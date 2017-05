Pháp: Điều Tra Âm Mưu Khủng Bố Của 1 Cựu Binh

PARIS - 1 cựu binh tại Pháp bị bắt gần căn cứ không quân Evreux với súng đạn cất giấu trong bụi cây.Giới chức công tố bắt đầu điều tra hôm Thứ Ba nghi can 34 tuổi mưu toan xâm nhập và tấn công khủng bố tại miền bắc, bị bắt 2 ngày trước cuộc bầu cử TT Pháp.Lực luợng an ninh khám phá cờ ISIS, 1 khẩu shotgun, 2 súng ngắn và 1 số đạn giấu trong bụi cây gần bên. Trên xe, y có thẻ lưu trữ tin học USB thề trung thành với ISIS và 1 bản kinh Koran. Sau đó, y xác nhận ý định bạo động, theo tin từ AFP.Nghi can phục vụ quân đội 10 năm cho tới năm 2013, cải đạo theo Hồi Giáo và có tên trong danh sách cực đoan hoá bị theo dõi – y đuợc mô tả như là tâm thần không ổn định.