal-Constitution: “Phiên tòa này, bất chấp ngày mà mọi người yêu cầu, nó sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử 2024.”Kemp đã khiến Trump tức giận vì từ chối tuân theo các tuyên bố gian lận bầu cử của ông, và thống đốc đã nói với một hội nghị của Đảng Cộng hòa vào sáng thứ Sáu rằng việc tập trung vào thất bại của Trump 3 năm trước sẽ khiến Cộng Hòa sẽ phải thua trong cuộc bầu cử năm 2024.Kemp nói: “Chúng ta phải tập trung vào tương lai – không phải điều gì đó đã xảy ra ba năm trước. Chúng ta không cần tập trung vào những điều ngu ngốc sẽ không xảy ra trước cuộc bầu cử này. Chúng ta có thể giải quyết chuyện đó sau, sau khi chúng ta giành chiến thắng. Chúng ta phải nói cho mọi người biết mục đích của chúng ta – và sau đó chúng ta phải có một ứng cử viên có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bởi vì nếu chúng tôi không giành chiến thắng, chúng tôi sẽ không thể cai trị."Thống đốc nhiệm kỳ thứ hai, người được nhắc đến như một ứng cử viên tổng thống tiềm năng, từ chối cho biết liệu ông có tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ vào năm 2026 hay không: “Đối với tôi, tương lai là năm 2024 chứ không phải năm 2026. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ nhận được tin nhắn của tôi ngày hôm nay."⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu nói rằng Nga "đã thua" ở Ukraine vì Nga "không thể" đạt được các mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Biden cảm ơn Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vì đã nhận ra thế giới cần phải phản ứng khi Moscow tấn công nước láng giềng và lưu ý rằng một kịch bản như vậy "có thể xảy ra ở bất cứ đâu".Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng việc không phản ứng trước cuộc xâm lược của Nga sẽ không gửi một thông điệp sai tới Trung Quốc, ám chỉ rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể bật đèn xanh cho Bắc Kinh để thực hiện các hành động tương tự.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Bảy nói rằng Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới vào Moscow, cũng như Belgorod. Theo Bộ, "nỗ lực của chế độ Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố" vào Belgorod đã được ghi nhận vào khoảng 2:00 chiều giờ Moscow, 1:00 giờ chiều. Bộ khẳng định rằng các UAV được cử đi để tấn công các thể chế chính trị của Nga. Nó nhấn mạnh rằng các hệ thống phòng thủ của Nga đã tiêu diệt máy bay không người lái. Bộ cho biết chiếc UAV bị chận phía trên Moscow và Moscow Oblast đã được phát hiện "kịp thời" và "ngăn chặn nó bằng các phương tiện chiến tranh điện tử" trước khi nó rơi "tại một khu vực hoang vắng gần khu định cư Putilkovo, thành phố Krasnogorsk. Không có thương vong hoặc thiệt hại."⚪ ---- Bộ Nội vụ Ukraine hôm thứ Bảy thông báo rằng ít nhất 5 người đã chết trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào Chernihiv. Một hỏa tiễn đạn đạo đã tấn công trung tâm thành phố Chernihiv, làm hư hại một tòa nhà đại học và nhà hát, trong số các vật thể khác. Bộ này cho biết thêm, ít nhất 37 người bị thương trong vụ tấn công, trong đó có 11 trẻ em.⚪ ---- Quân đội Nga đã chiếm hoàn toàn tả ngạn sông Dnieper ở khu vực Kherson, theo RIA Novosti đưa tin hôm thứ Sáu. "Tại khu vực Trại Cossack, các đơn vị của nhóm Dnepr đã quét sạch hoàn toàn tàn dư của các chiến binh và lính đánh thuê Ukraine. Bờ trái do các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga kiểm soát", nguồn tin nói với RIA. Theo RIA, quân Nga đang ngăn chặn các nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm vượt qua Dnepr bằng hỏa lực pháo binh.⚪ ---- Gần nửa triệu binh sĩ Nga và Ukraine được ước tính đã chết hoặc bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu, theo ác quan chức Hoa Kỳ giấu tên nói với tờ New York Times hôm thứ Sáu. Ước tính tổng số thương vong của Nga là gần 300.000, bao gồm 120.000 người chết và 180.000 người bị thương. Ở phía bên kia, Ukraine được cho là có khả năng mất 70.000 lính, với khả năng 120.000 người bị thương. Theo các quan chức, thương vong bao gồm quân đội tại ngũ, dự bị và bán quân sự.Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh rằng các số liệu đại diện cho ước tính của họ và con số thương vong chính xác không thể được xác định chính xác vì Nga được cho là báo cáo thấp về thương vong, trong khi Kiev không công bố báo cáo chính thức về tổn thất của binh lính.⚪ ---- Vị tướng Nga, người giám sát việc xây cung điện sang trọng ở Biển Đen của Vladimir Putin và biết tất cả những bí mật của nó, đã đột ngột qua đời trong tù. Tướng Gennady Lopyrev, 69 tuổi, đã được tạm tha nhưng được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu (leukaemia) vào ngày 14 tháng 8 và qua đời hai ngày sau đó. Các hãng thông tấn đưa tin rằng trước đó y không nói về bệnh nhưng một quan chức giám sát nhà tù Nga khẳng định rằng Lopyrev chết vì nguyên nhân tự nhiên.Lopyrev đã bị giam tại khu nhà tù IK-3 ở vùng Ryazan, miền trung nước Nga trong 10 năm vào năm 2017 vì tội nhận hối lộ để đổi lấy các hợp đồng xây dựng. IK-3 là một nhà tù khắc nghiệt được nhắm đến bởi nhóm lính đánh thuê Wagner của Điện Kremlin để tuyển mộ những tân binh chiến đấu ở Ukraine. Lopyrev trước đây từng là trung tướng trong Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO), đơn vị quân đội gồm 50.000 quân do Putin kiểm soát, được giao nhiệm vụ bảo vệ Putin.Các hãng thông tấn đưa tin rằng với tư cách là chỉ huy của FSO ở Bắc Kavkaz, một trong những dự án chính của Lopyrev là giám sát việc xây dựng và đảm bảo an ninh cho cung điện của ông Putin tại Gelendzhik gần Sochi trên bờ Biển Đen của Nga. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2005 và tiêu tốn khoảng 780 triệu bảng Anh. Nó được xây dựng theo phong cách thời Phục hưng mô phỏng của Ý và ẩn mình trong những khu rừng bên cạnh một vách đá đổ ra một bãi biển tư nhân đầy cát. Cung điện có một nhà nguyện, một sân khúc côn cầu trên băng dưới lòng đất, một vườn nho, một nhà hát và bãi đáp trực thăng.Nó được cho là pháo đài sang trọng bất khả xâm phạm của Putin và Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ nói rằng Lopyrev sẽ là một trong những người duy nhất biết tất cả các bí mật của nó: lối vào và lối ra của nó; điểm yếu và điểm mạnh của nó. Tham nhũng tràn lan trong quân lực Nga nhưng việc các tướng lĩnh cấp cao bị bỏ tù vì tội nhận hối lộ là điều bất thường trừ khi họ không được ủng hộ. Vào năm 2016, khi Lopyrev bị bắt, truyền thông đưa tin rằng anh ta đã ngoan cố phủ nhận các cáo buộc và khai rằng mình đã bị các sĩ quan cấp cao khác gài bẫy.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol cho biết trong một tuyên bố chung có tên là Nguyên tắc Trại David (Camp David Principles) rằng họ "thống nhất" trong cam kết đạt được phi nguyên tử hóa hoàn toàn Bắc Hàn."Chúng tôi vẫn cam kết đối thoại với Bắc Hàn mà không có điều kiện tiên quyết. Chúng tôi tìm cách giải quyết các vấn đề nhân quyền và nhân đạo, bao gồm giải quyết ngay lập tức các vấn đề bắt cóc, giam giữ và tù nhân chiến tranh chưa hồi hương," tuyên bố nêu lời ba nhà lãnh đạo phát biểu. "Chúng tôi ủng hộ một Bán đảo Triều Tiên thống nhất tự do và hòa bình", họ nói thêm trong tài liệu được công bố sau cuộc gặp ba bên tại Trại Daivd.Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Seoul cảnh báo Bắc Hàn có thể tiến hành thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới như một hành động khiêu khích giữa sự kiện này.⚪ ---- Los Angeles: cụ bà bị đánh té, bị giựt túi xách. Cảnh sát Los Angeles đã bắt giữ người mà họ nói đã đánh gục một phụ nữ 86 tuổi, nhưng họ đang tìm kiếm một người khác dường như không liên quan đến vụ tấn công nhưng đã lấy trộm ví của người phụ nữ khi bà nằm bất tỉnh trên mặt đất. Cuộc tấn công ngày 8/8/2023 vào khoảng 2:40 giờ chiều ở Nam Los Angeles đã đưa người phụ nữ đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch.Video giám sát từ xe buýt Metro số 1957 trên Tuyến 204 cho thấy nhiều người đứng xung quanh người phụ nữ bất lực, trong đó có một người đàn ông mặc áo khoác New York Yankees, đội mũ len sẫm màu, quần sẫm màu và đi giày xám. Người đàn ông dường như ở độ tuổi 40 hoặc 50 và có ria mép hoặc râu dê. Bất chấp nỗ lực can thiệp của nhiều người, người đàn ông nhiều lần cúi xuống xác người phụ nữ, cuối cùng giật lấy ví của cụ bà và bỏ đi. Bất kỳ ai có thông tin xin gọi cho Thám tử Jonathan Moyers theo số 213-359-3707.⚪ ---- Quận Cam: Ba nghi phạm ăn cắp trong cửa tiệm đã bị bắt sau khi lục soát một tiệm ở Huntington Beach hôm thứ Năm. Cảnh sát đã trả lời các báo cáo về một vụ trộm tại một cửa tiệm tiện lợi vào khoảng 1 giờ chiều. Khi cảnh sát Huntington Beach, cùng với một đơn vị mô tô, đến hiện trường và phát hiện những kẻ tình nghi chạy trốn khỏi cửa hàng trên một xe hơi phóng đi.Cảnh sát rượt theo chiếc xe, chận bắt những kẻ tình nghi trên Xa lộ 405. Có 3 nghi can bị bắt tại hiện trường. Khám xét chiếc xe của họ, cảnh sát đã tìm thấy số mỹ phẩm bị đánh cắp trị giá hơn 1.200 đô la bên trong. Cảnh sát cũng tìm thấy thêm những vật dụng bên trong xe có thể đã bị đánh cắp từ một cửa tiệm khác.⚪ ---- Quận Cam: Một đội hazmat (lọc sạch chất độc hại) đang ứng phó với vết dầu loang ngoài khơi bờ biển Huntington Beach vào sáng thứ Sáu do một chiếc thuyền bị chìm. Giám sát viên Quận Cam Katrina Foley cho biết trong một tweet rằng một chiếc thuyền dường như đã bị chìm vào thứ Năm. Bà xác định đây không phải là tai nạn tràn dầu.Lực lượng duyên hải Hoa Kỳ đang giám sát và những người đi biển được yêu cầu tránh xa vùng biển giữa Beach Boulevard và Seapoint, theo Sở cứu hỏa Huntington Beach. Video trên không từ Sky5 cho thấy một số vùng nước tối hơn ngoài khơi Bến tàu Huntington Beach. Sky5 cũng chụp được chiếc thuyền bị lật gần đó.⚪ ----cho biết cô đã bị hộ tống xuống máy bay sau khi một tiếp viên hàng không của Spirit Airlines nhầm lẫn bệnh chàm (eczema) của cô với bệnh mpox đang kiện hãng hàng không, cáo buộc phân biệt đối xử chống người đồng tính. Theo đơn khiếu nại dân sự được cô đệ trình hôm thứ Tư tại Tòa Los Angeles, Jacqueline Nguyễn và vợ đã làm thủ tục lên chuyến bay của Spirit Airlines từ Los Angeles đến Dallas vào tháng 8/2022.Nhưng sau khi tất cả hành khách đã ngồi vào chỗ, một người phụ nữ mặc đồng phục của hãng hàng không Spirit Airlines đến gần vợ chồng Nguyễn và yêu cầu họ xuống máy bay, theo đơn khiếu nại. Nguyen "rất bối rối" trước yêu cầu này, và khi đến cầu máy bay, cô đã hỏi nhân viên chuyện gì đang xảy ra. Một nhân viên của Spirit Airlines, người không được nêu tên trong vụ kiện, đã hỏi về vết "rash" (vết trầy trên da) trên mặt của Nguyen, đơn kiện cho biết, Nguyen giải thích rằng đó là bệnh chàm và không lây nhiễm. Nhưng theo đơn khiếu nại, nhân viên Spirit Airlines bày tỏ lo ngại rằng Nguyen đã bị nhiễm vi-rút mpox.Mpox là một bệnh nhiễm vi-rút chủ yếu lây lan qua tiếp xúc da kề da. Mặc dù mpox có thể lây lan qua tiếp xúc gần gũi, bao gồm cả quan hệ tình dục, nhưng nó không được coi là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bất kỳ ai, bất kể xu hướng tính dục nào, đều có thể lây lan mpox, mặc dù báo cáo ban đầu về căn bệnh này tập trung vào số lượng lớn các trường hợp mắc bệnh ở nam giới đồng tính nam và song tính.“Giả định này chứng tỏ rằng Spirit Airlines đã rập khuôn cô Nguyễn, vì họ dường như tin rằng những người đồng tính dễ mang mầm bệnh hơn,” đơn khiếu nại viết. Theo đơn khiếu nại, Nguyen và vợ cô được yêu cầu cung cấp tài liệu y tế để chứng minh rằng cô bị bệnh chàm. Nguyen đã đưa ra một tuýp kem trị chàm và được phép lên lại chuyến bay, thì chuyến bay đã bị trì hoãn.“Trên chuyến bay, cô Nguyễn đã che mặt vì toàn bộ thử thách thật nhục nhã và xấu hổ đối với cô,” đơn khiếu nại viết. Vụ kiện của Nguyen cáo buộc Spirit Airlines cố ý gây đau khổ về tinh thần và phân biệt đối xử về khuynh hướng tình dục. Đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại không xác định, cũng như lệnh cấm Spirit Airlines yêu cầu hành khách không phải dị tính chứng minh rằng họ đang đi du lịch mà không mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Người thân của nghệ sĩ hài độc thoại, YouTuber Dưa Leo tiết lộ ông này bị công an bắt cóc, đánh đập và sau đó phạt ông 7,5 triệu đồng vì các video từ sáu năm trước. Báo chí Nhà nước trong ngày 18/8 cho biết Công an quận 10, TPHCM xử phạt ông Nguyễn Phúc Gia Huy (nghệ danh Dưa Leo) vì các video có nội dung sai sự thật, tuy nhiên không tiết lộ đó là video nào và nội dung gì. Ông Huy, 41 tuổi, là một nghệ sĩ hài độc thoại từng tham gia chương trình Vietnam's Got Talent, và có kênh YouTube Dưa Leo với gần 900 ngàn lượt đăng ký, ông làm nhiều video nói về các vấn đề khác nhau, kể cả các vấn đề được cho là nhạy cảm trong xã hội như thuyền nhân, vượt biên, hay vụ nổ súng ở Đắk Lắk vừa qua. Một người thân của nghệ sĩ này trong buổi tối cùng ngày nói với Đài Á Châu Tự Do trong điều kiện giấu tên vì lý do an ninh như sau: "Dưa Leo bị bắt cóc lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 15/8 trong khi đang ngồi ăn một mình. Lực lượng an ninh đã bắt anh đem đi và sau đó đem về đồn để thẩm tra mà không đưa ra bất kỳ giấy tờ nào." Nguồn tin này cho biết thêm rằng, ông đã bị đánh trong khi bị thẩm tra và đến 11 giờ tối cùng ngày mới được phóng thích. (Hiện thời vào YouTube.com, gõ chữ "Dưa Leo" vẫn còn thấy nhiều video gần đây, không rõ video nào bị công an quy chụp.)⚪ ----Theo báo Thanh Niên. Lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước sụt giảm bất chấp được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, trong khi xe nhập khẩu tưởng chừng khó cạnh tranh lại hút khách mua, doanh số nhiều mẫu mã tăng trưởng trong tháng 7.2023. Từ tháng 7.2023, khách hàng mua ô tô lắp ráp trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách mới được Chính phủ ban hành thông qua Nghị định 41/2023/NĐ-CP. Trong khi đó, tương tự những năm trước đây, xe nhập khẩu nguyên chiếc vẫn không thuộc diện được hưởng ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ. Thê thảm vì: doanh số bán của xe lắp ráp trong nước trong tháng 7.2023 đạt 13.575 xe, giảm 12% trong khi doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 11.112 xe, tăng 34% so với tháng 6.2023.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 32% người Mỹ trưởng thành có xăm hình, và 32% phụ nữ Mỹ có xăm hình?ĐÁP 1: Đúng thế. Hình xăm đã trở thành một hình ảnh phổ biến hơn ở những nơi làm việc trên khắp Hoa Kỳ, thậm chí còn xuất hiện giữa các thành viên của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Giữa sự thay đổi này, phần lớn người Mỹ trưởng thành nói rằng xã hội đã trở nên chấp nhận hơn những người có hình xăm trong những thập kỷ gần đây, theo một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew.-- 32% người trưởng thành có một hình xăm, trong đó có 22% có nhiều hơn một hình.-- 38% phụ nữ có ít nhất một hình xăm, so với 27% nam giới. Con số này bao gồm 56% phụ nữ từ 18 đến 29 tuổi và 53% phụ nữ từ 30 đến 49 tuổi.-- 39% người Mỹ da đen có hình xăm, so với 35% người gốc Tây Ban Nha, 32% người da trắng và 14% người Mỹ gốc Á.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU về tim, 1/10 là chơi ma túy?ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới của Pháp báo cáo rằng hơn 1 trong số 10 bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) với kết quả xét nghiệm khẩn cấp về tim có khả năng gây tử vong là dương tính với việc sử dụng ma túy để giải trí. Các nhà nghiên cứu cho biết trên tạp chí Heart rằng khoảng 11% trong số gần 1.500 bệnh nhân được đưa vào một đơn vị chăm sóc tim mạch chuyên sâu của Pháp vì cơn khủng hoảng tim cho kết quả dương tính với cần sa, opioid, cocaine, methamphetamine hoặc các loại thuốc bất hợp pháp khác.Kết quả cho thấy thuốc gây nghiện hay ma túy thậm chí còn phổ biến hơn ở những bệnh nhân tim trẻ tuổi, với 1 trong 3 bệnh nhân dưới 40 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính.Nghiên cứu không thể nói liệu việc sử dụng ma túy có gây ra các vấn đề về tim cho những bệnh nhân này hay không, mặc dù thuốc được biết là có tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch.Chi tiết: