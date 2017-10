TƯỜNG TRÌNH KẾT QUẢ “ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỲ 11”



Nam Lộc

Kính thưa quý vị đồng hương, quý chiến hữu cùng quý thương phế binh và quả phụ tử sĩ Quân Lực VNCH:

Đại Nhạc Hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” Kỳ 11 diễn ra tại San Jose, California vào ngày Chủ Nhật, mùng 6, tháng Tám, 2017 do cộng đồng người Việt cùng nhiều hội đoàn tại miền Bắc California phối hợp với hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sĩ VNCH tổ chức đã thành công một cách tốt đẹp. Nhờ vào sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị đồng hương từ khắp mọi nơi trên thế giới cùng sự tiếp tay của hệ thống truyền hình SBTN, trung tâm ca nhạc Asia, anh chị em nghệ sĩ và giới truyền thông, báo chí. Ngoài ra còn có sự đóng góp và hưởng ứng của rất nhiều cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là các thiện nguyện viên cùng quý vị mạnh thường quân giầu lòng nhân ái.

Biến cố quan trọng nhất tác động đến tinh thần và vật chất của ĐNH-CƠA năm nay là sự ra đi đột ngột của cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng hội HO/Cứu Trợ/TPB&QP/VNCH chỉ vài tháng trước ngày đại hội gây quỹ kỳ thứ 11 được diễn ra. Nỗi ngậm ngùi cùng niềm tiếc thương dành cho người “Chị Cả” đã là động lực thúc đẩy mọi thành viện trong ban tổ chức quyết tâm đạt bằng được sự thành công để hồi hướng công đức cho bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, một nữ quân nhân quả cảm, nhưng đầy lòng nhân từ, người đã dành trọn cuộc đời cho quê hương đất nước, cho quân đội và cho các chiến hữu bất hạnh của mình. Đó cũng chính là lý do mà ĐNH-CƠA Kỳ 11 đã trở thành một ĐNH có số thu cao nhất từ trước đến nay.

Bắt đầu với sự thành công vượt bực của đại nhạc hội “Houston Cám Ơn Anh” diễn ra vào ngày 2 tháng 6, 2017 tại Houston, Texas, với một ban tổ chức gồm hầu hết đều là những người thuộc thế hệ trẻ sinh ra hoặc trưởng thành sau tháng Tư, 1975. Giữ trọn lời hứa trước vong linh người quá cố, “Houston Cám Ơn Anh” đã thu được một số tiền kỷ lục: trên nửa triệu dollars, do sự đóng góp tích cực từ mọi thành phần trong cộng đồng hiện đang sinh sống, làm việc hay kinh doanh tại thành phố hiền hòa đầy lòng bác ái này! Đặc biệt hơn cả là BTC đã phát động chiến dịch “một gia đình, một TPB”, để quý vị ân nhân có thể bảo trợ, gởi tiền giúp đỡ, thăm viếng, an ủi cũng như liên lạc trực tiếp với hơn 1000 TPB đang sống ở VN. Tiếp theo đó là cộng đồng người Việt tại Tampa Bay cùng các thị trấn lân cận nằm trong tiểu bang Florida. Rồi đến Úc Châu, Âu Châu, Canada và nhiều nơi khác đã, đang và sẽ tiếp tục “tinh thần Nguyễn Thị Hạnh Nhơn” hầu có thể giúp đỡ các TPB&QP/VNCH đang sống vất vưởng ở quê nhà trước khi quá muộn, vì tỷ lệ qua đời của họ càng ngày, càng cao.

H1:

Một trong những trở ngại mỗi khi tổ chức ĐNH-CƠA tại San Jose là tiền chi phí luôn cao hơn so với Nam California, vì vấn đề chuyển vận, khách sạn và dụng cụ cùng những trang bị kỹ thuật nhất là trong lãnh vực trực tiếp truyền hình. Mặc dù hầu hết anh chị em nghệ sĩ cùng các chuyên viên kỹ thuật đều không nhận thù lao, nhưng BTC vẫn phải lo vé máy bay cùng nơi ăn, chốn ở cho mọi người cũng như thuê mướn các dụng cụ cần thiết để sử dụng. Nhưng ngược lại, các nhà mạnh thường quân ở miền Bắc Cali. năm nay đã đóng góp một cách rất nhiệt tình và rộng lượng. Chỉ nội 3 cơ sở thương mại là My Best Home Care, Ocean Market, RASS Corporation, đã tặng gần $300 ngàn dollars cho đại hội, kể cả gia đình của cố nhiếp ảnh gia quân đội, trung tá Nguyễn Ngọc Hạnh, đã tặng một số tác phẩm mà ông ký tên để lại trước khi lìa đời (cũng vào thời điểm tháng Tư, 2017 cùng lúc với bà cố hội trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn). Số ảnh này đã được bán đấu giá với số tiền trên $40 ngàn dollars.

Dưới đây là bảng tổng kết, chi và thu của ngày ĐNH-CƠA Kỳ 11 tại San Jose, Chủ Nhật, mùng 6, tháng Tám, 2017:

H2:





Nhân dịp này chúng tôi cũng xin mạn phép được trả lời một số thắc mắc cũng như giải thích các tin tức thiếu chính xác về hội và về tình trạng TPB/VNCH ở VN hiện nay.

1. Số tiền gần 10 triệu dollars thu được trong suốt hơn 10 năm qua đã sử dụng như thế nào?

Đáp: Bởi tình trạng thiếu thốn, nghèo đói và bệnh tật, các TPB/VNCH đã phải sống thật khổ sở ở quê nhà hiện nay mà không có sự giúp đỡ hay một nguồn tài trợ nào, vì thế mỗi năm, sau ĐNH thì bà Hạnh Nhơn cùng các thành viên của hội HO/TPB&QP/VNCH đều tìm đủ mọi cách để gởi tiền thật nhanh về VN hầu cứu trợ các TPB, tuy nhiên năm nào thì nguồn tài chánh của ĐNH-CƠA cũng chỉ giúp được khoảng 60% danh sách TPB mà hội đã có! Số còn lại phải trông chờ ở những cuộc gây quỹ lẻ tẻ tại các địa phương, hoặc do những vị mạnh thường quân gởi thẳng tiền về cho hội. Xin mời quý vị xem bảng phân phối tiền cứu trợ hàng năm dưới đây.

H3:





2. Có một số người cho rằng ở VN hiện nay không còn TPB nữa, hầu hết họ đã qua đời! Vậy thì quyên tiền để giúp ai?

Đáp: Đây là một lời đồn đãi rất ác tâm. Quả thật là vì lý do nghèo đói và bệnh tật vì bị bạc đãi bởi chế độ mới, nên họ cũng đã chết rất nhiều. Thử tưởng tượng danh sách trợ cấp TPB và QPTS mà Bộ Cựu Chiến Binh VNCH đang cấp dưỡng vào tháng Tư, 1975 là hơn 500 ngàn hồ sơ, vậy mà vào thời điểm cao nhất hội HO/TPB&QP/VNCH cũng chỉ nhận được 20 ngàn đơn xin trợ giúp gồm 15 ngàn TPB và 5 ngàn QP tử sĩ! Điều đàng buồn là con số này càng ngày càng giảm đi vì tử vong. Cho đến năm nay thì còn khoảng trên 17 ngàn người, bao gồm cả danh sách 2167 TPB chưa bao giờ được hội trợ cấp do các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế vừa trao lại vào tháng 7, 2017 vừa qua (thật ra tổng cộng danh sách đó gồm có 5431 TPB, nhưng hội đã và đang giúp 3264 người rồi)! Ngoài ra nhiều quý vị đồng hương về thăm gia đình ở VN cũng cho biết là còn rất đông TPB ở các tỉnh nhỏ ngoài miền Trung, họ không có phương tiện để theo dõi tin tức hầu gởi đơn về hội để xin được giúp đỡ. Mà nếu có biết địa chỉ hội thì cũng không có tiền để mua tem gởi thư. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều TPB đã tiêu hủy, đốt hoặc mất các chứng từ quân đội của mình nên không thể chứng minh tình trạng và hoàn cảnh để xin trợ giúp!

H4

3. Làm sao biết được danh sách các TPB đã nhận được tiền cứu trợ. Sao không công bố trên các “diễn đàn” truyền thông xã hội (social media) để mọi người được biết?

Đáp: Danh sách TPB&QP/VNCH gồm tên tuổi, ngày tháng năm sinh, số quân, cấp bậc, đơn vị phục vụ, thương tích trong trân chiến, gia cảnh cùng địa chỉ và số phone hiện tại v..v.., tất cả đều là những chi tiết cá nhân, riêng tư. Hội không được quyền công bố ra bên ngoài nếu không được sự đồng ý của các TPB. Đề bảo vệ an ninh cá nhân cho chính mình cùng gia đình, hầu hết quý vị TPB đều yêu cầu đừng tiết lộ lý lịch riêng tư của họ. Tuy nhiên bất cứ ai muốn xem danh sách các TPB đã và đang nhận sự trợ giúp của hội, hoặc các chứng minh thư họ đã nhận được tiền qua “giấy hồi báo”, hoặc các giấy tờ minh chứng đây là các TPB&QP VNCH thì quý vị đều có thể đến văn phòng hội để duyệt xem, các thiện nguyện viên họp mặt vào mỗi ngày Thứ Ba hàng tuần. Thậm chí ngay cả giấy phép hoạt động hay hồ sơ chi, thu và thuế vụ của hội. Ngoài ra quý vị cũng có thể làm hẹn để gặp luật sư cố vấn cũng như vị Kế Toán Viên Chuẩn Thuận (Certified Public Accountant) của hội HO/TPB&QP/VNCH. Tất cả những tài liệu trên cũng đã được phổ biến trước công chúng cùng các cơ quan truyền thông, truyền hình và báo chí qua hai cuộc họp báo để tường trình kết quả ĐNH-CƠA Kỳ 11 vừa qua, một diễn ra tại San Jose ngày Chủ Nhật 22 tháng Mười, 2017 và một tại Nam California vào ngày Chủ Nhật 29 tháng Mười, 2017.

4. Nghe nói hội HO/TPB&QP/VNCH cũng trích ra một khoản tiền hành chánh (admin cost) tương tự như cơ quan Red Cross để “trả lương” cho một số thành viên trong ban điều hành?

Đáp: Đây cũng là những lời đồn đãi vô cùng ác ý, và vô căn cứ. Bà cố hội trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cùng quý thành viên và các vị cố vấn hay CPA của hội HO/TPB&QP/VNCH đã âm thầm tình nguyện làm việc từ hơn 20 năm qua mà không ai nhận một đồng thù lao hay lương bổng nào cả! Thậm chí bà hội trưởng còn phải dùng nhà riêng để làm văn phòng của hội hoàn toàn miễn phí. Sau khi bà qua đời thì một thành viên khác đã tình nguyện dùng tư gia của mình để làm trụ sở hoạt động hiện nay. Đồn đãi những chuyện không chính xác là vô tình dẫm lên sự hy sinh đáng quý của những người có lòng và có tâm đối với tập thể TPB/ QLVNCH. Xin quý vị xem qua danh sách hội viên cùng vai trò của từng thiện nguyện viên trong hội dưới đây:

H5

Kính thưa quý vị, dù ĐNH-CƠA Kỳ 11 đã qua đí, và kết quả $1 triệu 652,487.45 tiền đóng góp đã thu được (trước khi trừ chi phí tổ chức) tính đến cuối tháng 9, 2017, thế nhưng “tinh thần Nguyễn Thị Hạnh Nhơn” vẫn tiếp tục tỏa sáng trong lòng những người Việt tỵ nạn hiện đang sống bình an, hạnh phúc ở các quốc gia tự do. Họ luôn luôn nhớ ơn và trọng nghĩa đối với sự hy sinh to lớn của các TPB/QLVNCH, những người khi sinh ra đều lành lặn, nhưng vì nghĩa vụ của một người trai trong thời chinh chiến, họ trở thành phế nhân, vì đã phải mất đi một phần thân thể, nhờ vậy mà chúng ta được sống bình an, và được có ngày hôm nay. Vì thế cho nên các buổi gây quỹ cứu trợ TPB và tưởng nhớ cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn vẫn và sẽ tiếp tục được tổ chức ở nhiều nơi, điển hình là các buổi gây quỹ cứu trợ TPB VNCH vào đầu tháng 10, 2017 tại Nauy và Pháp do các bạn trẻ đứng ra thực hiện đã thu được trên 30 ngàn US dollars sau khi trừ các chi phí tổ chức địa phương. Và Thứ Bẩy tuần qua 28 tháng 10, 2017, nhóm Hoa Tình Thương và chi nhánh VOICE tại Canada phối hợp cùng Thời Báo Canada đã tổ chức lễ tưởng niệm cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, đồng thời gây quỹ cứu trợ TPB VNCH. Toronto là bước khởi đầu, theo sau sẽ là Montreal. BTC đã đưa ra mục tiêu là tìm sự bảo trợ cho tối thiểu 1000 hồ sơ TPB có nghĩa là $150 ngàn dollars. Tuy nhiên mọi người đều tin rằng với sự tiếp tay của Ottawa và Vancouver, kết quả chính thức sẽ cao hơn nhiều sau khi kết toán sổ sách vào ngày 25 tháng 11, 2017 tới đây. Trong khi đó thì vào tối thứ Bảy mùng 4 tháng 11, 2017, cộng đồng người Việt tại New Jersey (NJVACA) cũng sẽ tổ chức đêm nhạc hội gây quỹ thường niên lần thứ 7 tại tiểu bang này để hỗ trợ việc làm của hội HO/TPB&QP/VNCH. Ngoài ra các nhóm bạn trẻ tại Úc Châu, Đức Quốc và Thụy Điển cũng đang có kế hoạch dự định tổ chức các buổi gây quỹ cứu trợ TPB VNCH vào đầu năm sau 2018.

Đối với các cộng đồng cùng những hội đoàn địa phương có nhã ý muốn tổ chức các chương trình gây quỹ để giúp đỡ hoặc bảo trợ TPB VNCH và cần sự tiếp tay vô vụ lợi của cá nhân chúng tôi hoặc các thành viên trong hội HO/TPB&QP/VNCH xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ của người gởi email.

Nếu quý vị có những thắc mắc nào khác về bản tường trình này hoặc muốn chia sẻ các ý kiến xây dựng cũng xin email cho chúng tôi, hội sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra nếu quý vị có nhã ý đóng góp tài chánh để giúp đỡ các Thương Phế Binh và Quả Phụ Tử Sĩ VNCH, xin viết chi phiếu hay money order payable to:

Hoi HO Cuu Tro TPB&QP VNCH

và gởi về địa chỉ của hội:

P.O.Box 25554, Santa Ana, CA 92799

Hoặc vào website: camonanhtp.com để biết thêm tin tức.

Còn nếu quý vị muốn bảo trợ trực tiếp các TPB qua chương trình:

“1 gia đình, 1 thương phế binh” thì xin email về địa chỉ:

1gd1tpb@gmail.com

Chân thành cám ơn toàn thể quý vị,

Nam Lộc

Cố Vấn Tổng Quát

Hội HO Cứu Trợ TPB&QP VNCH

California, October 30, 2017