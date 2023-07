Cô Fu Xiaotian (Phó Hiểu Điền) bị nghi là dan díu ngoài luồng với Tần Cương, làm họ Tần mất chức Ngoại Trưởng Trung Quốc. Cô Fu có 1 đứa con sinh năm 2022, trong thời gian Tần giữ chức đại sứ TQ tại Hoa Kỳ, và người mẹ đơn thân này không tiết lộ ai là bố đứa nhỏ. (Photo Wikipedia)

- Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời, thọ 87 tuổi.

- Tần Cương (Qin Gang) mất chức Ngoại trưởng, Wang Yi sẽ thay. Có tin, Tần Cương ngoại tình, có con rơi với phóng viên TV Hong Kong và cô này là công dân Mỹ.

- Thị trưởng Erie (Pennsylvania) đòi Trump nộp tiền mặt trước khi biểu tình vận động cuối tuần này, vì Trump còn nợ tiền năm 2018 chưa trả.

- Ngày mai (Thứ Tư) Cộng Hòa sẽ tăng tốc loa kèn: Hunter Biden ra tòa, sẽ nhận 2 khinh tội theo thương lượng.

- Trump chửi mắng Bộ Trưởng Tư Pháp A.G. Garland, và Công tố đặc biệt Jack Smith là loạn trí, kêu gọi dân Mỹ hãy "ngăn chận mấy thằng quái vật này đang phá hoại nước Mỹ."

- Cơ nguy Trump sẽ bị tòa cấm chửi mắng, nếu hồ sơ bắt đầu đưa ra truy tố

- Trốn Putin, trí thức Nga rủ nhau vượt biên, giúp bùng nổ kinh tế các nước láng giềng nhỏ kế cận

- Nga nâng tuổi bắt lính nghĩa vụ.

- Anh: Nga có thể tăng nỗ lực phá xuất cảng lương thực của Ukraine bằng cách bắn các tàu dân sự ở Biển Đen.

- Sau vụ Ukraine bắn phi cơ không người lái vào Moscow, LHQ kêu gọi 2 bên đừng leo thang

- Mỹ đưa 3 cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Wagner vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga.

- Elon Musk giành lại danh hiệu giàu nhất thế giới với tài sản 240,8 tỷ đô la, thứ nhì là Bernard Arnault với 234,6 tỷ đô la, thứ ba là Jeff Bezos với 151,9 tỷ USD.

- Báo động hâm nóng địa cầu: Màu của đại dương thay đổi, không còn như xưa.

- Cư dân tiểu bang bị chứng rối loạn giấc ngủ và mất ngủ nhiều nhất là: California, Maryland, New York, Massachusetts và Nevada

- Los Angeles: cảnh sát điều tra vụ 2 người ngồi trong xe, bị bắn chết cả 2.

- Los Angeles: 1 phụ nữ ra vẻ trúng lô Powerball 1,08 tỷ đô hồi tuần trước thực ra không phải, người trúng số chưa ra mặt

- Texas: 1 anh say rượu lái xe, đụng xe, làm chết cô Minh Tran tại chỗ, gây bị thương thiếu niên 14 tuổi

- TIN VN. Bán chậm, tồn kho 30.000 biệt thự, nhà phố nghỉ dưỡng.

- TIN VN. Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) được UNESCO vinh danh Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương.

- HỎI 1: Trời nóng, hại 1/4 dân Mỹ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Con số báo động: 11% thanh niên từ 18 đến 24 tuổi thú nhận đang sử dụng thuốc lá điện tử? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/2023) ⚪ ---- Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin hôm thứ Ba rằng Trung Quốc đã bãi nhiệm Tần Cương (Qin Gang) khỏi chức vụ ngoại trưởng. Ông sẽ được thay thế bởi Wang Yi, người từng là bộ trưởng ngoại giao của đất nước từ năm 2013 đến 2022.

Qin đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25 tháng 6, điều này dẫn đến những đồn đoán về số phận của ông trong chính phủ. Bộ Ngoại giao nước này cho rằng sự vắng mặt của ông là vì "lý do sức khỏe", nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác. Một trong những sự kiện mà Tần đã bỏ lỡ là hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thay vào đó, Vương tham dự.

Được coi là học trò đang thăng tiến nhanh chóng của Chủ tịch Tập Cận Bình, Tần, 57 tuổi, là đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ từ tháng 7 năm 2021 cho đến khi ông được thăng chức ngoại trưởng vào tháng 12/2023. Tần là người sớm áp dụng luận điệu hiếu chiến mà sau này được gọi là “chính sách ngoại giao chiến lang” của Trung Quốc. Nhiệm kỳ 7 tháng của Tần là ngắn nhất so với bất kỳ bộ trưởng ngoại giao nào kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền vào năm 1949.

