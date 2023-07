Tiền Trump gây quỹ trong quý 2 đã tăng gần gấp đôi tiền trong quý 1/2023, nhờ Trump bị lôi ra tòa.

- Quân Nga bắn hỏa tiễn vào Lviv (phía Tây Ukraine), xóa sổ một tòa nhà dân cư, phá hủy 60 căn hộ và 50 xe hơi

- Tổng thống Belarus: Prigozhin đang ở St. Petersburg (Nga), Putin không "xóa sổ" Prigozhin. Cuộc chiến ở Ukraine không dẫn tới nổ bom nguyên tử.

- Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan

- Điện Kremlin: không bận tâm chuyện Prigozhin đang ở đâu.

- Ukraine: nghi phạm vụ nổ tấn công Tòa án quận Shevchenkivskiy ở Kiev đã chết sau khi y "cho nổ tung mình"

- Zelensky: khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine đang tiến bộ không ngừng.

- Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ ở Hoa Kỳ đạt 69 tỷ đô la trong tháng 5, giảm so với tháng 4

- Cựu Chủ tịch Hạ viện Arizona Cộng hòa Rusty Bowers bị FBI phỏng vấn vụ Trump lật ngược kết quả 2020

- Rudy Giuliani đã gặp Công tố đặc biệt Jack Smith nhiều lần, dự kiến sẽ khai hết để Smith truy tố Trump vụ lật ngược bầu cử 2020

- Rudy Giuliani nợ 1 hóa đơn pháp lý 89.000 đô la vì từ chối chuyển bằng chứng cho các luật sư

- Tiền gây quỹ của Trump trong quý 2 đã tăng gần gấp đôi tiền trong quý 1/2023, nhờ Trump bị lôi ra tòa.

- Ca sĩ Aubrey O'Day kể: lần đầu cô quan hệ sex với cậu Donald Trump Jr. là trong phòng vệ sinh 1 CLB ở New York năm 2011, lúc cậu đã kết hôn với người vợ hiện tại là Vanessa Haydon

- Bạch Ốc: không đồng ý với Tòa vụ tòa chặn liên lạc giữa chính phủ và các công ty truyền thông xã hội.

- Truy tố Taylor Taranto, kẻ bạo loạn 6/1, vì có ý định cho nổ xe van của y gần nhà Obama.

- Chất được thấy tại Bạch Ốc cuối tuần qua đúng là cocaine, gần lối vào Cánh Tây, nơi du khách để lại đồ cá nhân trước khi vào xem tour.

- Hải quân Iran chận bắt 2 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, nhưng Hải quân Mỹ tới cản, cứu kịp.

- TQ: kinh tế TQ đã bắt đầu "tăng trưởng".

- General Motors bán xe trong quý 2 đã tăng 19% so cùng kỳ năm ngoái, trong 6 tháng đầu 2023 tăng 18%

- Toyota: bán xe tháng 6 đã tăng 14,9% lên 195.448 xe chỉ riêng tại Mỹ, với xe điện chiếm 26,4% doanh số hàng tháng

- Nhật truy tố 1 nhà khoa học TQ làm lộ bí mật của Nhật cho Trung Quốc.

- Bộ Ngoại giao TQ truy nã suốt đời 8 nnhà dân chủ Hồng Kông đào tỵ: đang ở Úc, Hoa Kỳ, Anh quốc.

- Texas: Cậu bé Tony Tran, 5 tuổi, chết, không ngồi ghế em bé khi đụng xe. Người chở cậu bé bị truy tố.

- TIN VN. Đề nghị truy tố chủ công ty tân dược cùng đồng phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả.

- TIN VN. Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin liên quan Ban tổ chức đêm diễn của BlackPink (Hàn Quốc).

- HỎI 1: Du lịch cảnh giác: Xe lửa Anh quốc dự kiến 3 năm tới sẽ đóng cửa 1,000 phòng vé? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đại học Mỹ ưu tiên tuyển sinh chuyển từ TQ sang Ấn Độ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-6/7/2023) ⚪ ---- Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ ở Hoa Kỳ đạt 69 tỷ đô la trong tháng 5, giảm so với con số hiệu đính của tháng 4 là 74,4 tỷ đô la, theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Năm.

Xuất khẩu trong tháng 5 đạt 247,1 tỷ USD, giảm 2,1 tỷ USD so với tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu lên tới 316,1 tỷ USD trong tháng Năm, giảm 7,5 tỷ USD so với tháng Tư.

Từ đầu năm đến nay, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ đã giảm 22,8% tương đương 101,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022, với xuất khẩu tăng 3,9% tương đương 48 tỷ USD và nhập khẩu giảm 3,2% tương đương 53,7 tỷ USD.

.

⚪ ---- Cựu Chủ tịch Hạ viện Arizona thuộc đảng Cộng hòa Rusty Bowers tiết lộ ông đã nói chuyện với FBI xung quanh cuộc điều tra về Donald Trump và nỗ lực lật ngược cuộc bỏ phiếu của Trump. Khi được hỏi trực tiếp liệu Bowers có bị Công tố đặc biệt Jack Smith triệu tập vì tham gia vào nỗ lực lật ngược kết quả năm 2020 hay không, Bowers nói với Kaitlan Collins của CNN rằng cuộc phỏng vấn diễn ra khoảng ba tháng trước và kéo dài khoảng bốn giờ, mô tả nó là “rất chuyên nghiệp.”

.

“Tôi do dự khi nói về bất kỳ trát đòi hầu tòa nào... nhưng tôi đã được FBI phỏng vấn,” Bowers nói, đồng thời cho biết thêm rằng Bowers “không đưa ra điều gì mới” và rằng các nhà điều tra đã “nắm bắt tốt” lời khai ngày 6 tháng 1 của Bowers. Bowers tuyên bố rằng Bowers đã đưa “rất nhiều tài liệu” cho luật sư của mình và rằng Bowers vẫn còn “rất nhiều tài liệu”. Bowers cho biết cuộc thảo luận tập trung vào cuộc gọi mà Bowers có với Trump và Rudy Giuliani sau cuộc bầu cử, cùng với cuộc gọi thứ hai từ riêng Trump. Tin tức được đưa ra khi báo The Hill loan tin rằng Bộ trưởng Hành chánh Arizona cũng đã bị Smith triệu tập phỏng vấn.

.

⚪ ---- Rudy Giuliani đã bị mời nói chuyện với Công tố đặc biệt Jack Smith hơn một lần. Một là về vụ la hét bên trong Phòng Bầu dục của Bạch Ốc về việc một thành phần cố vấn Trump hãy đưa lính đi chiếm giữ các máy bỏ phiếu ở tiểu bang trong bầu cử 2020 và về các tranh luận khác.

.

Nói chuyện với cựu công tố viên và cựu Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Claire McCaskill (MO) và nhà phân tích pháp lý và cựu công tố viên Harry Litman, người dẫn chương trình đài MSNBC Ayman Mohyeldin đã hỏi rằng Rudy Giuliani có thể gặp rắc rối pháp lý như thế nào.

.

McCaskill giải thích rằng gần đây đã có tin tiết lộ rằng Giuliani đang gặp Smith theo một "thỏa thuận hợp tác." McCaskill đề cập đến thỏa thuận đó bằng từ pháp lý: một "nhà cung cấp [cho cuộc điều tra của Smith] (proffer)".

.

“Nếu bạn là một proffer, trong hệ thống liên bang, đó là tiền thân của một thỏa thuận hợp tác với cơ quan công tố và trở thành nhân chứng chống lại các cá nhân bị nhắm mục tiêu,” McCaskill nói. "Đây là một vấn đề lớn bởi vì Giuliani đã ở trong hệ thống liên bang. Ông biết một người proffer có nghĩa là gì. Và nếu 'người proffer' trong trường hợp này có nghĩa là Giuliani sẵn sàng nói những gì thực sự đã xảy ra và làm chứng chống lại Donald Trump, để tự cứu chính mình.”

,

McCaskill cũng nói rằng đó là điều nên gây lo ngại cho cựu tổng thống Trump: "Điều duy nhất khiến tôi khó chịu về lời đề nghị này là nó sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2023. Mọi người đều biết Giuliani là trung tâm của mớ hỗn độn này. Quay trở lại vào tháng 2 và tháng 3/2021. Tại sao nó lại như vậy mất nhiều thời gian như vậy để Bộ Tư Pháp đi vào trọng tâm của vấn đề và điều đó đang cố biến Giuliani thành nhân chứng?"

.

Litman đồng ý, nói rằng đó là một ví dụ về việc Giuliani "chạy tán loạn" và nghĩ rằng "Bây giờ tôi đang thực sự gặp rắc rối. Tôi nghĩ đó là câu trả lời ngắn gọn. Chúng tôi không biết trước đây có lời đề nghị nào không, nhưng nếu có, anh ấy đã từ chối. Bây giờ anh ấy nhận ra, 'À, mình gặp rắc rối rồi.' Và sự chậm trễ của thẩm vấn Giuliani có thể gây bất lợi cho Giuliani. Họ có thể không cầnGiuliani nữa. Họ có thể nói cảm ơn, nhưng không, cảm ơn. Chúng tôi đã nghe bằng chứng của bạn và chúng tôi có thể lấy được bằng chứng từ một người khác đã quyết định hợp tác như điều phối viên bầu cử đã làm. Vì vậy, Giuliani sẽ đi bằng cách nói xin vui lòng, nhưng Giuliani có thể đến bàn quá muộn."

.

⚪ ---- Đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, Rudy Giuliani, phải đối mặt với một hóa đơn pháp lý trị giá 89.000 đô la vì từ chối chuyển bằng chứng cho các luật sư đại diện cho hai nhân viên thăm dò ý kiến ​​ở Georgia mà Giuliani đã lan truyền những lời dối trá sau cuộc bầu cử năm 2020, theo báo The Daily Beast đưa tin.

.

Báo này đưa tin: “Theo lệnh của thẩm phán liên bang xử phạt Giuliani vào tháng trước — và yêu cầu Giuliani trả các khoản phí pháp lý vì làm lãng phí thời gian của mọi người — các luật sư của nhân viên phòng phiếu hôm thứ Tư đã đệ trình một hóa đơn pháp lý lên tòa án với tổng trị giá 89.172 đô la. Đó là ít hơn một nửa so với những gì họ nói rằng họ thường tính phí cho thời gian họ dành để giải quyết những trò hề của Giuliani."

.

Theo bản tin, Thẩm phán Beryll Howell sẽ có tiếng nói cuối cùng về những gì cần đánh giá trong phí luật sư. Bà đã phán quyết rằng Giuliani "'tự ý hạn chế việc tìm kiếm' máy chủ email và 'chỉ tiến hành 'tìm kiếm thủ công' các tin nhắn văn bản của ông', gây ra sự chậm trễ mười tháng - chỉ để sau đó gây bất ngờ cho phía đối phương với 4.000 các trang bằng chứng khác."

.

Hai nhân viên bầu cử được đề cập, Ruby Freeman và Shaye Moss, đã kiện Giuliani vì tội phỉ báng sau khi Giuliani tuyên bố sai sự thật rằng họ đang rút các lá phiếu ra khỏi vali để nhét vào hộp cho Biden, một tuyên bố mà họ cho rằng đã khiến họ bị quấy rối, đe dọa và bị hủy hoại cuộc sống của họ. Họ cũng đang kiện đài One America News Network, nơi đã quảng cáo cho những tuyên bố sai sự thật.

.

Trên hết, Giuliani hiện đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith như một phần của cuộc điều tra ngày 6 tháng 1, điều này có thể dẫn đến các cáo buộc hình sự đối với chính Trump. Giuliani cũng đang phải đối mặt với khả năng bị tước giấy hành nghề luật ở Washington, D.C., vì nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, sau khi giấy phép hành nghề luật sư ở New York của ông bị tước bỏ từ hai năm trước.

.

⚪ ---- Theo ủy ban gây quỹ chung của ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa, Trump bị lôi ra tòa lại là 1 cơ hội hốt bạc cho chiến dịch tranh cử của Trump. Một quan chức chiến dịch nói với Politico rằng ủy ban đã huy động được hơn 35 triệu đô la trong quý hai năm nay, gần gấp đôi số tiền huy động được trong quý đầu tiên. Trump đã bị truy tố hai lần trong quý thứ hai, một lần với cáo buộc cấp bang ở New York và một lần với cáo buộc liên bang, và chiến dịch tranh cử đã sử dụng các vụ việc này để kêu gọi tài trợ.

.

.

Báo Washington Post đưa tin, số tiền huy động được từ ủy ban gây quỹ chung được phân chia giữa ban vận động tranh cử của Trump và tổ chức Save America PAC của Trump, mà Trump đã sử dụng để thanh toán các hóa đơn pháp lý. Theo lời kêu gọi mới nhất của ủy ban gây quỹ, 90% số tiền được dành cho chiến dịch tranh cử, Reuters đưa tin.

.

Các quan chức chiến dịch cho biết số tiền quyên góp trung bình là 34,20 đô la. Con số cho thấy "các đảng viên Cộng hòa ở cấp cơ sở tràn ngập ủng hộ Tổng thống Trump", theo một cố vấn nói với Post. Các ứng cử viên khác vẫn chưa tiết lộ tổng số tiền gây quỹ trong quý hai của họ, mặc dù chiến dịch tranh cử của Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết 8,2 triệu đô la đã được huy động trong 24 giờ sau khi ông tuyên bố ứng cử vào tháng Năm.

​.

⚪ ---- Gấp tới mức như thế... Ca sĩ Aubrey O'Day cho biết lần đầu tiên cô quan hệ tình dục với Donald Trump Jr. là trong phòng vệ sinh (bathroom) của một câu lạc bộ đồng tính khi tham dự "một trong những bữa tiệc đồng tính lớn nhất" ở Thành phố New York. Cựu thành viên "Danity Kane" mở lòng về mối quan hệ tin đồn giữa cô và con trai cả của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc trò chuyện thẳng thắn với Michael Cohen.

.

Cohen - cựu luật sư của Trump, người từng nổi tiếng thề sẽ đỡ đạn cho Trump - đã trò chuyện với ca sĩ 39 tuổi và nhân vật truyền hình thực tế về “mối tình nóng bỏng của cô với Don Jr.” Cuộc trò chuyện “thú vị” đó đã được giới thiệu trong tập mới nhất của podcast “Mea Culpa” của Cohen, được lên mạng vào thứ Hai.

.

O'Day, người nói rằng cô ấy có quan hệ tình cảm với Trump Jr. hơn từ năm 2011 đến năm 2012, nói với Cohen rằng mối tình của họ bắt đầu sau khi hai người phát triển một "tình bạn" trong quá trình quay mùa thứ năm của loạt phim thực tế "Celebrity Apprentice" của Trump.

.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Don Jr. - lúc đó đã kết hôn với người vợ hiện tại là Vanessa Haydon - “rất muốn gặp [cô]” nên Don Jr. đã đồng ý xuất hiện tại một câu lạc bộ đồng tính nam ở NYC.

.

O'Day không nêu tên địa điểm nhưng mô tả nó là "một câu lạc bộ f — ing khổng lồ [nơi] mọi người đều mặc đồ G-string trở xuống. Tôi đã tự nhủ trong tâm hồn mình: 'Không đời nào người đàn ông mà tôi đã thấy phù hợp trong vài tháng qua sẽ xuất hiện ở đây để gặp tôi ở vùng đất đáng yêu mà tôi sẽ đến' - và vậy mà anh Don Jr. đã tới.”

.

Ca sĩ "Automatic" nói thêm rằng trợ lý của cô ấy nói rằng anh ấy trông "rất thoải mái" và "hoàn toàn vui vẻ và tốt với mọi người" trong câu lạc bộ, điều này dường như mâu thuẫn với lập trường chống LGBTQ của chàng trai trẻ Trump ngày nay, O'Day nói.

.

“Tôi đã xem Instagram của Trump Jr. lần đầu tiên sau nhiều năm vào một đêm nọ và thấy đủ kiểu đùa cợt coi thường cộng đồng đồng tính nam, phụ nữ chuyển giới, v.v.,” cô nói. “Và tôi tự nghĩ, 'Trời ơi, bạn [Trump Jr.] cực kỳ thoải mái trong câu lạc bộ đồng tính đó. Trên thực tế, thoải mái đến mức cuối cùng chúng tôi đi vào phòng vệ sinh và lần đầu tiên quan hệ tình dục trong phòng vệ sinh của câu lạc bộ đồng tính nam.'”

​.

.

⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã nhận xét hôm thứ Tư rằng chính quyền không đồng ý với Tòa án Địa hạt Hoa Kỳ về quyết định của Quận Tây Louisiana nhằm tìm cách chặn liên lạc giữa chính phủ và các công ty truyền thông xã hội. Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo, Jean-Pierre nói rằng Bộ Tư pháp đang xem xét quyết định và Bạch Ốc sẽ rút lại bình luận về vấn đề này cho đến khi phân tích của Bộ Tư Pháp được kết luận đưa ra.

.

⚪ ---- Taylor Taranto, 37 tuổi, bị cáo buộc là kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1, đã bị bắt gần nhà của cựu Tổng thống Barack Obama vào tuần trước, “có ý định cho nổ tung xe van của y” và đe dọa cư dân khu vực lân cận, theo một biên bản tạm giữ. Một ngày trước khi bị bắt, Taranto bị cáo buộc đã phát trực tiếp lên mạng rằng y đang trên đường đến National Institute of Standards and Technology (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia) để thực hiện “nhiệm vụ một chiều” trên một chiếc xe tải tự lái cho phép anh ta đi rất xa khi nó “bắt đầu nổ.” Y cũng ám chỉ một cách mơ hồ Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, hồ sơ cho biết, nói rằng, “Hãy đến với bạn McCarthy. Không thể ngăn chặn những gì đang đến.”

.

Sau khi cảnh sát không tìm thấy y, Taranto đã phát trực tiếp một lần nữa, đưa ra những lời đe dọa chống lại Obama sau một bài đăng trên Truth Social từ Donald Trump, bao gồm cả địa chỉ được cho là của Obama. “Chúng tôi đã bao vây những kẻ thua cuộc này!”, y được cho là đã viết trên Telegram. Taranto sau đó đã đậu chiếc xe van của y ở khu vực lân cận nhà Obama, nơi anh ta tuyên bố rằng y đang tìm kiếm “điểm vào”. Y sau đó đã bị các nhân viên Mật vụ tóm gọn trong khu rừng gần đó. Chiếc xe van của y được cho là chứa đầy súng, đạn dược và vật liệu để chế tạo chất nổ.

.

⚪ ---- Một số chất được phát hiện tại Bạch Ốc vào cuối tuần qua đúng là cocaine, theo các đài Fox News và NBC News đã đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn xác nhận rõ ràng từ người phát ngôn của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS). Người phát ngôn nói rằng cuộc thử nghiệm chất mà Cơ quan Mật vụ được cho là đã tìm thấy tại Cánh Tây của Bạch Ốc vào Chủ nhật, cho thấy đó là cocaine.

.

Họ nói thêm rằng cocaine (bạch phiến) đã được phát hiện gần lối vào Cánh Tây, nơi du khách thường để lại đồ đạc cá nhân trước khi tham gia các tour du lịch. Các đài chỉ ra rằng cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và con trai ông Hunter, một người từng nghiện cocaine đã hồi phục, đều không có mặt tại Bạch Ốc khi vụ này được phát hiện.

.

.

⚪ ---- Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang cho biết hôm thứ Năm trong khi phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về tình hình kinh tế rằng kinh tế TQ đã bắt đầu "tăng trưởng". Li kêu gọi "tập trung chiến lược lớn hơn và tự tin hơn vào sự phát triển." Ông tiếp tục nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện "các chính sách có mục tiêu" giúp ổn định tăng trưởng và việc làm, đồng thời "ngăn ngừa rủi ro". Ông nhấn mạnh rằng TQ đặt mục tiêu "thiết lập một cơ chế liên lạc bình thường hóa giữa Chính phủ và các công ty tư nước ngoài."

Tony Tran

TIN VN. Đề nghị truy tố chủ công ty tân dược cùng đồng phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả.

TIN VN. Bộ Ngoại giao lên tiếng về thông tin liên quan Ban tổ chức đêm diễn của BlackPink (Hàn Quốc).

⚪ ---- Nhiều người đã chết hoặc bị thương hôm thứ Năm 6/7/2023 trong cuộc tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng dân sự của Lviv (phía Tây Ukraine) kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm ngoái, phá hủy toàn bộ các tầng của một tòa nhà dân cư bị tấn công và để lại những con đường bên dưới trong đống đổ nát.Có 4 người chết và 9 người khác bị thương, theo Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko báo cáo hôm thứ Năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng một phản ứng trên Telegram, nói rằng: "Thật không may, có những người bị thương và đã chết. Tôi xin chia buồn với những người thân! Chắc chắn sẽ có một sự đáp trả dành cho kẻ thù. Một sự đáp trả hữu hình."Zelensky cũng đăng cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy các tòa nhà đổ nát từ trên cao. Tầng thứ ba và thứ tư của tòa nhà bị tấn công đã bị đổ nát. Không quân Ukraine cho biết họ đã đánh chặn 7 trong số 10 hỏa tiễn hành trình Kalibr mà Nga bắn từ Biển Đen về phía khu vực Lviv và thành phố cùng tên vào khoảng 1 giờ sáng thứ Năm, AP đưa tin.Thị trưởng Andriy Sadovyi cho biết khoảng 60 căn hộ và 50 xe hơi trong khu vực bị Nga băn đã bị hư hại. Sadovyi gửi tới người dân trong một tin nhắn video, nói rằng cuộc tấn công là lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Lviv kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện từ tháng 2/2022.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Phần Lan Antti Helantera hôm thứ Năm để phản đối "chính sách đối đầu chống Nga" của Phần Lan nhằm mục đích "phá vỡ các mối quan hệ thương mại, kinh tế và liên khu vực". Bộ tuyên bố rằng việc Phần Lan gia nhập NATO gần đây đặt ra mối đe dọa đối với an ninh của Nga và cáo buộc Phần Lan "khuyến khích" Ukraine tiếp tục xung đột với Nga bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine.Helantera được thông báo rằng 9 nhà ngoại giao Phần Lan sẽ bị trục xuất khỏi Nga như một biện pháp trả đũa sau một hành động tương tự từ Phần Lan vào tháng Sáu. Ngoài ra, Nga sẽ thu hồi sự đồng ý đối với các hoạt động của Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại St. Petersburg từ tháng 10.⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chia sẻ với các phóng viên hôm thứ Năm rằng chính phủ Nga "không có khả năng cũng như không muốn" theo dõi các chuyển động của lãnh đạo Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng Prigozhin hiện không ở Belarus mà đang ở Nga. Lukashenko cũng bày tỏ tin tưởng rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không xóa sổ Prigozhin.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không "xóa sổ" lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin. "Điều gì sẽ xảy ra với ông Prigozhin tiếp theo đây? Vângà, mọi thứ xảy ra trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng Putin độc ác và thù hận đến mức Prigozhin sẽ bị 'giết' vào ngày mai... Không, điều này sẽ không xảy ra." Trước đó, Lukashenko tiết lộ rằng Prigozhin hiện không ở Belarus và đang ở trên lãnh thổ Nga.Lukashenko nói Prigozhin đang ở St. Petersburg, Nga, hoặc "có thể Prigozhin đã đến Moscow vào buổi sáng nay." Lukashenko cho biết các chiến binh Wagner đang "ở trong các trại cố định của họ", nơi họ rút lui sau cuộc chiến giành Bakhmut "để phục hồi." Ông nói với các nhà báo rằng ông không thấy rủi ro nào từ việc triển khai lực lượng Wagner ở Belarus.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Năm nói, cuộc chiến ở Ukraine "không phải và sẽ không phải là lý do để bất kỳ bên nào thực hiện một cuộc tấn công nguyên tử." Ông nói với các phóng viên rằng Nga nên hoàn thành việc chuyển giao vũ khí nguyên tử chiến thuật cho Belarus vào cuối năm nhưng nhắc lại rằng Belarus sẽ không tham chiến trừ khi bị tấn công.Lukashenko kêu gọi bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình "khi vẫn còn có thể" và bày tỏ tin tưởng rằng có thể đạt được một thỏa thuận. Ông cho biết Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này "nếu họ thực sự nhắm đến mục tiêu này". Ông nói thêm rằng ông dự định sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm cả tình hình với Tập đoàn Wagner đánh thuê.⚪ ----Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko hôm thứ Tư tiết lộ rằng nghi phạm trong vụ nổ tấn công Tòa án quận Shevchenkivskiy ở Kiev trước đó cùng ngày đã chết sau khi y "cho nổ tung mình". Klymenko xác nhận rằng 2 cảnh sát đã bị thương trong vụ nổ. Văn phòng Công tố thành phố Kiev trước đó tuyên bố rằng thủ phạm được cho là đã tự nhốt mình trong một căn phòng trong tòa nhà tòa án và cuộc điều tra sơ bộ cho thấy anh ta đã được lên kế hoạch xuất hiện với tư cách bị cáo trong một vụ án trước tòa.Theo văn phòng công tố, anh ta "đã cố gắng trốn khỏi nơi giam giữ khi đang ở trong nhà vệ sinh" và sau đó "sử dụng một thiết bị nổ không xác định". Truyền thông địa phương đưa tin riêng rằng nghi phạm là Ihor Humenyuk, bị truy tố tội ném lựu đạn gần tòa nhà Verkhovna Rada vào năm 2015.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư nói rằng khả năng sản xuất vũ khí của Ukraine đang tiến bộ không ngừng. Nói trong một video được đăng trên trang Telegram của mình, Zelensky cảm ơn tất cả mọi người "những người làm việc để hoàn thành nhiệm vụ chiến lược, quan trọng này."Gần đây, ông Zelensky nhấn mạnh rằng nước này phải "thể hiện kết quả" trên chiến trường trước hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Vilnius vào ngày 11 và 12/7, cũng sẽ bao gồm cuộc họp đầu tiên của Hội đồng NATO-Ukraine.⚪ ---- Hải quân Iran đã cố gắng bắt giữ hai tàu chở dầu ở eo biển Hormuz hôm thứ Tư nhưng Hoa Kỳ đã ngăn chặn các nỗ lực này. Phát ngôn viên Hạm đội 5 của Hải quân Hoa Kỳ Tim Hawkins tuyên bố: "Hải quân Iran đã cố gắng bắt giữ các tàu chở dầu thương mại đi qua hợp pháp vùng biển quốc tế. Hải quân Hoa Kỳ đã phản ứng ngay lập tức và ngăn chặn những vụ bắt giữ đó." Iran đã không bình luận gì.⚪ ---- Công ty xe hơi General Motors đã tiết lộ vào thứ Tư rằng doanh số bán hàng của họ trong quý hai đã tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán hàng trong sáu tháng đầu năm 2023 tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Số đơn vị xe bán được trong quý 2 và nửa đầu năm lần lượt là 691.978 và 1.295.186 xe.Tất cả các thương hiệu của công ty, Buick, Cadillac, Chevrolet và GMC, đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số bán hàng trong quý hai ở mức hai con số, với 48% của Buick dẫn đầu bảng xếp hạng.⚪ ---- Toyota Motor North America (TMNA), một công ty phụ của công ty sản xuất xe hơi Nhật Bản, đã báo cáo rằng doanh số bán hàng trong tháng 6 đã tăng 14,9% lên 195.448 xe chỉ riêng tại Hoa Kỳ, với số lượng xe điện bán ra chiếm 26,4% doanh số hàng tháng, hay 51.535 xe.Trong tháng 6, doanh số của bộ phận Toyota tăng 14,4% lên 168.680 xe. Tương tự, bộ phận Lexus đã bán được 26.768 chiếc trong cùng kỳ, tăng 18,1% so với tháng 6 năm 2022. Phó Chủ tịch Điều hành Kinh doanh của TMNA Jack Hollis nói: "Chúng tôi tiếp tục tập trung vào nhu cầu của khách hàng với một số sản phẩm mới và được làm mới trong nửa đầu năm nay, bao gồm Toyota Crown hoàn toàn mới và chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của thương hiệu Lexus, RZ 450e."⚪ ---- Lộ bí mật của Nhật cho Trung Quốc. Các công tố viên Tokyo hôm thứ Tư đã truy tố một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại viện công nghệ công nghiệp quốc gia Nhật Bản vì cáo buộc làm rò rỉ dữ liệu cho một công ty Trung Quốc. Quan Hengdao, 59 tuổi, người bị bắt vào tháng 6/2023 vì nghi ngờ vi phạm luật cấm cạnh tranh không lành mạnh, đã bị Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia sa thải hôm thứ Tư. Hiện chưa rõ liệu Quan có thừa nhận cáo buộc hay không.Theo bản cáo trạng và các nguồn khác, Quân bị cáo buộc đã gửi email chứa dữ liệu về các hợp chất flo cho một công ty sản xuất sản phẩm hóa chất ở Bắc Kinh vào tháng 4/2018. Vào thời điểm đó, anh đã tiếp cận được các bí mật thương mại tại viện có trụ sở tại tỉnh Ibaraki. Các hợp chất flo được sử dụng làm khí cách điện và được sử dụng làm chất cách điện trong các thiết bị điện như máy biến áp. Quan được học viện Nhật Bản thuê vào năm 2002. Ông cũng giảng dạy tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh, nơi được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, theo các nguồn điều tra và trang web Trung Quốc.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Úc ngừng che chở cho những người đào tỵ, sau khi Ngoại trưởng Úc Penny Wong bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Hồng Kông ban hành lệnh bắt giữ tám nhà hoạt động ở nước ngoài, trong đó có hai người sống ở Úc. Công dân Úc và học giả pháp lý Kevin Yam, và cựu chính trị gia Hồng Kông Ted Hui, người đã trốn khỏi hòn đảo này và hiện đang sống ở Adelaide, nằm trong số 8 người bị truy nã vì cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia gây tranh cãi. Trưởng đặc khu Hồng Kông cho biết họ sẽ bị "truy đuổi suốt đời".Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với ABC News Breakfast: "Tất nhiên là tôi thất vọng. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ hợp tác với Trung Quốc ở những nơi có thể. Nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý ở những nơi chúng tôi phải làm. Quyết định chỉ sau một đêm này là một ví dụ cho thấy Úc và Trung Quốc có những cách tiếp cận khác nhau đối với những vấn đề này. Và chúng tôi sẽ bảo vệ các giá trị của mình."Những người lưu vong nổi tiếng khác, lưu vong tại Hoa Kỳ và Anh, là các nhà hoạt động Nathan Law, Anna Kwok và Finn Lau, cựu chính trị gia Dennis Kwok, thành viên công đoàn Christopher Mung và nhà bình luận trực tuyến Elmer Yuen. Cảnh sát Hong Kong đã treo giải thưởng trị giá 1 triệu đô la Hồng Kông (190.000 đô la Mỹ) cho thông tin dẫn đến mỗi vụ bắt giữ có thể xảy ra.Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nó đã tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm đe dọa nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của mọi người trên toàn thế giới". Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết chính phủ Anh sẽ "không tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm đe dọa và bịt miệng các cá nhân ở Anh và nước ngoài".⚪ ---- Texas: Cảnh sát cho biết cậu bé, 5 tuổi, đã chết khi bị sức đụng xe đã tông, phóng cậu ra khỏi xe hơi trong một vụ nhiều xe đụng nhau dọc theo I-10 vào tối ngày 4 tháng 7. Theo cảnh sát San Antonio, cậu bé Tony Tran đã không sử dụng ghế trẻ em khi chiếc xe chở cậu bé ngừng gấp. Điều đó khiến xe bị đâm từ phía sau trước khi tông với một chiếc xe tải trên làn đường hướng nam gần Santa Paula vào khoảng 5:30 chiều.Người lái xe không nêu rõ danh tính mà Tony Tran đang đi đã bị cảnh sát bắt vì tội ngộ sát. Một người khác đã phải nhập viện trong vụ đụng xe, dẫn đến một phần của xa lộ I-10 bị đóng cửa trong nhiều giờ vào tối thứ Ba.⚪ ----Theo báo Công an Nhân dân. Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Xuân Cường (SN 1976, ngụ quận Tân Phú) cùng 6 bị can khác về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” và “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Trước đó, trưa 13/12/2022, Công an quận 8 kiểm tra bãi xe không số trên đường Cao Lỗ (phường 4), bắt quả tang nhóm của Cường đang sản xuất thuốc giả. Kiểm tra, Công an phát hiện 10.000 lọ thuốc nhãn hiệu các loại như: Terpin Codein, Decotyl, Asmacort, Glotal… Ngoài ra, Công an còn thu nhiều dụng cụ được dùng để sản xuất thuốc giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Thuốc chữa bệnh giả sau khi xuất xưởng được Cường mang bán cho nhiều người, nhiều nhà thuốc ở quận Gò Vấp, quận Bình Tân, quận 10… Theo bảng giá các công ty dược cung cấp, số tân dược bị các đối tượng làm giả tương đương với hàng thật trị giá hàng tỷ đồng.⚪ ----Theo báo Thế Giới & Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin liên quan Ban tổ chức đêm diễn âm nhạc của nhóm BlackPink. Tại họp báo thường kỳ chiều 6/7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin cho rằng Ban tổ chức đêm diễn của ban nhạc BlackPink (Hàn Quốc) ủng hộ “đường chín đoạn”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Quan điểm của Việt Nam về chính sách đường chín đoạn đã được làm rõ nhiều lần. Liên quan đến câu hỏi của phóng viên, chúng tôi được biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh”. Về việc phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình “đường chín đoạn”, Người phát ngôn nhấn mạnh: “Việc quảng bá, sử dụng các ấn phẩm, sản phẩm có ‘đường chín đoạn’ là vi phạm và không được chấp nhận tại Việt Nam”.⚪ ----- HỎI 1: Du lịch cảnh giác: Xe lửa Anh quốc dự kiến 3 năm tới sẽ đóng cửa 1,000 phòng vé?ĐÁP 1: Đúng thế. Nghĩa là, 3 năm nữa, nếu bạn du lịch London và đang đứng ở nhà ga, sẽ thấy không có phỏng bán vé nào hết. Cơ quan công nghiệp đại diện cho 47 công ty điều hành tàu của Anh đã đưa ra một cuộc tham vấn cộng đồng về các đề xuất "hiện đại hóa" liên quan đến việc đóng cửa các phòng vé. Kế hoạch ba năm đóng cửa tới 1.000 phòng vé ở tất cả trừ các ga chính được sử dụng nhiều nhất sẽ cho thấy nhân viên phòng vé chuyển sang vai trò "trợ giúp khách hàng" trên các phòng chờ và sân ga để hỗ trợ hành khách tiếp cận giá vé rẻ nhất, tư vấn lập kế hoạch hành trình và giúp đáp ứng nhu cầu tiếp cận. Nhân viên cũng sẽ được chỉ định vào "các nhóm hỗ trợ di động" để cung cấp thêm trợ giúp trong các lĩnh vực như các trạm hiện không có nhân viên.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đại học Mỹ ưu tiên tuyển sinh chuyển từ TQ sang Ấn Độ?ĐÁP 2: Đúng thế. Bản Spring 2023 Snapshot on International Educational Exchange (Báo cáo tổng quan về Trao đổi giáo dục quốc tế vào mùa xuân năm 2023) của IIE cho thấy rằng, để chuẩn bị cho năm học 2023/24, các tổ chức giáo dục đại học Hoa Kỳ đang điều chỉnh để phù hợp với thị trường sinh viên Trung Quốc ngày càng khó đoán bằng cách tập trung nhiều nỗ lực tuyển dụng hơn ở những nơi khác. Trung Quốc vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng các nhà giáo dục Hoa Kỳ cũng đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút sinh viên ở các thị trường khác – đặc biệt là Ấn Độ.Báo cáo của IIE, dựa trên trả lời từ 527 tổ chức giáo dục đại học của Hoa Kỳ được thu thập từ ngày 27/4 đến ngày 19/5/2023, cũng chỉ ra rằng các nhà giáo dục Hoa Kỳ nhận thấy hiệu quả của việc tiếp cận sinh viên quốc tế đã có mặt ở Hoa Kỳ (ví dụ: học sinh trung học). Nghiên cứu mới của IIE chỉ ra rằng các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ hiện đang ưu tiên Ấn Độ hơn Trung Quốc với tư cách là nguồn sinh viên. Các thị trường tăng trưởng khác cũng rất được chú ý cho năm 2023/24. Phần lớn các tổ chức giáo dục đại học Hoa Kỳ báo cáo rằng các đơn đăng ký quốc tế cho năm học 2023/24 đã tăng (tức là, năm thứ hai liên tiếp).Chi tiết: