2018-06-29 Lật Đổ Đảng Cộng Sản hay Mất Nước

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè

Phan Văn Song

Suy Nghĩ Toàn bộ, Hành Động Địa phương – Penser Global, Agir Local

( Jacques Elul, 1912- 1994)

Từ ngày Chúa Nhựt 10 tháng 6 năm 2018, suốt ba tuần vừa qua, ở Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta, đã nổi lên các cuộc biểu tình lớn, Hà nội, Sài gòn, và nhiều thành phố khác.

Các người biểu tình đã trương lên những biểu ngữ và hô to những khẩu hiệu chống Luật Đặc Khu Kinh Tế giành riêng cho người lạ và nước ngoài – ai? - thuê đất 99 năm và Luật An Ninh Mạng để kiểm soát việc sử dụng tất cả các mạng thông tin, để tiêu diệt quyền tự do ngôn luận. Và cũng đó đây, cũng có vài biểu ngữ và bích chương kêu gọi dân chống lại chế độ cộng sản, nhưng quá ít!

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, xảy ra những cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy như vầy - kể từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam, nuốt lời, xóa chữ ký, tự ý, vi phạm Hiệp Định Đình Chiến Paris 1973, giữa hai Quốc gia, giữa hai Miền Nam Bắc, cưởng chiếm Miền Nam Việt Nam Tự Do, và cướp chánh quyền, giành quyền cai trị toàn đất nước từ 1975 – Thât vậy, những cuộc biểu tình nầy đã đánh dấu khởi đầu của một cuộc nổi dậy, mà một số đông các thân hữu ở hải ngoại và trong nước đã hãnh diện đặt tên là "Cuộc Cách Mạng Mùa Hè 2018 ở Việt Nam". Và có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rằng cuộc Cách Mạng Dân Chủ này có nhiều triển vọng thành công lắm!

1/ Suy Nghĩ Toàn Bộ, Hành Động Địa Phương:

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè nầy có nhiều triển vọng thành công!

- Do một hình thức đấu tranh đầy sáng tạo của quần chúng trong nước.

Đã nhiều năm qua, chúng ta thường thấy câu cách ngôn "suy nghĩ toàn bộ, hành động địa phương-Penser global, Agir local" của nhà sử gia luật học, xã hội học, và thần học Tin lành Giáo người Pháp Jacques Elul (1912-1994) nầy được áp dụng một cách nhuần nhuyễn đầy sáng tạo trong nhiều địa hạt khác nhau, nhưng thường được dùng nhiều trong những bài viết bài nói về môi trường... Một lo lắng, một ưu tư cho toàn cầu thường được giải quyềt bằng từ một cử chỉ, tập tục địa phương hoặc cá nhơn. Mỗi gia đình quyét cái sân trước nhà, cả con đường sẽ sạch, cả thành phố sẽ sạch...cả toàn cầu sẽ sạch sẽ!

Mỗi người dân biểu quyết sự chống đối việc Bán nước, Luật An Ninh Mạng, dẹp bỏ chế độ Cộng Sản Việt Nam! Chống Tàu Dzviệt Cộng nước Việt Nam sẽ thoát Cộng, thoát Trung!

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè nầy có nhiều triển vọng thành công!

- Cá nhơn chúng tôi, vốn đã từng làm việc cho ngành tiếp thị – marketing thường cảm thích bởi những câu ngắn, loại khẩu hiệu: "Hãy tạo một bầu trời làm một thắng cảnh cho Quả Đất!" Vậy thì "Hãy tạo Việt Nam thành một căn nhà đầy Hạnh Phúc!". Muốn vậy, mọi người, mỗi người, một tay, ráng đem lại một suy nghĩ tự do, tôn trọng Tự Do người khác, tôn trọng suy nghĩ người khác, biết lắng nghe, và dám nói, dám đề nghị bộc lộ tư tưởng mình ... Nước Việt Nam tương lai cần Dân chủ, Người Việt Nam tương lai cần Dân Chủ. Do đó ngay từ bây giờ, Dám xuống đường Nói lên Sự Thật, nói lên những Cảm Xúc, Lo Lắng, do Nhà Quyền Cộng Sản đang và đã Xâm Phạm quyền Sanh hoạt hằng ngày, quyền Sanh Sống của người Dân ... đánh mất Tương Lai Sanh Tồn của Dân Tộc Việt ... Đất Nước đã và đang mất dần ... Biên Giới đã mất, bị cắt chia cho Bắc phương Tàu Chệt Cộng Sản... Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan... Các Đặc Khu từ Kinh tế, đến Kỹ Nghệ... và chẳng chốc sẽ Quân Sự, Chiến Lược ... Đã mất rồi Vũng Áng, đã mất rồi Formosa, Cửa Việt, Nhân Cơ, Đức Cơ ... có thể Hải Phòng, Bình Dương ... và đâu nữa? Ở đây, nằm ven biển, thì ô uế Nước Biển Đông, giết cá, giết tôm... chổ nọ, nằm trên non, Tây Nguyên, Trường Sơn, Đặc Lắc... thì uế sông, triệt đất ... ở đây nầy, thì nạn bùn đỏ, ở chổ nọ, lại nạn phá rừng ... Ấy là chưa kể những nguy hiểm, quân sự, vì đây là những cửa ngỏ, nọ là những yếu điểm, những yết hầu, vọng gác, nóc nhà, cảng nước sâu, ... toàn là yếu huyệt, là cửa tử, là chiến lược của đất nước Việt Nam ta cả ... !

Mỗi người dân Việt từng khu phố, mỗi người dân Việt từng thành phố, mỗi người dân Việt từng tỉnh, đóng góp với những những suy nghĩ riêng tư, bày tỏ nỗi lòng, nỗi lo mất tiếng nói, mất công ăn việc làm, từ tự chủ biến qua nô lệ, từ chủ nhà biến qua người ở thuê, ở đậu... từ phát biểu biến thành vâng dạ, và ngày nay, hãy cũng nhau ra đường họp thành một đoàn người biểu tình đòi quyền ăn nói, đòi quyền quyết định cho tương lai mình, cho định mệnh cá nhơn, tương lai cho định mệnh đất nước. Phản Kháng là một quyền con người ! Phản Kháng là một Nhơn Quyền tối thiểu!

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè nầy sẽ đầy triển vọng thành công !

2/ Từ hành động địa phương đến ưu tư tổng hợp quốc gia...

Suy nghĩ để Hành động - Penser pour Agir

Phải, từ nhiều năm qua, quốc nội hay hải ngoại, chúng ta hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, bàn cải, họp hành tham luận, hội luận nói nhiều về Dân Chủ, Nhơn quyền... Thế nhưng chúng ta hoàn toàn lý thuyết quá xa những vấn đề cụ thể, những vấn đề sống hằng ngày bên nhà, nơi quê hương chúng ta, nơi dân chúng mình hằng ngày đối mặt với ... hằng ngày: ra ngỏ gặp cảnh sát khảo tiền, kẹt xe, nắng nóng, kiếm tiền, kiếm việc, ngoài miếng ăn, còn bạn bè vợ con...

Nói tóm lại Dân chủ, Nhơn quyền không cần thiết! Không thấy có nhu cầu! Chuyện ấy xa vời quá!

Chuyện cá nhơn, chuyện địa phương của người dân Việt Nam nếu lúc cần phải đấu tranh, như đòi hỏi vụ mất nhà, mất đất, là biến thành phong trào dân oan khiếu kiện, ... do đó những năm trước đã có nhiều vụ biểu tình phản đối là do đám dân oan mất đất ... Lai rai cũng có: Biểu tình đình công đấu tranh cho có việc làm, lên lương đấu tranh mất nhà, mất đất cá chết, biền dơ đòi bồi thường ... Còn đòi hỏi Dân chủ, đòi Nhơn quyền, Quyền tự do Phát biểu, Ngôn luận chưa đến lúc ... chưa cần thiết lắm và đấu tranh vì mất Nước, đấu tranh vì Tổ Quốc ... chưa đến lúc!

Nhưng bắt đầu ngày 10 tháng 6 năm 2018 nầy, lần đầu tiên nói đến việc Bán Nước, NÊN lần đầu tiên Biểu Tình Phản Đối Việc Bán Nước!

Suy nghĩ, tư tưởng chung "Đề nghị Thành lập Ba Đặc Khu" xuất phát từ Trung Ương Đảng Cộng Sản gặp ngay phản đối của nguồn tư tưởng địa phương và tạo ngay những hành động địa phương... Và những hành động địa phương nầy sẽ ngày mai biến thành một hành động chung, một hành động toàn bộ toàn quốc.

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè 2018 đã bắt đầu và có nhiều triển vọng thành công.

- Những người tham gia các cuộc biểu tình vừa qua tại nhiều tỉnh lớn, nhỏ ở quốc nội thuộc mọi lớp tuổi và giới tính: già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà, thuộc mọi giai cấp trong xã hội: thanh niên, học sanh, sanh viên, cả các bà nội trợ, các công nhơn, tu sĩ, cùng với các dân oan bị cướp đất, nghệ sĩ, và cả những người bình thường trong xã hội. Đặc biệt ở Bình Thuận, gồm toàn dân địa phương, phần lớn sống về nghề đánh cá. Chứng tỏ rằng chế độ Nhà nước Cộng Sản đương quyền hiện nay đã gây bất mãn chẳng những với từng vùng một, từng địa phương một mà còn với toàn bộ người dân Việt, Có cả những vùng người đi đạo Thiên Chúa Giáo La mã, cả toàn bộ giáo dân nhà thờ lũ lượt đình đám hàng ngàn người kéo nhau đi biểu tình một cách trật tự và ôn hòa.

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè 2018 đã bắt đầu và có nhiều triển vọng thành công.

- Lần đầu tiên, trong một quốc gia do một Đảng Cộng Sản cầm quyền, độc tôn, độc tài, người dân tự động kết hợp cùng nhau tham gia biểu tình. Có những đoàn người tụ tập dài cả hơn một cây số.

- Thật là một phép lạ ! Có phải là do chính những vũ khí ác độc của chế độ Cộng Sản đương quyền đã tạo cho người dân phép lạ này không? Có phải, giọt nước đã làm tràn cái ly đầy uất ức khi họ đã đưa ra Luật An Ninh Mạng và Luật Đặc Khu Kinh Tế?

- Một cái Luật (An Ninh Mạng) để nhằm bịt miệng dân để bảo vệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và bảo vệ những kẻ tham nhũng. Chính tay đầu sỏ lưu manh Nguyễn Phú Trọng đã phải xác nhận như thế.

- Riêng Luật Đặc Khu Kinh Tế cho Tầu thuê đất 99 năm ở ba vị trí chiến lược của Việt Nam: Vân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc là chỉ là để hợp pháp hóa tình trạng Tàu đã chiếm hữu đất đai từ bao nhiêu năm nay rồi: nào Hải Phòng, nào Vũng Áng, nào Formosa, nào Cửa Việt... chưa kể nửa Thác Bản Giốc, và Ải Nam Quan nay là Cửa Hữu Nghị lùi sâu trong nôi địa Việt Nam.

Tóm lại, Luật Đặc Khu Kinh Tế biến đất Việt Nam ta thành quốc địa Tàu, là một tô giới với một địa dư, hành chánh, luật lệ hoàn toàn thuộc Tàu!

- Một phép lạ nữa, ( hay là một màn lịch? một biểu diễn?) là: vừa qua, một cuộc biểu tình nho nhỏ bao gồm khoảng 30 người dân, bình thường, cả nam lẫn nữ, thuộc Quân 12 của Hà nội, đồng phục cùng áo mầu xanh lam, đến trước biệt thự của Nguyễn Phú Trọng biểu tình, ôn hòa, trật tự, nhưng nói vọng ồn ào hỏi giấy tên Đầu Đảng Trọng Lú ta: nào là " Tham nhũng nhiều quá làm mất nước Bác Trọng ơi!”, “Trả tài sản, trả nhà cho dân, Bác Trọng ơi!”, “Bác vô tâm vô cảm với dân”, “Cứu dân, cứu nước Bác Trọng ơi!”, “Chánh quyền Quận 12 cướp hết tài sản của dân rồi, Bác Trọng ơi!” Và nực cười, và cũng lạ lùng thay! An ninh đồng phục và thường phục có mặt, ngăn cản không cho dân đến sát hàng rào, nhưng không giải tán đám đông theo những hình ảnh thu nhận được trong hơn 11 phút và được phát lên mạng. Thật hay dỏm ? Info ou intox! Good News or Fakes News !

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè 2018 đã bắt đầu và có nhiều triển vọng thành công.

- Ngày nay đối với toàn dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước, Trung Cộng là kẻ thù truyền kiếp. Do những hành động bán nước của Đảng Cộng Sản đương quyền nước Việt Nam: với Mật Ước Thành Đô 1990 là Văn tự Bán nước; với sự dâng đất hiến biển; với những bản kịch giả đò bất lực của toàn Đảng Cộng Sản Việt Nam – nào cấm nổ súng khi Tàu Cộng chiếm Trường Sa, nào không hiệp lực với Phi Luật Tân kiện Tàu xâm chiếm Biển Đông và ngó lơ việc Tàu Cộng lấn chiếm lãnh hải quốc gia và chém giết ngư dân Việt ở Biển Đông; nên toàn dân Việt Nam không thể chấp nhận được sự ươn hèn của toàn Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đây là Hiểm họa Hán Hóa, là nguy cơ mất nước cho giặc Tầu!

- Việt tộc sẽ là dân tộc cuối cùng, thứ năm, cùng với bốn dân tộc đã nạn nhơn rồi, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, sẽ làm ngôi sao thứ năm nhỏ nhập cùng 4 ngôi sao nhỏ đại diện 4 dân tộc nhỏ kia, tụ tập (khấu đầu dưới trướng) hầu ngôi sao lớn đại minh tinh Hán tộc trên ngọn cờ 6 sao tương lai của nước Đại Hán Trung Cộng.

Tương lai quốc gia Việt Nam, tương lai dân tộc Việt Nam rồi sẽ trở thành một xứ và một dân tộc Tây Tạng thứ hai, nếu toàn thể dân tộc Việt không vùng dậy, đoàn kết chống ngoại xâm, lấy lại gốc gác và văn hóa Đại Việt!

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè 2018 đã bắt đầu và có nhiều triển vọng thành công.

3/ Quốc Tế Trước Sự Bành Trướng của Hiểm Họa Hán Cộng

- Ngày nay Trung Cộng đang bành trướng mọi nơi! Thí dụ ở Phi Châu, Trung Cộng đang có mặt ở cuộc Hội Luận về Phòng thủ và An ninh Tàu Phi – Forum sino – africain sur la défense et la sécurité.

"Quân đội Nhân Dân Tàu sẽ giúp đở củng cố hệ thống phòng thủ và an ninh các quốc gia phi châu" phát ngôn nhơn Ren Guoqiang. Và hiện nay, Tàu chẳng những có mặt ở Phi Châu bằng kinh tế tiền bạc, mà cả người và quân nhu quân cụ.

Ngày nay, các quân đoàn Phi Châu, từ Trung Phi đến Congo đều trang bị tiểu liên AK47, hán hóa.

Từ ngày Xi Jinping cầm quyền 2013, con số nhập cảng dụng cụ và vất liệu quân sự Tàu ở Phi Châu đã tăng 65%. (chiếu tài liệu của Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Năm 2017, Tàu đã mở một cảng quân sự trên Biền Hồng Hải, Djibouti.

" Nước Pháp phải cẩn thận với tay địch thủ nầy, vì hắn có thể tung tiền tài trợ những dự án quân sự và trả lời mọi đòi hỏi cùa các lãnh tụ Phi châu - La France doit être vigilante face à un concurrent redoutable qui peut financer ses projets militaires et répondre aux attentes de certains leaders africains," Đại tá Pellistrandi, chuyên viên quốc phòng Pháp và ông nói tiếp " ảnh hưởng Trung Cộng ngày nay đang lớn mạnh, qua một mạng lưới "người trực hệ" đang ủng hộ thế lực của Tàu Cộng trên khán đài quốc tế - L’influence de Pékin est en train de grandir, à travers un réseau d’affidés qui soutiendront les positions chinoises sur la scène internationale. »

Và nguy hiểm nữa

Núp dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc

Ngày nay, Tàu cũng có mặt trong các ảnh hưởng quân sự liên quốc gia. Thí dụ, Tàu có mặt trong quân kiểm soát Nón Sắt Xanh – Casques Bleus, và ngày nay, Tàu là quốc gia đóng góp số một cho lực lượng Nón Sắt Xanh. Một lực lượng 8000 Nón Sắt Xanh Tàu sẳn sàng ứng chiến, và vừa qua 4 trực thăng Mi-171 Tàu đã ra quân ở Nam Soudan và Beijing đã chi 100 Triệu dollarsUS cho Hiệp Hội Châu Phi – Union africaine!

Nói như vậy để chúng ta nắm rõ kể thù truyền kiếp của chúng ta ! Do đó, để

Kết Luận:

Không nhờ vã một ai cả Không nhờ ông Trump, và càng không nhờ ông Macron của Pháp. Càng đừng nhờ Macron can thiệp chống Tàu, chống Việt Cộng, hay nhờ họp lại Hiệp định Paris, gì gì cả! Tây vừa được Tàu tháo cấm vận chịu Mua thịt Bò Tây. Mừng hết lớn! Mở Champagne ăn mừng!

Và Bà con Người Việt Tỵ nạn CỘNG SẢN hải ngoại ơi! Xin bà con đừng viết Kháng Thư, Kiến Nghị gì gì gởi Tòa Đại Sứ Việt Cộng, Tàu Cộng gì cả. Nhục lắm!

Xin hết lòng đoàn kết Trong Ngoài Nước đấu tranh!

Toàn Dân hết lòng Chống Tàu Diệt Việt Cộng!

Cuộc Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè 2018 đã bắt đầu và sẽ thành công!

Và cùng đồng bào trong nước Hát to lên

"Trả lại đây cho nhân dân tôi

Quyền tự do, quyền con người

Quyền được nhìn, được nghe, được nói

Quyền được chọn chân lý tự do

Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn…”

Hồi Nhơn Sơn,

Cách Mạng Dân Chủ Mùa Hè tháng1

Phan Văn Song