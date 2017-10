Cali: Rủi Ro Mất Dữ Kiện Nhất, Iowa: An Toàn Căn Cước Nhất

LOS ANGELES, Calif.— Trộm căn cước, tức là trộm thông tin cá nhân, là một trong các nỗi lo lớn nhất hiện nay của dân Mỹ. Bởi vì, kẻ gian dùng thông tin cá nhân của bạn để mở các tài khoản thẻ tín dụng, mua sắm đủ thứ. Đó là chưa kể, kẻ gian có thể vào ngân hàng rút sạch tiền của bạn.Câu hỏi là, tiểu bang nào nhiều cơ nguy bị trộm thông tin cá nhân nhất? California là nơi rủi ro nhất Hoa Kỳ.Bản khảo sát của WalletHub duyệt các thống kê đơn kiện mất trộm dữ kiện cá nhân, và chính sách các địa phương để tìm ra thứ tự rủi ro mất căn cước nhất là các tiểu bang, theo thứ tự điểm rủi ro nhiều nhất:1 California 69.43 điểm rủi ro.2 Rhode Island 68.293 District of Columbia 67.664 Florida 67.555 Georgia 66.486 Michigan 64.417 Nevada 64.268 Texas 64.209 New York 63.9710 Connecticut 62.2511 New Mexico 60.0512 South Carolina 59.1213 Massachusetts 59.0714 Illinois 57.7815 Minnesota 57.0916 Indiana 55.7417 Delaware 55.3918 North Carolina 55.1619 Pennsylvania 53.3720 Alabama 52.9921 North Dakota 52.6522 Tennessee 52.0223 Vermont 51.5324 Colorado 50.8425 New Jersey 50.4626 Virginia 49.6627 Missouri 49.1628 Mississippi 47.4729 Oregon 47.23 2230 Arizona 47.0731 Montana 46.2632 New Hampshire 45.8633 Nebraska 44.9934 Washington 44.8335 Maryland 44.8236 Arkansas 43.5937 Alaska 42.8238 Idaho 41.9839 Oklahoma 41.4540 Maine 41.3241 Utah 40.0942 Ohio 40.0843 Louisiana 39.3844 Kentucky 38.6345 South Dakota 38.2546 Wisconsin 37.8347 Kansas 37.1748 Wyoming 36.0349 Hawaii 34.6750 West Virginia 32.2951 Iowa 31.67.