Đặc biệt, trong Ngày Giới trẻ Thế giới của Đức Giáo Hoàng Francis, một lá cờ đại kỳ cho thấy người tham dự là người Mỹ gốc Việt: cờ nửa là cờ sao của Hoa Kỳ, nửa kia là cờ vàng ba sọc đỏ.

.

- Đá phạt đền, Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ thua Thụy Điển 4-5, cuốn gói rời World Cup 2023

- Trump: bầu cử tổng thống 2024 quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và cả lịch sử thế giới

- Trump: Hiệp định Khí hậu Paris là "sự lừa dối lớn nhất", tự khen đã rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định này (Trump không nhắc chuyện 2017, khi rút Mỹ ra khỏi Hiệp định TPP, Trump đã làm lợi cho thương mại TQ)

- Trump lên mạng Truth Social để chửi mắng Mike Pence

- OpenSecrets: Trump đã xài 130 triệu đô la để trả cho luật sư và chi phí pháp lý từ khi Trump bắt đầu tranh cử.

- Cựu Phó Tổng thống Pence bị la ó từ những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt.

- Các phụ tá hiện tại của Trump — ít nhất 7 người -- sẽ khai trước tòa về Trump. Thâm phán cấm Trump thảo luận vụ án danh sách khoảng 84 nhân chứng.

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin lệnh bảo vệ sau khi Trump đe dọa rõ ràng "NẾU MÀY THEO DÍ TAO, TAO SẼ DÍ LẠI MÀY!"

- Thẩm phán: luật sư của Trump phải trả lời yêu cầu của công tố về lệnh bảo vệ trước thứ Hai, vì Trump hăm dọa bạo lực.

- Thủ đô Hoa Kỳ: nổ súng, 3 người chết, 5 người bị thương.

- Khoảng 1,5 triệu thanh niên tới Bồ Đào Nha đón Đức Giáo Hoàng, cờ vàng ba sọc đỏ phất cao

- Anh: gián điệp TQ do thám Anh bằng cách sử dụng công nghệ tích hợp trong xe điện

- 11 tàu chiến từ TQ và Nga đã tuần tra gần bờ biển Alaska, bị 4 tàu chiến Mỹ ra cản

- Tổng thư ký LHQ: xóa sổ vũ khí nguyên tử vẫn là "ưu tiên hàng đầu" của LHQ

- Dmitry Medvedev (phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga): không nói hòa bình với Ukraine vì Ukraine là của Đế quốc Nga, phải trở về Nga, "kẻ thù phải quỳ gối"

- Thị trưởng Moscow: bắn rớt 1 phi cơ không người lái đang bay về phía thủ đô Nga

- Ukraine: bắn rớt 13 hỏa tiễn hành trình Kalibr, 27 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm.

- Cộng hòa Nhân dân Donetsk (nơi bị Nga sáp nhập) bị Ukraine bắn 60 lần trong 24 giờ qua, tổng cộng 230 đạn.

- Nga: Một vụ nổ đã làm hư nặng cơ xưởng chế tạo hỏa tiễn Votkinsk ở Cộng hòa Udmurt

- Nhóm 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới: 1. Singapore. 2. Thượng Hải. 3. Hồng Kông. 4. London. 5. New York City. 6. Monaco. 7. Dubai. 8. Đài Bắc. 9. Sao Paulo. 10. Miami

- Florida: 1 góa phụ đã qua đời đưa chôn vào mộ người chồng quá cố, mở ra đã có 1 chị nào chôn nhầm mộ của chồng rồi

- Taipei Times: Tiệm bánh mì Việt ở Đài Loan gây ngộ độc 340 người

- Quận Cam: cháy phựt lên, cứu kịp, di tản 2 người.

- Quận Cam: Học khu Garden Grove khánh thành khu thể thao mới.

- TIN VN. Du lịch Hà Nội thu về hơn 600 tỷ đồng (=25,279,080 USD) trong 2 ngày diễn ra show Blackpink.

- TIN VN. 16 tập tiền, 500 triệu đồng (=21,065.90 USD), trong phòng làm việc của vị Thẩm phán nhận hối lộ.

- TIN VN. Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

- HỎI 1: Nhiều người Mỹ muốn giảm cân, bất kể tốn tiền? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân New York hút cần sa nhiều nhất thế giới, với 62,3 tấn mỗi năm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-6/8/2023) ⚪ ---- Đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ đã bị loại khỏi World Cup sau trận thua đầy kịch tính trước Thụy Điển hôm Chủ nhật trên chấm phạt đền. Hai đội kết thúc thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ hòa với tỷ số 0, trước khi Thụy Điển thắng 5-4 trong loạt đá luân lưu, theo ESPN. Andrew Das của tờ New York Times viết rằng đó là một "kết luận tuyệt vời, gây sửng sốt".

.

Thủ môn Hoa Kỳ Alyssa Naeher suýt nữa đã cản phá được bàn thắng đẹp mắt, nhưng bóng bay lên trời và đi qua vạch vôi — bởi một đường ria mép. Hay chính xác hơn là "một phần centimet", theo NBC News. Một khoảnh khắc đau lòng khác cho Hoa Kỳ: Megan Rapinoe sút hỏng quả phạt đền trong trận đấu cuối cùng trước khi giải nghệ.

.

.

⚪ ---- Ước tính có khoảng 1,5 triệu thanh niên đã lấp đầy một cánh đồng ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha vào thứ Bảy để canh thức Ngày Giới trẻ Thế giới của Đức Giáo Hoàng Francis, bất chấp cái nóng như thiêu đốt để giành một chỗ cho buổi cầu nguyện buổi tối và cắm trại qua đêm cho Thánh lễ chia tay cuối cùng của ngài vào sáng Chủ Nhật.

.

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Francis chỉ đưa ra những nhận xét ngắn gọn trước họ và bỏ qua bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của mình lần thứ tư trong hai ngày. Thay vào đó, vị giáo hoàng 86 tuổi đã có một cuộc trò chuyện sôi nổi kéo dài 10 phút bằng tiếng Tây Ban Nha mẹ đẻ của ngài về hành trình cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau.

.

.

Đặc biệt, trong Ngày Giới trẻ Thế giới của Đức Giáo Hoàng Francis, một lá cờ đại kỳ cho thấy người tham dự là người Mỹ gốc Việt: cờ nửa là cờ sao của Hoa Kỳ, nửa kia là cờ vàng ba sọc đỏ.

.

Nhiệt độ đã tăng lên 38 độ C (95 độ F) vào thứ Bảy ở Lisbon và lên tới 40 độ C (104 độ F) vào Chủ nhật. Sức nóng buộc những người hành hương phải trú ẩn dưới những chiếc ô và những tấm bạt nhựa tạm bợ được buộc giữa các thùng rác ở cánh đồng lộ thiên ở rìa sông Tagus.

.

⚪ ---- Có 3 người đã chết trong một vụ xả súng xảy ra ở thủ đô Hoa Kỳ, theo lời Quyền Giám đốc Sở Cảnh sát Thủ Đô, bà Pamela Smith, xác nhận. "Cảnh sát đã tìm thấy 5 người bị thương do trúng đạn. Với 4 trong số đó là nam giới và một người là nữ", Smith nói và cho biết thêm rằng 2 nạn nhân bị bắn đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

.

"Điều này rất đáng lo ngại", quyền giám đốc sở cảnh sát nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng có thể có nhiều người bị thương hơn do vụ nổ súng này. "Đây không phải là một khu vực chiến tranh," Smith tuyên bố.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi Hiệp định Khí hậu Paris là "sự lừa dối lớn nhất", khen ngợi quyết định rút khỏi hiệp định trong nhiệm kỳ của ông. Nói tại Bữa tiệc tối Voi bạc (Silver Elephant Dinner) hàng năm của Đảng Cộng hòa Nam Carolina, Trump nhấn mạnh rằng trong khi Hoa Kỳ trả "hàng tỷ đô la" như một phần của hiệp định, thì Trung Quốc, Nga và Ấn Độ "không trả bất cứ thứ gì" bởi vì họ " các quốc gia phát triển. Hai đêm trước bạn có thấy New York không? (ám chỉ biểu tình bất hợip pháp 2 đêm trước ở New York City vì được hứa tặng thiết bị đện tử) Bạn có thấy Chicago không? Chúng tôi cũng là một quốc gia đang phát triển, hiện tại chúng tôi là một quốc gia chịu thảm họa." (Trump không nhắc chuyện năm 2017: Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, như thế Trump làm lợi cho TQ và đặt các công ty Hoa Kỳ vào thế bất lợi trong cạnh tranh.)

.

⚪ ---- Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống 2024, coi đây không chỉ là cuộc bầu cử "quan trọng nhất" trong lịch sử Hoa Kỳ mà còn có khả năng là trên thế giới. “Chúng ta sẽ xoay chuyển đất nước của mình bởi vì đất nước và nhà lãnh đạo của chúng ta hiện giờ là một nỗi xấu hổ,” Trump nói tại Bữa tiệc tối Voi bạc hàng năm của Đảng Cộng hòa Nam Carolina. Trong trường hợp Trump thắng cử tổng thống vào năm tới, Trump nói rằng "Bidenomics" sẽ được thay thế bằng "sự bùng nổ kinh tế lịch sử của Trump".

.

(Ghi chú: Thực sự, Trump đã có 4 năm làm Tổng Thống, kết quả là thê thảm. Tổng nợ quốc gia đã tăng vọt hơn 7 nghìn tỷ đô la trong nhiệm kỳ của Trump, phần lớn là do giảm thuế. Một phân tích của ProPublica và Washington Post cho thấy mức tăng thâm hụt hàng năm dưới thời Trump được xếp hạng là mức tăng lớn thứ ba, so với quy mô nền kinh tế, so với bất kỳ tổng thống Hoa Kỳ nào. Phân tích chỉ ra việc cắt giảm thuế, phần lớn là giảm thuế có lợi cho người giàu, của Trump là một trong những thủ phạm chính gây ra thâm hụt. Trump tuyên chiến thương mại với Trung Quốc, công bố mức thuế 25% đối với thép nhập cảng và 10% đối với nhôm. TQ đã trả đũa bằng mức thuế lên tới 25% đối với hơn 100 sản phẩm của Hoa Kỳ bao gồm cả đậu nành và máy bay. Một báo cáo năm 2019 từ Moody's Analytics ước tính rằng cuộc chiến thương mại đã khiến nền kinh tế Mỹ mất khoảng 300.000 việc làm. Hơn nữa, nghiên cứu nói rằng các công ty Hoa Kỳ đã mất khoảng 1,7 nghìn tỷ đô la giá trị cổ phiếu do cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.)

.

⚪ ---- Trump đã lên mạng Truth Social hôm thứ Bảy để chửi mắng Mike Pence chỉ vài giờ sau khi các công tố viên cảnh báo một thẩm phán rằng các bài đăng trực tuyến của Trump có thể gây ra “tác động ớn lạnh có hại” đối với các nhân chứng trong vụ kiện bầu cử năm 2020 chống lại Trump, mà bây giờ Pence là một nhân chứng trong hồ sơ truy tố. Bài đăng của Trump đề cập đến một tuyên bố từ bản cáo trạng ngày 6 tháng 1, cáo buộc Trump nói với Pence rằng “ông quá lương thiện” sau khi cựu phó tổng thống từ chối nghe lời Trump để lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Trong một hồ sơ tìm kiếm lệnh bảo vệ vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã chỉ trích Trump vì đã đưa ra “các tuyên bố công khai trên mạng xã hội liên quan đến các nhân chứng, thẩm phán, luật sư và những người khác liên quan đến các vấn đề pháp lý đang chờ xử lý chống lại Trump”. Trong khi các luật sư của Trump yêu cầu gia hạn thời hạn được đề xuất vào thứ Hai, một thẩm phán đã từ chối yêu cầu này vào thứ Bảy.

.

⚪ ---- Theo một phân tích mới của OpenSecrets, các nhóm trong mạng lưới chính trị của Trump đã báo cáo sử dụng khoảng 130 triệu đô la tiền tài trợ để trả cho luật sư và chi phí pháp lý kể từ khi Trump bắt đầu tranh cử. Khi Trump phải đối mặt với các vấn đề pháp lý ngày càng gia tăng, hoạt động chính trị của Trump đã thu hút nhiều tiền hơn bao giờ hết để trang trải các khoản phí pháp lý.

.

Ủy ban vận động tranh cử và gây quỹ chung của Trump đã huy động được hơn 15 triệu đô la trong hai tuần sau khi Trump bị truy tố vào tháng 3, theo Politico. Trong số 18,8 triệu đô la mà chiến dịch tranh cử của ông và ủy ban gây quỹ chung đã huy động được từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/3, khoảng 4 triệu đô la đã được huy động sau khi Trump bị đại bồi thẩm đoàn Manhattan truy tố vào ngày 30/3/2023 về các cáo buộc liên quan đến vụ án tiền bịt miệng của Stormy Daniels bắt nguồn từ năm 2016 bầu cử tổng thống.

.

Không bao gồm chuyển khoản giữa các nhóm, bù trừ và hoàn trả, hoạt động chính trị của Trump đã huy động được khoảng 67 triệu đô la kể từ đầu năm 2023 và kết thúc vào tháng 6 với khoảng 71 triệu đô la tiền mặt trong tay. Tuy nhiên, Save America PAC đã báo cáo chỉ có 30,2 triệu đô la trong tổng số tiền giải ngân trong nửa đầu năm 2023 với 21,6 triệu đô la trong số đó — hơn 71% tổng chi tiêu — sẽ dành cho chi phí pháp lý. Save America PAC đã kết thúc vào tháng 6 với 3,6 triệu đô la tiền mặt trong tay.

.

Mặc dù chi tiêu hợp pháp của Save America PAC không đạt được số tiền mà một số người đã dự kiến — nhiều hãng tin nổi bật đã đưa tin trước thời hạn nộp đơn ngày 31 tháng 7 rằng Save America dự kiến sẽ công bố thêm 40,2 triệu đô la chi tiêu hợp pháp — hoạt động chính trị của Trump đang chi tiêu tập thể những khoản tiền chưa từng có về lệ phí pháp lý vào năm 2023. Các nhóm liên kết với Trump đã cùng nhau chi khoảng 27 triệu đô la cho luật sư và các chi phí pháp lý khác trong nửa đầu năm 2023.

.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Pence hôm thứ Sáu đã phải đối mặt với sự la ó từ những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump bên ngoài một điểm dừng chiến dịch ở Londonderry, N.H. "Tại sao ông lại bán đứng mọi người?" Có thể nghe thấy một người la ó trong một video được quay bên ngoài sự kiện và được chia sẻ trên mạng xã hội.

.

Những người ủng hộ Trump khác cũng có thể được nhìn thấy trong video, với một người cầm tấm biển có tên Trump và khẩu hiệu khét tiếng “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” của ông ấy và một người khác mặc áo sơ mi có dòng chữ “Ultra MAGA”. Tại một thời điểm, Pence trả lời một người hay hỏi anh ta tại sao anh ta không “duy trì Hiến pháp. “Tôi ủng hộ Hiến pháp,” Pence dường như vặn lại. "Đọc nó!"

.

Các phương tiện truyền thông khác đưa tin đám đông cũng kêu gọi rằng “bán đứng rồi! Có kẻ phản bội!” khi Pence rời khỏi xe của mình. Cuộc đối đầu ở bãi đậu xe diễn ra cùng tuần Trump bị truy tố và buộc tội trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith của Bộ Tư pháp về những nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Pence là nhân vật trung tâm trong bản cáo trạng cáo buộc cựu tổng thống âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ thông qua nhiều lần tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bầu cử — được cựu phó tổng thống chứng nhận vào cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 — đã bị đánh cắp.

.

⚪ ---- Những người thân cận nhất của Trump đang trở nên khó xử khi các phụ tá hiện tại của ông Trump — ít nhất 7 người trong số họ được nhắc đến trong ba bản cáo trạng của Trump hoặc đã được các công tố viên phỏng vấn — có thể được gọi làm nhân chứng trong các phiên tòa sắp tới của Trump, theo The Washington Post đưa tin. Và, xem xét việc Trump nhìn chằm chằm vào Công tố đặc biệt Jack Smith tại phiên điều trần của ông ấy vào thứ Năm tuần trước, việc làm chứng trước tòa về ông chủ cũ của họ chỉ cách vài bước chân đồng thời làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông ấy sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

.

Cố vấn chiến dịch tranh cử tổng thống hàng đầu của Trump, phụ tá truyền thông cấp cao và một số nhân viên chiến dịch khác có thể bị buộc phải làm chứng tại một trong những phiên tòa xét xử ông. Trong vụ án tài liệu của mình, Trump đã được lệnh không thảo luận vụ án với đồng bị cáo Walt Nauta hoặc bất kỳ ai trong danh sách khoảng 84 nhân chứng.

.

Hôm thứ Năm, Trump cũng được lệnh không nói chuyện với các nhân chứng trong vụ án ngày 6 tháng Giêng của mình. Smith cũng đang tìm kiếm lệnh của tòa án để ngăn Trump đăng hoặc chia sẻ bằng chứng vụ án liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 của ông. Người phát ngôn của Trump nói với Post rằng Bộ Tư pháp muốn “tấn công nhóm vận động tranh cử của ông ấy để can thiệp vào cuộc bầu cử.”

.

⚪ ---- Các công tố viên từ văn phòng của Công tố đặc biệt Jack Smith đang tìm kiếm một lệnh bảo vệ sau khi Donald Trump đăng một lời đe dọa rõ ràng trên Truth Social vào thứ Sáu. Trích dẫn tuyên bố viết hoa toàn bộ của cựu tổng thống, "NẾU MÀY THEO DÍ TAO, TAO SẼ DÍ LẠI MÀY!" các công tố viên cho biết các bài đăng của anh ta có thể có "tác động ớn lạnh có hại" đối với các nhân chứng trong vụ kiện chống lại anh ta nếu anh ta bắt đầu đăng công khai thông tin thu được khi khám phá.

.

Do đó, Bộ Tư Pháp đang yêu cầu thẩm phán ban hành lệnh bảo vệ ngăn chặn “việc phổ biến hoặc sử dụng tài liệu khám phá không đúng cách”. Các công tố viên lưu ý trong hồ sơ của họ rằng lệnh này đặc biệt quan trọng vì “bị cáo trước đó đã đưa ra các tuyên bố công khai trên mạng xã hội về các nhân chứng, thẩm phán, luật sư và những người khác liên quan đến các vấn đề pháp lý đang chờ xử lý đối với Trump.”

.

⚪ ---- Thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho các luật sư của Trump phải trả lời yêu cầu của các công tố viên về lệnh bảo vệ trước thứ Hai, theo hồ sơ tòa án hôm thứ Bảy. Thẩm phán Tanya Chutkan đã cho các luật sư của Trump một ngày làm việc để trả lời yêu cầu của Công tố đặc biệt Jack Smith về một lệnh bảo vệ nghiêm ngặt ngăn Trump thảo luận về bằng chứng vụ án trước công chúng.

.

Smith đã đưa ra yêu cầu vào thứ Sáu tuần trước sau khi Trump đăng một bài đăng trên mạng xã hội có vẻ đe dọa các nhân chứng trong vụ án. Trump đã viết trên Truth Social hôm Thứ Sáu: "NẾU MÀY THEO DÍ TAO, TAO SẼ DÍ LẠI MÀY!" Câu nói của Trump được hiểu là buộc các nhân chứng phải sửa đổi lời khai, nếu không thì sẽ bị trả thù, trong khi hầu hết nhân chứng là các phụ tá của Trump. Chiến dịch tranh cử của Trump cho biết bài đăng không có ý định đe dọa.

.

Các công tố viên liên bang lập luận rằng một lệnh bảo vệ nghiêm ngặt là cần thiết vì Trump có lịch sử thảo luận công khai các vấn đề vụ án. Các cuộc đàm phán giữa các công tố viên và nhóm Trump về lệnh bảo vệ đã bị phá vỡ vào thứ Sáu, các công tố viên tuyên bố. Các luật sư của Trump hiện phải chấp nhận lệnh bảo vệ do Smith đề xuất hoặc gửi đề xuất sửa đổi trước 5 giờ chiều Thứ hai.

TIN VN. 16 tập tiền, 500 triệu đồng (=21,065.90 USD), trong phòng làm việc của vị Thẩm phán nhận hối lộ.

TIN VN. Du lịch Hà Nội thu về hơn 600 tỷ đồng (=25,279,080 USD) trong 2 ngày diễn ra show Blackpink.

TIN VN. Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Các công tố viết: “Nếu bị cáo [Trump] bắt đầu công bố các bài đăng công khai bằng cách sử dụng các chi tiết - hoặc, ví dụ, bảng điểm của đại bồi thẩm đoàn - thu được khi khám phá ở đây, thì điều đó có thể gây tác động ớn lạnh có hại cho các nhân chứng hoặc ảnh hưởng xấu đến việc thực thi công lý công bằng trong trường hợp này.”⚪ ---- Một nguồn tin chính phủ cấp cao của Anh nói với The Telegraph rằng gián điệp Trung Quốc có thể do thám Anh bằng cách sử dụng công nghệ tích hợp vào xe điện (EV) đang được nhập cảng vào Anh. "Nếu nó được sản xuất tại một quốc gia như Trung Quốc, làm sao bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ không phải là phương tiện thu thập thông tin tình báo và dữ liệu? Nếu bạn có xe điện được sản xuất bởi các quốc gia đã sử dụng công nghệ để do thám, tại sao họ lại không làm vậy? làm điều tương tự ở đây. Chúng là những sản phẩm có rủi ro cao. Chúng tôi biết rằng Trung Quốc luôn suy nghĩ rất dài hạn."Telegraph nhấn mạnh rằng doanh số bán xe điện của Trung Quốc được dự báo sẽ "thống trị thị trường Anh" khi nước này gần đến thời hạn cấm bán xe hơi chạy bằng xăng và dầu diesel trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính theo kế hoạch năm 2020 của chính phủ Anh.⚪ ---- Dan Sullivan (Thượng nghị sĩ Alaska) xác nhận rằng 11 tàu chiến từ Trung Quốc và Nga đã tiến hành tuần tra gần bờ biển Alaska vào đầu tuần này, rằng hành động này "là một lời nhắc nhở khác rằng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên xâm lược độc tài mới, do các nhà độc tài ở Bắc Kinh và Moscow lãnh đạo."..Tờ The Wall Street Journal trích dẫn Brent Sadler, một nhà nghiên cứu cấp cao tại viện Heritage Foundation và là một thuyền trưởng Hải quân đã nghỉ hưu, viết: "Đây là một hành động đầu tiên trong lịch sử... mang tính khiêu khích cao độ".Đội tàu được giám sát chặt chẽ bởi 4 tàu khu trục Mỹ đã nhanh chóng được triển khai trong khu vực để theo dõi chuyển động của tàu Nga và Trung Quốc. Người ta nói rằng các con tàu lạ không bao giờ đi vào lãnh hải Hoa Kỳ. "Hoa Kỳ sẽ không ngần ngại bảo vệ và bảo vệ các lợi ích quốc gia quan trọng của chúng tôi ở Alaska," thượng nghị sĩ nói.⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh rằng việc loại bỏ vũ khí nguyên tử vẫn là "ưu tiên hàng đầu" của LHQ, đồng thời nhấn mạnh rằng đó là cách duy nhất để loại bỏ "nguy cơ nguyên tử. Cái bóng nguyên tử bao trùm Chiến tranh Lạnh đã tái xuất hiện. Và một số quốc gia đang liều lĩnh vung thanh kiếm nguyên tử một lần nữa, đe dọa sử dụng những công cụ hủy diệt này. Chúng tôi sẽ không ngồi yên khi các quốc gia có vũ khí nguyên tử chạy đua để tạo ra sự bình đẳng vũ khí nguy hiểm hơn", Guterres nói trong bài phát biểu Lễ kỷ niệm 78 năm vụ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima. Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi bóng đen nguyên tử vĩnh viễn được gỡ bỏ. Để không còn Hiroshimas. Không còn Nagasakis nữa".⚪ ---- Bình luận về hội nghị thượng đỉnh hòa bình đang diễn ra ở Saudi Arabia, Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho biết hôm Chủ nhật rằng để các cuộc đàm phán như vậy có cơ hội thành công, chúng [thương lượng] phải bao gồm cả hai bên của cuộc xung đột [Nga + Ukraine], điều này không đúng, vì "bối cảnh lịch sử", đó là "đất nước Ukraine chưa bao giờ xuất hiện cho đến năm 1991" và rằng "nó là một phần của Đế quốc Nga" và giải thích cho "thực tế hiện tại" cho thấy rằng một phần lãnh thổ của Ukraine đã trở về Nga.Medvedev, cũng là cựu tổng thống và thủ tướng Nga, nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán chưa cần thiết và kẻ thù phải quỳ gối cầu xin lòng thương xót." Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nHật cũng nói rằng họ đã tấn công các căn cứ không quân Ukraine ở khu vực Khmelnitsky và khu vực Rovno trong đêm.⚪ ---- Sergey Sobyanin, Thị trưởng Moscow, hôm Chủ nhật nói rằng phòng không Nga đã phá hủy một phi cơ không người lái đang bay về phía thủ đô của đất nước vào lúc 11 giờ sáng giờ địa phương. Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng họ đã ngăn chặn nỗ lực của "chế độ Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố" và chiếc máy bay không người lái bị nghi vấn đã bị phá hủy trên lãnh thổ của vùng Podolsk, đồng thời cho biết thêm rằng không có thương vong và không thiệt hại nào cho Nga.Ở những nơi khác trong khu vực xung đột, chính quyền địa phương của Nga và các đồng minh của Nga báo cáo rằng các khu vực Belgorod, Donetsk và Kherson là mục tiêu của pháo binh Ukraine. Hai dân thường thiệt mạng ở Kherson và ba người bị thương ở Donetsk, nơi chính quyền dập tắt đám cháy tại một tòa nhà đại học địa phương bị Kiev tấn công bằng bom chùm hồi đầu tuần.⚪ ---- Phòng không Ukraine hôm Chủ nhật nói họ đã phá hủy 13 hỏa tiễn hành trình Kalibr, 17 Kh-101/Kh-555 và 27 máy bay không người lái Shahed-136/131 do Nga phóng trong đêm. Kiev chỉ rõ Moscow đã sử dụng 70 vũ khí tấn công trên không từ tối 5/8 đến rạng sáng 6/8. Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, là mục tiêu của một cuộc tấn công của Nga vào sáng Chủ nhật, theo chính quyền địa phương và phương tiện truyền thông.⚪ ---- Văn phòng đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (nơi bị Nga sáp nhập) báo cáo rằng quân Ukraine đã nã pháo vào lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk 60 lần trong 24 giờ qua, phóng tổng cộng 230 viên đạn. Theo tin này, có 2 người đã chết sau vụ tấn công, trong khi 10 thường dân khác bị thương và khoảng 20 tòa nhà dân cư bị hư hại trong khu vực. Cụ thể, bảy khu định cư trong khu vực đã bị bốc cháy, bao gồm Gorlovka, Zaitsevo, Yasinovatsky và Nikolske.⚪ ---- Một vụ nổ đã làm hư hại nặng Nhà máy chế tạo máy Votkinsk ở Cộng hòa Udmurt của Nga vào ngày 4 tháng 8, một trong những lò sản xuất hỏa tiễn cho hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M, theo các kênh Telegram địa phương. Ban đầu, có những tin đồn trên mạng xã hội về một cuộc tấn công được cho là bằng máy bay không người lái, nhưng không ai xác nhận. Theo các báo cáo, vụ nổ xảy ra trong khi thử nghiệm một “thiết bị” trong xưởng.“Xưởng số 95 của Nhà máy chế tạo máy Votkinsk đã phát nổ,” các tin cho biết. “Một trong những cơ sở, nơi lắp ráp hỏa tiễn để triển khai tới Ukraine, đã bị hư hại nặng. Theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong. Cấu trúc của xưởng nơi tiến hành thử nghiệm không bị sập, nhưng nó đã bị hư hại.” Vụ nổ tại nhà máy được truyền thông địa phương đưa tin là do “việc kích hoạt thiết bị, kèm theo tiếng nổ lớn và khói”.Votkinsk là một thị trấn ở phía đông Cộng hòa Udmurt, phía tây dãy núi Urals, cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 1.020 km về phía đông và cách lãnh thổ Ukraine gần nhất 1.300 km về phía đông bắc. Ukraine được biết là không có bất kỳ máy bay không người lái tấn công nào có khả năng bay tầm xa như vậy.⚪ ---- Chỉ số Phong cách sống Julius Baer (Julius Baer Lifestyle Index) xem xét hàng năm các thành phố đắt đỏ nhất để có cuộc sống sang trọng, có tính đến "lối sống cao cấp, quốc tế, chẳng hạn như nhà ở cao cấp, xe hơi sang trọng, chuyến bay hạng thương gia và bữa tối xa hoa," theo báo Quartz. Thành phố số 1, Singapore, đã tăng từ vị trí số 5 vào năm ngoái và một số thành phố đã có mức tăng rất lớn. Chỉ có hai thành phố của Hoa Kỳ lọt vào danh sách 25, nhưng họ đã lọt vào top 10 và một trong số đó có mức tăng đột biến 22% vào năm 2022.Nhóm 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới:1. Singapore2. Thượng Hải3. Hồng Kông4. London5. New York City6. Monaco7. Dubai8. Đài Bắc9. Sao Paulo10. Miami⚪ ---- Lần thứ hai trong năm qua, một góa phụ đã qua đời được an táng nhầm với người chồng quá cố tại Nghĩa trang Quốc gia Florida, theo đài WFLA. Nghĩa trang của cựu chiến binh, nằm ở Bushnell, lần đầu tiên được kiểm tra vào tháng 8 năm ngoái khi hỏa táng của một người phụ nữ bị nhầm lẫn với hỏa táng của cựu chiến binh. Mùa hè năm nay, lại xảy ra một sai lầm khác: Quan tài của một góa phụ được tìm thấy trong hầm mộ với nhầm người chồng quá cố.Jack Hales, một luật sư Texas chuyên về nghĩa trang và sơ suất của nhà tang lễ, đã gọi những sai lầm này là “khủng khiếp." Sai lầm gần đây nhất được phát hiện vào tháng 6/2023. Một góa phụ ở khu vực Vịnh Tampa qua đời ở tuổi gần 80 trước đó đã lên kế hoạch chôn cất chung mộ người chồng quá cố của mình. Nhưng khi hầm mộ của ông chồng được mở ra, đã có một chiếc quan tài thứ hai bên trong.Thư ký Báo chí Bộ cưu chiến binh Terrence Hayes cho biết hai vợ chồng có tên "giống nhau". Hayes cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Trong quá trình lên kế hoạch chôn cất vợ/chồng của một Cựu chiến binh, chúng tôi đã phát hiện ra hài cốt đã được chôn cất của một người vợ/chồng vô thừa nhận có tên tương tự như vợ/chồng của Cựu chiến binh.”⚪ ---- Theo báo Taipei Times, Sở Y tế Công cộng Đào Viên (Taoyuan) hôm qua cho biết họ đã nhận được hàng trăm báo cáo nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trong hai ngày qua, có thể liên quan đến một người bán bánh mì Việt Nam tại chợ Zhongzhen ở quận Jhongli. Bộ bắt đầu nhận được báo cáo từ các bệnh viện và người dân địa phương vào trưa thứ Năm về việc những người có các triệu chứng bao gồm tiêu chảy, nôn mửa và sốt sau khi ăn bánh mì từ cùng một người bán hàng.Tính đến chiều hôm Thứ Bảy, 340 người được báo cáo là nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, sở cho biết. Sau khi tiến hành kiểm tra tại chỗ nhà cung cấp, các thanh tra viên đã phát hiện 14 vấn đề về vệ sinh thực phẩm, bao gồm nhiệt độ bên trong tủ đông không đủ mát, dấu hiệu của vật trung gian truyền bệnh, nhân viên đeo trang sức trong quá trình chuẩn bị và phục vụ thực phẩm, và các thành phần thực phẩm được đưa lên tủ lạnh, mặt đất và không có mái che.Sở cho biết đã yêu cầu nhà cung cấp tạm dừng kinh doanh và cải thiện vệ sinh môi trường trước ngày mai Thứ Hai. Nhà cung cấp chỉ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh nếu vượt qua cuộc kiểm tra hoặc có thể bị phạt từ 60.000 đến 200 triệu Đài tệ (1.893 đến 6,31 triệu đô la Mỹ) vì vi phạm Đạo luật quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm.⚪ ---- Quận Cam: cháy phựt lên, cứu kịp, di tản 2 người. Sở Cứu hỏa Quận Cam (OCFA) đã ứng phó với một vụ cháy nhà ở dãy phố 4300 Via Largo của Cypress. Ngọn lửa tình cờ bắt nguồn từ một xưởng ở sân sau và lan sang khu nhà hai tầng. Ngoài việc chiến đấu với ngọn lửa, các nhân viên cứu hỏa đã sử dụng các tấm che cứu hộ để bảo vệ đồ đạc trong nhà khỏi bị nước làm hư hại. “Hai người được di dời, nhưng chúng tôi rất vui khi báo cáo rằng họ đã ra ngoài an toàn cùng với chú chó, chuột và chú rùa tên Kevin, chúng đã được một người lính cứu hỏa giúp đỡ.”⚪ ---- Quận Cam: Học khu Garden Grove khánh thành khu thể thao mới. Học khu Garden Grove đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành tại trường trung học Rancho Alamitos để tuyên bố mở cửa cơ sở thể thao mới. Đây là “cơ sở thể thao hiện đại, có đường chạy và sân cỏ tổng hợp chín làn chạy trong mọi điều kiện thời tiết.” Ngoài đường đua, còn có các hố nhảy xa và hố nhảy ba lần (triple jump pits) cũng như thiết bị và khán đài.⚪ ----Theo Báo An Ninh Thủ Đô. Khám xét phòng làm việc của ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai, Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao tìm thấy 16 tệp tiền nhiều mệnh giá, tổng cộng 500 triệu đồng (=21,065.90 USD). Cơ quan điều tra VKSND Tối cao vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Võ Đình Sớm, Thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai để điều tra về tội “nhận hối lộ”.⚪ ----Theo Báo Tiền Phong. Theo Sở Du lịch Hà Nội ước tính, trong 2 ngày 29 và 30/7 (cũng là 2 ngày Blackpink biểu diễn tại sân vận động Mỹ Đình), tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng hơn 170.000 lượt. Trong đó có hơn 30.000 lượt khách du lịch quốc tế và hơn 140.000 lượt khách du lịch nội địa. Trong 2 ngày 29 và 30/7, do lượng khách du lịch đổ về Hà Nội đạt hơn 170.000 lượt, trong đó có gần 22.000 lượt khách quốc tế lưu trú, tổng thu nhập từ du lịch đạt khoảng 630 tỷ đồng. Các thị trường khách quốc tế hàng đầu bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ...⚪ ----Theo VnExpress. Ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh, đang bị tạm giam về cáo buộc chiếm đoạt 40 triệu USD do bà Trương Mỹ Lan chuyển mua bán dự án. Chiều 5/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, thông báo ông Nguyễn Cao Trí (53 tuổi, thành viên hội đồng Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ngày 15/1 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 175 Bộ luật Hình sự. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty An Đông (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) khi phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Trí. Theo đó, bà Lan đã chuyển cho ông Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh. Khi bà Lan bị bắt, ông Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. "Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên", người phát ngôn Bộ Công an nói. Theo ông Xô, tại cơ quan điều tra, bị can Trí thừa nhận hành vi bị cáo buộc trên và hứa nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt.⚪ ---- HỎI 1: Nhiều người Mỹ muốn giảm cân, bất kể tốn tiền?ĐÁP 1: Đúng thế. Nhiều người Mỹ thực sự muốn giảm cân — và một cuộc thăm dò mới cho thấy gần một nửa số người trưởng thành muốn dùng thuốc theo toa để giúp họ làm như vậy. Sự nhiệt tình sẽ giảm đi rõ rệt nếu việc điều trị được thực hiện bằng một mũi tiêm, nếu nó không được bảo hiểm chi trả hoặc nếu cân nặng có khả năng quay trở lại sau khi ngừng điều trị, một cuộc thăm dò mới của KFF trên toàn quốc cho thấy.Những phát hiện đó cho thấy sự nhiệt tình đối với một thế hệ thuốc giảm cân đắt tiền mới được tung ra thị trường và minh họa những trở ngại có thể xảy ra, vì người dùng có khả năng phải đối phó với việc tự tiêm hàng tuần, thiếu bảo hiểm và nhu cầu tiếp tục dùng thuốc vô thời hạn. Ví dụ, quan tâm giảm xuống còn 14% khi những người tham gia được hỏi liệu họ có cân nhắc dùng thuốc theo toa hay không nếu họ biết rằng họ có thể tăng cân trở lại sau khi ngừng thuốc.Ashley Kirzinger, giám đốc phương pháp khảo sát của KFF, cho biết một cách để giải thích phát hiện đó là "mọi người muốn giảm vài cân nhưng không muốn dùng thuốc trong suốt quãng đời còn lại của họ". Cuộc thăm dò hàng tháng đã tiếp cận tới 1.327 người trưởng thành ở Hoa Kỳ.Hoa Kỳ đại diện cho một thị trường rộng lớn cho các nhà sản xuất thuốc muốn bán thuốc giảm cân: Ước tính có khoảng 42% dân số được phân loại là béo phì, theo một số liệu gây tranh cãi được gọi là BMI, hay chỉ số khối cơ thể. Trong cuộc thăm dò của KFF, 61% cho biết họ hiện đang cố gắng giảm cân, mặc dù chỉ có 4% đang dùng thuốc theo toa để làm như vậy.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Dân New York hút cần sa nhiều nhất thế giới, với 62,3 tấn mỗi năm?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo dữ liệu, người dân New York tiêu thụ nhiều cần sa nhất với 62,3 tấn mỗi năm, tiếp theo là Sydney, Úc với 45,8 tấn mỗi năm. Cây cần sa trồng hợp pháp ở New York và bất hợp pháp ở Sydney. Cuộc khảo sát cho thấy rằng hợp pháp hóa cần sa có thể dẫn đến giá cả phải chăng hơn, với giá mỗi gram ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm xuống còn 5,61 đô la vào năm 2030.Chi tiết: