- Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) kết hôn sau hơn 19 năm đính hôn. - Trump bị thêm truy tố mới về cáo buộc làm lộ kế hoạch Mỹ dự tính tấn công Iran. Trump đối mặt với 3 cáo buộc mới, ra lệnh xóa băng hình giám sát. - Cáo trạng bổ sung Carlos De Oliveira, người giúp Trump và Nauta di dời hồ sơ mật, nhận lệnh xóa băng giám sát

QUẬN CAM (VB-28/7/2023) ⚪ --- Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Hoa Kỳ đã tăng 100,4 tỷ USD hay 0,5% so với tháng trước trong tháng 6, theo Cục Phân tích Kinh tế hôm thứ Sáu. Chỉ số giá PCE tăng 0,2% trên cơ sở hàng tháng. Khi loại trừ thực phẩm và năng lượng, nó cũng cho thấy mức tăng 0,2%. Hàng năm, chỉ số giá PCE tăng 3% và không bao gồm thực phẩm và năng lượng, nó tăng 4,1%. Thu nhập cá nhân tăng 0,3%, tương đương 69,5 tỷ USD so với tháng trước, trong khi thu nhập cá nhân khả dụng (DPI) tăng 0,3%, tương đương 67,5 tỷ USD.

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành của công ty dầu khí Exxon Mobil Darren Woods nói với CNBC hôm thứ Sáu rằng nhu cầu đối với hàng hóa là "mạnh mẽ", nhưng giá khí đốt tự nhiên tiếp tục cao hơn bình thường, trong khi giá dầu thô gần với mức trung bình trong lịch sử. Woods nhấn mạnh: “Chúng ta đang quay trở lại thời điểm mà tỷ suất lợi nhuận và giá cả phù hợp hơn với mức trung bình trong lịch sử nhưng vẫn ở trong một thị trường rất mang tính xây dựng. Chúng tôi đã trở lại ở một vị trí tốt hơn... Chúng tôi cảm thấy hài lòng về giá trị mà mình đang mang lại."

.

Nhận xét về kết quả tài chính quý 2 của công ty cho thấy lợi nhuận ròng của công ty giảm 56% so với năm trước, Woods giải thích rằng mặc dù giá năng lượng tăng vọt đã khiến lợi nhuận ròng của các công ty dầu mỏ tăng mạnh vào năm ngoái, nhưng xu hướng "không phải là tốt" cho ngành trong "dài hạn".

.

⚪ ---- Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh), ngôi sao từng đoạt giải Oscar của phim Everything Everywhere All at Once, đã kết hôn hôm thứ Năm sau hơn 19 năm đính hôn. Nữ diễn viên 60 tuổi kết hôn với Jean Todt, 77 tuổi, Tổng quản trị của công ty Ferrari từ năm 2004 đến 2008, trong một buổi lễ ở Geneva, Thụy Sĩ.

.

Cựu đua xe Formula 1 người Brazil Felipe Massa đã chia sẻ tin tức về đám cưới trên Instagram, đăng hình ảnh của cặp đôi hạnh phúc và hình ảnh tấm thiệp ghi chi tiết sự lãng mạn của họ. “Chúng tôi gặp nhau ở Thượng Hải vào ngày 4 tháng 6/2004,” tấm thiệp viết. Nó ghi thêm rằng họ đã đính hôn vào ngày 26 tháng 7/2004. “Hôm nay sau 6992 ngày, ngày 27 tháng 7/2023 tại Geneva, được bao quanh bởi gia đình và bạn bè yêu thương, chúng tôi rất vui khi được cùng nhau kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này!”

.



Todt sinh ở Pierrefort, một ngôi làng phía nam Cantal thuộc vùng Auvergne của Pháp, vào ngày 25 tháng 2/1946. Todt sống với nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh từ năm 2004. Ông có một con trai từ cuộc hôn nhân trước, Nicolas Todt, đồng sở hữu cũ của giải đua xe ART Grand Prix.

.

Dương Tử Quỳnh sinh ra tại Ipoh, Perak, trong gia đình người Malaysia gốc Hoa đến từ Phúc Kiến. Cha của cô là một luật sư nên cô thông thạo tiếng Anh và tiếng Malaysia hơn tiếng Quan thoại. Năm lên 4 tuổi, Dương Tử Quỳnh đã được đi học múa ballet và bơi lội. Đến năm 15 tuổi, Dương Tử Quỳnh đến Anh và nhận bằng cử nhân nghệ thuật tại Viện múa Hoàng gia Anh.

.

Năm 1983, Dương Tử Quỳnh trở về Malaysia, mẹ cô bí mật đăng ký cho con mình tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Cô đã đoạt vương miện Hoa hậu Malaysia một cách thuyết phục. Cùng năm đó, Dương Tử Quỳnh đoạt luôn giải Hoa hậu Mooba ở Melbourne, Úc. Năm 1984, Dương Tử Quỳnh được mời đến Hồng Kông để quay phim quảng cáo cho một hãng đồng hồ cùng với ngôi sao hành động nổi tiếng Thành Long.

.

Năm 1992, Dương Tử Quỳnh đã phá kỷ lục về thù lao cao nhất dành cho nữ diễn viên trong lịch sử điện ảnh Hồng Kông với bộ phim Police Story 3, cô diễn chung với Thành Long. Đây là bộ phim đạt được doanh thu cao nhất châu Á vào năm đó và Dương Tử Quỳnh tiếp tục khẳng định mình trong các bộ phim thành công khác như The Heroic Trio (1992), Butterfly Sword (1993), Project S (1993), Wing Chun (1994)... Đến năm 2000, Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện xuất sắc trong bộ phim nổi tiếng Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Đài Loan Lý An, cùng với các diễn viên Hồng Kông, Trung Quốc như Châu Nhuận Phát, Trương Chấn, Chương Tử Di...

.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần 80 ngày 11 tháng 1 năm 2023, Dương Tử Quỳnh lần đầu tiên thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở mảng phim điện ảnh hài/nhạc kịch, với vai nữ chính trong phim Everything Everywhere All at Once (Mọi thứ, mọi nơi cùng một lúc). Với phim này, cô cũng đã thắng Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành người châu Á đầu tiên giành được giải thưởng này và là người Malaysia đầu tiên được giải này, thắng giải Oscar ở bất kỳ hạng mục nào.

Cô Yeoh theo đạo Phật. Không có con, cô giải thích vì không thể có con là lý do để cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ.

.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang phải đối mặt với 3 cáo buộc mới trong vụ án hình sự do Công tố đặc biệt Jack Smith khởi xướng liên quan đến việc Trump xử lý các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở. Trump và Walt Nauta (người hầu của Trump) hiện cũng bị cáo buộc cố gắng xóa đoạn băng hình giám sát tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nơi các tài liệu mật được cất giấu.

,

Các cáo buộc mới, bao gồm một tội danh cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng chống lại Trump và hai tội danh cản trở công lý đối với cả Trump và Nauta, nâng tổng số cáo buộc mà Trump phải đối mặt lên con số 40. Trump không nhận tội đối với 37 cáo buộc ban đầu hồi tháng 6.

.

⚪ ---- Đặc biệt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bổ sung hồ sơ trên, ghi rằng Carlos De Oliveira là bị cáo mới (bên cạnh Trump và Nauta) trong vụ truy tố Trump về trộm và giấu tài liệu mật. De Oliveira, một nhân viên bảo trì tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump, được cho là đã giúp người hầu của Trump là Walt Nauta di chuyển các tài liệu xung quanh khu nghỉ dưỡng vào năm ngoái sau khi Bộ ban hành trát đòi hầu tòa đối với họ.

.

De Oliveira bị truy tố tội âm mưu cản trở công lý, thay đổi tiêu hủy, cắt xén tài liệu và khai man. Trump và Nauta trước đây đã không nhận tội đối với các cáo buộc bao gồm cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng và âm mưu cản trở công lý. Phiên tòa xét xử được Thẩm phán ấn định vào ngày 20 tháng 5/2024.

.

⚪ ---- Trump đối mặt với truy tố mới về cáo buộc làm lộ kế hoạch Mỹ dự tính tấn công Iran. Các công tố viên cũng đưa ra một cáo buộc khác chống lại Trump không liên quan đến tiết lộ đoạn phim an ninh. Bản cáo trạng thay thế bổ sung thêm tội danh thứ 32 về việc cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng, nhiều hơn trước đây một tội danh. Cáo buộc Đạo luật gián điệp mới tương ứng với chuyện Trump nói trong cuộc gặp vào tháng 7/2021 với một tác giả và nhà xuất bản sách tại câu lạc bộ ở New Jersey của Trump. Các phần của bản ghi đã được đưa vào bản cáo trạng ban đầu và CNN đã phổ biến một bản ghi âm vào cuối tháng trước.

.

Tài liệu được đề cập được cho là một tài liệu bí mật của Pentagon với kế hoạch tấn công Iran. Trump trước đây đã nói rằng Trump có thể không có tài liệu vật lý (bản giấy) với Trump vào thời điểm đó. “Tôi có một đống giấy tờ lớn, thứ này vừa mới xuất hiện. Nhìn. Chính là ông ta,” Trump nói trong đoạn ghi âm, ám chỉ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley. “Họ đã đưa cho tôi cái này - cái này không được ghi âm nhưng - họ đã đưa cho tôi cái [tài liệu mật] này. Đây là anh ta (Tướng Milley soạn kế hoạch tấn công Iran). Đây là Bộ Quốc phòng và anh ta.”

.

⚪ ---- Dan Coats, cựu giám đốc tình báo quốc gia của Trump, hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng “có những người đang ở trong tù” vì mang tài liệu mật về nhà, sau khi Bộ Tư pháp đưa ra cáo buộc mới đối với sếp cũ của ông về việc xử lý tài liệu mật. “Có những người trong tù vì đã mang đồ về nhà khi họ biết lẽ ra không nên mang về nhà,” Coats nói trên CNN. “Có thể họ thực sự vô tội, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tuân thủ các quy tắc.”

.

Ông nói thêm: “Chúng ta đầu tư hàng triệu đô la vào công nghệ thu thập thông tin tình báo và nếu điều đó bị vi phạm vì ai đó lấy được một tài liệu mật trôi nổi hoặc biết về nó, thì chúng ta sẽ mất thông tin mà chúng ta đang lấy được. Vì vậy, nó không chỉ là một đống giấy tờ và đây là vấn đề lớn gì, v.v. Sinh mạng [gián điệp] có thể bị mất. Tiền có thể bị lãng phí.”

.

⚪ ---- Trump đã phải đối mặt với một bản cáo trạng thay thế trong vụ án tài liệu mật của Mar-a-Lago, với nhiều chi tiết hơn có thể còn tàn khốc hơn đối với Trump. Cựu công tố viên liên bang Elie Honig đã lưu ý trên CNN rằng bản cáo trạng cũng cho thấy rõ ràng Smith đang sở hữu tài liệu về kế hoạch chiến tranh Iran mà Trump đã khoe khoang tại câu lạc bộ golf ở New Jersey của mình - loại bỏ một trong những biện pháp phòng vệ duy nhất mà Trump có đối với hành động của Trump ở đó.

.

"Tôi muốn các bạn lắng nghe... đây là Trump đang thảo luận về các tài liệu mật tại Bedminster, câu lạc bộ của Trump ở New Jersey, nơi Trump hiện đang ở - Trump hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung vì sở hữu những tài liệu này tại Bedminster," Blitzer nói, mở ra nghe đoạn băng ghi âm cảnh Trump khoe về việc sở hữu tài liệu. "Trump đang thảo luận về những vấn đề này, như bạn thấy đấy, đây là bản ghi âm mà Công tố đặc biệt đã thu được. Bằng chứng khá mạnh mẽ trong tương lai... thông tin tối mật."

.

Honig tiếp tục: "Những giấy tờ mà Trump đang cầm trên tay nghe [ghi âm] xào xạc, vâng, chúng là tài liệu mật, chúng liên quan đến kế hoạch chiến tranh và Smith có tài liệu đó. Đó hiện là cáo buộc mới trong bản cáo trạng này. Và điều đó làm cho Trump nguy hơn nhiều. Có nghĩa là Trump thực sự sở hữu tài liệu mất đó. Trump đã cho người khác xem nó, Trump khoe khoang về nó, Trump đã phổ biến nó."

.

⚪ ---- Dân biểu Cộng hòa Derrick Van Orden (Wisconsin) đêm Thứ Tư đã mở miệng chửi mắng bằng hàng loạt lời chửi thề tục tĩu chống lại một nhóm học sinh phụ tá tại Thượng viện Hoa Kỳ (trong kỳ nghỉ hè, Quốc Hội nhận một số học sinh trung học vào làm việc linh tinh để quen không khí dân chủ ở đây, không ngờ được học chửi thề). DB Orden không hài lòng khi thấy các học sinh tới phụ tá Quốc Hội, những thanh niên 16 và 17 tuổi đang hỗ trợ các hoạt động của Thượng viện, mà ông đã gặp trong nhà tròn của Điện Capitol vào tối thứ Tư. Thượng viện làm việc muộn vào đêm hôm đó, và như báo The Hill giải thích, khi Thượng viện làm khuya, các học sinh phụ tá thường nằm trong ô nhà tròn. DB Van Orden đã hét vào mặt các thiếu niên "Đứng dậy ... dậy" và "biến ... ra khỏi đây", kèm theo những lời tục tĩu.

.

Có tổng cộng 8 tiếng chửi thề trong các lời mà DB Van Orden mắng các học sinh phụ tá lúc đó, đồng thời nói rằng các em đang "làm ô uế không gian." Van Orden thú nhận đã chửi thề, nhưng nói với báo The Hill, "Lịch sử của Nhà tròn Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, rằng trong Nội chiến, nó được sử dụng làm bệnh viện dã chiến và vô số binh sĩ Liên quân đã chết trên tầng đó, và họ chết vì họ đang chiến đấu trong Nội chiến để chấm dứt chế độ nô lệ. Và tôi nghĩ rằng nơi đó nên được đối xử với sự tôn trọng sâu sắc đối với người chết. Nếu có ai đó đã đặt một loạt ngôi mộ ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bạn nghĩ mọi người sẽ nói gì? " (Không có người lính nào được chôn dưới tòa nhà Quốc hội.) Cuối ngày thứ Năm, Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer phát biểu trên sàn Thượng viện, "Tôi đã bị sốc khi biết về điều đó, và tôi còn bị sốc hơn nữa khi anh ta (DB Van Orden) từ chối xin lỗi những người trẻ tuổi này."

.

.

⚪ ---- Theo NBC News, nhóm luật sư của Donald Trump đã gặp các công tố viên liên bang tại văn phòng của công tố viên đặc biệt Jack Smith vào đầu ngày thứ Năm và được thông báo là sẽ có một bản cáo trạng khác. Theo một số bản tin, luật sư Todd Blanche và John Lauro đã gặp các công tố viên, bao gồm cả Smith, trong khoảng một giờ. Trước đó, NBC News đã báo cáo rằng các nhóm chính trị và pháp lý của Trump đang chuẩn bị cho một đại bồi thẩm đoàn liên bang bỏ phiếu về các cáo buộc chống lại Trump sớm nhất là vào thứ Năm.

.

Bản thân Trump đã tuyên bố vào đầu tháng này rằng ông được thông báo rằng ông là mục tiêu trong cuộc điều tra của Smith về vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 và nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bức thư gửi Trump được cho là đã đề cập đến ba đạo luật liên bang liên quan đến việc tước quyền, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và giả mạo nhân chứng, theo các nguồn tin của NBC News.

Vu Huy Huynh

Việt Nam đã chính thức đồng ý hôm thứ Năm để cho một đại diện của Vatican cư trú ở VN và mở một văn phòng

TIN VN. Một doanh nghiệp dệt may lớn ở TP.SG cắt giảm 2.000 nhân sự

⚪ ---- Thêm phiên tòa cho Trump ở Georgia. Rào chắn đã được dựng lên bên ngoài tòa án Quận Fulton vào thứ Năm khi Biện lý quận Fani Willis được cho là sắp đưa ra quyết định về việc có truy tố Donald Trump về những cáo buộc Trump đã cố gắng phá hoại kết quả cuộc bầu cử năm 2020 của Georgia hay không, nhà báo Charles Bethea của tờ New Yorker đưa tin từ Atlanta.Bethea đã đăng video lên mạng xã hội cho thấy một cột dài hàng rào màu cam xếp thành hàng ở rìa đường một chiều phía trước tòa án. “Các rào chắn đã được dựng lên bên ngoài tòa án Quận Fulton,” Bethea đã tweet. “Có vẻ như chuẩn bị cho một số tin tức pháp lý lớn…”Biện lý Willis vào tháng 5 đã gợi ý rằng quyết định về việc có truy tố Trump hay không có khả năng xảy ra vào tháng 8. Công tố Atlanta đã gửi một lá thư tới Chánh án Tòa án Tối cao quận Ural Glanville yêu cầu các thẩm phán không lên lịch xét xử và xét xử trực tiếp trong ba tuần đầu tiên của tháng 8, CNN đưa tin.Cảnh sát trưởng Pat Labat nằm trong số 20 quan chức nhận bức thư. Tờ Daily Beast hôm thứ Tư đưa tin rằng vụ án ở Quận Fulton có thể trở thành vụ án “hậu quả nghiêm trọng nhất — và sắp xảy ra” mà Trump đang phải đối mặt. Joe Pagliery đã viết cho The Beast rằng, “Cuộc điều tra của công tố viên Atlanta về những nỗ lực của cựu tổng thống nhằm dàn xếp cuộc bầu cử năm 2020 ở Georgia dự kiến sẽ sớm dẫn đến bản cáo trạng thứ ba của Trump - hoặc bản cáo trạng thứ tư của ông ta, nếu Jack Smith truy tố Trump một lần nữa trước Biện lý Quận Fulton Fani Willis.”⚪ ---- Nhiều người phe MAGA sửng sờ khi Rudy Giuliani (cựu luật sư của Trump) thú nhận với tòa rằng chuyện gian lận bầu cử 2020 là bịa đặt. Phát thanh viên bảo thủ Steve Deace đã phàn nàn cay đắng rằng các đồng minh của Donald Trump đã thú nhận đưa ra những lời nói dối về cuộc bầu cử mà Deace đã giúp truyền bá.Hồi năm 2020, ông Deace đã thúc đẩy những lời nói dối trong cuộc bầu cử của Trump và quyên góp tiền cho phong trào "Ngăn chặn hành vi ăn cắp" - khiến ông Deace bây giờ cảm thấy buồn muộn màng. Deace nói: “Chúng tôi góp tiền cho họ [phe Trump] hơn là cung cấp cho các thành viên gia đình của chúng tôi, vì Chúa, và để làm gì? Để Rudy Giuliani đi xuống đến Georgia và bây giờ thú nhận rằng Giuliani đã nói dối?"Có bao nhiêu người trong khán giả này đã gửi tiền cho 'Stop the Steal' ba năm trước?" Deace tiếp tục. "Tôi đã lãng phí bao nhiêu chương trình để nói về điều này ba năm trước? Bao nhiêu? Tôi vẫn chưa hồi phục. Để rồi bây giờ Rudy Giuliani thú nhận [trước tòa], 'Vâng, tôi đã nói dối.'"⚪ ---- Hy vọng kiếm phiếu nhà thờ, nữ dân biểu Cộng Hòa kể chuyện nhịn sex một buổi. Dân Biểu Nancy Mace (R-SC) đã nói chuyện tại bữa điểm tâm cầu nguyện của Thượng nghị sĩ Tim Scott (R-SC) khi cô ấy kể về quan hệ tình dục với vị hôn phu của cô. TNS Scott hy vọng giành ghế Tổng Thống đã tổ chức Bữa điểm tâm cầu nguyện SC thường niên lần thứ 13 bao gồm các diễn giả như Dân biểu Russell Fry (R-SC) và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) hôm thứ Tư.Mace, một người theo chủ nghĩa bảo thủ ở Nam Carolina, đã xuất hiện tại bữa điểm tâm cầu nguyện, kể chuyện cô trước khi tới dự đã trì hoãn quan hệ sex với vị hôn phu của cô, Patrick Bryant, để kịp tham dự lễ điểm tâm cầu nguyện.Cô nói: “Khi tôi thức dậy lúc 7 giờ sáng nay, tôi đã được đón lúc 7:45. Patrick, chồng sắp cưới của tôi, đã cố ôm eo tôi, kéo trên giường vào sáng nay và tôi đã nói, 'Không, chàng ơi, chúng ta không có thời gian cho việc đó sáng nay. Em phải đi ăn sáng để cầu nguyện và em phải đến đúng giờ.’ Một chút TMI (một chút khó kể nhé),” theo lời DB Mace nói với các Ky tô hữu trong bữa ăn sáng.Cô nói thêm, “Tôi biết chàng có thể đợi. Tôi sẽ gặp ảnh sau tối nay,” cô ấy nói thêm khi có thể nghe thấy tiếng cười lo lắng từ đám đông. Thông thường, hầu hết các Cơ đốc nhân bảo thủ tuyên bố phản đối việc quan hệ sex khi chưa cưới.⚪ ---- Biden tuyệt vời: nếu con lãnh án, bố sẽ không ký ân xá. Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ không ân xáứ cho con trai ông là Hunter Biden. Hôm Thứ Tư, Thẩm phán Maryellen Noreika đã không chấp nhận thỏa thuận nhận tội giữa nhóm pháp lý của Hunter Biden và các công tố viên đang điều tra các hành vi sai trái liên quan đến thuế và súng của Hunter Biden.Khi thỏa thuận nhận tội không thành hiện thực, Hunter Biden sau đó đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc chống lại anh và thẩm phán vẫn hoãn phiên điều trần để cho bên bào chữa và các công tố viên có thời gian tìm điểm chung và trình bày cho một thỏa thuận tương lai về nhận tội được cả hai bên chấp nhận và tòa án.⚪ ---- Cộng Hòa kinh hoàng: kinh tế Biden tăng thần tốc. "Bidenomics", kế hoạch kinh tế của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, đang tăng tốc phát triển nền kinh tế quốc gia "từ giữa ra và từ dưới lên, chứ không phải từ trên xuống", Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Năm.Ca ngợi báo cáo tăng trưởng kinh tế mới nhất vượt kỳ vọng, Jean-Pierre cũng nói với các phóng viên rằng các doanh nghiệp đã đầu tư "hơn nửa ngàn tỷ đô la" vào năng lượng sạch và sản xuất kể từ khi Biden nhậm chức. Bà chỉ ra rằng trong quý 2 năm 2023, “việc xây dựng các nhà máy đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng so với 40 năm qua”, đồng thời ca ngợi số liệu việc làm và tiền lương mạnh mẽ cũng như lạm phát tiếp tục giảm.⚪ ---- Vận động viên đấu kiếm vô địch Olympic của Ukraine, cô Olha Kharlan, đã được bốc thăm để đấu với cô Anna Smirnova của Nga, người sẽ thi đấu dưới lá cờ trung lập, tại vòng đầu tiên của Giải vô địch đấu kiếm thế giới ở Milan, Ý. Điều này có nghĩa là nhà vô địch thế giới sáu lần (Kharlan) có khả năng rút lui do chính phủa Ukraine cấm các vận động viên của họ thi đấu với những người đến từ Belarus và Nga.Liên đoàn Đấu kiếm Quốc tế (International Fencing Federation) là một trong những liên đoàn thể thao quốc tế đầu tiên tiếp nhận các vận động viên Nga và Belarus theo đề xuất của Chủ tịch IOC Thomas Bach. Quyết định này đã khiến chính phủ Ukraine cấm các vận động viên Ukraine thi đấu với các vận động viên đến từ Nga hoặc Belarus, vì sự an toàn và sức khỏe tâm lý của các vận động viên nước này. Tuần trước, Bộ trưởng thể thao Ukraine Vadym Hutt sait cho biết chính sách này đang được xem xét, tuy nhiên bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách tẩy chay của Ukraine có thể sẽ không kịp ảnh hưởng đến các vận động viên Ukraine tại giải này.⚪ ---- Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong 1 video rằng quân Ukraine đã giải phóng ngôi làng Staromaiorske ở phía đông nam, cách Zaporizhzhia khoảng 90 dặm về phía đông. "Lữ đoàn 35 và đơn vị bảo vệ lãnh thổ Ariy đã hoàn thành nhiệm vụ và giải phóng làng Staromaiorske. Vinh quang cho Ukraine!" cho biết một người lính trong video được đăng lên kênh Telegram của Zelensky.Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng xác nhận đã giải phóngthị trấn. "Staromaiorske, khu vực Donetsk - đã được giải phóng. Bây giờ vệ binh Ukraine tiếp tục dọn dẹp khu định cư," Maliar viết trên Telegram. Bà cho biết các lực lượng Ukraine đang dần tiến về phía trước và các cuộc giao tranh đang diễn ra gay gắt và dữ dội.