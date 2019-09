Cảnh sát và FBI đã bắt một nhân viên của hãng Hàng Không Delta Airlines hôm Thứ Năm vì cáo buộc ông này ăn cắp $300,000 tiền mặt từ Phi Trường Quốc Tế John F. Kennedy tại New York, theo một nguồn tin thực thi pháp luật cho NBC New York biết. Nghi can Quincy Thorp đã bị bắt tại nhà ở Thành Phố New York vào sáng sớm Thứ Năm bởi các nhân viên FBI và cảnh sát thuộc Thẩm Quyền Cảng New York và New Jersey. Ông ấy được dự kiến trình diện chánh án liên bang tại Brooklyn vào chiều Thứ Năm.