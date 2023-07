- TQ mưa lụt lớn: Xe hơi bị lũ cuốn trôi, ít nhất 2 người chết, 86.000 người đã được di tản ra khỏi nhà, 4.000 công trường xây dựng tạm dừng, 20.000 tòa nhà thiệt hại. - Biện lý quận Fulton Fani Willis: điều tra xong, hồ sơ truy tố Trump sẽ nộp tòa trước cuối tháng 8/2023. - Cựu chiến lược gia Cộng hòa Rick Wilson: vô ích khi nói sự thật cho người tin Trump nghe, vì cử tri Cộng Hòa là giáo dân th

TQ mưa lụt lớn: Xe hơi bị lũ cuốn trôi, ít nhất 2 người chết, 86.000 người đã được di tản ra khỏi nhà, 4.000 công trường xây dựng tạm dừng, 20.000 tòa nhà thiệt hại.

- Biện lý quận Fulton Fani Willis: điều tra xong, hồ sơ truy tố Trump sẽ nộp tòa trước cuối tháng 8/2023.

- Cựu chiến lược gia Cộng hòa Rick Wilson: vô ích khi nói sự thật cho người tin Trump nghe, vì cử tri Cộng Hòa là giáo dân thờ giáo chủ Trump

- Trong 44 cựu thành viên Nội các của Trump, chỉ mới 4 người nói ủng hộ Trump ứng cử 2024. Nhiều người nói Trump không phù hợp.

- Ủy ban bầu cử PAC của Trump chi hơn 40 triệu đô la trong nửa đầu năm cho chi phí luât sư

- Trump không chịu chi tiền riêng cho các luật sư, vét tiền từ các quỹ MAGA và Cộng Hòa, bây giờ các quỹ cũng kẹt tiền.

- Thêm 1 người nữa bị Jack Smith truy tố: Yuscil Taveras, nhân viên giám sát tại Mar-a-Lago

- Yellow Corp., công ty vận tải đường bộ 99 tuổi, nói sẽ khai phá sản, sa thải toàn bộ 30.000 công nhân

- Bộ Ngoại giao TQ: sẽ hạn chế xuất cảng một số máy bay không người lái và các thiết bị liên quan

- Khu chung cư 9 tầng ở thành phố Kryvyi Rih của Ukraine bị hỏa tiễn Nga bắn, sụp đổ, 4 dân chết, 53 bị thương

- Ukraine nhận được 1,25 tỷ đô Mỹ tài trợ qua Ngân hàng Thế giới.

- Ukraine bắn phi cơ không người lái vào Sở cảnh sát ở thành phố Bryansk của Nga

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Ukraine tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga.

- Ukraine: sẽ bắt đầu họp với Mỹ về một văn bản song phương liên quan đến đảm bảo an ninh

- Đức: 61 công dân Đức bị cáo buộc cực đoan đã tới Ukraine, trong đó 27 theo quân Nga tác chiến, 12 theo quân Ukraine chống Nga.

- Pakistan: bom nở, 40 người chết và gần 200 người bị thương

- Tỷ lệ tự ý nghỉ việc cao nhất là ở: 1. Delaware, 4,1% so với tháng trước, 3,48% trong 12 tháng qua; 2. Alaska, 3,7%, 4,08%; 3. Montana, 3,8%, 3,68%.

- Tỷ lệ nghỉ việc thấp nhất là ở: Massachusetts, 1,6% nghỉ việc so với tháng trước, 1,88% so 12 tháng qua.

- California: Sẽ dùng bằng lái xe điển tử, ảo (mDL) thay vì bằng lái xe/căn cước trên nhựa như hiện nay

- Quận Los Angeles: 1 nhân viên bảo vệ bị đám đông đánh chết.

- Quận Los Angeles: 1 phụ nữ lái xe tông vào tiệm tạp hóa, làm chết 1 người đi bộ, bị bắt.

- RFA: TNLT Trần Huỳnh Duy Thức bị trại giam tịch thu thiết bị y tế cá nhân sau khi đấu tranh đòi công lý.

- TIN VN. Nhiều địa phương bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề do mưa kéo dài.

- HỎI 1: Có 82% dân Mỹ gốc Do Thái từng bị phân biệt đối xử? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nóng như đổ lửa, Dân Chủ nói cần chống hâm nóng địa cầu, Cộng Hòa nói chẳng cần chống? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-31/7/2023) ⚪ ---- Yellow Corp., một công ty vận tải đường bộ 99 tuổi từng là công ty thống trị trong lĩnh vực của mình, đã tạm dừng hoạt động vào Chủ nhật và sẽ sa thải toàn bộ 30.000 công nhân của mình. Công ty đã có một trận chiến với công đoàn Teamsters, đại diện cho khoảng 22.000 tài xế và công nhân bến tàu tại công ty. Chỉ một tuần trước, công đoàn đã hủy bỏ một cuộc đình công bị đe dọa do công ty không đóng góp vào các kế hoạch bảo hiểm y tế và lương hưu của mình. Công đoàn đã cấp cho công ty thêm một tháng để thực hiện các khoản thanh toán cần thiết.

Nhưng vào giữa tuần trước, công ty đã ngừng nhận hàng từ khách hàng của mình và chỉ thực hiện việc giao hàng đã có trong hệ thống của mình. Mặc dù công đoàn đã đồng ý không đình công chống lại Yellow, nhưng họ không thể đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới với công ty vận tải đường bộ, theo một bản ghi nhớ được gửi tới các công đoàn địa phương hôm thứ Năm bởi ủy ban đàm phán của Teamsters. Công đoàn cho biết vào đầu ngày thứ Hai rằng họ đã được thông báo về việc đóng cửa.

“Tin hôm nay thật đáng tiếc nhưng không đáng ngạc nhiên. Trong lịch sử, Yellow Corp. đã chứng minh rằng họ không thể tự quản lý mặc dù có hàng tỷ đô la nhượng bộ cho công nhân và hàng trăm triệu đô la tài trợ cứu trợ từ chính phủ liên bang. Đây là một ngày buồn đối với người lao động và ngành vận tải hàng hóa của Mỹ,” Chủ tịch Teamsters Sean O’Brien cho biết trong một tuyên bố.

Các quan chức công ty không trả lời nhiều yêu cầu bình luận hôm Chủ nhật và thứ Hai. Tuần trước đã có báo cáo rằng hồ sơ phá sản sẽ đến vào ngày 31/7/2023, mặc dù công ty chỉ cho biết vào tuần trước rằng họ vẫn tiếp tục đàm phán với Teamsters và đang xem xét tất cả các lựa chọn của mình. Teamsters cho biết hôm thứ Hai công ty đang nộp đơn xin phá sản.

⚪ ---- Xe hơi bị lũ lụt cuốn trôi ở các vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh khi mưa không ngớt kể từ cuối tuần qua đã biến đường thành sông, khiến ít nhất 2 người chết và hàng trăm người mắc kẹt, bất chấp hàng chục ngàn người đã di tản khỏi nhà trong đêm. Hàng trăm con đường đã bị ngập lụt ở thủ đô Trung Quốc, với các video được truyền thông nhà nước đăng cho thấy các xe bị ngập một nửa ở quận Mentougou do dòng nước lũ chảy xiết kéo theo khi tàn cơn bão Doksuri trút lượng mưa kỷ lục xuống thành phố gần 22 triệu dân.

Có 2 xác được tìm thấy trên sông trong cuộc tuần tra khẩn cấp ở Mentougou hôm thứ Hai khi cứu hộ kéo hàng trăm người đến nơi an toàn ở các khu vực khác của thành phố. Bên cạnh Bắc Kinh, mưa lớn tiếp tục nhấn chìm thành phố lân cận Thiên Tân (Tianjin) cũng như tỉnh Hà Bắc (Hebei) ở một khu vực có diện tích gần bằng nước Anh sau bão Doksuri, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào cuối tuần. Có 3 trong 5 con sông tạo nên lưu vực sông Hải đã dâng lên mức nguy hiểm vào thứ Hai.

Một số ngôi nhà bị cuốn trôi xuống sông Yongding và gần 55.000 người đã được sơ tán khỏi nhà của họ ở thành phố Bảo Định (Baoding), theo truyền thông nhà nước đưa tin. Hơn 31.000 người đã được sơ tán khỏi nhà ở Bắc Kinh, công việc tại hơn 4.000 công trường xây dựng bị tạm dừng, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra thiệt hại và các danh lam thắng cảnh trong thành phố bị đóng cửa, truyền thông đưa tin.

Cả 2 sân bay ở thủ đô đã hủy hơn 200 chuyến bay vào chiều thứ Hai, với gần 600 chuyến bị hoãn, theo ứng dụng theo dõi chuyến bay Flight Master. Ở phía bắc tỉnh Hà Bắc, một tài xế đã mất tích sau khi hai chiếc xe tải rơi khỏi cây cầu bị sập ở thành phố Bảo Định vào Chủ nhật, trong khi một cây cầu đường sắt vận chuyển hàng hóa ở thành phố Thạch Gia Trang (Shijiazhuang) bị cuốn trôi trong một dòng sông dâng cao, theo truyền thông đưa tin.

⚪ ---- Thêm 1 người nữa sẽ bị truy tố. Yuscil Taveras, nhân viên giám sát tại Mar-a-Lago, đã được nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith gửi một bức thư mục tiêu để điều tra các tài liệu mật giấu tại khu đất của Donald Trump ở Florida, CNN đưa tin hôm Chủ nhật. Taveras, người giám sát các camera giám sát của khu nhà, đã nhận thư sau khi Trump bị truy tố vào tháng 6. Taveras vẫn chưa bịtruy tố.

CNN báo cáo rằng Taveras đã gặp các nhà điều tra. Không rõ liệu anh ta có hợp tác với cuộc điều tra hay không. Hôm thứ Sáu, Taveras được xác định là một công nhân giấu tên được đề cập trong bản cáo trạng thay thế được đệ trình chống lại Trump và một công nhân khác, người quản lý tài sản Carlos De Oliveira.

Bản cáo trạng thay thế cáo buộc một kế hoạch cản trở mới giữa Trump, người thân của ông ta và đồng phạm là Walt Nauta, và De Oliveira nhằm phá hủy đoạn phim từ thiết bị an ninh cho thấy họ che giấu các hộp thông tin quốc phòng tối mật. Taveras, người được xác định là "Nhân viên thứ 4 [trong bản cáo trạng] của Trump", đã nói chuyện với De Oliveria, trong đó thảo luận về thời lượng đoạn băng giám sát an ninh kéo dài và liệu đoạn băng đó có thể bị xóa hay không.

Taveras trả lời, “anh ta sẽ không biết làm thế nào,” và De Oliveira nói với Taveras, “ông chủ” [ông chủ: Trump] đã yêu cầu xóa đoạn băng đó, bản cáo trạng cho biết. Nauta và Trump đã phủ nhận các cáo buộc, trong khi De Oliveira dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa vào thứ Hai.

⚪ ---- Sẽ vô ích khi nói lên sự thật cho những người tin Trump nghe. Một trong những ứng cử viên tổng thống duy nhất của Đảng Cộng hòa đang tích cực đối đầu với cựu Tổng thống Donald Trump và kể chi tiết về hành vi phạm tội của Trump là cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, thậm chí còn gọi Trump là "làn sóng tội phạm một người".

Cựu chiến lược gia Đảng Cộng hòa và đồng sáng lập Dự án Lincoln Rick Wilson cho biết trên X/Twitter hôm thứ Hai rằng điều này nổi bật hơn nhiều so với các ứng cử viên khác, nhưng tất cả sẽ trở nên vô ích. Ông nói, bằng chứng là trong cuộc thăm dò mới được công bố của New York Times/Siena College cho thấy Trump với 54% phiếu bầu [từ Cộng Hòa], đánh bại mọi ứng cử viên khác cộng lại. Wilson viết: “Tôi chỉ muốn nhắc các bạn một lần nữa rằng việc chi tiền để đánh bại Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ đang đốt cháy các nguồn tài trợ sẽ rất cần thiết trong cuộc tổng tuyển cử. Trong này, có ba trường phái tư tưởng, đều sai."

Wilson viết, ý tưởng đầu tiên là "Ron DeSantis có thể được nâng lên một cách kỳ diệu để vượt qua Trump. Có RẤT NHIỀU tiền tài trợ của Đảng Cộng hòa (và một số người theo phe Dân Chủ) đang cố gắng đưa ra quan điểm này." Điều này không hiệu quả vì DeSantis thuộc "nhóm thấp hơn" và thành tích thống đốc của DeSantis chẳng có ý nghĩa gì đối với cử tri Cộng Hòa.

Ý kiến thứ hai là một "người nói thật táo bạo" như Christie, hay như cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson hay cựu Dân biểu Texas Will Hurd, sẽ đặt Trump vào vị trí [hình sự] của Trump. Wilson cho biết, ý tưởng này cũng hấp dẫn như vậy, "cộng tất cả những người nói sự thật về đầu óc tội phạm [của Trump] điều hành Đảng Cộng hòa và bạn nhận được 1/2 [sức ủng hộ] của DeSantis. Vô ích, thành công là zero. Bơm 1 tỷ đôla để nói sự thật cũng vô ích [vì cử tri Cộng Hòa vẫn tin Trump]."

Bên cạnh đó, Wilson nói thêm, đối với tất cả những lời bây giờ, Christie, người thực sự đã làm việc cho Trump, không bao giờ có thể "rửa sạch mùi hôi thối" của bản thân. Điều đó khiến giả thuyết thứ ba về việc [có ứng viên Cộng Hòa] đánh bại Trump, Wilson nói: Những người cố gắng "làm suy yếu Trump bằng cách gọi Trump là kẻ thất bại (Trump), thuốc độc chính trị (Trump), một tên tội phạm và một kẻ yếu đuối sẽ thua Joe Biden đang hy vọng chống lại hy vọng rằng sự thuyết phục về mặt đạo đức hoặc chính trị sẽ cải tổ cơ sở Cộng Hòa. Nhưng điều đó cũng sẽ vô ích - những cử tri [Cộng Hòa] đó là "những giáo dân tự nguyện của một giáo phái thờ phượng cá nhân [Trump] độc đoán."

Wilson kết luận rằng cách duy nhất để đối đầu với Trump là đánh thắng Trump trong cuộc tổng tuyển cử [bằng lá phiếu]. Bởi vì chính những người Cộng hòa không thể ngăn chặn Trump.

⚪ ---- Họ có thể sẽ quyết định trễ hơn trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng cho đến nay, rất ít người từng phục vụ trong Nội các chính phủ của Donald Trump công khai cam kết ủng hộ ông sếp cũ của họ thêm một nhiệm kỳ nữa. NBC News đã cố gắng liên lạc với 44 cựu thành viên Nội các để hỏi xem họ có ủng hộ Trump ứng cử 2024 hay không. Hầu hết sẽ không nói. Những người khác phòng ngừa rủi ro, ít nhất là trong khi Đảng Cộng hòa đang trong quá trình lựa chọn ứng cử viên. Tổng cộng có 4 cựu thành viên Nội các cho biết họ ủng hộ nỗ lực trở lại chức vụ tổng thống của Trump.

.

Một là Mark Meadows, cựu chánh văn phòng của tổng thống vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông, bao gồm cả giai đoạn ngày 6 tháng 1; một phát ngôn viên cho biết Meadows "hoàn toàn" ủng hộ Trump. Những người khác là cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Matthew Whitaker, cựu quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Richard Grenell, và cựu giám đốc ngân sách Russell Vought. "Bạn tôi [là Trump] và ông chủ cũ của tôi sẽ hoàn thành những gì anh ta [Trump] bắt đầu," Vought đã tweet vào tháng Năm. Một số bất đồng còn sót lại. Viện Brookings nhận thấy doanh thu trong năm cuối cùng tại vị của ông đã vượt qua doanh thu của mọi tổng thống kể từ Ronald Reagan.

.

Những người đó không vội vã đến bên Trump bây giờ. Rex Tillerson, người từng là ngoại trưởng khi được cho là đã gọi Trump là kẻ ngu ngốc, sẽ không bình luận về cuộc đua này. Mick Mulvaney, một chánh văn phòng khác, nói, "Tôi đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng một người khác sẽ được đề cử." Dan Coats, cựu giám đốc tình báo quốc gia, đang ủng hộ Mike Pence. Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr cho biết ông phản đối việc Trump trở thành ứng cử viên nhưng chưa quyết định cách bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Biden-Trump. Mark Esper, cựu bộ trưởng quốc phòng, nói với CNN rằng ông không có kế hoạch tán thành bất kỳ ai ngoài việc nói Trump không "phù hợp với chức vụ".

.

⚪ ---- Biện lý quận Fulton Fani Willis sẵn sàng thông báo kết quả cuộc điều tra của bà về sự dính líu của Donald Trump trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia. “Công việc đã hoàn thành,” cô nói với chi nhánh WXIA của CNN. “Chúng tôi đã làm việc được hai năm rưỡi. Chúng tôi đã sẵn sàng để đi [truy tố Trump ra tòa]." Willis trước đây cho biết cô sẽ công bố kết quả điều tra của mình vào khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 7 đến cuối tháng 8.

.

Những bình luận của cô ấy vào cuối tuần được đưa ra khi an ninh xung quanh tòa án Fulton County đã được tăng cường vào tuần trước. Willis nói với đài rằng một số người có thể không hài lòng với thông báo sắp tới của cô và “đôi khi mọi người không hài lòng, họ hành động theo cách có thể gây hại.”

.

Trump đã phải đối mặt với hai phiên tòa hình sự về việc xử lý các tài liệu mật và thanh toán tiền bịt miệng cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels. Trump cũng dự kiến ​​sẽ bị truy tố với các cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra của Jack Smith về vai trò của Trump trong việc lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 và bạo loạn 6/1 ở thủ đô.

.

⚪ ---- Một ủy ban vận động chính trị PAC do Trump thành lập đã chi hơn 40 triệu đô la trong nửa đầu năm cho chi phí luât sư bảo vệ pháp lý cho Trump, các cố vấn của Trump và những người khác trong quỹ đạo của Trump, theo các nguồn tin nói với Washington Post và CBS News. Ủy ban hành động chính trị Save America dự kiến ​​sẽ chính thức tiết lộ số tiền đó, cũng như các khoản chi tiêu khác, vào thứ Hai trong hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang nửa năm một lần.

.

Con số chi 40 triệu đô này là một bước nhảy vọt so với toàn bộ hai năm trước đó, trong đó PAC chỉ chi tổng cộng 16 triệu đô la cho chi tiêu hợp pháp. Tờ New York Times, trích dẫn các nguồn riêng của mình, báo cáo rằng Save America cũng đang yêu cầu hoàn lại khoản đóng góp 60 triệu đô la mà tổ chức này đã thực hiện cho một nhóm ủng hộ Trump khác. Nó coi yêu cầu là một tín hiệu về "một cuộc khủng hoảng tiền tệ tiềm ẩn" đối với Trump, và sẽ cần quyên tiền nhiều hơn.

.

⚪ ---- Trump không chịu chi tiền riêng cho các luật sư, nên vét tiền từ các quỹ MAGA và Cộng Hòa, thế là tới lúc cũng có vấn đề. Tổ chức Save America PAC của Donald Trump, tổ chức đang thanh toán các hóa đơn pháp lý nặng nề cho Trump và các phụ tá thân cận đã phải gánh chịu hậu quả của nhiều cuộc điều tra, có thể đang lâm vào cảnh kẹt tiền, theo 2 phóng viên Maggie Haberman và Shane của tờ New York Times đưa tin.

.

Trong khi đó, tờ Washington Post viết rằng PAC trên dự kiến sẽ báo cáo vào thứ Ba này về việc chi hơn 40 triệu đô la tiền pháp lý trong quý vừa qua, tờ New York Times viết rằng PAC trên đã trao 60 triệu đô la cho một PAC trực thuộc và sau đó tìm cách thu hồi số tiền đó.

Theo tờ NY Times, "Ủy ban hành động chính trị PAC mà Trump đang sử dụng để thanh toán các hóa đơn pháp lý của mình đã phải đối mặt với những chi phí đáng kinh ngạc trong năm nay đến mức họ đã yêu cầu hoàn lại khoản đóng góp 60 triệu đô la mà họ đã thực hiện cho một nhóm khác để ủng hộ Đảng Cộng hòa, theo hai người quen thuộc với vấn đề này."

.

Save America PAC đã bị đại bồi thẩm đoàn xem xét kỹ lưỡng về các hoạt động gây quỹ và chi tiêu của nó, và bản tin của NY Times cho thấy có thể có một cuộc khủng hoảng tiền mặt ngay bây giờ khi Trump phải đối mặt với bản cáo trạng của Bộ Tư Pháp liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, cũng như một bản cáo trạng sắp tới vì can thiệp bầu cử ở Fulton County, Georgia.

TIN VN. Nhiều địa phương bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề do mưa kéo dài

RFA: TNLT Trần Huỳnh Duy Thức bị trại giam tịch thu thiết bị y tế cá nhân sau khi đấu tranh đòi công lý.

Báo NY Times đưa tin rằng quyết định PAC yêu cầu một PAC phụ thuộc trả lại 60 triệu đô la "... báo hiệu một cuộc khủng hoảng tài chính tiềm ẩn đối vớiTrump, người cho đến nay vẫn từ chối móc tiền túi thanh toán trực tiếp các hóa đơn khổng lồ của mình và cũng tránh tạo ra một quỹ bảo vệ pháp lý cho chính Trumpy và những người đã vướng vào các cuộc điều tra khác nhau liên quan đến Trump". Bản tin của NY Times cho biết thêm rằng không biết bao nhiêu trong số 60 triệu đô la đã được trả lại.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai tuyên bố rằng họ đang hạn chế xuất cảng một số máy bay không người lái và các thiết bị liên quan "nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia". Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Danh sách các mặt hàng chịu kiểm soát xuất cảng bao gồm một số loại động cơ, thiết bị hình ảnh hồng ngoại, radar và lazer, và thiết bị liên lạc vô tuyến. Các công tyc xuất cảng được yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký xuất cảng cho Bộ, nơi sẽ tiến hành xem xét và cấp giấy phép.⚪ ---- Bộ Tài chính Ukraine đã chia sẻ hôm thứ Hai trong một tuyên bố rằng họ đã nhận được 1,25 tỷ đô la tài trợ từ Hoa Kỳ thông qua Ngân hàng Thế giới. Bộ giải thích rằng khoản tài trợ mới nhất là một phần của gói tài chính bổ sung thứ năm "trong khuôn khổ dự án 'Hỗ trợ chi tiêu công nhằm đảm bảo hành chính công bền vững ở Ukraine' (dự án: PEACE in Ukraine: HÒA BÌNH ở Ukraine). Mục đích là để "bù đắp một phần chi tiêu ngân sách nhà nước, đặc biệt là các khoản chi xã hội và nhân đạo không liên quan đến lĩnh vực an ninh và quốc phòng." Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga với Ukraine, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine khoản tài trợ trị giá 20,4 tỷ USD.⚪ ---- Một phần của khu chung cư 9 tầng ở thành phố Kryvyi Rih bị hỏa tiễn Nga tấn công sáng Thứ Hai 31/7 đã đổ sập khi cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm những người kẹt dưới đống đổ nát. Một phần của vụ sập đã được các phóng viên của chương trình Vikna TV, do kênh STB của Ukraine phát sóng, ghi lại được. Bộ Nội vụ Ukraine cho biết vào thời điểm xảy ra vụ sập, cư dân của tòa nhà đang ở một khoảng cách an toàn và lực lượng cứu hộ đã kịp nhảy trở lại khi một phần của cấu trúc đổ xuống.Người đứng đầu Cơ quan quản lý tỉnh Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, cũng báo cáo rằng tính đến 2 giờ chiều, số dân thường bị thương trong vụ tấn công hỏa tiễn đã tăng lên 53, trong đó có 5 trẻ em. Sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga, khoảng 150 cư dân của tòa nhà đã có thể tự thoát ra ngoài và 30 người khác đã được lực lượng cứu hộ sơ tán.Vào ngày 31 tháng 7, Nga đã bắn hỏa tiễn vào thành phố Kryvyi Rih ở Dnipropetrovsk Oblast, đánh trúng hai tòa nhà - một tòa nhà chung cư cao tầng và một tòa nhà kỹ thuật bốn tầng của Học viện Bách khoa thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, 4 người được cho là đã chết trong vụ tấn công của Nga, trong đó có một đứa trẻ 10 tuổi.⚪ ---- Một tòa nhà cảnh sát ở thành phố Bryansk của Nga đã bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hôm thứ Hai, theo Thống đốc khu vực Alexander Bogomaz cho biết. "Vào ban đêm, quân Ukraine đã tấn công quận Trubchevsky. Máy bay không người lái đã bị bắn rơi xuống tòa nhà của sở cảnh sát quận", Bogomaz viết trên Telegram và nhấn mạnh rằng không có thương vong. "Mái nhà và cửa sổ bị hư hại. Các dịch vụ khẩn cấp hiện đang có mặt tại hiện trường", ông nói thêm. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cuộc chiến đang "quay trở lại lãnh thổ của Nga", mà theo ông là "một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng."⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Hai nói rằng Ukraine đang tập trung vào việc tiến hành "các cuộc tấn công khủng bố" vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga. "Trong bối cảnh cái gọi là 'phản công' không thành công, chế độ Kiev, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ phương Tây, đã tập trung vào việc thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố và thị trấn của Liên bang Nga," Shoygu nói trong một hội nghị qua điện đàm với lãnh đạo Quân Lực Nga. Các bình luận được đưa ra sau khi máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào các tòa nhà văn phòng ở Moscow trong vài ngày qua.⚪ ---- Andriy Yermak (Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine) hôm Chủ nhật thông báo rằng Ukraine sẽ bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ về một văn bản song phương liên quan đến đảm bảo an ninh vào tuần tới. Theo quan chức này, các cuộc đàm phán được đề xuất nhằm thiết lập sự đảm bảo và hỗ trợ cụ thể từ Hoa Kỳ để củng cố an ninh và chủ quyền của Ukraine. "Những đảm bảo này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO, đó là sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy nhất", ông tuyên bố.⚪ ---- Báo Welt am Sonntag của Đức ngày 29/7 dẫn số liệu từ Bộ Nội vụ Đức cho biết, khoảng 60 công dân Đức bị cáo buộc cực đoan hoặc có động cơ chính trị được cho là có liên quan đến cuộc chiến ở cả hai bên chiến tuyến ở Ukraine. Trong tổng số 61 công dân Đức đến Ukraine, 39 người tham gia chiến tranh. Trong số đó, 27 người đang chiến đấu bên phía Nga và 12 người bên phía Ukraine. Các cơ quan thực thi pháp luật của Đức đã thu thập bằng chứng cho thấy họ tham gia chiến đấu.Theo Bộ Nội vụ Đức, những cá nhân được đề cập được xác định là cả những kẻ cực đoan cánh tả và cánh hữu. Công dân Đức có quyền hợp pháp tham gia cuộc chiến ở Ukraine nếu họ tham gia lực lượng vũ trang chính quy hoặc các đội tình nguyện tương đương, nhưng bị cấm hoạt động như lính đánh thuê.⚪ ---- Cảnh sát và các quan chức y tế cho biết một quả bom cực mạnh đã tàn phá một cuộc mít tinh chính trị của những người ủng hộ một giáo sĩ và nhà lãnh đạo chính trị có đường lối cứng rắn vào ngày Chủ nhật tại quận Bajur, tây bắc Pakistan. Ít nhất 40 người chết và gần 200 người bị thương, bao gồm cả trẻ em, trong một trong những vụ tấn công tệ hại nhất trong nhiều năm.Sĩ quan cảnh sát cấp cao Nazir Khan cho biết đại hội công nhân của đảng Hồi giáo Jamiat Ulema của Maulana Fazlur Rehman đang diễn ra ở ngoại ô Khar, thủ phủ của quận Bajur, thì vụ nổ xảy ra, AP đưa tin. Video cho thấy những người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường trong cảnh hỗn loạn sau vụ nổ.⚪ ---- Một số nhà kinh tế cho rằng hiện tượng liên quan đến đại dịch được mệnh danh là "sự rời bỏ việc làm vĩ đại" đã qua. Nhưng ở một số nơi, mọi người vẫn tiếp tục bỏ việc với tỷ lệ tương đối cao. WalletHub đã tổng hợp các số liệu thống kê và nhận thấy rằng Delaware có tỷ lệ từ chức cao nhất trong số các tiểu bang, trong khi Massachusetts có tỷ lệ thấp nhất. Các con số có thể ảnh hưởng đến mức độ đòn bẩy mà người lao động có khi thương lượng mức lương của họ.Nhóm 10 tiểu bang có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất trong tháng trước và trong năm ngoái:Tỷ lệ nghỉ việc cao nhất1. Delaware, 4,1% so với tháng trước, 3,48% trong 12 tháng qua2. Alaska, 3,7%, 4,08%3. Montana, 3,8%, 3,68%4. Vermont, 4,4%, 2,57%5. Wyoming, 3,6%, 3,61%6. Louisiana, 3,7%, 3,38%7. Alabama, 3,7%, 3,17%8. Mississippi, 3,5%, 3,31%9. West Virginia, 3,3%, 3,47%10. Georgia, 3,2%, 3,6%⚪ ---- Tỷ lệ nghỉ việc thấp nhất:42. Hawaii, 2,3% nghỉ việc so với tháng trước, 2,27% so 12 tháng qua.43. Washington, DC, 2,2%, 2,1%44. Connecticut, 2,2%, 2,10%45. Tiểu bang Washington, 2,0%, 2,32%46. Illinois, 2,00%, 2,27%47. California, 2,0%, 2,19%48. Pennsylvania, 2,0%, 2,0%49. New York, 2,0%, 1,75%50. New Jersey, 1,7%, 2,10%51. Massachusetts, 1,6%, 1,88%⚪ --- Bằng lái xe (DL: driver license) dùng như căn cước ở Caliofnria trong tương lai gần sẽ có thể không cần nữa, thay vào đó là căn cước điện tử. Nha lộ vận California (DMV) hiện đang trong giai đoạn thí điểm thử nghiệm giấy phép lái xe kỹ thuật số chính thức có chức năng giống như giấy phép vật lý, cho phép người tham gia mua hàng có giới hạn độ tuổi (như mua rượu, loại cấm trẻ em) và cho lên các chuyến bay tại một số sân bay nhất định. Hiện có hơn 1.000 người đang tham gia chương trình thử nghiệm và đưa ra phản hồi.Bộ sẽ mở rộng chương trình trong vài tuần tới trước khi dùng rộng rãi hơn. Thống đốc California đã nóiu về chương trình và DMV cũng đã cho thêm thông tin về chương trình này. Giấy phép lái xe điện tử, viết tắt là mDL (mobile DL), đang được chấp nhận tại một số cửa tiệm chọn lọc trên Californ ia tham gia thí điểm.Theo bộ, ID kỹ thuật số sẽ cho phép người dùng thực hiện các giao dịch mua bị giới hạn độ tuổi như rượu, với điều kiện là tiệm rượu có đầu đọc ID kỹ thuật số theo tiêu chuẩn. Hiện tại, chỉ có sáu tiệm bán lẻ trong tiểu bang, 5 trong số đó ở Sacramento và 2 địa điểm khác ở Los Angeles, được trang bị máy để đọc mDL.Ngoài ra, một số trạm kiểm soát tại các sân bay ở San Jose, San Francisco và Los Angeles, và 26 sân bay khác ở Hoa Kỳ, sẵn sàng chấp nhận mẫu căn cước mDL mới.⚪ ---- Quận Los Angeles: 1 nhân viên bảo vệ bị đám đông đánh chết. Một nhân viên bảo vệ tại một hộp đêm đã chết sau khi bị một đám đông đánh đập dã man ở Hollywood vào rạng sáng Chủ nhật. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, cảnh sát đã đến hộp đêm Dragonfly Hollywood ở dãy nhà 6500 trên Đại lộ Santa Monica khoảng 2 giờ sáng sau khi nhận được báo cáo về một nhóm 10 người tấn công một người.Nạn nhân đang làm việc tại hộp đêm này, và một nhóm lớn – không rõ vì lý do gì – đã đối đầu với nhân viên bảo vệ đó, đấm, đá và dẫm chết nạn nhân. Nạn nhân xác định là nam giới ở độ tuổi 30. Dragonfly Hollywood vẫn mở cửa và đầy khách quen vào thời điểm nhân viên bảo vệ bị đánh chết. Hộp đêm đang tổ chức sự kiện Signature Saturdays hàng tuần, với rapper Detroit Tee Grizzley là người dẫn đầu các lễ hội. Chưa có ai bị bắt.⚪ ---- Quận Los Angeles: 1 phụ nữ lái xe tông vào tiệm tạp hóa, làm chết 1 người đi bộ, bị bắt. Một người đi bộ vào một cửa hàng tiện lợi ở Nam L.A. đã bị một tài xế lái xe đâm chết sau khi cô đâm vào tiệm khi họ đang bước vào. Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, vụ này xảy ra tại tiệm 7-Eleven ở góc Đại lộ West Century và Phố Figueroa vào khoảng 10:10 tối. Tối chủ nhật.Các cảnh sát đang dừng đèn đỏ ở một giao lộ gần đó thì họ thấy một phụ nữ lái xe ngược chiều và đâm vào các xeện đang đậu. LAPD cho biết: “Cô ta tiếp tục lùi xe, tông vào một người đi bộ đang đi vào [cửa tiệm]”. Nạn nhân, người chưa được xác định danh tính, đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó, nơi họ được tuyên bố là đã chết. Cảnh sát không thể xác nhận tai nạn có phải là cố ý hay không, hao85c có liên quan đến ma túy hoặc rượu. Người lái xe đã bị bắt.⚪ ----. Theo Báo Người Lao Động. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã khiến cho nhiều địa phương tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Cán bộ Trại giam số 6 (Thanh Chương, Nghệ An) tịch thu đồ dùng của tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Huỳnh Duy Thức, ông nghi ngờ mình bị trù dập vì lên tiếng đòi công lý cho bản thân. Ông Thức, một doanh nhân và kỹ sư về công nghệ thông tin đang thụ án năm thứ 14 của bản án 16 năm tù về tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền,” bị quản giáo thu các thiết bị y tế cá nhân sau khi ông viết giấy phản hồi Toà án Nhân dân Tối cao về Văn bản số 253 của chính cơ quan này. Trong văn bản này, Toà án Nhân dân Tối cao khẳng định ông Thức bị kết tội theo Khoản 1 của Điều 79 BLHS 1999 "thuộc trường hợp tội phạm đã hoàn thành, không thuộc trường hợp chuẩn bị phạm tội theo Khoản 3 của Điều 109 BLHS 2015." Do đó, ông không thuộc đối tượng được áp dụng các điều khoản có lợi theo quy định tại Nghị quyết số 41 năm 2017 của Quốc hội để xem xét miễn phần hình phạt còn lại.

Ông Trần Huỳnh Duy Tân nói gia đình ông nhận được thông tin từ anh ruột ông trong cuộc gọi bất thường vào ngày 30/7. Ông thuật lại cho Đài Á Châu Tự Do (RFA) biết về tình cảnh của anh ruột mình ở trại giam trong thời gian gần đây. "Ngày 20/7 vừa rồi, (giám thị) trại giam họ đi vào buồng giam của anh và họ lấy hết những thứ rất cần thiết cho sinh hoạt của anh như đèn đọc sách, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, và cái quạt chạy bằng pin. Đó những thứ mà anh rất cần trong điều kiện thời tiết (nóng bức như hiện nay-PV) cũng như kiểm tra sức khỏe trong tình trạng của anh hiện tại. Họ nói để đi kiểm tra nhưng mà cả tuần rồi cũng không trả lại nữa."

Theo lời ông Thức thuật lại với gia đình, vào ngày 22/7, người của Cục An ninh vào buồng giam kiểm tra tất cả đồ đạc cá nhân còn sót lại. Ông cho rằng điều này liên quan tới việc trả lời Văn bản 253, và khẳng định "chắc chắn đây là sự trù dập, trả thù đối với việc ông đấu tranh cho cái bản án đó.” Trại giam cũng không cho ông Thức tiếp tục gửi thư về nhà như thường lệ.

Phóng viên (RFA) hôm 31/7 gọi điện cho Trại giam số 6 để kiểm chứng thông tin gia đình ông Thức cung cấp, nhưng không có ai nghe máy. Cũng theo gia đình của tù nhân lương tâm nổi tiếng này, ông sẽ từ chối thăm gặp gia đình từ tháng sau để phải đối hành động của giám thị và quản giáo Trại tạm giam số 6, đồng thời đề nghị gia đình báo cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam biết về việc ông bị phân biệt đối xử, và ông cũng muốn được gặp đại diện ngoại giao quốc tế để nói về trường hợp của mình. Nếu không được đáp ứng, ông sẽ từ chối quyền được gọi điện thoại về nhà, gia đình cho biết. Ông Thức cũng tuyên bố không mặc đồng phục tù nhân mà trại giam cung cấp, theo quy định tù nhân sẽ phải mặc mỗi khi gặp thân nhân.

Ông Thức là một trong nhiều tù nhân lương tâm được nhiều chính phủ quốc gia phương Tây quan tâm và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng đòi tự do cho ông kể từ khi ông bị bắt hồi năm 2009. Ông đã tuyệt thực nhiều lần trong trại giam để phản đối việc bị đối xử vô nhân đạo và đòi được trả tự do.

⚪ ---- HỎI 1: Có 82% dân Mỹ gốc Do Thái từng bị phân biệt đối xử?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trung tâm Khảo sát về Cuộc sống Hoa Kỳ (Survey Center on American Life), một phần của Viện American Enterprise Institute, đã làm sáng tỏ những quan điểm phổ biến xung quanh sự phân biệt đối xử đối với cộng đồng Do Thái ở Hoa Kỳ. Những phát hiện của nó cho thấy sự hiểu biết ngày càng tăng về những thách thức và định kiến mà người Do Thái gặp phải hàng ngày trong nước.

Khoảng 82% người Do Thái được hỏi cho biết họ đã trải qua "rất nhiều sự phân biệt đối xử" đối với cộng đồng của họ. Con số tổng thể 54% trong tổng dân số Mỹ thể hiện sự gia tăng rõ rệt so với một thập niên trước khi chỉ có 32% nhận ra mức độ phân biệt đối xử đối với người Do Thái. Sự gia tăng nhận thức có thể là do sự gia tăng tiếp xúc của công chúng với các trường hợp bài Do Thái và các khuôn mẫu phổ biến và có hại tiếp tục tồn tại trên toàn quốc Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.ynetnews.com/article/sjw2j9bin

⚪ ---- HỎI 2: Nóng như đổ lửa, Dân Chủ nói cần chống hâm nóng địa cầu, Cộng Hòa nói chẳng cần chống?

ĐÁP 2: Đúng thế. Gần 2/3 người Mỹ nói rằng họ đã trải qua nhiệt độ cao bất thường trong những tuần gần đây. Mặc dù ngày nay cũng như nhiều thứ khác, ngay cả nhận thức về thời tiết cũng liên quan đến tinh thần đảng phái. Nhìn chung, hơn một nửa số người Mỹ coi vấn đề này là cấp bách — 55% người Mỹ cho rằng cần phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ngay bây giờ — nhưng con số đó không tăng đáng kể so với tháng 4 và phù hợp với phần lớn những gì cuộc thăm dò đã tìm thấy trong những năm gần đây.

Đảng Dân chủ có nhiều khả năng coi đó là vấn đề cấp bách và trở nên quan tâm hơn đến nó trong bối cảnh nhiệt độ cao kỷ lục. Mặt khác, hầu hết các đảng viên Cộng hòa không nghĩ rằng biến đổi khí hậu cần phải được giải quyết ngay lập tức và không quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này.

https://www.cbsnews.com/news/heat-warning-opinion-poll-2023-07-30/

.