⚪ ---- Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hôm thứ Sáu cáo buộc Nga vi phạm luật hàng hải quốc tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động của Nga. "Tàu chiến Nga đe dọa dân thường ở vùng biển Biển Đen, vi phạm mọi quy tắc của luật hàng hải quốc tế", Yermak viết trên Telegram. "Đây là phương pháp của những kẻ khủng bố. Một công cụ hữu hiệu chống khủng bố là vũ lực", ông nói thêm.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái trên khu vực thủ đô Moscow. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận không có thiệt hại hay thương vong. Bộ Quốc phòng quy kết vụ tấn công bằng máy bay không người lái cho Ukraine và gọi đây là "nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công khủng bố." Chính phủ Ukraine đã không trả lời các cáo buộc cho đến nay.⚪ ---- Politico đưa tin, Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine vào tháng 9/2023. Dự kiến 6 đến 8 chiếc xe tăng phiên bản M1A1 sẽ được gửi đến Đức vào tháng 8 để tân trang lại lần cuối trước khi chúng đến Ukraine.Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraine tổng cộng 31 xe tăng và huấn luyện lực lượng Ukraine sử dụng chúng tại căn cứ Quân đội Grafenwoehr ở Đức. Theo báo cáo, chương trình đào tạo dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 8. Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng cũng cho biết Mỹ đang hợp tác với các đồng minh châu Âu để "thiết lập các cơ sở sửa chữa bảo dưỡng hạng nặng, đặc biệt là những thiệt hại trong chiến đấu" cho xe tăng Abrams và các thiết bị khác của Mỹ.⚪ ---- Quận Los Angeles: ngủ ở trạm xe buýt cũng bị xe đụng chết. Một người đang ngủ trên băng ghế ở bến xe buýt đã bị một tài xế SUV mất kiểm soát giết chết ở Compton vào sáng sớm thứ Năm. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 2:30 sáng tại Khu nhà 2200 của Đại lộ Đông Rosecrans gần Đại lộ Bắc Harris. Cảnh sát quận Los Angeles xác nhận, chiếc SUV đang đi về hướng đông trên Đại lộ Rosecrans thì đâm vào một cái cây, bến xe buýt và vòi cứu hỏa trước khi dừng lại cách đó không xa. Nạn nhân, được cho là người vô gia cư, đã chết tại hiện trường. Nam tài xế của chiếc SUV đã bị cảnh sát tạm giữ trong khi nữ hành khách của anh lái xe này phải nhập viện với “những vết thương nặng”.⚪ ---- Quận Cam: Nếu bạn đi xe đạp điện thì coi chừng, cháy, nổ tăng vọt. Lính cứu hỏa ở Quận Cam cho biết họ đang chứng kiến nhiều đám cháy hơn bắt nguồn từ pin lithium-ion cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ xe tay ga đến xe đạp. Thông báo này được đưa ra sau khi một gia đình ở Ladera Ranch bị đuổi ra khỏi nhà sau khi một đám cháy vào sáng sớm nhấn chìm nhà để xe của họ trong biển lửa. Lính cứu hỏa cho biết một "thiết bị di động điện tử", mà một người hàng xóm mô tả là một món đồ chơi điện tử, ở gần điểm bắt lửa. Trong khi cư dân được an toàn, nhà của họ đã được gắn thẻ đỏ. Giám đốc Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam, Nick Freeman, cũng đã đáp ứng một cuộc gọi gần đây liên quan đến một chiếc xe đạp điện có pin phát nổ ngẫu nhiên khi đang đi trên đường mòn Irvine.⚪ ----có thể phải đối mặt với án tù 30 năm sau khi bị kết tội ở Florida vì có quan hệ tình dục kéo dài với một đứa trẻ 14 tuổi. Hôm thứ Năm, ngày 27/7/2023, một bồi thẩm đoàn ở Florida đã kết luận Vũ Huy Huỳnh, 34 tuổi, phạm tội Dâm ô hoặc Hành hung Khiêu dâm Trẻ vị thành niên và Hoạt động Tình dục Bất hợp pháp với vị thành niên. Bồi thẩm đoàn nghị án trong hai mươi lăm phút. Theo Tòa án Tư pháp số 14 của Florida, Huynh, lúc đó 30 tuổi, có quan hệ tình dục với nạn nhân 14 tuổi trong hơn hai năm rưỡi.Luật sư Larry Basford nói rằng nạn nhân tâm sự với một người biết Huynh và kể về mối quan hệ sáu tháng sau khi kết thúc. Nạn nhân sau đó được khuyến khích để báo cáo tội ác. Cảnh sát Bonifay bắt đầu điều tra các cáo buộc vào cuối năm 2021 và Huynh bị bắt vào tháng 1 năm 2022. Thẩm phán Russell S. Roberts sẽ ấn định bản án dành cho Huynh vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 9/2023.⚪ ---- Theo tin AP,. Tòa thánh đã công bố việc ký kết thỏa thuận trong chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước VN Võ Văn Thưởng, người đã gặp Đức Giáo Hoàng Francis và Quốc vụ khanh Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin.Thỏa thuận vẫn chưa đạt được các mối quan hệ ngoại giao đầy đủ, vốn đã căng thẳng trong nhiều thập niên. Nhưng hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán thường xuyên ít nhất kể từ năm 1990 để nghiên cứu việc nối lại quan hệ, với việc Parolin giám sát quá trình này trong nhiều năm, với tư cách phụ trách đối ngoại cho Vatican.Một tuyên bố của Vatican cho biết việc bổ nhiệm một đại diện thường trú của Vatican tại quốc gia cộng sản này sẽ hỗ trợ cộng đồng Công giáo địa phương, đóng góp vào sự phát triển của đất nước VN và giúp đóng vai trò là “cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa VN và Tòa thánh”.⚪ ----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Từng là một doanh nghiệp dệt may xuất khẩu có tiếng ở TP.HCM, chỉ sau chưa đầy 2 năm, Garmex Sài Gòn phải cắt giảm hàng nghìn nhân sự vì khó khăn. Bà Nguyễn Minh Hằng - tổng giám đốc Garmex Sài Gòn - cho biết tác động tiêu cực của dịch bệnh cùng những biến động chính trị trên thế giới khiến cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm năm 2023. Ngành dệt may theo đó chịu ảnh hưởng bởi sự sụt giảm đơn hàng từ các thị trường chính như Mỹ, EU. Để giảm gánh nặng chi phí, Garmex Sài Gòn cho biết đã cân đối lại nhân sự cho phù hợp với tình hình mới. Tổng số nhân viên của doanh nghiệp tại ngày 30-6-2023 chỉ còn 41 người, giảm 2.060 nhân sự so với đầu năm.⚪ ---- HỎI 1: Chế độ ăn chay sẽ giảm bệnh tim mạch?ĐÁP 1: Đúng thế. Khi ngày càng có nhiều người được khuyên tránh ăn thịt, một nghiên cứu mới từ Úc đã bổ sung thêm bằng chứng cho thấy chế độ ăn chay có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Một đánh giá của 20 cuộc điều tra trước đây cho thấy rằng những người theo chế độ ăn chay trong sáu tháng, trung bình, đã thấy sự cải thiện về cholesterol, lượng đường trong máu và trọng lượng cơ thể.Connie Diekman, chuyên gia tư vấn thực phẩm và dinh dưỡng, đồng thời là cựu chủ tịch của Học viện U.S. Academy of Nutrition and Dietetics, cho biết phân tích nghiên cứu "cung cấp hỗ trợ cho kiến thức hiện tại rằng ăn nhiều thực phẩm thực vật, ít thực phẩm động vật hoặc thực phẩm động vật nạc, ít chất béo là một chất hỗ trợ sức khỏe."Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Trí tuệ nhân tạo AI sẽ làm hại việc làm của 27% người có bằng cử nhân trở lên, 21% phụ nữ, 24% người gốc Á, 20% người da trắng?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew, trí tuệ nhân tạo AI sẽ tăng năng suất nhiều lĩnh vực, và sẽ làm sa thải hàng loạt, trong đó nguy nhất là các lĩnh vực nghề nghiệp mà AI thực hiện được nhanh hơn.Pew cho biết, lĩnh vực nghề nghiệp có thể bị AI ảnh hưởng thay thế là:. Những người có trình độ học vấn cao hơn: Những người lao động có bằng cử nhân trở lên (27%) có khả năng tiếp xúc nhiều nhất cao hơn gấp đôi so với những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (12%).. Phụ nữ: Tỷ lệ phụ nữ (21%) nhiều hơn nam giới (17%) có khả năng tiếp xúc với AI nhiều nhất. Điều này là do sự khác biệt trong các loại công việc mà nam giới và phụ nữ đảm nhận.. Người Châu Á và Người da trắng: Người lao động Châu Á (24%) và Người da trắng (20%) tiếp xúc nhiều hơn người lao động Người da đen (15%) và Người gốc Tây Ban Nha (13%).Chi tiết: