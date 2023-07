Ba Ủy ban Hạ viện cùng điều tra vụ Hunter Biden nhận tội trốn thuế

Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden đã bị điều tra cấp liên bang từ năm 2018, về hành vi sai trái của Hunter Biden liên quan đến Ukraine và Trung Quốc đã khiến cho việc điều tra được tiến hành bởi David Weiss - một công tố viên Liên bang tại Delaware được bổ nhiệm bởi cựu TT Trump. Cuộc điều tra kéo dài trên 5 năm, dẫn đến kết quả là Hunter Biden nhận tội trốn thuế trong một thỏa thuận được công bố vào ngày thứ Ba 20 tháng Sáu 2023. Theo thỏa thuận tránh cho ông Hunter Biden khỏi bị xử tội hình sự về hành vi sở hữu súng khi đang là kẻ nghiện ma túy. Nhiều thành viên trong quôc hội thuộc đảng Cộng Hòa cho rằng bản án theo thỏa thuận là quá nhẹ, dẫn đến việc Ba Ủy ban Hạ Viện mở cuộc điều tra để xem xét lại vụ việc, và phía Thượng viện, TNS Graham cũng nhập cuộc... Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden đã bị điều tra cấp liên bang từ năm 2018, về hành vi sai trái của Hunter Biden liên quan đến Ukraine và Trung Quốc đã khiến cho việc điều tra được tiến hành bởi David Weiss - một công tố viên Liên bang tại Delaware được bổ nhiệm bởi cựu TT Trump. Cuộc điều tra kéo dài trên 5 năm, dẫn đến kết quả là Hunter Biden nhận tội trốn thuế trong một thỏa thuận được công bố vào ngày thứ Ba 20 tháng Sáu 2023. Theo thỏa thuận tránh cho ông Hunter Biden khỏi bị xử tội hình sự về hành vi sở hữu súng khi đang là kẻ nghiện ma túy. Nhiều thành viên trong quôc hội thuộc đảng Cộng Hòa cho rằng bản án theo thỏa thuận là quá nhẹ, dẫn đến việc Ba Ủy ban Hạ Viện mở cuộc điều tra để xem xét lại vụ việc, và phía Thượng viện, TNS Graham cũng nhập cuộc...



✱ BA ỦY BAN HẠ VIỆN...

Chủ tịch ba ủy ban chủ chốt của Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa đang hợp lực để điều tra Bộ Tư pháp cách giải quyết các cáo buộc đối với Hunter Biden sau khi đưa ra những tuyên bố tổng quát về hành vi sai trái tại cơ quan.



Lãnh đạo các ủy ban Tư pháp, Giám sát và Bảo đảm Trách nhiệm, cùng với Ngân sách và Phương tiện của Hạ viện đã mở một cuộc điều tra chung vụ án liên bang đối với con trai út của Tổng thống Joe Biden chỉ vài ngày sau khi thông báo rằng anh ta sẽ thừa nhận tội danh vi phạm thuế theo thỏa thuận với Bộ Tư pháp.



Dân biểu Jim Jordan của Ohio, James Comer của Kentucky và Jason Smith của Missouri kể từ đó đã đưa ra một loạt yêu cầu cung cấp lời khai tự nguyện từ các quan chức cao cấp tại Bộ Tư pháp, tại FBI và Cục Thuế vụ khi họ điều tra những gì họ cho là can thiệp không phù hợp. Đảng Cộng hòa cũng đã yêu cầu một cố vấn đặc biệt xem xét về hành động trả đũa được cho là chống lại những người tố giác khi họ đã đưa ra các cáo buộc.

Cuộc điều tra của Quốc hội được khởi động sau khi Ủy ban Ngân sách và Phương tiện của Hạ viện, do Smith lãnh đạo, đã bỏ phiếu vào tháng trước để công khai hàng trăm trang lời khai từ các nhân viên của Cục Thuế Quốc gia (IRS) đã tham gia làm việc trong vụ án liên quan đến Hunter Biden.



Bản ghi chép của Greg Shapley và một đặc vụ không rõ danh tính nêu chi tiết cái mà họ gọi là mô hình “các bước điều tra chậm chạp” và trì hoãn các hành động thực thi trong những tháng trước cuộc bầu cử năm 2020 mà Joe Biden giành chiến thắng.

Bộ Tư pháp đã bác bỏ những tuyên bố của người tố giác và liên tục nói rằng Biện lý Liên bang David Weiss ở Delaware , công tố viên liên bang dẫn đầu cuộc điều tra, có “toàn quyền” quyết định về vụ việc.



- Điều tra khiếu nại của người tố giác IRS



Vào tháng 4, nhân chứng đầu tiên từ IRS là Shapley đã tiết lộ khi luật sư của ông liên hệ với thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley từ Iowa cho biết rằng khách hàng của ông có thông tin về "sự không thành công trong việc giảm thiểu xung đột lợi ích rõ ràng" trong việc giải quyết cuối cùng cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra liên quan đến Hunter Biden.



Smith, chủ tịch của Ủy ban Ngân sách và Phương tiện, người có thẩm quyền đối với IRS, vào cuối tháng 5 đã mời Shapley để tiến hành cuộc phỏng vấn kéo dài hàng giờ. Trong cuộc phỏng vấn đó, Shapley đã mô tả một số chướng ngại mà ông và một số nhân viên IRS khác trong vụ án gặp phải khi cố gắng phỏng vấn các cá nhân liên quan đến cuộc điều tra hoặc yêu cầu cấp giấy phép tìm kiếm.

Những người tố giác khẳng định lời khai của họ phản ánh một kiểu suy luận và đối xử ưu tiên trong vụ Hunter Biden chứ không chỉ là sự bất đồng với cấp trên của họ về những bước điều tra cần thực hiện. Chính sách của Bộ Tư pháp từ lâu đã cảnh báo các công tố viên cẩn thận trong việc buộc tội các vụ án có tiềm ẩn về âm mưu chính trị trong khoảng thời gian diễn ra bầu cử, để tránh bất kỳ ảnh hưởng nào có thể xảy ra đối với kết quả.

Tuyên bố gây tranh cãi nhất từ những người tố cáo rằng Weiss - người được bổ nhiệm đầu tiên bởi cựu Tổng thống Donald Trump và tiếp tục giữ chức vụ này dưới chính quyền của Tổng thống Biden - đã yêu cầu Bộ Tư pháp vào tháng 3 năm 2022 cấp cho ông ta đặc quyền để tiến hành các vụ kiện thuế đối với Hunter Biden ở các khu vực ngoài Delaware, bao gồm Washington, D.C. và California, nhưng đã bị từ chối.

Người tố giác thứ hai của IRS, người đã yêu cầu ủy ban giữ bí mật danh tính của mình, đã mô tả sự thất vọng dai dẳng của mình với cách giải quyết vụ việc về Hunter Biden, kể từ thời chính quyền Trump dưới thời Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Anh ta nói rằng anh ta bắt đầu cuộc điều tra về Hunter Biden vào năm 2015 và đào sâu vào cuộc sống cá nhân và tài chính của Hunter.



- Điều tra các khiếu nại về hành vi trả đũa



Cả hai người tố cáo đã làm chứng rằng họ phải đối mặt với sự trả đũa tại IRS sau khi trình bày những lo ngại về việc giải quyết vụ Hunter Biden. Shapley, một nhân viên giám sát chuyên nghiệp, nói với ủy ban rằng Weiss đã tiếp tay ngăn cản việc thăng tiến công việc của anh ta sau khi nhân viên cơ quan thuế liên hệ với các nhà điều tra quốc hội về vụ Biden.

Người tố giác thứ hai không rõ danh tính cho biết anh ta bị loại bỏ khỏi cuộc điều tra Hunter Biden cùng thời điểm với Shapley, người giám sát của anh ta. Mặc dù anh ta đã được các viên chức tại IRS thông báo về quyết định này, nhưng người tố giác thứ hai tin rằng việc loại bỏ anh ta thực sự là do các viên chức trong Bộ Tư pháp ra lệnh. Cả hai người tố giác đều không cung cấp cho các nhà lập pháp bằng chứng về trường hợp này, thay vào đó đưa ra những gì họ đã chứng kiến nội bộ khi họ tiến hành các bước điều tra khác nhau.



Ba chủ tịch đảng Cộng hòa cùng với các thượng nghị sĩ Grassley và Ron Johnson từ Wisconsin đã gửi thư đến Bộ Tư pháp yêu cầu kiểm tra ngay lập tức các hành vi bị trả thù.



"Công việc bảo vệ người tiết lộ thông tin khỏi sự trả thù trái pháp luật và thông báo cho họ về quyền lợi của mình dưới luật pháp không thể được đánh giá thấp. Cuối cùng, đó là luật pháp", các nhà lập pháp viết.

- Phản hồi của Bộ Tư pháp



Bộ Tư pháp đã bác bỏ các cáo buộc từ người tố cáo, cho biết Weiss đã có "toàn quyền trong vụ việc này, bao gồm trách nhiệm quyết định nơi, thời điểm và liệu có đệ trình các cáo buộc hay không theo ý muốn của mình. Ông ta không cần phê duyệt thêm để làm như vậy."



Bộ Trưởng Merrick Garland cũng bác bỏ ý kiến cho rằng Weiss, một biện lý kỳ cựu, đã yêu cầu được chỉ định làm công tố viên đặc biệt.



Garland nói với các phóng viên vào tháng trước: “Người duy nhất có thẩm quyền chỉ định ai đó làm công tố viên đặc biệt, hoặc từ chối chỉ định người đó làm công tố viên đặc biệt, là Bộ trưởng Tư Pháp. Ông ta nói thêm, “Mr. Weiss không bao giờ đưa ra yêu cầu đó.”

Trong một lá thư ngày 30 tháng 6, Weiss cũng tiếp tục bác bỏ các tuyên bố bằng cách nói với các nghị sĩ đảng Cộng hòa rằng Bộ Tư pháp "không trả thù" Shapley. Ông cũng nói rằng ông đã được Bộ Tư pháp đảm bảo rằng nếu ông muốn đưa ra các cáo buộc chống lại Hunter Biden ở một địa điểm khác Delaware , ông sẽ được cấp đặc quyền đặc biệt để làm như vậy. Thông thường, các công tố viên Hoa Kỳ bị giới hạn ở phạm vi thẩm quyền của mình khi đưa ra cáo buộc hình sự.





- Các bước tiếp theo



Ba chủ tịch đảng Cộng hòa đã đưa ra hạn chót là thứ Năm (13/7/2023 ) để bộ bắt đầu lên lịch cho gần một chục cá nhân tham gia các cuộc phỏng vấn được ghi âm. Họ đã cho biết nếu không đáp ứng được thời hạn này, họ sẽ phải ban hành các lệnh triệu tập quốc hội để ép buộc sự hợp tác.

Weiss cho biết trong bức thư gần đây rằng ông sẵn sàng thảo luận những chủ đề như vậy với các viên chức quốc hội, nhưng nhắc lại rằng ông không thể tiết lộ thông tin về vụ Hunter Biden vì đây là một cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra.



Garland đã nói công khai rằng ông sẽ không ngăn cản Weiss làm chứng trước Quốc hội. “Tôi sẽ hỗ trợ ông Weiss giải thích hoặc làm chứng về những vấn đề này khi ông ấy cho là phù hợp,” Bộ trưởng Tư pháp nói. [Theo Public Broadcasting Service].

✱ VỀ PHÍA TNS GRAHAM

Nghị Sĩ Graham gửi thư tới Bộ Trưởng Garland, Biện lý Liên Bang Weiss - về cuộc điều tra của Hunter Biden



Vào ngày 28/6/2023 - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) đã gửi thư cho Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland và David C. Weiss, Biện lý Lien bang thuộc Quận Delaware, liên quan đến các cáo buộc của người tố giác về việc Bộ Tư pháp (DOJ) và những người khác làm chậm cuộc điều tra về Hunter Biden. Trong bức thư gửi Bộ Trưởng Garland, Graham viết:



Đối với nhân dân Mỹ, có vẻ như Bộ Tư pháp đã có sự thiên vị trong một trọng án. - Cụ thể, hai người tố giác cáo buộc rằng Biện lý Liên Bang Weiss muốn được chỉ định làm Công tố viên Đặc biệt và đã bị từ chối. Họ cũng tuyên bố rằng những nỗ lực đưa ra các trường hợp mạnh mẽ hơn ở Washington, D.C. và California cũng đã bị từ chối. Những cáo buộc này được chứng thực bằng một email cùng thời điểm. Việc giải quyết trực tiếp những cáo buộc này là cấp bách.

Ông có biết về bất kỳ yêu cầu nào từ Biện lý Liên Bang Weiss để được chỉ định làm Công tố Đặc biệt ? Và tương tự, ông có biết về bất kỳ nỗ lực nào để tìm kiếm sự hỗ trợ nhằm đưa ra cáo buộc tội phạm nghiêm trọng tại Washington, D.C. hoặc California không? Cuối cùng, nếu Biện lý Liên Bang Weiss đã đề nghị như vậy mà ông không biết, người có thẩm quyền ra quyết định trong trường hợp như vậy sẽ là ai?"

Trong bức thư gửi cho Weiss, Graham đã tìm cách làm rõ về việc liệu ông ta có bị từ chối chỉ định Công tố viên Đặc biệt hay không và liệu nỗ lực đưa ra các cáo buộc ở Washington và California có bị từ chối hay không. Graham lưu ý rằng các cáo buộc gần đây có thể đã được chứng thực bằng một e-mail đương thời.



Các cáo buộc của người tố giác cho thấy rằng trong khi ông đang điều tra Hunter Biden, ông đã yêu cầu chỉ định Công tố viên Đặc biệt và đã bị từ chối, đồng thời ông đã tìm kiếm các cáo buộc nghiêm trọng hơn và nỗ lực đó đã bị từ chối. Những người tố giác cũng chỉ ra rằng ông đã nỗ lực đưa ra các cáo buộc ở Washington, D.C. và California, và cũng bị từ chối. Những cáo buộc này được chứng thực bằng một e-mail đương thời. Vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến những cáo buộc này, và cần phải có phản hồi nhanh chóng để trấn an công chúng rằng luật pháp có công lý bình đẳng.

Tôi được thông báo rằng ông và văn phòng của ông đã được thông báo về các cáo buộc trong biểu mẫu FD-1023 cho thấy có thể đã có các cuộc điện thoại được ghi âm giữa Hunter Biden và Joe Biden với một quan chức cao cấp tại Burisma Holdings, một công ty năng lượng của Ukraine. FD-1023 được đề cập cáo buộc rằng người cung cấp thông tin bí mật đã nói với Bộ Tư pháp và FBI rằng những đoạn băng như vậy có thể tồn tại.



Ông có thực sự được Thẩm phán Liên bang Scott Brady hay bất kỳ ai khác thông báo về những cáo buộc này không? Nếu có, những hành động nào đã được thực hiện để điều tra vấn đề này và cách xử lý cuối cùng là gì? [Theo trang web của TNS Lindsey Graham Senate.Gov]

✱ THƯ PHẢN HỒI của Biện lý Weiss

Thưa Thượng nghị sĩ Graham:

Đây là phản hồi về lá thư ngày 28 tháng 6 năm 2023 của ông.



Như tôi đã giải thích gần đây với Ngài Jim Jordan đáng kính, kể từ khi những người tố giác đưa ra các cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra hình sự hiện đang bị truy tố trong Tòa án Quận của Hoa Kỳ thuộc Quận Delaware, tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin bí mật liên quan đến các hoạt động thực thi pháp luật và thông tin giao tiếp đưa ra quyết định liên quan đến vụ án. Như tôi đã chia sẻ, tôi hoan nghênh cơ hội để trả lời chi tiết hơn về những cáo buộc này vào thời gian phù hợp trong tương lai, theo quyền hạn được uỷ quyền theo luật và từ phía Bộ Tư pháp.

Để làm rõ ràng sự hiểu lầm và tránh nhầm lẫn trong tương lai, tôi muốn xác nhận về một điểm then chốt: trong trường hợp này, tôi không yêu cầu được chỉ định làm Công tố Đặc biệt theo quy định của Đạo luật 28 CFR § 600 và các điều sau đó. Thay vào đó, tôi đã có các cuộc thảo luận với các viên chức Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm tiềm năng dưới quy định của Đạo luật 28 U.S.C. § 515, điều này sẽ cho phép tôi đệ trình cáo buộc tại một khu vực ngoài khu vực quản lý của tôi mà không cần sự hợp tác của Thẩm phán Liên Bang địa phương. Tôi đã được đảm bảo rằng tôi sẽ được cấp quyền này nếu cần thiết. Và sự đảm bảo này đã được thực hiện từ nhiều tháng trước cuộc họp ngày 7 tháng 10 năm 2022 được nhắc đến trong những cáo buộc của những người tiết lộ thông tin. Trong trường hợp này, tôi đã tuân thủ quy định được nêu trong lá thư ngày 30 tháng 6 của tôi và chưa từng bị từ chối quyền cấp phép đưa ra cáo buộc ở bất kỳ thẩm quyền nào.

Trân Trọng

David C Weiss (ký tên)

✱ PHIÊN ĐIÊU TRẦN tại Hạ Viện

Trong phiên điều trần vào ngày Thứ Tư (19/7/2023), Chủ tịch UB Tư pháp Hạ viện Jim Jordan (R-Ohio), người cũng tham gia trong Ủy ban Giám sát, đã mô tả sai các bức thư, lập luận rằng Weiss “đã thay đổi câu chuyện của mình.”(...mischaracterized the letters, arguing that Weiss “change[d] his story.”) (thư của Biện lý Weiss 28/6/2023 nêu trên ghi rõ:”tôi không yêu cầu được chỉ định làm Công tố Đặc biệt”).

Shapley người tố giác (thuộc IRS) hiện diện trong phiên điều trần lên tiếng: “Hãy để tôi nói rõ, mặc dù những sự thật này mâu thuẫn với lời khai của Bộ Trưởng Tư pháp và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về cuộc điều tra, nhưng tôi chưa bao giờ tuyên bố có bằng chứng rằng Bộ Trưởng Tư pháp Garland cố ý nói dối trước Quốc hội,”( I have never claimed evidence that Attorney General Garland knowingly lied to Congress) -" Tôi không tuyên bố mình có bí mật về các thông tin liên lạc của Biện lý Liên bang Weiss hoặc Bộ Trưởng Tư pháp Garland.” (Theo The Hill )

Với sự xác nhận của Biện lý Weiss và của người tố giác Shapley, khiến cuộc điều tra mất đi một trong những chứng cứ quan trọng; Ngoài ra, theo lá thư của Biện lý Weiss:” Tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin bí mật liên quan đến các hoạt động thực thi pháp luật và thông tin giao tiếp đưa ra quyết định liên quan đến vụ án.” Khi viện dẫn điều này phải chăng Biện lý Weiss sẽ không công khai toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án dựa“ theo quyền hạn được uỷ quyền theo luật và từ phía Bộ Tư pháp” sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra của Hạ Viện? (Năm 2019, khi Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr công bố bản điều tra của công tố viên Đặc biệt Robert Mueller về vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016, ông Barr đã không công bố toàn bản văn mà chỉ công bô bản tóm lược . Vì vậy theo BBC 29/3/2019: Hạ viện đã thông qua một nghị quyết với số phiếu 420-0 yêu cầu toàn bộ báo cáo Mueller. Nhưng rất tiếc, Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã không thông qua được nghị quyết do Lãnh tụ Thiểu số Chuck Schummer đệ trình vì ông Mitch McConnell, Lãnh tụ Đa số, đã ngăn cản).

Chính trị nước Mỹ



-- Đào Văn