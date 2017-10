Kinh Tế Bắc Hàn Sẽ Sụp Đổ Toàn Bộ Vào Năm Tới

Nền kinh tế của Bắc Hàn có thể sụp đổ hoàn toàn vào năm tới nếu Liên Hiệp Quốc tiếp tục trừng phạt nghiêm ngặt chống lại chế độ nghèo mạc, theo một người đào thoát cho biết hôm Thứ Hai.“Tôi không biết Bắc Hàn sẽ sống còn qua một năm trừng phạt hay không. Nhiều người sẽ chết,” theo Ri Jong Ho, một cựu viên chức kinh tế cao cấp của Bắc Hàn, phát biểu trong bài thuyết trình tại Hội Á Châu ở New York, theo CNBC tường trình cho biết.Bắc Hàn trong năm nay đã đe dọa tấn công Hoa Kỳ với phi đạn nguyên tử sau khi thử hoà tiễn, và thực hiện các vụ thử bom dưới lòng đất. Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phản ứng với lời đe dọa của ông ấy rằng, “sẽ huỷ diệt hoàn toàn Bắc Hàn,” và Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc tập trận với các đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản để chuẩn bị cho một cuộc tấn công.Tháng trước Bắc Hàn nói ră2ng các trừng phạt quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã gây ra thiệt hại “khổng lồ” tại đất nước nghèo này, nhưng họ vẫn không nản lòng với các chương trình vũ khí nguyên tử. Quốc gia này đã thành lập một ủy ban nghiên cứu cách mà các trừng phạt sẽ gây hại trẻ em, phụ nữ và người cao niên Bắc Hàn -- theo một nhà phân tích nói với báo New York Times.“Không có đủ thực phẩm để ăn ở đó” và các vụ trừng phạt đã “đóng hoàn toàn” thương mại, theo người đào thoát Ri cho biết. Các cuộc trừng phạt đã buộc Bắc Hàn gửi hàng chục ngàn công nhân ra nước ngoài. Ông cho biết thêm rằng nhiều nhà không có điện trong khi tại thủ đô chỉ có điện từ 3 tới 4 giờ một ngày.