Cuộc chiến trên không và dưới nước

Tìm hiểu

Drone hình dáng nhỏ như con muỗi/chuồn chuồn dùng để thám thính/ám sát/trinh sát.







Phía Bắc bên kia bờ Đại Tây Dương, ngày 24 tháng 2, 2022, cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga vẫn diễn ra ngày càng ác liệt đã gần tròn 1 năm rưỡi. Người mang chiến tranh, tàn phá, chết chóc đến đất nước Ukraine, nay cũng mang chiến tranh trở lại quê nhà. Đúng với câu “gieo gió gặt bão” vì hiện nay người dân Moscow vốn chưa hề biết mùi chiến tranh, nay đã biết thế nào là sợ hãi vì chiến tranh đang hiện diện ngay ngưỡng cửa nhà họ.





Mấy hôm nay, tất cả các đài truyền hình và tin tức đều đăng hình ảnh những chiếc máy bay không người lái tự sát (từ nay sẽ được viết bằng danh từ drone cho gọn) của Ukraine bắt đầu trả đũa cuộc xâm lăng vô nhân đạo của Nga; đặc biệt những chiếc drones này tấn công sâu vào nội địa Nga, đến tận thủ đô Moscow, tuy không gây ra thiệt hại nặng nề về nhân mạng và tài sản, nhưng nó gây ra một chấn thương tinh thần rất lớn đối với người dân Nga.





Khi Nga xâm lăng Ukraine, họ lên giọng kẻ cả đi giải phóng Ukraine, gọi là “chiến dịch đặc biệt” tiêu diệt Phát Xít; khi Ukraine đáp trả tự vệ bằng drones thì họ gọi đây là bọn khủng bố Ukraine. Việt Nam ta có câu “miệng nhà quan có gang có thép” hay nôm na là “gái đĩ già mồm”, câu nào cũng đúng trong cuộc chiến tranh gây ra bởi cường quốc ma quỷ này. Dân tộc Ukraine có chính nghĩa khi phải tự vệ trước anh láng giềng khổng lồ nhưng xấu tính này và họ cũng không ngần ngại cho tên hàng xóm chuyên đi ăn hiếp kẻ yếu biết rằng: anh ăn hiếp người ta, người ta cũng không để cho anh yên ngay trong chính căn nhà của anh.





Thật ra chiến thuật dùng drone tự sát không mới mẻ gì, bản thân tôi, 2 năm trước đây, khi còn làm việc với lục quân Mỹ trong trại Al Assad ở Iraq, đã bị đám dân quân Iraqi tấn công bằng loại drone tự sát này, cách chỗ chúng tôi ngồi làm việc khoảng trên 100 ft., may được ngăn bởi bức tường bê tông (T-wall) cao 18 ft., dày 17 in. Chúng tôi an toàn nhưng bị ù tai một thời gian ngắn. Một phen hú hồn, nguy hiểm tới tính mạng, nên tôi biết đã đến lúc phải dừng bước giang hồ.



TRÊN KHÔNG



Ngày nay, quân đội Ukraine cũng dùng chiến thuật này trả đũa tên láng giềng ngang ngược của mình. Là một nước nghèo và nhỏ bé, họ không có tiền bạc để mua những vũ khí đắt tiền, họ dùng những chiếc drone dân sự rẻ tiền và cải tiến thành những vũ khí chết người, có thể mang những đầu đạn chất nổ lên đến 40 lbs. để tấn công lại kẻ thù.



Bằng những máy in 3-D, họ tạo ra những cánh bay hình tam giác (delta wings), những cái vây cá (stabilizer fins), vài cái ống nhựa PVC và rất nhiều keo dán. Họ mua những chiếc drones đồ chơi từ Trung cộng, chỉ vài ngàn đô la 1 chiếc, họ gắn những thiết bị vừa in ra, gắn thêm đầu đạn hay chất nổ. Thế là những món “đồ chơi” chết người được ra đời, rẻ tiền nhưng hiệu quả không kém gì các trái đạn pháo, nhưng đạn này có mắt và biết bay thấp để tránh radar và đang làm cho quân Nga thất điên bát đảo. Trên trái đạn, họ không quên in thêm mấy chữ “from Ukraine with love” (phim James Bond 007, From Russia with Love).



Thời đại kỹ thuật ngày càng tân tiến, chiếc drone càng được làm nhỏ lại như hình dáng những con côn trùng biết bay như ong, chuồn chuồn, hoặc cực nhỏ như con muỗi. Những con côn trùng robot này, hoạt động bằng pin hoặc năng lượng mặt trời, được dùng để trinh sát và thậm chí ám sát những nhân vật quan trọng. Chúng bay vào những nơi mà những chiếc drone lớn không vào được, kể cả các cận vệ cũng không thể nhìn thấy chúng.



Bạn có thể tưởng tượng ra một con muỗi mang theo một mũi kim nhỏ xíu với 1 lượng chất hóa học cực độc, bay vào cửa sổ nhà một chính khách lúc ông ta đang coi TV và đáp nhẹ nhàng lên cổ. Mũi kim cắm nhẹ vào và chất độc được bơm vào dưới da rất nhẹ nhàng. Vài phút sau, nạn nhân đổ gục xuống sofa và không ai biết gì cho đến sáng hôm sau. Bạn có thể tưởng tượng ra một con muỗi mang theo một mũi kim nhỏ xíu với 1 lượng chất hóa học cực độc, bay vào cửa sổ nhà một chính khách lúc ông ta đang coi TV và đáp nhẹ nhàng lên cổ. Mũi kim cắm nhẹ vào và chất độc được bơm vào dưới da rất nhẹ nhàng. Vài phút sau, nạn nhân đổ gục xuống sofa và không ai biết gì cho đến sáng hôm sau.



Một kiểu tấn công mới đã được thử nghiệm, xử dụng một binh đoàn lính robot ong: một tiểu đoàn quân đang di chuyển. Bên kia chiến tuyến chỉ cần vài ba binh lính ngồi trên 1 chiếc xe MRAP với đầy đủ dụng cụ và phương tiện liên lạc. Khi phát giác ra quân địch, họ gởi đi một đàn robot ong vài trăm con bay lên với mỗi con một vài trăm gram chất nổ sau đuôi. Chúng chỉ việc lao xuống kiếm mục tiêu và tự sát thì mấy trăm con người kia chạy đâu cho thoát. Khi trái đất này còn hận thù, khi lãnh tụ của các chế độ quái thai còn khát máu, họ có thể làm tất cả, ngay cả giết người để bám víu lấy quyền lực của họ. Mạng sống con người thật rẻ rúng.









DƯỚI NƯỚC





Một loại drone khác cũng được quân đội Ukraine xử dụng, đã đánh chìm chiến hạm Moskva của Nga ở Hắc Hải ngày 14 tháng 4 năm 2022; và mới nhất, ngày 4 tháng 8, 2023, họ lại đánh trúng một chiếc tàu chở dầu (oil tanker) của Nga cũng ngay trên vùng biển Nga đang kiểm soát. Họ mua những chiếc jet-ski hiệu Sea-Doo được chế tạo tại Canada, giá từ $6,000 - $14,000, so với một chiếc CUSV của hãng General Dynamics Robotic Sysytem giá $5,000,000 - $6,000,000.



Họ cải tiến lại thành những Sea drone hay còn gọi là USV (Unmanned Surface Vessel), loại này nửa chìm nửa nổi (semi-submersible boat), rất khó phát giác từ xa, nhất là ban đêm. Mũi tàu bằng nhôm và thân bằng fiberglass nên nhẹ nhàng, tốc độ rất nhanh lên đến 70 MPH, mang theo 450 Kg thuốc nổ TNT. Một món đồ chơi chết người $6,000 đổi lấy chiếc soái hạm Nga cả tỷ đô la, chưa kể thủy thủ đoàn trên tàu, nghĩ cũng đáng để đánh đổi lắm chứ. Nhờ loại USV này mà quân đội Ukraine đã kìm hãm hải quân Nga không dám ra khỏi cửa quân cảng Sevastopol.



Cũng nên biết, Ukraine không có binh chủng hải quân mà có thể đánh chìm được chiến hạm và gây tổn thất nặng nề cho phía Nga, quả là họ biết cách vận dụng những gì mình có và những gì mình được cung cấp để làm cho phương tiện tốt hơn. Họ có chính nghĩa và họ thề chiến đấu đến người lính cuối cùng. Trên hết và cũng là yếu tố quan trọng nhất để giữ vững lòng tin vào sự chiến thắng cuối cùng là nhìn vào người lãnh đạo của họ, Tổng Thống Zelensky, dù biết có thể nguy hiểm đến tính mạng và gia đình, ông không hề tỏ ra sợ hãi và chạy trốn. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ câu nói để đời của ông khi được TT Biden mời đi lánh nạn, ông đã khẳng khái trả lời: “I need ammunition, not a ride”. Tôi cần đạn dược mà không cần đi quá giang.





Ukraine tự chế tạo drones rẻ tiền có thể mang theo chất nổ trong cuộc chiến

chống kẻ thù xâm lược.





Một chiếc USV của Ukraine hết nhiên liệu bị giạt vào bờ bán đảo Crimea, Hắc Hải.





Một chiếc USV của hãng General Dynamics, Mỹ, 5-6 triệu đô la.





Hầu hết dân tộc các nước trên thế giới đều mong muốn sống hòa bình, nhất là người Việt Nam đã trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, gần đây nhất là cuộc nội chiến Nam Bắc mà kẻ thắng trận lại nhẫn tâm trả thù người anh em của mình một cách man rợ và tàn độc chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới. Nếu chúng ta biết sử dụng các phát minh tiên tiến để phục vụ cho con người, thay vì giết nhau, hãy dùng để phục vụ cho nông nghiệp, khí tượng để đem lại cuộc sống ấm no cho mọi người. Nếu chúng rơi vào tay những lãnh tụ hay một nhóm người của các chế độ quái thai còn sót lại trên thế giới, chúng sẽ sử dụng nó để giết người, gây ra biết bao thảm cảnh như hiện nay ở Ukraine và một vài nước độc đảng hiện nay.





– Nguyễn Văn Tới

(8/2023)