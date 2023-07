- Thẩm phán Aileen Cannon: ngày 20/5/2024 sẽ xử Trump về cáo trạng 37 tội trộm hồ sơ mật - Trump sẽ bị truy tố ở Georgia vào tháng 8 nhiều tội, trong đó có tội gian lận (racketeering) và xâm nhập máy tính (computer trespass) - Trump chịu trả lại cổ vật cho Israel - Phe Trump tìm cách gài người ủng hộ Trump tràn ngập đại hội đảng Cộng hòa - Cộng Hòa tin rằng Wisconsin là chiến trường lớn năm 2024 đ

Nhà nước Hà Nội đếm tiền trong túi kiều bào: Bất động sản kỳ vọng được trợ lực từ dòng kiều hối.

- HỎI 1: Có tới 800.000 dân Mỹ chết hoặc tàn tật vĩnh viễn mỗi năm do khám bệnh nhầm? ĐÁP 1: Chính xác là 795.000 người.

- HỎI 2: Tập trận: quân TQ tấn công Đài Loan, sẽ thua thê thảm? ĐÁP 2: Tập trận giả định thường niên.

QUẬN CAM (VB-21/7/2023) ⚪ ---- Bán thuốc tẩy (bleach) để trị bá bệnh, bị truy tố. Nhóm 4 người trong 1 một gia đình ở Florida đã bị kết án hôm thứ Tư vì bán một loại thuốc tẩy công nghiệp độc hại như một phương pháp chữa trị COVID-19 giả thông qua nhà thờ trực tuyến của họ, theo AP. Theo hồ sơ tòa án, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Miami đã kết luận Mark Grenon, 65 tuổi và các con trai của ông, Jonathan, 37 tuổi, Joseph, 35 tuổi và Jordan, 29 tuổi, phạm tội âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và giao thuốc sai nhãn hiệu. Tội danh đó có thể lên đến năm năm tù. Bản án của họ được lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 10. Grenons đại diện cho chính họ nhưng từ chối phát biểu trong phiên tòa kéo dài hai ngày, tờ Miami Herald đưa tin. Sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết, Joseph Grenon cho biết họ sẽ kháng cáo.

Các công tố gọi Grenons là "bọn lừa đảo" và "những kẻ bán dầu rắn" và cho biết Nhà thờ Sức khỏe và Chữa bệnh Genesis II của gia đình Bradenton đã bán cái gọi là Miracle Mineral Solution (Dung dịch hoáng chất thần kỳ) trị giá 1 triệu đô la của họ. Trong các video, nó được quảng cáo là phương pháp chữa trị cho 95% các bệnh đã biết, bao gồm COVID-19, bệnh Alzheimer, bệnh tự kỷ, ung thư não, HIV/AIDS và bệnh đa xơ cứng, các công tố viên cho biết.

Các quan chức cho biết những gì Grenons đang bán thực sự là chlorine dioxide. Khi vào cơ thể, dung dịch này trở thành chất tẩy trắng thường được sử dụng cho những thứ như xử lý vải sợi, nước công nghiệp, bột giấy và giấy, theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Nó giống như uống thuốc tẩy và có thể gây tử vong. Một thẩm phán liên bang ở Miami đã ra lệnh cho nhà thờ ngừng bán chất này vào năm 2020, nhưng lệnh đó đã bị bỏ qua.

⚪ ---- Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã lên lịch vào ngày 20/5/2024, bắt đầu phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump, bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật, hồ sơ tòa án tiết lộ hôm thứ Sáu. Vào đầu tháng 6/2023, Trump đã không nhận tội đối với tất cả 37 tội danh trong bản cáo trạng. Một số cáo buộc bao gồm cố ý che giấu thông tin quốc phòng, âm mưu cản trở công lý, che giấu tài liệu và đưa ra những tuyên bố và tuyên bố sai sự thật.

Các luật sư bào chữa đã lập luận rằng phiên tòa nên được tổ chức sau cuộc bầu cử, nhưng Thẩm phán Aileen Cannon đã ra phán quyết khác. Tuy nhiên, phán quyết được coi là trung điểm giữa các yêu cầu của nhóm pháp lý của Trump và Bộ Tư pháp, vốn đã thúc đẩy phiên tòa bắt đầu vào cuối năm 2023. Công tố Jack Smith đã xin xét xử Trump vào tháng 12/2023. Bây giờ Thẩm phán Cannon (người do Trump bổ nhiệm và quá khứ từng bênh vực Trump) nói là sẽ xử vào tháng 5/2024.

⚪ ---- Bây giờ thì Trump chịu trả lại cổ vật cho Israel, sau khi chuyện Trump cầm nhầm cổ vật về Florida lộ ra trên báo chí. Trump trước đó không hài lòng với sự ủng hộ bầu cử mờ nhạt của cử tri Do Thái đối với chiến dịch tranh cử năm 2020 của Trump - một sự bất bình mà Trump bày tỏ khi được giới thiệu bộ sưu tập cổ vật vô giá của Israel trước bữa tối ngày lễ Do thái giáo năm 2021 tại Mar-a-Lago, theo một nhà tài trợ lâu năm của Đảng Cộng hòa và người ủng hộ Israel nói với The Wall Street Journal.

Trump tuần này đã đồng ý trả lại một bộ sưu tập cổ vật của Israel đã bị "mắc kẹt" ở Mỹ trong 4 năm qua sau khi cơ quan Israel về cổ vật công khai thúc đẩy việc thu hồi chúng từ Trump. Báo WSJ hôm thứ Năm đã làm sáng tỏ câu chuyện dài và kỳ lạ về một bộ sưu tập đèn dầu bằng gốm đã đi từ Israel đến thủ đô Mỹ, đến California và Florida trong suốt bốn năm.

Hành trình tới Mỹ của những chiếc đèn gốm được khởi xướng vào năm 2019 bởi Saul Fox, một giám đốc điều hành vốn cổ phần tư nhân và là nhà tài trợ lớn người Mỹ gốc Do Thái cho Cơ quan Cổ vật Israel. Israel đã gửi các bảo vật quốc gia cho Mỹ với điều kiện các cổ vật có giá trị phải được trả về Israel trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, đèn dầu chưa bao giờ được trưng bày công khai tại Bạch Ốc, do Bộ Ngoại giao kiểm tra các mặt hàng đã tồn tại lâu dài, Fox nói với WSJ.

Khi những chiếc đèn được giải phóng khỏi sự giám sát của Bộ Ngoại giao Mỹ, Fox đã gửi một người chuyển phát nhanh đến lấy chúng và mang chúng trở lại ngôi nhà ở California của anh, nơi anh nhốt chúng lại và "gần như quên mất nó" ngay khi đại dịch ập đến và việc di chuyển bị dừng lại, anh này nói với báo WSJ.

Rồi tiếp theo, khi Fox được mời tham dự một bữa tiệc của Trump vào tháng 12/2021, lần này là tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu tổng thống ở Florida, anh này nói với báo WSJ rằng anh đã lên kế hoạch với giám đốc bộ phận cổ vật của Israel để đưa những chiếc đèn dầu gốm cho Trump xem muộn hơn hai năm so với dự kiến ban đầu.

Một mình cùng nhau trong văn phòng của Trump trước bữa tiệc ngày lễ, Fox nói với WSJ rằng anh đang chuẩn bị nói về những món đồ cổ thì Trump có ý định rời đi. "Tôi đã cản đường Trump và nói, 'Thưa Tổng thống, không, không, ngài không thể rời đi, tôi có những lời này mà tôi đã viết," Fox nói với hãng tin mà ông nói, bắt đầu ca ngợi cựu tổng thống vì đã chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ đến Jerusalem.

Tuy nhiên, Trump đã đáp lại bằng một sự phản đối kịch liệt, theo Fox, người cho biết cựu tổng thống đã đập tay lên bàn của ông. "Tại sao tôi chỉ nhận được 25% phiếu bầu của người Do Thái?" Fox nhớ lại câu nói của Trump.

Các cuộc thăm dò đưa ra một phép tính không hoàn hảo về tổng số phiếu bầu trong một số nhóm nhân khẩu học nhất định, nhưng The Times of Israel đã đưa tin vào tháng 11 năm 2020 rằng Trump đã nhận được khoảng từ 21 đến 30,5% phiếu bầu của người Do Thái, trích dẫn hai cuộc thăm dò đảng phái.

Trump trước đây đã phàn nàn về việc sự ủng hộ của người Do Thái đối với Trump đang giảm dần, phàn nàn trong một cuộc họp trực tuyến vào năm 2021 về những người Công giáo và người Do Thái đã không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm 2020, bất chấp tất cả những gì Trump nói rằng Trump đã làm cho cộng đồng của họ. Người phát ngôn của Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider, Fox cũng vậy. Bây giờ, Israel hy vọng sẽ đón lại cổ vật từ Florida.

⚪ ---- Trong khi các cuộc thăm dò cho thấy Donald Trump sắp kết thúc cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống lần thứ ba của Đảng Cộng hòa khi ông bỏ xa những người thách thức mình, các thành viên trong nhóm thân cận của ông đang tranh giành để khóa chặt các đại biểu tham dự đại hội đảng Cộng hòa vì lo ngại rằng sẽ có những hành động [từ Cộng Hòa ủng hộ ứng viên khác] ngăn Trump trở thành ứng cử viên.

Theo một báo cáo từ Daily Beast, có những lo ngại rằng các đối thủ của cựu tổng thống sẽ cố gắng gieo mầm hỗn loạn tại đại hội và rằng, trong lúc bất hòa, một ứng cử viên khác sẽ bỏ đi với tư cách là người được đề cử. Bái Daily Beast đã viết, "Theo 5 đảng viên Cộng hòa quen thuộc với các cuộc thảo luận, Trump và nhóm của Trump đang thực hiện một nỗ lực phối hợp để đảm bảo rằng đại hội có đầy những người trung thành có thể củng cố vị trí của họ, nếu một ứng cử viên khác giành được đủ số đại biểu trong cuộc bầu cử sơ bộ để có khả năng vận động cho việc đề cử."

Bài báo tiếp tục lưu ý rằng cựu tổng thống đang cố gắng đạt được những cam kết chắc chắn từ các đại biểu có thể vì lo ngại rằng các bản cáo trạng hình sự trong tương lai có thể khiến đảng phải tạm dừng trước viễn cảnh chiến dịch tập trung vào các hành vi pháp lý của ông. Theo một người trong cuộc của Đảng Cộng hòa, những người thách thức Trump sẽ không lặng lẽ bỏ đi, nói với Lahut, "Sẽ có một cuộc chiến lớn trên sàn đấu với các ứng cử viên Đảng Cộng hòa."

Bài báo viết thêm, "Bằng cách khóa chặt những người trung thành trong danh sách đại biểu hiện nay, nhóm Trump có thể đề phòng khả năng bất kỳ phiên tòa hình sự nào, hoặc thậm chí là kết án, sẽ ngăn cản ông giành được đề cử... Hai đảng viên Cộng hòa đã nói chuyện với The Daily Beast về câu chuyện này đã nhớ lại những nỗ lực gần đây của Trump nhằm thu hút thêm nhiều người trung thành với MAGA làm thành viên ủy ban RNC quốc gia, những người tự động được đại biểu tham dự đại hội. Nhóm của Trump đặc biệt quan tâm đến việc sàng lọc các ứng cử viên dựa trên cách họ có thể bỏ phiếu trong lá phiếu thứ hai giả định tại đại hội năm 2024, nơi họ sẽ không bị ràng buộc bởi kết quả bỏ phiếu của tiểu bang mình."

⚪ ---- Chiến trường sinh tử cho bầu cử 2024 theo Cộng Hòa là Wisconsin. Đảng Cộng hòa đang chuẩn bị tập trung tại Milwaukee, Wisconsin cho cuộc tranh luận sơ bộ tổng thống đầu tiên của nhiệm kỳ 2024, do Fox News, Young America Foundation và ứng dụng cánh hữu Rumble của Google tổ chức. Sự lựa chọn địa điểm của họ rất quan trọng, USA Today đưa tin.

Barry Burden, một chuyên gia bầu cử của Đại học Wisconsin-Madison, nói với phóng viên Sudiksha Kochi của USA Today: “Một số nhà phân tích đã dự đoán rằng Wisconsin sẽ là tiểu bang 'điểm bùng phát' quyết định thời điểm một trong những tấm vé đưa vượt qua ngưỡng quan trọng là 270 phiếu đại cử tri. Vì những lý do này, các đảng và ứng cử viên lớn đều tập trung vào Wisconsin."

Thị trưởng Milwaukee Cavalier Johnson đã đồng ý, lưu ý rằng các đảng viên Cộng hòa cũng đang lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Quốc gia năm 2024 của họ tại thành phố. “Tôi nghĩ người dân trong tiểu bang sẽ chú ý đến những diễn biến của đại hội, sẽ có cái nhìn tốt hơn về những gì người được đề cử cuối cùng sẽ nói và tìm cách làm, nếu người đó được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ,” ông nói. "Tuy nhiên, điều đó không nhất thiết có nghĩa là họ sẽ giành được Wisconsin."

Wisconsin trong lịch sử là một tiểu bang bị dao động giữa 2 đảng. Kể từ năm 2000, Barack Obama là ứng cử viên tổng thống duy nhất thắng tiểu bang này với hai con số năm 2008, và Wisconsin đã ủng hộ sát nút cựu Tổng thống Donald Trump vào năm 2016 trước khi ủng hộ Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Trump một lần nữa ra tranh cử, làm tăng khả năng năm 2024 có thể là sự tái diễn của năm 2020.

Bản thân cuộc tranh luận Cộng Hòa đã là một chủ đề gây tranh cãi. Để đủ điều kiện tham gia giai đoạn này, các ứng cử viên phải chấp nhận cam kết ủng hộ ứng cử viên cuối cùng, nhưng ít nhất một ứng cử viên, Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson, đã đấu tranh với đảng để cố gắng đạt được quy định rằng các ứng cử viên không phải ủng hộ ứng cử viên thắng sơ bộ nếu ứng cử viên đó bị kết án trọng tội — một sự ám chỉ và đồng ý rõ ràng với các cáo trạng hình sự của Trump. Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã từ chối bổ sung cam kết này (nghĩa là, nếu Trump bị kết án đại hình, Cộng Hòa vẫn có thể chọn Trump chung kết).

⚪ ---- Tờ Guardian đưa tin, Donald Trump có thể bị truy tố ở Georgia vào tháng tới với tội gian lận (racketeering), theo 2 người có biết về hướng đi của đại bồi thẩm đoàn ở Fulton County. Tờ Guardian hôm Thứ Sáu đã viết rằng Biện lý quận Fani Willis có "đủ bằng chứng để buộc tội một bản cáo trạng gian lận rộng rãi vào tháng tới", đồng thời nói thêm rằng để đưa ra bản cáo trạng, các công tố phải "... chứng minh sự tồn tại của một 'doanh nghiệp' - và một mô hình hoạt động gian lận được xác định dựa trên ít nhất hai tội danh 'đủ tiêu chuẩn'."

Trump đang bị chỉ trích sau khi gọi điện cho các quan chức hàng đầu của Georgia sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, yêu cầu họ tìm thêm phiếu bầu cho Trump trong nỗ lực cứu vãn 16 phiếu Đại cử tri đoàn của bang mà Trumpg cần để đánh bại Tổng thống Joe Biden. Theo báo cáo của Lowell, "Trong cuộc điều tra về Trump, Biện lý quận Fulton, Fani Willis, đã thu thập đủ bằng chứng để theo đuổi một bản cáo trạng gian lận dựa trên các đạo luật liên quan đến việc gây ảnh hưởng đến các nhân chứng và xâm phạm máy tính (computer trespass)."

Báo cáo cho biết thêm rằng cáo buộc xâm phạm máy tính, "các công tố sẽ phải chứng minh rằng các bị cáo đã sử dụng máy tính hoặc mạng mà không có thẩm quyền để can thiệp vào chương trình hoặc dữ liệu, điều đó sẽ bao gồm việc vi phạm máy bỏ phiếu ở Quận Coffee. Vụ vi phạm máy bỏ phiếu liên quan đến một nhóm đặc vụ của Trump - do luật sư của Trump khi đó là Sidney Powell trả tiền - truy cập vào máy bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử của quận và sao chép dữ liệu hệ thống bỏ phiếu nhạy cảm."

⚪ ---- Nhiều luật gia: nếu Trump thắng cử 2024, Trump sẽ biến đổi cơ chế Mỹ thành độc tài toàn trị, hồi phục Schedule F với 50.000 nhân viên bảo thủ, tăng quyền Tổng Thống. Vào ngày 17/7, tờ New York Times đã đăng một bài báo đáng lo ngại của Jonathan Swan, Charlie Savage và Maggie Haberman, trong đó nêu chi tiết về kế hoạch của cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông nhằm mang lại cho chính phủ liên bang Hoa Kỳ một sự thay đổi lớn nếu Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Các nhà báo đưa tin rằng chiến dịch tranh cử của Trump hình dung ra một "sự mở rộng toàn diện quyền lực của tổng thống đối với bộ máy chính phủ" sẽ làm suy yếu đáng kể hệ thống kiểm tra và cân bằng của Hoa Kỳ vào năm 2025.

Bản tin của The Times được đưa ra vào thời điểm Trump đang phải đối mặt với hai bản cáo trạng hình sự: một vụ truy tố 37 tội danh của cố vấn đặc biệt Jack Smith và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và một vụ truy tố 34 tội danh của tiểu bang New York bởi Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, Jr.

Trên nền tảng Truth Social của mình, Trump thông báo rằng ông đã nhận được một "bức thư mục tiêu" từ DOJ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 của Smith/cuộc điều tra ngày 6/1/2021 - chỉ ra rằng có khả năng xảy ra một bản cáo trạng khác.

Giáo sư luật của Đại học Baltimore và cựu công tố viên liên bang Kimberly Wehle xem xét những diễn biến này trong một bài báo đăng trên trang web bảo thủ The Bulwark vào ngày 20 tháng 7. Và bà đưa ra lời cảnh báo: Những bản cáo trạng này có thể là cơ hội cuối cùng để buộc Trump phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và để cứu Hoa Kỳ khỏi chế độ độc tài toàn diện.

Wehle cảnh báo: “Bất kể những mặt trái trong bốn năm nữa của Joe Biden là gì, rõ ràng là nền dân chủ Mỹ không thể tồn tại trong một nhiệm kỳ tổng thống khác của Trump. Để hiểu tại sao, người ta chỉ cần xem qua một phần quan trọng khác của báo cáo gần đây của New York Times rằng Trump và các đồng minh của ông ấy có ý định định hình lại cơ bản văn phòng tổng thống nếu họ giành lại Bạch Ốc vào năm 2024. Russell T. Vought, người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách dưới thời Trump, đã tóm tắt ngắn gọn: 'Những gì chúng tôi đang cố gắng làm là xác định các nhóm độc lập và nắm bắt chúng.' Nếu điều này nghe có vẻ đáng sợ, thì nó nên lắm."

Wehle tiếp tục: "Kế hoạch này không phải là hoàn toàn mới. Mười ba ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp để sắp xếp lại một lượng lớn lực lượng lao động liên bang. Kế hoạch này được phát triển một cách bí mật trong sáu tháng trước đó, nhằm mục đích phân công lại hàng chục nghìn công chức có ảnh hưởng đến chính sách liên bang với tư cách là nhân viên 'Schedule F', tước bỏ các biện pháp bảo vệ việc làm của họ để khiến họ dễ bị tổng thống sa thải theo ý muốn... Theo luật hiện hành, các tổng thống bổ nhiệm khoảng 4000 người vào các vai trò chính phủ trong thời gian cầm quyền của họ, và những kế hoạch đó nhân viên có thể hoạt động hợp pháp với tư cách là những người trung thành trên thực tế. Lịch trình Schedule F sẽ tăng con số đó lên tới 50.000."

Giáo sư luật lưu ý rằng mặc dù Schedule F đã bị "hủy bỏ" sau khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm 2021, nhưng Trump "có thể đưa nó trở lại nếu tái đắc cử vào năm 2024."

Trả lời bài báo của Times, Joy Reid của MSNBC đã chỉ trích âm mưu của Trump như một hình mẫu cho chủ nghĩa độc đoán chính thức. Và Tori Otten của The New Republic đã mô tả nó như một "kế hoạch phát xít nhằm củng cố quyền lực."

⚪ ---- Một chuyên gia pháp lý hôm thứ Tư nói rằng một trong những đạo luật liên bang mà Donald Trump dự kiến sẽ bị truy tố sẽ ngăn chặn một cách hiệu quả một cuộc tranh luận pháp lý tiềm ẩn từ Trump. Cựu công tố Hoa Kỳ Barbara McQuade nói rằng một trong ba đạo luật mà Jack Smith có khả năng sử dụng để truy tố Trump bao gồm hành vi cản trở, theo quan điểm của bà sẽ loại bỏ khả năng Trump có thể tránh bị kết án bằng cách tuyên bố rằng ông tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp.

Trump biết rằng Trump có khả năng bị truy tố trong một bức thư mục tiêu mà Trump nói rằng Trump đã nhận được từ văn phòng Công tố đặc biệt vào tối Chủ nhật. Các đạo luật khác theo đó Trump có khả năng bị truy tố theo bức thư mục tiêu bao gồm âm mưu và vi phạm quyền công dân.

“Với việc cản trở một thủ tục chính thức [chuyển quyền sau bầu cử 2020], tôi không nghĩ bạn cần biết rằng bạn thực sự đã thua cuộc bầu cử ở đó, chỉ cần bất cứ điều gì bạn làm để cản trở quá trình tố tụng đó là đủ, thậm chí có thể là yêu sách dân quyền, tước quyền, bạn đã cố gắng lật đổ quá trình đó là đủ,” McQuade trong một lần xuất hiện trên “Alex Wagner Tonight” của MSNBC.

“Và vì vậy, có thể đó là cách giải quyết rằng nếu họ không chứng minh được rằng Donald Trump thực sự biết rằng ông ấy đã thua cuộc bầu cử, thì có thể có một cách để bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết có tội đối với hai tội danh kia mà không cần chứng minh: “Nó luôn xảy ra trong việc cản trở các cáo buộc công lý. Một người có thể nói, ‘nhưng tôi vô tội, nên tôi bảo người đó nói dối giúp tôi.’”

McQuade cho rằng đó sẽ là một lập luận không hiệu quả. “Việc anh vô tội là rất tốt, nhưng cái đoạn anh bảo họ nói dối cho anh vẫn là một cái tội. Vì vậy, có thể đây là một cuộc gọi chiến lược của Jack Smith, để tránh phải chứng minh rằng Trump thực sự biết mình đã thua cuộc bầu cử.”

⚪ ---- Trump đã nhận được một lá thư mục tiêu từ Công tố đặc biệt Jack Smith, làm dấy lên làn sóng suy đoán về việc liệu Trump có bị truy tố vì bạo loạn ngày 6/1 hay không. Phóng viên Jamie Gangel lập luận trên CNN hôm thứ Năm, rằng bức thư có nghĩa là một bản cáo trạng của cựu tổng thống gần như được đảm bảo.

Phân tích của cô đưa ra trong bối cảnh cuộc thảo luận về việc cựu Phó Tổng thống Mike Pence đang được phỏng vấn như một phần của cuộc điều tra, và điều đó có nghĩa là gì khi Pence bị kẹt giữa việc điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống của chính mình, trong đó Pence lo sợ sẽ khiến cử tri xa lánh bằng cách chỉ trích Trump, và hợp tác với cuộc điều tra có thể dẫn đến việc truy tố Trump.

Người dẫn chương trình Jake Tapper cho biết: “Chúng tôi biết rằng Phó Tổng thống Mike Pence đã ra khai trong hơn 5 giờ đồng hồ trong cuộc điều tra này, cuộc điều tra ngày 6 tháng 1. Ông Pence đang đi giữa ranh giới giữa Pence và Trump, nhưng lại ca ngợi những thành công của Pence với tư cách là phó tổng thống. Nói điều này nên để cử tri quyết định chứ không phải các công tố viên. Nếu Trump bị truy tố, điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch tranh cử của Pence?"

"Không rõ nó sẽ tạo ra sự khác biệt," Gangel nói. "Chiến dịch tranh cử tổng thống của Pence không tiến triển tốt. Pence không huy động được nhiều tiền. Cho đến nay, Pence đã không tham gia tranh luận trong khi nhiều ứng cử viên khác — Pence được biết đến nhiều hơn những người khác. Pence đã không tham gia tranh luận. Vì vậy, tôi không biết điều đó tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào."

⚪ ---- Trump lại bị Biden đè bẹp, theo thăm dò mới. Một cuộc thăm dò mới cho thấy Tổng thống Biden đánh bại cựu Tổng thống Trump trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, ngay cả khi Thượng nghị sĩ Joe Manchin (Dân Chủ) ra tranh cử với tư cách đảng thứ ba.

No Labels, một nhóm chính trị đang thúc đẩy tranh cử cho bên thứ ba, đã tổ chức một sự kiện vào thứ Hai do Manchin và Thống đốc tiểu bang Utah Jon Huntsman đứng đầu, làm dấy lên suy đoán rằng 2 người này có thể xuất hiện dưới dạng vé của bên thứ ba để có vẻ trung gian lưỡng đảng.

Cuộc thăm dò mới của Monmouth được công bố hôm thứ Năm cho thấy rằng nếu một tấm vé chung Manchin-Huntsman tham gia cuộc đua như một giải pháp thay thế cho Biden hoặc Trump, thì chỉ 2% cử tri chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho giải pháp thay thế trong khi 14% có thể sẽ bỏ phiếu cho họ.

Có 44 phần trăm cử tri sẽ không bỏ phiếu cho tấm vé Manchin-Huntsman và 31 phần trăm nói rằng họ có thể sẽ không. Cuộc thăm dò lưu ý rằng các câu trả lời không bị ảnh hưởng bởi việc Manchin hay Huntsman đứng đầu bảng.

Khi đó, tỷ lệ ủng hộ Biden giảm từ 47% xuống 37% và tỷ lệ ủng hộ Trump giảm từ 40% xuống 28% khi một phiếu bầu chung của lưỡng đảng được đưa ra như một giải pháp thay thế cho Biden và Trump. Khi các cử tri được hỏi về một vé Manchin-Huntsman tiềm năng, sự ủng hộ của Biden đã giảm từ 47% xuống 40% và của Trump giảm từ 40 xuống 34%.

Cuộc thăm dò cũng hỏi cử tri rằng họ sẽ ủng hộ ai nếu họ tin rằng một ứng cử viên bên thứ ba sẽ là “kẻ phá đám”. Trong kịch bản giả định khi bỏ phiếu cho bên thứ ba có thể giúp bầu Biden vào Bạch Ốc, 39% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Biden, 37% cho biết Trump và 20% sẽ bỏ phiếu cho bên thứ ba.

⚪ ---- Một phụ tá của Donald Trump đã xuất hiện tại một tòa án D.C. hôm thứ Năm để khai trước một đại bồi thẩm đoàn liên bang xác định liệu Trump có nên bị truy tố về vai trò của Trump trong ngày bạo loạn 6 tháng 1/2021 hay không, theo báo Washington Post đưa tin. William Russell, người từng là phụ tá đặc biệt trong Bạch Ốc và hiện đang làm việc cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump, đã ở bên cạnh Trump trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Russell đã làm chứng trước bồi thẩm đoàn và sẽ làm lại điều đó vào thứ Năm cùng với một chuyên gia dữ liệu từng làm việc trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của Trump, các nguồn tin nói với Washington Post.Hôm thứ Ba, Trump đã công bố “TIN TỨC KINH KHỦNG” rằng ông đã nhận được một lá thư mục tiêu cảnh báo Trump về một bản cáo trạng thứ ba tiềm ẩn của Trump. Nếu chính thức bị truy tố (một lần nữa), Trump có thể phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tước quyền, âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và giả mạo nhân chứng, theo 2 luật sư liên hệ trực tiếp về bức thư nói với NBC News.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Vladimir Pistorius, nói với giới truyền thông hôm thứ Sáu trong chuyến thăm Praha rằng Đức sẵn sàng giúp Ba Lan tự vệ nếu cần thiết. Bình luận của Bộ trưởng được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ba Lan có kế hoạch can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine và tiến hành một chiến dịch chống Belarus. Trước đó, Ba Lan tuyên bố sẽ tăng quân số tại biên giới với Belarus để đáp trả sự hiện diện của Tập đoàn Wagner tại quốc gia này.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an rằng Ba Lan đang lên kế hoạch "thành lập một loại liên minh nào đó dưới sự bảo trợ của NATO và can thiệp trực tiếp" vào cuộc chiến ở Ukraine. Putin nói rằng phía Ba Lan muốn làm điều này để "xé một phần lớn hơn [từ lãnh thổ ở Ukraine] cho riêng họ, để lấy lại, như họ tin, các lãnh thổ lịch sử của họ, [bao gồm] Tây Ukraine ngày nay."Putin khẳng định rằng "bia đỡ đạn" của Ukraine là không đủ đối với phương Tây và họ hiện có kế hoạch "sử dụng các vật tư tiêu hao mới, người Ba Lan, người Litva" và những người khác "trong danh sách". Putin nói rằng Ba Lan cũng đang để mắt đến lãnh thổ Belarus. Tổng thống nhấn mạnh rằng việc gây hấn với Belarus cũng đồng nghĩa với việc gây hấn với Nga, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ đáp trả điều này bằng "tất cả các phương tiện mà chúng tôi có".⚪ ---- Một máy bay không người lái quân sự đã bị rơi trong một khu rừng gần làng Trzebien ở Ba Lan vào đầu tuần này, theo đài RMF FM của Ba Lan đưa tin hôm thứ Sáu. Một người qua đường đã liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp sau khi phát hiện chiếc máy bay không người lái rơi xuống. Một lữ đoàn trưởng cao cấp, Aleksander Kucharczyk, nói với hãng tin rằng không có ai thương vong. Trong quá trình điều tra không chính thức, người ta đã phát hiện ra rằng chiếc máy bay không người lái này thuộc về Hoa Kỳ và nó đã đi lang thang trong quá trình huấn luyện binh lính được tiến hành gần đó.⚪ ---- Thần khẩu hại xác phàm: chỉ trích Putin là vào tù. Nga đã bắt tên tội phạm chiến tranh khét tiếng, kẻ khủng bố và cựu lãnh đạo “DPR” Igor Strelkov (Girkin) vào ngày 21/7, theo tin RBC. Vụ bắt giữ được thực hiện dựa trên lời khai của một cựu lính đánh thuê Wagner PMC. Một cuộc tìm kiếm hiện đang được tiến hành tại nơi cư trú của Girkin. Y đã bị buộc tội 'chủ nghĩa cực đoan'. Miroslava Reginskaya, vợ của Girkin, đã tiết lộ chi tiết về vụ bắt giữ thông qua một tin nhắn trên kênh Telegram của tên khủng bố.Girkin cũng bị quốc tế truy nã vì liên quan đến vụ bắn hạ chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia trên bầu trời Donbas. Một bản án đã được thông qua chống lại y, kết án y tù chung thân. Đáng chú ý, gần đây Girkin đã công khai chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Y đặt câu hỏi về năng lực và khả năng lãnh đạo của Putin, so sánh ông với một “xác ướp”.⚪ ---- Người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Odessa của Ukraine, Oleg Kiper, đã viết trên Telegram hôm thứ Sáu rằng các hỏa tiễn Nga bắn từ các tàu mẫu hạm bố trí ở Biển Đen đã tấn công khu vực Odessa vào lúc rạng sáng Thứ Sáu. Kết quả của cuộc tấn công là kho chứa ngũ cốc của một trong những doanh nghiệp nông nghiệp đã bị tấn công, "kẻ thù" đã phá hủy "100 tấn đậu Hoà Lan và 20 tấn lúa mạch," Kiper nói. Có 2 người bị thương, do vết thương do thủy tinh vỡ và lan rộng trong vụ nổ. Kiper nói rằng đây là cuộc tấn công thứ tư của Moscow vào khu vực trong vòng một tuần.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu đã cách chức Đại sứ tại Anh quốc Vadym Prystaiko. Prystaiko cũng bị miễn nhiệm khỏi vị trí đại diện thường trực tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Văn phòng tổng thống không đưa ra lý do sa thải.Theo báo cáo trên các phương tiện truyền thông Anh, Prystaiko đã bị chính phủ Ukraine chỉ trích sau khi đồng ý với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, người nói rằng Ukraine nên "thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn" đối với sự hỗ trợ quân sự của Anh quốc. The Independent đưa tin Prystaiko đã tổ chức một số cuộc điện đàm "rất mạnh mẽ" với Kiev sau đó.⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby cho biết hôm thứ Năm rằng Nga đã gài thêm mìn ở Biển Đen. Hoa Kỳ nói cũng có thông tin rằng quân đội Nga có thể mở rộng danh sách mục tiêu để tấn công, bao gồm các cơ sở ngũ cốc bổ sung ở Ukraine và các tàu dân sự. Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng kể từ hôm nay, các tàu đi đến các cảng của Ukraine và đi trong vùng biển Biển Đen sẽ được coi là tàu chở hàng quân sự.⚪ ---- Iraq đã yêu cầu đại sứ Thụy Điển rời đi trong bối cảnh các cuộc biểu tình dữ dội phản đối việc báng bổ kinh Koran tại đại sứ quán Iraq ở Stockholm. Chính phủ Iraq cũng đã triệu hồi các đại biện lâm thời ở Thụy Điển, theo một tuyên bố của chính phủ. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết trong một tuyên bố rằng Saudi Arabia cũng đã triệu đại biện lâm thời Thụy Điển tại Riyadh và trao cho họ một công hàm phản đối việc "xúc phạm" kinh Koran.Chính phủ Iraq trước đó cho biết họ sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển nếu kinh Koran bị đốt một lần nữa, sau khi những người biểu tình ở Thụy Điển đã xin phép và được cảnh sát Thụy Điển cho phép đốt kinh Koran bên ngoài đại sứ quán Iraq. Những người biểu tình ở Thụy Điển đã đá và phá hủy một phần cuốn sách mà họ nói là kinh Koran, bên ngoài đại sứ quán Iraq, nhưng không đốt nó như họ đã đe dọa, các nhân chứng cho biết.Để phản đối kế hoạch đốt Kinh Koran, hàng trăm người trước đó đã xông vào đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và đốt tòa nhà sứ quán để phản đối. Các video trực tuyến cho thấy những người biểu tình tại cơ quan ngoại giao vẫy cờ và các biển hiệu có hình chính trị gia Iraq có ảnh hưởng Muqtada al-Sadr. Chính phủ Iraq đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào đại sứ quán, theo một tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani.⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ đang tiếp tục làm việc để đưa Binh nhì Travis King trở về Mỹ an toàn, người đã vượt qua ranh giới quân sự để vào Bắc Hàn hai ngày trước. "Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao, Pentagon, tất nhiên, tất cả đang tiếp tục hợp tác về vấn đề này để xác định thông tin về sức khỏe và nơi ở của Binh nhì King," Miller nói với báo chí.Tuy nhiên, Miller từ chối bình luận về việc liệu Bắc Hàn có đáp lại lời kêu gọi của Mỹ hay không. Binh nhì King đang trong chuyến đi định hướng của JSA (vùng giữa Nam-Bắc Hàn) tới Panmunjom khi King đột ngột từ Nam Hàn chạy vào lằn ranh Bắc Hàn, trong hoàn cảnh vẫn chưa rõ ràng.⚪ ---- Thương vụ bán nhà đương hữu (không phải nhà mới) ở Hoa Kỳ đã giảm 3,3% so với tháng trước trong tháng 6 xuống mức hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 4,16 triệu căn, theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia (NAR) cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Năm. Trên cơ sở hàng năm, thương vụ bán hàng giảm 18,9%.Giá nhà hiện có trung bình cho tất cả các loại nhà ở là $410,200/căn, đánh dấu mức giá cao thứ hai mọi thời đại. Tổng tồn kho nhà ở vào cuối tháng 6 ở mức 1,08 triệu căn, không đổi so với tháng trước và giảm 13,6% so với tháng 6/2023.Nhà kinh tế trưởng của NAR, Lawrence Yun, cho biết: “Nửa đầu năm chắc chắn là một năm giảm với thương vụ bán hàng thấp hơn 23%. "Đơn giản là không có đủ nhà để bán. Thị trường có thể dễ dàng hấp thụ lượng hàng tồn kho tăng gấp đôi," Yun nói thêm.⚪ ---- Xe lửa cao tốc từ Nam California tới Las Vegas. Kế hoạch xây một tuyến tàu cao tốc nối Las Vegas với Nam California đã tiến thêm một bước quan trọng. Dự án giao thông khổng lồ của Brightline có thể bắt đầu ngay trong năm nay, với thời gian hoàn thành ước tính vào khoảng năm 2027. Tuần trước, Cơ quan Hỏa Xa Liên bang đã hoàn thành đánh giá môi trường đối với một phần của dự án và nhận thấy “không có tác động đáng kể” dọc theo một trong những đoạn quan trọng của tuyến đường được đề xuất.Đoạn đường nằm giữa Rancho Cucamonga và Victorville, với các đường ray sẽ được xây dựng bên phải đường của Xa lộ 15. Các đoạn khác dọc theo tuyến đường được đề xuất đã nhận được sự chấp thuận về môi trường. FRA đã đánh giá đề xuất, xác định những tác động mà nó có thể gây ra đối với môi trường địa phương, giao thông và thẩm mỹ tự nhiên, đồng thời xác định rằng các giải pháp đề xuất của Brightline thỏa mãn mọi lo ngại.Dự án đường sắt cao tốc ước tính trị giá ít nhất 12 tỷ đô la và sẽ kết nối Las Vegas với Rancho Cucamonga, với các điểm dừng dọc đường ở Thung lũng Apple, Hesperia và Victorville. Xe lửa sẽ cất cánh mỗi giờ với tốc độ cao, chở hành khách dọc theo đoạn đường dài hơn 215 dặm.Brightline cho biết họ sẽ điều phối các chuyến tàu đến với dịch vụ Metrolink ở Rancho Cucamonga, cho phép chuyển dễ dàng lên các chuyến tàu kết nối với khu vực Los Angeles rộng lớn hơn. Dự án đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng và Brightline đã đồng ý chi khoảng 10 tỷ đô la để xây dựng. Bộ Giao thông vận tải Nevada cũng đã nộp đơn xin tài trợ từ chính phủ liên bang để trang trải chi phí.⚪ ---- Quận Cam: bạn muốn nuôi chó, mèo, xin mời tới OC Animal Care để lựa chọn, đón về. Sau 3 năm chờ đợi, cơ sở này đã mở cửa trở lại với công chúng trong nỗ lực đưa chó, mèo đang cần được các cư dân muốn chăm sóc. Tính đến thứ Tư 19/7/2023, đã có 288 con chó đang chờ được nhận nuôi trong cũi của chúng, cao hơn 28% so với cùng thời điểm năm ngoái, theo CBS News đưa tin.Các chương trình, Kennel Connection và Littles on the Lawn, đã ra mắt vào thứ Tư. Các chương trình sẽ diễn ra đồng thời vào Thứ Tư và Thứ Bảy hàng tuần từ 2 giờ chiều. đến 4:30 chiều tại nơi trú ẩn của OC Animal Care ở Tustin, theo trang web của cơ quan.

“Những thứ này được thiết kế đặc biệt trong những lĩnh vực mà chúng tôi đã nghe phản hồi từ cộng đồng của mình hoặc đó là điều mà trong những năm trước chúng tôi đã thực hiện một lần và cho rằng đã thực sự thành công,” phát ngôn viên Jackie Tran của OC Animal Care nói với Orange County Register.

Những cư dân đến thăm nơi trú ẩn của OC Animal Care trong thời gian và ngày được đề cập ở trên sẽ có cơ hội xem những chú chó sẵn sàng nhận nuôi trong cũi của họ. Ngoài ra, chương trình Littles on the Lawn sẽ bao gồm một không gian nơi cư dân có thể gặp gỡ những chú chó con nhỏ từng lo lắng đã tốt nghiệp từ các chương trình TLC và Little Dog Play Group của OC Animal Care trở thành những người bạn dễ thương. Bạn đọc có thể xem thêm:

https://www.ocpetinfo.com/

⚪ ---- Quận Cam: Hội đồng thành phố Santa Ana đã bỏ phiếu để có hành động liên quan đến những cá nhân say xỉn (vì rượu hay ma túy) nơi công cộng và thường xuyên bất tỉnh. “Những người say (sẽ bị đưa) đến nhà tù thành phố, nơi có nhân viên điều dưỡng, cung cấp dịch vụ điều trị và thậm chí đưa những người bị giam trở về thành phố nơi họ sinh sống, trong một số trường hợp là ở ngoài tiểu bang,” theo lời Nghị viên Phil Bacerra. Những người ủng hộ cảnh báo rằng Santa Ana sẽ giống như Los Angeles nếu không thay đổi.

⚪ ---- Những nỗ lực đòi nợ ma túy của Lam Trieu đã kết thúc bằng một trong những vụ bạo lực băng đảng tệ hại nhất mà thành phố New York đã chứng kiến trong một thập niên - vụ bắt cóc và giết 2 anh em họ Huỳnh năm 2014, thi thể của họ bị đâm hàng chục nhát, bịt mắt bằng băng keo, đè xuống bằng xi măng và ném vào dòng Sông Schuylkill. Khi bị kết án tù hơn một thập niên trong nhà tù liên bang hôm thứ Tư vì những tội ác đó, Lam Trieu — một thành viên cấp cao một thời của một băng đảng người Việt đã khủng bố thành phố New York — khẳng định rằng chính Trieu là người đã bị “đâm sau lưng.”

Triệu, 51 tuổi, ở thành phố New York, nói với một thẩm phán liên bang rằng Trieu không muốn thấy Việt và Vũ Huỳnh bị tổn hại khi Trieu gửi ba cộng sự đến Philadelphia vào năm đó để thu 300.000 đô la mà hai anh em Việt và Vũ Huỳnh nợ Trieu và một nhà cung cấp ma túy bình thường khác. Trieu nói thêm, Trieu phát ốm khi sau đó biết rằng những người đàn ông mà Trieu cử đi đã đánh đập và giết chết anh em Huynh một cách dã man.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ làm một việc như vậy,” Trieu nói với Thẩm phán quận Hoa Kỳ Gene E.K. Pratter thông qua phiên dịch viên tiếng Việt. “Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Không có cách nào để tôi thay đổi nó.

Thẩm phán Pratter, tuy nhiên, vẫn không lay chuyển. Bản án 11 năm tám tháng mà bà áp đặt chỉ là những hình phạt tương tự mà bà đã áp dụng cho đến nay đối với những người khác tham gia vào âm mưu, bao gồm cả những người đàn ông đã cầm dao.

Tổng cộng, sáu người đàn ông đã bị kết án liên quan đến vụ giết anh em họ Huỳnh, bao gồm cả kẻ bắt giữ chính họ, Lê Tam Minh, người đã bị bắt vì tội giết người cấp nhà nước và bị kết án tử hình vào năm 2016. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm các nhà điều tra mới lần ra được những người khác có liên quan đến vụ án, trong đó có Triệu.

Các công tố viên đã mô tả cả Le và Trieu là cựu thành viên cấp cao của một băng nhóm người nhập cư Việt Nam có tên là Born to Kill, theo khẩu hiệu vẽ trên mũ bảo hiểm của một số binh sĩ Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam.

Có trụ sở trên Phố Canal ở Khu Phố Tàu của Manhattan vào những năm 80 và 90, các thành viên của Born to Kill hầu hết là những người di cư đã chạy trốn khỏi xung đột chính trị mà cuộc chiến đã tạo ra ở quê hương họ khi họ còn nhỏ, chỉ để gây hấn với người Trung Quốc và các chủ doanh nghiệp châu Á khác sau khi đến New York.

Họ cướp của các băng đảng đối thủ, chạy các vụ bảo kê và để lại hàng loạt thi thể trên khắp New York và New Jersey trước khi một công tố liên bang năm 1993 đưa phần lớn lãnh đạo băng đảng, bao gồm cả Triệu, vào tù. Trong khi Born to Kill được cho là đã bị xóa sổ sau vụ án đó, các mối quan hệ băng đảng cũ của Triệu đã trực tiếp dẫn đến việc Trieu dính líu đến cái chết của anh em nhà Huynh.

⚪ ---- California: Austin Nguyen đang phải đối mặt với cáo buộc trọng tội trong hai vụ tấn công tình dục từ nhiều quận và là mục tiêu của ít nhất hai cuộc điều tra hiếp dâm được báo cáo cho sở cảnh sát Tri-Valley (Bắc California), theo báo Weekly đã biết. Nguyen, 26 tuổi, đã bị bắt giữ tại quê hương San Diego hiện tại của y vào tháng trước theo trát tòa ra khỏi Quận Santa Cruz xuất phát từ các cáo buộc tấn công tình dục từ thập niên trước, lần đầu tiên được báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật trong những năm gần đây.

Nguyen, tốt nghiệp trường trung học Foothill năm 2015, cũng được chỉ định cho Sở cảnh sát Pleasanton và Sở cảnh sát Livermore với tư cách là nghi phạm chính trong các vụ hãm hiếp riêng biệt được báo cáo cho các cơ quan đó. Cả hai trường hợp Tri-Valley đều được chuyển đến Văn phòng Biện lý Quận Santa Cruz để xem xét các cáo buộc, nhưng tình trạng của việc xem xét đó không rõ ràng.

Nguyen, người đã ra tòa lần đầu vào ngày 7 tháng 7/2023 sau khi bị chuyển đến Nhà tù Quận Santa Cruz, được trả tự do vào ngày 11 tháng 7 sau khi nộp tiền bảo lãnh, theo hồ sơ tòa án trực tuyến. Phiên tòa buộc tội của anh ta, nơi anh ta dự kiến sẽ đưa ra lời biện hộ cho đơn khiếu nại sáu trọng tội, được lên kế hoạch vào thứ Năm tới (27 tháng 7).

Một nhóm cáo buộc Nguyen về tấn công tình dục xảy ra từ năm 2015 đến 2016 đối với một nạn nhân, trong khi nhóm còn lại liên quan đến một vụ việc vào tháng 11 năm 2015, theo phó Biện lý quận Santa Cruz Michael Mahan, người đang truy tố vụ án. Nguyen đã bị buộc tội hai tội tấn công tình dục và một tội xâm nhập tình dục, hãm hiếp nạn nhân bất tỉnh và hãm hiếp nạn nhân bằng thuốc, cũng như hai cáo buộc đặc biệt về tội nghiêm trọng.

Hơn một tháng sau khi khiếu nại trọng tội được đệ trình lên Tòa Thượng thẩm Quận Santa Cruz vào tháng 5, Nguyễn đã bị bắt giam theo lệnh bắt giữ liên quan ở San Diego. Nguyen bị đưa vào Nhà tù Quận San Diego vào ngày 28 tháng 6 và bị giam giữ ở đó cho đến ngày 5 tháng 7, khi Nguyen được chuyển đến nhà tù ở Quận Santa Cruz.

⚪ ---- TIN VN. 'Một người vi phạm trên mạng, cả nhà bị cắt Internet?' Theo Báo VnExpress. Nếu người vi phạm dùng chung Internet với gia đình hoặc sử dụng wifi ở quán cà phê, thì cắt Internet kiểu gì để không ảnh hưởng tới người khác? Biện pháp cắt Internet nhằm xử lý nhanh vi phạm trên môi trường mạng vừa được đề xuất. Theo đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet sẽ có trách nhiệm từ chối hoặc ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet đối với tổ chức, cá nhân có nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng theo yêu cầu từ Bộ. Chia sẻ quan điểm về đề xuất này, độc giả Minh bình luận: "Ví dụ nhà có bốn người, một người con vi phạm trên mạng, nhưng chủ hợp đồng Intrernet của gia đình lại đứng tên người khác. Vậy cắt Internet với người vi phạm kiểu gì để không ảnh hưởng tới những người còn lại? Chưa kể, mạng 4G, Internet hiện tại liên quan tới rất nhiều hoạt động như liên lạc, giao dịch, hành chính... nếu cắt hết thì họ không thể làm được thủ tục hành chính, không dùng được VnEID để vào căn cước công dân, không nhận được thông báo tiền điện, không truy cập được vào ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt hay sao?".

⚪ ---- TIN VN. Khoảng 200.000 người đột quỵ mỗi năm, tăng nhiều ở người trẻ. Theo Báo Tuổi Trẻ. Tại Việt Nam, có khoảng 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm và có xu hướng tăng ở người trẻ. Riêng Bệnh viện Thống Nhất, số bệnh nhân đột quỵ tăng nhiều và mặt bệnh đa dạng hơn. Thông tin trên được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết tại hội nghị và bên lề hội nghị đào tạo - chỉ đạo tuyến Bệnh viện Thống Nhất năm 2023 vào ngày 21-7. Báo cáo tại hội nghị, bác sĩ Trần Thị Kim Tuyết, khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng Bệnh viện Thống Nhất, cho hay đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 sau bệnh tim mạch vành, để lại di chứng hết sức nặng nề. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, tỉ lệ tử vong 20%. Đáng lưu ý, bệnh đang có xu hướng tăng ở những người trẻ.

⚪ ---- TIN VN. Nhà nước đếm tiền trong túi kiều bào: Bất động sản kỳ vọng được trợ lực từ dòng kiều hối. Theo Báo Lao Động. Kiều hối tiếp tục tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2023 được nhận định sẽ có lợi cho thanh khoản đang bị đóng băng trên thị trường bất động sản. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - chi nhánh TPHCM, tính đến cuối tháng 6.2023, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt 4,33 tỉ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 65,6% so với cả năm 2022. Trong đó, riêng quý 2/2023, lượng kiều hối chuyển về đạt 2,2 tỉ USD, tăng 4,5% so với quý I/2023. Có thể thấy, những năm gần đây, lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt trên 10 tỉ USD/năm, trong đó khoảng 25% đổ vào bất động sản. Nhiều chuyên gia nhận định tình hình kinh doanh bất động sản có thể sẽ được cải thiện nhờ sự gia tăng dòng tiền từ nguồn kiều hối, nguồn vốn FDI và mong muốn sở hữu nhà ở vào dịp cuối năm.

⚪ ---- HỎI 1: Có tới 800.000 dân Mỹ chết hoặc tàn tật vĩnh viễn mỗi năm do khám bệnh nhầm?

ĐÁP 1: Chính xác là 795.000 người. Có khoảng 795.000 người Mỹ chết hoặc tàn tật vĩnh viễn mỗi năm do chẩn đoán sai tình trạng y tế. Một phân tích mới do các chuyên gia tại Johns Hopkins Medicine ở Baltimore dẫn đầu đã xem xét kỹ hơn lỗi chẩn đoán và tác động của nó.

"Công việc trước đây thường tập trung vào các lỗi xảy ra trong một môi trường lâm sàng cụ thể, chẳng hạn như chăm sóc ban đầu, khoa cấp cứu hoặc chăm sóc tại bệnh viện", tác giả chính, Tiến sĩ David Newman-Toker, giám đốc Trung tâm Center for Diagnostic Excellence, cho biết trong một thông cáo báo chí của Hopkins.

"Những nghiên cứu này không thể giải quyết tổng số tác hại nghiêm trọng trên nhiều cơ sở chăm sóc, các ước tính trước đây dao động từ 40.000 đến 4 triệu mỗi năm. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu của chúng tôi rất đáng chú ý vì chúng tận dụng tỷ lệ lỗi và tác hại cụ thể của bệnh để ước tính tổng thể," ông nói thêm.

Các nhà nghiên cứu, từ Đại học Johns Hopkins và Quỹ quản lý rủi ro của Viện y tế Harvard, đã xem xét 15 căn bệnh và kết luận rằng 371.000 người Mỹ đã chết và 424.000 người bị tàn tật vĩnh viễn do chẩn đoán sai.

Khoảng 75% các tác hại nghiêm trọng xảy ra liên quan đến các biến cố tim mạch, nhiễm trùng và ung thư. Tổng cộng có 15 bệnh chiếm gần 51% mức độ gây hại nghiêm trọng.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/07/20/medical-mistakes/7231689858030/

⚪ ---- HỎI 2: Tập trận: quân TQ tấn công Đài Loan, sẽ thua thê thảm?

ĐÁP 2: Tập trận giả định thường niên. Đài Loan có thể ngăn quân lực TQ trong trường hợp bị tấn công vào phía tây bắc Đài Loan, điều này có thể dẫn đến tổn thất nặng nề cho quân đội Trung Quốc, một học giả cho biết hôm thứ Ba, trích dẫn kết quả của một sự kiện tập trận chiến tranh trên bàn ở Nhật Bản. Mô phỏng, được thiết kế bởi các cựu quan chức quốc phòng Nhật Bản, tập trung vào một cuộc tấn công và phong tỏa Đài Loan của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của Trung Quốc.

Các kịch bản cũng khám phá cơ chế hợp tác quản lý chiến trường và phòng thủ sẽ được áp dụng nếu xung đột nổ ra ở eo biển Đài Loan. Cuộc tập trận thường niên lần thứ ba kéo dài hai ngày đã kết thúc vào ngày 16 tháng 7. Đây là lần đầu tiên Đài Loan tham gia sự kiện này.

Một phần của cuộc tập trận mô phỏng một cuộc tấn công của TQ vào khu vực giữa Quận Bali của Đài Bắc mới và Nanliao ở Thành phố Hsinchu, Su Tzu-yun, một học giả từ một tổ chức tư vấn của chính phủ, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia (INDSR), người đã tham gia sự kiện này, nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Su nói thêm rằng kịch bản này - gần giống với trọng tâm của cuộc tập trận quân sự Han Kuang hàng năm của Đài Loan - dẫn đến chiến thắng cho Đài Loan với việc lực lượng đặc biệt Trung Quốc bị quân đội Đài Loan tiêu diệt, khiến LHQ đề xuất ngừng bắn. Đài Loan sau đó khẳng định quân TQ phải rút hoàn toàn hoặc bị trục xuất khỏi khu vực.

Ông Su cho biết Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đài Loan đã đạt được thỏa thuận trục xuất các lực lượng Trung Quốc khỏi Đài Loan, từ chối nêu rõ chính xác cách thức và mức độ tham gia của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong khi đó, INDSR đã đưa ra cái nhìn sâu sắc hơn về chính xác những gì đã xảy ra trong kịch bản trò chơi tập trận chiến tranh trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Tư.

Viện tiết lộ rằng có ba giai đoạn hoàn toàn. Trong giai đoạn đầu, Đảng Cộng sản TQ tham gia vào chiến tranh nhận thức và tấn công mạng chống lại cả Đài Loan và Nhật Bản, làm gián đoạn các tuyến cáp quang biển xung quanh Đài Loan và Quần đảo Sakishima. Ngư dân Trung Quốc cũng sẽ đổ bộ lên quần đảo Điếu Ngư Đài, mà Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku.

Khi cuộc xung đột diễn ra, giai đoạn thứ hai mô tả tình hình phát triển từ một cuộc khủng hoảng ở Đài Loan thành một mối đe dọa đối với an ninh của Nhật Bản, bài đăng cho biết thêm. Trong giai đoạn thứ ba, INDSR nhấn mạnh rằng quân TQ đã phát động một cuộc xâm lược quân sự toàn diện vào Đài Loan, bao gồm đảo chính và các vùng lãnh thổ xa xôi. Quân TQ cũng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của quân đội Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong khu vực.

Đồng tình với Su, bài đăng của INDSR cho biết tập trận đã kết thúc với việc Đài Loan ngăn chặn thành công đà tiến của quân TQ vào lãnh thổ của mình, sau sự hỗ trợ của Mỹ và Nhật Bản.

Chi tiết:

https://focustaiwan.tw/cross-strait/202307190017