Tờ Times UK đưa tin rằng sự biến mất của Tần xảy ra giữa lúc có tin đồn ngoại tình với Fu Xiaotian (傅晓田 - Phó Hiểu Điền) – một phóng viên và nhân vật truyền hình được đào tạo tại Đại học Cambridge (Anh quốc).

Cô Fu Xiaotian (Phó Hiểu Điền) bị nghi là dan díu ngoài luồng với Tần Cương, làm họ Tần mất chức Ngoại Trưởng Trung Quốc. Cô Fu có 1 đứa con sinh năm 2022, trong thời gian Tần giữ chức đại sứ TQ tại Hoa Kỳ, và người mẹ đơn thân này không tiết lộ ai là bố đứa nhỏ. (Photo Wikipedia)

Theo The Week, Tần và Fu thậm chí còn bị đồn đại là đã có con ngoài giá thú – một điều tối kỵ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các quan chức cấp cao bị buộc tội tham nhũng cũng thường bị cáo buộc có quan hệ ngoài luồng. Hồ sơ của Tần trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Tần đã có vợ và có một con trai.

Cô Fu, người làm việc cho Đài truyền hình Phoenix thuộc sở hữu nhà nước TQ và có trụ sở tại Hồng Kông, đã phỏng vấn Qin vào tháng 3 năm 2022 trên một chương trình truyền hình, theo CNA. Nhưng cô Fu cũng là một công dân Hoa Kỳ. Cô sinh ngày 12 tháng 6 năm 1983 (năm nay 40 tuổi). Fu có một cậu con trai mà cô ấy gọi là "Er-Kin", sinh năm 2022. Có nghĩa là, cô sinh con năm cô 39 tuổi, trong thời gian Tần đang còn làm đại sứ TQ tại Hoa Kỳ. Tình báo Hoa Lục có thể suy luận rằng dan díu ngoại tình giữa Tần và cô Fu, khi xảy ra tại các khách sạn Hoa Kỳ, có thể đã bị gián điệp Mỹ thu băng, thu hình.

Một dòng tweet được đăng bởi Fu Xiaotian vào tháng 4/2023 cũng gây nghi ngờ. Dòng tweet viết kèm hình sau:

"Lần cuối cùng tôi bay một mình bằng chiếc máy bay này là từ LA đến DC để thăm công việc, và điều đó vừa vui vừa buồn đã trở thành cuộc phỏng vấn cuối cùng mà tôi thực hiện với chương trình Nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới. Lần bay ra ngoài với chiếc máy bay này cũng là từ LA, nhưng với cậu con trai quý giá Er-Kin."

Bức ảnh ở trên cùng, phía bên phải, được chụp từ cuộc phỏng vấn của Fu với Tần vào tháng 3 năm 2022. Fu chưa bao giờ tiết lộ ai là cha của con trai cô. Ngay sau khi cô cập nhật Twitter và Weibo vào ngày 11 tháng 4/2023 về việc trở về Trung Quốc cùng đứa con mới sinh, cô đã biến mất khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Tin đồn về mối quan hệ ngoài giá thú của Fu và Tần không được kiểm duyệt trên Weibo. Ảnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều câu chuyện cũng đào sâu vào cuộc sống riêng tư của Fu Xiaotian, chẳng hạn như việc cô dư tiền và thế lực, đã có thể quyên góp đủ để tặng đại học Cambridge (Anh quốc) để thành lập một khu vườn "Fu Xiaotian Garden" hồi năm 2016, nơi nguyên là khu vườn tư nhân trước đây ở địa chỉ 72 Storey's Way, một phần của nơi ở sau đại học của Trường đại học này. Hẳn là cô Fu cũng có nỗi buồn... 39 tuổi mới sinh con, mà không nói được bố là ai.

⚪ ---- Trước cuộc biểu tình để vận động của Donald Trump ở Erie, Pennsylvania, vào thứ Bảy, thị trưởng thành phố muốn Trump trả tiền trước. Bởi vì Thị trưởng Joe Schember nói rằng thành phố vẫn chưa nhận được 35.129 đô la mà Trump nợ từ cuộc biểu tình vận động năm 2018 của Trump tại vận động trường Erie Insurance Arena. Schember nói với GoErie: “Tôi nghĩ chúng ta phải cố gắng và tôi cảm thấy thành phố cũng cảm thấy như vậy. Lần này chúng ta sẽ xem liệu chúng ta có thể nhận trước một số khoản thanh toán từ họ hay không. Điều quan trọng là phải làm điều này bởi vì chúng ta đang nói về việc tiền thuế của người dân được sử dụng để giúp chuyến thăm của Trumpy an toàn hơn.”

Các hãng tin ghi rằng gần như tất cả các chi phí không được thanh toán liên quan đến tiền làm thêm giờ cho nhân viên thành phố được chỉ định cho sự kiện, bao gồm cả tiền cảnh sát. Cuộc biểu tình sắp tới vào thứ Bảy dự kiến ​​sẽ diễn ra tại cùng một địa điểm. “Trump đã có thể mang về hàng triệu đô la cho chiến dịch tranh cử của Trump. Trump có thể dễ dàng thanh toán các chi phí này cho các thành phố,” Schember nói.

⚪ ---- Ngày mai (Thứ Tư) Cộng Hòa sẽ tăng tối đa công suất loa kèn: Hunter Biden ra tòa. Hunter Biden hôm thứ Tư sẽ xuất hiện tại tòa án liên bang ở Wilmington, Delaware, nơi Hunter sẽ nhận tội với hai tội nhẹ là không nộp thuế và đã đạt được thỏa thuận trước khi xét xử về tội đại hình. Nhưng một cuộc chiến lớn hơn vẫn tiếp diễn giữa các nhà lập pháp Cộng Hòa và Bạch Ốc.

Mặc dù con trai út của tổng thống được cho là đã trả hết nợ thuế và đạt được thỏa thuận nhận tội để tránh phải ngồi tù, nhưng một vụ truy tố khác vẫn tiếp tục ở Đồi Capitol. Những diễn biến mới vào tuần trước trong cuộc chiến đang diễn ra của Cộng Hòa với gia đình Biden bao gồm lời khai công khai đầu tiên của hai đặc vụ IRS liên quan đến cuộc điều tra Hunter Biden, cùng với việc công bố tài liệu của FBI với những cáo buộc chưa được xác minh chống lại Tổng thống Joe Biden.

Bạn cũng sẽ được phân tích về cái mà Cộng Hòa gọi là "hồ sơ mật" liên hệ tới Joe Biden, nhưng không có chứng cớ. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, R-Iowa, đã công bố một tài liệu nội bộ của FBI hôm thứ Năm, tweet rằng “bây giờ thế giới có thể thấy” điều mà ông và các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa khác cáo buộc là bằng chứng về hành vi sai trái của Biden. Tài liệu, biểu mẫu FD-1023, chứa các báo cáo chưa được xác minh của một người cung cấp thông tin bí mật cáo buộc Phó Tổng thống khi đó là Biden có liên quan đến một kế hoạch hối lộ nước ngoài với một giám đốc điều hành doanh nghiệp Ukraine.

FBI đã cho phép các thành viên Ủy ban Giám sát Hạ viện xem tài liệu vào tháng trước, sau khi Chủ tịch Ủy ban James Comer, R-Ky., đe dọa FBI về tội khinh thường. TNS Grassley cho biết anh ta có được tài liệu để tiết lộ “thông qua các tiết lộ được bảo vệ hợp pháp bởi những người tố giác của Bộ Tư pháp.”

Nhưng Dân biểu Jamie Raskin (Dân Chủ, Maryland) đã xem tài liệu này hồi tháng 6 với tư cách là thành viên cao cấp trong House Oversight, nói "tài liệu" này chẳng có gì chứng cớ trong đó. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, DB Raskin đã lên án các hành động của Grassley là “một nỗ lực tuyệt vọng rõ ràng khác của các Đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban nhằm làm sống lại các thuyết âm mưu do Giuliani đóng khung gài bẫy đã cũ và đã bị lật tẩy, đồng thời đánh lạc hướng khỏi việc họ liên tục không đưa ra được bất kỳ bằng chứng thực tế nào về hành vi sai trái của Tổng thống [Biden],” đề cập đến các cáo buộc Joe Biden nhận hối lộ từ Ukraine theo lời chụp mũ của Rudy Giuliani (cựu luật sư của cựu Trump).

⚪ ---- Vào cuối đêm Chủ nhật, Trump đã tiến hành một cuộc tấn công khác vào Bộ Tư pháp vì đã tiến hành nhiều cuộc điều tra về ông, và sau đó tuyên bố "Họ đã xem xét các số thăm dò gần đây chưa?" Sau khi nhận được một lá thư mục tiêu từ Bộ Tư Pháp vào đầu tuần trước cảnh báo ông về một cuộc điều tra liên quan đến cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, cựu tổng thống đã tăng cường công kích công tố đặc biệt Jack Smith và bài đăng trên Truth Social vào tối Chủ nhật tiếp tục xu hướng này.

Trump trong những dòng viết trên mạng đã chửi mắng Bộ Trưởng Tư Pháp A.G. Garland, và Công tố đặc biệt Jack Smith, nói rằng 2 người này loạn trí, và kêu gọi dân Mỹ hãy "ngăn chận mấy thằng quái vật này đang phá hoại nước Mỹ."

⚪ ---- Trump tiếp tục công kích Công tố đặc biệt Jack Smith và các công tố viên khác làm việc cho Bộ Tư pháp hôm thứ Hai – và các cuộc công kích trên mạng Truth Social của Trump đã đạt đến mức cựu công tố viên Robert Mueller Andrew Weissmann nghĩ rằng tòa án ở Washington, D.C. sẽ hành động nếu Trump bị truy tố.

Weissmann nói về Trump: “Hãy nhớ rằng Trump được tại ngoại không phải một mà là hai vụ án hình sự. Một ở Manhattan. Một trước Aileen Cannon, như anh đã lưu ý. Và điều quan trọng cần lưu ý là nếu Trump bị truy tố ở thủ đô D.C., thì D.C., sẽ buộc Trump giữ trật tự và hạn chế những gì bị cáo có thể nói mà có thể làm hỏng bồi thẩm đoàn."

Giống như trong các phiên tòa khác, Trump đã bác bỏ các cáo buộc và khuyến khích những người ủng hộ đưa ra các cuộc tấn công và đe dọa của riêng họ. Trong các bài đăng của mình vào tối Chủ nhật và sang thứ Hai, Trump đã đe dọa Smith và Bộ Tư Pháp, gọi việc tống anh ta vào tù là "rất nguy hiểm".

Weissmann giải thích: “Và, vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu hai thẩm phán mà anh ta đang đứng trước mặt có hành động hay không — và họ có thể, nhưng tôi nghi ngờ họ sẽ không làm, trừ khi chính phủ đưa ra quyết định đó. Ở D.C., nơi mà tôi nghĩ rằng anh ta sẽ bị buộc tội, có những quy tắc hiện hành áp dụng cho từng bị cáo. Và vì vậy, loại hành vi này, và những tuyên bố này, sẽ vi phạm những quy tắc đó. Vì vậy, tôi nghi ngờ trong vụ án sắp tới, anh ta sẽ bị tòa án đưa ra những lời khuyên mạnh mẽ về những gì Trump có thể và không thể nói."

Đối với bản cáo trạng có thể xảy ra, Weissmann không chắc khi nào nó sẽ đưa ra nhưng anh ấy tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Ông nói với MSNBC: “Tôi nghĩ rằng không có gì phải nghi ngờ, với thông báo về bức thư mục tiêu, rằng chúng tôi sẽ xem xét các cáo buộc. Câu hỏi lớn là khi nào. Tôi vẫn đang chờ tin rằng luật sư bào chữa đã đến Bộ Tư pháp để thực hiện nỗ lực cuối cùng của họ nhằm ngăn chặn điều mà tôi nghĩ là không thể tránh khỏi. Khá điển hình là họ được trao cơ hội đó và họ nắm lấy nó."

⚪ ---- Nga nâng tuổi bắt lính nghĩa vụ. Viện Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga hôm thứ Ba đã thông qua luật nâng giới hạn tuổi nhập ngũ cao hơn từ 27 lên 30. Giới hạn tuổi thấp hơn sẽ giữ nguyên ở mức 18. Theo đề xuất, lính nghĩa vụ có thể ký hợp đồng một năm để phục vụ trong quân đội trong thời kỳ khẩn cấp, động viên, thiết quân luật và xung đột vũ trang hoặc tham gia duy trì hoặc khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh James Cleverly hôm thứ Ba cảnh báo rằng Nga có thể tăng cường nỗ lực "phá hủy hoạt động xuất cảngu lương thực của Ukraine bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu dân sự ở Biển Đen." Ông gọi các cuộc tấn công gần đây của Nga vào các cảng Biển Đen của Ukraine là "hành vi vô lương tâm" và lưu ý rằng London có ý định đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an LHQ. Ông viết trên Twitter: “Nga nên ngừng bắt giữ nguồn cung cấp lương thực toàn cầu làm con tin và quay trở lại thỏa thuận [ngũ cốc]”.

Gần đây, Nga đã từ chối gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, hứa hẹn sẽ quay trở lại thỏa thuận này sau khi các yêu cầu của họ được đáp ứng. Nga cũng bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cảng của Ukraine sau khi Kiev tấn công Cầu Crimean.

⚪ ---- Người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Farhan Haq hôm thứ Hai kêu gọi tất cả các bên liên quan tránh các hành động dẫn đến leo thang xung đột sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm ở Moscow. "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên thực hiện các biện pháp bổ sung để ngăn chặn điều này xảy ra", ông nói trong cuộc họp báo.

Đầu ngày hôm nay, Thị trưởng Moscow, ông Serge Sobyanin tuyên bố rằng máy bay không người lái đã tấn công 2 tòa nhà phi dân cư ở Moscow, nhấn mạnh rằng không có thiệt hại nghiêm trọng hoặc thương vong nào được báo cáo. Người đứng đầu Crimean do Nga cài đặt, ông Serge Aksyonov tiết lộ rằng 11 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trên Crimea hôm Thứ Hai.⚪ ---- Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã đưa 3 cá nhân có liên quan đến Tập đoàn Wagner vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga. Nhóm 3 người là đàn ông và công dân của Mali. Ít nhất một trong số họ cũng có quốc tịch Pháp. Vào tháng 6 năm 2017, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chỉ định Tập đoàn Wagner đồng lõa trong các hành động đe dọa hòa bình và chủ quyền của Ukraine. Kể từ đó, Wagner cũng đã bị Úc, Canada, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt.⚪ ---- Trí thức Nga rủ nhau vượt biên để trốn các đợt Putin vơ vét lính, làm giàu các nước kế bên. Hàng trăm nghìn người Nga rời quê hương sau khi Putin xua quân xâm lược Ukraine đã tái định cư ở các nước láng giềng — và đang thúc đẩy nền kinh tế ở các quê hương mới. Cuộc di cư của người Nga bắt đầu sau khi nhiều chuyên gia có trình độ học vấn cao — chẳng hạn như học giả, tài chính và nhân viên công nghệ — rời Nga trong những ngày đầu của cuộc chiến, theo báo Insider đưa tin vào tháng 3/2022. Khoảng sáu tháng sau, lại có một làn sóng di cư khác sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh huy động quân sự một phần cho cuộc chiến Ukraine vào ngày 21/9/2022.Đến tháng 10, khoảng 700.000 người Nga đã rời khỏi đất nước, Reuters đưa tin, trích dẫn phương tiện truyền thông Nga. Nhiều người trong số những người Nga này đã đến các nước láng giềng, thiết lập cuộc sống và công việc kinh doanh mới, và cuối cùng là thúc đẩy nền kinh tế của các quốc gia này, theo hãng truyền thông độc lập của Nga Novaya Gazeta đưa tin hôm thứ Sáu.Ngân hàng Thế giới cho biết GDP của vùng phía Nam Kavkaz — một khu vực bao gồm Armenia, Azerbaijan và Georgia (VN gọi nước này là Gruzia) — đã tăng trưởng vượt mức 7% vào năm 2022. Con số này vượt xa mức tăng trưởng 5,6% mà các nhà kinh tế của Ngân hàng Thế giới đã dự đoán.Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Armenia - từng được mệnh danh là Thung lũng Silicon của Liên Xô - đã chứng kiến mức tăng trưởng năm 2022 tăng đột biến lên 12,6%. Các nhà kinh tế của tổ chức đã dự báo năm ngoái tăng trưởng 7% cho đất nước.Suren Parsyan, giảng viên tại Đại học Kinh tế Nhà nước Armenia, nói với Novaya Gazeta rằng sự tăng trưởng của Armenia năm ngoái là nhờ những người Nga mới đến, đặc biệt là những người làm việc trong lĩnh vực tin học. Người Nga đã chuyển khoảng 1,75 tỷ đô la cho Armenia vào năm 2022, Martin Galstyan, thống đốc ngân hàng trung ương của nước này, cho biết vào tháng 1/2023, theo News.am của Armenia đưa tin.Trong khi đó, GDP của Georgia đã tăng 10,1% vào năm 2022, Ngân hàng Thế giới cho biết, vượt qua mức dự báo tăng trưởng 8,8%. Chuyển tiền từ Nga đã tăng gấp 5 lần, từ 411 triệu đô la vào năm 2021 lên 2,1 tỷ đô la vào năm 2022, theo dữ liệu từ ngân hàng trung ương Georgia.Ngân hàng Thế giới cho biết, ngay cả nền kinh tế của Kyrgyzstan cũng tăng trưởng 7% vào năm 2022, vượt xa mức dự báo 4%.Thổ Nhĩ Kỳ, điểm nóng của người Nga chạy trốn chiến tranh, đã chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng 5,6% vào năm 2022, vượt xa mức dự báo 4,7%, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.Oleg Itskhoki, giáo sư kinh tế tại Đại học California, Los Angeles, nói với Novaya Gazeta rằng hiệu suất GDP ở những quốc gia như vậy chứng tỏ rằng những người Nga mới đến có tiền tiết kiệm và giàu có hơn cư dân địa phương. Chắc chắn rằng, nhập cư không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến các nền kinh tế. Dòng người Nga đổ vào cũng góp phần làm tăng lạm phát, chẳng hạn như giá khách sạn và tiền thuê nhà ở Kazakhstan và Georgia tăng vọt, theo Bloomberg đưa tin vào tháng 9.⚪ ---- Elon Musk đã giành lại danh hiệu người giàu nhất thế giới, danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes cho thấy hôm thứ Hai. Với giá trị tài sản ròng 240,8 tỷ đô la, Musk đứng đầu danh sách, hiện tại Bernard Arnault và gia đình ở vị trí thứ hai với 234,6 tỷ đô la. Ở vị trí thứ ba và thứ tư là Jeff Bezos với 151,9 tỷ USD và Larry Ellison với 148,1 tỷ USD.⚪ ---- Màu của đại dương không còn như trước đây. Trong một nghiên cứu trên tạp chí Nature, các nhà khoa học cho biết họ đã thấy sự thay đổi màu sắc ở 56% các đại dương trên thế giới trong 20 năm qua, Space.com đưa tin. Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù nước biển có thể là một thứ hay thay đổi, nhưng tốc độ của sự thay đổi đó nhanh hơn nhiều so với diễn ra trong tự nhiên. Thay vào đó, nhiệt độ nóng lên của thế giới dường như đứng sau sự thay đổi nhanh chóng, theo Washington Post.Một ví dụ hữu hình: Các vùng nước nhiệt đới gần xích đạo đã trở nên "xanh hơn một cách đều đặn", một thông cáo báo chí từ Viện Công nghệ Massachusetts ghi nhận. Một số sự thay đổi màu sắc tinh tế đến mức mắt người không thể nhận ra chúng—nhưng dù sao thì chúng cũng đang xảy ra.⚪ ---- Các chuyên gia về giấc ngủ từ Amerisleep đã tổng hợp danh sách 96 cụm từ tìm kiếm trên Google liên quan đến chứng rối loạn giấc ngủ và cách nghỉ ngơi nhiều hơn, sau đó tính toán lượng tìm kiếm trung bình hàng tháng trên 100.000 cư dân ở mỗi tiểu bang trong năm qua. Dựa trên thống kê của họ, California được xếp hạng là tiểu bang buồn ngủ nhất ở Hoa Kỳ, với lượng tìm kiếm trung bình hàng tháng là 805 lượt tìm kiếm trên 100.000 cư dân.Amerisleep cho biết các cụm từ phổ biến mà người dân California tìm kiếm bao gồm “điều trị chứng ngưng thở khi ngủ” (“sleep apnea treatment”) và “điều trị chứng mất ngủ” (“insomnia treatment”) với lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng lần lượt là 4.556 và 1.961.Tiểu bang thiếu ngủ nhiều thứ hai, theo Amerisleep, là Maryland, với 770 lượt tìm kiếm trung bình hàng tháng trên 100.000 người. Nằm trong top 5 là New York, Massachusetts và Nevada với lượt tìm kiếm lần lượt là 765, 754 và 753 trên 100.000 cư dân.⚪ ---- Los Angeles. Cảnh sát Quận Los Angeles đang điều tra vụ bắn chết hai người ở Rancho Palos Verdes vào sáng sớm thứ Hai. Vụ này được báo cáo vào khoảng 6:30 sáng tại khu phố 7000 của Palos Verdes Drive. Hai nạn nhân, một nam và một nữ, được tìm thấy đã chết bên trong chiếc Subaru màu xanh ở một bãi đậu xe nhìn ra Thái Bình Dương. Các nhà điều tra nói với Sara Welch của KTLA 5 rằng chiếc xe đang ở bãi đậu xe của Công viên Pelican Cove.“Vào khoảng 6:30 sáng nay, cảnh sát đã đáp ứng một cuộc gọi cứu hộ tại 7000 Palos Verdes Drive, khi đến nơi, họ tìm thấy một chiếc Subaru màu xanh đang đậu với một nam và một nữ bên trong, chết vì bị những vết thương do đạn bắn.⚪ ---- Los Angeles. Tờ Daily Mail đưa tin, một phụ nữ được nhìn thấy lao vào cửa tiệm tạp hóa ở trung tâm thành phố Los Angeles, nơi đã bán vé trúng giải Powerball trị giá 1,08 tỷ đô la vào tuần trước và dường như đang ăn mừng trong cửa hàng không phải là người trúng giải độc đắc thực sự. Máy quay của KTLA đang quay khi người phụ nữ, đội mũ lưỡi trai màu đen, chạy vào tiệm Las Palmitas Mini Market ở Wall Street vào ngày 20/7, một ngày sau buổi quay số, và dường như đang ăn mừng chiến thắng với những người trong cửa hàng trước khi nhanh chóng rời đi, nhảy vào chiếc BMW màu tối có cửa sổ màu và lái đi.“Cô ấy bước vào đây và hét lên… Cô ấy ôm những người trong cửa hàng rồi bỏ chạy,” phóng viên Eric Spillman của KTLA 5 News cho biết vào thời điểm đó. “Cô ấy tuyên bố rằng cô ấy có tấm vé số độc đắc Powerball.”Tuy nhiên, Sarai Palacios, cháu gái của Nabor Herrera, 52 tuổi, cùng là chủ cửa tiệm, nói với phóng viên báo Daily Mail rằng người phụ nữ có vẻ đang ăn mừng và cảm ơn mọi người không phải là người trúng số thực sự. “Cô ta không có vé số độc đắc. Tôi không chắc tại sao cô ta lại làm vậy. Tôi đoán cô chỉ muốn được xuất hiện trên TV. Chúng tôi chưa biết ai là người chiến thắng. Họ vẫn chưa tiến tới.”Phần thưởng trị giá 1 triệu đô la từ Ty Xổ số California sẽ được trao cho Herrera và những người đồng sở hữu cửa hàng. Các quan chức Xổ số California vẫn chưa công bố tên của người chiến thắng, nhưng tương lai họ sẽ công bố, theo luật định. Cho dù người chiến thắng là ai, họ cũng là tỷ phú thứ hai ở khu vực Los Angeles được xổ số Powerball trong vòng một năm qua. Vào tháng 11/2023, Edwin Castro đã mua một vé kỷ lục trị giá 2 tỷ đô la tại một cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng ở Altadena. Castro đã dọn ra khỏi nhà cũ để tới căn nhà mới, và bây giờ đi đâu cũng có 3 cận vệ theo sát.⚪ ---- Một tài xế bị cáo buộc say rượu lái xe, theo lời cảnhs át cho biết anh ta đã gây ra một vụ tai nạn chết người ở khu vực Cypress vào tối Chủ nhật. Cảnh sát Quận Harris, Texas, cho biết Brett Huber đang lái một chiếc xe tải Ford F-350 màu đen đi về phía đông trên Đường Tuckerton thì anh ta vượt đèn đỏ ở giao lộ với Đường Greenhouse lúc 8:45 giờ tối Chủ nhật. Huber đã đâm vào một chiếc Toyota Sienna màu trắng đang đi về phía bắc qua giao lộ có đèn xanh.Người lái chiếc Toyota, được xác định là Minh Tran, đã chết tại hiện trường. Một hành khách nam 14 tuổi đã được đưa đến bệnh viện qua LifeFlight trong tình trạng nguy kịch. Huber có dấu hiệu say xỉn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Y bị truy tố tội ngộ sát trong khi say và tấn công bằng xe trong tình trạng say xỉn. Cậu bé 14 tuổi bị thương, được ẩn danh.⚪ ----Theo tin nhiều báo VN. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - tác giả ''Ai đã đặt tên cho dòng sông'' mất vào ngày 24/7, hưởng thọ 87 tuổi. Ngày 25/7, Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho biết thông tin nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ra đi vào ngày 24/7, chỉ ít ngày sau khi vợ ông - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ mất. Ông hưởng thọ 87 tuổi. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nổi tiếng vì tài năng, được nhiều giải thưởng văn học, văn của ông được vào sách giáo khoa trung học.

Nhưng Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng là nhân vật gây tranh cãi trong trận Mậu Thân 1968, khi một người con của Huế bị cho là đã dẫn du kích từ trên rừng về để giúp thảm sát hàng ngàn người dân Huế. Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân xác nhận rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường không có mặt tại Huế khi thảm sát Mậu Thân xảy ra, vì trong suốt thời gian chiến dịch Tết Mậu Thân, Hoàng Phủ Ngọc Tường ở trong chiến khu tại địa đạo Khe Trái. Nhưng theo Wikipedia, hồi năm 1982, Hoàng Phủ Ngọc Tường lại tường thuật chi tiết trận đánh giống như ông là nhân chứng có mặt trong thời gian biến cố Mậu Thân xảy ra: Trả lời phỏng vấn ngày 29/2/1982 với một nhà làm phim Mỹ, phim "VietNam Television History" của ông Burchett nói về trận Mậu Thân Huế, Tường nói rằng Tường "biết một bệnh viện tại vùng Gia Hội, chứng kiến bệnh viện này đã bị Mỹ thả bom giết chết hơn 200 người và trong đêm đó ông dẵm lên một vũng bùn, tưởng đó là bùn, khi mà bật đèn thì thấy toàn là máu cả." Về sau, Tường nói rằng Tường trả lời phóng viên Mỹ trong tư cách xưng "tôi" nhưng thật ra là nói cho những du kích khác.

⚪ ---- TIN VN. Bán chậm, tồn kho 30.000 biệt thự, nhà phố nghỉ dưỡng. Hiện các thủ phủ du lịch miền duyên hải cả nước có gần 30.000 căn shophouse, nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng tồn đọng, giá hàng chục tỷ đồng một căn. Một doanh nghiệp địa ốc có trụ sở tại TP HCM, đang triển khai nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Phú Quốc tiết lộ, 6 tháng qua sức mua nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng và shophouse ven biển phân khúc 15-20 tỷ đồng một căn đang xuống mức kém nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Sức tiêu thụ yếu khiến tồn kho hơn 90% sản phẩm, là gánh nặng rất lớn cho chủ đầu tư vì phát sinh chi phí tài chính là vốn vay để phát triển các dự án.

⚪ ---- TIN VN. Hồ Tuyền Lâm được UNESCO vinh danh Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương. Theo Báo Lao Động. Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa được UNESCO vinh danh là “Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương”. Thông tin này được Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm Nguyễn Quốc Tuyến thông tin cho Báo Lao Động ngày 24.7. Theo ông Tuyến, Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm được Ban tổ chức đánh giá đã đạt đầy đủ các tiêu chí của UNESCO, góp phần cho sự phát triển kinh tế bền vững và lan toả giá trị văn hoá quốc gia. Nơi đây, xứng đáng được vinh danh ở hạng mục danh mục: "Khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương".

⚪ ---- HỎI 1: Trời nóng, hại 1/4 dân Mỹ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Trơi nóng muốn khùng luôn... là chuyện có thiệt. Theo dữ liệu mới của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, cứ 4 người ở Hoa Kỳ thì có gần 1 người dễ bị tổn thương về mặt xã hội và có khả năng phục hồi thấp khi tiếp xúc với nhiệt độ quá cao. Ước tính Community Resilience Estimates (khả năng phục hồi của cộng đồng, hay CRE), cho Nhiệt, một sản phẩm dữ liệu thử nghiệm được phát hành vào tháng 4, đo lường khả năng của các cá nhân và hộ gia đình trong cộng đồng chịu được áp lực do tiếp xúc với nhiệt độ cực cao dựa trên các đặc điểm xã hội của họ.

Số liệu CRE tiêu chuẩn đo lường tính dễ bị tổn thương xã hội cản trở khả năng phục hồi của cộng đồng trong khi CRE for Heat điều chỉnh các yếu tố rủi ro nhất định như chất lượng nhà ở, phương thức vận chuyển và khó khăn tài chính để đánh giá tính dễ bị tổn thương xã hội cụ thể do tiếp xúc với nhiệt độ cực cao.

Công cụ này tạo ra các ước tính quốc gia, tiểu bang, quận và vùng điều tra dân số (tương đương với khu vực lân cận) bằng cách sử dụng dữ liệu cá nhân và hộ gia đình từ Khảo sát Cộng đồng Hoa Kỳ năm 2019, hoặc ACS, dữ liệu vi mô bị hạn chế và Population Estimates Program (Chương trình Ước tính Dân số) của Cục Điều tra Dân số, hoặc PEP.

Chi tiết:

https://www.lakeconews.com/news/76279-almost-a-quarter-of-u-s-population-vulnerable-to-rising-heat

⚪ ---- HỎI 2: Con số báo động: 11% thanh niên từ 18 đến 24 tuổi thú nhận đang sử dụng thuốc lá điện tử?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu - dựa trên dữ liệu năm 2021 từ National Health Interview Survey (Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia) - cho thấy 11% thanh niên từ 18 đến 24 tuổi tự xác định mình là người sử dụng thuốc lá điện tử hiện tại, nhiều hơn bất kỳ nhóm tuổi người lớn nào khác.

Hàng ngàn loại thiết bị vaping bất hợp pháp tràn ngập Hoa Kỳ bất chấp sự đàn áp của FDA, báo cáo cho biết. Báo cáo cũng cho thấy rằng người Mỹ da trắng không phải gốc Tây Ban Nha trong độ tuổi từ 18 đến 24 hút vape nhiều hơn so với thanh niên gốc Latinh, châu Á hoặc da đen trong cùng nhóm tuổi.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/1-10-young-adults-vaping-001120907.html

.