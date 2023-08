Mỗi năm VN phải nhập 600.000 tấn muối với trị giá hàng tỉ USD để đáp ứng nhu cầu trong nước. Vì sao ngành muối có tiềm năng vẫn phải nhập muối, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng sự thực là giống như ngành than có tiềm năng nhưng VN vẫn phải nhập khẩu; gạo VN xuất khẩu hàng đầu thế giới, vẫn phải nhập khẩu gạo của Ấn Độ, Campuchia.

- Nhóm luât sư của Trump suy tính níu áo Tòa Tối Cao Liên Bang và cả Tòa Tối Cao Tiểu Bang Georgia để quăng bỏ hồ sơ truy tố ở Quận Fulton.

- Trump quỵt tiền đã hứa với 4 luật sư cố vấn (Giuliani, Sidney Powell, Kenneth Chesebro, John Eastman) dù đã quyên 250 triệu đô la.

- Thăm dò AP-NORC: 53% người Mỹ nói họ chắc chắn sẽ không ủng hộ Trump nếu Trump là ứng cử viên.

- Luật sư Drew Findling (vào nhóm biện hộ cho Trump từ 2022) đã từng góp tặng 1.440 đô la cho chiến dịch tranh cử của Biện lý Fani Willis.

- Bị Trump quỵt tiền, tkẹt thê thảm là Rudy Giuliani, phải rao bán nhà.

- Trump từ chối ký cam kết trung thành ứng viên Cộng Hòa thắng tranh luận sơ bộ.

- Công tố có cả các bản nháp Trump viết, chưa gửi đi, trên mạng Twitter.

- Ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Vivek Ramaswamy: sẵn sàng cho TQ chiếm Đài Loan nếu Mỹ độc lập chip bán dẫn, và sẵn sàng tặng Ukraine cho Nga.

- Brian Kemp (Thống đốc Georgia, Cộng hòa): Trump ba xạo khi nói sẽ đưa ra báo cáo về gian lận bầu cử 2020 ở Georgia.

- Thẩm phán tại Tòa Quận Fulton xử Trump là Scott McAfee, mới được Thống đốc Cộng hòa Brian Kemp bổ nhiệm đầu năm 2023.

- Trump viết thư ngày 17/9/2021 gửi Bộ trưởng Hành chánh Brad Raffensperger (của tiểu bang Georgia) là chứng cớ "xúi giục vi phạm lời thề của một công chức."

- DB Ken Buck (Cộng Hòa-Colo.): Dùng Luật RICO truy tố Trump là lấy bom nguyên tử bắn Trump, lẽ ra chỉ cần 1 viên đạn.

- Hội đồng Công tố Georgia xem xét: có thể sẽ truy tố Burt Jones (Phó Thống đốc Georgia) vì giúp Trump lập nhóm đại cử tri giả ở Georgia năm 2020

- Tiên đoán Trump sẽ bị kết án, Cộng Hòa thúc giục tiểu bang Georgia sửa luật tiểu bang để dễ dàng ân xá Trump.

- Mark Meadows (trong 18 đồng phạm của Trump): xin tòa liên bang xử, thay vì tòa tiểu bang Georgia.

- Charles McGonigal (cựu Giám đốc Phản gián thuộc FBI) để giảm án, thú nhận tội rửa tiền cho tài phiệt Nga.

- De Oliveira (quản lý tài sản Mar-a-Lago) khai vô tội trong vụ Trump bị truy tố giấu hồ sơ mật.

- Tổng tham mưu trưởng NATO: Ukraine vào NATO để đổi lấy việc nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga.

- Nga: đã bắn chìm 4 tàu chiến Ukraine với 20 binh sĩ trên tàu bị trúng đạn.

- Anh: Nga có khả năng đạt được khả năng tự cung tự cấp máy bay không người láitrong vài tháng tới.

- Nga tấn công nhiều địa điểm dân sự khắp Ukraine, giết ít nhất 4 dân thường và phá hủy các trường mẫu giáo, cơ sở thể thao, siêu thị và nhà ở tư nhân.

- Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine: phi cơ không người lái của Nga là "mối đe dọa không thể bỏ qua".

- Mỹ: hợp tác an ninh hoặc cung cấp quân sự giữa Nga và Bắc Hàn sẽ vi phạm các nghị quyết LHQ.

- Bắc Hàn: Binh nhì Mỹ Travis King xin tỵ nạn ở Bắc Hàn vì vỡ mộng về xã hội Mỹ.

- Hít thở ô nhiễm không khí gây ra nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ (dementia).

- Báo động về niềm tin phản khoa học: hơn 44% người Mỹ tin rằng hút cần sa mỗi ngày sẽ an toàn hơn hít phải khói thuốc lá.

- Quận Cam: tai nạn xe bi đát, 1 người chết.

- TIN VN. Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Rất đau lòng khi Việt Nam phải chi tỉ USD nhập khẩu muối.

- TIN VN. Mật ong VN kinh hoàng vì bị Mỹ áp thuế chống phá giá, và vì mật ong giả.

- TIN VN. 'Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu gạo nhưng người trồng lúa vẫn nghèo'.

- HỎI 1: Có phải 79% chuyên gia an ninh mạng nói mật khẩu (password) đang lỗi thời? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 66% người Mỹ trưởng thành có kinh nghiệm cá nhân hoặc gia đình nghiện rượu hoặc ma túy? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/8/2023) ⚪ ---- Chuyện kỳ lạ cũng xảy ra: Luật sư Drew Findling, người tham gia nhóm pháp lý của cựu Tổng Thống Donald Trump năm 2022, trong quá khứ đã từng góp tặng 1.440 đô la cho chiến dịch tranh cử sơ bộ của Biện lý Quận Fulton Fani Willis vào tháng 7/2020, theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang do báo Rolling Stone thu được đã tiết lộ hôm thứ Ba.

Các báo ghi rằng Drew Findling không xa lạ gì với việc ủng hộ các ứng cử viên Đảng Dân chủ, và lưu ý rằng phát hiện này đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì Findling nằm trong nhóm luật sư chính biện hộ cho Trump để chống lại các cáo buộc theo luật RICO mà Willis đã đệ trình chống lại Trump hôm thứ Hai. Đáp lại bản cáo trạng của Willis, nhóm pháp lý của Trump mô tả các cáo buộc là "gây sốc và vô lý."

⚪ ---- Nhóm luât sư của Trump bắt đầu níu áo Tòa Tối Cao Liên Bang và cả Tòa Tối Cao Tiểu Bang Georgia để quăng bỏ hồ sơ truy tố của Biện Lý Quận Fulton, Georgia. Theo báo Rolling Stone, những người ủng hộ thân cận nhất của Trump đang làm việc ráo riết để bứng vụ truy tố hình sự ra khỏi Fulton County. Trump hiện đang phải đối mặt với hai vụ án hình sự ở cấp liên bang, bao gồm cả vụ Jack Smith xuất phát từ nỗ lực của Trump nhằm lật ngược bầu cử năm 2020. Trump hiện cũng đang phải đối mặt với hai vụ án cấp tiểu bang, đây là một thách thức đặc biệt đối với Trump vì lãnh án tiểu bang sẽ không được cấp liên bang ân xá.

"Các đồng minh của Donald Trump đang điên cuồng tìm kiếm các biện pháp pháp lý để chấm dứt hồ sơ truy tố ở Georgia, một dấu hiệu khác cho thấy MAGAworld ngày càng lo lắng về những rắc rối pháp lý ngày càng gia tăng của Trump — đặc biệt là ở Quận Fulton. Năm ngoái, Trump đã nói với các thành viên trong nhóm thân cận của mình rằng, bằng cách chiếm lại Bạch Ốc, Trump có thể đóng lại các cuộc điều tra liên bang về quá khứ hình sự — và các chuyên gia pháp lý thường đồng ý rằng với tư cách là tổng thống, Trump có thẩm quyền làm như vậy," theo báo này hôm thứ Ba.

"Nhưng sau khi Biện lý quận Fulton Fani Willis truy tố Trump vào thứ Hai với việc lãnh đạo một 'doanh nghiệp tội phạm' (luật RICO) đang diễn ra, Trump hiện đang phải đối mặt với hai bản cáo trạng cấp tiểu bang. Và điều đó đã khiến mạng lưới rộng lớn gồm các luật sư MAGAfied, đồng minh chính trị và các nhà hoạt động bảo thủ lâu năm của Trump đang tìm kiếm các lý thuyết pháp lý mà Trump có thể sử dụng để chấm dứt các cuộc điều tra này hoặc vô hiệu hóa các bản án có thể xảy ra, theo 3 người quen thuộc với vấn đề này nói với Rolling Stone."

Theo báo này, nhóm của Trump thậm chí đã cân nhắc việc yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ can thiệp để hủy bỏ vụ Georgia. "Chỉ Quốc hội mới có thể truy tố một tổng thống vì những hành động được thực hiện khi còn đương nhiệm, vì vậy logic là như vậy (mặc dù bản cáo trạng của Willis bao gồm những hành động mà Trump đã thực hiện sau khi Trump từ chức)", bài báo nêu rõ. "Họ cũng đã xem xét một kháng cáo tương tự lên Tòa án Tối cao của tiểu bang [Georgia]."

⚪ ---- Trump quỵt tiền đã hứa với 4 luật sư cố vấn. Có 4 trong số các cố vấn pháp lý của Trump bị liệt kê là đồng phạm không được nêu danh tính trong bản cáo trạng hình sự của công tố viên đặc biệt Jack Smith của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về cáo buộc âm mưu lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 đã không bao giờ được trả tiền "mặc dù thực tế là các vụ kiện và tuyên bố sai sự thật về can thiệp bầu cử của họ đã giúp chiến dịch tranh cử của Trump và các ủy ban đồng minh huy động được 250 triệu đô la trong những tuần lễ sau cuộc bỏ phiếu tháng 11/2020," Brian Schwartz của CNBC đưa tin.

Schwarts viết: “Trump có một lịch sử lâu dài về việc không thanh toán các hóa đơn của Trump,” đồng thời lưu ý rằng một trong những người mà Trump quỵt tiền nhiều nhất là Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York, người từng là luật sư bào chữa riêng của Trump và là một người bạn lâu năm.

Schwartz viết: “Trump và Giuliani đã có một thỏa thuận bắt tay rằng Giuliani và nhóm của ông sẽ được ủy ban chính trị PAC của Trump trả tiền cho công việc của họ sau bầu cử. Nhưng chiến dịch tranh cử của Trump và các ủy ban liên kết của họ cuối cùng đã không tôn trọng cam kết đó, theo hồ sơ tài chính của chiến dịch. Việc không trả tiền cho Giuliani và nhóm của ông ấy đã được đưa ra vào tuần trước trong một cuộc phỏng vấn riêng giữa các công tố viên trong nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith và Bernard Kerik, một thành viên trong nhóm của Giuliani vào cuối năm 2020, theo Parlatore."

Schwartz nhớ lại rằng "Hồ sơ của Ủy ban bầu cử liên bang và lời khai từ các phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện 6/1 tiết lộ rằng không có luật sư nào của khu vực tư nhân được xác định -- nhưng không bị truy tố -- trong những người được Trump trả tiền cho công việc sau bầu cử không có tên Sidney Powell, Kenneth Chesebro, John Eastman."

Schartz nhận xét rằng Trump từ bỏ hợp đồng cam kết miệng với Giuliani. Việc gây quỹ của Trump sau khi thua phiếu Tổng thống Joe Biden cũng được Smith giám sát, người mà Betsy Woodruff Swan của Politico và Kyle Cheney đã giải thích vào ngày 8 tháng 8 đang điều tra xem Ủy ban Save America Political Action Committee của Trump có "vi phạm luật liên bang bằng cách quyên tiền từ các cáo buộc gian lận bầu cử hay không". Những nỗ lực đó, dựa trên việc Trump nói dối rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi tay Trump, đã thu về 250 triệu đô la.

Schwartz tiếp tục: “Số tiền này được đưa ra để đáp lại vô số lời kêu gọi gây quỹ cho rằng nó cần thiết để tài trợ cho những thách thức bầu cử của Trump tại tòa án. Tuy nhiên, thay vì trả tiền cho các luật sư đã cố gắng không thành công trong việc khắc phục khoản lỗ của Trump, số tiền đó đã được chuyển vào PAC lãnh đạo của Trump."

Trên thực tế, "Toàn bộ mạng lưới chính trị của Trump, bao gồm cả các ủy ban gây quỹ chung của Trump, đã chi tổng cộng hơn 47 triệu đô la từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021 cho các khoản phí pháp lý, theo một báo cáo của OpenSecrets," Schwartz cho biết thêm. "Ngày nay, số tiền đó thay vào đó giúp Trump thanh toán các hóa đơn pháp lý của chính Trump. PAC đã chi hơn 20 triệu đô la chỉ trong nửa đầu năm cho các khoản phí pháp lý khi Trump phải đối mặt với hai trong số bốn cáo trạng đầu tiên của mình."

⚪ ---- Trump quỵt tiền, thế là kẹt nhất là Rudy Giuliani. Đồng minh của Trump, Rudy Giuliani, bị truy tố trong cùng một cuộc điều tra bầu cử ở Georgia mà Trump đã tham gia, đang phải đối mặt với sự sụp đổ tài chính, theo Katelyn Polantz của CNN đưa tin hôm thứ Tư.

"Khi Giuliani còn là công tố viên liên bang ở New York, Giuliani đã đi tiên phong trong việc triệt hạ các trùm Mafia bằng cách sử dụng luật RICO. Chính xác những gì Giuliani đang phải đối mặt bây giờ, là mục tiêu của một đạo luật tương tự ở tiểu bang Georgia," người dẫn chương trình Poppy Harlow cho biết. "Giuliani cũng nói, tôi biết RICO hơn bất kỳ ai, đây không phải là cách sử dụng nó đúng cách. Phải không?"

"Giuliani nói rằng Giuliani muốn cãi lại trong trường hợp này ở Georgia," Polantz nói. "Nhưng Rudy Giuliani thực sự có rất nhiều thứ khác để lo ngay bây giờ: cụ thể là, Giuliani dường như đã hết tiền. Giuliani không thể chia sẻ chi tiết trước tòa. Giuliani đang cố gắng không làm điều đó vì điều đó sẽ khiến Giuliani xấu hổ và thu hút sự chú ý đến những bất hạnh của Giuliani, nhưng chúng tôi có thể chọn qua một số hồ sơ tòa án phác thảo các vụ kiện mà Giuliani phải đối mặt liên quan đến công việc của Giuliani cho Donald Trump sau cuộc bầu cử năm 2020, cho biết hiện tại các hóa đơn của Giuliani đã chất đống cao đến mức nào."

"Ngay bây giờ, Giuliani có 181.000 đô la trong hóa đơn hiện tại," Polantz nói. "Điều đó bao gồm phán quyết từ một tòa án tuần trước nói rằng Giuliani phải trả hóa đơn điện thoại cho công ty của Giuliani từ năm 2020, rằng Giuliani phải trả phí pháp lý cho hai nhân viên bầu cử Georgia đang kiện Giuliani. Đó là hình phạt sẽ là 89.000 đô la xử phạt. Đó thậm chí không phải là những gì sẽ xảy ra nếu Giuliani thua kiện đó."

Như thể vẫn chưa đủ, Polantz nói: “Hơn nữa, Giuliani có rất nhiều hóa đơn chỉ để giữ lại các hồ sơ mà Giuliani có trong nhiều loại điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Giuliani có tất cả những thứ đó trong một công ty. Việc tìm kiếm những hồ sơ đó mỗi khi Giuliani bị kiện cũng tốn tiền, và cũng tốn tiền chỉ để giữ chúng với công ty đó. Vì vậy, Giuliani có quyền truy cập vào hồ sơ điện tử của mình. Rất nhiều vấn đề pháp lý các hóa đơn, nhưng trên hết, Giuliani có các khoản nợ. Một trong những khoản nợ đã được công khai trong quá trình tố tụng tại tòa án là Giuliani có khoản nợ 320.000 đô la đối với công ty lưu trữ hồ sơ điện tử của Giuliani. PAC của Donald Trump đã trả hết... nhưng điều này thậm chí còn không nắm bắt được phạm vi số tiền mà Rudy Giuliani đang sa lầy chỉ để chống đỡ các vụ kiện liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và các thủ tục tố tụng khác của tòa án... Một trong những điều Giuliani đã làm gần đây là rao bán một căn hộ ba phòng ngủ ở Manhattan với giá 6,5 triệu USD. Giuliani đang niêm yết tài sản đó của Giuliani ở Manhattan. Chúng tôi đang nói về các hóa đơn mà Giuliani có ngay bây giờ cho các vụ kiện đang diễn ra điều đó thậm chí còn chưa kết thúc. Nếu Giuliani bị phán xét chống lại Giuliani vì những điều mà Giuliani đã thừa nhận rằng Giuliani đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về cuộc bầu cử năm 2020, thì những hóa đơn đó có thể tăng vọt. Điều đó thậm chí còn chưa tính đến chi phí để bảo vệ tại tòa án hình sự."

⚪ ---- Việc cựu Tổng thống Trump từ chối ký cam kết trung thành với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đang đặt tổ chức này vào tình thế khó khăn khi cuộc tranh luận sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào tuần tới đang đến gần. Trump nói ông sẽ không ký cam kết vào tuần trước và dự kiến ​​sẽ thông báo trong những ngày tới liệu ông có tham dự tranh luậnn hay không.

Chủ tịch RNC Ronna McDaniel giờ đây phải điều hướng tình huống hóc búa để làm hài lòng Trump trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát của mình với tư cách là người đứng đầu đảng. McDaniel không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy RNC sẽ đưa ra bất kỳ ngoại lệ nào đối với Trump. “Đó là Cam kết Đánh bại Biden,” McDaniel nói với Chris Wallace của CNN trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước. “Và những gì chúng tôi đang nói - và ủy ban tranh luận đã họp trong hơn hai năm với những người từ Alaska đến Illinois đến Tennessee - là nếu bạn định đứng trên sân khấu tranh luận của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, bạn sẽ có thể ủng hộ ứng cử viên và đánh bại Biden.”

“Mọi người phải ký cam kết Đánh bại Biden. Mọi người,” cô Ronna McDaniel nói thêm, khi được CNN hỏi liệu điều đó có áp dụng cho Trump không. “Đó là toàn bộ mọi người tham dự tranh luận phải ký. Các quy tắc không thay đổi.”

Cam kết nêu rõ rằng ứng cử viên tham dự tranh luận sẽ ủng hộ ứng cử viên cuối cùng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa và ứng cử viên đó sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận nào mà RNC không cho phép. Cam kết là một phần trong các tiêu chí mà các ứng cử viên Cộng hòa phải đáp ứng để đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống đầu tiên được ấn định vào ngày 23 tháng 8.

⚪ ---- Những gì Trump viết nháp, chưa gửi đi, trên mạng Twitter liên hệ vụ lật ngược bầu cử 2020 cũng đã vào tay Công tố đặc biệt Jack Smith. Các biên bản tòa án mới đã gỡ niêm phong cho thấy Smith đã có quyền truy cập vào một số thông tin liên lạc của Trump trên Twitter, bao gồm các tin nhắn trực tiếp, tìm kiếm và các dòng tweet nháp của ông—kết quả của lệnh khám xét đã được niêm phong trước đó do một thẩm phán liên bang ký vào tháng 1/2023. Các công tố viên đã yêu cầu “tất cả nội dung, hồ sơ và thông tin khác” liên quan đến tài khoản của Trump từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, bao gồm dữ liệu vị trí, chi tiết về tương tác giữa Trump và những người dùng khác và “tất cả các tweet được tạo, soạn thảo, yêu thích/thích,” đã chuyển tiếp hoặc xóa.

⚪ ---- Hơn một nửa số người Mỹ được hỏi cho biết họ sẽ không ủng hộ cựu Tổng thống Trump trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024 nếu Trump là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, theo một cuộc thăm dò mới. Cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của Associated Press-NORC được công bố hôm thứ Tư cho thấy 53% người Mỹ nói rằng họ chắc chắn sẽ không ủng hộ Trump nếu Trump là ứng cử viên. 11% khác nói rằng họ có thể sẽ không ủng hộ Trump. Những con số mới này được đưa ra khi sự ủng hộ của Cộng Hòa dành cho Trump dường như đã tăng lên kể từ tháng 4, ngay cả khi Trump phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

63% đảng viên Cộng hòa nói rằng họ muốn Trump tái tranh cử trong cuộc thăm dò mới, tăng nhẹ so với tháng 4 - khi 55% trả lời giống như vậy. Khoảng 7/10 đảng viên Cộng hòa giờ đây cũng có cái nhìn thiện cảm với Trump, tăng từ 60% chỉ hai tháng trước.

Gần 3/4 đảng viên Đảng Cộng hòa cũng cho biết họ sẽ ủng hộ Trump nếu ông trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, theo cuộc thăm dò được tiến hành trước khi Trump và các đồng minh bị truy tố hôm thứ Hai ở Georgia liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở bang này.

⚪ ---- Người quản lý tài sản của Mar-a-Lago đã không nhận tội hôm thứ Ba đối với 4 cáo buộc trong vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Trump. Carlos De Oliveira, 56 tuổi, bị cáo buộc âm mưu với Trump để giấu các hộp tài liệu không được trả lại cho chính phủ liên bang, bao gồm cả việc cố gắng xóa các đoạn phim an ninh. Các cáo buộc chống lại ông bao gồm âm mưu cản trở công lý, phá hủy bằng chứng và nói dối FBI. Trump đã không nhận tội đối với hơn 40 cáo buộc trong vụ án vào tuần trước, trong khi phụ tá cá nhân của ông, Walt Nauta, không nhận tội đối với 8 cáo buộc.

Việc truy tố De Oliveira bị trì hoãn do luật sư của ông ở Florida, Larry Donald Murrell Jr., chưa nộp các thủ tục giấy tờ cần thiết để đại diện cho ông, theo Washington Post. De Oliveira là người Bồ Đào Nha nhập cư, bắt đầu làm công nhân bảo trì tại Mar-a-Lago hơn một thập niên trước trước khi trở thành người hầu phòng. Ông trở thành người quản lý tài sản vào tháng 1/2022. Thẩm phán liên bang Aileen Cannon, người được Trump bổ nhiệm, sẽ chủ trì phiên tòa xét xử các tài liệu mật, dự kiến bắt đầu vào ngày 20 tháng 5. Một phiên tòa sơ thẩm khác được ấn định vào ngày 24 tháng 8. Cannon thúc giục luật sư Murrell xin giấy phép an ninh trước đó để có thể hỏi ý kiến thân chủ của mình về các tài liệu mật.

⚪ ---- Một ứng cử viên Cộng Hòa nói thẳng: Mỹ chấp nhận cho TQ xâm chiếm Đài Loan, nếu độc lập về chip bán dẫn. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy cho biết Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan mà không phải chịu hậu quả lớn từ Mỹ một khi ông đã đạt được “sự độc lập về chất bán dẫn” của quốc gia này vào năm 2028.

Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Hugh Hewitt, Ramaswamy nhấn mạnh tầm quan trọng của chất bán dẫn và lý do tại sao Hoa Kỳ nên có hành động tích cực cho đến khi Hoa Kỳ có thể tự sản xuất. Ramaswamy lưu ý rằng theo giả thuyết, Trung Quốc sẽ không mạo hiểm gây hấn với Đài Loan trong nhiệm kỳ của mình “nếu chúng ta cho thấy chúng ta nghiêm túc về [sự độc lập của chất bán dẫn]. Sự thật của vấn đề là có hai lý do khiến Trung Quốc muốn sáp nhập Đài Loan. Một là chiếm lấy chuỗi cung ứng chất bán dẫn để họ có thể sử dụng đòn bẩy đối với Hoa Kỳ. Điều đó không xảy ra dưới thời của tôi. Tôi sẽ chấp nhận một vị trí vững chắc về điều đó. Nhưng lý do thứ hai là vì họ có công việc kinh doanh theo chủ nghĩa dân tộc chưa hoàn thành kể từ cuộc nội chiến năm 1949. Và nếu đó là cơ sở duy nhất để Tập Cận Bình tấn công Đài Loan sau khi chúng ta [Hoa Kỳ] giành được độc lập về chất bán dẫn, thì bạn biết không? Tôi sẽ không khiến con trai và con gái của chúng ta phải chết trong cuộc chiến [cứu Đài Loan] đó. Và điều đó cũng phù hợp với lập trường của tôi đối với Ukraine."

⚪ ---- Thẩm phán được chỉ định phụ trách vụ án lớn nhất tại Tòa Quận Fulton cũng là một trong những người mới nhất. Scott McAfee đã được công bố là thẩm phán giám sát bản cáo trạng mới nhất truy tố Trump, một loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm gian lận liên quan đến âm mưu bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia. McAfee đã được đề cử vào băng ghế dự bị vào đầu năm nay bởi Thống đốc Đảng Cộng hòa Brian Kemp, người đã gọi ông là “công tố viên cứng rắn”, người có thể “đưa những kẻ vi phạm pháp luật ra trước công lý”.

Trước khi trở thành thẩm phán, McAfee là tổng thanh tra của Georgia dưới thời Kemp. McAfee cũng là một người Georgia suốt đời sống ở Atlanta. Mặc dù vụ án được chỉ định ngay sau khi công bố cáo trạng vào hôm thứ Hai, nhưng có khả năng nó sẽ được chuyển giao cho một thẩm phán khác ngoài McAfee khi vụ án đang được tiến hành.

⚪ ---- Brian Kemp (Thống đốc Đảng Cộng hòa Georgia) bác bỏ những lời hứa của Trump về việc đưa ra một báo cáo mà Trump gọi là chứng minh “gian lận bầu cử tổng thống diễn ra ở Georgia năm 2020.” Trong một tweet, Kemp đã trả lời bài đăng Truth Social của Trump: “Cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia không hề bị đánh cắp. Trong gần ba năm nay, bất kỳ ai có bằng chứng gian lận đều không thể trình diện - tuyên thệ - và chứng minh bất cứ điều gì trước tòa án. Các cuộc bầu cử của chúng ta ở Georgia diễn ra an toàn, dễ tiếp cận và công bằng và sẽ tiếp tục diễn ra chừng nào tôi còn là thống đốc.”

TIN VN. Đại biểu Nguyễn Anh Trí: Rất đau lòng khi Việt Nam phải chi tỉ USD nhập khẩu muối.

TIN VN. Mật ong VN kinh hoàng vì bị Mỹ áp thuế chống phá giá, và vì mật ong giả.

TIN VN. 'Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu gạo nhưng người trồng lúa vẫn nghèo'.

Có vẻ như ám chỉ về tính côn đồ của chiến dịch tranh cử của Trump, ông thêm, “Tương lai của đất nước chúng ta đang bị đe dọa vào năm 2024 và đó phải là trọng tâm của chúng ta.” Bản cáo trạng gồm 41 tội danh của Trump ở Georgia—bản cáo trạng thứ tư chống Trump trong vòng 5 tháng—đã truy tố Trump và các đồng minh hàng loạt cáo buộc, bao gồm cả việc vi phạm Đạo luật RICO. Biện lý Quận Fulton, bà Fani Willis, đã cho Trump thời hạn là trưa thứ Sáu 25/8 để tự nộp mình hoặc đối mặt với việc bắt giữ.⚪ ---- Dùng Luật RICO truy tố Trump là lấy dao mổ trâu để giết ruồi? Dân biểu Ken Buck (Cộng Hòa-Colo.) hôm thứ Ba cho biết ông nghĩ rằng các cáo buộc gian lận chống lại Trump và các đồng minh của ông ở Georgia là quá rộng và được áp dụng không chính xác. Buck nói trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC: “Cuộc tấn công này thực sự là một quả bom nguyên tử mà lẽ ra một viên đạn sẽ phù hợp hơn. Theo quan điểm của tôi, với tư cách là một cựu công tố viên liên bang và công tố viên tiểu bang, bản cáo trạng liên bang [thay vì tiểu bang] có thể là một bản cáo trạng của RICO. Họ đã không chọn đi theo con đường RICO, và tôi nghĩ đúng như vậy. RICO được dùng để che đậy các vụ án mafia, nó nhằm che đậy các tổ chức ma túy quốc tế.”Các cáo buộc của RICO đóng vai trò trung tâm trong bản cáo trạng mới nhất, mà đại bồi thẩm đoàn Georgia đã đưa ra hôm thứ Hai. Vụ án do Biện lý Quận Fulton Fani Willis (Dân Chủ) truy tố Trump và 18 đồng phạm về các cáo buộc liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở Georgia. Trong khi Đạo luật RICO của liên bang được xây dựng với mục đích chống tội phạm có tổ chức vào năm 1970, luật RICO của tiểu bang ở Georgia có thể được sử dụng để truy lùng bất kỳ “doanh nghiệp” tội phạm nào và Willis đã thành công trong việc đưa ra các vụ án RICO trong quá khứ để nhắm mục tiêu vào các mạng lưới tội phạm.Buck, một nhà lập pháp bảo thủ có quan điểm độc lập, thú nhận rằng có nhiều cáo buộc Trump không chống đỡ nổi: “Bất cứ khi nào đại bồi thẩm đoàn đưa ra cáo buộc, bạn phải hết sức lo lắng. Tôi nghĩ rằng một số [truy tố] trong những trường hợp này có nhiều khả năng thành công. Tôi nghĩ rằng trường hợp liên quan đến các tài liệu mật [ở tòa Florida] là một trường hợp có các yếu tố khá đơn giản. Và nếu trên thực tế, những sự kiện bị cáo buộc là đúng thì đó là một trường hợp rất khó bào chữa [cho Trump]. Tôi nghĩ những trường hợp khác này liên quan đến bài phát biểu và thực sự là trạng thái tinh thần (mental state) của Tổng thống. Và tôi nghĩ để thể hiện trạng thái tinh thần của Trump trong cả trường hợp truy tố về bầu cử liên bang (tòa thủ đô do Smith truy tố), cũng như trường hợp bầu cử này (tòa Quận Fulton do Willis), sẽ rất khó.” (Buck ám chỉ: có thể bào chữa cho Trump bằng trạng thái tinh thần bất thường.)⚪ ---- Một thông cáo báo chí từ Trump mà ông đã công bố trên các tài khoản mạng xã hội của các phụ tá của mình đang được sử dụng để truy tố Trump xúi giục gian lận. Vào ngày 17/9/2021, Trump đã viết một lá thư cho Bộ trưởng Hành chánh Brad Raffensperger (của tiểu bang Georgia), với ngôn từ được trích dẫn trong bản cáo trạng. Đó là trên phương tiện truyền thông xã hội bởi người phát ngôn báo chí của Trump.Thư viết: "Kính gửi Bộ trưởng Raffensperger. Một vụ gian lận cử tri quy mô lớn tiếp tục được báo cáo ở Georgia. Tôi trân trọng yêu cầu bạn công bố người chiến thắng thực sự." Biện lý Willis liệt kê đó là "sự xúi giục vi phạm lời thề của một công chức."Một câu khác trong bức thư của Trump có nội dung: "Như đã nói với bạn [Raffensperger] trước đây, số lượng phiếu bầu sai và/hoặc không hợp lệ lớn hơn nhiều so với mức cần thiết để thay đổi kết quả bầu cử Georgia."Viết như thế, Trump bị Biện lý Willis truy tố là tuyên bố sai và viết sai (charge of false statements and writings).⚪ ---- Hội đồng Luật sư Công tố Georgia đang xem xét liệu có nên truy tố Burt Jones (Phó Thống đốc Georgia) vì liên quan đến nỗ lực của Trump và các đồng minh nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 hay không, theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin. Các công tố viên cho biết Jones là một trong số 30 đồng phạm chưa bị buộc tội trong bản cáo trạng của Quận Fulton được đưa ra hôm thứ Hai.Giám đốc điều hành Hội đồng Công tố Georgia Pete Skandalakis cho biết ông sẽ sớm bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để xem xét hồ sơ của Jones. Báo AJC viết: "Jones, một thượng nghị sĩ tiểu bang vào thời điểm đó, đã đóng một vai trò nổi bật khi các đảng viên Cộng hòa trong Đại hội đồng cân nhắc việc từ chối các đại cử tri tổng thống chính thức của Georgia và chỉ định một nhóm các đại cử tri giả để giúp Trump lật ngược bầu cử."Bài báo thêm: "Jones và một số thượng nghị sĩ khác đã thúc ép tổ chức một phiên họp lập pháp đặc biệt để xem xét việc bổ nhiệm các đại cử tri [giả] cho Trump, ủng hộ các vụ kiện nhằm hủy bỏ kết quả và ép Phó Tổng thống Mike Pence từ chối kết quả chính thức khi Quốc hội lưỡng viện họp để xác nhận chiến thắng của Biden."⚪ ---- Tiên đoán Trump sẽ bị kết án, Cộng Hòa thúc giục tiểu bang Georgia sửa luật tiểu bang để dễ dàng ân xá Trump. Những người ủng hộ Trump trong "MAGA World" đã kêu gọi sửa luật Georgia để Trump - người đang lớn tiếng tuyên bố mình vô tội - có thể được ân xá. Các nhà phân tích pháp lý giải thích việc Trump không thể được ân xá nếu bị kết tội. Chỉ có các thống đốc mới có thể tha thứ cho án của tiểu bang, nhưng ở Georgia, thậm chí điều đó là không thể.Sự phức tạp bắt nguồn từ một thống đốc ở Georgia, người đã bán ân xá. Hiến pháp tiểu bang hiện nay quy định rằng chỉ có Hội đồng ân xá và tạm tha quản chế (State Board of Pardons and Paroles) của tiểu bang gồm 5 người được “trao quyền hành pháp khoan hồng, bao gồm các quyền ban hành giảm án, ân xá và tạm tha để quản chế... sau khi bị kết án.”Vì vậy, mặc dù Trump chưa bị kết án về bất kỳ tội danh nào, nhưng những người ủng hộ Trump muốn các nhà lập pháp can thiệp và ân xá cho Trump. Cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich nói với Fox rằng, “Chúng ta đang tiến tới cuộc khủng hoảng hiến pháp lớn nhất kể từ những năm 1850,” và các cáo buộc chống lại Trump là, “Nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng của một bộ máy tham nhũng nhằm tiêu diệt đối thủ nguy hiểm nhất của họ.”Nói thì nói vậy, nhưng Gingrich tin rằng Trump hết chạy tội nổi. Những vị khách của Fox là Mike Davis và Gingrich đã bắt đầu vận động các nhà lập pháp bước vào để ân xá cho Trump, dường như đã cho rằng sắp có một bản án. Gingrich nói: “Tôi nghĩ điều này rất nguy hiểm đối với sự tồn vong của nền cộng hòa nên nó phải bị ngăn chặn."Và Mike Davis nói: "Theo luật Georgia, có một đạo luật hạn chế khả năng ân xá của thống đốc đảng Cộng hòa và tôi nghĩ rằng cơ quan lập pháp ở Georgia cần sửa đổi đạo luật đó và trao cho Thống đốc Kemp khả năng ân xá trong tình huống này vì đây rõ ràng là sự can thiệp bầu cử."⚪ ---- Mark Meadows, một trong 18 đồng phạm bị truy tố ở Georgia cùng với Trump vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 một cách bất hợp pháp, đã đệ trình đơn hôm thứ Ba để chuyển vụ xử lên tòa án liên bang. Meadows, người từng là chánh văn phòng của Trump, bị buộc tội gian lận và gạ gẫm công chức vi phạm lời thề trong một bản cáo trạng dài. Trong đơn kiện dài 14 trang tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc Georgia, các luật sư của Meadows lập luận rằng Meadows có quyền được xét xử ở một tòa án khác.Đi xa hơn, các luật sư của Meadows tiếp tục nhấn mạnh, “Không có gì mà ông Meadows bị cáo buộc trong bản cáo trạng là phạm tội: sắp xếp các cuộc họp tại Phòng Bầu dục, liên hệ với các quan chức nhà nước thay mặt Tổng thống Trump, thăm một tòa nhà chính phủ tiểu bang và thiết lập điện thoại cho Tổng thống. Người ta có thể mong đợi một Tham mưu trưởng của Tổng thống Hoa Kỳ làm những việc như thế này.” Biện lý quận Fulton Fani Willis, người đã nói vào cuối ngày thứ Hai rằng cô có ý định xét xử tất cả 19 đồng phạm cùng nhau, dự kiến sẽ bác bỏ đơn xin đổi qua cấp liên bang (không như luật liên bang, luật tiểu bang Georgia khó ân xá: phải ở tù 5 năm, sau đó mới xét đơn ân xá).⚪ ---- Charles McGonigal, từng là người Giám đốc Sở phản gián thuộc FBI ở New York, hôm thứ Ba đã nhận tội âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và rửa tiền từ một nhà tài phiệt Nga. McGonigal, 55 tuổi, hiện đang phải chịu án tù 5 năm. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, liên bang đã hạ cấp cáo buộc ban đầu của họ - rằng McGonigal thực sự đã vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ - thành cáo buộc âm mưu.Nếu McGonigal bị đưa ra xét xử và bị kết án với tội danh ban đầu, McGonigal có thể bị kết án tới 20 năm tù. Tại tòa hôm thứ Ba, McGonigal thừa nhận rằng anh ta biết hành động của mình — thu thập thông tin tiêu cực “nguồn mở” về đối thủ của nhà tài phiệt bị trừng phạt Oleg Deripaska — là sai và anh ta “vô cùng hối hận,” theo báo The New York Times đưa tin. “Hành động của tôi không bao giờ có ý định làm tổn thương nước Mỹ, FBI hay gia đình và bạn bè của tôi,” McGonigal nói. McGonigal vẫn phải đối mặt với các cáo buộc liên bang riêng biệt.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư thông báo trong một tuyên bố rằng Nga đã thành công trong việc tấn công quân Ukraine gần một hòn đảo ở vùng Kherson. Người đứng đầu trung tâm báo chí khu vực Dnepr, Roman Kodryan, cho biết trong cuộc tấn công trên không do máy bay không người lái và quân nhân thực hiện, 4 tàu chiến Ukraine đã bị phá hủy trong khi có tới 20 binh sĩ bị trúng đạn. Ukraine trước đây từng nhấn mạnh máy bay không người lái của Moscow là "mối đe dọa không thể bỏ qua".⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một báo cáo tình báo mới nhất, Nga có khả năng đạt được khả năng tự cung tự cấp trong các máy bay không người lái (OWA-UAV) tấn công một chiều trong những tháng tới. Bộ cho biết gần như chắc chắn rằng Nga đã bắt đầu triển khai các OWA-UAV "sản xuất trong nước" dựa trên thiết kế của Iran, vì Nga đã nhập cảng máy bay không người lái do Iran sản xuất kể từ tháng 9/2022. Tuy nhiên, "Nga vẫn phụ thuộc vào các bộ phận và toàn bộ vũ khí từ Iran, chủ yếu được vận chuyển qua Biển Caspi."⚪ ---- Tổng tham mưu trưởng NATO Stian Jenssen cho biết vào ngày 15/8, theo tờ Verdens Gang của Na Uy, Ukraine có thể trở thành thành viên NATO để đổi lấy việc nhượng lại một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình cho Nga. Jenssen nói: “Tôi nghĩ rằng một giải pháp có thể là Ukraine từ bỏ bớt lãnh thổ và đổi lấy tư cách thành viên NATO."Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Ukraine nên tự mình quyết định khi nào và với những điều kiện nào họ muốn đàm phán. Ông lưu ý những thay đổi quan trọng liên quan đến khả năng trở thành thành viên NATO trong tương lai của Ukraine. Theo ông, các đồng minh quan tâm đến việc ngăn chặn sự lặp lại của cuộc chiến hiện tại."Nga đang đối mặt với những khó khăn to lớn về quân sự và dường như không thực tế nếu họ có thể chiếm được các vùng lãnh thổ mới", ông nói thêm, đồng thời gợi ý rằng Ukraine có thể giành lại nhiều lãnh thổ hơn từ sự chiếm đóng của Nga. "Tôi không nói rằng nó nên xảy ra theo cách này. Nhưng nó có thể là một giải pháp khả thi."⚪ ---- Nga đã tấn công các địa điểm dân sự trên khắp Ukraine vào đầu giờ ngày 15 tháng 8, giết chết ít nhất 4 dân thường và phá hủy các trường mẫu giáo, cơ sở thể thao, siêu thị và nhà ở tư nhân. Hầu như tất cả các địa điểm đều cách tiền tuyến hàng trăm dặm.Có 3 thường dân bị sát hại trong vụ tấn công mới nhất đến từ Lutsk, phía tây bắc Ukraine, trong khi một người khác thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào Kramatorsk ở tỉnh Donetsk phía đông Ukraine. Thường dân Ukraine ở một số khu vực đã phải nhập viện. Nga đã bắn 28 hỏa tiễn hành trình từ các bệ phóng trên không và trên biển, trong đó Không quân Ukraine đã đánh chặn được 16 quả, theo một tuyên bố được đưa ra trên Telegram.⚪ ---- Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nói hôm thứ Ba rằng máy bay không người lái của Nga là "mối đe dọa không thể bỏ qua". Viết trên tài khoản Telegram của mình, Yermak ghi rằng các máy bay không người lái Lancet và Orlan, mà Nga đang sử dụng rất nhiều để tấn công các phương tiện bọc thép và hệ thống phòng không của Ukraine, cũng như để phát hiện vị trí của quân đội Ukraine, chứa rất nhiều bộ phận vũ khí nước ngoài. Yermak nói rằng Kiev đã liên hệ với các chính phủ đối tác và đang nghiên cứu đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn các công ty sản xuất lách lệnh cấm và cung cấp vật liệu để tạo ra các máy bay không người lái nói trên.⚪ ---- Phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hợp tác an ninh hoặc cung cấp quân sự tiềm năng giữa Nga và Bắc Hàn sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi tiếp tục lo ngại sâu sắc rằng Bắc Hàn tiếp tục hỗ trợ quân sự cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraine", Patel nhấn mạnh trong cuộc họp báo, tuyên bố rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu tới Bắc Hàn là nhằm thuyết phục Bắc Hàn bán thêm vũ khí cho NgaNgoài ra, Patel lưu ý rằng Moscow cần phải dựa vào sự hỗ trợ của "những người đối thoại", bao gồm Bắc Hàn và Iran, đồng thời chỉ ra rằng Washington có thông tin tình báo chứng minh ý định của Moscow trong việc đảm bảo hợp tác quân sự với Bình Nhưỡng.⚪ ---- Cơ quan truyền thông nhà nước của Bắc Hàn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Tư tuyên bố rằng người lính Hoa Kỳ đã vượt biên giới vào Bắc Hàn hồi tháng 7 đã làm như vậy vì anh ta "có cảm giác khó chịu trước sự ngược đãi vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc trong Quân đội Hoa Kỳ." Binh nhì Travis King vào Bắc Hàn qua Khu phi quân sự (DMZ) giữa Bắc và Nam Hàn vào ngày 18 tháng 7, nói với KCNA nói rằng anh ta thừa nhận mình đã "xâm nhập bất hợp pháp".“Ông ấy cũng bày tỏ sẵn sàng tị nạn ở [Bắc Hàn] hoặc một nước thứ ba, nói rằng ông ấy vỡ mộng về xã hội Mỹ bất bình đẳng,” KCNA nói về King, người da đen. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phản ứng với tin tức bằng cách nói rằng họ không thể xác minh rằng King đã đưa ra những nhận xét đó và họ đang tập trung vào việc đưa ông trở về Mỹ an toàn.⚪ ---- Những người hàng ngày hít thở ô nhiễm không khí, đặc biệt là từ các vụ cháy rừng hoặc các nguồn nông nghiệp, trong các nguy hại sức khỏe sẽ có nổi bật nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ (dementia). Nghiên cứu mới đã xem xét các tác động tiềm tàng của ô nhiễm đối với chứng sa sút trí tuệ, tìm ra mối liên hệ ngay cả khi mức độ ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh quốc gia. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, chứng mất trí ảnh hưởng đến hơn 55 triệu người trên toàn thế giới.Trong khi nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào ô nhiễm vi hạt từ các nguồn khác, chẳng hạn như nhiên liệu hóa thạch, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ lớn hơn với chứng mất trí nhớ với ô nhiễm từ nông nghiệp hoặc cháy rừng, theo Tiến sĩ Sara Dubowsky Adar, phó chủ tịch dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng (School of Public Health) thuộc Đại học Michigan, nói với CNN.⚪ ---- Khi việc sử dụng cần sa đã trở thành hợp pháp ở nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ để sử dụng cho mục đích y tế hoặc giải trí, quan điểm của người Mỹ về loại thuốc này có thể đã trở nên lạc quan hơn. Trên thực tế, một báo cáo mới cho thấy hơn 44% người trưởng thành tin rằng hút cần sa mỗi ngày sẽ an toàn hơn hít phải khói thuốc lá.Tuy nhiên, nhận thức đó là phản khoa học và có thể có tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Beth Cohen, giáo sư y khoa tại Đại học Y khoa UCSF tại San Francisco, California, nói: “Nghiên cứu được đưa ra thực sự gợi ý rằng có rất nhiều điểm trùng lặp về độc tố và chất gây ung thư có trong [cả] cần sa và khói thuốc lá. Những gì chúng tôi đã tìm biết được trong vài năm qua dường như đáng lo ngại hơn chứ không ít hơn."⚪ ---- Quận Cam: tai nạn xe bi đát, 1 người chết. Cảnh sát đang điều tra một vụ tai nạn khiến một chiếc xe bị bể nát bầm dập, khiến một người chết ở Santa Ana vào tối thứ Hai. Vụ này xảy ra ngay sau 11 giờ tối. trong dãy phố 3900 của Đường Flower Street. Cảnh sát đến chỉ thấy các mảnh vỡ nát của một chiếc BMW 528i. Cảnh sát Santa Ana xác nhận, một người ngồi trên chiếc BMW không rõ danh tính đã chết tại hiện trường. Tai ạnn đang được điều tra.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5 - 1,6 triệu tấn/năm. Mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá hàng tỉ USD để đáp ứng nhu cầu trong nước. "Kính thưa quý vị, một đất nước có biển như thế này, nắng như thế này, kinh nghiệm của nhân dân làm muối như thế này, mà vẫn phải nhập khẩu muối, tôi cảm thấy rất đau lòng"- đại biểu Trí bày tỏ. Về câu hỏi tại sao ngành muối có tiềm năng vẫn phải nhập khẩu muối, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, điều này nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực hiện cơ chế thị trường, giống như ngành than có tiềm năng nhưng ta vẫn phải nhập khẩu; gạo ta xuất khẩu hàng đầu thế giới, vẫn phải nhập khẩu gạo của Ấn Độ, Campuchia.⚪ ----Theo báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Sau việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá mật ong Việt Nam thì hiện nay tình trạng trộn mật ong giả sẽ tạo ra hệ lụy khó lường cho ngành mật ong, nếu không ngăn chặn có thể khiến mất thị trường xuất khẩu. Đó là chia sẻ của ông Đinh Quyết Tâm, Chủ tịch Hội nuôi ong Việt Nam. Ông Tâm cho biết: Các năm trước, bình quân mỗi năm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ được 56 triệu lít mật ong, thì năm 2022 chỉ xuất khẩu được sang thị trường này 16 triệu lít mật ong sang thị trường này. Còn trong nửa đầu năm 2023, chúng ta chỉ xuất khẩu được 9 triệu lít mật ong sang thị trường Mỹ. Nguyên nhân của tình trạng trên nguyên do được cho là do: Tháng 11/2021, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố áp thuế chống bán phá giá lên hơn 400% đối với mật ong Việt Nam, điều này đã tác động làm suy giảm xuất khẩu mật ong sang thị trường này. Chủ tịch Hội nuôi ong Việt Nam chia sẻ: Bên cạnh những khởi sắc từ các thị trường như EU, Nhật... thì hiện nay Việt Nam lại xuất hiện tình trạng đưa mật ong giả (mật làm từ mía) đem trộn với mật ong thật. Cùng với khó khăn từ thị trường xuất khẩu, tình trạng trộn mật ong giả nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tạo ra hệ lụy khó lường, thậm chí có thể mất thị trường xuất khẩu…⚪ ----Theo VnExpress. Bộ trưởng Lê Minh Hoan thừa nhận, thu nhập người trồng lúa đang rất thấp dù Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu. Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, chiều 15/8, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn tỉnh Hải Dương đặt vấn đề Việt Nam là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng người nông dân trồng lúa gạo vẫn rất nghèo.⚪ ---- HỎI 1: Có phải 79% chuyên gia an ninh mạng nói mật khẩu (password) đang lỗi thời?ĐÁP 1: Đúng thế. Delinea, công ty cung cấp giải pháp hàng đầu giúp mở rộng liền mạch Quản lý truy cập đặc quyền (PAM: Privileged Access Management), công bố kết quả từ một cuộc khảo sát tại Hội nghị Black Hat USA 2023 ở Las Vegas vào tuần trước, nhận thấy rằng bảo mật mật khẩu tiếp tục là một chủ đề có liên quan cao ngay cả khi an ninh mạng các chiến lược hướng tới một tương lai không cần mật khẩu. Trong số 100 người tham dự hội trường kinh doanh được thăm dò ý kiến, 54% nói rằng “không cần mật khẩu” là một khái niệm khả thi trong khi 79% đồng ý rằng mật khẩu đang phát triển hoặc trở nên lỗi thời.Khi được hỏi cách họ bảo vệ mật khẩu của mình, phần lớn những người tham dự được khảo sát cho biết họ sử dụng một phương thức xác thực bổ sung để bảo mật thông tin đăng nhập và danh tính của mình. Bảy mươi ba phần trăm (73%) sử dụng một số hình thức xác thực đa yếu tố (MFA), trong khi 57% cho biết cụ thể rằng họ sử dụng ứng dụng xác thực và 40% sử dụng sinh trắc học. Hơn một nửa (52%) sử dụng chương trình quản lý mật khẩu trong khi 34% sử dụng giải pháp PAM để lưu trữ an toàn mật khẩu của họ. Một phần năm (21%) cho biết họ hiện đang sử dụng mật khẩu thay vì hoặc bổ sung cho mật khẩu.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 66% người Mỹ trưởng thành có kinh nghiệm cá nhân hoặc gia đình nghiện rượu hoặc ma túy?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo thăm dò mới của KFF, chứng nghiện đang ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình, sức khỏe tâm thần và tài chính của hầu hết người trưởng thành ở Hoa Kỳ. Những phát hiện này là kết quả mới nhất cho thấy cuộc khủng hoảng sử dụng chất gây nghiện ngày càng bi thảm đang đè nặng lên cuộc sống của mọi người như thế nào, bất kể bản thân họ có đang bị nghiện hay không.Hơn một phần tư (27%) số người được hỏi có người thân nghiện rượu hoặc ma túy, nhưng bản thân họ không bị nghiện, nói kết quả là sức khỏe tâm thần của họ bị thay đổi đáng kể. Cuộc thăm dò theo dõi sức khỏe - được công bố vào thứ Ba và được tiến hành vào giữa tháng 7 - cho thấy 66% người Mỹ trưởng thành có kinh nghiệm cá nhân hoặc gia đình nghiện rượu hoặc ma túy. Một nửa (51%) người trưởng thành cũng lo lắng rằng ai đó trong gia đình họ sẽ bị rối loạn sử dụng chất kích thích hoặc nghiện ma túy hoặc rượu.Chi tiết: