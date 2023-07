Zelensky: Ukraine đã nhận được "sự đảm bảo an ninh cụ thể" từ các nước G7 trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Các nước G7 ký tuyên bố chung về hỗ trợ cho an ninh của Ukraine - Nga: sẽ xây 25 nhà tù mới và 6 trung tâm tạm giam tại các khu vực Nga chiếm đóng trên đất Ukraine. - Nga đã bắt giữ ít nhất 13 tướng lãnh để thẩm vấn, sa thải 15 sĩ quan cao cấp liên hệ vụ nổi loạn của Tập đoàn Wagne

Hình trên: Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden (trái) nghe, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) hôm thứ Năm cho biết Ukraine đã nhận được "sự đảm bảo an ninh cụ thể" từ các nước G7 trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius.

- Zelensky: Ukraine đã nhận được "sự đảm bảo an ninh cụ thể" từ các nước G7 trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Các nước G7 ký tuyên bố chung về hỗ trợ cho an ninh của Ukraine

- Nga: sẽ xây 25 nhà tù mới và 6 trung tâm tạm giam tại các khu vực Nga chiếm đóng trên đất Ukraine.

- Nga đã bắt giữ ít nhất 13 tướng lãnh để thẩm vấn, sa thải 15 sĩ quan cao cấp liên hệ vụ nổi loạn của Tập đoàn Wagner

- Ukraine: bắn rớt tất cả 20 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng chỉ trong một đêm

- Joe Biden: Ukraine sẽ thắng Putin

- Lính đánh thuê của Wagner bàn giao 2.000 thiết bị, vũ khí cho quân đội Nga

- Trung tướng Nga Oleg Tsokov (Tư lệnh phó Quân khu phía Nam) đã bị bắn chết ở Ukraine

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Thụy Điển vào NATO phải chờ tới tháng 10

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 12.000

- Fox News và Tucker Carlson chụp mũ Ray Epps là đặc vụ FBI xúi giục bạo loạn 6/1/2021, làm Epps bị hăm dọa, phải bán nhà, bỏ xứ... bây giờ Epps kiện

- CNN: Công tố đặc biệt Jack Smith điều tra vụ lật ngược bầu cử 2020 ở Georgia, Arizona, Nevada và bây giờ là Michigan.

- Điều trần ở Hạ viện, bị DB Cộng Hòa Harriet Hageman chụp mũ là chống phá phe bảo thủ, Giám đốc FBI Christopher Wray mắng: khùng mới tin như thế.

- Chris Christie: Trump có thể thỏa thuận nhận tội để miễn ngồi tù trong vụ trộm và giấu tài liệu mật

- Ông trùm Fox Rupert Murdoch: muốn Thống đốc tiểu bang Virginia Glenn Youngkin ứng cử tổng thống Cộng hòa 2024

- Tỷ phú Elon Musk lập công ty trí tuệ nhân tạo mới có tên xAI.

- WHO: báo động bùng phát cúm gia cầm

- Nhân loại có mặt ở Châu Mỹ từ gần nhất là 27.000 năm trước

- Alabama: 2 lính cứu hỏa bị bắn bị thương

- Florida: công ty bảo hiểm Farmers Insurance bỏ chạy khỏi Florida vì nhiều rủi ro

- Joe Nguyễn, TNS/TB Washington, sẽ là chủ tịch và giám đốc điều hành mới của AAPI Victory Fund, Linh Nguyen sẽ là phó chủ tịch

- TIN VN. Hà Nội: Học sinh đi cả trăm cây số để được học… trường công.

- TIN VN. Chủ tịch Vietnam Airlines: Các hãng hàng không rất khó khăn, 1 hãng hàng không xin phá sản.

- TIN VN. Hơn 10.000 dịch vụ y tế sẽ tăng giá.

- TIN VN. Doanh nghiệp "chông chênh" do thiếu đơn hàng, nhiều người lao động mất việc.

- HỎI 1: Nhịn đói, chỉ uống nước sẽ giúp giảm cân, nhưng bất lợi cho sức khỏe? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ yêu cầu Đài Loan nghiên cứu chế tạo bom vi trùng, tức bom sinh hóa (bioweapons)? ĐÁP 2: Mỹ nói không hề như thế.

QUẬN CAM (VB-13/7/2023) ⚪ ---- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 7 đã giảm 12.000 so với con số sửa đổi của tuần trước và đạt mức 237.000, Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo hôm thứ Năm. Mức trung bình động 4 tuần ở mức 246.750, giảm 6.750 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước.

Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm được điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 7 là 1,2%, không thay đổi so với con số chưa được điều chỉnh từ tuần trước. Tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm được điều chỉnh theo mùa trong cùng một tuần là 1.729.000, tăng 11.000 so với con số sửa đổi của tuần trước. Mức trung bình động bốn tuần ở mức 1.735.250, giảm 10.750 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước.

⚪ ---- Fox News và Tucker Carlson hiện phải đối mặt với một vụ kiện phỉ báng khác về việc họ đưa tin về hậu quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Người kiện là Ray Epps, nói rằng một thuyết âm mưu cánh hữu đã được xây dựng xung quanh anh, thuyết âm mưu mà Fox và Carlson, những người không còn làm việc cho mạng, đã liên tục phát sóng, NBC News đưa tin.

Thuyết âm mưu của Fox cho rằng Epps (người ủng hộ Trump) làm việc với tư cách là đặc vụ FBI chìm vào ngày 6 tháng 1/2021 và đã kích động bạo loạn tại Điện Capitol. Epps hiện đang sống ở Arizona cùng vợ, Robyn, cho biết câu chuyện tưởng tượng đã phá hủy cuộc sống của họ bằng cách châm ngòi cho các mối đe dọa và quấy rối. Fox đã giải quyết một vụ kiện phỉ báng do Hệ thống bỏ phiếu Dominion đệ trình với số tiền thương lượng cho Dominon gần 800 triệu đô la vào tháng Tư.

Một video ngày 6 tháng 1 cho thấy Epps nói, "Chúng ta cần vào Điện Capitol!" vào đêm trước cuộc tấn công. Epps lập luận trong vụ kiện rằng Epps nghĩ tòa nhà sẽ mở cửa cho công chúng và những người biểu tình có thể vào bên trong một cách hợp pháp. Vào ngày 6 tháng 1, Epps đã biểu tình trong một thời gian ngắn bên ngoài Điện Capitol. Epps đã bị FBI phỏng vấn nhưng không bị truy tố. Carlson (dẫn chương trình cho Fox News) chưa bao giờ trực tiếp nói rằng Epps là một đặc vụ FBI, theo Washington Post. Nhưng trong một chương trình tháng 1/2023g, Carlson nói trên Fox News rằng Epps không bị truy tố [và đó là l1y do làm cho FBI]: "Tại sao lại như vậy? Chúng ta đừng nói dối nữa. Tại thời điểm này, lý do tại sao lại như vậy là khá rõ ràng."

Khách mời và những người dẫn chương trình khác của Fox News cũng đưa ra nhận xét tương tự. Vào tháng 5, vụ kiện cho biết, Bộ Tư pháp nói với Epps rằng Epps sẽ bị buộc tội, một sự thay đổi quan điểm mà vụ kiện quy cho "các cuộc tấn công không ngừng của Fox và ông Carlson và hậu quả là áp lực chính trị." Đơn kiện nói rằng vụ quấy rối đã buộc vợ chồng Epps phải bán trang trại và cơ sở kinh doanh địa điểm tổ chức đám cưới và sống trong một ngôi nhà di động rộng 350 mét vuông. Vẫn bị hăm dọa, "Tao muốn thấy nơi đó bốc cháy," một thư thoại để lại cho Epps nói. Các trang web trực tuyến đã bán áo phông "Arrest Ray Epps" (Hãy bắt Ray Epps), theo New York Times.

⚪ ---- Nhà phân tích pháp lý của CNN, Elliot Williams, hôm thứ Năm nói rằng có vẻ như Công tố đặc biệt Jack Smith đang nỗ lực hết mình trong cuộc điều tra về những nỗ lực của Trump nhằm duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp sau khi thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Đặc biệt, Williams lập luận rằng sự kỹ lưỡng của Smith có thể được chứng minh bằng cuộc phỏng vấn gần đây của Smith với Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Michigan, Jocelyn Benson, điều này cho thấy rằng Smith đã không giới hạn cuộc điều tra của ông chỉ ở một hoặc 2 tiểu bang nghiêng ngửa.

Williams nói: “Họ [nhóm Smith điều tar về Trump] đã nói chuyện với những người ở Georgia, Arizona, Nevada và bây giờ là Michigan. Những gì tôi đang thấy là một âm mưu quốc gia khá rộng liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của can thiệp bầu cử hoặc can thiệp bầu cử. Họ có thể đang xây dựng một vụ án lớn, mẹ của tất cả các vụ án âm mưu bầu cử, có thể bị buộc tội ở bất kỳ khu vực tài phán nào khi đưa ra bằng chứng về tất cả những người khác... nó khá rộng lớn!"

Olivia Troye, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Phó Tổng thống Mike Pence, nói rằng các cuộc phỏng vấn mới nhất của Smith dường như cho thấy cuộc điều tra của ông sắp kết thúc và các quyết định buộc tội có thể sớm được đưa ra. "Tôi nghĩ rằng họ đang tiến gần đến việc kết thúc nó, hy vọng," Troye nói. "Tôi nghĩ họ cần phải tiến về phía trước. Tôi nghĩ họ hiện đang nói chuyện với những người thực sự ở tuyến đầu của nó từ năm 2020, đang bị bắt nạt và đe dọa bởi những cá nhân này."

⚪ ---- Giám đốc FBI Christopher Wray đã phải đối mặt với một số nhà lập pháp thù địch của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp hôm thứ Tư, những người cáo buộc ông là một người cấp tiến (thân Dân Chủ) theo đuổi [trù dập] những người bảo thủ. Dân biểu Harriet Hageman (R-WY), người đã thay vị trí của Liz Cheney trong Quốc hội.

Vào cuối phiên điều trần, DB Hageman đã tấn công FBI vì cuộc đối thoại đang diễn ra với các công ty truyền thông xã hội mà Cộng Hòa coi là gây áp lực buộc các công ty công nghệ phải điều chỉnh phát ngôn chính trị. Wray đã cố gắng thuyết phục DB Hageman về những âm mưu mà bà có thể đã nghe thấy, giải thích rằng cuộc trò chuyện duy nhất với các công ty công nghệ là về những người có thể đã vi phạm điều khoản dịch vụ. Một ví dụ là những người đã đăng ảnh khỏa thân của Hunter Biden trên Twitter, hành động này được coi là "khiêu dâm trả thù" và là bất hợp pháp ở một số tiểu bang.

"Đó là những gì chúng tôi tìm thấy," DB Hageman nói. "Giám đốc Wray, cả ông và tôi đều biết rằng chính phủ liên bang bị cấm gián tiếp làm những việc mà họ không thể trực tiếp làm. Nói cách khác, cả ông và FBI đều không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào để lách Tu chính án thứ nhất [quyền tự do phát biểu] bằng cách sử dụng người thay thế để làm những việc bẩn thỉu của ông."

Wray đã cố gắng trả lời, nhưng bà đã nói át lời Wray: "Vâng, đó chính xác là những gì ông đang làm. FBI, dưới sự giám sát của ông, đã sử dụng các ủy quyền để vi phạm Tu chính án thứ nhất."

Thực tế, Tu chính án số 1 không cho quyền tự do nói và viết trên các mạng xã hội, vì các mạng như Facebook và Twitter có nội quy cấm một số điều không được viết và một số hình ảnh không được đăng. Nhưng DB Hageman cãi bướng, nên Hageman và Wray cứ cãi qua lại cho đến khi Hageman tuyên bố Biden và FBI đã vũ khí hóa chính phủ chống lại những người bảo thủ, những người mà bả nói đã bị đàn áp vì niềm tin chính trị của họ.

Wray đánh trả: "Chỉ có đồ khùng mới nói tôi thiên vị chống lại những người bảo thủ. Đầu tiên, tôi không đồng ý với cách mô tả đặc điểm của bà về FBI." Thực tế, Wray là người của Đảng Cộng hòa lâu năm đã phục vụ trong cả chính quyền George W. Bush và được bổ nhiệmlàm Giám đốc FBI bởi Donald Trump.

⚪ ---- Ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Chris Christie cho biết cựu Tổng thống Donald Trump có thể nhận một thỏa thuận nhận tội để miễn ngồi tù trong vụ án tài liệu Trump chôm và giấu ở Florida vì Trump từng nói rằng Trump sợ phải ngồi tù. Christie đã nói trên "Morning Joe" của MSNBC: "Tôi đang nói với bạn, bất kể Trump nói gì, bất kể Trump khoe khoang và liên tục nói rằng Trump không sợ hãi, Trump đi ngủ mỗi đêm nghĩ về âm thanh của cánh cửa phòng giam đó đóng lại sau lưng Trump."

Cựu thống đốc tiểu bang New Jersey cho biết theo quan điểm của ông, Bộ Tư pháp có xu hướng gửi những bị cáo từ chối thỏa thuận nhận tội và bị kết án tù. "Một phần của những gì Bộ Tư pháp luôn làm theo tất cả các Bộ Trưởng Tư Pháp mà tôi đã thấy trong đời là nếu chúng tôi đưa ra lời bào chữa cho bạn - điều mà tôi chắc chắn họ sẽ làm - và bạn từ chối nó và bạn đưa chúng tôi đến, Christie nói.

⚪ ---- Ông trùm Fox Rupert Murdoch đã bày tỏ hy vọng riêng rằng Thống đốc tiểu bang Virginia Glenn Youngkin sẽ tham gia ứng cử tổng thống Cộng hòa năm 2024, theo The New York Times. Một nguồn tin quen thuộc với những bình luận của tỷ phú cho biết ông cũng đã dành hai năm để nói với mọi người rằng ông nghĩ Donald Trump - ứng cử viên hàng đầu hiện tại cho đề cử - là không lành mạnh đối với Cộng Hòa.

Sau khi dội gáo nước lạnh vào cuộc nói chuyện về chiến dịch tranh cử tổng thống vào tháng 4, các bản tin vào tháng 5 cho thấy Youngkin có thể cân nhắc lại việc tham gia cuộc đua. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người hiện đang bỏ phiếu cách xa Trump với tư cách là ứng cử viên được lựa chọn thứ hai, ban đầu rất thích đưa tin tâng bốc từ các hãng truyền thông trong đế chế truyền thông của Murdoch khi DeSantis tuyên bố tranh cử, nhưng sự nhiệt tình ban đầu đó dường như đã suy yếu dần về sau.

⚪ ---- Tỷ phú Elon Musk nói hôm thứ Tư rằng ông sẽ thành lập một công ty trí tuệ nhân tạo mới có tên xAI. "Thông báo hình thành @xAI để hiểu thực tế," Musk đã tweet. Theo trang web của công ty mới, nhóm do Musk dẫn đầu và các thành viên của nhóm trước đây đã từng làm việc tại các công ty bao gồm các công ty phát triển ChatGPT OpenAI, Google Research, Microsoft Research và Tesla, cùng những công ty khác.

“Chúng tôi đã nghiên cứu và dẫn dắt sự phát triển của một số bước đột phá lớn nhất trong lĩnh vực này bao gồm AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 và GPT-4,” nhóm cho biết. Công ty lưu ý rằng nhóm của họ sẽ trả lời các câu hỏi về công ty trong cuộc trò chuyện trên Twitter Spaces vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 7.

⚪ ---- Nga đã bắt giữ ít nhất 13 sĩ quan quân đội cấp cao để thẩm vấn, trong khi khoảng 15 sĩ quan đã bị đình chỉ hoặc sa thải khỏi công việc của họ trong cuộc nổi loạn của Tập đoàn Wagner, theo báo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm.

Theo những người trong cuộc quen thuộc với tình hình, Tướng quân đội có liên hệ với Wagner, ông Serge Surovikin, mặc dù không bị buộc tội chính thức, nhưng vẫn bị giữ để thẩm vấn ở Moscow. Cấp phó của ông, Thượng tướng Andrey Yudin và Phó tư lệnh thứ nhất của Tổng cục trưởng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga (GRU), Trung tướng Vladimir Alexeyev, đã bị cáo buộc giam giữ nhưng sau đó được trả tự do và bị đình chỉ công tác. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và cựu Đại tướng Mikhail Mizintsev, người đã rời quân đội Nga và gia nhập Wagner vào tháng 4, cũng được cho là đã bị giam giữ vì liên quan đến cuộc binh biến.

⚪ ---- Nga đang có kế hoạch xây dựng 25 nhà tù mới và 6 trung tâm tạm giam tại các khu vực Nga chiếm đóng trên đất Ukraine. AP nói rằng một tài liệu của chính phủ Nga đã vạch ra kế hoạch xây dựng các cơ sở hình sự mới vào năm 2026. AP cũng đưa tin về những cáo buộc gây sốc về việc hàng nghìn thường dân Ukraine bị giam tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và ở Nga vì những cáo buộc tầm thường về tội, như tội nói tiếng Ukraine và thậm chí chỉ là một chàng trai trẻ trong một khu vực bị chiếm đóng. Các cựu tù nhân tuyên bố đã chứng kiến ​​những cái chết bên trong các nhà tù nơi thường dân thường bị giam giữ mà không bị buộc tội và bị cáo buộc tra tấn, bằng các phương pháp bao gồm sốc điện, đánh đập đến gãy xương và bóp ngạt thở.

⚪ ---- Lực lượng không quân Ukraine hôm thứ Năm cho biết họ đã phá hủy tất cả 20 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng chỉ trong một đêm, cũng như hai hỏa tiễn hành trình Kalibr. Ukraine lưu ý rằng hầu hết các máy bay không người lái dShahed do Iran sản xuất đã được bắn về phía khu vực Kiev.

Trước đó, chính quyền quân sự Kiev cho biết Nga đã tiến hành một "cuộc tấn công lớn" bằng cách sử dụng máy bay không người lái của Iran, khiến một người chết và 4 người khác bị thương.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết Ukraine đã nhận được "sự đảm bảo an ninh cụ thể" từ các nước G7 trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. "Chưa bao giờ chúng ta có một nền tảng an ninh như vậy, và đây là cấp độ của G7. Trên nền tảng này, chúng ta sẽ xây dựng một cấu trúc mới, ràng buộc về mặt pháp lý của các hiệp ước an ninh song phương với các quốc gia hùng mạnh nhất", ông tuyên bố.

Zelensky cũng nói rằng "lần đầu tiên" tất cả các đồng minh NATO đồng ý rằng Ukraine nên tham gia và "đa số đáng kể trong liên minh đang thúc đẩy mạnh mẽ điều đó." Ông nói rằng ông sẽ trở lại Ukraine với một "kết quả tốt cho đất nước của chúng tôi", bao gồm cả sự hỗ trợ bổ sung, chẳng hạn như phòng không, hỏa tiễn, xe thiết giáp và pháo binh.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tái khẳng định vào thứ Tư khi phát biểu tại Vilnius, Litva, rằng Ukraine sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. “[Tổng thống Nga Vladimir] Putin vẫn tin sai lầm rằng Putin có thể tồn tại lâu hơn Ukraine,” Biden nói, nhấn mạnh rằng Putin đang "cá cược tồi” về các đồng minh của Kiev và quyết tâm của họ. “Sự đoàn kết của chúng tôi sẽ không chùn bước,” Biden nhấn mạnh, nhấn mạnh rằng các đối tác của Ukraine sẽ ở đây để ở lại.

⚪ ---- Các nước Nhóm G7 đã chính thức ký một tuyên bố chung về hỗ trợ cho Ukraine vào thứ Tư, trong đó phác thảo các đảm bảo an ninh dài hạn. Bản văn viết: "Chúng tôi coi cuộc xâm lược bất hợp pháp và vô cớ của Nga vào Ukraine là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương LHQ và không phù hợp với lợi ích an ninh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine khi nước này tự bảo vệ mình trước Nga xâm lược, cho đến chừng nào còn cần thiết."Là một phần của các cam kết an ninh dài hạn, các nước G7 sẽ đảm bảo "một lực lượng bền vững có khả năng bảo vệ Ukraine hiện tại và ngăn chặn sự xâm lược của Nga trong tương lai" thông qua cung cấp thiết bị quân sự, huấn luyện lực lượng Ukraine, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ phòng thủ mạng. Ngoài ra, liên minh cũng sẽ thúc đẩy sự ổn định và khả năng phục hồi kinh tế của Kiev, bên cạnh việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.⚪ ---- Lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner đang hoàn tất việc bàn giao vũ khí của họ cho quân đội Nga, theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư. Việc tước vũ khí của Wagner phản ánh những nỗ lực của chính quyền nhằm xoa dịu mối đe dọa nổi loạn và dường như cũng báo trước sự chấm dứt hoạt động của nhóm lính đánh thuê trên chiến trường ở Ukraine.Các hành động diễn ra trong bối cảnh không chắc chắn về số phận của thủ lĩnh Wagner, Yevgeny Prigozhin và các điều khoản của thỏa thuận chấm dứt cuộc nổi dậy vũ trang bằng cách đề nghị ân xá cho ông ta và những người lính đánh thuê của ông ta cùng với việc cho phép họ chuyển đến Belarus. Trong số vũ khí được chuyển giao có hơn 2.000 thiết bị, như xe tăng, bệ phóng hỏa tiễn, pháo hạng nặng và hệ thống phòng không, cùng với hơn 2.500 tấn đạn dược và hơn 20.000 khẩu súng, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.⚪ ---- Andriy Gurulov, Dân biểu phó Chủ tịch Viện Duma của Nga, xác nhận rằng Trung tướng Oleg Tsokov đã bị giết ở Ukraine, theo hãng tin độc lập của Nga Meduza đưa tin ngày 12/7. Vào ngày 11/7, một số vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Berdyansk bị chiếm đóng. Trong số các địa điểm được nhắm mục tiêu có khách sạn Duna, nơi ở tạm thời của các sĩ quan Nga. Nga cáo buộc vụ tấn công được thực hiện bằng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp.Ivan Fedorov, thị trưởng của Melitopol gần đó, báo cáo rằng một vị tướng đã bị giết trong khách sạn, và truyền thông Nga sau đó xác nhận người này là Oleg Tsokov. Tsokov giám sát chiến dịch hỏa tiễn của Nga bắn vào Ukraine. Kể từ tháng 8/2022, Tsokov là Tư lệnh Sư đoàn súng trường cơ giới 144 thuộc Quân đoàn liên hợp 20 của Liên bang Nga.

Tương Nga Tsokov bị hỏa tiễn Ukraine giết.



Tsokov được thăng cấp trung tướng vào năm 2023. Ngoài cuộc chiến ở Ukraine, ông đã tham gia hai cuộc chiến của Nga chống lại Chechnya và cuộc chiến ở Syria. Các kênh Telegram ẩn danh nóin rằng Tsokov giữ chức Tư lệnh phó Quân khu phía Nam của Nga.

⚪ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Tư tuyên bố rằng việc phê chuẩn ứng cử viên NATO của Thụy Điển có thể sẽ kéo dài cho đến tháng 10/2023. Tại một cuộc họp báo được tổ chức tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Erdogan giải thích rằng Nghị viện sẽ không họp trước tháng 10 và vì lý do đó, Ankara sẽ không thể phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trước tháng đó. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chủ tịch quốc hội sẽ coi đó là ưu tiên hàng đầu để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

⚪ ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Tư rằng sự bùng phát của cúm gia cầm (có khi dịch là cúm gà, cúm chim) trong quần thể động vật có thể gây ra rủi ro liên tục cho con người. WHO cho biết: “Virus cúm gia cầm thường lây lan giữa các loài chim, nhưng số lượng phát hiện cúm gia cầm H5N1 ngày càng tăng ở các loài động vật có vú – loài gần gũi về mặt sinh học với con người hơn so với loài chim – làm dấy lên mối lo ngại rằng virus có thể thích nghi để lây nhiễm sang người dễ dàng hơn”.

Cơ quan này kêu gọi các quốc gia trên thế giới thực hiện các bước để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, bao gồm nhanh chóng phát hiện, báo cáo và ứng phó với các đợt bùng phát dịch ở động vật, tăng cường giám sát bệnh cúm ở động vật và người, đồng thời khuyến khích sự hợp tác giữa ngành thú y và ngành y tế con người.

⚪ ---- Nhân loại có mặt ở Châu Mỹ từ năm nào? Nghiên cứu mới cho thấy con người sống ở Nam Mỹ cùng thời với những con lười (sloth) khổng lồ hiện đã tuyệt chủng, AP đưa tin, củng cố bằng chứng cho thấy con người đến châu Mỹ sớm hơn người ta từng nghĩ. Các nhà khoa học đã phân tích mặt dây chuyền hình tam giác và hình giọt nước làm bằng vật liệu xương của con lười.

Họ kết luận rằng các hình dạng được chạm khắc và đánh bóng cũng như các lỗ khoan là tác phẩm của sự khéo léo có chủ ý (tức là, mỹ thuật của con người làm bằng xương con lười). Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng niên đại của các đồ trang trí và trầm tích tại địa điểm Brazil nơi chúng được tìm thấy có niên đại từ 25.000 đến 27.000 năm trước. Đó là vài nghìn năm trước khi một số lý thuyết trước đó cho rằng những người đầu tiên đến châu Mỹ, sau khi di cư ra khỏi châu Phi và sau đó là Âu Á.

⚪ ---- Hai lính cứu hỏa Alabama đã bị bắn vào sáng thứ Tư trong một vụ mà cảnh sát tin rằng đó là một vụ tấn công có chủ đích. Vụ nổ súng xảy ra ở Trạm 9 của Birmingham ngay trước 8:30 sáng, ngay sau khi những người đàn ông bắt đầu ca làm việc, Al.com đưa tin. Cảnh sát trưởng Birmingham Scott Thurmond cho biết tay súng đã đi vào qua cửa lồi của nhà ga, cửa này được mở để những người dân cần hỗ trợ có thể tiếp cận dễ dàng, và bắn vào ngực và chân những người lính cứu hỏa khi họ làm điều mà WVTM mô tả là "bảo trì buổi sáng thường lệ." Hai lính cứu hỏa đã được chuyển đến Bệnh viện UAB trong tình trạng nghiêm trọng. Kẻ nổ súng vẫn chưa bị bắt, cảnh sát được cho là đang tìm kiếm một chiếc xe hơi màu bạc.

⚪ ---- Nhiều chủ nhà ở Florida đã nhận được một số tin xấu trong tuần này, với một công ty bảo hiểm khác rút khỏi tiểu bang do có quá nhiều trách nhiệm pháp lý có thể xảy ra. Tờ Miami Herald loan tin rằng công ty bảo hiểm Farmers Insurance sẽ không còn cung cấp các hợp đồng bảo hiểm nhà ở, xe hơi ở Florida. “Quyết định kinh doanh này là cần thiết để quản lý rủi ro một cách hiệu quả,” Farmers cho biết trong một tuyên bố, trích dẫn rủi ro gia tăng từ các cơn bão như một phần lý do của nó.

Công ty không cho biết cuối cùng có bao nhiêu khách hàng sẽ mất bảo hiểm, nhưng họ lưu ý rằng họ tin rằng khoảng 30% hợp đồng bảo hiểm của họ ở Florida sẽ bị ảnh hưởng. Một nguồn tin nói với News Service of Florida, thông qua CBS Miami, rằng sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến 100.000 chủ hợp đồng.

Tờ Miami Herald nói rằng hơn một chục công ty bảo hiểm đã phá sản trong những năm gần đây ở Florida, nơi yêu cầu một số phí bảo hiểm nhà ở cao nhất trong cả nước. Một đại diện của Viện Thông tin Bảo hiểm cho biết phí bảo hiểm trung bình năm nay đã cao hơn 42% so với năm 2022. Trong khi đó, Quartz lưu ý rằng Florida không đơn độc trong cuộc di cư của Farmers Insurance: Công ty đã đặt giới hạn 7.000 hợp đồng mới mỗi tháng ở California, nơi viện dẫn "lạm phát kỷ lục", "chi phí tái thiết" và "các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt", bao gồm cả cháy rừng.

⚪ ---- Joe Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Washington, sẽ là chủ tịch và giám đốc điều hành mới của AAPI Victory Fund, theo tổ chức này hômo thứ Tư. Nguyen nói: “Tôi rất vinh dự được làm việc cùng với một đội ngũ đầy nhiệt huyết cống hiến sức mạnh cho cộng đồng AANHPI. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo nên một tương lai tươi sáng hơn, đảm bảo rằng tiếng nói của cử tri AANHPI được lắng nghe.”

Quỹ AAPI Victory Fund là một ủy ban hành động chính trị (PAC) tập trung vào việc huy động cử tri đủ điều kiện AAPI và hỗ trợ các ứng cử viên AAPI của Đảng Dân chủ.

Cô Linh Nguyen (không có quan hệ họ hàng với Joe Nguyen) đến từ Texas sẽ là phó chủ tịch điều hành kiêm COO của PAC. Cô là một nhà lãnh đạo chính trị được đánh giá cao và đã từng là giám đốc điều hành của RUN AAPI.

Từ trái: Joe Nguyen và Linh Nguyen.

“Việc có hai nhà lãnh đạo đa dạng đồng lãnh đạo Quỹ Chiến thắng AAPI sẽ tăng cường nỗ lực huy động cử tri AANHPI quốc gia cho cuộc bầu cử năm 2024 và sức mạnh chính trị xa hơn nữa,” một thông cáo báo chí cho biết.

⚪ ---- TIN VN. Hà Nội: Học sinh đi cả trăm cây số để được học… trường công. Theo Báo Tiền Phong. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 của Hà Nội “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng chục nghìn em không giành được tấm vé vào vòng trong. Sau khi có điểm chuẩn, ở nội đô phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để có suất học. Học phí trường bán công đắt đỏ, nhiều phụ huynh chấp nhận cho con khăn gói thuê trọ cách nhà cả trăm cây số để học ở ngôi trường công có điểm chuẩn thấp nhất thành phố.

⚪ ----- TIN VN. Chủ tịch Vietnam Airlines: Các hãng hàng không rất khó khăn, 1 hãng hàng không xin phá sản. Theo Nhịp Sống Thị Trường. Ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines cho biết các hãng hàng không rất khó khăn. Với ngành hàng không, trong 6 tháng đầu năm 2023, thị trường hàng không đạt 34,7 triệu khách, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2022. Theo ông Hòa, thị trường khách quốc tế chỉ mới hồi phục 60%, trong khi thị trường khách Trung Quốc chỉ đạt 9% so với trước đại dịch. Bản thân Vietnam Airlines dù đã dần phục hồi hoạt động nhưng 6 tháng cuối năm vẫn rất thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá nhiên liệu tăng, xung đột Nga - Ukraine,... “Chi phí vận hành rất cao, nhưng giá vé máy bay như vé hè rẻ nhất trong 6 năm gần đây. Các hãng hàng không rất khó khăn. Theo tôi được biết, một hãng hàng không khá lớn của Việt Nam gần đây đã báo cáo Chính phủ xin bảo hộ phá sản ”, tờ Thanh Niên trích dẫn chia sẻ của Chủ tịch Vietnam Airlines.

⚪ ---- TIN VN. Hơn 10.000 dịch vụ y tế sẽ tăng giá. Theo VnExpress. Bộ Y tế cùng các bệnh viện đang xây dựng khung giá hơn 10.000 dịch vụ, kỹ thuật y tế theo hướng tính đúng tính đủ, trong lộ trình tăng viện phí sắp tới. Khung này sẽ được làm cơ sở để Bộ Y tế điều chỉnh giá các dịch vụ y tế, trong bối cảnh viện phí lạc hậu. Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết định mức trên sẽ được hoàn thiện trong quý ba để trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Trước mắt, tập trung hoàn thiện các dịch vụ kỹ thuật thiết yếu, sau đó từng bước bổ sung, cập nhật. Giá mới dự kiến áp dụng tại các cơ sở y tế công lập, khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2024.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp "chông chênh" do thiếu đơn hàng, nhiều người lao động mất việc. Theo Báo Lao Động. Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Nhân dân lo lắng trước việc các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, khiến cho việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn.

⚪ ---- HỎI 1: Nhịn đói, chỉ uống nước sẽ giúp giảm cân, nhưng bất lợi cho sức khỏe?

ĐÁP 1: Đúng thế. Nhịn ăn, chỉ uống nước đã trở thành một trong những cách giảm cân mới thịnh hành nhất. Nhưng bất cứ cân nặng nào giảm được trong thời gian nhịn ăn duy uống nước đều có thể nhanh chóng quay trở lại, trong khi các lợi ích sức khỏe khác sẽ mất đi nhanh chóng, theo một đánh giá mới về các bằng chứng khoa học hiện có.

Các nhà nghiên cứu cho biết trong ghi chú cơ bản, nhịn ăn với nước liên quan đến việc không uống gì ngoài nước trong ít nhất 5 đến 20 ngày, và đôi khi thậm chí lâu hơn. Nhà nghiên cứu cấp cao Krista Varady, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học Illinois ở Chicago cho biết: “Cá nhân tôi không thực sự khuyến nghị chế độ giảm cân này. Tôi biết nó trở nên phổ biến vì một lý do nào đó, chẳng biết từ đâu, trong khoảng một năm qua. Nhưng ngay cả khi mọi người duy trì việc giảm cân, thì tất cả những lợi ích sức khỏe đều biến mất."

Varady cho biết, một số biến thể kiểu nhịn ăn duy uống nước có giám sát cho phép 250 calo mỗi ngày, "một chút nước trái cây vào bữa sáng và một lượng súp thật nhỏ vào bữa trưa".

Tháng trước, cựu vận động viên đội tuyển Seattle Seahawks, Russell Okung đã thông báo trên Twitter rằng anh đã giảm được hơn 100 pound (45 kilogram) khi không uống gì ngoài nước trong 40 ngày.

Và huấn luyện viên sức khỏe người Úc, Kristine Crouch, cho biết việc nhịn ăn trong 25 ngày với nước đã làm sạch da và giúp cô giảm được 20 lbs (9 kilogram).

Varady và các đồng nghiệp của cô đã đối chiếu 8 cuộc nghiên cứu về việc nhịn ăn bằng nước và phân tích dữ liệu để xem phương pháp giảm cân này hoạt động tốt như thế nào.

Một đợt nhịn ăn kéo dài 5 ngày khiến mọi người giảm khoảng 4% đến 6% trọng lượng; nhịn ăn từ 7 đến 10 ngày giúp giảm cân từ 2% đến 10%; và nhịn ăn từ 15 đến 20 ngày giúp giảm 7% đến 10% tổng trọng lượng cơ thể.

Nhưng mọi người có xu hướng giảm khối lượng bắp thịt cơ nạc nhiều hơn khối lượng chất béo trong thời gian nhịn ăn với nước, theo hai nghiên cứu đo lường thành phần cơ thể.

Varady cho biết cô sẽ đề nghị bạn nên nhịn ăn gián đoạn như một giải pháp thay thế bền vững hơn. Nhịn ăn gián đoạn là " intermittent fasting" là hình thức, thí dụ: bạn có thể thử chỉ ăn trong khoảng thời gian 8 giờ mỗi ngày và nhịn ăn trong thời gian còn lại. Hoặc bạn có thể chọn chỉ ăn một bữa/ngày trong 2 ngày/tuần. Sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/07/12/water-fasting-diet-safety/1021689166989/

⚪ ---- HỎI 2: Mỹ yêu cầu Đài Loan nghiên cứu chế tạo bom vi trùng, tức bom sinh hóa (bioweapons)?

ĐÁP 2: Mỹ nói không hề như thế. Nghiên cứu để phòng thủ đối với bom vi trùng, chứ không để chế tạo vũ khí tấn công. Một phát ngôn viên giấu tên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ tuyên bố rằng Hoa Kỳ yêu cầu Đài Loan bí mật phát triển vũ khí sinh học, sau khi một bản tin được đăng trên phương tiện truyền thông địa phương trích dẫn các cuộc thảo luận bí mật của chính phủ vào năm 2022.

Người phát ngôn giấu tên nói với thông tấn Đài Loan CNA vào thứ Tư (ngày 12 tháng 7) rằng bản tin kia không đúng sự thật. Người phát ngôn nói rằng Hoa Kỳ tuân thủ Biological Weapons Convention ("Công ước Vũ khí Sinh học" - cấm vũ khí sinh học) và không hỗ trợ bất kỳ bên nào khác phát triển chúng.

Bản tin cũng đã bị bác bỏ bởi Bộ Quốc phòng Đài Loan, đối tượng của các tuyên bố, cũng như đại sứ quán trên thực tế của Hoa Kỳ tại Đài Loan và Bộ Ngoại giao Đài Loan. Bộ đã đưa ra một tuyên bố vào thứ ba, xác nhận kế hoạch xây dựng các cơ sở nghiên cứu và phát triển an toàn sinh học mới cho mục đích quốc phòng. Tuy nhiên, tuyên bố cho biết nghiên cứu phòng thủ y tế của họ chỉ tập trung vào việc phát hiện và ngăn ngừa mầm bệnh cũng như phòng thủ trước vũ khí sinh học.

Báo cáo được công bố vào ngày 9 tháng 7 trên UDN, một hãng tin lớn ở Đài Loan. Báo cáo tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã thúc giục Bộ Quốc phòng Đài Loan sử dụng Trung tâm Y tế Quốc phòng của họ để "bí mật thiết lập khả năng nghiên cứu và phát triển virus" và phát triển "các tác nhân chiến tranh sinh học".

Công ước về Vũ khí Sinh học ngăn chặn việc phát triển, sản xuất, thu mua, chuyển nhượng, tàng trữ và sử dụng vũ khí sinh học và độc hại. Công ước được cung cấp cho các quốc gia ký kết vào năm 1972 và đã được thông qua gần như phổ biến, với 185 bên ký kết.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4942363

.