Nam Hàn: bão lớn tới, Trại Họp bạn Hướng đạo Thế giới từ ven biển Jeolla phải dọn về thủ đô Seoul, Anh đưa Hướng đạo sinh Anh vào khách sạn làm tốn 1,2 triệu đô la

- Nam Hàn: bão lớn tới, Trại Họp bạn Hướng đạo Thế giới từ ven biển Jeolla phải dọn về thủ đô Seoul, Anh đưa Hướng đạo sinh Anh vào khách sạn Seoul làm tốn 1,2 triệu đô la

- Trump thích thú, chửi mắng đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ

- Thống đốc Florida Ron DeSantis tái khẳng định: trẻ em Florida sẽ học rằng chế độ nô lệ làm lợi cho nô lệ da đen vì họ được chủ nô lệ dạy nghề

- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Bill Barr: sẵn sàng ra khai chống Trump

- Trump đã lên Truth Social để chửi mắng gay gắt Dân biểu Nancy Pelosi: mụ phù thủy già, tâm thần, độc ác

- Trump nộp đơn xin đổi thẩm phán, xin đổi ra tòa ngoài thủ đô

- Mike Pence: chưa có kế hoạch làm chứng chống lại Trump, nhưng sẵn sàng ra khai

- Luật sư cãi cho Trump: Trump vô tội vì Trump có quyền tự do nói [do Hiến pháp bảo vệ] rằng Trump ước mơ lật ngược bầu cử, thực tế Trump đi xa hơn ước mơ

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: Pence đã ghi chép các cuộc trò chuyện của mình với Trump những ngày dẫn đến bạo động ngày 6/1/2021

- Cựu công tố Nick Akerman: Thẩm phán Tanya Chutkan phản ứng nhanh, Trump cần phải biết lo

- Luật sư cãi cho Trump: nói Trump chỉ nói khát vọng, chứ không ra lệnh lật ngược bầu cử (thực tế, Trump hù dọa Mike Pence và Brad Raffensperger

- John Dean: biện hộ cho Trump bằng quyền tự do phát ngôn (Tu chính án số 1) không đúng, vì Mike Pence bị Trump hù dọa

- Tin tặc Bắc Hàn xâm nhập mạng máy tính công ty nghiên cứu và sản xuất hỏa tiễn ở Nga từ nhiều tháng mới lộ

- Nga đã bắt gần 20.000 người vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine

- 2 Ngoại trưởng Nga và TQ điện đàm, xác nhận "sự đồng thuận rộng rãi" của họ về các vấn đề lợi ích toàn cầu.

- TQ: sẽ tìm giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine bằng đối thoại, thượng đỉnh hòa bình sẽ vô ích

- Bộ Ngoại giao Nga: hội nghị thượng đỉnh hòa bình là tối hậu thư vô nghĩa, vì hòa bình chỉ có khi Ukraine công nhận "thực tế lãnh thổ mới"

- Dmitry Peskov (người phát ngôn của Nga): Nga chỉ muốn 4 tỉnh và bán đảo Crimea mà Nga đã chiếm và đã sáp nhập vào Nga.

- Putin kêu gọi tăng cường sản xuất máy bay không người lái

- Zelensky: ca ngợi quân lực Ukraine đã sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng không, ông bày tỏ lòng biết ơn quốc tế và nói Ukraine sẽ thắng Nga để giữ an ninh cho toàn châu Âu.

- Hơn 6,2 triệu người Ukraine đã rời bỏ Ukraine kể từ 2/2022 khi Nga xâm lược Ukraine toàn diện. Dân số Ukraine sẽ còn 32 triệu người vào năm 2030.

- Anh: 1 tướng Nga tiết lộ 8.500 lính nhảy dù đã bị thương ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Nghĩa là ít nhất 50% trong số 30.000 lính dù tới Ukraine đã chết hoặc bị thương.

- Israel: bắn chết 3 người trong "tổ khủng bố"

- California trấn an: yên tâm, nước xả thải lọc xong, uống sạch vô cùng.

- Vé độc đắc Super Lotto Plus trị giá 82 triệu đô la tới Victorville (quận San Bernadico)

- Quận Cam: nổ súng, chết 1 người, 2 người bị bắt

TIN VN. Đắk Nông gặp nguy cơ vỡ đập, sau mưa lũ làm 2 người chết, 200 nhà bị lũ lụt tàn phá.

- TIN VN. 60% lao động ngành sản xuất phải cắt giảm chi phí sinh hoạt.

- HỎI 1: Tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu quân vận Philippines? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Một Hội Thánh Tin Lành tiên tri: Hawaii sẽ bị Thượng Đế hủy diệt hôm Chủ Nhật? ĐÁP 2: Có tiên tri, nhưng sai rồi.

QUẬN CAM (VB-7/8/2023) ⚪ ---- Ban tổ chức Trại Họp bạn Hướng đạo Thế giới ở Nam Hàn đã chính thức kết thúc sự kiện này vào đầu ngày thứ Hai do một cơn bão sắp đổ bộ. Cuộc tập hợp quốc tế của hơn 40.000 Hướng đạo sinh đã trở thành một địa ngục trần gian vì một đợt nắng nóng kinh hoàng khiến hàng trăm trại viên bị bệnh, khiến hàng nghìn thanh thiếu niên phải di cư khỏi các khu cắm trại.

Chưa hết nắng lại lo bão: Bão Khanun được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh Jeolla phía nam của Nam Hàn—nơi diễn ra sự kiện—vào thứ Năm. Cuộc họp mặt đáng lẽ sẽ diễn ra cho đến ngày 12 tháng 8/2023, nhưng chính phủ Nam Hàn cho biết cơn bão có nghĩa là nó không còn an toàn để tiếp tục, theo ban tổ chức trại họp bạn hôm thứ Hai.

Thế là, từ cắm trại ven biển, trở thành du khách ở thủ đô Nam Hàn. Matt Hyde, Huynh trưởng phụ trách Hướng đạo Anh quốc, nói với BBC rằng tổ chức Hướng đạo Anh quốc đã chi hơn 1,2 triệu đô la cho việc di tản bất ngờ các Hướng đạo sinh Anh từ các khu cắm trại đến các khách sạn ở Seoul trong bối cảnh khủng hoảng. Ông nói: “Chúng tôi đã chi trả bằng những khoản tiền dự trữ cho việc di tản các em về các khách sạn Seoul, điều đó tất nhiên có nghĩa là chúng tôi hiện không thể làm những việc mà chúng tôi muốn làm trong vòng 3 đến 5 năm tới."

Chỉ có Hướng đạo sinh Anh mới vào khách sạn, còn Hướng đạo sinh nước nghèo chưa di tản kịp, chỉ cần níu áo chính phủ Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn đã chọn một khu đất trống gần Seoul làm đất trại mới, theo báo Korea Times. Tất cả những người tham gia Trại Họp bạn Hướng đạo Thế giới hiện đang diễn ra ở Saemangeum, một bãi ven biển mới khai hoang ở tỉnh Bắc Jeolla, sẽ rời khu cắm trại để đến thủ đô Seoul và các khu vực lân cận vì cơn bão Khanun dự kiến ​​sẽ tấn công Nam Hàn vào thứ Năm, chính phủ thông báo hôm thứ Hai.

Bắt đầu từ sáng thứ Ba, hàng chục nghìn Hướng đạo sinh trẻ tuổi sẽ được chuyển đến khu vực Seoul rộng lớn hơn. Khoảng 1.000 xe buýt sẽ được huy động để vận chuyển khoảng 36.000 người tham gia từ 156 quốc gia. Trại Họp bạn ban đầu thu hút khoảng 40.000 Hướng đạo sinh trẻ từ 159 quốc gia, nhưng đoàn gồm 1.500 thành viên của Hoa Kỳ và 4.400 thành viên của Vương quốc Anh, cùng với những người tham gia từ Singapore, đã rút khỏi khu cắm trại vào cuối tuần qua với lý do rủi ro do làn sóng nhiệt gây ra.

"Quá trình di dời sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng và những người tham gia sẽ được di chuyển theo thứ tự liên tiếp... Chúng tôi dự kiến toàn bộ quá trình sẽ mất khoảng 6 giờ đồng hồ, nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào tình hình", Thứ trưởng Bộ Quản lý Thảm họa và An toàn Kim Sung-ho cho biết.

Trong thời gian còn lại ở Nam Hàn, những người tham gia sẽ có thể tham gia các chương trình du lịch thay thế do chính quyền địa phương cung cấp. Một buổi hòa nhạc K-pop, ban đầu được lên kế hoạch tại một địa điểm ngoài trời ở Saemangeum, có khả năng sẽ được tổ chức tại Seoul vào thứ Sáu, đó là khi lễ bế mạc dự kiến diễn ra.

Cũng có chuyện không vui khác. Hôm Chủ nhật, Kim Tae-yeon, Liên đoàn trưởng Liên đoàn 900 thuộc tỉnh Bắc Jeolla của Hội Hướng đạo Nam Hàn, thông báo rằng đơn vị của anh rút lui do phản ứng không phù hợp của ban tổ chức trước cáo buộc quấy rối tình dục. Theo anh, một người đàn ông Thái Lan đã đi theo một nữ trại sinh Nam Hàn vào phòng tắm nữ Hướng đạo sinh tối thứ Tư. Nhưng người đàn ông chỉ bị ban tổ chức phạt cảnh cáo.

Bộ trưởng Bình đẳng giới Kim Hyun-sook đã làm dấy lên chỉ trích sau khi bà mô tả đây là "một sự trục trặc nhỏ". Tại một cuộc họp báo vào thứ Hai, bà giải thích rằng bà không có ý định hạ thấp vụ việc, nói rằng ban đầu bà được thông báo rằng đó chỉ là một trường hợp đơn giản là xâm phạm nhầm cơ sở. “Người đàn ông đã được tách khỏi nạn nhân và tôi tin rằng một cuộc điều tra bổ sung (của cảnh sát) đang được tiến hành,” bà nói.

⚪ ---- Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ không ưa MAGA, thế là có chuyện. Cựu Tổng thống Donald Trump đã công khai chế nhạo đội bóng đá nữ Mỹ hôm Chủ nhật sau khi đội nữ thất bại dưới tay Thụy Điển tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Viết trên nền tảng Truth Social của mình, Trump bày tỏ thích thú khi thấy đội Mỹ bị đánh bại mà còn đặt câu hỏi về lòng yêu nước của nhiều cầu thủ.

"Trận thua 'gây sốc và hoàn toàn bất ngờ' của Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ trước Thụy Điển hoàn toàn là biểu tượng cho những gì đang xảy ra với Quốc gia vĩ đại một thời của chúng ta dưới thời Joe Biden gian dối," Trump viết. "Nhiều người chơi [bóng đá] của chúng ta đã công khai thù địch với Mỹ - Không có quốc gia nào khác hành xử theo cách như vậy, hoặc thậm chí là gần gũi. THẤT BẠI CỠ BẤT NGỜ. Đá hay lắm Megan, Hoa Kỳ sẽ xuống địa ngục!!! MAGA."

Trump từ lâu đã cãi nhau với ngôi sao người Mỹ Megan Rapinoe sau khi cô nói rằng cô sẽ không nhận lời mời gặp Trump trong tiệc mừng ở Bạch Ốc sau khi dẫn dắt đội của cô ấy giành chiến thắng tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới bốn năm trước.

⚪ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis tái khẳng định sự ủng hộ của ông đối với các tiêu chuẩn lịch sử mới trong các trường công lập ở tiểu bang Florida của ông, dạy học sinh rằng những người nô lệ đã học được các “kỹ năng” hữu ích trong quá trình họ bị làm nô lệ cho các ông chủ da trắng. Nói với NBC News, DeSantis, người hy vọng được đề cử từ Cộng Hòa năm 2024 đầu tiên nói rằng ông “không tham gia” vào việc phát triển các tiêu chuẩn giáo dục mới, nhưng tiếp tục bảo vệ chúng.

DeSantis nói rằng các tiêu chuẩn “có lẽ sẽ cho thấy một số người,” đề cập đến những người bị bắt làm nô lệ, “quý vị biết rồi, cuối cùng, [nô lệ] trở thành một thợ rèn để làm những việc sau này trong cuộc sống.” DeSantis nói thêm rằng những người đó “đã phát triển các kỹ năng bất chấp chế độ nô lệ, không phải vì chế độ nô lệ.” Khi đối mặt với lời chỉ trích của đối thủ năm 2024, Thượng nghị sĩ Tim Scott về các tiêu chuẩn mới về chế độ nô lệ có lợi cho người da đen học nghề, DeSantis đã trả lời: “Đừng đứng về phía [Phó Tổng Thổng] Kamala Harris để chống lại tiểu bang Florida. Đừng nuông chiều những lời dối trá đó.”

.

⚪ ---- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Bill Barr đã xác nhận hôm Chủ nhật rằng ông sẽ xuất hiện với tư cách nhân chứng trong các thủ tục tố tụng pháp lý liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. "Từ quan điểm của một công tố viên, tôi nghĩ đó là một trường hợp hợp pháp," Barr nói với CBS.

Nói về tranh cãi pháp lý xung quanh Hunter Biden, Barr nói rằng ông "đồng ý với các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện rằng đã có lúc" khi người kế nhiệm của ông, Merrick Garland, Đảng viên Đảng Dân chủ, "lẽ ra nên chỉ định một cố vấn đặc biệt" để điều tra các tội danh có thể xảy ra của con trai của Joe Biden. Barr, người từng là thành viên của chính quyền Trump cho đến ngay sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bày tỏ lo ngại về tính kỹ lưỡng của cuộc điều tra Hunter Biden sau khi ông rời nhiệm sở.

⚪ ---- Trump đã lên Truth Social để chửi mắng gay gắt Dân biểu Hoa Kỳ từ California và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. "Tôi cố tình không bình luận về câu chuyện rất kỳ lạ của Nancy Pelosi liên quan đến chồng bà này, nhưng giờ tôi có thể làm vậy vì bà ta đã nói điều gì đó về tôi, với niềm hân hoan, điều đó thực sự khá xấu xa.

Trump đã viết về DB Pelosi: 'Tôi đã nhìn thấy một con chó con đang sợ hãi', bà Pelosi nói, khi bà nói đã xem tôi trên truyền hình, giống như hàng triệu người khác, không thấy điều đó. Tôi không 'sợ hãi'. Tuy nhiên, một điều đáng nói làm sao! Bà Pelosi là một mụ Phù thủy độc ác... là một kẻ tâm thần bệnh hoạn và mất trí nhớ, một ngày nào đó sẽ sống trong ĐỊA NGỤC!"

⚪ ---- Trump đã tiết lộ vào hôm Chủ nhật rằng nhóm pháp lý của Trump sẽ yêu cầu đổi Thẩm phán, để bác bỏ Tanya Chutkan, một thẩm phán liên bang khu vực thủ đô ra khỏi việc xét xử vụ Trump lật ngược bầu cử. Trump cũng tiết lộ rằng sẽ tìm cách chuyển các thủ tục pháp lý trong vụ án sang một địa điểm tòa mới, bên ngoài thủ đô Washington DC, nơi chứng kiến trực tiếp vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Theo truyền thông Hoa Kỳ, Thẩm phán Chutkan đã đưa ra một số bản án cứng rắn nhất đối với những người biểu tình tại tòa nhà Quốc hội vào tháng 1 năm 2021. Trong một phán quyết trước đó chống lại Trump, Thẩm phán Chutkan đã viết một cách đáng chú ý rằng "các tổng thống không phải là vua, và nguyên đơn [Trump] không phải là Tổng thống."

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm Chủ nhật cho biết ông không có kế hoạch làm chứng chống lại Trump trong vụ xét xử lật ngược bầu cử năm 2020. Pence nói với CBS: "Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp. Chúng tôi sẽ đáp ứng tiếng gọi của luật pháp nếu nó đến, và sẽ chỉ nói sự thật", có vẻ dường như để ngỏ khả năng ra làm chứng. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với CNN, cựu phó tổng thống nói thêm rằng Trump "sai" nếu Trump vẫn cho rằng Pence có "quyền lật ngược cuộc bầu cử". Đầu năm nay, Pence đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra về các hành động hậu bầu cử của Trump.

⚪ ---- Luật sư: Trump vô tội vì Trump có quyền tự do nói [do Hiến pháp bảo vệ], những người khác có quyền không nghe. John Lauro, một trong hai luật sư đã sát cánh cùng Trump vào tuần trước trong thời gian Trump bị truy tố, đã xuất hiện trên tất cả 5 chương trình TV chính trị lớn vào sáng Chủ nhật, nơi y tiếp tục đưa ra sự bảo vệ pháp lý cho Trump. Trump đã bị buộc tội vào tuần trước với bốn tội danh bao gồm âm mưu vi phạm quyền công dân, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và âm mưu cản trở một thủ tục tố tụng chính thức.

Điều nổi lên vào Chủ nhật là một biện pháp bảo vệ pháp lý cho rằng Trump đang thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất (quyền tự do nói)của mình – ngay cả khi Trump khuyến khích các quan chức bầu cử tìm các phiếu bầu mà Trump tuyên bố là bỏ bất hợp pháp và ngay cả khi Trump nêu khả năng từ chối một số phiếu bầu của Đại cử tri đoàn với cựu Phó Tổng thống Pence. Người bào chữa cũng khẳng định rằng sẽ không thể chứng minh Trump biết mình thua cuộc bầu cử, mặc dù rất nhiều phụ tá và quan chức trong Bạch Ốc đã nói với Trump rằng Trump biết Trump đã thất cử.

Trên “State of the Union” của CNN, Lauro đã tìm cách phân biệt giữa việc “yêu cầu” Pence thực hiện một số hành động nhất định vào ngày 6 tháng 1/2021 – bao gồm cả việc từ chối các phiếu bầu hợp lệ – và “chỉ đạo” Pence thực hiện một số hành động nhất định. Ông đưa ra lập luận rằng, do nhiệm vụ chưa hoàn thành nên Trump chỉ đang thực hiện lời nói. “Yêu cầu là khát vọng. Hỏi không phải là hành động. Đó là quyền tự do ngôn luận cốt lõi. Báo chí nên bảo vệ quyền tự do ngôn luận,” Lauro nói với Dana Bash của CNN.

“Những gì Tổng thống Trump đang làm nằm trong thực tế và lĩnh vực tự do ngôn luận. Trump đang hỏi phó tổng thống của mình, 'Còn việc thực hiện quá trình hành động này thì sao?' Cuối cùng, phó tổng thống của Trump đã từ chối tất cả các đề xuất được đưa ra,” Lauro sau đó nói thêm trên CNN. “Điều mà Tổng thống Trump đã không làm là chỉ đạo Phó Tổng thống Pence làm bất cứ điều gì.

Lauro đã đưa ra một lập luận tương tự khi bảo vệ cuộc điện đàm khét tiếng hiện nay của Trump với Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger, người mà Trump đã yêu cầu “tìm 11.780 phiếu bầu,” để đảm bảo chiến thắng cho Trump, mặc dù Trump thực sự đã thua ở tiểu bang này trong cuộc bầu cử năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của NBC, Lauro gọi yêu cầu này là "một yêu cầu đầy khát vọng" và nói rằng "Trump có quyền kiến nghị ngay cả chính quyền tiểu bang."

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã xác nhận rằng Pence đã ghi chép các cuộc trò chuyện của mình với cựu Tổng thống Trump những ngày dẫn đến cuộc bạo động ngày 6 tháng 1/2021, khi Trump liên tục gây áp lực buộc Pence bác bỏ kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 trong quá trình chứng nhận tại Quốc hội. “Thỉnh thoảng, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng, tôi có thói quen viết nguệch ngoạc một hoặc hai ghi chú trên lịch của mình, chỉ để tưởng nhớ và ghi nhớ nó,” Pence nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Face the Nation” của CBS phát sóng vào Chủ nhật.

Pence nói thêm: “Tôi thường không có thói quen ghi chép trong các cuộc họp trong khoảng thời gian 4 năm, nhưng trước những sự kiện quan trọng đang diễn ra, tôi đã ghi lại một vài ghi chú để nhắc nhở bản thân về những gì đã được nói.”

Bản cáo trạng gồm bốn tội danh chống lại Trump hôm thứ Ba về những nỗ lực của Trump nhằm duy trì quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020 đã đề cập đến các ghi chú đương thời và chưa được báo cáo trước đó của Pence vào thời điểm đó.

Các ghi chú của cựu phó tổng thống từ ngày 4 tháng 1 năm 2021, đáp ứng chi tiết các tuyên bố gian lận bầu cử khác nhau mà Trump đưa ra khi thúc đẩy Pence gửi lại hoặc từ chối phiếu đại cử tri trong quá trình chứng nhận ngày 6 tháng 1. Khi Pence lưu ý tại cuộc họp rằng “ngay cả cố vấn riêng của bạn [Trump] cũng không nói rằng tôi có quyền đó” để gửi phiếu bầu trở lại các bang, Trump được cho là đã trả lời: “Không sao, tôi thích đề xuất khác hơn,” trong đó cựu phó tổng thống sẽ đơn phương từ chối các phiếu bầu.

“Nghe này, tôi là sinh viên ngành lịch sử Hoa Kỳ. Tôi biết những người sáng lập đất nước này sẽ không bao giờ trao cho bất kỳ ai quyền lựa chọn Đại cử tri đoàn bỏ phiếu để chấp nhận và bỏ phiếu nào để từ chối,” Pence nói trong cuộc phỏng vấn.

“Tôi đã rất nhất quán với tổng thống về điều đó, và những hồi ức của tôi đều phản ánh điều đó,” Pence tiếp tục. “Nhưng bạn biết đấy, vào cuối ngày, tổng thống vẫn tiếp tục giữ quan điểm đó. Nhưng tôi biết nhiệm vụ của mình là gì, và như tôi đã nói, nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ của mình vào ngày định mệnh đó.”

⚪ ---- Cựu công tố viên Watergate Nick Akerman hôm Chủ nhật lập luận rằng Trump nên lo lắng về những gì sắp xảy ra với ông tại phiên tòa vì bị cáo buộc cố gắng lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách cố gắng duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020. Xuất hiện trên CNN, Akerman lập luận rằng Trump nên cảnh giác với việc cố gắng qua mặt Thẩm phán Tanya Chutkan của Tòa án Quận Hoa Kỳ bằng cách thúc đẩy sự chậm trễ không cần thiết trong việc xét xử vụ án.

“Họ nghĩ ra những ý tưởng hoàn toàn điên rồ rằng họ phải nộp giấy tờ, rằng họ phải tranh luận bằng miệng, rằng thẩm phán có thể có nhiều câu hỏi hơn,” Akerman nói. "Thẩm phán phản bác khá nhanh và chuyện này đã diễn ra suốt cuối tuần, đây là đêm qua cô ấy đã đưa ra ý kiến này, và về cơ bản nói rằng điều này thật lố bịch, theo một nghĩa nào đó. Anh phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, bạn phải trả lời trước 5 giờ chiều thứ Hai."

Akerman lưu ý rằng Chutkan đã báo hiệu rằng cô sẽ không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào nữa từ phía các luật sư của Trump, điều này sẽ cản trở chiến lược của họ nhằm đẩy phiên xét xử của ông ấy cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. "Tôi nghĩ đây là điềm cực kỳ xấu đối với đội bảo vệ Trump", Akerman nói. "Bởi vì rõ ràng là thẩm phán này sẽ không chấp nhận bất kỳ điều gì vô nghĩa."

⚪ ---- Một luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật lập luận rằng áp lực của Trump nhằm thúc đẩy Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence lật ngược kết quả bầu cử đã được chứng nhận chỉ là hy vọng "khát vọng" chứ không phải mệnh lệnh trực tiếp. Tuy nhiên, một báo cáo mới từ New York Times cho biết tuyên bố của luật sư John Lauro là "mâu thuẫn với hai thời điểm quan trọng trong bản cáo trạng."

Trong trường hợp đầu tiên, Trump nói với Pence rằng ông ấy sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc công khai tấn công Pence nếu Pence tiếp tục khẳng định một cách chính xác rằng Pence không có quyền đơn phương hủy bỏ kết quả bầu cử đã được chứng nhận.Ngoài ra, tờ NY Times lưu ý, Trump đã cảnh báo Bộ Trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger trong cuộc điện đàm nổi tiếng rằng ông Raffensperger có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự trừ khi ông Raffensperger đáp ứng yêu cầu của Trump để "tính toán lại" kết quả bầu cử cuối cùng có lợi cho ông Trump.Ngoài việc gọi chiến dịch gây áp lực của Trump là "đầy khát vọng", Lauro còn nói rằng yêu cầu của Trump đối với Pence là "vi phạm kỹ thuật Hiến pháp" mà không vi phạm bất kỳ đạo luật hình sự nào trên sách.Công tố đặc biệt Jack Smith đã cáo buộc rằng Trump cố tình đưa ra những tuyên bố sai sự thật về gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020 và sử dụng chúng như một phần của âm mưu nhằm duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp.⚪ ---- John Dean, một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra Watergate, tin rằng cố vấn đặc biệt Jack Smith đã đưa ra một bản cáo trạng "áo giáp chống đạn" đối với Trump vì bị cáo buộc âm mưu làm gián đoạn việc kiểm phiếu đại cử tri trước ngày 6/1/2021. Phỏng vấn trên CNN, Dean nói với người dẫn chương trình Fredricka Whitfield rằng luật sư của Trump sẽ không thành công trong việc tranh luận trước tòa rằng hành động của Trump là "tự do ngôn luận". Dean gợi ý rằng Thẩm phán quận D.C. Tanya Chutkan có thể đặt giới hạn cho cuộc tranh luận."Có rất nhiều án lệ," Dean giải thích. "Những loại lập luận này đã được tranh luận, đã ra tòa nhiều lần, nhưng họ đã cố gắng nói rằng tội ác thực sự là lời nói và lời nói được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất. Thực tế không phải vậy. Họ đã soạn thảo bản cáo trạng này rất cẩn thận để tránh các vấn đề trong Tu chính án thứ nhất – tôi nghĩ nó chống đạn. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng phương pháp này sẽ hiệu quả."Nhân vật chính trị lâu năm cho biết Trump có thể sẽ tiếp tục đưa ra lập luận công khai. Dean lưu ý: “Trump đang đưa câu chuyện ra khỏi bối cảnh mà tại tòa án, nó sẽ được trình bày theo một loạt các sự kiện và nhân chứng. Và mọi chuyện sẽ rất khác khi Mike Pence nói rằng, về bản chất, ông ấy được yêu cầu phải làm gì và từ chối làm điều đó."⚪ ---- Theo Reuters, các tin tặc liên quan đến Bắc Hàn đã xâm phạm mạng máy tính của một công ty nghiên cứu và sản xuất hỏa tiễn ở Nga, bất chấp mối quan hệ thân thiện bề ngoài giữa 2 nước. Theo Reuters, các nhóm mạng được gọi là ScarCruft và Lazarus đã tấn công mạng của NPO Mashinostroyeniya, một công ty thiết kế hỏa tiễn có trụ sở gần Moscow. Không rõ liệu có bất kỳ dữ liệu nào bị lấy đi trong quá trình hack hay những gì tin tặc đã xem hay không, mặc dù Bắc Hàn đang nỗ lực chế tạo một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công lục địa Hoa Kỳ.Vụ tin tặc được phát hiện khi một nhân viên của NPO Mash—công ty đi tiên phong trong việc phát triển hỏa tiễn siêu thanh và các công nghệ khác của Nga—đã vô tình làm rò rỉ công khai thông tin liên lạc nội bộ của công ty anh ta trong khi cố gắng điều tra vụ tin tặc Bắc Hàn xâm nhập. Chuyên gia bảo mật máy tính Nicholas Weaver nói với Reuters: “Làm thế nào để thông tin bị lộ là một chuyện hết sức buồn cười."⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, theo Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Hai, cả hai đại diện đều bày tỏ quan điểm bác bỏ chính sách "đối đầu" của khối phương Tây đối với Nga và Trung Quốc. Ngoài ra, cả hai bên đã xác nhận "sự đồng thuận rộng rãi" của họ về các vấn đề lợi ích toàn cầu.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng TQ sẽ tiếp tục tìm một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine bằng đối thoại 2 nước này. Nói với đài Nga RIA Novosti, Bộ Ngoại giao TQ nói rằng các nước họp thượng đỉnh 2 ngày về Công thức hòa bình Ukraine ở Jeddah đã đánh giá cao sự tham dự của Đại diện đặc biệt của TQ về các vấn đề Á-Âu Li Hui tại cuộc họp. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng giải pháp hòa bình chỉ có thể thực hiện được trong trường hợp Ukraine "ngừng các hành động thù địch và tấn công khủng bố".⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Hai đã bình luận về hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine hậu thuẫn được tổ chức vào cuối tuần qua, nói rằng công thức hòa bình của Ukraine là "tối hậu thư vô nghĩa" đối với Nga và hội nghị thượng đỉnh không có "giá trị gia tăng" nào.Bà Zakharova cho biết hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine "ngừng hành động thù địch và tấn công khủng bố, đồng thời các nhà tài trợ phương Tây ngừng bơm vũ khí vào Quân Lực Ukraine." Ngoài ra, bà nói rằng Ukraine phải công nhận "thực tế lãnh thổ mới", đề cập đến các khu vực phía đông bị Nga sáp nhập, và rằng Ukraine phải duy trì "trung lập, không liên kết và phi nguyên tử."⚪ ---- Dmitry Peskov, Người phát ngôn của nhà độc tài Nga, nói rằng Nga không muốn bất kỳ lãnh thổ nào khác của Ukraine, chỉ trừ 4 tỉnh và bán đảo Crimea (mà Nga đã chiếm và đã bị sáp nhập vào Nga theo Hiến pháp Nga). Đó là lời Peskov nói trong một bình luận với báo The New York Times, khi một nhà báo hỏi Peskov rằng liệu Nga có muốn chiếm các vùng lãnh thổ mới của Ukraine, ngoài bốn khu vực này hay không.Peskov trả lời: "Không. Chúng tôi chỉ muốn kiểm soát tất cả vùng đất mà chúng tôi hiện đã ghi vào hiến pháp là của chúng tôi." Peskov cũng tuyên bố hiện "không có cơ sở" cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động [quân sự trong tương lai gần," Peskov nói.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai kêu gọi tăng cường sản xuất máy bay không người lái vì việc sử dụng chúng đã được chứng minh là có hiệu quả trong chiến tranh. Theo tổng thống, các nhà sản xuất máy bay không người lái đã hứa sẽ đẩy mạnh sản xuất. "Họ đang thực hiện lời hứa đó, nhưng họ phải tăng cường hơn nữa", Putin nói thêm. Nhận xét được đưa ra vào thời điểm việc sử dụng máy bay không người lái đã tăng lên trong chiến tranh. Cuối tuần qua, một tàu chở dầu của Nga đã bị tấn công ở eo biển Kerch bởi xuồng không người lái của Hải quân Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng ngày đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Ukraine trong việc kiên định tập trung tìm chiến thắng trước Nga. Zelensky thừa nhận quân lực Ukraine đã sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm cả Patriots và IRIS-T, nhận được từ các đối tác quốc tế. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ và nhấn mạnh rằng việc triển khai thành công các hệ thống này giúp tăng cường an ninh không chỉ cho Ukraine mà còn cho toàn thế giới, khi chúng ngăn chặn hỏa tiễn và các mối đe dọa từ trên không của Nga."Ở đây cần có sự bảo vệ hoàn toàn chống khủng bố, để sau này không cần phải nghĩ đến việc bảo vệ các quốc gia khác khỏi chúng. Ukraine có thể thắng trận này và lá chắn bầu trời của chúng ta cuối cùng sẽ đảm bảo an ninh cho toàn châu Âu", ông nhấn mạnh.⚪ ---- Hơn 6,2 triệu người Ukraine đã rời bỏ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2/2022, theo Thứ trưởng Bộ Kinh tế Tetyana Berezhna tiết lộ hôm 6/8. Ngoài ra, hơn 5 triệu thường dân đã được ghi nhận là những người tản cư trong nước ở Ukraine, Berezhna cho biết.“Chúng tôi đi đến kết luận tại bộ kinh tế rằng hiện có khoảng 6,2 triệu người bên ngoài Ukraine đã rời đi kể từ cuộc xâm lược toàn diện,” Berezhna nói. Chủ tịch Đại học Kinh tế Kiev (KSE), Tymofiy Mylovanov, tuyên bố vào ngày 4 tháng 8/2023 rằng dân số Ukraine sẽ giảm xuống còn 32 triệu người vào năm 2030.⚪ ---- Nga đã bắt gần 20.000 người vì phản đối cuộc chiến ở Ukraine, theo một báo cáo gần đây từ dự án nhân quyền OVD-Info có trụ sở tại Nga. Tổ chức này đã công bố một báo cáo vào tháng 7 cho thấy ít nhất 19.735 người đã bị bắt kể từ ngày 24/2/2022, tính đến ngày 22/6/2023.Báo cáo cho thấy 19.062 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối trong khi 325 người bị bắt sau đó. Có 360 người khác đã bị bắt vì các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc nhận xét được đưa ra trong các cuộc thảo luận riêng tư. Phần lớn các vụ bắt giữ, khoảng 15.354 người, được thực hiện trong tháng đầu tiên của cuộc xâm lược khi chế độ của Putin đàn áp những người bất đồng chính kiến.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết, một vị tướng Nga đã vô tình tiết lộ vào tuần trước rằng ít nhất 8.500 lính nhảy dù đã bị thương ở Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Thượng tướng (Gen. Col.) Mikhail Teplinsky, chỉ huy Nhảy dù Nga, đã thừa nhận trong một bài phát biểu được ghi hình vào thứ Tư để kỷ niệm Ngày VDV - một ngày để tôn vinh những người lính mũ nồi xanh. Video này sau đó đã bị xóa.Teplinsky cho biết 8.500 lính dù đã bị thương và sau đó đã trở lại nhiệm vụ hoặc hoàn toàn từ chối rời khỏi tiền tuyến, theo Bộ Quốc phòng Anh. Chỉ huy không tiết lộ có bao nhiêu người thiệt mạng hoặc không thể quay lại chiến trường. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các nhà phân tích tình báo của họ tin rằng tiết lộ của Teplinsky có thể được sử dụng để đưa ra kết luận rằng ít nhất 50% trong số 30.000 lính dù được triển khai tới Ukraine vào năm 2022 đã thiệt mạng hoặc bị thương.Quân đội Ukraine tuyên bố rằng, kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ít nhất 249.700 binh sĩ Nga đã bị "thanh lý". Khó có thể xác định được con số chính xác về số lính Nga thiệt mạng trong chiến tranh.⚪ ---- Israel tuyên bố vào Chủ nhật rằng họ đã giết cả ba thành viên của một "tổ khủng bố" ở khu vực Jenin. Nhóm này đang ở trong một chiếc xe hơi "đang trên đường thực hiện một cuộc tấn công", IDF cho biết thêm. "Khám xét đã tìm thấy một khẩu súng trường M-16 trong xe của các phần tử khủng bố. Bằng cách vô hiệu hóa các thành viên của nhóm, quân đội đã ngăn chặn mối đe dọa tức thì đối với sự an toàn của dân thường Israel", quân đội Israel cho biết.Cục Các vấn đề Cận Đông của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án "cuộc tấn công khủng bố của những người định cư cực đoan Israel đã giết chết một người Palestine 19 tuổi" và "cuộc tấn công khủng bố ở Tel Aviv khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương" vào đầu tuần này.⚪ ---- California trấn an: yên tâm, nước thải lọc xong, uống sạch vô cùng. Lần đầu tiên, người dân California có thể uống nước thải có độ tinh khiết cao được dẫn trực tiếp vào nguồn cung cấp nước uống theo các quy tắc được đề xuất bởi Sở Thủy Cục. Tiểu bang California, nơi bị hạn hán thường trực, đã chuyển sang sử dụng nước tái chế trong hơn 60 năm để tăng cường nguồn cung khan hiếm, nhưng các quy định hiện hành yêu cầu California trước tiên phải dừng hố trong hồ chứa hoặc tầng ngậm nước trước khi nước có thể chảy ra vòi (nghĩa là, California phải lọc nước kỹ hơn, trước khi nước tới nhà dân).Các quy tắc mới, bắt buộc theo luật tiểu bang, sẽ yêu cầu xử lý và giám sát rộng rãi trước khi nước thải có thể được dẫn đến vòi hoặc trộn với nước thô ở thượng nguồn của nhà máy xử lý nước uống. Giữa nước xả thải và vòi nước trong nhà của bạn, có một loạt các bước được thiết kế để loại bỏ hóa chất và mầm bệnh còn sót lại trong nước thải sau khi nó đã trải qua quá trình xử lý sơ cấp, thứ cấp và đôi khi là cấp ba.Nước được lọc bằng tạo bọt bằng ozone, bị vi khuẩn nhai, lọc qua than hoạt tính, được đẩy ở áp suất cao qua màng thẩm thấu ngược nhiều lần, được làm sạch bằng chất oxy hóa như hydro peroxide và chiếu tia UV cường độ cao. Các khoáng chất có giá trị, chẳng hạn như canxi, đã được lọc ra sẽ được phục hồi. Và sau đó, cuối cùng, nước thải được xử lý thường xuyên như tất cả các loại nước uống hiện đang trải qua. Darrin Polhemus, phó giám đốc Bộ phận Nước uống (Division of Drinking Water) của California cho biết: “Thành thật mà nói, đó sẽ là nước uống sạch nhất ông biết."Daniel McCurry, phó giáo sư về kỹ thuật dân dụng và môi trường tại Đại học Nam California (University of Southern California) cho biết: “Tôi sẽ không ngần ngại uống nước này cả đời." Nước này dự kiến sẽ đắt hơn nước nhập cảng [từ tiểu bang khác], nhưng cũng là nguồn cung cấp đáng tin cậy và tái tạo hơn cho California khi biến đổi khí hậu vẫn tiếp diễn. Hầu hết nước thải đã được xử lý — khoảng 400 triệu gallon mỗi ngày chỉ riêng ở Quận Los Angeles — được thải ra sông, suối và đại dương sâu thẳm.⚪ ---- Triệu phú mới nhất của Nam California đã đăng quang vào tối thứ Bảy sau khi một vé trúng cả sáu số cho giải độc đắc Super Lotto Plus trị giá 82 triệu đô la. Dãy số trúng thưởng ngày thứ Bảy là 17, 19, 23, 31, 33 với số Mega là 14. Chiếc vé chiến thắng đã được bán tại tiệm Spring Valley Market tọa lạc tại 13295 Spring Valley Parkway ở Victorville (quận San Bernadino). Giải độc đắc 82 triệu đô la đánh dấu số tiền cao nhất của Super Lotto Plus trong 15 năm.⚪ ---- Quận Cam: Theo cảnh sát, một người trong xe đã bị kẻ tấn công trong một chiếc xe bên cạnh bắn chết hôm thứ Năm ở Irvine. Vụ này xảy ra vào khoảng 12h30 trưa. tại Đại lộ Athel và Phố Sego. Theo cảnh sát, nạn nhân đã gặp một người trong chiếc Mercedes màu đen và bước vào chiếc xe ở phía hành khách, khi một chiếc Honda sedan màu trắng lao tới và nổ súng vào phía chiếc Mercedes của nạn nhân.Cảnh sát cho biết nạn nhân, một người đàn ông không phải cư dân Irvine, được đưa đến bệnh viện nhưng đã chết. Hai nghi phạm đã bị bắt hôm thứ Bảy: Sở Cảnh sát Irvine xác định là Jayden Browndorf, 21 tuổi, ở Irvine và Noah Farmer, 22 tuổi, ở Tustin. Nạn nhân được xác định là Nicholas Alistair Neaimi-Pour, 19 tuổi, đến từ Costa Mesa.⚪ ----Theo VOV. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị Đắk Nông tính toán lại kịch bản vỡ đập để có giải pháp phù hợp nếu tính huống xảy ra. Từ ngày 28/7- 6/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, mưa rất to và kéo dài. Tổng lượng mưa trong những ngày qua tại nhiều nơi đạt hơn 300mm, đặc biệt có nơi trên 556mm. Mưa lũ trong những ngày qua tại Đắk Nông đã làm 2 người thiệt mạng, gần 200 căn nhà và hơn 650ha cây trồng bị ngập lụt, nhiều công trình hạ tầng như đường giao thông, thuỷ lợi bị hư hỏng nặng, ước tổng thiệt hại hơn 250 tỷ đồng. Ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, với tình hình mưa lũ còn kéo dài sẽ dẫn đến 2 mối nguy cơ lớn là ngập lụt và sạt lở, đặc biệt là tại các công trình thuỷ lợi. Một số công trình như thuỷ lợi Đắk N’ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong đang có nguy cơ vỡ đập, đe doạ tính mạng, tài sản người dân. “Qua kiểm tra đánh giá, hiện tỉnh Đắk Nông có 15 hồ hư hỏng xuống cấp, trong đó đặc biệt lo ngại là hồ thuỷ lợi Đắk N’ting huyện Đắk Glong và công trình đập Đắk Ké xã Quảng Trực bị ảnh hưởng, bởi vết nứt gãy đất ở bon Bu Krắk”, ông Phạm Tuấn Anh cho hay.⚪ ----Theo VnExpress. Để ứng phó với tình trạng giảm thu nhập do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, 60% lao động phải cắt bớt chi phí sinh hoạt, 37% tìm cách làm thêm bên ngoài. Đó là một phần trong báo cáo thực trạng nhân sự ngành sản xuất 2023 do Navigos Group, đơn vị cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hoạt động 20 năm tại Việt Nam, phát hành đầu tháng 8. Báo cáo được thực hiện dựa trên nguồn dữ liệu phân tích hơn 1.000 lao động làm việc ở nhiều vị trí và 500 doanh nghiệp quy mô từ dưới 100 đến hơn 10.000 lao động thuộc nhóm ngành sản xuất như dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, thực phẩm, sản phẩm công nghiệp... Theo báo cáo, 91% doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng ghi nhận doanh thu giảm, con số này ở nhóm dệt may, da giày là 44%, tỷ lệ doanh nghiệp tự động hóa, ôtô, dược phẩm, công nghệ sinh học, sản phẩm công nghiệp sụt giảm doanh thu dao động từ 22-37%...⚪ ---- HỎI 1: Tàu Hải cảnh Trung Quốc tấn công tàu quân vận Philippines?ĐÁP 1: Đúng thế. Philippines hôm Chủ nhật cáo buộc tàu Hải cảnh Trung Quốc đã chặn và bắn vòi rồng một tàu tiếp tế quân sự của Philippines ở Biển Đông, đồng thời lên án "các hành động quá khích và tấn công" đối với các tàu của họ. Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc phản bác rằng họ đã thực hiện các biện pháp kiểm soát cần thiết theo luật pháp để ngăn chặn các tàu của Philippines mà họ cáo buộc xâm phạm và chở vật liệu xây dựng trái phép.Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một khẳng định bị quốc tế bác bỏ, trong khi Malaysia, Việt Nam, Brunei, Đài Loan và Philippines có những yêu sách khác nhau đối với một số khu vực nhất định. Bắc Kinh thường khiến các nước láng giềng khó chịu với các hành động hàng hải mà họ gọi là hung hăng và với các hoạt động dài hạn như xây đảo trên các rạn san hô và trang bị hỏa tiễn và đường băng phi đạo cho chúng.Một tàu cảnh sát biển Trung Quốc hôm thứ Bảy đã chặn và bắn vòi rồng vào chiếc tàu thuê của Philippines đang thực hiện nhiệm vụ luân chuyển quân sự và tiếp tế thường lệ, "bất chấp sự an toàn của những người trên tàu và vi phạm luật pháp quốc tế", theo Quân Lực Philippines cho biết.Người phát ngôn Hải Cảnh TQ Gan Yu trả lời rằng TQ có chủ quyền "không thể tranh cãi" đối với quần đảo Trường Sa và các vùng biển lân cận, bao gồm cả Bãi Cỏ Mây (tên quốc tế: Second Thomas Shoal; tên Philippines: Ayungin Shoal). Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết các hành động của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp bao gồm hai công ước quốc tế và phán quyết từ tòa án toàn cầu.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Một Hội Thánh Tin Lành tiên tri: Hawaii sẽ bị Thượng Đế hủy diệt hôm Chủ Nhật?ĐÁP 2: Có tiên tri, nhưng sai rồi. Hội thánh Baptist Westboro gây tranh cãi, có trụ sở tại Kansas, tuyên bố rằng Hawaii sẽ bị "phá hủy hoàn toàn" vào Chủ nhật. “Các nhà thờ ở Hawaii đã khiến người dân phải chịu số phận bằng những lời dối trá về Chúa vĩnh cửu,” Nhà thờ Baptist Westboro cho biết trong một tuyên bố thông báo về cuộc biểu tình tại ba nhà thờ ở Hawaii. "Những người theo dõi phải (và sẽ) tuyên bố công khai cảnh báo vào Chủ nhật."Chi tiết: