Zelensky đón 5 người hùng Ukraine, cựu tù binh bị Nga bắt, trao trả, lưu vong ở Thổ; Điện Kremlin phản đối Thổ Nhĩ Kỳ vụ trả về Ukraine 5 chỉ huy quân sự đang biệt xứ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

- Fox giới thiệu sách mới về gia đình mafia quyền lực nhất nước Mỹ, và vụ mafia hợp tác với Trump đổ bể vì "không tin Trump"

- Cựu Công tố Barbara McQuade đề nghị thêm 1 tội danh cho Trump: lộ tài liệu mật vụ Saudi Arabia giết nhà báo Mỹ Jamal Khashoggi

- Cựu Chánh Văn Phòng Bạch Ốc Kelly: Trump từng yêu cầu các phụ tá đừng ghi chép các buổi họp vì sợ chứng cớ sai trái

- Putin mở chiến dịch bôi nhọ Yevgeny Prigozhin qua truyền thông nhà nước, được tiên đoán sẽ trừng phạt sau

- Bộ Quốc phòng Anh: truyền thông nhà nước Nga làm nhẹ vụ nổi loạn của Tập đoàn Wagner

- Zelensky tuyên bố đánh dấu 500 ngày toàn dân bảo vệ đất nước, bày tỏ lòng biết ơn toàn dân Ukraine ra sức chống Nga

- Quân Ukraine thêm nhiều bước tiến bộ ở mặt trận Bakhmut và miền Đông

- Bồ Đào Nha: ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

- Thổ Nhĩ Kỳ trà Ukraine 5 vị chỉ huy quân phòng thủ nhà máy Azovstal bị Nga bắt tù binh, trao trả, lưu vong ở Thổ; Điện Kremlin phản đối Thổ Nhĩ Kỳ vụ trả Ukraine 5 chỉ huy quân sự đang biệt xứ ở Thổ Nhĩ Kỳ

- Tướng Nga Sergei Surovikin, cấp phó của ông là Andrey Yudin và nhiều tướng lĩnh khác đã bị bắt tại Nga

- Du kích đốt cháy thiết bị đường sắt ở các tỉnh Kirov và Vladimir của Nga.

- Quận Los Angeles: nổ súng, 1 cậu vị thành niên chết và 1 người đàn ông bị thương, hình như bắn nhau

- Nam California: phi cơ nhỏ rớt, 6 người chết

- Quận Cam: đi xe đạp, bị xe hơi đụng rồi phóng chạy.

- Quận Cam: Cảnh sát bắt một nghi phạm trộm nhà dân, thu hồi chiếc đồng hồ của nạn nhân và hơn 125.000 đôtiền mặt.

- TIN VN. Ngược chiều: Ô tô nội đồng loạt cắt khuyến mãi, xe nhập khẩu giảm giá giành khách.

- TIN VN. Mỹ tiếp tục áp thuế 31,58% với mắc phơi quần áo Việt Nam.

- TIN VN. Vụ phòng khám lưu giữ bệnh nhân để "vẽ bệnh, moi tiền": Nhiều lần bị xử phạt nhưng vẫn vi phạm.

- HỎI 1: Thể dục thường xuyên và giấc ngủ tốt giúp não bộ chống lão hóa? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 97% người nuôi thú cưng xem thú cưng là trong gia đình? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-9/7/2023) ⚪ ---- Một cuốn sách mới ra mắt vào cuối tuần này về một cựu trùm băng đảng hàng đầu tuyên bố rằng băng đảng này đã làm ăn với chủ sòng bạc Donald Trump vào những năm 1980 - nhưng mọi việc không đi xa được vì Trump không đáng tin cậy, theo Fox News. Cuốn sách – có tựa đề “The Life We Chose: William 'Big Billy' D’Elia and the Last Secrets of America’s Most Powerful Mafia Family” (“Cuộc sống chúng ta chọn: William 'Big Billy' D'Elia và những bí mật cuối cùng của gia đình mafia quyền lực nhất nước Mỹ”) - được quảng cáo là chứa thông tin mới về Jimmy Hoffa, phim Bố Già, và ít nhất một thương vụ của Trump với bọn băng đảng.

.

Cuộc phỏng vấn của Fox News với D'Elia có giọng nói khàn khàn bao gồm cuộc trao đổi này về Trump:

Q: Bạn đã gặp anh ta [Trump].

A: Một vài lần.

Q: Anh ta là người như thế nào?

A. Giống như anh ta đang ở trên TV bây giờ. Kiêu ngạo và anh ta không giữ lời.

H. Anh ta không giữ lời?

A. Không giữ lời.

Bản tin Fox News đã trích dẫn các cuộc thương lượng giữa Trump và những tên cướp, trong đó chủ sòng bạc khi đó đã từ chối lời hứa với các cộng sự của D'Elia là trả 7 triệu đô la cho một bãi đậu xe gần Sòng bạc Trump Plaza. Fox News cũng đã phỏng vấn Matt Birkbeck, tác giả cuốn sách, người đã nói điều này về phong cách đàm phán của Trump: “Bây giờ Trump, khi thực hiện các giao dịch, Trump không muốn các luật sư của mình làm điều đó. Trump không muốn bất cứ ai khác làm điều đó. Trump đã tự mình làm điều đó. Và Trump đã làm chúng với bọn xã hội đen."

⚪ ---- Phản ứng trước tuyên bố của một cựu quan chức Bộ An ninh Nội địa rằng Donald Trump đã chia sẻ các tài liệu bí mật liên quan đến vụ Saudi Arabia giết nhà báo Jamal Khashoggi với các phóng viên, cựu Công tố Hoa Kỳ Barbara McQuade đề nghị Công tố đặc biệt Jack Smith có thêm một tội danh mà ông có thể sử dụng chống lại cựu tổng thống theo Đạo luật Gián điệp.

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình MSNBC Katie Phang, McQuade đã được hỏi về báo cáo của NBC dựa trên cuốn sách của Miles Taylor, phụ tá hàng đầu của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen, về việc Trump xử lý sai các tài liệu khiến cố vấn an ninh quốc gia lúc đó của Trump là John Bolton cảnh báo.

"NBC đang phát hành báo cáo độc quyền về Miles Taylor, cựu trợ lý của Trump, trong đó Miles cáo buộc vào năm 2018, thư ký báo chí của Trump là Sarah Huckabee Sanders, đã mô tả chuyện Trump đưa cho các phóng viên xem các tài liệu mật liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi."

"Bạn có nghĩ rằng Jack Smith đã có manh mối về vụ này không? Ý tôi là, chúng tôi vẫn nghe thấy những điều này xuất hiện ở đây và ở đó. Chúng tôi đã thấy trong bản cáo trạng về Bedminster và việc viết một cuốn sách, và các nhà báo có mặt, thậm chí một Người của PAC như Susie Wiles. Ý tôi là, đây có phải là thứ mà chúng ta nghĩ rằng Jack Smith đã sẵn sàng sử dụng rồi không?"

⚪ ---- Trong một cuộc phỏng vấn với Alex Witt của MSNBC vào sáng thứ Bảy, Michael Schmidt của tờ New York Times đưa tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump yêu cầug rằng các phụ tá Bạch Ốc không ghi chép trong các cuộc họp vì lo ngại một ngày nào đó các bản ghi chú sẽ quay lại hại Trump.

Xuất hiện trên đài để bổ túc bản tin của mình rằng Trump muốn sử dụng Sở Thuế IRS để quấy rối những kẻ thù có chủ đích của mình, Schmidt lưu ý rằng cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly đã giữ các ghi chú mà ông đã giao cho Bộ Tư pháp và Kelly đã nói với ông Trump đã nói rõ rằng Trump không muốn ghi chép trong các cuộc họp. "Tại sao anh ta không thể ghi chép khi gặp gỡ Donald Trump? Đó là về cái gì?" người dẫn chương trình Witt hỏi.

"Đây là điều mà Trump đã nói trước đây," Schmidt trả lời. "Trump nói với cố vấn đầu tiên của mình tại Bạch Ốc Don McGahn rằng Trump không thích luật sư, Trump thích những luật sư không ghi chép. Trump đã nhiều lần nói với các phụ tá của mình rằng Trump không thích việc họ ghi lại những gì Trump nói.

"Như Kelly nói trong bản tuyên thệ, Trump nói rằng Trump nghĩ rằng những điều này có thể được sử dụng để chống lại Trump sau này," ông nói thêm. "Như chúng ta đã thấy, chính những lời nói của Donald Trump đã khiếnTrump gặp rắc rối. Những lời nói của chính Trump trong đoạn băng ghi âm là một phần của bản cáo trạng được đưa ra vì việc Trump xử lý sai, cản trở và trả lại các tài liệu mật cho chính phủ. Những lời nói của chính Trump có thể buộc tội chính Trump và Trump dường như ít nhất cũng nhận thức được điều đó khi nói với Kelly rằng Trump không muốn Kelly ghi chép."

⚪ ---- Bạn đọc ở Mỹ đã quen thuộc với kiểu Trump ném bùn, bôi nhọ người khác.... Nhưng đó là kiểu ồn ào, lộ quá. Có một kiểu lặng lẽ hơn và cũng hiệu quả như thế: Putin mở chiến dịch bôi nhọ Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo quân sự của Tập đoàn Wagner, người đã lãnh đạo một cuộc binh biến ngắn chống lại Điện Kremlin. Dư luận chống lại Prigozhin giảm mạnh trong những ngày sau cuộc nổi loạn. Vì vậy, Putin đã nhanh chóng hành động để làm mất uy tín hình ảnh của Prigozhin trước công chúng.

Putin đã chỉ đạo nhà nước phá bỏ đế chế kinh doanh Wagner, bao gồm cả quân đội, dàn hoạt động trên internet và các hoạt động khai thác vàng và khoáng sản khác trên lục địa châu Phi. Một bản tin từ truyền thông nhà nước Nga đã công bố những gì họ nói là hình ảnh từ một cuộc đột kích của cảnh sát vào một trong những ngôi nhà nguy nga của Prigozhin ở St. Petersburg - chỉ ra vũ khí, tiền mặt, thoi vàng, tóc giả và nhiều hộ chiếu trong một không gian chứa đầy đồ đạc trang trí công phu, hồ bơi trong nhà và sân bay trực thăng bên ngoài.

Những tin đó nhằm làm mất uy tín hình ảnh của Prigozhin trong công chúng, những người coi ông như một chiến binh ở tuyến đầu trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine, người đã gọi các tướng lĩnh Nga là bất tài và tham nhũng.

Mary Glantz, cố vấn cấp cao của Trung tâm Nga và Châu Âu (Russia and Europe Center) thuộc Viện Hòa bình Hoa Kỳ (US Institute of Peace), cho biết: “Cho thấy sự giàu có mà Prigozhin có là một cách để giảm bớt thông điệp chống giới tinh hoa trong dân chúng."

Trong khi Điện Kremlin ban đầu nói rằng các cáo buộc hình sự đối với Prigozhin sẽ được bãi bỏ để đổi lấy việc ông ta được sống lưu vong ở Belarus, thủ lĩnh nhóm lính đánh thuê dường như đang ở Nga.

Brian Whitmore, Thành viên cấp cao không thường trú tại Trung tâm Á-Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), cho biết: “Cú đánh trên truyền thông thường đi trước cú đánh thực tế. Vì vậy, tôi đang theo dõi sát sao chuyện này, và điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi mọi chuyện đổ bể - hãy đến gặp nhà vua, tốt nhất bạn đừng bỏ lỡ, vậy mà Prigozhin đã bỏ lỡ cơ hội [trung thành với vua Putin].”

Cuộc thăm dò của trung tâm Levada có trụ sở tại Nga đã ghi nhận sự ủng hộ của công chúng đối với Prigozhin giảm một nửa - từ khoảng 58% xuống còn 30% - trong những ngày ngay trước và sau cuộc binh biến đã cố gắng. Cuộc thăm dò ghi nhận 22% sự ủng hộ dành cho Prigozhin vào đầu tháng Bảy.

Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, nói rằng công ty bỏ phiếu đang tiến hành một cuộc khảo sát từng nhà hàng tháng và điều đó mang lại cho họ cái nhìn sâu sắc độc đáo về cách dư luận thay đổi từ ngày này sang ngày khác.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đánh dấu 500 ngày chiến tranh toàn diện và bày tỏ niềm tự hào cũng như lòng biết ơn người dân Ukraine đã bảo vệ đất nước. Ông nêu bật nhiều cá nhân đã được công nhận vì lòng dũng cảm của họ và được trao tặng danh hiệu cấp nhà nước, với gần 50.000 người đã nhận được những phần thưởng như vậy. "Gần 50.000 người dân của chúng tôi đã được trao giải thưởng nhà nước. 298 đàn ông và phụ nữ Ukraine đã được trao tặng danh hiệu cao quý nhất là Anh hùng Ukraine (Hero of Ukraine)", Zelensky cho biết.

⚪ ---- Quân đội Ukraine đang đạt được tiến bộ ở mặt trận Bakhmut – quân Ukraine tiếp tục tiến lên, trong khi quân Nga bị mắc kẹt ở một số khu vực, theo lời Trung tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, cho biết trên Telegram ngày 9/7. Ông cũng chia sẻ một video giới thiệu công việc chính xác của một tay bắn tỉa.

"Đoạn video cho thấy công việc tuyệt vời của Nhóm Bóng Ma thuộc Lữ đoàn Tổng thống biệt lập "Hetman Bohdan Khmelnytsky”, theo Tướng Syrskyi giải thích. “Người bắn tỉa du kích ALPHA đang hoạt động. Từ khoảng cách 1.200 mét, anh đã loại bỏ kẻ thù chỉ bằng một phát bắn.”

Theo Syrskyi, trong khi tay súng bắn tỉa đang hoạt động, một máy bay không người lái của Nga cũng bị theo dõi và bắn hạ thành công. Vào ngày 7 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Malyar nói rằng quân Nga ở Bakhmut, Donetsk Oblast, đã rơi vào bẫy và không thể rút khỏi thành phố vì quân Ukraine đã bao vây.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh nói rằng phản ứng của giới truyền thông nhà nước Nga là làm nhẹ đối với nỗ lực của Tập đoàn Wagner nhằm lật đổ ban lãnh đạo quân sự Nga vào tháng trước. Các cơ quan truyền thông nhà nước ban đầu nhấn mạnh thành công của Tổng thống Vladimir Putin trong việc ngăn chặn cuộc binh biến mà không gây đổ máu nhưng sau đó lại hạ thấp tầm quan trọng của nỗ lực nổi dậy, theo Anh quốc. "Sau khi cuộc nổi dậy bị xoa dịu, các cơ quan nhà nước Nga đã tìm cách 'sửa chữa' tuyên bố rằng lực lượng an ninh đã bị động," Bộ kết luận.

Zelensky đón 5 người hùng Ukraine từ Thổ Nhĩ Kỳ về. (Photo: Văn phòng Tổng Thống Zelensky)

⚪ ---- Bồ Đào Nha đã bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng gia nhập NATO của Ukraine. Trong một tuyên bố chung của hai nước, Bồ Đào Nha khẳng định cam kết hỗ trợ Ukraine trên con đường trở thành thành viên NATO trong tương lai, với điều kiện hoàn cảnh thuận lợi. Tuyên bố lưu ý rằng Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục mở rộng hỗ trợ chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự cho Ukraine và thông qua hợp tác quốc tế trong Liên Âu, NATO, LHQ và các khuôn khổ liên quan khác.⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ trao trả 5 vị chỉ huy quân sự Ukraine từ Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là "vi phạm trực tiếp" thỏa thuận trao đổi tù nhân do Ankara làm trung gian. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Peskov tuyên bố rằng việc các chỉ huy này trở lại Ukraine là vi phạm các thỏa thuận hiện có, với cả phía Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đều liên quan đến việc vi phạm. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng các chỉ huy sẽ trở về nhà mặc dù được yêu cầu ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi cuộc chiến kết thúc.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một thông điệp trên Telegram vào ngày 8/7 rằng 5 chỉ huy quân phòng thủ nhà máy Azovstal của Ukraine đang trở về nhà sau thời gian lưu vong do Nga áp đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các cấp chỉ huy Ukraine trở về nhà là:. Lữ đoàn trưởng quân Azov, Trung tá Denys Prokopenko.. Phó Lữ đoàn trưởng quân Azov Svyatoslav Palamar.. quyền Lữ đoàn trưởng TQLC 36, Đại úy Hạng 3 Serhiy Volynskyi.. chiến binh cao cấp của Lữ đoàn Đen cơ giới 72, Oleh Khomenko;. Đại tá Denys Shleha, chỉ huy Lữ đoàn 12 Vệ binh Quốc gia Ukraine.Việc bảo vệ Nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol kéo dài từ ngày 18/3 đến ngày 20/5/2022. Sau khi không thể bảo vệ nhà máy cũ, các chiến binh đã đầu hàng theo lệnh của bộ chỉ huy Ukraine và bị Nga bắt làm tù binh.Sau đó, 5 chỉ huy từ trận chiến đã được đổi lấy 55 quân nhân Nga, với điều kiện họ phải bị lưu đày ở Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc cuộc xâm lược toàn diện và không được phép tái gia nhập lực lượng chiến đấu của Ukraine.⚪ ---- Tướng Nga Sergei Surovikin, cấp phó của ông là Andrey Yudin và một số tướng lĩnh khác đã bị bắt giữ tại Nga, theo Vadym Denysenko, người đứng đầu Viện Tương lai Ukraine, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Đài NV vào ngày 6 tháng 7: "Chúng tôi có thể nói rằng Nga rõ ràng đã giam giữ và đang giam giữ, bất kể là quản thúc tại gia, ở Lefortovo hay bất kỳ nơi nào khác, Surovikin, có thể là cấp phó của ông ta là Yudin và một số tướng lĩnh khác."Vào ngày 28 tháng 6, The Moscow Times đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga, rằng sau cuộc binh biến của người đứng đầu công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, Tướng Surovikin đã bị bắt. Surovikin được cho là có quan hệ tốt với thủ lĩnh Wagner.Bất chấp những bình luận của nhà tuyên truyền người Nga Alexei Venediktov rằng Surovikin thậm chí còn không liên lạc với gia đình anh ta, con gái của ông đã phủ nhận việc cha mình bị giam giữ trong một bình luận trên kênh Telegram Baza của Nga. Vào ngày 29 tháng 6, Venediktov tuyên bố rằng Yudin đã bị sa thải khỏi lực lượng vũ trang Nga.⚪ ---- Hãng truyền thông Nga Baza tuyên bố vào ngày 8 tháng 7 rằng những kẻ du kích vô danh đã đốt cháy thiết bị đường sắt ở các tỉnh Kirov và Vladimir của Nga. Vào đầu giờ ngày 8 tháng 7, hai tủ tiếp điện (relay cabinet) và một tủ pin (battery cabinet) đã bị phóng hỏa ở tỉnh Vladimir của Nga, Baza nói rằng một cái đục, hai nút chai từ chai 5 lít và một hộp diêm đã được tìm thấy tại nơi bốc cháy.Các đài TV báo cáo rằng một sự kiện tương tự đã xảy ra ở Kirov Oblast. Ở đó, một tủ tiếp sóng trên đoạn đường sắt Kirov-Krasnoselsky bị thiêu rụi hoàn toàn. Do đó, các chuyến tàu chở khách trên các tuyến Abakan-Moscow và Vladivostok-Moscow đã bị hoãn 20 phút.Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, số vụ tấn công phá hoại và đốt phá đã gia tăng ở Nga. Hiện tại, có hai tổ chức đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một số hành động. Đó là BOAK (Combat Organization of Anarcho-Communists) và phong trào “Stop the Wagons”.⚪ ---- Quận Los Angeles: một cậu bé tuổi vị thành niên đã chết và một người đàn ông bị thương trong vụ nổ súng rõ ràng tại một bãi đậu xe của Walmart ở La Habra vào cuối ngày thứ Sáu. Nổ súng xảy ra vào khoảng 8:30 giờ tối. Cảnh sát cho biết cậu thiếu niên được cho là đã chết tại hiện trường trong khi người đàn ông nguy kịch tại một bệnh viện gần đó hôm thứ Bảy. Cảnh sát không tích cực tìm kiếm bất kỳ nghi phạm nào, vì người đàn ông và thiếu niên có thể đã bắn nhau.⚪ ---- Có 6 người chết vào sáng sớm thứ Bảy khi chiếc máy bay nhỏ mà họ đang đi bị rơi ở Quận Riverside, một quận giáp biên Quận Cam, California. Chiếc máy bay phản lực kinh doanh Cessna C550 đã bị rơi vào khoảng 4:15 sáng gần đường Auld và Briggs gần Sân bay French Valley ở Murrieta.Máy bay đã lao xuống một cánh đồng trước khi bốc cháy. Lửa đã thiêu rụi khoảng một mẫu Anh thực vật và được kềm chế vào khoảng 5:35 sáng.Cảnh sát Quận Riverside cho biết 6 người trên máy bay được cho là đã chết tại hiện trường. Nhà chức trách không xác định được danh tính các nạn nhân. Người phát ngôn của FAA nói với Patch rằng chiếc máy bay đã bị rơi sau khi khởi hành từ Sân bay Quốc tế Harry Reid ở Las Vegas.⚪ ---- Quận Cam: đi xe đạp, bị xe hơi đụng rồi phóng chạy. Một người đàn ông từ Fountain Valley đang nguy kịch sau khi bị một người lái xe tông phải rồi bỏ chạy ở Quận Cam. Caysen Robinson đang đạp xe về nhà vào ngày 4 tháng 7 thì một xe hơi đâm vào anh gần Phố Bushard và Tòa án Columbus ở Thung lũng Fountain vào khoảng 10:30 giờ tối. Theo mẹ của Robinson, anh bị gãy chân, gãy xương mặt, hàm và vỡ tim.Người lái xe hơi đã bỏ trốn khỏi hiện trường, vẫn chưa được xác định danh tính, tuy nhiên, các bộ phận xe hơi được tìm thấy tại hiện trường đã khiến cảnh sát xác định chiếc xe này là một chiếc Toyota Highlander đời 2014 đến 2019. Một quỹ GoFundMe đã được thiết lập để giúp thanh toán các chi phí y tế của Robinson. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu liên hệ với Sở Cảnh sát Fountain Valley.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Irvine đã bắt một nghi phạm 26 tuổi vào thứ Sáu vì một vụ trộm nhà dân xảy ra vào thứ Ba. Vào khoảng 12:30 giờ sáng ngày 5 tháng 7, một vụ trộm xảy ra trong cộng đồng Altair, theo Cảnh sát Irvine được gọi tới. Sau khi trở về nhà vào khoảng nửa đêm, nạn nhân nhận thấy cửa nhà mình bị mở và tiền mặt và đồ trang sức đã biến mất khỏi nhà.Đoạn phim giám sát đã ghi lại cảnh một chiếc xe tải nhỏ Honda Odyssey màu bạc nối đuôi một chiếc xe khác vào khu dân cư có cổng kiểm soát và được nhìn thấy đang đậu gần nhà nạn nhân. Một người đàn ông dường như bước ra khỏi xe, đi về phía ngôi nhà, và sau đó được nhìn thấy rời khỏi nhà với những món đồ trên tay. Chiếc xe tương tự đã được nhìn thấy đi vào khu vực lân cận vào tuần trước vào ngày 25 tháng 6 và hệ thống giám sát đã có thể chụp được hình ảnh của người lái xe.Các thám tử xác định nghi phạm là Matty Chavoshi, 26 tuổi ở Fontana. Trong một lệnh khám xét tại nhà của nghi phạm, nhà chức trách đã thu hồi được chiếc đồng hồ của nạn nhân và hơn 125.000 đô la tiền mặt. Chavoshi đã bị bắt vì tội ăn trộm nhà ở và bị đưa vào Nhà tù Quận Cam.⚪ ----. Báo Vietnam Finance. Sau khi chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe “nội” được áp dụng, các thương hiệu ô tô bán dòng xe nhập khẩu liên tục tung ra các chương trình giảm giá bán khủng để cạnh tranh. Cùng thời điểm này, nhiều mẫu xe mới cũng được tung ra thị trường. Ô tô nhập khẩu giảm giá “khủng” đấu xe nội. Để cạnh tranh với xe “nội”, hiện một số nhà phân phối xe nhập khẩu đang tiến hành giảm giá bán, tặng ưu đãi khủng dành cho khách hàng mua xe trong tháng 7 nhằm lật ngược thế cờ khi nhiều đại lý đã giảm bớt ưu đãi cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Cụ thể, Honda Việt Nam đang áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng khi mua xe Civic và Accord, ngoại trừ mẫu Civic Type R. Mức giảm cao nhất là 80 triệu đồng đối với mẫu sedan Honda Accord. Khách hàng khi mua xe Mitsubishi Xpander nhập khẩu đời 2022 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trị giá 60-66 triệu đồng. ..⚪ ----Theo Zing News. Sau quá trình rà soát hoàng hôn lần thứ hai, Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam với thuế suất 31,58%. Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) hôm 3/7 đã ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát hoàng hôn lần thứ hai lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam. Tại kết luận này, DOC quyết định tiếp tục áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm mắc áo thép nhập khẩu từ Việt Nam với mức thuế 31,58% (trừ một công ty bị áp dụng thuế suất riêng là 90,42%). Mức thuế này không thay đổi so với mức thuế hiện hành.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Ngay sau khi nhận được phản ánh từ PV Báo Lao Động, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã vào cuộc kiểm tra Phòng khám Đa khoa Đinh Tiên Hoàng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) và hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định. Điều đáng nói, phòng khám này đã nhiều lần bị lực lượng chức năng xử phạt, nhưng vẫn ngang nhiên vi phạm. Theo Thanh tra Sở Y tế TPHCM, thời gian qua, tình trạng “vẽ bệnh, moi tiền” bệnh nhân tại một số phòng khám trên địa bàn Thành phố đã gây nhiều bức xúc cho người dân, cũng như thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước.⚪ ---- HỎI 1: Thể dục thường xuyên và giấc ngủ tốt giúp não bộ chống lão hóa?ĐÁP 1: Đúng thế. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bảo vệ chống lại sự suy giảm tinh thần trong một bộ não lão hóa. Nhưng giấc ngủ kém có thể lấy đi những lợi ích đó. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người năng động hơn nhưng ngủ trung bình ít hơn 6 tiếng sẽ bị suy giảm nhận thức (tinh thần) nhanh hơn. Sau 10 năm, chức năng nhận thức của họ tương đương với chức năng nhận thức của những người ít vận động hơn."Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng chúng ta cần ngủ đủ giấc để nhận được đầy đủ lợi ích nhận thức từ hoạt động thể chất. Nó cho thấy tầm quan trọng của việc cân nhắc giấc ngủ và hoạt động thể chất cùng nhau khi nghĩ về sức khỏe nhận thức", theo tiến sĩ Mikaela Bloomberg, tác giả chính từ Viện Dịch tễ học & Chăm sóc Sức khỏe (Institute of Epidemiology & Health Care) của Đại học College London (UCL), ở Anh.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Có phải 97% người nuôi thú cưng xem thú cưng là trong gia đình?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới của Trung tâm nghiên cứu Pew, gần như tất cả những người nuôi thú cưng, chính xác là 97%, nói rằng thú cưng của họ là một phần của gia đình họ.Và hơn một nửa - 51 phần trăm - thậm chí coi động vật của họ là một phần của gia đình như họ hàng của con người. Theo nghiên cứu, các nhóm có nhiều khả năng cảm thấy như vậy là phụ nữ, những người có thu nhập gia đình thấp hơn và cư dân thành thị.Chi tiết: