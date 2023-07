Cửa Chùa rộng mở

Cộng đồng





Chùa Bảo Sơn, 24613 5th Street, Murrieta, CA 92562





Ngày xưa, ở Việt Nam, chùa nào cũng mở cửa suốt ngày, suốt đêm cho Phật tử đến lạy Phật, cầu nguyện, nhưng ngày nay ở hải ngoại, chùa mở cửa có giờ. Buổi chiều, chùa nào cũng đóng cửa sớm, mùa Đông đóng cửa sớm hơn vì vấn đề an ninh, dù các chùa đều có hệ thống an ninh như chuông báo động, máy thu hình. Đa số nhà bên cạnh các ngôi chùa đều có hệ thống thu hình, thế nhưng vẫn có những người xấu tìm đến chùa để bưng thùng phước sương, thật ra thì những thùng này không có bao nhiêu tiền.





Sân Chùa Bảo Sơn.





Lên xe đi xuôi miền xa, chúng tôi hồi hộp như đi hành hương, rừng xanh lên tiếng gọi, những con chim nhỏ trên cành cây hót líu lo cũng là động cơ thúc giục chúng tôi lên đường. Về miền hẻo lánh xa xôi được gặp người mà mình kính nể là niềm vui không tả. Sau khi thăm nhà thờ uy nghi, tráng lệ, chúng tôi đi thăm chùa nhỏ, nghèo, ít đệ tử. Christina Lê tìm những ngôi chùa nhỏ ở các County Riverside và San Bernardino để thăm. Christina Lê gọi đến chùa Bảo Sơn, được thầy trụ trì trả lời ngay tức khắc:

- Xin mời đến.

Tượng Phật trong sân Chùa Bảo Sơn.





Chùa Bảo Sơn ở góc đường, đất rộng, có những hàng cây cổ thụ cả trăm năm thật to. Trước chùa cây cỏ xanh mướt, sau chùa có dòng suối nhỏ, có hồ nhưng không có nước. Đường vào chùa có nhiều tượng Phật: tượng Phật lớn, nhỏ, tượng nào cũng đẹp. Cuối tuần, chùa có nhiều khóa tu cho các đệ tử ở gần cũng như ở xa về đây tu thiền. Thượng Tọa Huệ Lưu học ở đại học Vạn Hạnh, học ở chùa Già Lam. Thầy Huệ Lưu hiện là đệ nhị trụ trì Chùa Bảo Sơn, nhưng người khai sáng cũng là đệ nhất trụ trì Chùa Bảo Sơn là Thượng Tọa Thích Huệ Giáo, là sư huynh của Thầy Huệ Lưu. Sư phụ của quý thầy ở Chùa Bảo Sơn là cố Hòa Thượng Thích Trí Viên, là học trò của thầy Tuệ Sỹ tại Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, nguyên là trụ trì Tổ Đình Kỳ Viên Trung Nghĩa, Nha Trang. Một ngôi tổ đình lớn của Phật giáo Khánh Hòa, cũng là nơi mà cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, nguyên quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, là Đệ nhất trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa từ những năm 1957.

Khi Hòa Thượng Thích Mãn Giác còn sinh tiền, thầy thường nói với chúng tôi: thầy Tuệ Sỹ và thầy Trí Siêu (giáo sư, tiến sĩ Lê Mạnh Thát) là 2 viên kim cương của Phật giáo Việt Nam. Việt Cộng vừa vào Sài Gòn, hai thầy đem Hiến Pháp quốc tế ra đọc trước Quốc Hội, Sài Gòn. Hai thầy bị bắt, bị kết án tử hình, nhưng sau đó Liên Hiệp Quốc và Phật Giáo thế giới can thiệp một cách mãnh liệt, nên Cộng Sản cho ở tù 20 năm thay vì bị tử hình.

Một Phật tử kể cho chúng tôi nghe khi bản án tuyên bố xong, thầy Tuệ Sỹ cười nói với thầy Trí Siêu:

- Ông và tôi không chết đâu.

Thầy Tuệ Sỹ đánh đàn dương cầm rất xuất sắc và bấm độn, xem tử vi tướng số tuyệt vời.

Chánh điện Chùa Bảo Sơn.





Ở ngôi chùa nhỏ, có dòng suối sau chùa, với những cây thông cao vút, khi nghe nhắc đến thầy Tuệ Sỹ, chúng tôi nhớ đến huyền thoại về thầy là hai viên ngọc xuất sắc của Phật Giáo Việt Nam theo lời của cố thi sĩ Huyền Không, tức là cố Hòa Thượng Mãn Giác. Thầy Tuệ Sỹ giờ đang ở Việt Nam, 2 năm trước thầy bệnh, sang Nhật chữa bệnh, bác sĩ Nhật cho thầy về Việt Nam và cho biết thầy còn hiện diện trên thế gian này 6 tháng nữa, nhưng đến nay gần 2 năm thầy vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Theo như thị giả của thầy Tuệ Sỹ là thầy Quảng Ngộ cho biết:

- Sư phụ làm việc không ngừng nghỉ, làm hơn lúc chưa bệnh.





Thượng Tọa Huệ Lưu, trụ trì chùa Bảo Sơn và Kiều Mỹ Duyên.





Đứng dưới bóng cây với thảm cỏ xanh mướt của sân chùa, chúng tôi nhớ đến các thầy ở quê nhà, lòng bùi ngùi xúc động. Xa quê hương gần nửa thế kỷ trở về thăm nhà 3 lần, chúng tôi thăm các thầy mấy lần. Các thầy sống rất an nhiên, thong dong, không một lời than phiền. Người tu là thế, sống khổ cực không bao giờ than, vẫn mỉm cười với niềm tin tôn giáo mãnh liệt. Các vị chân tu lúc nào thong dong tự tại, tụng kinh gõ mõ, dìu dắt đệ tử của mình cũng nhờ lòng tin ở tôn giáo.





Tượng Phật trong hoa viên Chùa.





Trên bàn thờ cố Hòa Thượng Trí Viên, sư phụ của thầy Huệ Lưu, trụ trì chùa Bảo Sơn, hình Hòa Thượng với khuôn mặt hiền từ. Thầy Huệ Lưu đi tu lúc 11 tuổi, hơn 30 năm rồi, định cư ở Hoa Kỳ, do Hòa Thượng Nguyên Trí, chùa Bát Nhã ở Santa Ana bảo lãnh. Thầy cho biết chùa được sư huynh Huệ Giáo vận động mua chùa với giá $100,000. N ay vì hòa thượng bổn sư viên tịch nên Thượng Tọa phải về để tiếp quản Phật sự tại tổ đình mà ân sư phó thác, nên Phật sự tại Bảo Sơn thầy ủy thác lại cho sư đệ Thích Huệ Lưu trụ trì, và thầy Huệ Tịch phó trụ trì. Chùa nhỏ, nhưng chánh điện rộng, đất rộng. Trên bàn thờ, thờ vong linh rất nhiều. Đệ tử đem thân nhân của mình đến chùa để thờ. Chúng tôi biết ngay chùa Bảo Sơn có nhiều Phật tử đến thường xuyên. Thầy nói:

- Cuối tuần có khóa tu thiền và cũng có đồng bào hành hương đến chùa. Chùa có xuất bản nguyệt san Thị Hiện, báo biếu.

Thượng Tọa Huệ Lưu nói năng khiêm tốn, ân cần, niềm nở với Phật tử từ xa đến. Ngoài Thượng Tọa Huệ Lưu, chùa có Thượng Tọa Huệ Tịch, nhưng không may chúng tôi không được diện kiến ngài. Thầy Huệ Lưu tặng cho chúng tôi tập san Thị Hiện.





Nguyệt san "Thị Hiện" của chùa Bảo Sơn, báo biếu.

Kính mời quý độc giả thưởng thức bài thơ "Đường về cõi Phật", tác giả Hàn Long Ẩn đăng trong nguyệt san Thị Hiện:





Về cõi Phật có trăm ngàn vạn lối

Chẳng ai hay ai dở gì đâu

Người qua sông không chỉ bằng cầu

Mà có thể bằng muôn ngàn phương tiện.





Điều quan trọng là chuyên cần, tinh tiến

Giữ lòng mình trong sáng tợ pha lê

Không tham lam, thù hận, si mê

Sống ban rải tình thương về muôn lối.





Hãy tâm niệm mình luôn đi tới

Theo con đường của đấng Như Lai

Lòng từ bi hỷ xả với muôn loài

Và như thế, bạn đang trong cõi Phật.





Pháp tối thượng không gì hơn nhẫn nhục

Phật dạy mình nên nhớ, đừng quên

Dẫu cuộc đời lúc xuống, khi lên

Ta thanh thản, mỉm cười, tâm chánh niệm.





Khi sông lặng thì trăng kia hiển hiện

Trời không mây, ai che ánh bình minh?

Cõi Phật ở đâu, hay chỉ ở tâm mình?

Vui đi nhé, bạn đôi khi là Phật!





Có một điều lạ mà nhiều đồng hương nhận thấy là đến chỗ tôn nghiêm tự nhiên lòng của mình nhẹ nhàng, phiền não không còn nữa và ăn cơm ở chùa ngon hơn ăn cơm ở nhà.





Nhìn từ hoa viên Chùa Bảo Sơn.





Xin mời đồng hương đến thăm các chùa xa thành phố như các chùa ở San Bernardino, Riverside, Imperial County. Người tu ở những nơi này ít nói, nhưng chú trọng đến kinh sách, ấn tống kinh sách, tụng kinh mỗi đêm. Đêm đêm, nơi xa vang vang tiếng kinh, tiếng mõ nơi thanh tịnh, hòa hợp với tiếng chim, tiếng suối reo, mọi người sẽ thấy đời sống thanh bình, hạnh phúc.





Hãy đứng dậy dấn thân tiến lên mãi

Tăng ni đâu? Hòa hợp chung một lòng

Phật tử đâu? Đoàn kết dựng non sông

Đem Chánh Pháp tô thắm quê hương Việt.

(Lời dạy của Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn)





Mời quý đồng hương đến chùa Bảo Sơn, địa chỉ 24613 5th Street, Murrieta, CA 92562. Điện thoại 951-447-6786, email: chuabaoson@gmail.com, website: www. chuabaoson.net.



Facebook: //www.facebook.com/chuabaoson/





Kính chúc quý đồng hương nhiều sức khoẻ để phụng sự Tam bảo và cộng đồng.





- Kiều Mỹ Duyên

(Orange County, 7/2023)