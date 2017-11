Tiệc Lễ Tạ Ơn 2017 Giá Rẻ Nhất 5 Năm

LOS ANGELES -- Các bữa tiệc Lễ Tạ Ơn trong mùa Thanksgiving 2017 tại Hoa Kỳ đã đỡ tốn kém hơn.Chi phí cho bữa tiệc Lễ Tạ Ơn có 10 vị khách đã giảm 75 cents trong năm nay, để còn 49.12 USD, mức thấp nhất trong vòng 5 năm, theo chiết tính của Liên Đoàn Nông Trại Hoa Kỳ (AFBF).Tại sao giá bữa tiệc giảm xuống? Trả lời ngắn gọn: giá gà tây rẻ hơn.Giá bán lẻ gà tây giảm liên tuc5 3 năm. Trong khi giá bán sỉ gà tây ở mức thấp nhất kể từ 2013, tính ra là 1.40 USD/pound, tức là rẻ hơn 2 cents so với năm ngoái, thei AFBF.Giá trung bình của một con gà tây bán lẻ năm nay là 22.38 USD.Trong khi đó, giá trứng, sữa, bơ và nhiều thứ khác cho bữa tiệc cũng rẻ hơn, chủ yếu vì sản lượng cao hơn.John Newton, Giám đốc Thị trường AFBF, nói rằng các tiệm và siêu thị thường bán sữa với giá lỗ để chiêu dụ khách hàng vào tiệm mua đủ thứ khác.Tuy nhiên, cũng có những thứ khác tăng giá, như bột hỗn hợp đã trộn để nướng bánh bí đỏ sẽ có giá 3.21 USD, tức là tăng 8 cents so với năm ngoái, và một vài thứ khác.Thực tế, sản lượng gà tây năm nay không đổi, vẫn là gần 6 tỷ pounds, nhưng không xuất cảng nhiều như hồi 3 năm trước. Và do vậy, dư gà tây trong thị trường nội điạ Mỹ. Lý do xuất cảng yếu chỉ vì đồng đôla mạnh hơn, trong khi dịch cúm gia cầm năm 2015 đã làm Hoa Kỳ bị cấm xuất cảng gia cầm vào vài thị trường, trong đó có Trung Quốc, lúc đó là thị trường nhiều thứ nhì mua gà tây Mỹ, chỉ sau Mexico.