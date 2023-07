- TT Joe Biden đến London, gặp Thủ Tướng Anh. - Elon Musk nổi giận, không bàn đấu võ nữa, nói kiểu giang hồ... đòi "đo chim" với Mark Zuckerberg. - Mạng Threads của Meta Platforms đã vượt qua 100 triệu người chỉ 5 ngày sau khi ra mắt - Công tố đặc biệt Jack Smith xem xét ý định của Trump trong việc đòi tịch thu các máy bỏ phiếu để lật ngược bầu cử 2020.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Anh quốc. Trong ngày thứ Hai, Biden đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak để thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó có cuộc chiến ở Ukraine. Hình ảnh sáng Thứ Hai trước dinh Thủ Tướng Anh.

QUẬN CAM (VB-10/7/2023) ⚪ ---- Số lượng người dùng trên ứng dụng mạng blog mới Threads của Meta Platforms đã vượt qua 100 triệu người vào thứ Hai chỉ 5 ngày sau khi ra mắt, trở thành nền tảng trực tuyến nhanh nhất đạt được con số đó. Ứng dụng này, được coi là đối thủ cạnh tranh của Twitter, đã ra mắt vào cuối ngày thứ Tư tuần trước tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Sau khi ra mắt, Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, tuyên bố số lượng đăng ký "vượt xa" mong đợi của Meta, trong khi Twitter được cho là đe dọa kiện Meta, cáo buộc Meta cố tình chỉ định các cựu nhân viên Twitter làm việc trên ứng dụng Threads "bắt chước".

⚪ ---- Musk nổi giận, không bàn đấu võ nữa, nói kiểu giang hồ... Ông chủ Twitter (và chủ Tesla) Elon Musk, đã từ bỏ mọi sự tinh tế vào tối Chủ nhật khi kình địch với tỷ phú đối thủ Mark Zuckerberg đã lên đến cao điểm, với việc Musk yêu cầu tổ chức một “cuộc thi đo "chim" theo nghĩa đen” (“literal dick measuring contest”: nghĩa thanh là đo lường tài sản, năng lực... nghĩa tục thì xin mở tự điển xem) giữa 2 đại gia công nghệ. Yêu cầu khó xử được đưa ra sau khi Meta của Zuckerberg ra mắt một dạng bản sao Twitter, được gọi là Threads, khiến trang Twitter có nguy cơ bị lu mờ. Sau khi nghe tin sắp ra mắt Threads, ban đầu, Musk đã kêu gọi Zuckerberg đối đầu với Musk trong một trận đấu võ tổng hợp, một đề xuất quyền cước xa vời.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith được cho là đang xem xét ý định của Trump trong việc đòi tịch thu các máy bỏ phiếu như một phần trong nỗ lực lật ngược bầu cử 2020. Các nhà điều tra muốn biết liệu Trump có ủng hộ những tuyên bố vô căn cứ của Sidney Powell và Michael Flynn cáo buộc các máy bỏ phiếu có vấn đề gian lận như một cái cớ để gửi cuộc bầu cử trở lại chính quyền các tiểu bang do Cộng hòa kiểm soát hay không, theo bản tin của phóng viên Robert Costa của CBS News đưa tin.

Trong sách nhan đề Peril của Peril Bob Woodward và Robert Costa, ghi lời Costa ghi lời Trump nói: “Tôi quan tâm đến việc có được những chiếc máy [bầu phiếu] này, Tôi muốn lấy những chiếc máy này và tôi có quyền làm như vậy theo [Đạo luật Khẩn cấp Quốc gia / National Emergencies Act]."

Công tố đặc biệt Smith đang xem xét cách Rudy Giuliani, người gần đây đã bị các công tố viên liên bang phỏng vấn và coi thường bà Powell và các đồng minh của bà, đã cố gắng gây áp lực buộc các tiểu bang từ chối xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Joe Biden khi bà Powell và cựu tướng Flynn thúc giục Trump chiếm giữ các máy bỏ phiếu.

Nhóm của Smith đang hỏi các nhân chứng liệu các đồng minh của Trump có biết vào thời điểm đó kế hoạch "đại cử tri thay thế" là gian lận hay không và không có vấn đề gì với máy bỏ phiếu hay không, và các công tố muốn biết những nỗ lực này phù hợp như thế nào với kế hoạch gây áp lực buộc phó tổng thống khi đó là Mike Pence phải can thiệp vào việc xác nhận chiến thắng của Biden tại phiên họp chung của Quốc hội ngày 6/1/2021.

Một số cá nhân có mặt trong cuộc họp khét tiếng vào ngày 18/12/2020 tại Phòng Bầu dục đã hợp tác với cuộc điều tra ngày 6/1 và được cho là đã nói rằng họ biết rằng các đề xuất của bà Powell là không đúng hoặc không hợp pháp, và Smith đang xem xét phản ứng của Trump đối với hướng dẫn từ luật sư của mình để thể hiện động cơ và hành vi của mình. Costa viết rằng các nguồn tin kể rằng cuộc điều tra có vẻ "nghiêm trọng".

⚪ ---- Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie gọi ước tính về hàng chục nghìn người tham dự các cuộc vận động tranh cử của Trump là “vô lý”. Shannon Bream của Fox News đã yêu cầu Christie trên “Fox News Sunday” đánh giá về việc chính quyền địa phương ở South Carolina ước tính rằng một trong những cuộc mít tinh gần đây của Trump ở đó đã thu hút khoảng 50.000 người, điều mà Christie cho là “lố bịch”. Ông nói rằng các cuộc biểu tình của Trump là để phục vụ Trump, không phải người dân Mỹ.

.

“50.000 là vô lý,” Christie nói với Bream. “Nhưng tôi sẽ không tranh luận về điều đó. Đây là lý do tại sao Trump không quan tâm đến người dân Mỹ. Anh ấy đã bay suốt một tiếng rưỡi ngày hôm qua ở Iowa. Trump đã nói dối về thỏa thuận nông nghiệp với người Trung Quốc. Họ thậm chí còn chưa tuân thủ 1/4 những gì họ đã đồng ý với Trump về việc mua đậu nành và những thứ khác từ nông dân ở Iowa. Và Trump dành thời gian còn lại để nói về vụ Trump bị truy tố [về giấu hồ sơ mật]. Đó không phải là chuyện người đấu tranh cho người dân Mỹ và tương lai của họ. Đây là tất cả về cái tôi của Trump."

.

Christie, người đang thách thức Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, là người chỉ trích gay gắt Trump mặc dù thực tế họ từng là đồng minh. Christie đã nhiều lần nói rằng đảng Cộng hòa sẽ mất Bạch Ốc nếu họ đề cử Trump một lần nữa trong cuộc bầu cử sơ bộ. Christie nói hôm Chủ nhật rằng chiến dịch tranh cử của Trump chỉ dành cho “Trump và bản thân Trump, chứ không phải vì người dân Mỹ.”

.

Christie nói: “Điều Trump quan tâm nhất là cố gắng bù đắp tổn thất mà Trump đã phải chịu trước Joe Biden vào năm 2020. Nhưng vì Trump đã ba lần thất bại, mất Hạ viện vào năm 2018, mất Bạch Ốc và Thượng viện vào năm 2020, và vào năm 2022, Trump cuối cùng mất thêm hai ghế thống đốc, một ghế khác trong Thượng viện và chúng ta [Cộng Hòa] chỉ thắng Hạ viện hơn có 5 phiếu."

.

⚪ ----- Thống đốc North Dakota Doug Burgum nói sẵn sàng bỏ phiếu một lần nữa để bầu Trump lên vị trí Tổng Thống bất chấp các cáo buộc liên bang, cáo buộc tiểu bang, nhiều cuộc điều tra tội phạm đang diễn ra đối với Trump và hai cuộc luận tội trước đó trong nhiệm kỳ trước của Trump, nhưng Burgum vạch ra ranh giới... là không thể làm ăn kinh doanh chung với Trump. “Tôi không nghĩ vậy,” Burgum nói với Meet the Press trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật.

.

“Tôi chỉ nghĩ rằng điều quan trọng là bạn được đánh giá bởi công ty mà bạn làm giám đốc.” Burgum, người cũng đang tranh cử Tổng thống Cộng Hòa từ tháng trước, cho biết hôm thứ Sáu, Burgum sẽ bỏ phiếu cho Trump một lần nữa nếu năm 2024 trở thành cuộc tái đấu Trump-Joe Biden. “Tôi đã bỏ phiếu cho Burgum hai lần và nếu Burgum tranh cử với Biden, tôi chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Burgum một lần nữa,” Burgum nói, theo NBC News.

.

⚪ ---- Theo cựu quan chức Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Douglas Heye, Trump có thể nhanh chóng kết thúc cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa 2024 nếu Trump thắng lớn tại vòng họp kín sơ bộ ở Iowa chỉ sau 6 tháng. Heye đã đưa ra dự đoán trên CNN rằng ông không thấy bất kỳ khả năng nào khiến Trump có thể bị trật đường rầy nếu Trump có chiến thắng sớm ở Iowa.

.

"Nếu Donald Trump thắng Iowa lần này, sân đấu sơ bộ Cộng Hòa sẽ kết thúc," ông nói. "Vì vậy, tất cả mọi thứ sẽ đến với Iowa trong trường hợp này. Nếu Ron DeSantis thắng, nếu Mike Pence có thể giành chiến thắng ở 99 quận theo cách của mình thì chúng ta sẽ có một cuộc đua rộng mở. Nhưng nếu Donald Trump chiến thắng ở Iowa vào tháng 1/2024 - và vì [từ bây giờ là] còn 6 tháng và 1 tuần nữa nên còn rất nhiều thời gian - cuộc đua này, tôi nghĩ thực sự kết thúc khi đó."

.

⚪ ---- Không gọi là hối lộ, nhưng có thể gọi là bôi trơn? Việc Clarence Thomas được vào Tòa án Tối cao vào năm 1991 ngay lập tức kéo theo việc Thomas gia nhập một câu lạc bộ độc quyền khác, nơi Thomas đã sống giữa mưa tiền của các đại gia bảo thủ. Theo bản tin từ Abbie Van Sickle và Steve Eder của tờ New York Times, Thẩm phán tối cao Clarence Thomas đang bị soi mói sau khi được tỷ phú bảo thủ Harlan Crow tặng những món quà đắt tiền và những chuyến du lịch, đã trở thành thành viên của Hội "Horatio Alger Association of Distinguished Americans" (Hội những người Mỹ nổi tiếng Horatio Alger), với NY Times nói thêm rằng Thomas "đã bước vào một thế giới mà các đặc tính xác định của thành công theo chế độ nhân tài."

.

Bài báo nêu rõ, sau khi được trao tư cách thành viên, Thomas "... chuyển sang vòng trong, một nhóm gồm những thành viên cực kỳ giàu có, phần lớn là bảo thủ, những người đã ca ngợi Thomas và tất cả những gì Thomas đã đạt được. Thomas đã cấp cho họ quyền truy cập bất thường vào Tòa án Tối cao, nơi hàng năm Thomas chủ trì sự kiện của nhóm: một buổi lễ trong phòng xử án, tại đó Thomas đặt huy chương Horatio Alger quanh cổ của các thành viên mới trọn đời. Tình bạn của Thomas được hình thành mặc dù Horatio Alger đã đưa Thomas đến gần với lối sống có đặc quyền vật chất sang trọng không thể tưởng tượng được. Trong những năm qua, những người bạn Horatio Alger của Thomas đã chào đón Thomas tại các kỳ nghỉ dưỡng của họ, sắp xếp cho V.I.P. tiếp cận các sự kiện thể thao và mời Thomas đến các bữa tiệc xa hoa của họ. "

.

⚪ ---- Quân đội Ukraine đã loại bỏ 440 lính Nga trong 24 giờ qua, theo lời Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 10/7. Tổng cộng, gần 235.000 chiến binh Nga đã bị tiêu diệt kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2/2022.

.

Quân Ukraine đã giải phóng hơn 10 km2 đất ở miền nam vào tuần trước, theo lời Andriy Kovalyov, phát ngôn viên của Bộ Tổng tham mưu, đã viết trên Telegram vào ngày 10/7. Kovalyov cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, quân đội Ukraine đã giải phóng một khu vực rộng 169 km2 khỏi quân chiếm đóng của Nga ở hướng nam. “Khu vực này xấp xỉ diện tích của thành phố Odesa," theo Kovalyov cho biết các hoạt động rà phá bom mìn hiện đang được tiến hành.

.

Riêng về hướng mặt trận Bakhmut ở miền Đông Ukraine, quân Ukraine đã giải phóng được thêm 4 km2 khỏi quân Nga vào tuần trước, nâng tổng diện tích thu hồi lên 24 km2 trên mặt trận đó.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến sân bay Stansted, Anh quốc vào cuối ngày Chủ nhật, truyền thông địa phương đưa tin. Chuyến đi diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius, Litva. Trong ngày thứ Hai, Biden đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak để thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó có cuộc chiến ở Ukraine.

.

Hình ảnh sáng Thứ Hai trước dinh Thủ Tướng Anh.

.

Trong khi Mỹ trước đó tiết lộ rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine bom chùm và đạn chùm, thì Anh cùng vài nước khác nói họ phản đối việc sử dụng những loại vũ khí như vậy.

.

⚪ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai bày tỏ sự sẵn sàng của ông và TQ trong việc tăng cường hơn nữa "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" với Nga. Gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tại Bắc Kinh, Tập nhấn mạnh rằng hai nước nên cố gắng "thúc đẩy" "sự phát triển và hồi sinh" của mình và "giúp xây dựng một thế giới thịnh vượng, ổn định, công bằng và vô tư".

.

Trước đó, trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPCSC) Zhao Leji, bà Matviyenko lưu ý rằng quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đang ở mức cao nhất trong lịch sử.

.

⚪ ----- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai cho biết liên minh NATO đang nỗ lực để Thụy Điển gia nhập liên minh "càng sớm càng tốt" và vẫn tự tin rằng một "quyết định tích cực" có thể được đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần này tại Vilnius.

.

Về việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Liên Âu "dọn đường cho Thổ Nhĩ Kỳ" gia nhập khối Liên Âu để bù lại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ "dọn đường cho Thụy Điển" gia nhập NATO, ông Stoltenberg tuyên bố ông ủng hộ "tham vọng" của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một thành viên của Liên Âu, nhưng chỉ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ cần phải tôn trọng các điều kiện ban đầu được đưa ra cho Thụy Điển. (ghi chú: Thổ Nhĩ Kỳ đang là thành viên NATO, nhưng TNK chưa vào Liên Âu. Ngược lại, Thụy Điển đã vào Liên Âu, nhưng chưa vào NATO. Liên Âu là liên minh văn hóa và kinh tế, còn NATO là liên minh quân sự.)

Ông Stoltenberg thừa nhận rằng Thổ Nhĩ Kỳ có "mối quan ngại chính đáng" về Thụy Điển, nhưng khẳng định Stockholm giải quyết những vấn đề đó bằng cách dỡ bỏ các hạn chế xuất cảng vũ khí và tăng cường luật chống khủng bố. Ông nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải hiểu "mối quan tâm chính đáng" của các đồng minh khác muốn Thụy Điển tham gia liên minh NATO, vì như vậy sẽ củng cố NATO.

.

⚪ ---- Tiến trình Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên của Liên Âu và tiến trình Thụy Điển gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) không liên quan đến nhau và nên được xem tách rời như vậy, theo lời Phó phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Dana Spinant cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai.

.

Spinant nhấn mạnh rằng khối Liên Âu có một quy trình rõ ràng và nghiêm ngặt để tiếp nhận thành viên mới mà mọi quốc gia phải hoàn thành trước khi gia nhập. Thổ Nhĩ Kỳ là ứng cử viên thành viên Liên Âu từ năm 1999.

.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin vào ngày 29/6/2023, theo Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai. Nói tại một cuộc họp báo, Peskov cho biết, vào dịp đó, Putin đã có cuộc gặp với 35 đại diện của Tập đoàn Wagner, bao gồm cả Prigozhin, kéo dài 3 giờ. Thư ký báo chí nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh được dành riêng cho cuộc binh biến của tổ chức vào ngày 24/6 và những đánh giá về các sự kiện. "Putin đã lắng nghe lời giải thích của các chỉ huy và đưa ra cho họ nhiều lựa chọn hơn về việc làm và việc làm thêm," Peskov nói.

Vào ngày 24 tháng 6, Tập đoàn Wagner đã tổ chức một cuộc binh biến mà Prigozhin giải thích là một nỗ lực để "bắt những người" từ Bộ Quốc phòng Nga phải chịu trách nhiệm "đã phạm sai lầm" trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau đó, nhóm được đề nghị hợp đồng với bộ quốc phòng hoặc lựa chọn rời đến Belarus, với Prigozhin chọn hợp đồng thứ hai. Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Prigozhin đã rời khỏi đất nước.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski hôm thứ Hai cho biết Cơ quan An ninh Nội địa (ABW) của Ba Lan đã bắt giữ một "thành viên của mạng lưới gián điệp làm việc cho tình báo Nga. Nghi phạm giám sát các cơ sở quân sự và cảng biển. Y được người Nga khen thưởng một cách có hệ thống", theo Kaminski viết trên Twitter và cho biết thêm người đàn ông này là người thứ 15 bị Ba Lan bắt trong mạng lưới gián điệp Nga. Hồi tháng 3, Warsaw cho biết họ đã triệt phá một đường dây gián điệp Nga bị cáo buộc hoạt động tại nước này và bắt giữ 6 người nước ngoài.

.

⚪ ---- Theo một báo cáo của Trung tâm Kháng chiến Quốc gia (NRC) ngày 9/6, quân Nga đang nỗ lực cô lập cư dân địa phương tại các khu vực Nga chiếm đóng giao du với các cá nhân cư trú tại các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Cụ thể, tại Luhansk Oblast, chính quyền chiếm đóng đe dọa đối với bất kỳ ai bị phát hiện có liên hệ với các cá nhân từ các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin liên quan đến vị trí của quân Nga.

.

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia nhấn mạnh rằng, sau một loạt cuộc tấn công bằng hỏa tiễn thành công nhắm vào nơi tập trung quân đội Nga, người ta đã quan sát thấy việc giám sát chặt chẽ điện thoại của người dân địa phương tại các khu vực đông dân cư của Tỉnh Luhansk, với mục đích “xác định những kẻ cung cấp thông tin tiềm năng [cho quân Ukraine]”.

.

⚪ ---- Vadim Denysenko, giám đốc Viện Tương lai Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Radio NV hôm 6/7 rằng người Nga từ 30 đến 50 tuổi đang tỏ ra nghi ngờ các chính sách của nhà độc tài Nga Vladimir Putin: "Hãy nhìn vào các cuộc khảo sát xã hội học gần đây. Tuy nhiên chúng ta có thể nhận thức được chúng, chúng cho thấy rõ ràng rằng thế hệ trung niên, nghĩa là nhóm tuổi 30-50, đã bắt đầu nghi ngờ Putin ở nhiều khía cạnh.”

.

Ông lưu ý rằng trước đây, chủ yếu là thế hệ trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 28 nghi ngờ về Putin.

Denysenko lưu ý: “Bây giờ mọi người bắt đầu nghiêm túc và, tôi có thể nói, thậm chí sợ hãi nhìn vào tương lai của họ. Bởi vì họ còn ở cuộc đời phía trước, đại khái là 20-30 năm, và họ hiểu rằng mọi thứ đang không đi đúng hướng.”

.

⚪ ---- Zelensky: Trump nói Trump có thể kết thúc cuộc chiến ở Ukraine trong 24 giờ, thực tế Biden có thể kết thúc chỉ trong 5 phút, nhưng chúng tôi [dân tộc Ukraine] không đồng ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm Chủ nhật đã bác bỏ tuyên bố của Donald Trump rằng Trump có thể kết thúc chiến tranh trong 24 giờ, nói rằng ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa hiện tại đã không làm như vậy trong khi làm tổng thống 4 năm [mà Putin chiếm Crimea là từ 2014].

.

Zelenskyy, phát biểu trên “This Week” của ABC, lưu ý rằng Ukraine đã chiến đấu với các lực lượng ủy nhiệm của Nga ở khu vực Donbas kể từ khi Nga chiếm Crimea vào năm 2014. Trump giữ chức tổng thống từ năm 2016 đến 2020: "Mong muốn duy nhất là chấm dứt chiến tranh là tốt đẹp, nhưng mong muốn này nên dựa trên một số trải nghiệm thực tế. Trump đã từng có 24 giờ này vào thời của ông ấy. Chúng tôi đang có chiến tranh, không phải một cuộc chiến toàn diện. Nếu Trump có ý định kết thúc chiến tranh bằng cách buộc Ukraine nhượng đất, thì (Tổng thống Joe) Biden có thể kết thúc nó dù chỉ trong 5 phút, nhưng chúng tôi [Ukraine] sẽ không đồng ý."

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với CNN hôm Chủ nhật rằng Ukraine hiện "chưa sẵn sàng" để trở thành thành viên NATO. Ông nhấn mạnh liên minh cần thiết lập một lộ trình rõ ràng và khả thi mà Ukraine có thể tuân theo để đáp ứng các điều kiện gia nhập. Biden nhắc lại rằng quá trình trở thành thành viên NATO cần có thời gian và việc đáp ứng các tiêu chí như dân chủ hóa. Biden thêm rằng cuộc chiến của Ukraine với Nga phải kết thúc trước khi NATO có thể coi đơn của Kiev là giải pháp thay thế, có nghĩa là toàn bộ NATO tham gia cuộc chiến chống lại Nga.

.

⚪ ---- Trung Quốc suy tính, tập trận, chuẩn bị cuộc chiến toàn diện để chiếm Đài Loan. TQ gọi đó là “Chiến tranh Z” (“War Z”) – ám chỉ đến cuộc xâm lược “Lực lượng Z” (“Z-Force”) thất bại của Nga vào Ukraine. Nghiên cứu gần đây của TQ về một kịch bản “chiến tranh toàn diện” ở Châu Á dự đoán một kết quả tàn khốc tương tự. Nhóm nghiên cứu Đơn vị 91404 của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA), thuộc Viện Chỉ huy và Công nghệ Thiết bị của TQ, đã công bố một phân tích về “cuộc đụng độ ý chí chiến lược” liên quan đến 50 tàu chiến hiện đại nhất của TQ.

.

“Chiến tranh toàn diện có nghĩa là tất cả các nguồn lực và nỗ lực sẵn có của một quốc gia được huy động để giành chiến thắng trong cuộc chiến,” theo báo South China Morning Post, cơ quan nằm dưới sự kiểm soát của Đảng CSTQ khi TQ kiểm soát Hồng Kông từ năm 2020. “Nó không chỉ liên quan đến quân đội mà còn cả dân thường và nền kinh tế, chẳng hạn như đã xảy ra trong Thế chiến I và II.”

.

Bất chấp những lời hoa mỹ gọi kịch bản này là sự kiện “ngày tận thế”, khả năng sống sót và tính hiệu quả của các tàu chiến Trung Quốc được đánh giá dựa trên hoạt động của chúng liên quan đến vũ khí thông thường (phi hạt nhân). Các cuộc tập trận tập trung vào việc chống lại hai hoặc nhiều “nhóm tàu hàng không mẫu hạm nước ngoài xung quanh Đài Loan hoặc ở Biển Đông”.

.

⚪ ---- Melania không muốn một chị Cộng Hòa tới gần Trump. Sau bản tin rằng ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa thất bại Kari Lake có triển vọng trở thành ứng viên Phó Tổng Thống cho Trump trong bầu cử 2024 đang biến mất, báo Daily Beast đưa tin rằng cô Lake cũng đang khiến Trump bất hòa với vợ, cựu đệ nhất phu nhân Melania.

.

Nói chuyện với những người dẫn chương trình "The New Abnormal" của Daily Beast, phóng viên Zachary Petrizzo đã chỉ ra một bài báo trên Tạp chí People đưa ra tuyên bố rằng cô Lake đã ở Mar-a-Lago với Trump nhiều thời gian hơn bà Melania và điều đó đang đặt Trump vào một vị trí khó xử với Melania. Theo nhan đề trên báo People (Kari Lake Appears at Mar-a-Lago More than Melania Trump and 'Practically Lives' In A Suite) (Bà Kari Lake ăn dầm nằm dề tại Mar-a-Lago nhiều hơn cả Melania Trump và 'Thực tế là sống' trong một căn phòng sang trọng), "... khiến Trump lúng túng."

.

Phóng viên Petrizzo nói rằng tình hình các bà bị báo chí theo dõi hình như bây giờ dẫn tới kết quả là danh sách những người có thể ứng cử chung để làm Phó Tổng Thống cho Trump thì Kari Lake được cho là đã tụt xuống cuối danh sách của Trump. Hiệnt hời thăm dò cho thấy Trump duy trì vị trí dẫn đầu các ứng viên Tổng Thống Cộng hòa.

.

⚪ ---- Nước vòi an toàn nhất Hoa Kỳ là các tiểu bang Kentucky, Washington, New York... Một cuộc thăm dò năm 2022 của Gallup cho thấy 57% người Mỹ lo lắng về nước uống an toàn hơn là sự nóng lên toàn cầu, ô nhiễm không khí hoặc sự tuyệt chủng của các loài động vật. Vào tháng 6/2023, J.D. Power đã xếp hạng các tiểu bang có nước từ vòi máy tốt nhất và tệ nhất dựa trên 6 yếu tố: chất lượng và độ tin cậy, giá, bảo tồn, hóa đơn (cách tính tiền), thông tin liên lạc, dịch vụ khách hàng.

.

Nghiên cứu đã theo dõi các khách hàng tiện ích nước ở tất cả 50 tiểu bang và thủ đô DC. Để đủ điều kiện, các tiểu bang đã phục vụ tối thiểu 400.000 khách hàng dân cư và tối thiểu 100 người trả lời khảo sát. Các tiểu bang được cho điểm trên thang điểm từ 100 đến 1.000.

.

10 tiểu bang Hoa Kỳ có nguồn nước máy tốt nhất, thứ tự hạng 1 tới hạng 10: Kentucky, tiểu bang Washington (không phải thủ đô), Newyork, Oregon, Kansas, Massachusetts, Connecticut, Minnesota, Virginia, Hawaii.

.

Bạn lo ngại về nước vòi máy California? Nằm chặng giữa. Bởi vì 10 tiểu bang nước vòi tệ nhất là ở, thứ tự từ tệ nhất tới tệ thứ 10: Alabama, Maryland, Oklahoma, New Mexico, Texas, Pennsylvania, Ohio, Mississippi, Arizona, Indiana.

.

⚪ ---- Mỗi ngày 300 cư dân California dọn qua Texas trong năm 2021 vì nhà rẻ hơn. Theo một báo cáo mới từ Storage Café, nhiều người dân California, đặc biệt là những người hy vọng trở thành chủ nhà, có thể tìm được ngôi nhà vĩnh viễn của họ ở Texas với giá phải chăng. Báo cáo cho thấy trung bình giá nhà rẻ hơn $282,000 ở Texas so với ở California.

.

Khoản tiết kiệm có thể còn nhiều hơn tùy thuộc vào nơi mọi người sống ở California và nơi họ chuyển đến ở Texas. Ví dụ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những cư dân cũ của Quận Los Angeles chuyển đến El Paso có thể tiết kiệm được $592,530 khi mua một căn nhà ở thành phố Texas so với việc mua một căn nhà ở Quận L.A. Nghiên cứu cho thấy giá nhà trung bình ở Quận L.A. là $879,000, trong khi giá nhà trung bình ở El Paso, Texas, là $286,470.

.

Những người muốn mua nhà ở Texas cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trung bình, các chủ nhà ở Texas có nhà ở rộng hơn 17%, tương đương 1.055 feet vuông so với ở California.

.

Vào năm 2021, làn sóng di cư của người dân California chuyển đến Texas tiếp tục tăng cao, với 111.000 người, tương đương 300 người mỗi ngày, quyết định chuyển từ California đến Texas, tăng 80% so với năm 2012, theo dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và IPUMS. Theo báo cáo, phần lớn những người di chuyển từ California đến Texas là những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ.

.

⚪ ---- California gỡ một rào cản để dễ tuyển dụng giáo viên hơn: sinh viên sư phạm không cần dạy không lương 600 giờ nữa, vì sẽ được trả lương. Một dự luật California đề xuất rằng các giáo viên sinh viên được trả tiền cho số giờ bắt buộc mà họ cần phải làm việc để có được chứng chỉ giảng dạy. Hiện tại, các giáo viên ở California cần hoàn thành 600 giờ giảng dạy không công cho học sinh để được cấp chứng chỉ (credentials), theo Ủy ban về Chứng chỉ Giảng dạy (Commission on Teaching Credentials) của California. Yêu cầu này được coi là rào cản đối với những ứng viên giáo viên không đủ khả năng làm việc miễn phí trong khi vẫn phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí học tập và sinh hoạt, chẳng hạn như học phí, sách vở và nhà ở.

.

Dự luật, được chính thức gọi là Dự luật AB-238 (Hạ viện 238), được giới thiệu bởi Dân biểu tiểu bang Al Maratsuchi, D-Torrance và sẽ phê duyệt việc sử dụng nguồn tài trợ một lần của tiểu bang để tạo ra một chương trình trợ cấp cho giáo viên học sinh. Các khu học chánh có quyền truy cập vào các khoản tài trợ sau đó sẽ trả cho giáo viên sinh viên mức lương tương tự như giáo viên thay thế, theo văn bản của dự luật.

.

Một phân tích ước tính rằng chương trình sẽ tiêu tốn của tiểu bang 300 triệu đô la hàng năm nếu tất cả giáo viên sinh viên được hưởng lợi từ chương trình, Edsource đưa tin. Maratsuchi nói: “AB 238 giúp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên bằng cách thiết lập Chương trình Trợ cấp Hỗ trợ Giáo viên Học sinh của California, chương trình này sẽ đền bù cho giáo viên học sinh trong giờ dạy học sinh bắt buộc của họ để giúp giảm bớt căng thẳng tài chính vào thời điểm quan trọng trong quá trình chuẩn bị giáo viên.”

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Lở đất lớn đã buộc phải di tản hàng chục ngôi nhà trong một khu phố tối thứ Bảy, và cấp cứu đã có mặt tại hiện trường sớm nhất là 6 giờ sáng Chủ nhật với khu vực bị phong tỏa hoàn toàn. Sở cứu hỏa quận Los Angeles cho biết ít nhất 12 ngôi nhà đã được di tản tại khu vực Rolling Hills Estates dọc theo Peartree Lane cạnh khu vực hẻm núi. Tổng cộng có 16 cư dân bị buộc phải rời khỏi nơi cư trú của họ.

.

SoCal Edison cắt điện trong khu vực và các đội của Công ty Khí đốt Nam California được gọi đến để đảm bảo không có đường dẫn khí nào bị đứt. Theo Sở Cứu hỏa Quận L.A., các vết nứt lần đầu tiên được phát hiện trong cấu trúc của một ngôi nhà, khiến lính cứu hỏa phát hiện ra rằng thiệt hại đã lan sang các khu dân cư lân cận.

.

⚪ ---- TIN VN. Gần 700 ngàn đôla Mỹ: Cựu thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng nộp 16,2 tỷ vnd (684.916 USD) trước ngày ra tòa. Theo VnExpress. Luật sư của cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết thân chủ đã nộp khắc phục 16,2 tỷ đồng trước ngày bị xét xử cùng 19 bị cáo vụ án "chuyến bay giải cứu". Phiên xét xử dự kiến khai mạc ngày mai (Thứ Ba) tại TAND Hà Nội, kéo dài một tháng, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa. Trong 54 bị cáo, 21 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ; 24 người về tội Đưa hối lộ; 4 người về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 4 người về tội Môi giới hối lộ. Nhóm 21 người bị cáo buộc nhận hối lộ đều là các cựu cán bộ cao cấp Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, UBND Hà Nội và UBND tỉnh Quảng Nam.

.

⚪ ---- TIN VN. Dệt may VN thê thảm, đơn hàng 2023 đi xuống, bốc hơi. Theo báo QĐND. Bức tranh ngành dệt may nửa đầu năm 2023 rất trầm lắng, kim ngạch xuất khẩu của ngành chỉ đạt hơn 18,6 tỷ USD, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2022. Những tháng cuối năm, tín hiệu cho ngành dệt may cũng khá ảm đạm, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 45-47 tỷ USD trong năm 2023 rất khó khả thi. Nhiều DN trong ngành cho rằng, tình hình của ngành dệt may hiện nay thậm chí còn khó khăn hơn giai đoạn dịch Covid-19. Thiếu đơn hàng, giá giảm mạnh là những khó khăn lớn nhất đối với DN. Theo dự báo, thị trường dệt may và thời trang sẽ gặp nhiều khó khăn trong các tháng còn lại của năm 2023. Tổng cầu dệt may thế giới được dự báo đạt khoảng 700 tỷ USD, giảm 8% so với năm 2022, thấp hơn cả năm 2020 khi xảy ra dịch Covid-19.

.

⚪ ---- TIN VN. Đà Nẵng: Người lao động bị nợ lương 4 tháng, xe buýt không chạy. Theo Báo Lao Động và Công Đoàn. Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1 nợ lương người lao động 4 tháng, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) gần 8,4 tỷ đồng. Việc công ty này không hoàn thành trách nhiệm của mình khiến người lao động lãn công, không đi làm. Hệ quả, nhiều tuyến xe buýt trợ giá của TP. Đà Nẵng ngưng hoạt động, người dân thành phố không có phương tiện đi lại. Xe buýt TP. Đà Nẵng dừng hoạt động nhiều tuyến, nằm bãi 8 ngày (tính từ ngày 1 - 8/7) do người lao động lãn công, ở nhà không đi làm. Thế nhưng, Trung tâm điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac), và Sở GTVT thành phố lại không có một thông báo nào đến người dân và du khách về nguyên nhân xảy ra, bao nhiêu tuyến không hoạt động và thời gian hoạt động trở lại là khi nào.

.

⚪ ---- HỎI 1: Sáng tác nghệ thuật giúp sức khỏe tâm thần?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò mới của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (American Psychiatric Association), những người Mỹ tham gia vào các hoạt động sáng tạo - từ làm thủ công đến chơi đàn piano đến vẽ tranh --- đều có sức khỏe tâm thần tốt hơn. Cuộc thăm dò này được tiến hành vào tháng 6 với 2.202 người trưởng thành.

.

Khoảng 46% người Mỹ trưởng thành nói rằng họ sử dụng các hoạt động sáng tạo để giảm bớt căng thẳng hoặc lo lắng. Theo Cuộc thăm dò hàng tháng của Healthy Minds, những người đánh giá sức khỏe tâm thần của họ là "rất tốt" hoặc "xuất sắc" có xu hướng tham gia vào loại niềm vui sáng tạo này nhiều hơn những người cho rằng sức khỏe tâm thần của họ "khá" hoặc "kém".

.

Mọi thứ đang được cải thiện: Khoảng 77% người Mỹ trưởng thành cho biết sức khỏe tâm thần hiện tại của họ tốt hoặc tốt hơn, so với 63% vào đầu năm 2023.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/07/07/mental-healthy-creativity/6731688736986/

.

⚪ ---- HỎI 2: Có tới 74% dân Mỹ tin địa cầu đang hâm nóng?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Kết quả của một cuộc khảo sát quốc gia gần đây cho thấy phần lớn người Mỹ tin rằng biến đổi khí hậu là có thật, do con người gây ra và đáng được quan tâm. Khi được hỏi liệu sự nóng lên toàn cầu có đang xảy ra hay không, 74% trong số hơn 1.000 người được khảo sát trả lời "có", hầu hết đều bày tỏ sự tự tin cao độ. Chỉ 15% nói là không. Đó là một số kết quả chính từ "Biến đổi khí hậu trong tâm trí người Mỹ" ("Climate Change in the American Mind"), một dự án chung kéo dài nhiều năm của Đại học Yale và Đại học George Mason.

Chi tiết:

https://www.kunc.org/regional-news/2023-07-09/survey-while-some-western-states-lag-vast-majority-of-americans-believe-climate-change-is-real

.

.