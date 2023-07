Cổ đông công ty đối tác với VinFast rút 80% cổ phần, theo tin của Đài Á Châu Tự Do.

.

- Trump cần phải vào tù, theo lời Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr (của chính phủ Trump), vì bất kỳ ai trộm hồ sơ mật đều phải vào tù.

- Cựu công tố Glenn Kirschner: Công tố đặc biệt Jack Smith mới nộp 10 trang, đòi tòa xử nhau, không cho hoãn sau bầu cử 2024, là dấu hiệu mọi chuyện sẽ xong sớm

- Đại bồi thẩm đoàn điều tra vụ Trump lật ngược bầu cử 2020: đã lấy lời khai của Jared Kushner, Hope Hicks, Alyssa Farah Griffin.

- Công tố đặc biệt Jack Smith gửi thư tới 1 nhân viên của Trump: ông [nhân viên này] có thể đã tự khai man khi ra khai với các nhà điều tra vào tháng 5/2023

- Rudy Giuliani bị một thẩm phán đe dọa sẽ trừng phạt "nghiêm trọng" nếu không đưa ra được bằng chứng trong 1 vụ kiện

- Một siêu ủy ban PAC thân cận với Trump đã chi bất thường 155.000 đô la cho bà Melania Trump hồi tháng 12/2021

- Chính phủ Biden đã hủy 39 tỷ đô la nợ vay sinh viên bất chấp Tòa tối cao, xóa nợ cho 804.000 người.

- Putin đề nghị Tập đoàn Wagner tiếp tục chiến đấu chống Ukraine nếu loại Prigozhin ra và đưa Sedoi lên thay. Prigozhin nói lính Wagner sẽ không chịu.

- Quốc hội Ukraine đổi các ngày nghỉ lễ ở Ukraine cho khác với ngày lễ ở Nga.

- Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị đón Putin thăm vào tháng 8.

- Belarus: Lính Wagner đang huấn luyện lính Belarus tại Belarus

- Ba Lan: sẽ đáp trả tương tự nếu Nga đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan ở Smolensk

- Phòng không Ukraine bắn rớt 16 trong số 17 máy bay không người lái do Nga phóng trong đêm

- Thiếu tướng Ivan Popov, Tư lệnh Quân đoàn 58 của Nga, mất chức vì nói ra sự thật chiến trường

- Joe Biden: Putin "đã thua trong cuộc chiến."

- Mỹ: bom chùm đã đến lãnh thổ Ukraine.

- Zelensky: Ukraine sẵn sàng ký các thỏa thuận về đảm bảo an ninh NATO cam kết cung cấp

- Putin: Ukraine gia nhập NATO sẽ là mối đe dọa đối với Nga.

- Cựu Tướng Mỹ Robert Abrams: Yevgeny Prigozhin có thể đã chết, hoặc đang ngồi tù.

- Ủy ban Olympic quốc tế: Nga và Belarus, cùng với Guatemala, sẽ không được dự Thế vận Paris 2024. Vận động viên Nga và Belarus có thể dự với tư cách riêng, độc lập.

- California: cuối tuần này sẽ nóng thê thảm, tới mức vượt kỷ lục.

- Quận Cam: Một ông tấn công tình dục hàng loạt, bị kết án 4 năm tù

- Dân biểu Tiểu bang Trâm Nguyễn là một trong 4 nữ luật gia được vinh danh

- TIN RFA. Cổ đông công ty đối tác với VinFast rút 80% cổ phần.

- TIN VN. Nước ngập ngang bụng sau mưa lớn ở Sài Gòn.

- TIN VN. Ấn Độ cân nhắc cấm xuất khẩu gạo, giá mặt hàng Việt Nam bán ra nhiều bậc nhất thế giới có khả năng tăng phi mã.

- HỎI 1: Có phải 60% người về hưu ân hận về kế hoạch về hưu? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 1/10 trẻ em Mỹ bị chậm trí? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-14/7/2023) ⚪ ---- Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ toàn bộ kế hoạch xóa nợ cho sinh viên của Biden, chính phủ Biden đang xóa nợ cho 804.000 người. Những người vẫn đang trả nợ sau 20 hoặc 25 năm có thể đủ điều kiện tham gia chương trình xóa nợ tự động và họ sẽ được thông báo trong những ngày tới.

.

Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Miguel Cardona cho biết: “Đã quá lâu, những người đi vay rơi vào vết nứt của một hệ thống bị hỏng không theo dõi chính xác tiến trình của họ đối với sự tha thứ. Theo các thay đổi, những người đã sử dụng một số khoản hoãn hoặc hoãn nhất định để tạm dừng thanh toán sẽ tự động được tha thứ cho các khoản vay của họ." Chính phủ Biden đã hủy 39 tỷ đô la nợ vay sinh viên bất chấp Tòa án tối cao.

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith gần đây đã gửi một bức thư tới một nhân viên làm việc cho cựu Tổng thống Donald Trump, trong đó chỉ ra rằng "ông [nhân viên này] có thể đã tự khai man" khi nói chuyện với các nhà điều tra vào tháng 5/2023, theo ABC News đưa tin. Bức thư "báo hiệu mối quan tâm ngày càng tăng của Smith đối với việc Tổ chức Trump Organization xử lý đoạn phim giám sát và những nỗ lực để tránh nộp nó với các nhà điều tra."

.

ABC News đã liên hệ với nhân viên (không nêu tên) và nhân viên này chỉ trả lời rằng "Đó không phải việc của bạn." Trump đã bị truy tố tội cản trở nỗ lực của các nhà điều tra nhằm lấy lại các tài liệu mật đã được yêu cầu thông qua trát đòi hầu tòa của chính phủ.

.

Bức thư cũng chỉ ra rằng có thể sẽ có thêm nhiều cáo trạng nữa trong cuộc điều tra tài liệu Mar-a-Lago, đến nay mới chỉ đưa ra cáo buộc chống lại Trump và phụ tá Walt Nauta. Trump cũng có khả năng bị văn phòng của Smith truy tố vì nỗ lực duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp sau khi thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

.

⚪ ---- Trump cần phải bị truy tố, theo lời Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr (của chính phủ Trump). Nói với Steve Inskeep trên "Morning Edition" của NPR, Barr đã nhắc lại lập trường này - và bác bỏ mọi tuyên bố từ thế giới MAGA rằng Trump đang bị đối xử bất công.

.

Ông Barr nói: “Trước đây, tôi nghĩ đã có những trường hợp kẻ thù của Trump theo phe cánh tả theo đuổi Trump một cách ám ảnh và bất công, đồng thời nói dối về Trump, và theo nghĩa đó, Trump là nạn nhân. Nhưng trong trường hợp này, tôi nghĩ, Trump không phải như vậy. Trump đã tự chọc giận chính mình. Trump hoàn toàn tự chuốc lấy. Và theo một khuôn mẫu cũng là điển hình của Trump, đó là sẽ thái quá và làm những điều liều lĩnh với ý nghĩ rằng Trump có thể thoát khỏi nó."

.

Barr, Bộ TRưởng Bộ Tư pháp dưới thời cả Trump và cựu Tổng thống George H. W. Bush, là một người bảo thủ cứng rắn, người đi tiên phong trong cái gọi là "thuyết hành pháp đơn nhất", ý tưởng cho rằng kiểm tra và cân bằng không áp dụng cho các chức năng được chỉ định của tổng thống - và Barr đã ra tay để che giấu các tranh cãi pháp lý cho Trump, như dìm Bản Báo cáo của Mueller dưới tấm thảm. Nhưng Barr đã nói rất rõ ràng rằng khi Trump đánh cắp các hộp chứa thông tin quốc phòng mật và chuyển chúng quanh câu lạc bộ Nam Florida của Trump để che giấu chúng khỏi các nhà điều tra và luật sư của chính Trump, Trump đã vi phạm pháp luật.

.

“Chính phủ có video và thông tin khác rằng Trump đang lừa dối, rằng Trump đang lừa dối chính phủ và vẫn không trả lại mọi thứ,” Barr tiếp tục. "Vì vậy, tôi không nghĩ rằng chính phủ có nhiều sự lựa chọn vào thời điểm đó ngoài việc thực hiện một cuộc tìm kiếm để lấy các tài liệu. Và mọi người cho rằng đó là một số sự xúc phạm, chẳng hạn như, tại sao bạn không hỏi Trump? Đúng ra là Văn Khố đã yêu cầu Trump nộp hồ sơ trong một năm rưỡi. Tại sao Trump không nhận được trát đòi hầu tòa? Hóa ra băng nhóm Trump đã nhận được trát đòi hầu tòa. Sự thật là bất kỳ ai, một vị tướng hay một cựu quan chức ngoại giao hoặc bất kỳ ai làm việc này đều sẽ bị truy tố và đi tù, đúng không?" (Trong câu cuối, Barr nói rõ là ai làm cũng vào tù, duy có Trump chưa.)

.

⚪ ---- Một cựu công tố viên nói rằng hồ sơ mới nộp của Công tố đặc biệt Jack Smith về việc hủy bỏ yêu cầu của Trump về xin dời phiên tòa tới sau ngày bầu cử năm 2024. Bản văn Smith được cho là đã phá bỏ những lập luận mà nhóm Trump đưa ra hồi đầu tuần nhằmxin hoãn xét xử vụ trộm các tài liệu mật cho đến sau cuộc bầu cử năm 2024, rằng Trump dựa vào Đạo luật Presidential Records Act trong vụ án hình sự "là phù phiếm."

.

Cựu công tố Glenn Kirschner, người trước đây đã nói rằng Trump sẽ không thể đổ lỗi cho Đảng Dân chủ theo cách thông thường trong phiên tòa hình sự sắp tới của ông ta về việc xử lý các tài liệu mật vì các nhân chứng chính trong bản cáo trạng là từ vòng thân cận của Trump, đã xuất hiện trên MSNBC để thảo luận vụ án hình sự của Trump.

.

Kirschner nói về hồ sơ 10 trang do Smith nộp lên tòa, đòi bác bỏ yêuc ầu của Trump vì không có lý do gì để dời ngày xét xử tới sau bầu cử 2024: "Đây là một lời biện hộ thuyết phục trước tòa. Một mô hình rõ ràng, ngắn gọn, thuyết phục. Nó chỉ có mười trang, cách dòng đôi. Đó là một bài viết nhanh, dễ đọc. Tôi khuyến khích mọi người đọc nó, vì nó rõ ràng. Jack Smith và đội của anh ấy không nói những lời thô tục. Họ không tung ra những cú đấm... nó giống như một dấu hiệu của việc truy tố sắp xảy ra."

.

Kirschner nói tiếp: "Và tôi nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào một ngày xét xử kịp thời, và trên thực tế, ở trang một của bài đọc này, họ nhấn mạnh đội bào chữa của Trump đã thất bại như thế nào. Và thực sự, trong nỗ lực quan trọng nhất của họ, khi họ nộp đơn bào chữa vào ngày 10 tháng 7. Họ nói rằng thẩm phán, đừng ấn định ngày xét xử. Một trong những điều đầu tiên Jack Smith chỉ ra, đó là Đạo luật xét xử nhanh (Speedy Trial Act) nói rằng thẩm phán sẽ ấn định một ngày nhất định để phiên tòa bắt đầu."

.

⚪ ---- Đại bồi thẩm đoàn liên bang điều tra sự tham gia của Trump trong nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 đã tiếp cận vòng trong Bạch Ốc của Trump trong những tuần gần đây, nghe lời khai từ các phụ tá cấp cao bao gồm Jared Kushner và Hope Hicks. Các câu hỏi của các công tố tập trung vào việc liệu Trump có thú nhận riêng rằng Trump đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống hay không, theo tờ New York Times đưa tin. Kushner từng là cố vấn cấp cao cho bố vợ. Alyssa Farah Griffin, giám đốc truyền thông của Bạch Ốc, cũng đã làm chứng, theo ABC News.

.

Các câu hỏi cho thấy nhóm của cố vấn đặc biệt Jack Smith đang xem xét liệu Trump có hành động và biết rằng hành động lật ngược bầu cử là dựa trên lời nói dối hay không. Griffin đã nói với các công tố viên và ủy ban Hạ viện 6/1 điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol, theo tờ NY Times, rằng vài ngày sau cuộc bầu cử, Trump đã nói với cô, "Cô có thể tin rằng tôi đã thua Joe Biden không?" Đối với ủy ban 6/1, cô nói thêm, "Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng Trump biết Trump đã thua."

.

Những người khác đã báo cáo những bình luận tương tự, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Tướng Mark Milley cho biết Trump, trong một cuộc họp sau cuộc bầu cử, đã nói những điều đại loại như: "Vâng, chúng tôi đã thua, chúng tôi cần để vấn đề đó cho người tiếp theo."

.

Các chuyên gia pháp lý nói rằng các công tố viên không cần bằng chứng cho thấy bị cáo biết những gì bị cáo làm là sai, nhưng nó có thể giúp ích cho vụ án của họ—đặc biệt là trong các phiên tòa mà bị cáo sẽ không đứng ra bào chữa.

.

.

⚪ ---- Rudy Giuliani đã bị một thẩm phán đe dọa sẽ trừng phạt "nghiêm trọng" nếu anh ta tiếp tục không đưa ra được bằng chứng cần thiết trong một vụ kiện phỉ báng chống lại ông. Tin từ phóng viên pháp lý cấp cao của Politico, Kyle Cheney, người đã đăng tin vào thứ Năm.

.

"Thẩm phán Howell đe dọa Rudy Giuliani với hành vi coi thường tòa án và các biện pháp trừng phạt 'nghiêm khắc' khác vì đã không cung cấp thông tin đầy đủ về Ruby Freeman và Shaye Moss trong vụ kiện phỉ báng của họ— bất chấp lệnh tòa đã nhiều lần," Cheney viết.

.

Hình ảnh mà Cheney đưa vào trong thông báo là một lệnh của tòa án "cảnh báo" Giuliani về điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục không tuân thủ lệnh trước đó để tìm kiếm và cung cấp các hồ sơ cần thiết. Cheney nói thêm: “Thẩm phán cũng yêu cầu Rudy trả khoảng 90.000 đô la phí luật sư cho hành động gần đây của họ."

.

Giuliani đã bị kiện vào năm 2021 bởi hai nhân viên bầu cử ở Georgia, những người cho rằng cựu luật sư của Trump đã nói dối về việc họ gian lận cuộc bầu cử năm 2020 cho Tổng thống Joe Biden.

.

⚪ ---- Một siêu ủy ban PAC thân cận với Trump đã thực hiện một khoản chi bất thường trị giá 155.000 đô la cho bà Melania Trump vào tháng 12/2021, theo hồ sơ tiết lộ tài chính cá nhân mới của Trump hôm thứ Năm. Tiền đến từ Make America Great Again, Again PAC—siêu PAC hàng đầu của Donald vào thời điểm đó. Nhưng siêu PAC đã không tiết lộ Melania là người nhận cụ thể số tiền 155.000 đô la đó trong danh sách chi tiêu của riêng mình, theo The New York Times. Thay vào đó, số tiền được liệt kê là được chia thành hai khoản thanh toán cách nhau một ngày cho

“Designer’s Management Agency” (“Cơ quan quản lý nhà thiết kế”) một công ty quảng cáo liệt kê Melania là một trong những khách hàng của mình.

.

Các khoản thanh toán được dán nhãn "tư vấn và lập kế hoạch sự kiện" trong hồ sơ FEC của siêu PAC. NY Times đưa tin rằng “rất hiếm khi vợ/chồng của một ứng cử viên tổng thống được một chiến dịch tranh cử hoặc một nhóm bên ngoài có liên kết với ứng cử viên đó trực tiếp trả tiền”. Make America Great Again, Again hiện không còn tồn tại, chuyển gần 9 triệu đô la vào năm 2022 cho một siêu PAC tương tự, Make America Great Again Inc.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đề nghị Tập đoàn Wagner tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến chống lại Ukraine nếu Yevgeny Prigozhin bị loại ra khỏi vị trí lãnh đạo. Nói với tờ Kommersant của Nga, Putin cũng nói một cách kỳ lạ rằng “Wagner không tồn tại” vì Nga “không có luật về các tổ chức quân sự tư nhân”. Putin đã gặp 35 chỉ huy của Wagner tại Điện Kremlin vào ngày 29/6 chỉ vài ngày sau khi nhóm này phát động một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại các quan chức quân sự hàng đầu của Nga.

.

Kommersant dẫn lời ông Putin nói: “Tất cả bọn họ lẽ ra có thể tập trung tại một nơi và tiếp tục phục vụ. Và sẽ không có gì thay đổi đối với họ. Họ sẽ được lãnh đạo bởi cùng một người đã từng là chỉ huy thực sự của họ trong suốt thời gian đó,” Putin dường như ám chỉ đến nhân vật cấp cao của Wagner được gọi là Sedoi. Putin cho biết các chỉ huy của Wagner gật đầu trước đề nghị giao Sedoi phụ trách, nhưng Prigozhin không thấy sự đồng ý rõ ràng của họ. "'Không, lính Wagner sẽ không đồng ý với quyết định như vậy'", Putin dẫn lời Prigozhin nói.

.

⚪ ---- Quốc hội Ukraine đã thông qua luật thay đổi ngày nghỉ lễ ở Ukraine, theo Dân biểu Golos Yaroslav Zheleznyak đưa tin trên Telegram. Kể từ bây giờ, lễ Giáng sinh sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12, không phải ngày 7 tháng 1 (như ở Nga). Thay vì ngày 28 tháng 7, Ngày Quốc khánh Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 7, mặc dù năm nay ngày lễ sẽ được tổ chức vào ngày cũ, vì những thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 28 tháng 7.

.

Ngày Người bảo vệ Ukraine và Sự can thiệp của Theotokos (Defender of Ukraine Day and the Intercession of the Theotokos) sẽ tổ chức ngày 1 tháng 10 thay vì ngày 14 tháng 10. Luật đã nhận được sự ủng hộ của 241 Dân biểu, chỉ có hai phiếu chống. Mục đích của luật là loại bỏ các liên kết đến các ngày lễ của Nga ở Ukraine.

.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu cho biết nước ông đang chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 8. Erdogan nói với báo chí Thổ Nhĩ Kỳ rằng hai chính phủ chia sẻ quan điểm của họ về Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen. Erdogan tiết lộ rằng Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã gửi một lá thư cho ông Putin và điều đó chỉ ra rằng tất cả những diễn biến này hy vọng sẽ giúp gia hạn thỏa thuận ngũ cốc một lần nữa.

.

⚪ ---- Các chiến binh Wagner đang huấn luyện binh lính Belarus tại Belarus, theo Bộ Quốc phòng Belarus cho biết hôm thứ Sáu. "Các chiến binh [Wagner] đóng vai trò là người hướng dẫn trong một số bộ môn quân sự," Bộ nêu chi tiết. Ngoài ra, cuộc huấn luyện đang được tổ chức gần thị trấn Osipovichi, cách thủ đô Minsk khoảng 90 km về phía nam.

.

⚪ ---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết hôm thứ Sáu rằng Ba Lan sẽ đáp trả theo cách tương tự trong trường hợp một bản tin nói Moscow sắp đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan ở Smolensk hóa ra được xác nhận. "Chúng tôi thường xuyên nhận được thông tin về các hành động ngoại giao hung hăng từ Nga", Mateusz Morawiecki nói với báo chí. "Cuối cùng, nếu Nga bắt đầu thanh lý các văn phòng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng." Trước đó, Interfax đưa tin Chính phủ Nga quyết định đóng cửa lãnh sự quán Ba Lan ở Smolensk do các hành động "chống Nga" của Ba Lan.

⚪ ---- Không quân Ukraine hôm thứ Sáu cho biết họ đã phá hủy 16 trong số 17 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất do Nga phóng trong đêm, cũng như một máy bay không người lái trinh sát. "Kết quả của các hoạt động quân sự ở các khu vực phía nam và phía đông, 16 chiếc Shahed đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, trong đêm, phòng không đã bắn hạ một UAV trinh sát, thêm 6 UAV cấp chiến thuật bị trúng hỏa tiễn phòng không ngày hôm qua", theo không quân Ukraine viết trên Telegram. Ukraine nói thêm rằng họ đã tiến hành tới 20 cuộc không kích theo nhóm nhằm vào "những kẻ chiếm đóng" Nga trong vài ngày qua.⚪ ---- Chỉ huy Quân đoàn 58 của Nga, được triển khai ở khu vực Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, cho biết ông có một lựa chọn khi báo cáo với cấp trên về tình hình chiến sự. Thiếu tướng Ivan Popov gợi ý rằng ông biết lựa chọn nào có khả năng duy trì công việc của mình hơn. “Điều cần thiết là giữ im lặng và tỏ ra hèn nhát hoặc nói ra như vậy,” ông. nói trong một tin nhắn thoại được đăng hôm thứ Tư trên Telegram. "Tôi không có quyền nói dối nhân danh bạn, nhân danh những đồng đội đã ngã xuống của tôi trong vòng tay, vì vậy tôi đã vạch ra tất cả những vấn đề đang tồn tại." Popov cho biết ông không còn là chỉ huy quân đội.

Vị tướng này cho biết những đánh giá thẳng thắn của ông liên quan đến tỷ lệ thương vong và tình trạng thiếu thông tin tình báo cũng như khẩu đội để chống lại các cuộc tấn công bằng pháo binh. Lời chỉ trích của Popov dường như nhắm vào người đứng đầu quân đội Valery Gerasimov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, mặc dù ông không đề cập đến tên của họ, theo Guardian.

.

Các blogger quân sự Nga cho biết lệnh loại bỏ tướng này đến từ Gerasimov, người đã cáo buộc Popov "gây hoang mang và tống tiền quản lý cấp cao." Không có bình luận chính thức nào từ các nhà lãnh đạo Nga về vấn đề này, nhưng một số người tỏ ra ủng hộ Popov. Andrei Turchak, tổng thư ký của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, nói rằng "lương tâm của vị tướng này rất trong sáng."

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói hôm thứ Năm khi họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã thua trong cuộc chiến." "Không có khả năng Putin chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine", Biden nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm rằng người đứng đầu nước Nga có "một vấn đề thực sự" vì Putin cần xem "làm thế nào để Putin rời khỏi đây", sau khi các đồng minh NATO thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine gia nhập liên minh.

.

Biden nhắc lại rằng không ai có thể tham gia tổ chức khi chiến tranh đang diễn ra, vì điều đó có nghĩa là NATO "cũng sẽ có chiến tranh". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là "có hay không" Ukraine có nên tham gia liên minh hay không, mà là khi nào Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO.

.

⚪ ---- Pentagon xác nhận hôm thứ Năm rằng bom chùm đã đến lãnh thổ Ukraine. Trong một cuộc họp báo, Giám đốc Tác chiến của Bộ Tham mưu Liên quân, Trung tướng Douglas Sims nói rằng "quả thực bom, đạn chùm đã được chuyển đến Ukraine vào thời điểm này." Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất gửi nó, vì loại vũ khí này đã được các nước bên thứ ba cung cấp cho Kiev trước khi Washington giao hàng.

.

Trước đó, một vị tướng Ukraine, Oleksandr Tarnavsky, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn rằng mặc dù bom chùm đã đến nhưng quân đội Kiev vẫn chưa sử dụng nó. Ông bày tỏ niềm tin rằng loại vũ khí này có thể "thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường".

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm tuyên bố rằng Ukraine sẵn sàng ký các thỏa thuận về đảm bảo an ninh mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết cung cấp trong hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius.

.

"Chúng tôi hiện đang biến từng thỏa thuận cho Ukraine với các đối tác của chúng tôi ở Vilnius thành các bước cụ thể để đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận đều trở thành kết quả cụ thể", Zelensky viết trên Telegram. "Chúng tôi đang chuẩn bị ký các thỏa thuận với các đối tác về đảm bảo an ninh cho Ukraine trên con đường gia nhập NATO. Chúng tôi đang chuẩn bị cơ sở cho Hội nghị thượng đỉnh NATO tiếp theo tại Washington [vào ngày 9 và 10 tháng 7 năm 2024]. Không thể tưởng tượng được NATO mà không có Ukraine, và chúng tôi sẽ không ngừng tăng thêm sức mạnh cho sự hợp tác của chúng tôi".

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Rossiya 24 hôm thứ Năm rằng Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ là một mối đe dọa đối với Nga. Putin nhấn mạnh rằng việc gia nhập một liên minh như vậy sẽ không giúp tăng cường an ninh của Ukraine mà thay vào đó sẽ tạo ra những căng thẳng mới ở cấp độ toàn cầu. Ông cũng lưu ý rằng Nga không phản đối việc thảo luận về đảm bảo an ninh cho quốc gia bị xung đột.

.

Putin cũng chỉ trích cam kết của NATO trong việc giúp Ukraine đạt được các tiêu chuẩn và thiết bị quốc phòng của liên minh, nói rằng xe tăng do nước ngoài sản xuất "bị cháy" tốt hơn xe do Liên Xô sản xuất. Ông cũng bác bỏ việc cung cấp vũ khí do phương Tây sản xuất mà Ukraine nhận được kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, nói rằng chúng không tạo ra những thay đổi quan trọng trên chiến trường.

.

⚪ ---- Yevgeny Prigozhin ở đâu? Một cựu lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ nói rằng ông ta không nghĩ rằng ông chủ của Wagner còn sống và nếu còn sống - Prigozhin có thể đang ngồi tù. Prigozhin đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày diễn ra cuộc binh biến ngắn ngủi của ông kết thúc vào ngày 24/6. Tướng đã nghỉ hưu Robert Abrams, người trước đây từng là chỉ huy Lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Hàn, nói với ABC News rằng ông "nghi ngờ việc chúng ta sẽ gặp lại Prigozhin một cách công khai".

.

“Tôi nghĩ Prigozhin sẽ lẩn trốn hoặc bị tống vào tù hoặc bị xử lý theo cách khác, nhưng tôi nghi ngờ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa,” anh nói thêm. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng mình còn sống hay không, Tướng Abrams nói: "Cá nhân tôi không nghĩ rằng ông ấy còn sống, và nếu còn sống thì ông ấy đang ở trong một nhà tù nào đó."

.

⚪ ---- Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hôm thứ Năm đã thông báo rằng Nga và Belarus, cùng với Guatemala, sẽ bị loại khỏi danh sách chính thức nhận lời mời tham dự Thế vận hội Paris 2024 khi hơn 200 đội tuyển quốc gia nhận được lời mời vào ngày 26 tháng 7.

.

"Chúng tôi vẫn đang phải đối mặt với hai quan điểm không thể hòa giải. Phía Nga muốn IOC bỏ qua cuộc chiến. Phía Ukraine muốn IOC cách ly hoàn toàn bất kỳ ai có hộ chiếu Nga và Belarus", Ủy ban cho biết trong một tuyên bố.

.

Các vận động viên từ Nga và Belarus vẫn có thể được phép tham gia giải đấu với tư cách là "vận động viên trung lập" bất chấp quyết định không mời các đội tuyển quốc gia của họ tham dự sự kiện vào năm sau, theo Ủy ban giải thích.

.

⚪ ---- Nóng thê thảm, tới mức kỷ lục. Khi miền tây nam Hoa Kỳ phải chịu đựng một đợt nắng nóng ngột ngạt đã tạo ra nhiệt độ ba con số ở nhiều khu vực trong tuần này, các chuyên gia cho biết các kỷ lục có thể sớm bị vượt qua. Trong số đó: nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái đất. Dịch vụ thời tiết quốc gia dự báo nhiệt độ cao từ 130 đến 132 độ F ở thị trấn Death Valley (Thung lũng chết) của California vào Chủ nhật.

.

Daniel Swain, một nhà khoa học khí hậu tại Đại học California, Los Angeles, cho biết nếu điều đó xảy ra, nó sẽ “cân bằng hoặc phá vỡ [kỷ lục] về nhiệt độ nóng nhất được đo một cách đáng tin cậy trên Trái đất”.

.

Swain sử dụng từ “đáng tin cậy” vì kỷ lục hiện tại của Trái đất là 134 độ F, được ghi lại tại Furnace Creek ở Death Valley vào năm 1913, đã gây tranh cãi trong nhiều thập niên. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng phép đo này có thể là kết quả của một cơn bão cát khiến vật liệu bề mặt quá nóng va vào nhiệt kế. Thị trấn Death Valley nóng đạt mức cao 129,4 độ F vào ngày 10 tháng 7 năm 2021.

.

Ở độ cao 282 feet dưới mực nước biển, Death Valley là điểm thấp nhất ở Bắc Mỹ và nằm trong số những nơi thấp nhất trên Trái đất. Mặc dù một kỷ lục mới ở đó sẽ tạo ra các nhan đề báo chí, nhưng các Death Valley tiềm năng khác sẽ dễ thấy hơn.

.

⚪ ---- Quận Cam: Một tội phạm tình dục đã đăng bộ 30 tuổi đã bị kết án 4 năm tù hôm thứ Tư vì phạm tội tấn công tình dục vào ngày sinh nhật của y ở trung tâm thành phố Huntington Beach. Justin Wayne Goodgame đã ra tay vào ngày 5 tháng 1/2021, bắt đầu từ khoảng 11 giờ sáng khi y xuất hiện tại một cơ sở kinh doanh, theo trung úy Brian Smith của Sở Cảnh sát Huntington Beach.

.

Smith cho biết nạn nhân đã không trình báo ngay lập tức, nhưng sau đó đã gọi cảnh sát khi cô nghe nói về hai vụ hành hung khác nhằm vào 2 phụ nữ khác. Cảnh sát đã được gọi vào lúc 11:53 giờ sáng về việc một phụ nữ bị sàm sỡ trong một cơ sở kinh doanh khác. Cảnh sát đến hiện trường nhìn thấy nghi can đang đi bộ trên đường, nhưng khi Goodgame nhìn thấy họ, y đã bỏ chạy, Smith nói.

.

Smith cho biết cảnh sát vẫn đang lùng sục khu vực để tìm nghi phạm khi các cảnh sát được gọi lại sau 12:30 giờ trưa, khi một phụ nữ ở cơ sở kinh doanh thứ ba cáo buộc bị cáo đã ôm cô và sờ mó cô, Smith nói. Smith cho biết một số "người dân đã tích cực đuổi theo y và giữ y lại để giao cảnh sát.

.

Goodgame trước đó đã nhận tội vào ngày 10 tháng 11/2021, với tội danh tấn công với ý định phạm tội tình dục, hai tội danh khiêu dâm, một tội danh không đăng ký là tội phạm tình dục khi mãn hạn tù và một tội danh chạm vào phần thân mật của người khác, tất cả đều là tội nhẹ.

.

⚪ ---- Dân biểu Tiểu bang Trâm Nguyễn là một trong 4 phụ nữ được đề cử trong tuần này cho Giải thưởng Nữ lãnh đạo mới nổi trong ngành Luật (Emerging Women Leaders in the Law Award) của Hiệp hội Nữ Luật gia Massachusetts (Women’s Bar Association of Massachusetts - WBA).

Giải thưởng Nữ lãnh đạo mới nổi trong ngành luật tôn vinh các nữ luật sư “thể hiện sự xuất sắc trong nghề nghiệp hoặc có thành tích nghề nghiệp quan trọng” trong vòng 12 năm đầu tiên họ làm việc trong ngành luật, cũng như thúc đẩy vị thế của phụ nữ làm việc trong ngành luật và góp phần vào sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong xã hội, một tuyên bố từ WBA công bố những người chiến thắng năm nay cho biết.

“Nhóm Nữ lãnh đạo mới nổi năm nay là một nhóm luật sư nữ đặc biệt có tài năng và thành tích cho đến nay trong sự nghiệp của họ rất đáng khen ngợi. Tôi mong họ tiếp tục làm việc hiệu quả và tôn vinh những đóng góp của họ cho nghề luật sư trong tương lai,” Chủ tịch WBA Jessica Babine cho biết.

.

Trâm Nguyễn sẽ được vinh danh tại buổi dạ tiệc thường niên của WBA vào ngày 16/10 tại Marriot Copley Place ở Boston cùng với 3 người chiến thắng khác: Julie Dick, Avana Epperson-Temple và Whitney Williams (Phó Biện lý Quận Middlesex).

.

“Xin chân thành cảm ơn WBA và đồng nghiệp của tôi, Dân biểu Adrianne Ramos vì đã đề cử tôi nhận Giải thưởng Nữ lãnh đạo mới nổi trong lĩnh vực pháp luật. Thật khiêm tốn khi nhận một giải thưởng tôn vinh tầm quan trọng của quyền bình đẳng của phụ nữ và nâng cao tinh thần cho những phụ nữ khác đạt được thành công trong lĩnh vực pháp lý,” Nguyen nói trong một tuyên bố sau khi những người chiến thắng được công bố. “Phụ nữ hỗ trợ phụ nữ là cách chúng tôi tạo ra sự thay đổi tích cực.”

.

Nguyễn đang trong nhiệm kỳ Dân biểu lần thứ 3 đại diện cho Quận 18 Essex, bao gồm các phần của Andover, North Andover, Boxford và Tewksbury. Cô đã được đề cử cho giải thưởng của tiểu bang nhiệm kỳ đầu tiên. Dân biểu Adrianne Ramos, D-North Andover. Nguyễn bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình tại Dịch vụ Pháp lý Greater Boston, nơi cô đại diện cho những người sống sót sau bạo lực gia đình. WBA được thành lập vào năm 1978 bởi các nữ luật sư hoạt động muốn có một tổ chức cam kết giúp phụ nữ được tham gia bình đẳng trong xã hội và trong nghề luật.

.

⚪ ---- TIN RFA. Cổ đông công ty đối tác với VinFast rút 80% cổ phần. Theo Đài Á Châu Tự Do. Cổ đông của Black Spade Acquisition (BSA) - công ty mua lại có mục đích đặc biệt giúp VinFast niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ - đã thu đổi hơn 80% cổ phiếu trong công ty này. Reuters loan tin dẫn thông báo của công ty BSA vào ngày 14/7 như vừa nêu. Động thái này cho thấy một bước lùi trong ước muốn được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ của VinFast.



Vào ngày 13/7, Reuters cho biết các cổ đông của công ty Black Spade chưa bỏ phiếu cho việc sáp nhập với VinFast mà chỉ bỏ phiếu triển hạn cho việc này đến ngày 20/7/2024. Đại hội cổ đông bất thường cho mục đích vừa nêu được nói kéo dài chưa đầy 10 phút. Một số cổ đông tham gia trực tiếp và một số khác tham gia trực tuyến.

.

⚪ ---- TIN VN. Nước ngập ngang bụng sau mưa lớn ở Sài Gòn. Theo VnExpress. Mưa lớn làm nhiều hẻm trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh bị ngập hơn một mét, người dân phải cùng nhau nhặt rác, khơi thông cống để nước rút, tối 13/7.

.

⚪ ---- TIN VN. Ấn Độ cân nhắc cấm xuất khẩu gạo, giá mặt hàng Việt Nam bán ra nhiều bậc nhất thế giới có khả năng tăng phi mã. Theo Nhịp Sống Thị Trường. Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang cân nhắc việc cấm xuất khẩu loại lương thực này – động thái có thể đẩy giá gạo toàn cầu tăng cao khi El Nino đang khiến nguồn cung căng thẳng. Nếu lệnh cấm này là sự thực, khoảng 80% gạo xuất khẩu của Ấn Độ sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ riêng loại gạo Basmati là không nằm trong phạm vi cấm. Động thái như vậy có thể giảm giá gạo trong nước của Ấn Độ nhưng lại khiến giá gạo trên toàn thế giới tăng cao hơn. Ở thời điểm hiện tại, gạo là lương thực chính cho một nửa dân số thế giới, trong đó châu Á tiêu thụ tới 90%.

.

⚪ ---- HỎI 1: Có phải 60% người về hưu ân hận về kế hoạch về hưu?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Lincoln Financial Group, hơn một nửa (60%) số người về hưu cho biết họ sẽ quay lại trở lại thời gian và lập kế hoạch nghỉ hưu khác đi nếu có thể. Sai lầm lập kế hoạch lớn nhất mà những người Mỹ lớn tuổi ước họ có thể đảo ngược là bắt đầu tiết kiệm sớm hơn để xây dựng một tổ ấm lớn hơn cho thời gian nghỉ hưu.

.

Người Mỹ cũng hối hận vì đã không đưa các khoản đầu tư mang lại nguồn thu nhập ổn định vào kế hoạch nghỉ hưu của họ, với 63% nói rằng họ muốn nhận được tiền lương tự động từ tài sản hưu trí của mình. Ngoài ra, 85% cho biết họ ước mình đã lên kế hoạch tốt hơn cho những tình huống bất ngờ, như lạm phát và biến động, bằng cách đầu tư vào các giải pháp bảo vệ họ khỏi thua lỗ trong thời kỳ thị trường biến động.

Chi tiết:

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/seniors-regret-not-saving-earlier

.

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 1/10 trẻ em Mỹ bị chậm trí?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Tỷ lệ trẻ em Mỹ từng được chẩn đoán mắc chứng khuyết tật phát triển đã tăng trở lại vào năm 2021, theo một báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, và hiện nay cứ 10 bé trai thì có hơn 1 bé bị khuyết tật trí tuệ (intellectual disability), rối loạn phổ tự kỷ (autism spectrum disorder), hoặc một sự chậm phát triển khác.

.

Trong số trẻ em từ 3 đến 17 tuổi, tính đến năm 2021, có 8,56% em đã từng được chẩn đoán mắc bất kỳ khuyết tật phát triển nào, theo kết quả mới nhất từ Khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia đang diễn ra của cơ quan.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/nearly-1-10-kids-diagnosed-040115024.html

.

.