- Một tin nhắn (text message) năm 2020 Mark Meadows (cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) nhận từ con trai (luật sư tìm kiếm gian lận): không có gian lận bầu cử Georgia. - Luật gia: Thẩm phán Aileen Cannon định ngày xét xử vụ giấu tài liệu mật ở Mar-a-Lago vào tháng 5/2024 là có ý cho Trump câu giờ qua sau bầu cử - Chris Christie: Trump chơi cú lừa cử tri Cộng Hòa, xin tiền tranh cử nhưng xài nh

Thủ môn Kim Thanh (áo vàng) ra cản banh, trong khi các cầu thủ VN mặc áo đỏ chạy về không kịp. Trận túc cầu World Cup Nữ hôm Thứ Sáu: Hoa Kỳ đã thắng đội nữ Việt Nam với tỷ số cách biệt 3-0 trong trận đấu ở Bảng E tại Eden Park ở New Zealand.

- Một tin nhắn (text message) năm 2020 Mark Meadows (cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) nhận từ con trai (luật sư tìm kiếm gian lận): không thấy gian lận bầu cử Georgia.

- Luật gia: Thẩm phán Aileen Cannon định ngày xét xử vụ giấu tài liệu mật ở Mar-a-Lago vào tháng 5/2024 là có ý cho Trump câu giờ qua sau bầu cử

- Chris Christie: Trump chơi cú lừa cử tri Cộng Hòa, xin tiền tranh cử nhưng xài nhiều cho luật sư phí

- 1 cựu công tố gợi ý rằng nên xử Trump ở cấp liên bang trước, xử cấp quận (như quận Fulton, Georgia) nên chờ sau

- Cộng Hòa lạnh cẳng: nếu tòa xử Trump sau ngày bầu cử 2024, thì bầu cử biến thành cuộc trưng cầu dân ý.

- Michael Cohen, cựu luật sư của Trump, chịu dàn xếp vụ Cohen kiện Trump Organization đòi tiền luật phí

- Montana: 11 trong số 20 toa xe lửa trật đường rầy, không ai bị thương

- Long Beach, California: cứu 1 bé gái 13 tuổi bị bắt cóc ba ngày từ Texas chở tới nhờ có người nhìn thấy hai chữ "Help Me!" qua kính xe.

- Ấn Độ: ít nhất 26 người chết do lở đất

- Iran từ chối nhận đại sứ Thụy Điển mới vì Thụy Điển chấp thuận các cuộc biểu tình đốt kinh Qur'an.

- Ukraine: bắn trúng 1 kho đạn ở trung tâm của Crimea

- Chủ tịch Viện Duma NGa: Zelensky đang Ba Lan hóa Ukraine

- Thủ tướng Ba Lan: bác bỏ lời Putin nói lãnh thổ phía tây của Ba Lan ngày nay là quà của Stalin cho người Ba Lan.

- Tình báo Ukraine: đang có 1 âm mưu đảo chánh ở Nga để lật Putin.

- Zelensky: Ukraine có mục tiêu vô hiệu hóa chiếc Cầu Crimean vì cầu này chở vũ khí vào Ukraine

- Zelensky: cảm ơn các Thượng nghị sĩ Mỹ đã trình dự thảo nghị quyết cho Ukraine ứng cử vào NATO

- Joe Biden bàn với Zelensky về cung cấp hỏa tiễn MGM-140 (ATACMS) bắn xa 300 km

- Joe Biden bổ nhiệm nữ Đô Đốc Lisa Franchetti làm Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ và Tham mưu trưởng Liên quân.

- Nam Hàn: Bắc Hàn đã bắn nhiều hỏa tiễn hành trình về phía Hoàng Hải.

- PTT Kamala Harris tới Florida: Florida dạy học sinh rằng nô lệ da đen phải biết ơn chủ nô lệ là quên đi những tội ác lịch sử vì người nô lệ đã tra tấn, ngược đãi

- Joe Biden mời Giám đốc CIA vào họp nội các thường trực

- Chủ tịch Meta Platforms: kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong vài hãng lớn là bất khả thi

- California: Học khu Chino Valley đòi trường thông báo cho phụ huynh nếu em nào dùng các đại danh từ về giới tính khác với khai sanh

- Tòa Quận Cam: Michael Aon Varela có tội đã hiếp cụ bà Dzung Nguyen, hành hung làm chết cụ bà.

- Quận Cam: Emily Nguyễn, học sinh Trung học La Quinta, được chọn làm đại diện học sinh trong Hội đồng Học khu Garden Grove

- TIN VN. Kiều hối về TP Sài Gòn 6 tháng đầu năm đạt 4,3 tỷ USD.

- HỎI 1: Có tới 4/10 nhân viên Mỹ nói việc làm của họ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần của họ? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chống bệnh tiểu đường không cần thuốc: giảm cân, thể dục? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-22/7/2023) ⚪ ---- Một đoàn tàu chở hàng bị trật đường rầy bên ngoài thành phố Havre ở Montana, Đường sắt BNSF cho biết. Theo BNSF, 11 trong số 20 toa của đoàn tàu đã bị trật bánh nhưng không có thương tích nào được báo cáo do vụ việc. Điều phối viên Dịch vụ Khẩn cấp và Thảm họa của Quận Hill, Amanda Frickel, cho biết tuyến đường sắt dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào cuối ngày thứ Bảy.

⚪ ---- Cảnh sát ở Long Beach, California cho biết một bé gái 13 tuổi bị bắt cóc đã được giải cứu sau khi một người tốt bụng nhìn thấy hai chữ "Help Me!" nên đã gọi 911. Cảnh sát cho biết họ tìm thấy cô gái "có vẻ rất xúc động và đau khổ" trong một chiếc xe đậu bên ngoài tiệm giặt. Cô đã bị bắt cóc trên một con phố ở San Antonio, Texas ba ngày trước cuộc giải cứu ngày 9 tháng 7/2023. Cảnh sát cho biết cô bé bị nghi phạm Steven Robert Sablan, 61 tuổi, tấn công tình dục liên tục trên đường lái xe từ Texas đến California. Sablan, cư dân Cleburne, Texas, đã bước ra khỏi tiệm giặt và đang đứng cạnh xe khi cảnh sát đến. Y bị bắt tại hiện trường.

Sablan đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố hôm thứ Năm về tội bắt cóc và vận chuyển trẻ vị thành niên với ý định tham gia vào hoạt động tình dục tội phạm. Trong một bản khai có tuyên thệ, một nhân viên FBI viết rằng cô gái đang đi bộ trên một con phố gần trạm xe buýt vào ngày 6 tháng 7 thì Sablan lái xe tới, rút súng và buộc cô bé vào xe cho y chở đi. Khi bị bắt ở Long Beach, Sablan có còng tay trong túi. Nhiều chiếc còng tay khác được tìm thấy trong xe, cùng với một dao xếp và một khẩu súng lục màu đen mà sau đó được xác định là súng BB bắn đạn bi.

⚪ ---- Một tin nhắn (text message) về khả năng gian lận bầu cử tổng thống năm 2020 giữa Mark Meadows (cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) và người con trai luật sư của Meadows đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về cuộc nổi dậy ngày 6/1/2021. Theo một bản tin từ Washington Post, con trai của Meadows, luật sư Blake Meadows, đã ở Georgia vào năm 2020 để điều tra các báo cáo về lạm dụng bầu cử và chỉ có thể đưa ra một số trường hợp, một con số thậm chí không gần bằng những gì Trump cần để lật ngược phiếu bầu của Đại cử tri đoàn của tiểu bang Georgia so với Tổng thống hiện tại Joe Biden.

Báo WP viết rằng tin nhắn mới được tiết lộ, đưa ra vài ngày trước khi Trump thực hiện cuộc gọi phone tới Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger để yêu cầu tìm thêm 11.780 phiếu bầu cho Trump để chứng minh rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp từ Trump.

Theo bản tin, "Tin nhắn viết đùa cợt, chưa được báo cáo trước đây, là một trong nhiều cuộc trao đổi kể từ thời điểm các phụ tá của Trump và các quan chức Cộng hòa khác bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc hoặc thậm chí công khai chế nhạo các tuyên bố bầu cử được Trump công khai, theo những người quen thuộc với cuộc điều tra, người đã nói với điều kiện giấu tên do tính nhạy cảm của cuộc điều tra hình sự."

Bản tin cho biết thêm: "Tin nhắn là một phần nhỏ trong bức chân dung rộng lớn hơn về Meadows mà [Công tố đặc biệt Jack] Smith dường như đang tập hợp khi ông cân nhắc các hành động của không chỉ Trump mà cả một số cố vấn thân cận nhất của ông ấy, bao gồm cả Meadows. Smith [với các tin nhắn tìm được] có thể sẽ cung cấp cho công chúng bức tranh đầy đủ nhất chưa từng có về các sự kiện dẫn đến cuộc tấn công ngày 6/1/2021."

⚪ ---- Trump đang lôi kéo những người ủng hộ góp tiền cho mục đích chính trị của ông mà thực tế sẽ chỉ được sử dụng để bảo lãnh cho Trump khỏi các khoản lệ phí pháp lý trong bối cảnh các cuộc điều tra tội phạm và cáo trạng chống lại ông ngày càng gia tăng. Đó là nhận định của Chris Christie, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey và công tố viên liên bang, hiện đang tranh cử vào vị trí ứng cử viên Cộng hòa chống lại Trump vào năm 2024.

Christie nói với người dẫn chương trình Erin Burnett: "Erin, bởi vì Trump đã nói dối để quyên góp tiền. Đầu tiên, ông ấy nói 1% số tiền họ đưa sẽ được dùng để chi trả các khoản phí pháp lý của Trump. Tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ nói, được rồi, không sao cả. Sau đó, Trump nói 10% số tiền đó sẽ được dùng cho các khoản phí pháp lý của Trump. Đây là vấn đề của tôi, khi số tiền lên tới 50%. Bạn thực sự cần tỷ phú này, một người mà theo một câu chuyện gần đây của tờ New York Times, rằng Trump đã kiếm được một tỷ đô la kể từ khi rời Bạch Ốc - Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng đó là... những gì Trump nói - Trump thực sự cần có những người quyên góp 10 đô la, 20 đô la, 50 đô la cho chiến dịch của Trump, trả tiền cho những luật sư đắt giá của Trump cho những cáo trạng... kể cả khi trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm, bằng cách giữ lại các tài liệu mật mặc dù thực tế là nó đã được yêu cầu trả lại Văn khố một cách tự nguyện trong 18 tháng?"

Christie tiếp tục: "Thật lố bịch. Trump đang lạm dụng những người này theo cách mà tôi không nghĩ rằng họ hoàn toàn biết về điều đó. Mọi người đang đóng góp cho Trump vì họ nghĩ rằng điều đó sẽ giúp Trump tái đắc cử tổng thống trong khi tất cả những gì Trump đang làm là moi tiền những người này. Trump là một kẻ lừa đảo đang lừa họ, lấy tiền của họ, giả vờ rằng Trump muốn trở thành tổng thống của họ, trong khi điều Trump muốn là một chuyến đi miễn phí để bảo vệ pháp lý mà Trump nhận được cho những cáo buộc hình sự mà cá nhân Trump phải đối mặt."

⚪ ---- Một cựu công tố viên liên bang hôm thứ Sáu đã gợi ý rằng các luật sư quận địa phương tạm dừng các vụ kiện chống lại Donald Trump của họ để các công tố viên liên bang có thể thực hiện các công việc nặng nhọc trước. Glenn Kirschner trong một lần xuất hiện trên chương trình “The ReidOut with Joy Reid” của MSNBC đã lưu ý rằng các công tố viên liên bang có các nguồn lực vượt xa các nguồn lực của các khu vực tài phán địa phương (ý muốn nói, Bộ Tư Pháp liên bang có nhiều nhan sự, quyền lực hơn một Biện lý cấp quận)).

Kirschner nói: “Sự khôn ngoan phổ biến là liên bang thường sẽ cố gắng đưa ra xét xử trước. Bây giờ đó không phải là sự thiếu tôn trọng dành cho các công tố viên cấp tiểu bang, cấp quận. Nhưng tôi nghĩ mọi người đều nhận ra rằng chính phủ liên bang có nhiều nguồn lực hơn. Chính phủ liên bang có tỷ lệ kết án vô song. Tôi có thể tranh luận cả hai phía về việc đó là điều tốt hay điều xấu, nhưng họ làm như vậy bởi vì họ chỉ đưa những trường hợp nghiêm trọng nhất ra xét xử."

Trump đã bị công tố đặc biệt Jack Smith truy tố trong vụ tài liệu mật ở Florida và ở tiểu bang New York bởi Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg với cáo buộc ông đã trả tiền bịt miệng cho Stormy Daniels để che giấu một mối quan hệ bất chính. Trump cũng là mục tiêu của cuộc điều tra Smith liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 và ở Georgia bởi Biện lý Quận Fulton Fani Willis về cáo buộc can thiệp bầu cử.

Kirschner nói: “Tôi có cảm giác các luật sư cấp quận có thể vui lòng lùi lại và để liên bang đi trước. Tôi luôn khẳng định rằng mặc dù Donald Trump đã phạm nhiều tội ác cấp tiểu bang và nhiều tội ác liên bang, nhưng Trump là một vấn đề liên bang, và một vấn đề liên bang chỉ có thể được giải quyết bằng một công tố liên bang, mặc dù tôi rất vui vì Fani Willis (Biện lý quận Fulton) đang tham gia trò chơi và Bragg (Biện lý địa hạt Manhattan) cũng tham gia trò chơi. Họ đang chứng minh các quyền quan trọng của công dân trong khu vực tài phán [cấp quận] của họ. Nhưng sẽ phải có một số thông tin liên lạc để ưu tiên cho các phiên tòa hình sự của Donald Trump.”

⚪ ---- Câu giờ tới bao giờ? Sau nhiều cuộc trao đổi qua lại giữa Công tố đặc biệt Jack Smith và nhóm pháp lý của Trump, Thẩm phán Aileen Cannon cuối cùng đã ra lệnh ấn định ngày xét xử vụ án tài liệu mật ở Mar-a-Lago là ngày 20 tháng 5/2024 — muộn hơn tháng 12/2023 mà Smith đã yêu cầu xét xử, nhưng cũng bác bỏ yêu cầu của Trump về việc trì hoãn phiên tòa vô thời hạn.

Nhiều chuyên gia pháp lý đã lo lắng rằng đây có thể không phải là kết thúc của nó. Cannon, một người được Trump bổ nhiệm, người đã phải đối mặt với tranh cãi về các phán quyết không thể bào chữa về mặt pháp lý dành cho Trump sự đối xử ưu tiên, có thể chỉ đơn giản là sử dụng điều này làm cơ sở để Trump có thời gian đưa ra các chiến thuật trì hoãn hơn, có khả năng đẩy phiên tòa lùi lại xa hơn, hoặc thậm chí vượt qua sau cuộc bầu cử năm 2024.

Nhưng Smith đã chuẩn bị cho kịch bản đó, cựu cố vấn luận tội Hạ viện Norm Eisen lập luận trên CNN hôm thứ Sáu. Còn có một lá bài khác: cụ thể là cuộc điều tra ngày 6 tháng 1/2023. Trước hết, Eisen nói, "một phiên tòa rất khó có khả năng bị trượt là Thẩm phán Merchan trong vụ kiện do Biện lý ở Manhattan (New York) đưa ra. Đó là một ngày chắc chắn."

Ngoài ra, Eisen tiếp tục, "Jack Smith là một kỳ thủ cờ vua bậc thầy. Smith đã làm việc này trong một thời gian rất dài. Vì vậy, bây giờ với lá thư mục tiêu trong trường hợp can thiệp bầu cử năm 2020... Smith sẽ nộp đơn [truy tố Trump] ở thủ đô D.C., một nơi có bồi thẩm đoàn tuyệt vời cho Smith. Hãy nói, tốt thôi, Thẩm phán Cannon, bạn muốn câu giờ phiên tòa [Florida] đó, chúng tôi sẽ chiếu tướng trong phiên tòa can thiệp bầu cử năm 2020 [ở thủ đô] và chúng tôi [Smith] sẽ làm điều đó trước cuộc bầu cử 2024."

⚪ ---- Cộng Hòa lạnh cẳng vì ngày xét xử Trump lùi ra sau ngày bầu cử 2024, là tự động cuộc bầu cử biến thành cuộc trưng cầu dân ý. Việc đẩy ngày xét xử các tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump qua sau ngày tổng tuyển cử 2024 có thể gây phản tác dụng ngoạn mục đối với các đảng viên Cộng hòa, theo một Dân biểu cảnh báo đảng này hôm thứ Sáu.

Trước đó cùng ngày, Thẩm phán Aileen Cannon ấn định ngày xét xử vụ án tài liệu mật Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, ra lệnh xét xử vào giữa tháng 5/2024. Cannon, một người được Trump bổ nhiệm, người trước đây đã bị chỉ trích vì bênh vực Trump sai trái, đã không chấp nhận yêu cầu của Trump về việc tổ chức phiên tòa tới sau cuộc bầu cử, và về lý thuyết, phiên tòa vào tháng 5 vẫn sẽ diễn ra tương đối nhanh so với các vụ án khác liên quan đến Đạo luật Gián điệp.

Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý đã đưa ra cảnh báo rằng Cannon có thể cho các luật sư của Trump thời gian để đưa ra những sự chậm trễ mới và đẩy ngày xét xử ra xa hơn, có thể là tới sau cuộc bầu cử. Và nếu điều đó xảy ra, đó có thể không phải là tin tốt cho Cộng Hòa, theo Dân biểu Ted Lieu (D-CA) cảnh báo trên Twitter.

“Tôi hy vọng Thẩm phán Cannon đối xử với Trump như bất kỳ bị cáo hình sự nào khác,” Lieu viết. "Nhưng nếu bà ấy cho phép trì hoãn trong tương lai để chuyển phiên tòa sang sau cuộc bầu cử tổng thống, thì cuộc bầu cử sẽ trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu Trump có phải đối mặt với phiên tòa hay không. Điều đó sẽ gây ra một làn sóng xanh khổng lồ, khiến năm 2018 trở nên nhỏ bé [so với 2024]."

Trump đã dứt khoát phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ tài liệu mật, khẳng định rằng ông hoàn toàn có quyền giải mật và mang tài liệu về nhà - mặc dù các bản ghi âm giọng nói của Trump dường như mâu thuẫn với điều này, và Trump bị cáo buộc đã ra lệnh cho vệ sĩ Walt Nauta, cũng bị truy tố trong vụ án tương tự, di chuyển các hộp đi khắp nơi để các nhà điều tra và thậm chí cả luật sư của chính ông không thể tìm thấy chúng.

Tất cả những điều này xảy ra khi Trump nhận được một bức thư mục tiêu từ cố vấn đặc biệt Jack Smith, trưởng công tố viên trong vụ án, báo hiệu rằng ông cũng có khả năng bị truy tố trong cuộc điều tra riêng vì bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021.

⚪ ---- Michael Cohen, cựu luật sư cá nhân và là người sửa chữa các trục trặc cho Donald Trump, dự kiến sẽ dàn xếp vụ kiện của ông chống lại Tổ chức Trump Organization về các khoản phí pháp lý mà ông chưa được thanh toán. Từng là đồng minh thân cận của Trump, Cohen đã đệ đơn kiện tổ chức vào năm 2019, cáo buộc công ty tạm dừng các khoản thanh toán hợp pháp sau khi mối quan hệ của anh với Trump bắt đầu trở nên tồi tệ — với gần 2 triệu đô la.

Cohen đứng về phía Trump trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra Robert Mueller và cuộc điều tra liên bang về khoản thanh toán tiền bịt miệng của Stormy Daniels, nhưng mối quan hệ đã bị cắt đứt sau khi Cohen nhận tội về nhiều tội liên quan đến Trump và làm chứng về Trump tại một phiên điều trần của quốc hội. Tờ NYT đưa tin, vụ kiện của Cohen để đòi Trump Organization chi trả các khoản luật sư phí sẽ được đưa ra xét xử vào tuần tới và các điều khoản của thỏa thuận dàn xếp vẫn nằm trong vòng bí mật. Cựu luật sư của Trump sẽ là nhân chứng chính trong phiên tòa hình sự của Trump vào tháng 3/2024 tại Manhattan về khoản thanh toán cho ngôi sao khiêu dâm.

⚪ ---- Theo cảnh sát địa phương, ít nhất 26 người đã chết do lở đất kinh hoàng tấn công tiểu bang Maharashtra của Ấn Độ, tăng thêm 4 người trong 24 giờ qua. Gần 90 người vẫn mất tích sau thảm họa xảy ra ở quận Raigad vào đêm thứ Năm. Vụ sạt lở đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng chục ngôi nhà, 17/48 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

⚪ ---- Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết Iran sẽ không chấp nhận sự xuất hiện của một đại sứ Thụy Điển mới tại Tehran do Thụy Điển chấp thuận các cuộc biểu tình đốt kinh Qur'an. "Nhiệm kỳ của đại sứ Thụy Điển tại Tehran đã kết thúc và theo lệnh của tổng thống, cho đến khi chính phủ Thụy Điển có hành động nghiêm túc đối với hành vi mạo phạm Kinh Qur'an, chúng tôi sẽ không chấp nhận đại sứ mới của Thụy Điển", Amirabdollahian nói. Bộ trưởng cũng nhắc lại rằng Tehran sẽ không cử phái viên tới Stockholm.

⚪ ---- Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào một kho đạn ở khu vực trung tâm của Crimea, dẫn đến một vụ nổ, theo báo cáo của Thống đốc Sergey Aksyonov hôm thứ Bảy. Theo tin ban đầu, không có thương vong nào được báo cáo, ông Aksyonov cho biết. Ông tiếp tục tuyên bố di tản hàng loạt khỏi khu vực trong bán kính 5km tính từ địa điểm khẩn cấp ở quận Krasnogvardeysky. Người dân bị ảnh hưởng sẽ được di dời đến các cơ sở lưu trú tạm thời và giao thông đường sắt trong khu vực đã bị đình chỉ để giảm thiểu rủi ro.

⚪ ---- Chủ tịch Viện Duma (Hạ viện) Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin hôm thứ Bảy đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thúc đẩy "Polonization" Ukraine để kéo dài thời gian nắm quyền. Volodin tuyên bố rằng Zelensky hy vọng rằng bằng cách liên kết Ukraine với Ba Lan, ông sẽ giành được sự ủng hộ của các "chủ nhân" của các quốc gia, cụ thể là Hoa Kỳ và Liên Âu.Ông lưu ý thêm rằng một đạo luật đã được thông qua coi người Ba Lan ngang bằng với người Ukraine, cấp cho họ các quyền tương tự, bao gồm sự hiện diện không hạn chế trong nước, việc làm, giáo dục và chăm sóc y tế. "Nói một cách dễ hiểu, Zelensky đang dẫn đầu quá trình đa nguyên hóa đất nước, hy vọng rằng để tỏ lòng biết ơn về điều này, những người chủ sẽ cho ông cơ hội nắm quyền lâu hơn", ông nói.⚪ ---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ có hành động sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra những nhận xét gây tranh cãi về lãnh thổ của Ba Lan. Ông giải thích rằng Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga để đàm phán sau những nhận xét. Putin đề cập rằng các lãnh thổ phía tây của Ba Lan ngày nay là một món quà của Stalin cho người Ba Lan. "Stalin là tội phạm chiến tranh, có tội với cái chết của hàng trăm nghìn người Ba Lan. Sự thật lịch sử là không cần bàn cãi", Morawiecki đáp lại.⚪ ---- Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) đã thu thập thông tin về dấu hiệu một cuộc nổi loạn mới ở Nga, đại diện cơ quan, Andriy Yusov, cho biết trên truyền hình quốc gia vào ngày 21 tháng 7. "Vâng. Chúng tôi có dữ liệu như vậy," ông nói, trả lời câu hỏi liên quan.Yusov không nói chính xác ai có thể chuẩn bị cho cuộc nổi loạn mới này. Giám đốc của Wagner PMC Yevgeny Prigozhin vẫn có tiềm năng chính trị ở Nga, theo Yusov, và cuộc xung đột Prigozhin-Shoygu vẫn chưa kết thúc.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu nói rằng mục tiêu của Kiev là vô hiệu hóa Cầu Crimean, vì nó đại diện cho một "cơ sở kẻ thù được xây dựng bên ngoài luật pháp quốc tế. Mục tiêu là giành lại toàn bộ Crimea vì đây là lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi", Zelensky nói với Diễn đàn An ninh Aspen qua video, lưu ý rằng Cầu Kerch được Nga sử dụng để vận chuyển đạn dược và "quân sự hóa" Bán đảo Crimea. "Bất kỳ mục tiêu nào gây chiến tranh đều phải bị vô hiệu hóa," ông nói thêm.Zelensky nói rằng cuộc phản công của Ukraine đang tiến triển chậm hơn dự kiến vì chiến dịch bắt đầu muộn hơn so với kế hoạch ban đầu. "Bởi vì chúng tôi bắt đầu hơi muộn... điều đó đã cho Nga thời gian để khai thác tất cả đất đai của chúng tôi và xây dựng một số tuyến phòng thủ."⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn các Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Richard Blumenthal hôm thứ Sáu vì đã trình bày dự thảo nghị quyết về ứng cử viên NATO của Ukraine. Tổng thống Ukraine nói trên Twitter: "Không gian của NATO càng rộng thì không gian của hòa bình và an ninh chung càng rộng. Xin tri ân tất cả những người đã giúp chúng tôi bảo vệ tự do và mang lại một nền hòa bình lâu dài, công bằng đến gần hơn!"Đồng thời, Zelensky nhấn mạnh rằng chỉ có sự hỗ trợ như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho Ukraine và toàn bộ châu Âu, nền dân chủ và tự do trước các cuộc xâm lược mới của Nga.⚪ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm thứ Sáu cho biết Tổng thống Joe Biden đã thảo luận với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky về việc cung cấp Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội MGM-140 (ATACMS)."Chúng tôi sẽ cung cấp ATACMS hay không sẽ là quyết định của tổng thống", Sullivan nói tại một cuộc họp tại Diễn đàn An ninh Aspen, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai nhà lãnh đạo vẫn chưa đạt được quyết định cuối cùng về chủ đề này. ATACMS là hỏa tiễn đất đối đất do Lockheed Martin sản xuất, có tầm bắn 300 km và có thể được bắn từ nhiều bệ phóng hỏa tiễn, bao gồm cả MLRS và HIMARS.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố đề cử các nhà lãnh đạo quân sự vào thứ Sáu, chọn Đô đốc Lisa Franchetti để lãnh đạo Hải quân Hoa Kỳ, điều này sẽ khiến bà trở thành phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Tác chiến Hải quân và Tham mưu trưởng Liên quân.Biden cũng đề cử Phó Đô đốc James Kilby làm Phó Tư lệnh Tác chiến Hải quân tiếp theo, Đô đốc Samuel Paparo cho Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Phó Đô đốc Stephen cho Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, theo Bạch Ốc tiết lộ trong tuyên bố."Mỗi người trong số họ sẽ giúp đảm bảo sự an toàn và thịnh vượng của người dân Mỹ trong những năm tới. Trước những thách thức an ninh quốc gia mà chúng ta phải đối mặt trên khắp thế giới, tôi kêu gọi Thượng viện nhanh chóng xác nhận họ, cùng với các đề cử quân sự khác hiện đang bị hoãn lại," Biden nói trong tuyên bố.⚪ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã bắn nhiều hỏa tiễn hành trình về phía Hoàng Hải. Quân đội Nam Hàn nhấn mạnh Nam Hàn đang cùng với Mỹ phân tích vụ phóng diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết.Căng thẳng xung quanh Bắc Hàn gia tăng gần đây sau khi Bắc Hàn lên án việc tàu ngầm nguyên tử Mỹ cập cảng tại Hàn Quốc và cảnh báo có thể sử dụng vũ khí nguyên tử nếu "xác định rằng một cuộc tấn công nguyên tử vào nước này đã được thực hiện hoặc sắp xảy ra".⚪ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Florida hôm thứ Sáu để tố cáo các tiêu chuẩn giáo dục mới của tiểu bang bắt buộc thầy cô phải dạy học sinh cấp hai rằng một số người Da đen được hưởng lợi từ việc bị bắt làm nô lệ. "Điều đó không chỉ gây hiểu lầm, mà còn sai và đẩy mạnh tuyên truyền - đẩy mạnh tuyên truyền cho con em chúng ta," Harris nói trong một bài phát biểu tại Jacksonville, theo NPR đưa tin. Che đậy hoặc quên đi những tội ác lịch sử không phải là câu trả lời, người Da đen đầu tiên làm phó tổng thống cho biết. "Chúng ta sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhớ [tội ác chế độ nô lệ]," bà nói, theo AP. "Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu chúng ta nhớ."Harris đã không đề cập đến Thống đốc Ron DeSantis, người có chính sách đằng sau chính sách mới của Hội đồng Giáo dục tiểu bang. Nhưng trước đó trong ngày, đoán trước bài phát biểu của Harris, DeSantis đã quậy sóng gió. DeSantis đăng trên Facebook: “Các đảng viên Đảng Dân chủ như Kamala Harris phải nói dối về các tiêu chuẩn giáo dục của Florida để che đậy chương trình giáo dục học sinh và thúc đẩy các chủ đề tình dục cho trẻ em."Trong bài phát biểu của mình, theo ABC News, Harris nói: "Khi chúng ta gửi con cái đến trường với tư cách là cha mẹ, chúng ta muốn biết rằng chúng đang được dạy sự thật", nói thêm, "Đó là một kỳ vọng hợp lý rằng con cái chúng ta sẽ không bị lừa dối."Trước khi phát biểu tại Nhà hát Ritz lịch sử ở Jacksonville, Harris đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực, giáo viên, nhà hoạt động dân quyền... theo Florida Times-Union. Bà Harris nhắc nhở mọi người rằng những người nô lệ phải chịu đựng sự tra tấn, sự chia ly của gia đình họ và những hành vi ngược đãi khác. "Làm thế nào mà bất cứ ai có thể gợi ý giữa những hành động tàn bạo này rằng có bất kỳ lợi ích nào khi phải chịu mức độ phi nhân hóa này?" bà nói.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã mời Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) William Burns làm thành viên trong nội các của ông. “Dưới sự lãnh đạo của ông Burns, CIA đang đưa ra cách tiếp cận rõ ràng, dài hạn đối với những thách thức an ninh quốc gia hàng đầu của đất nước chúng ta, từ việc giải quyết cuộc xâm lược tàn bạo của Nga đối với Ukraine, đến quản lý sự cạnh tranh có trách nhiệm với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đến giải quyết các cơ hội và rủi ro của công nghệ mới nổi,” Biden nói trong bản tuyên bố.Giám đốc CIA sẽ được phép tham dự các cuộc họp Nội các cùng với Tổng Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines và các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Hoa Kỳ, nhưng dự kiến sẽ không đảm nhận thêm trách nhiệm hoạch định chính sách.⚪ ---- Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta Platforms, Nick Clegg, cho biết hôm thứ Sáu rằng việc kiểm soát công nghệ đằng sau trí tuệ nhân tạo (AI) tổng quát không nên tập trung vào tay một số công ty lớn. Clegg nói với Nikkei Asia: “Chúng tôi không nghĩ rằng việc giữ quyền kiểm soát các công nghệ này chỉ trong tay một số ít các công ty lớn là điều mong muốn hoặc khả thi."Tuy nhiên, ông nói thêm rằng do "khả năng và lượng dữ liệu cần thiết để xây dựng những AI thế hệ mới này", chỉ một nhóm nhỏ doanh nghiệp có khả năng quản lý chúng. Cuộc phỏng vấn được công bố cùng ngày Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi các công ty công nghệ lớn phát triển "công nghệ an toàn, bảo mật và đáng tin cậy" liên quan đến trí tuệ nhân tạo.⚪ ---- Nam California: Học khu Thống nhất Chino Valley đã phê duyệt một chính sách gây tranh cãi hôm thứ Năm, yêu cầu các trường phải thông báo cho phụ huynh của học sinh nếu các em bắt đầu sử dụng các đại từ không được liệt kê trong giấy khai sinh của họ, yêu cầu sử dụng các cơ sở "không phù hợp với giới tính được ghi trong các hồ sơ đó" hoặc yêu cầu thay đổi bất cứ điều gì trong học bạ của các em. (nghĩa là, khu học chính báo cáo phụ huynh nếu cách xưng hô các em lộ ra là chuyển giới...)Cuộc bỏ phiếu 4-1 được đưa ra bất chấp sự phản đối rằng chính sách này loại bỏ hiệu quả trẻ em chuyển giới, không song tính hoặc không phù hợp với giới tính mà không có sự đồng ý của chúng, và một lá thư có lời lẽ mạnh mẽ từ Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Rob Bonta kêu gọi học khu ưu tiên quyền riêng tư của học sinh.Trong thư, Bonta lập luận rằng nhiệm vụ "thể hiện sự coi thường liều lĩnh" đối với những nguy hiểm mà một đứa trẻ có thể gặp phải ở nhà và cảnh báo rằng khu học chánh có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu một học sinh bị tổn hại do thông báo. Theo KTVU, mọi thứ trở nên sôi nổi trong cuộc họp hôm thứ Năm, bao gồm cả việc chỉ trích và cuối cùng là đuổi Giám đốc Học Trình của tiểu bang Tony Thurmond ra khỏi buổi họp (vì Khu học chính có tự do ấn định chính sách địa phương, bất kể cấp tiểu bang). Thurmond đã đề cập đến việc rời khỏi cuộc họp trên Twitter vào buổi tối muộn hơn. Theo báo The Hill, Thurmond có kế hoạch thách thức quy tắc của hội đồng quản trị lên cấp tiểu bang và liên bang.⚪ ---- Một cựu quân nhân đã bị kết án hôm thứ Năm vì đánh chết một cụ bà gốc Việt khi cụ bà đang đi bộ trong khu phố Garden Grove nơi cả hai cùng cư ngụ. Michael Aon Varela, 36 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ một sau một phiên tòa kéo dài của bồi thẩm đoàn Tòa Quận Cam về “vụ tấn công tàn bạo, cố gắng hãm hiếp và sát hại, 68 tuổi,” theo cảnh sát Garden Grove cho biết.Các bồi thẩm viên cũng xác định rằng vụ giết người xảy ra kết quả từ vụ cưỡng hiếp, theo hồ sơ tòa án. Vụ giết người xảy ra vào ngày 10 tháng 9 năm 2017, khi các cảnh sát tới vì có báo cáo về một phụ nữ nằm gục trên cỏ gần địa chỉ 13432 Balos Drive vào khoảng 5 giờ sáng. Cảnh sát đến và thấy cụ bà Nguyen nằm trên bãi cỏ phía trước một ngôi nhà, trần truồng một phần và với vết thương do lực tác động đánh mạnh vào mặt. Bên cạnh cụ bà, cảnh sát thấy Varela “không mặc áo, người bê bết máu, quần không cài cúc và có nhiều vết thương trên cơ thể có vẻ như là vết thương do tự vệ,” theo cảnh sát.Cụ bà Nguyen được chở vào một bệnh viện địa phương và chết vì vết thương 10 ngày sau. DNA của Nguyen được tìm thấy trên người của Varela và DNA của Varela được tìm thấy trên quần áo của cụ bà Nguyen. Phiên tòa tuyên án Varela được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 8/2023.⚪ ----, một học sinh từ Trường Trung học La Quinta (LQHS), đã được chọn làm đại diện học sinh trong Hội đồng Giáo dục của Học khu Thống nhất Garden Grove cho năm học 2023-24. Emily Nguyễn có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo tại LQHS. Cô hiện là chủ tịch hội học sinh, thư ký của phân ban trong khuôn viên của Hiệp hội National Honor Society và thủ quỹ của La Quinta Together.Ngoài ra, Nguyen còn là thành viên của Liên đoàn California Scholastic Federation và Câu lạc bộ UNICEF. Nguyễn cảm thấy mạnh mẽ về sự hòa nhập và “có tấm lòng vì những học sinh có nhu cầu đặc biệt.” Cô đã đóng một vai trò quan trọng trong Chương trình Giáo dục Thể chất Thống nhất La Quinta, trong đó những người có trình độ thể chất khác nhau tham gia thể thao cùng nhau. Emily đã được giới thiệu ra trước hội đồng học khu tại cuộc họp hôm thứ Ba bởi Stephanie Heflin, phụ tá tổng giám đốc phụ trách giáo dục trung học.⚪ ---- Trận túc cầu World Cup Nữ hôm Thứ Sáu:trong trận đấu ở Bảng E tại Eden Park ở New Zealand. Ngôi sao mới nổi Sophia Smith đã ghi hai bàn thắng và một pha kiến tạo chuyền banh để tăng tốc độ tấn công của Hoa Kỳ, và tiền vệ Lindsey Horan đã kết thúc bằng một pha lập công trong phút 77. Đội tuyển nữ Hoa Kỳ là 2 lần và là đương kim vô địch nữ thế giới. Đội tuyển nữ VN là lần đầu vào World Cup.Tính chung, tỷ lệ đội Mỹ giữ bóng nơi chân là 66%, tỷ lệ phía Việt Nam là 34%. Nổi bật phía Việt Nam là thủ môn Kim Thanh: cô đã cản banh, phá được cú sút phạt đền trong hiệp một của Alex Morgan. Trước khi trọng tài cho đội Mỹ đá cú phạt đền, đã phải cho ngưng trận bóng đề vào xem lại video VAR (video assistant referee) để có quyết định chính xác.Đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ thi đấu trở lại lúc 9 giờ tối giờ Miền Đông vào Thứ Tư tới với Hoà Lan. Chung kết vô địch World Cup nữ sẽ đăng quang vào ngày 20 tháng 8 tại Sân vận động Australia ở Sydney.⚪ ----Theo Báo Tin Nhanh Nhà Đất. Hơn 4,3 tỷ USD kiều hối chảy về thành phố Hồ Chí Minh trong nửa đầu năm, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hồ Chí Minh, cho biết kiều hối chuyển về Hồ Chí Minh luôn trong xu hướng tăng qua từng năm và chiếm tỉ trọng cao so với cả nước. Tính đến cuối tháng 6, lượng kiều hối chuyển về Hồ Chí Minh đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 65,6% so với cả năm 2022. Trong đó riêng quý II, lượng kiều hối chuyển về đạt 2,215 tỷ USD, tăng 4,5% so với quý I.⚪ ---- HỎI 1: Có tới 4/10 nhân viên Mỹ nói việc làm của họ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm thần của họ?ĐÁP 1: Đúng thế. Có tới 4 trong số 10 người lao động ở Hoa Kỳ báo cáo rằng công việc của họ có tác động hơi tiêu cực hoặc cực kỳ tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của họ, theo một cuộc khảo sát mới của Gallup được công bố hôm thứ Năm."Đối với nhân viên, công việc và nơi làm việc của họ nói chung có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của họ và hạnh phúc của các thành viên gia đình họ", Dan Witters, tác giả chính của nghiên cứu và giám đốc nghiên cứu tại Gallup National Health and Wellbeing Index (Chỉ số Sức khỏe và Sức khỏe Quốc gia Gallup), nói với ABC News. "Đối với rất nhiều người, công việc hiện tại của họ đang gây hại cho sức khỏe tâm thần của họ là một thực tế tàn khốc mà các nhà lãnh đạo sẽ cần phải hiểu và nghiêm túc."Nhìn chung, theo nghiên cứu, cứ 5 công nhân thì có gần 1 người báo cáo rằng sức khỏe tinh thần của họ kém hoặc khá, hai mức xếp hạng thấp nhất trong cuộc khảo sát. Theo nghiên cứu, trên toàn bộ lực lượng lao động ở Hoa Kỳ, tình trạng vắng mặt tại sở do sức khỏe tâm thần kém được ước tính sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ hơn 47 tỷ đô la mỗi năm do mất năng suất.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Chống bệnh tiểu đường không cần thuốc: giảm cân, thể dục?ĐÁP 2: Đúng thế. Có thể đưa bệnh tiểu đường vào mức thuyên giảm với giảm cân. Tuy nhiên, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với một số thách thức trong việc thực hiện các kế hoạch thuyên giảm bệnh tiểu đường. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đang gia tăng trên toàn thế giới và dự kiến số ca mắc bệnh tiểu đường ở Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi vào năm 2045.Mặc dù không có cách chữa trị bệnh tiểu đường loại 2, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra rằng một số người có thể thuyên giảm bệnh tiểu đường. Sự thuyên giảm có nghĩa là lượng đường trong máu hoặc mức đường huyết) của bạn ở dưới ngưỡng bệnh tiểu đường (HbA1c đến dưới 6,5%), trong tối thiểu ba tháng mà không dùng bất kỳ loại thuốc trị tiểu đường nào.Các chuyên gia y tế nghĩ gì về đảo ngược bệnh tiểu đường? Một con số đáng kinh ngạc là 71% bác sĩ ở Ấn Độ tin tưởng chắc chắn vào khả năng thuyên giảm bệnh tiểu đường, theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Practo, một công ty chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số.Tiến sĩ Anusha N D, Chuyên gia tư vấn, Bác sĩ nội tiết, tại viện nghiên cứu Shanta Centre for Diabetes & Endocrinology, cho biết: “Bệnh tiểu đường không thể đảo ngược nhưng chắc chắn có thể thuyên giảm bệnh bằng cách giảm cân." Theo Tiến sĩ Anusha, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng trong giới trẻ hiện nay do lối sống và tình trạng béo phì gia tăng. Có thể thuyên giảm bệnh tiểu đường nếu một người giảm cân bằng cách tập trung vào chế độ ăn kiêng và tập thể dục. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt được sự thuyên giảm.Chi tiết: