Trump bị truy tố. Biện lý Willis (hình trên) của Quận Fulton họp báo: cho Trump tự ra đầu thú ở tòa không muộn hơn trưa ngày 25/8/2023, ra trễ sẽ bị lệnh truy nã. Cảnh sát trưởng Quận: Trump sẽ bị đưa vào tù để kiểm tra y tế, lấy dấu vân tay, chụp ảnh trong áo tù, rồi mới cho nộp tiền tại ngoại.

- Trump và 18 đồng phạm bị truy tố ở Georgia. Riêng Trump bị truy tố 13 tội danh trong số 41 tội danh chống lại các bị cáo. Có 30 đồng phạm chưa bị truy tố.

- Biện lý Quận Fulton: cho Trump tự ra đầu thú ở tòa không muộn hơn trưa ngày 25/8/2023, ra trễ sẽ bị lệnh truy nã. Cảnh sát trưởng Quận: Trump sẽ bị đưa vào tù để kiểm tra y tế, lấy dấu vân tay, chụp ảnh trong áo tù, rồi mới cho nộp tiền tại ngoại.

- Phản ứng chính trị hỗn hợp: Dân Chủ nói luật pháp công minh, ca ngợi Biện lý Willis can đảm. Phe Cộng Hòa chia đôi, 1/2 chửi mắng Dân Chủ, 1/2 nói rằng Cộng Hòa phải bỏ rơi Trump.

- Nếu có tội, Trump sẽ phải ngồi tù 5 năm trước khi đủ điều kiện để được ân xá ở Georgia.

- Bí ẩn: Nhân vật 20, người tham dự các buổi họp mật ở Bạch Ốc nhưng không bị truy tố.

- Trump đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ chính bản thân Trump sau bản cáo trạng thứ tư đưa ra ở tòa Quận Fulton rồi đấu tố Biện lý Willis.

- Hillary Clinton: cảm thấy “nỗi buồn sâu sắc” khi nghe tin Trump và 18 đồng phạm bị truy tố tổng cộng 41 tội danh.

- Georgia: Hôm Thứ Hai 14/8/2023, cựu Dân Biểu T/B Bee Nguyễn khai trước đại bồi thẩm đoàn ở Quận Fulton để sẽ truy tố Trump. Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Jen Jordan cũng ra khai.

- Georgia: bản nháp cáo trạng chống Trump đăng ở trang web tòa án rồi gỡ xuống, vì nhầm lẫn.

- Nhà báo độc lập George Chidi ra khai ở đại bồi thẩm đoàn Georgia hôm Thứ Hai (dù lịch cũ là Thứ Ba) vì Biện Lý tăng tốc làm sớm.

- Trump kêu gọi cựu Phó Thống đốc Geoff Duncan (Cộng Hòa, Georgia) đừng ra khai trước đại bồi thẩm đoàn. Duncan từ chối câu hỏi của phóng viên: có thấy bị Trump hăm dọa không.

- 11 cựu thẩm phán do Cộng hòa bổ nhiệm viết bản nhận định: yêu cầu xét xử Trump nhanh chóng, theo lịch của Smith

- Trump nộp đơn xin đổi Thẩm phán: Thẩm phán Juan Merchan quăng bỏ đơn của Trump.

- Bạch Ốc: không liên quan gì về Hunter Biden.

- Doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm cho tháng 7 tại Hoa Kỳ đã tăng 0,7% lên 696,4 tỷ USD so với tháng trước.

- Số người vô gia cư ở Mỹ đã tăng 11% trong năm 2023: hơn 577.000 người vô gia cư.

- Anh: bắt 3 công dân Bulgaria vì làm gián điệp cho Nga

- Nổ tại một trạm xăng ở thành phố Makhachkala thuộc Dagestan của Nga: 27 người chết, 102 người khác bị thương

- Uống rượu quá nhiều: Wisconsin, Iowa, Montana, Nebraska và North Dakota. California trung bình: chỉ 18% uống rượu quá mức. Utah có tỷ lệ uống rượu thấp nhất Hoa Kỳ là 12%.

- Quận Los Angeles: vào xem phòng con trai, thấy xác một thiếu nữ.

- Quận Cam: lái xe mô tô, gặp nạn, chết.

- TIN VN. Lừa kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người.

- HỎI 1: Những người đã kết hôn kể lại: 70% lo lắng về ngoai hình trong ngày đám cưới? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Gần 2/3 nhân viên tuyến đầu không thấy an toàn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-15/8/2023) ⚪ ---- Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba, các ước tính trước được điều chỉnh theo mùa về doanh số bán lẻ và dịch vụ thực phẩm cho tháng 7 tại Hoa Kỳ đã tăng 0,7% lên 696,4 tỷ USD so với tháng trước. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ và dịch vụ ăn uống tăng 3,2% kể từ tháng 7 năm 2022. Doanh số thương mại bán lẻ tăng 0,6% trong tháng 7 so với tháng trước và tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

⚪ ---- Số người vô gia cư ở Hoa Kỳ đã tăng khoảng 11% trong năm 2023—dễ dàng là mức tăng lớn nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu theo dõi các hồ sơ so sánh, theo The Wall Street Journal. Kể từ năm 2007, mức tăng lớn nhất trước đó là mức tăng đột biến 2,7% ghi nhận vào năm 2019. WSJ đã kiểm tra dữ liệu từ 300 tổ chức trên khắp Hoa Kỳ theo dõi số lượng người vô gia cư ở các khu vực cụ thể, cho đến nay đã tìm thấy hơn 577.000 người vô gia cư. Theo những người hỗ trợ người vô gia cư, yếu tố lớn nhất góp phần vào sự gia tăng là chi phí nhà ở cao, trong khi tình trạng thiếu căn hộ cho thuê giá vừa túi tiền và cuộc khủng hoảng thuốc gây nghiện opioid cũng là nguyên nhân trầm trọng hơn.

⚪ ---- Ba công dân Bulgaria đã bị bắt và bị truy tố tại Vương quốc Anh vào đầu năm nay với cáo buộc làm gián điệp cho Nga, theo BBC đưa tin hôm thứ Ba. Hai người đàn ông và một phụ nữ đã bị giam từ tháng 2/2023 và bị truy tố tội cố ý sở hữu giấy tờ tùy thân giả với "ý định không chính đáng". Nhóm 3 người Bulgaria dự kiến sẽ ra tòa ở London vào tháng 1/2024.

⚪ ---- Số người chết sau vụ nổ tại một trạm xăng ở thành phố Makhachkala thuộc Dagestan của Nga đã tăng lên 27 người, theo các quan chức địa phương hôm thứ Ba. Người đứng đầu Dagestan, ông Serge Melikov cho biết thêm, 102 người khác đã bị thương trong vụ nổ và 65 người trong số họ hiện đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Trước đó, các báo cáo cho biết vụ này xảy ra khi một trạm sửa xe hơi bốc cháy, sau đó lan sang trạm xăng, gây ra một vụ nổ.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã bị truy tố lần thứ tư hôm thứ Hai 14/8/2023 bởi một đại bồi thẩm đoàn đã điều tra xem liệu Trump và 18 bị cáo khác có tên trong bản cáo trạng dài 98 trang có can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử 2020 ở Georgia hay không. Bản cáo trạng nêu tên tổng cộng 19 bị cáo, bao gồm Trump, cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và cựu luật sư của Trump là Rudy Giuliani và John Eastman.

Bản cáo trạng viết: “Bị cáo Donald John Trump đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Một trong những tiểu bang mà Trump đã thua là Georgia. Trump và các bị cáo khác bị truy tố trong bản cáo trạng này đã từ chối chấp nhận rằng Trump đã thua, và họ cố ý tham gia vào một âm mưu nhằm thay đổi bất hợp pháp kết quả của cuộc bầu cử có lợi cho Trump. Âm mưu đó chứa đựng một kế hoạch và mục đích chung để thực hiện hai hoặc nhiều hành vi lừa đảo ở Quận Fulton, Georgia, những nơi khác ở tiểu Bang Georgia và ở các tiểu bang khác."

Các bản cáo trạng đã được niêm phong ngay trước 11 giờ tối giờ Miền Đông hôm Thứ Hai, hai giờ sau khi thư ký tòa án ở Fulton County viết trên giấy chứng nhận rằng đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra bản cáo trạng. Thẩm phán Robert McBurney nói, "Chính là như vậy," khi ông ký vào bản cáo trạng từ bồi thẩm đoàn mà không đọc bất kỳ tên nào của các bị cáo.

Biện lý Fani Willis của Quận Fulton, Ga., nói với các phóng viên ngay sau khi bản cáo trạng gỡ niêm phong, rằng các bị cáo sẽ có thời hạn đến trưa ngày 25/8/2023 để tự nguyện đầu thú hoặc đối mặt với việc bị bắt giữ. Willis nói vào tối thứ Hai: “Theo quy trình bình thường trong luật pháp Georgia, đại bồi thẩm đoàn đã ban hành lệnh bắt giữ những người bị truy tố. Tôi cho các bị cáo cơ hội tự nguyện đầu thú không muộn hơn trưa thứ Sáu, ngày 25/8/2023.”

Nhóm 19 người có tên trong bản cáo trạng hôm thứ Hai là Donald Trump, Rudy Giuliani, John Eastman, Mark Meadows, Kenneth Chesebro, Jeffrey Clark, Jenna Ellis, Ray Smith III, Robert Cheeley, Michael Roman, David Shafer, Shawn Still, Stephen Lee, Harrison Floyd , Trevian Kutti, Sidney Powell, Cathy Latham, Scott Hall và Misty Hampton.

Biện lý Willis nói: "Mỗi cá nhân bị truy tố trong bản cáo trạng đều bị truy tố vi phạm Đạo luật

Racketeer Influenced and Corrupt Organization's Act (Đạo luật về Tổ chức Tham nhũng và Bị ảnh hưởng bởi Kẻ lừa đảo: viết tắt là RICO) của Georgia thông qua việc tham gia vào một doanh nghiệp tội phạm ở Quận Fulton, Ga., và các nơi khác để đạt được mục tiêu bất hợp pháp là cho phép Donald J. Trump chiếm giữ nhiệm kỳ tổng thống bắt đầu vào ngày 20 tháng 1/2021. Tất cả các cuộc bầu cử ở quốc gia của chúng ta đều do các tiểu bang quản lý, được giao trách nhiệm đảm bảo một quy trình công bằng và kiểm phiếu chính xác. Vai trò của các tiểu bang trong quá trình này là thiết yếu đối với hoạt động của nền dân chủ của chúng ta. Bản cáo trạng cáo buộc rằng thay vì tuân thủ quy trình pháp lý của Georgia đối với các thách thức bầu cử, các bị cáo đã tham gia vào một doanh nghiệp gian lận hình sự để lật ngược kết quả bầu cử tổng thống của Georgia.”

Trump, người hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa cho chức tổng thống vào năm 2024, đã bị truy tố trong ba trường hợp riêng biệt trong năm nay. Trong bản cáo trạng hôm thứ Hai, Trump đang phải đối mặt với tổng cộng 13 tội danh trong số 41 tội danh chống lại các bị cáo. Hồ sơ cũng ghi nhận có 30 đồng phạm chưa bị truy tố.

Bản cáo trạng cáo buộc Trump vi phạm Đạo luật Georgia RICO; 3 tội xúi giục công chức vi phạm lời thề; âm mưu giả danh công chức; âm mưu phạm tội giả mạo ở mức độ đầu tiên; âm mưu khai gian, soạn văn bản sai trái; 2 tội âm mưu phạm tội khai man tài liệu; âm mưu phạm tội giả mạo ở mức độ đầu tiên; 2 tội khai báo và viết sai sự thật; và nộp hồ sơ giả.

⚪ ---- Phản ứng chính trị hôm thứ Ba trước bản cáo trạng hình sự của cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc Trump và hơn chục đồng phạm can thiệp bất hợp pháp vào cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia phần lớn chia rẽ theo đường lối đảng phái. Các lãnh đạo Dân chủ tại Quốc Hội hoan nghênh bản cáo trạng thứ tư chống lại Trump, nói rằng nó tái khẳng định niềm tin rằng ở Mỹ không ai, kể cả tổng thống, đứng trên luật pháp, nhưng ở phía bên kia lối đi, những người Cộng hòa tức giận gọi đó là "giả tạo" và vũ khí hóa chính phủ để chơi trò bầu cử năm 2024.

Bản cáo trạng, giống như ba bản trước đó, đã tiết lộ một kiểu hành vi tội phạm cho thấy cách Trump thúc đẩy "Lời nói dối lớn" của mình để nỗ lực đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020, phá hoại nền dân chủ và "lật ngược ý chí của người dân Georgia", theo lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, cho biết. D-N.Y., và lãnh đạo Đảng Dân chủ Hạ viện Hakeem Jeffries, D-N.Y. cho biết trong một tuyên bố chung: "Các hành động được thực hiện bởi Biện lý quận Fulton, cùng với các công tố viên liên bang và tiểu bang khác, tái khẳng định niềm tin chung rằng ở Mỹ, không ai, kể cả tổng thống, đứng trên luật pháp."

Nhưng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Cộng Hòa-Calif., đã lên án hành động pháp lý mới nhất chống lại Trump, mô tả đó là một cuộc tấn công chính trị của Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó, các chính khách Cộng Hòa lương thiện nói thẳng rằng Trump đã nỗ lực chà đạp Hiến pháp. Trong một tuyên bố vào đầu ngày thứ Ba, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson đã duy trì quan điểm lâu nay của ông rằng Trump đã tự loại Trump ra khỏi việc giữ chức vụ cao nhất của Hoa Kỳ một lần nữa và kêu gọi cử tri cho ông [Hutchinson] cơ hội thách thức Trump bằng cách giúp ông [Hutchinson] đáp ứng các tiêu chí cho cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee vào ngày 23 tháng 8.

Bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn là "một ngày thử thách nữa đối với nền dân chủ của chúng ta", Asa nói. Là một cựu công tố viên liên bang, người đã theo đuổi các cáo buộc gian lận tại tòa án liên bang chống lại các tổ chức khủng bố, Asa nói rằng ông hiểu sự khó khăn của một bản cáo trạng cấp tiểu bang có nhiều bị cáo và vụ án có thể diễn ra chậm như thế nào. "Bất kể thế nào, tôi hy vọng cử tri sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của nền dân chủ của chúng ta."

Cuộc tranh luận hiện đang chuyển sang vấn đề sắp xếp bắt giữ Trump: Biện lý Quận Fulton Fani Willis yêu cầu Trump tự nguyện ra đầu hàng chính quyền Quận ở đó không muộn hơn ngày 25/8/2023. Các thỏa thuận có thể sẽ được phối hợp giữa các luật sư của Trump và văn phòng của Biện lý Willis với sự tham gia của Cơ quan Mật vụ và Cảnh sát trưởng Quận Fulton, cơ quan chịu trách nhiệm về hệ thống nhà tù chính của Atlanta, cũng như an ninh tòa án.

Cảnh sát trưởng Quận cho biết Trump sẽ không nhận được bất kỳ sự đối xử ưu đãi đặc biệt nào, điều đó có nghĩa là Trump sẽ bị đưa vào tù trên Phố Rice Street ở phía tây bắc thành phố để kiểm tra y tế, lấy dấu vân tay, kiểm tra các trát tòa (warrants) còn tồn đọng và chụp ảnh trong áo tù. Những người không nộp tiền bảo lãnh hoặc bị từ chối bảo lãnh thường xuất hiện trước thẩm phán trong vòng 24 giờ sau khi bị bắt.

⚪ ---- Nhận vật 20 là ai trong bản cáo trạng? Các nhà phân tích pháp lý có rất nhiều điều để nói về bản cáo trạng gần đây của Trump ở Georgia — và có một số câu hỏi về danh tính của "Cá nhân 20" ("Individual 20"). Phát biểu trước nửa đêm, Biện lý Fani Willis của Quận Fulton đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về bản cáo trạng. Công việc giấy tờ dài dòng và cuộc họp báo kéo dài 10 phút của cô đã dẫn đến rất nhiều thảo luận trực tuyến từ các nhà phân tích pháp lý làm việc qua các trang. Trong số các bình luận, người ta chú ý đến chi tiết rằng các vụ tấn công cựu nhân viên bầu cử Ruby Freeman được liệt vào tội danh.

“Một phần quan trọng trong bản cáo trạng của Fani Willis ở Georgia: sẽ có những hậu quả đối với những gì họ [phe Trump] đã làm với Ruby Freeman,” theo CREW, Tổ chức Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington, viết trên Twitter.

Nhà phân tích pháp lý Bradly Moss đã chỉ ra các cáo buộc và ý nghĩa phân biệt chủng tộc của chúng. "Không bao giờ nên quên rằng mấu chốt của những lời nói dối trong chiến dịch tranh cử của Trump là những phụ nữ da đen đáng sợ. Đó là nền tảng cho những lời nói dối của họ và làm náo loạn cơ sở. Những nhóm thiểu số đáng sợ", ông nói.

Cựu công tố viên Harry Litman nhận thấy rằng âm mưu vẫn tiếp tục diễn ra cho đến tháng 9 năm 2022, hai năm sau cuộc bầu cử năm 2020. Litman nói: “Hoạt động lừa gạt bất lương diễn ra cho đến ngày 15/9/2022, [với] hoạt động che đậy âm mưu, tức là khai man”. Ông cũng chỉ ra rằng hai cáo buộc cuối cùng là cáo buộc khai man của các quan chức Georgia.

Những người khác, như cựu chuyên gia về đạo đức của George W. Bush, Richard Painter, nói đùa rằng có lẽ đã đến lúc mang "băng đảng xích dây chuyền" ("chain gang": xích các bị cáo chung trong 1 dây xích dài) trở lại Georgia.

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ Luis Moreno đã công kích các cử tri MAGA của Trump: "Nếu bạn vẫn định bỏ phiếu cho một người hai lần bị luận tội, bốn lần bị truy tố, phạm tội tấn công tình dục trong một phiên tòa dân sự, tổ chức của người này đã bị đóng cửa—đáng buồn thay, điều đó nói lên nhiều điều về bạn hơn là về Trump. Và vâng, có hàng triệu người trong số các bạn. Nhưng có nhiều người trong chúng ta là những người yêu nước thực sự hơn. Hãy sống với điều đó."

Các nhà phân tích pháp lý trên MSNBC, như Andrew Weissmann và giáo sư luật Lee Kovarsky của Đại học Texas đều nói rằng họ không nghĩ rằng phiên tòa sẽ diễn ra trong sáu tháng mà Willis đang hy vọng.

Trong một chủ đề mở rộng, cựu quyền Tổng luật sư Neal Katyal lưu ý, "Trump không chỉ bị truy tố, tên của ông ấy còn được nhắc đến 193 lần trong bản cáo trạng và các cáo buộc cho thấy Trump đã trực tiếp vi phạm luật."

Ông cũng đặc biệt nhấn mạnh "Đạo luật 90" ("Act 90"), trong đó Trump được cho là đã gặp Giuliani và Sidney Powell cùng với "đồng phạm không bị truy tố Cá nhân 20, người mà đại bồi thẩm đoàn đã biết danh tính và những người khác tại Bạch Ốc. Cá nhân này có mặt tại cuộc họp đã thảo luận về một số chiến lược và lý thuyết nhằm tác động đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020, bao gồm việc thu giữ máy móc thiết bị bỏ phiếu và bổ nhiệm Sidney Powell làm Công tố đặc biệt (special counsel) với thẩm quyền rộng rãi để điều tra các cáo buộc gian lận ở Georgia và các nơi khác, là một hành động công khai để thực hiện âm mưu." Câu hỏi bây giờ: ai là "nhân vật 20" trong bản cáo trạng?

⚪ ---- Nếu Trump lãnh án có tội theo luật tiểu bang Georgia, Trump sẽ phải ngồi tù 5 năm trước khi đủ điều kiện để được ân xá ở Georgia. Luật RICO cho phép các đồng phạm dễ dàng quay ra hợp tác với Biện lý để khai thật về chính phạm. Luật pháp Georgia đặt ra những rủi ro đặc biệt đối với Trump. Luật RICO của Georgia mở rộng hơn nhiều so với phiên bản luật liên bang. Nó cho phép đề cập đến nhiều loại hành vi khác nhau hơn. Điều đó giúp dễ dàng cuốn mọi người vào một tổ chức tội phạm.

Và các hình phạt đối với việc vi phạm RICO của tiểu bangGeorgia rất khắc nghiệt. Có một bản án tối thiểu năm năm cho những kẻ phạm tội, và cũng có thể có một bản án tù dài hạn cho bất kỳ đồng phạm nào. Nhưng RICO cũng giới thiệu một động lực mới mà Trump có thể không quen. Có một động lực lớn cho những người được liệt kê là đồng phạm hợp tác với nhà nước và cung cấp bằng chứng, để thoát khỏi sự trừng phạt và đảm bảo các thỏa thuận có lợi. Đây có lẽ là rủi ro lớn nhất đối với Trump và khả năng ông ấy bị kết án ở Quận Fulton phụ thuộc vào điều này. Những người khác liên quan đến việc này không phải là tất cả những cái tên quen thuộc, và có lẽ họ có gia đình và bạn bè và không muốn vào tù. Họ cũng có thể thấy mình ở một vị trí muốn đưa ra bằng chứng chống lại Trump. Trước nhất đã thấy 1 người khai hết: Nhân vật 20, người tham dự các buổi họp mật ở Bạch Ốc nhưng không bị truy tố.

⚪ ---- Cựu Tổng Thống Donald Trump đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ chính bản thân Trump sau bản cáo trạng thứ tư đưa ra ở tòa Quận Fulton, Georgia. Chiến dịch tranh cử của Trump đã đưa ra một tuyên bố quy chụp gay gắt vào tối thứ Hai 14/8/2023 sau khi tòa nhận bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton đã điều tra cựu tổng thống, nộp lên bởi Biện lý quận, người đã điều tra những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, là cố gắng phá hoại cuộc tái tranh cử 2024 của Trump. Bản Tuyên bố của chiến dịch Trump đã quy chụp Fani Willis, Biện lý quận Fulton, một “người đảng tranh cuồng nhiệt”, người đã dựa trên cuộc điều tra kéo dài hai năm của bà về “những lời buộc tội bịa đặt”.

cựu Dân Biểu Tiểu Bang Bee Nguyễn

TIN VN. Lừa kêu gọi từ thiện, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 người.

Trump, cùng với 18 đồng minh khác, bị nêu tên trong bản cáo trạng gồm 41 tội danh vào tối thứ Hai 14/8/2023. Sau khi bản cáo trạng chính thức tuyên bố nộp lên tòa, Trump nổi giận trên Truth Social, viết: “19 người bị truy tố tối nay, bao gồm cả cựu Tổng thống Hoa Kỳ, tôi, bởi một Biện lý quận mất kiểm soát và rất tham nhũng.”⚪ ---- Hillary Clinton cho biết bà cảm thấy “nỗi buồn sâu sắc” vào tối thứ Hai khi cựu đối thủ tổng thống của bà là Donald Trump bị đại bồi thẩm đoàn Georgia truy tố liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở tiểu bang này. Bà Clinton đã phát biểu trên The Rachel Maddow Show khi tin về bản cáo trạng mới nhất được công bố—với việc Trump và 18 đồng phạm bị truy tố tổng cộng 41 tội danh mới trong một vụ gian lận rộng rãi.Maddow đã hỏi Clinton rằng liệu trước những lời cảnh báo trước đây của bà với công chúng Mỹ rằng Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ, bà Clinton có cảm thấy "hài lòng" khi có thêm nhiều cáo buộc được đệ trình hay không. Clinton nói: “Tôi không cảm thấy hài lòng chút nào. “Tôi cảm thấy rất tuyệt—bạn biết đấy, chỉ là nỗi buồn vô cùng sâu sắc khi chúng ta có một cựu tổng thống đã bị truy tố vì rất nhiều tội danh liên quan trực tiếp đến việc liệu nền dân chủ của chúng ta có tồn tại được hay không. Đây là một thời điểm khủng khiếp đối với đất nước chúng ta, khi một cựu tổng thống bị buộc tội về những tội ác cực kỳ quan trọng này. Điều hài lòng duy nhất có thể là hệ thống [pháp lý] đang hoạt động.”⚪ ---- Georgia: Người ta thấy xuất hiện ở tòa án trung tâm thành phố Atlanta 2 cựu dân cử tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ đã được triệu tập để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton đang xem xét liệu có nên đưa ra cáo trạng chống lại Donald Trump và các đồng minh của Trump hay không. Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Jen Jordan và cựu Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn đều nhận được trát đòi hầu tòa vào đầu tháng 8/2023.Cả hai đã từ chối bình luận về thời gian lấy lời khai của họ, nhưng mỗi người đều đến Tòa án Quận Fulton vào đầu ngày thứ Hai 14/8/2023. Jordan và Nguyễn là thành viên của ủy ban Thượng viện và Hạ viện Georgia đã nghe hàng giờ lời khai vào tháng 12/2020 từ Rudy Giuliani, khi đó là luật sư riêng của Trump, về cáo buộc gian lận phổ biến trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Georgia.⚪ ---- Georgia: Hôm Thứ Hai 14/8/2023,đã xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn ở Quận Fulton, nơi Biện Lý Quận Fani Willis đang trình bày vụ kiện của bà chống lại cựu Tổng Thống Trump và các đồng minh của Trump. Tháng 6/2022, bà Bee Nguyễn cũng xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt.Nguyễn đưa ra tuyên bố sau hôm Thứ Hai:“Hôm nay, tôi đã làm chứng trước Đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton. Khi tuyên thệ nhậm chức vào năm 2017, tôi đã thề trung thành với Hiến pháp của chúng ta và hứa sẽ bảo vệ Nhà nước và đất nước của chúng ta. Vào ngày 10 tháng 12/2020, khi Rudy Giuliani và nhóm pháp lý của cựu Tổng thống xuất hiện trước Hạ viện Georgia, tôi đã giữ vững lời thề của mình và nói sự thật trước những lời khai sai lạc về cuộc bầu cử của chúng ta.Hôm nay, tôi tái khẳng định lòng trung thành của mình với Nhà nước và đất nước của chúng ta — bằng cách thực hiện nghĩa vụ yêu nước của mình với tư cách là một công dân Hoa Kỳ và nói sự thật có tuyên thệ. Là một cựu nhà lập pháp, tôi tôn trọng sự phân chia quyền lực và vai trò quan trọng của hệ thống tư pháp trong việc bảo vệ nền dân chủ của chúng ta bằng cách buộc mọi người phải chịu trách nhiệm, kể cả những cá nhân có quyền lực.Không có cá nhân nào đứng trên luật pháp và tôi sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với bất kỳ thủ tục pháp lý nào để tìm kiếm sự thật và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Tôi tin rằng mọi cá nhân cố gắng lật ngược các cuộc bầu cử hợp lệ của chúng ta một cách sai trái và bất hợp pháp đều phải chịu trách nhiệm, để chúng ta có thể có, như John Adams đã nói, “một chính phủ của luật pháp, chứ không phải của con người.”Tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ bảo vệ nền dân chủ của mình. Chúng ta có nghĩa vụ này đối với những cá nhân vĩ đại đã chiến đấu và hy sinh để tạo ra và truyền lại nền dân chủ này cho chúng ta, và chúng ta có nghĩa vụ này đối với các thế hệ tương lai chưa thể tiếp nhận chiếc áo khoác [tài sản dân chủ] này.”⚪ ---- Một danh sách các cáo buộc hình sự ở Georgia chống lại Trump đã xuất hiện một thời gian ngắn hôm thứ Hai trên một trang web của Fulton County, nhưng các công tố viên cho biết Trump đã không bị truy tố trong một cuộc điều tra kéo dài về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.Một đại bồi thẩm đoàn của Quận Fulton đã bắt đầu điều trần từ các nhân chứng hôm thứ Hai 14/8/2023. Ngay sau 12 giờ trưa, Reuters đưa tin về danh sách một số cáo buộc hình sự sẽ được đưa ra chống lại Trump, bao gồm tội gian lận cấp nhà nước, âm mưu đưa ra tuyên bố sai sự thật và xúi giục một quan chức nhà nước vi phạm lời thề.Reuters, sau đó đã công bố một bản sao của tài liệu, cho biết hồ sơ đã được gỡ xuống nhanh chóng sau đó. Người phát ngôn của Biện lý Willis cho biết báo cáo về các cáo buộc được nộp là "không chính xác", nhưng từ chối bình luận thêm.Các công tố viên được kỳ vọng sẽ trình bày những tội danh đó trước đại bồi thẩm đoàn. Không rõ tại sao các cáo buộc lại được trình bày chi tiết trong một hồ sơ trong khi các đại bồi thẩm đoàn vẫn đang nghe các nhân chứng trình bày. Trong hai năm rưỡi, Willis đã điều tra các hành động của Trump và những người khác trong nỗ lực lật ngược thất bại của Trump ở Georgia trước đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Rào chắn và phong tỏa đường phố xung quanh tòa án ở trung tâm thành phố Atlanta, cũng như những tuyên bố của Willis, đã chỉ ra rằng một bài thuyết trình trước đại bồi thẩm đoàn có thể sẽ bắt đầu vào tuần này.Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Dân chủ Jen Jordan, người đã được triệu tập để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn, cho biết khi rời tòa án Quận Fulton vào cuối buổi sáng thứ Hai rằng bà đã trả lời thẩm vấn trong khoảng 40 phút. Cựu Dân biểu tiểu bang Dân chủ Bee Nguyễn cũng xác nhận rằng bà đã ra làm chứng. Các hãng tin đưa tin rằng Gabriel Sterling (Cộng Hòa), một quan chức hàng đầu trong văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Georgia, đã được nhìn thấy đến tòa án vào đầu ngày thứ Hai. Sterling và ông chủ của anh là Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger - cả hai đều thuộc Đảng Cộng hòa - đã mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc về những vấn đề gian lận phổ biến đối với cuộc bầu cử ở Georgia.Trump đã có một cuộc gọi nổi tiếng với Raffensperger vào ngày 2 tháng 1/2021 và đề nghị quan chức bầu cử hàng đầu của Georgia có thể giúp “tìm” số phiếu bầu mà Trump cần để đánh bại Biden. Chính việc phát hành đoạn ghi âm cuộc điện thoại đó đã khiến Willis mở cuộc điều tra khoảng một tháng sau đó.⚪ ---- Đổi ngày ra làm chứng để truy tố sớm hơn: Nhà báo độc lập George Chidi, người theo lịch trình sẽ xuất hiện vào thứ Ba tại phiên điều trần của đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton về vụ bầu cử Donald Trump năm 2020, cho biết thay vào đó, ông sẽ làm chứng vào thứ Hai vì các công tố viên đang “hành động nhanh hơn họ nghĩ”."Thay đổi kế hoạch. Tôi sẽ ra tòa hôm nay [Thứ Hai]," Chidi đăng vào chiều thứ Hai trên X, nền tảng trước đây được gọi là Twitter. Chidi trước đó đã làm chứng trước một đại bồi thẩm đoàn có mục đích đặc biệt được giao nhiệm vụ điều tra vụ án Trump, vốn đã được nghe từ hơn 75 nhân chứng tất cả.Trở lại tháng 12 năm 2020, Chidi phát hiện ra cuộc họp cử tri Cộng Hòa giả mạo tại tòa nhà tiểu bang Georgia, nơi họ ký giấy chứng nhận bất hợp pháp như một phần của âm mưu lật đổ Cử tri đoàn. Cuộc điều tra của Quận Fulton, trong số những thứ khác, đã tập trung vào âm mưu cử tri giả và đang theo đuổi các cáo buộc hình sự tiềm ẩn đối với một số người tham gia.⚪ ---- Bất kể lệnh tòa cấm can thiệp vào các nhân chứng, Trump vẫn ồn ào la hét về phía các nhân chứng. Theo hai báo Axios và Guardian, Trump xuất hiện lên mạng xã hội, gõ chữ cảnh báo cựu Phó Thống đốc Geoff Duncan (Cộng Hòa, Georgia) là đừng ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton. "Anh ta không nên," Trump viết. "Tôi hầu như không biết anh ta nhưng anh ta, ngay từ đầu Cuộc săn phù thủy này, là một thảm họa tồi tệ đối với những người đang điều tra vụ gian lận bầu cử diễn ra ở Georgia." Tuy nhiên, theo lịch trình, dự kiến vào ngày mai, Thứ Ba 15/8/2023, Geoff Duncan sẽ ra khai trước đại bồi thẩm đoàn.Cựu Phó Thống đốc Cộng hòa Georgia, Geoff Duncan hôm thứ Hai từ chối cho biết liệu ông có cảm thấy bị đe dọa bởi lời kêu gọi công khai của Trump yêu cầu ông không làm chứng vào thứ Ba trước đại bồi thẩm đoàn Quận Fulton hay không. “Chuyện này gần với lời khai của tôi, sẽ diễn ra vào ngày mai [Thứ Ba], tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào ngoại trừ việc nói rằng, điều vừa được chỉ ra, Trump đã viết sai tên tôi,” Duncan, một cộng tác viên của CNN, nói. nói với Boris Sanchez của CNN trên “News Central.”⚪ ---- Một nhóm các cựu thẩm phán do Đảng Cộng hòa bổ nhiệm và các quan chức pháp lý cấp cao cấp cao của liên bang đã đệ trình một bản tóm tắt amicus nói rằng họ chấp thuận ngày xét xử do Công tố đặc biệt Jack Smith đề xuất trong vụ án hình sự ngày 6/1 chống lại Donald Trump, CNN đưa tin.Bản tóm tắt là kết quả của cuộc điều tra của tổ chức Democracy 21 Education Fund's inquiries về sự kiện ngày 6/1/2021. Nó nói rằng một phiên tòa nhanh chóng là vì lợi ích của công chúng. Tổ chức phi lợi nhuận này nhằm mục đích trở thành cơ quan giám sát chống tham nhũng trong chính trị.Bản tóm tắt từ 11 chuyên gia pháp lý của Đảng Cộng hòa viết: “Không có vấn đề nào quan trọng hơn đối với nước Mỹ và người dân Mỹ - và đối với chính hoạt động của nền dân chủ - hơn là liệu cựu tổng thống có phạm tội phá hoại các cuộc bầu cử của Mỹ và nền dân chủ Mỹ để duy trì quyền lực bất chấp việc người dân Mỹ đã bỏ phiếu hay không. để trao quyền lực của họ cho người kế nhiệm cựu tổng thống, Tổng thống Joseph Biden. Không có gì đang bị đe dọa hơn cuộc thử nghiệm của Hoa Kỳ về nền dân chủ và chính phủ dân chủ bắt đầu từ việc thành lập quốc gia của chúng ta gần hai trăm năm mươi năm trước.”Bản tóm tắt chỉ ra Đạo luật Xét xử Nhanh và nói rằng ngày đề xuất của Smith là “hợp lý” liên quan đến “mối quan tâm của công chúng Mỹ đối với việc giải quyết nhanh chóng vụ án cực kỳ quan trọng này" và mốc thời gian đề xuất của Smith “tôn trọng và phục vụ lợi ích riêng của cựu tổng thống trong một vụ án thử nghiệm nhanh chóng.⚪ ---- Một thẩm phán tiểu bang New York hôm thứ Hai đã từ chối rút lui sau khi cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầu từ chối thay đổi Thẩm phán trong vụ truy tố xoay quanh các khoản tiền bị cáo buộc của Trump cho một cựu ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử năm 2016. “[Trump] đã không chứng minh được rằng có tồn tại những lý do cụ thể, hoặc thậm chí thực tế để việc đổi [Thẩm phán] là phù hợp,” theo Thẩm phán Tòa án Tối cao Tiểu Bang New York Juan Merchan viết.“Các kịch bản mang tính suy đoán và giả thuyết do Bị đơn [Trump] đưa ra không phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý.” Trump đã lập luận rằng, trong số những lý do khác, Merchan đã có thành kiến không thể khắc phục được khi con gái ông làm việc cho một công ty tiếp thị kỹ thuật số thường làm việc với các ứng cử viên đảng Dân chủ. Trump đang phải đối mặt với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến các khoản thanh toán cho cô Stormy Daniels.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng Bạch Ốc hoàn toàn không liên quan đến các chuyện về Hunter Biden. "Vụ việc này đã được Bộ Tư pháp xử lý độc lập dưới sự lãnh đạo của luật sư Hoa Kỳ do Trump chỉ định... Điều này nhất quán với những gì Tổng thống đã nói từ lâu," thư ký báo chí nhấn mạnh trong cuộc họp báo thường kỳ, nhấn mạnh rằng Joe Biden vẫn cam kết khôi phục sự độc lập của Bộ Tư pháp khỏi sự can thiệp chính trị từ Bạch Ốc.⚪ ---- Đầu năm nay, Viện Sức khỏe Dân số (Population Health Institute ) của Đại học Wisconsin đã công bố báo cáo Lộ trình và Xếp hạng Sức khỏe của Quận năm 2023 (2023 County Health Rankings and Roadmaps report), sử dụng nhiều kho dữ liệu để xác định thời lượng và chất lượng cuộc sống trên cơ sở từng tiểu bang. Trong số những yếu tố đó là việc uống rượu, bao gồm cả việc uống rượu quá nhiều.Để xác định tỷ lệ uống rượu quá mức ở mỗi tiểu bang, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu tự báo cáo từ hệ thống Giám sát Yếu tố Rủi ro Hành vi của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Đối với báo cáo năm 2023, Đại học Wisconsin đã sử dụng dữ liệu từ năm 2020 — năm đầu tiên xảy ra đại dịch COVID. Uống rượu quá mức bao gồm cả uống say (4 ly trở lên trong một lần đối với phụ nữ, 5 ly trở lên đối với nam) và uống nhiều rượu (8 ly trở lên một tuần đối với nữ, 15 ly trở lên đối với nam).Dựa trên dữ liệu của CDC, Đại học Wisconsin nhận thấy Wisconsin, là nơi có nhiều người uống rượu quá mức nhất. Nhìn chung, 26% người trưởng thành trong tiểu bang tự báo cáo là uống quá nhiều.Có 5 tiểu bang có nhiều người uống rượu quá độ nhất, chủ yếu ở miền trung bắc Hoa Kỳ. Sau Wisconsin, bốn tiểu bang có tỷ lệ cao nhất là Iowa, Montana, Nebraska và North Dakota. Tổng cộng, 19 tiểu bang có tỷ lệ uống rượu quá mức bằng hoặc lớn hơn 20%.Nghiên cứu cho thấy người dân California không phải là những người uống rượu quá mức, chỉ có 18% người trưởng thành tự báo cáo là uống rượu quá mức trên toàn tiểu bang. Utah có tỷ lệ thấp nhất là 12% - chưa bằng một nửa tỷ lệ của Wisconsin.⚪ ---- Quận Los Angeles: vào xem phòng con trai, thấy xác một thiếu nữ. Một vụ giết người có thể xảy ra đã được báo cáo tại khu vực Nam Los Angeles vào chiều Chủ nhật. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, cảnh sát đã được gọi đến khu phố 2200 của Wall St. vào khoảng 1:15 giờ chiều.Một phụ nữ nói với cảnh sát rằng bà bước vào phòng của con trai mình do ngửi thấy mùi gas, và khi vào trong, bà phát hiện thứ gì đó giống như một thi thể. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy một xác phụ nữ 20 tuổi được bọc trong nhựa. Cô đã chết. Cảnh sát cho biết đang truy tìm con trai của người phụ nữ gọi cảnh sát.⚪ ---- Quận Cam: lái xe mô tô, gặp nạn, chết. Một người đi xe mô tô đã chết trong một tai nạn giao thông trên Xa lộ Riverside (Xa lộ 91) ở Anaheim vào sáng Chủ nhật, Cơ quan Tuần tra Xa lộ California cho biết. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 2:20 sáng ở phía đông của xa lộ, ngay phía tây đường Brookhurst. Theo cảnh sát, người điều khiển xe gắn máy đã lao xuống dải phân cách giữa của xa lộ. Tên nạn nhân chưa được tiết lộ trong khi chờ thông báo người thân. Không có thương tích nào khác được báo cáo và không có thêm thông tin nào ngay lập tức.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Ngô Trường Thịnh đăng bài kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng của hơn 3.000 người dân trên cả nước. Ngày 14-8, Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Trường Thịnh (SN 1993; ngụ quận Tân Phú, TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2020 đến nay, Ngô Trường Thịnh đã lập nhiều tài khoản Facebook đăng bài viết kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong, già yếu, neo đơn, bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa...⚪ ---- HỎI 1: Những người đã kết hôn kể lại: 70% lo lắng về ngoai hình trong ngày đám cưới?ĐÁP 1: Đúng thế. Trong một cuộc khảo sát mới, 70% người Mỹ đã kết hôn cho biết căng thẳng về ngoại hình khiến ngày cưới của họ trở nên không vui. Cuộc thăm dò ý kiến của 2.000 người Mỹ được thực hiện bởi OnePoll và được ủy quyền bởi Invisalign. Có 4/5 số người được hỏi cho biết điều quan trọng là phải có những bức ảnh cưới hoàn hảo. Để đạt được mục tiêu đó, trung bình một người trả lời đã chi 1.680 đô la cho một nhiếp ảnh gia và thêm 1.581 đô la để chuẩn bị cho các bức ảnh. Tóc, trang điểm và móng tay là những chi phí phổ biến nhất. Người được hỏi cũng cho biết họ đã giảm cân và tẩy trắng răng để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Gần 2/3 nhân viên tuyến đầu không thấy an toàn?ĐÁP 2: Đúng thế. Gần 2 trong số 3 nhân viên tuyến đầu không cảm thấy an toàn trong công việc, kết quả của một cuộc khảo sát gần đây cho thấy. Các nhà nghiên cứu do công ty quản lý bảo mật Verkada ủy quyền đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến về mẫu đại diện toàn quốc gồm 1.000 nhân viên Hoa Kỳ làm việc tại chỗ trong các lĩnh vực quan trọng, bao gồm chăm sóc sức khỏe, bán lẻ, khách sạn và dịch vụ.Trong số những người được hỏi cho biết họ không cảm thấy “hoàn toàn an toàn”, 58% cho biết mối đe dọa bị tổn hại về thể chất đang gia tăng và 40% cho biết họ lo lắng về sự an toàn của mình hơn so với 12 tháng trước. Khoảng 40% số người được hỏi cho biết họ sẽ nghỉ việc ngay bây giờ vì lo ngại về an toàn nhưng không đủ khả năng để làm như vậy.Những con số quan trọng khác:- 69% số người được hỏi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe lo lắng về hành vi hung hăng hoặc thất thường của bệnh nhân hoặc khách, trong khi 59% thường xuyên lo lắng về việc bị hành hung.- 58% nhân viên bán lẻ lo ngại về hành vi hung hăng hoặc thất thường của khách hàng, cũng như nhiều người lo ngại về hành vi trộm cắp. Gần một nửa nhóm này cho biết các vụ trộm cắp và hành vi phá hoại đã gia tăng.Chi tiết: