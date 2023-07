Ukraine: giao tranh ác liệt khắp chiến trường, quân Nga tiến ở phía Đông, quân Ukraine tiến ở phía Nam.

.

- Luật gia: vì bồi thẩm đoàn Miami đa số Cộng Hòa, có thể sẽ kết quả treo [hung jury] nhưng không thể xóa trắng tội của Trump

- Trên đài Newsmax, Steve Laffey (ứng viên Tổng Thống Cộng Hòa) nói Trump sẽ ở tù nhiều năm, tại sao nhiều cử tri Cộng Hòa vẫn ủng hộ

- Cựu Tổng cố vấn luật cho Bộ Trưởng Tư Pháp Neal Katyal: vụ Tòa Tối Cao cho từ chối dịch vụ với người đồng tính nên xử lại, vì nhân vật trong đơn kiện là giả mạo

- Nhóm Công tố đặc biệt Jack Smith phỏng vấn về cú phone Trump đòi Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia tìm phiếu để lật ngược bầu cử 2020

- Cảnh sát thủ đô truy tìm kẻ phá nổ 3 cơ sở kinh doanh

- Cấm phá thai thì ngừa thai: Nhiều đại học đặt máy bán thuốc ngừa thai Plan B, giá rẻ hơn ở tiệm thuốc Tây

- TQ: không xem Mark Zuckerberg là thân thiện

- Nga-TQ tăng cường hợp tác quốc phòng.

- NATO: không nên đánh giá thấp Nga

- Nga: đã chặn được 1 vụ ám sát người đứng đầu Cộng hòa Crimea [do Nga dựng lên]

- Quân Ukraine đã giải phóng thêm 9 km vuông ở phía đông và 28,4 km vuông ở phía nam

- Zelensky: Putin không có toàn quyền kiểm soát Nga, quyền lực Putin đang sụp đổ

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga: quân Ukraine phản công không tới đâu

- The Hague: tòa quốc tế bắt đầu điều tra tội ác của Nga chống Ukraine.

- Tập đoàn PMC Wagner đã nhận được 10 tỷ USD/năm từ ngân sách Nga từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023

- Ukraine: giao tranh ác liệt khắp chiến trường, quân Nga tiến ở phía Đông, quân Ukraine tiến ở phía Nam

- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: căng thẳng bây giờ hơn vụ khủng hoảng hỏa tiễn Cuba.

- Giám đốc CIA: muốn tuyển người Nga bất mãn với Putin, TQ đã trở thành "đối thủ tình báo và địa chính trị lớn nhất" của Mỹ.

- Đức: sẽ không gửi hỏa tiễn tầm xa Taurus tới Ukraine vì “có thể dùng để tấn công vào đất Nga”.

- Joe Biden sẽ thăm Anh, Litva và Phần Lan từ ngày 9 đến 13 tháng 7

- Chính phủ Thụy Điển lên án cuộc biểu tình đốt kinh Koran, cho dù vẫn cấp phép biểu tình đốt kinh

- Idaho: Trong Tuan Huynh bị bắt, bị truy tố vì hành hung 1 phụ nữ chung nhà, cầm dao dọa người can thiệp

- RFA: Việt Nam kêu gọi các hãng nền tảng mạng xã hội lớn dùng AI để loại những nội dung “chống Nhà nước".

- TIN VN. Siết nợ: Một ngân hàng rao bán gần 400 nhà hàng, khách sạn, resort khắp cả nước.

- TIN VN. Kỷ lục doanh nghiệp rời thương trường cán mốc 100.000 trong nửa năm.

- TIN VN. Nguy cơ thép ngoại từ TQ 'đè' thép nội.

- HỎI 1: Chỉ vì Trump, chính phủ Biden phải nộp 619 triệu đôla để vào lại UNESCO? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Nhiều đại học Nhật tăng biện pháp chống các giáo phái truyền giáo? ĐÁP 2: Đúng, vì cần ổn định.

.

QUẬN CAM (VB-3/7/2023) ⚪ ---- Cảnh sát thủ đô Washington, D.C., đang truy tìm một nghi phạm sau khi ba cơ sở kinh doanh bị tấn công bằng chất nổ vào cuối tuần qua. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng ba cơ sở kinh doanh đã bị tấn công bằng chất nổ trong khoảng thời gian 15 phút từ 4:30 sáng Chủ nhật.

.

Mục tiêu đầu tiên dường như là một Ngân hàng Truist Bank nằm trong khu 2300 của Washington Place. Nghi phạm đã kích nổ một thiết bị nổ trên vỉa hè bên ngoài một máy ATM. Một thiết bị nổ thứ hai đã được kích hoạt vài phút sau đó trên vỉa hè trước cửa trước của tiệm Nike Store tại dãy 700 của Phố H. Và mục tiêu thứ ba là một siêu thị Safeway nằm trong dãy nhà 300 của Phố 40. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã ném một "đồ vật kiểu cocktail Molotov" vào cơ sở kinh doanh.

.

Cảnh sát cho biết thiệt hại không xác định đã phát sinh tại cả ba hiện trường vụ án, từ đó nghi phạm chạy trốn trên chiếc Acura TL màu sâm-panh có biển số Maryland, cảnh sát cho biết.

"Các cơ sở kinh doanh đóng cửa vào thời điểm xảy ra hành vi phạm tội. Không có thương tích nào được báo cáo do những hành vi phạm tội này."

.

Cảnh sát đã công bố những bức ảnh tĩnh được chụp từ camera giám sát của chiếc xe chạy trốn Acura và của nghi phạm mặc áo sơ mi trắng trùm đầu. Cảnh sát đang treo giải thưởng 20.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm.

​.

⚪ ---- Trong khi nhiều tiểu bang ra luật cấm phá thai, một nỗ lực từ nhiều đại học đang giúp các nữ sinh viên ngừa thai. Do vậy cần thuốc Plan B. Kể từ tháng 11/2022, một thư viện tại Đại học University of Washington đã giới thiệu một loại máy bán hàng tự động khác thường, và loại máy này đã trở nên phổ biến hơn trong các đại học trên khắp đất nước kể từ khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bảo vệ hiến pháp đối với việc phá thai vào năm ngoái. Theo AP, chiếc máy đặc biệt này được dự trữ với ibuprofen, que thử thai và thuốc tránh thai vào buổi sáng.

.

Với tình hình một số tiểu bang ban hành lệnh cấm phá thai và những bang khác thực hiện các biện pháp bảo vệ và mở rộng khả năng tiếp cận với biện pháp tránh thai, máy móc là một phần trong nỗ lực thúc đẩy các trường đại học nhằm đảm bảo các biện pháp tránh thai khẩn cấp rẻ, kín đáo và được phổ biến rộng rãi. Các máy không được đặt trong các trường K-12 (lớp 12 trở xuống) đồng thời máy phải có các biện pháp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, đồng thời bao gồm các kế hoạch cúp điện và các mặt hàng hết hạn sử dụng.

.

Hiện có 39 trường đại học ở 17 tiểu bang có máy bán thuốc tránh thai khẩn cấp và ít nhất 20 trường khác đang cân nhắc sử dụng chúng, theo Hiệp hội tránh thai khẩn cấp Hoa Kỳ. Một số, chẳng hạn như Đại học Tulsa ở Oklahoma, nằm ở các tiểu bang mà phần lớn việc phá thai bị cấm. Việc mua thuốc Plan B và các thuốc mô phỏng theo công thức chung (generic) không kê đơn là hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang.

.

Thuốc ngừa thai bán ở máy ở nhiều đại học lại rẻ hơn ở tiệm thuốc Tây. Máy của đại học UW, được cài đặt sau một chiến dịch do sinh viên lãnh đạo, cung cấp các hộp thuốc dạng mô phỏng Plan B với giá 12,60 đô la, bằng khoảng 1/4 so với giá của các phiên bản có nhãn hiệu được bán trong các cửa tiệm; hơn 640 gói thuốc đã được bán cho đến nay. Thuốc ở một số máy thậm chí còn rẻ hơn ở UW, thấp nhất là 7 đô la một hộp. Đó là bởi vì nó được bán với giá chỉ cao hơn giá mua sỉ, so với giá bán lẻ ở hiệu thuốc Tây có thể lên tới 50 đô la.

.

⚪ ---- Jill Wine-Banks (cựu công tố viên Watergate) và nhà sử học Michael Beschloss đã hồi tưởng, so sánh hành vi và những rắc rối pháp lý của Donald Trump với hành vi của cựu Tổng thống Richard Nixon.

.

Bechloss nói: "Nếu Jill và các đồng nghiệp của cô trong nhóm truy tố đặc biệt Watergate buộc tội Nixon như họ muốn, và Ford không ân xá cho 30 ngày sau khi Nixon rời nhiệm sở, thì ít nhất Nixon có thể đã đi đến bờ vực của một phiên tòa. Có lẽ phiên tòa có thể đã bắt đầu. Nếu điều đó xảy ra, nếu Nixon ở gần nhà tù như vậy, như tôi nghĩ Jill và tôi đồng ý rằng Trump sẽ như vậy, trong hoàn cảnh như vậy."

.

Wine-Banks đồng ý, lưu ý rằng vào thời điểm đó, bà đang ra sức để truy tố Nixon bất kể ý kiến ​​về việc có là tổng thống đương nhiệm và sau đó là cựu tổng thống: "Chúng tôi đã không thể làm điều đó. Mặc dù Donald Trump là một người không biết xấu hổ và không được pháp luật công nhận hay coi trọng, nhưng tôi nghĩ rằng việc Nixon phải chịu trách nhiệm có thể đã gửi một thông điệp tới Trump rằng lẽ ra Trump phải tự kềm chế, nếu Trump nghe lời luật sư của Trump nói rằng, "ông [Trump] không thể làm những điều này. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt."

.

Wine-Banks tiếp tục, nói rằng một trong những vấn đề lớn nhất xung quanh vấn đề này là mạng Fox và mạng truyền thông xã hội cho phép tồn tại một thực tế ảo và hàng triệu người cuối cùng tin vào những lời dối trá: "Chúng ta đã loại bỏ 60 trường hợp [Trump kiện] cho là gian lận. Không có gian lận trong cuộc bầu cử. Nhưng mọi người vẫn tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp bởi vì Trump bịa đặt, nói to và nói điều đó thường xuyên. Tôi nghĩ chúng ta còn nhiều điều phải hoàn thành về mặt dân chủ."

.

Còn bồi thẩm đoàn phán là phiên xử lơ lửng, không kết luận được (hung jury)? Hasan hỏi về vụ kiện ở Florida và liệu Trump có thể được xét xử công bằng trước bồi thẩm đoàn gồm những người ủng hộ ông hay không.

.

Wine-Banks nói: "Hãy để tôi bắt đầu với điểm thứ hai của bạn, đó là, sẽ có một bồi thẩm đoàn bị treo. Đó là một rủi ro ở Florida. Đặc biệt, ở Ft. Pierce, nơi có nhiềungười Cộng Hòa, rõ ràng là có thể có một bồi thẩm đoàn bị treo [bất quyết để cứu Trump]. Không có chuyện sẽ có một phán quyết trắng án. Tôi nói vậy bởi vì các bồi thẩm viên rất coi trọng hướng dẫn từ thẩm phán nói rằng bạn phải đánh giá dựa trên bằng chứng trong phòng xử án này. Dựa trên những gì đã được công khai về bằng chứng. Vụ việc rất nghiêm trọng. Và có những vụ án ở New Jersey, đang chờ xảy ra. Tôi không thể tưởng tượng dựa trên đoạn băng ghi âm mà sẽ không có một bản cáo trạng nào ở New Jersey vì đã cho một người xem tài liệu mật cho một người không có giấy phép an ninh."

.

.

⚪ ---- Dựa trên bằng chứng mới cho thấy một vụ kiện mang tính bước ngoặt của Tòa án Tối cao về quyền tôn giáo và Tu chính án thứ nhất (để từ chối dịch vụ với người đồng tính) dựa trên một tuyên bố không có thật (vì nhân vật đồng tính trong hồ sơ tòa không có thật), cựu Tổng cố vấn luật cho Bộ Trưởng Tư Pháp Neal Katyal (chức vụ Solicitor General of the United States cao hàng thứ 4 trong Bộ Tư Pháp) nói rằng Bộ Trưởng Tư Pháp của tiểu bang Colorado có nhiệm vụ yêu cầu tòa xét xử lại vụ án và rằng một Thẩm phán tòa tối cao cũng có thể yêu cầu tòa án xem xét thông tin mới.

.

Nói chuyện với người dẫn chương trình Michael Steele, chuyên gia pháp lý đã trích dẫn một báo cáo từ New Republic rằng nhà thiết kế trang web Lorie Smith đã tuyên bố rằng, "Tôi sẽ không thể tạo trang web cho hôn nhân đồng giới vì làm điều đó sẽ làm tổn hại đến đức tin Cơ đốc của tôi." Vì bà Lorie Smith nói, trong Kinh Thánh, Thiên Chúa nói hôn nhân là giữa nam và nữ, không có đồng giới. Nên bà từ chối dịch vụ của một cặp đôi đồng giới tên là Stewart và Mike.

.

Tuy nhiên, khi được phóng viên Melissa Gira Grant của báo New Republic liên hệ, Stewart nói rằng không có chuyện đó xảy ra và anh không phải là người đồng tính, vì anh đã kết hôn với một phụ nữ và tình cờ là một nhà thiết kế trang web nên anh không liên hệ gì để thuê bà Lorie Smith làm trang web.

.

Luật gia Katyal cho rằng có lý do chính đáng để tòa án xem xét lại phán quyết gây tranh cãi của họ: “Tòa án Tối cao có một thủ tục để yêu cầu một phiên điều trần lại, vì vậy có thể nói, 'Này Tòa án Tối cao, có một sự thật mới xuất hiện và chúng tôi cần bạn xem xét lại phán quyết của mình', vì vậy điều đó là có thể. "Tòa án Tối cao cũng có thể tự mình yêu cầu một cuộc họp ngắn về câu hỏi mới này về việc liệu vụ án này có bịa đặt hay không."

.

"Những người bảo thủ hiện đang bảo vệ quyết định nói rằng y hệt hồ sơ Roe vs Wade, Roe không mang thai vào thời điểm đưa ra quyết định và điều đó khác," ông giải thích thêm. "Roe đang mang thai vào thời điểm nộp đơn khiếu nại, vì vậy cô ấy đang gặp phải vấn đề chính xác mà cô ấy đang cố gắng khắc phục, đó là tìm cách phá thai vì cô ấy đang mang thai. Ở đây, nhà thiết kế web này chưa từng thực hiện một trang web nào dành cho LGBT. cặp đôi. Đó là tình huống hoàn toàn ngược lại, nó hoàn toàn là giả thuyết và bịa đặt. Tôi nghĩ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Colorado nên xem xét việc đưa đơn yêu cầu điều trần lại lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ."

.

⚪ ---- Trong một cuộc thảo luận nhóm trên đài Newsmax, cựu Thị trưởng Cranston (Rhode Island), Steve Laffey, một trong những ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa đầu tiên đã nói thẳng về cựu Tổng thống Donald Trump. Cuộc thảo luận xoay quanh đoạn ghi âm của Trump, trong đó ông nói rằng ông không giải mật một bộ tài liệu mật mà ông có và đang cho người khác xem. Nó nói rõ rằng Trumpy hiểu rằng Trump đã không giải mật thông tin và rằng Trump "nên" làm như vậy trước khi rời nhiệm kỳ tổng thống.

.

Laffey nói về cuốn băng. "Tôi là người đầu tiên tranh cử với Donald Trump. Tôi là người đầu tiên nói rằng Trump cần phải rời khỏi cuộc đua. Và tôi nghĩ rằng TRump sẽ phải ngồi tù trong một thời gian dài. Trump cần phải rời khỏi cuộc đua để đất nước bây giờ có thể làm những việc bình thường như cố gắng tìm ra cách để nâng đỡ tầng lớp trung lưu.'

.

Laffey cũng đặt câu hỏi về những người đã đi cùng Trump, cười nhạo về các tài liệu bí mật:"Đảng Cộng Hòa của tôi và phản ứng từ những người khác đang tranh cử tổng thống thật kỳ quái. Họ muốn ân xá cho Trump. Họ - bạn biết đấy, Trump đã gọi [Công tố đặc biệt] Jack Smith là kẻ loạn trí. Jack Smith không hề loạn trí. Jack Smith vừa trở về từ tòa quốc tế The Hague. Jack Smith tống những kẻ giết người vào tù. Tôi không muốn đối mặt với Trump."

.

⚪ ---- Một phụ tá hàng đầu của Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia (Brad Raffensperger) đã được phỏng vấn bởi các nhà điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith, theo báo Atlanta Journal-Constitution đưa tin. Chris Harvey từng là giám đốc bầu cử của tiểu bang Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020, báo này cho biết. Harvey rời văn phòng Bộ trưởng vào tháng 5/2021, với lý do bị dân MAGA dọa giết. Ông hiện là phó giám đốc của Hội đồng đào tạo cảnh sát Georgia Peace Officers Standards and Training Council.

.

Các nhà điều tra liên bang muốn hỏi những nỗ lực của Donald Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 đã phỏng vấn Raffensperger hôm thứ Tư tại Atlanta, báo này cho biết. Báo cáo cho biết rất ít thông tin về cuộc họp vào tối thứ Tư, bao gồm cả việc Raffensperger có tự nguyện xuất hiện hay không, cuộc họp kéo dài bao lâu hoặc những gì đã được thảo luận. (Trump đã điện thoại, yêu cầu Raffensperger tìm 11,780 phiếu để thắng Biden, cú phone này có ghi âm.)

.

⚪ ---- Các quan chức Trung Quốc coi Giám đốc điều hành Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg là không thân thiện do những nhận xét trong quá khứ, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, việc Zuckerberg chỉ trích ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc TikTok và các cáo buộc ăn cắp công nghệ đã góp phần khiến Trung Quốc có quan điểm tiêu cực về anh.

.

Báo cáo cho rằng điều này có thể cản trở kế hoạch "khởi động lại hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Meta bằng cách bán bộ tai nghe Quest (Quest headsets) tại quốc gia này." Công ty bị cáo buộc đã tổ chức các cuộc thảo luận với các doanh nghiệp Trung Quốc về khả năng hợp tác, bao gồm cả Tencent Holdings, nhưng các nguồn tin cho biết các giám đốc điều hành "lo lắng" rằng Meta có thể phải đối mặt với những thách thức pháp lý do hình ảnh của Zuckerberg đối với các quan chức.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu cho biết hôm thứ Hai rằng ông đã gặp Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Nikolay Yevmenov, và lưu ý rằng họ bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng. Li nói: “Chúng tôi tin rằng thông qua những nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ giữa quân đội hai nước sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu và tăng cường, sẽ không ngừng phát triển và đạt đến một tầm cao mới. Có sự trao đổi chặt chẽ và tương tác thường xuyên giữa hải quân Trung Quốc và Nga. Chúng tôi hy vọng rằng cả hai bên sẽ tăng cường quan hệ ở mọi cấp độ."

.

Li bày tỏ hy vọng rằng hai nước Nga-TQ sẽ tổ chức các cuộc tập trận và tuần tra chung thường xuyên. Cuối tuần qua, truyền thông đưa tin Nga đã mua máy bay không người lái quân sự từ Trung Quốc để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, mặc dù trước đó Bắc Kinh khẳng định họ không cung cấp thiết bị quân sự sát thương cho Moscow.

.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Robert Bauer hôm thứ Hai cảnh báo rằng không nên đánh giá thấp Nga mặc dù Nga đang chịu tổn thất ở Ukraine. Bauer nói: “Họ có thể không cao 11 ft (3,35 mét), nhưng chắc chắn không cao 2 ft (7 centimét). Chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp người Nga và khả năng phục hồi của họ," ông nói thêm.

.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin không có toàn quyền kiểm soát đất nước và cuộc nổi dậy của Wagner cho thấy "quyền lực mà ông ấy từng có đang sụp đổ". Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận Nga tiếp tục đạt được những bước tiến trên chiến trường.

.

⚪ ---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm thứ Hai nói họ đã ngăn chặn một vụ ám sát người đứng đầu Cộng hòa Crimea [đã sáp nhập vào Nga từ 2014] là Sergey Aksyonov, do Moscow tổ chức. Bản văn FSB viết: "Một công dân Nga, sinh năm 1988, được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển dụng và tham gia một khóa học về các hoạt động trinh sát và lật đổ trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả đào tạo về nổ mìn, đã bị bắt giữ." FSB nói thêm rằng nghi phạm thú nhận đã lên kế hoạch ám sát, được cho là âm mưu thực hiện bằng cách cho nổ tung xe của Aksyonov.

RFA: Việt Nam kêu gọi các hãng nền tảng mạng xã hội lớn dùng AI để loại những nội dung “chống Nhà nước".

TIN VN. Siết nợ: Một ngân hàng rao bán gần 400 nhà hàng, khách sạn, resort khắp cả nước.

TIN VN. Kỷ lục doanh nghiệp rời thương trường cán mốc 100.000 trong nửa năm

TIN VN. Nguy cơ thép ngoại từ TQ 'đè' thép nội.

⚪ ---- Lực lượng Vũ trang Ukraine đã giải phóng thêm 9 km vuông ở phía đông và 28,4 km vuông ở phía nam vào tuần trước, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar báo cáo trên Telegram vào ngày 3 tháng 7. Bà cho biết cả hai hoạt động tấn công và phòng thủ vẫn tiếp tục ở phía đông. Quân đội Ukraine đang tiến công ở khu vực Bakhmut, trong khi quân Nga đang tiến hành các chiến dịch tấn công ở Lyman, Avdiyivka và Maryinka của mặt trận.Maliar nói: “Kẻ thù đang cố gắng đẩy lùi quân đội của chúng ta ra khỏi vị trí của chúng nhưng đã nhận được sự phản kháng xứng đáng. Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở đó.”Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở khu vực Melitopol và Berdyansk ở phía nam. Cụ thể, quân đội Ukraine đã tiến về phía Novodarivka – Pryiutne, Novodanylivka – Robotyne và Novosilka– Staromaiorske.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin không có toàn quyền kiểm soát đất nước Nga, theo lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Hai. Ông nói rằng khả năng kiểm soát các khu vực của Nga của Tập đoàn Wagner "cho thấy điều đó dễ dàng như thế nào" và rằng "quyền lực theo chiều dọc mà ông ấy từng có đang sụp đổ."Zelensky nhắc lại rằng Ukraine không sẵn sàng nhượng Crimea cho Nga. "Chúng tôi không thể hình dung Ukraine không có Crimea. Và trong khi Crimea đang nằm dưới sự chiếm đóng của Nga, điều đó chỉ có một điều: chiến tranh vẫn chưa kết thúc", ông nói, nhấn mạnh rằng Ukraine không thể chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bao gồm việc mất quyền kiểm soát bán đảo.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu hôm thứ Hai tuyên bố rằng cuộc phản công của Ukraine đã không đạt được mục tiêu theo bất kỳ hướng nào. Ông nói: “Điều này minh chứng cho kỹ năng của các máy bay chiến đấu của chúng ta và rõ ràng đã thổi phồng kỳ vọng từ các loại vũ khí được khoe khoang của phương Tây”.Shoygu cũng báo cáo rằng các lực lượng Nga "tiếp tục gây thiệt hại bằng hỏa lực hiệu quả cho kẻ thù, làm giảm đáng kể khả năng tấn công của chúng", theo RIA Novosti. Ông cáo buộc Ukraine đang tiếp tục cuộc tấn công bất chấp "những tổn thất đáng kể" trước sự khăng khăng của các đồng minh phương Tây và rằng họ "đang cố gắng bù đắp cho việc không thể đảm bảo thành công trên thực địa thông qua các cuộc tấn công khủng bố vào các mục tiêu dân sự."⚪ ---- Ủy ban châu Âu thông báo Trung tâm quốc tế truy tố tội xâm lược Ukraine (ICPA: International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine) đã khai trương tại thành phố The Hague (Hòa Lan) hôm thứ Hai. Tòa án do Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự Liên minh Châu Âu (Eurojust) tổ chức và nhằm mục đích điều tra các tội ác chiến tranh của Nga và "tạo điều kiện xây dựng vụ án cho các phiên tòa trong tương lai."ICPA sẽ hợp nhất các công tố viên quốc gia được lựa chọn, cho phép họ "làm việc cùng nhau hàng ngày, trao đổi bằng chứng nhanh chóng và thống nhất về một chiến lược chung", Ủy ban cho biết, trong khi Eurojust sẽ cung cấp hỗ trợ hoạt động, pháp lý, tài chính và hậu cần, bao gồm cả việc bảo quản, lưu trữ và phân tích chứng cứ. "Bằng chứng về vô số tội ác quốc tế do Nga gây ra đang ngày càng chồng chất. Trung tâm công tố quốc tế mới sẽ đóng vai trò chính trong việc đảm bảo rằng những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra trước công lý, bao gồm cả tội xâm lược. Chúng tôi sẽ không từ bỏ bất cứ trở ngại nào để giữ ông Putin và tay sai của ông ta phải chịu trách nhiệm," theo Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen cho biết.⚪ ---- Tập đoàn PMC Wagner đã nhận được hơn 858 tỷ RUB (9,755 tỷ USD) từ quỹ ngân sách Nga từ tháng 5/2022 đến tháng 5/2023 trong các hợp đồng đã ký, theo nhà tuyên truyền người Nga kiêm người dẫn chương trình truyền hình Vesti Nedeli trên Russia 1 TV, Dmitriy Kiselyov, cho biết vào ngày 2/7. Nhóm công ty Concord, thuộc sở hữu của gia đình Prigozhin, đã nhận thêm 845 tỷ RUB (9,607 tỷ USD) từ ngân sách Nga.Con số lớn khoảng 10 lần, hay 20 lần, tùy cách tính, so với con số Putin từng nói. Nhà độc tài Nga Vladimir Putin, người đã thừa nhận rằng Kremlin tài trợ cho lính đánh thuê, đã hạ thấp số tiền gấp mười lần. Putin cho biết trong cuộc họp với các quan chức quân sự vào ngày 27/6 rằng PMC Wagner được tài trợ hoàn toàn bởi nhà nước Nga. Lính đánh thuê Wagner đã nhận được trong khoảng thời gian hàng năm nói trên hơn 86 tỷ RUB (hơn 978 triệu USD), bao gồm 70 tỷ RUB (820 triệu USD) cho nhu cầu của các chiến binh và 15 tỷ RUB (180 triệu USD) cho "các khoản thanh toán khuyến khích". 110 tỷ RUB khác (1,3 tỷ USD) được gọi là "thanh toán bảo hiểm".⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm Chủ nhật cho biết quân Ukraine đang "giao tranh ác liệt" với quân Nga trên khắp đất nước. Maliar cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng Nga đang đạt được những tiến bộ theo một số hướng, bao gồm Avdiivka, Marinka và Lymanske.Trong khi đó, bà nói rằng quân Ukraine cũng đang dần tiến lên trong cuộc phản công theo hướng Berdyansk và Melitopol. "Quân đội của chúng tôi phải đối mặt với sự kháng cự dữ dội của kẻ thù, khai thác từ xa, đảo lộn nguồn dự trữ, nhưng kiên trì và không ngừng tạo điều kiện để tiến lên phía trước nhanh nhất", Maliar nói.⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm Chủ nhật đã so sánh kịch bản địa chính trị hiện tại với cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba. "Thế giới thấy mình đang ở trong một cuộc đối đầu tồi tệ hơn nhiều so với cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba bởi vì các đối thủ của chúng ta đã quyết định phải thực sự đánh bại cường quốc nguyên tử lớn nhất, tức là Nga," Medvedev viết trong một bài báo đăng trên Rossiyskaya Gazeta.Các tuyên bố bổ sung cho những gì ông nói ngày hôm qua khi ông cảnh báo rằng khả năng bố trí vũ khí nguyên tử ở Ba Lan có thể rất nguy hiểm và dẫn đến một cuộc đối đầu nguyên tử.⚪ ---- Giám đốc CIA đã có một bài phát biểu về nhiều lĩnh vực tại Anh hôm thứ Bảy, trong đó ông nói rằng cơ quan tình báo Mỹ sẽ không bỏ qua cơ hội tuyển dụng những người Nga bất mãn với cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine và gọi Trung Quốc là "đối thủ tình báo và địa chính trị lớn nhất" của Mỹ.William Burns đã đưa ra nhận xét của mình trong một bài giảng cho Ditchley - một tổ chức từ thiện do tư nhân tài trợ của Anh được thành lập để hỗ trợ Liên minh xuyên Đại Tây Dương giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Bài phát biểu cũng nêu bật những thách thức từ biến đổi khí hậu và các vụ cháy rừng gần đây cho đến các đại dịch như COVID-19.Trong hai thập niên qua khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nắm quyền, Burns cho biết ông đã học được rằng việc đánh giá thấp "quyết định" của Putin trong việc kiểm soát Ukraine là một "sai lầm". Burns nói, Putin tin rằng Nga không thể trở thành một siêu cường vĩ đại nếu không kiểm soát Ukraine mà Putin không coi là một quốc gia thực sự. Ukraine là một phần của Liên Xô cho đến khi giải thể vào năm 1991.⚪ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm Chủ nhật nhấn mạnh rằng Đức sẽ không gửi hỏa tiễn tầm xa Taurus tới Ukraine trong bối cảnh nước này đang có chiến tranh với Nga. Scholz nhấn mạnh Berlin không muốn cung cấp cho Kiev những vũ khí “có thể dùng để tấn công vào đất Nga”. Vào tháng 5, Ukraine đã chính thức yêu cầu Đức cung cấp hỏa tiễn hành trình Taurus, sau đó Nga cảnh báo rằng động thái như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng hơn nữa.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm Anh, Litva và Phần Lan từ ngày 9 đến 13 tháng 7, Bạch Ốc thông báo vào Chủ nhật. Biden sẽ bắt đầu chuyến công du châu Âu của mình bằng chuyến thăm London, nơi ông sẽ gặp Vua Charles II và Thủ tướng Anh Rishi Sunak, sau đó sẽ đến Vilnius, nơi ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11 và 12/7. Tổng thống Mỹ sẽ kết thúc chuyến công du tại Phần Lan, nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ-NOrdi vào ngày 13/7.⚪ ---- Chính phủ Thụy Điển hôm Chủ nhật đã lên án cuộc biểu tình đốt kinh Koran gần đây ở Thụy Điển. "Chính phủ Thụy Điển hoàn toàn hiểu rằng các hành vi bài Hồi giáo do các cá nhân thực hiện tại các cuộc biểu tình ở Thụy Điển có thể gây khó chịu cho người Hồi giáo", Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố. "Chúng tôi cực lực lên án những hành động này, không hề phản ánh quan điểm của chính phủ Thụy Điển," nó nói thêm.Trước đó, cảnh sát Thụy Điển đã cho phép cuộc biểu tình diễn ra, nhấn mạnh rằng "việc bảo vệ hiến pháp [quyền tự do đốt kinh] được ưu tiên hơn lệnh cấm lửa." Sau vụ đó, các nước Hồi giáo, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, đã chỉ trích mạnh mẽ Stockholm.⚪ ---- Cảnh sát Idaho nói Trong Tuan Huynh đã đe dọa một người đàn ông khác bằng dao dẫn đến phạm trọng tội, cũng đã bị truy tố tội hành hung trong một cuộc ẩu đả trước đó. Trong Tuan Huynh, 30 tuổi, đã bị truy tố tội hành hung nghiêm trọng và tội hành hung gia đình, hồ sơ tòa án cho thấy. Cảnh sát Pocatello nói, vụ hành hung xảy ra tại một ngôi nhà trên dãy 2400 Legacy vào khoảng 1 giờ sáng ngày 21/6/2023, theo một bản khai hữu thệ về nguyên nhân có thể xảy ra.Khi cảnh sát đến nhà, họ thấy một người đàn ông, sau này được xác định là Huynh, trên hiên nhà với vết máu trên trán. Cảnh sát hỏi Huỳnh máu từ đâu ra, nhưng anh ta đưa tay ra và nói: “Xin lỗi.” Theo bản khai, Huynh không nói được tiếng Anh. Các cảnh sát đã vào trong nhà và nói chuyện với một người khác, người này nói rằng anh nghe thấy Huynh và một phụ nữ cùng ở trong nhà, cãi nhau. Người đàn ông bước ra xem, và thấy Huynh xô ngã người phụ nữ. Anh nói rằng người phụ nữ đập đầu vào góc bồn tắm, vì vậy anh ta kéo Huỳnh xuống đất và giữ ghìm Huynh xuống để người phụ nữ có thể trốn thoát.Hai người đàn ông mới cãi nhau, và Huỳnh đi vào bếp và lấy một con dao làm bếp. Sau khi Huynh dùng dao đe dọa người đàn ông, người phụ nữ mà Huynh đang tranh cãi đã giựt lấy con dao từ Huynh và ném vào bồn rửa chén, theo báo cáo của cảnh sát cho biết. Nhưng Huỳnh chộp lấy một con dao khác. Cảnh sát đến ngay sau đó sau khi một người phụ nữ thứ hai trong nhà gọi 911.Nạn nhân nam nói với cảnh sát rằng đây không phải là lần đầu tiên Huynh dùng dao đe dọa những người trong nhà. Nạn nhân nữ đã được xe cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Portneuf để điều trị vết thương chảy nhiều máu sau gáy. Huynh bị bắt và đưa đến Nhà tù Quận Bannock. Huynh được ra tù sau khi nộp tiền thế chân $5,000. Nếu bị kết tội, Huỳnh có thể phải ngồi tù 5 năm 6 tháng. Huynh sẽ ra hầu tòa trước thẩm phán Aaron Thompson trong phiên điều trần sơ bộ vào thứ Tư.⚪ ----Theo Đài Á Châu Tự Do. Chính phủ Việt Nam tiếp tục yêu cầu những nền tảng mạng xã hội hãy sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phát hiện và xóa những nội dung trên mạng bị Hà Nội cho là “nhạy cảm” về chính trị. Mạng Diplomat ngày 3/7 dẫn lại tin mà Reuters loan hôm 30/6. Theo đó các nền tảng như Facebook, TikTok, YouTube bị chính phủ Việt Nam yêu cầu phải phối hợp với các cơ quan chức năng xóa bỏ nội dung bị cho “độc hại”. Yêu cầu vừa nêu được lặp lại tại cuộc họp tổng kết giữa năm của Bộ Thông tin- Truyền thông Việt Nam. Theo Diplomat, đây là dấu chỉ mới nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam mong muốn hạn chế các mạng xã hội do giúp khơi dậy sự bất đồng với giới cầm quyền. Suốt thời gian mấy năm qua, Việt Nam đã tăng cường áp lực đối với những mạng xã hội trong việc xóa bỏ nội dung “nhạy cảm chính trị”. Biện pháp này đi đôi với việc đàn áp mà hằng chục nhà báo độc lập, các nhà bảo vệ nhân quyền bị bắt và bị kết án với những bản án nặng nề.⚪ ----Theo Báo Người Lao Động. Có tới gần 400 tài sản bảo đảm cho các khoản nợ vay được ngân hàng rao bán, phần lớn là bất động sản gồm nhà hàng, khách sạn, resort… ở nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo một loạt danh sách tài sản bảo đảm cần xử lý để thu hồi nợ. Chỉ tính riêng địa bàn tỉnh Quảng Nam, ngân hàng này rao bán khoảng 35 tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và biệt thự, nhà hàng, khách sạn 3-4 sao trị giá từ vài chục tỉ đồng đến vài trăm tỉ đồng. Như ở TP Hội An, một bất động sản là biệt thự 3 sao có diện tích 686m được rao bán 110 tỉ đồng; nhiều khách sạn 3 sao, nhà hàng, homestay khác ở TP Hội An cũng được rao bán từ 33-40 tỉ đồng. Không chỉ ở Quảng Nam, thành phố du lịch bên cạnh là Đà Nẵng, VietinBank cũng rao bán một bất động sản là khách sạn 5 sao có diện tích 1.220m2 với giá 600 tỉ đồng.⚪ ----. Theo Báo Kinh Tế Sài Gòn Online. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, lượng doanh nghiệp hoạt động khó khăn buộc phải rời thương trường chạm mốc 100.000, ghi nhận mức cao kỷ lục về lượng doanh nghiệp đóng cửa trong nửa năm. Trong số này, TPHCM có hơn 20.000 doanh nghiệp, tức chiếm hơn 1/5 lượng doanh nghiệp trong nước rời thị trường trong 6 tháng. Lao động bị mất việc trong quí 2 năm 2023 là 217.800 người, tập trung chủ yếu ở các ngành dệt may, da giày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử, chế biến gỗ…⚪ ----Theo Báo Thanh Niên. Tiêu thụ trong nước lao dốc, xuất khẩu khó khăn, trong khi sản phẩm nhập khẩu ùn ùn khiến các doanh nghiệp thép VN càng lao đao. Trung Quốc chiếm hơn 50% lượng thép nhập khẩu vào VN. Đáng nói, sắt thép từ Trung Quốc luôn chiếm hơn 50% tổng lượng hàng nhập vào VN. Năm 2022, số liệu từ Tập đoàn SUMEC (Trung Quốc) cho biết VN là thị trường lớn thứ 2 mua thép các loại của Trung Quốc với hơn 5,46 triệu tấn, chiếm 10% tổng lượng thép xuất khẩu của nước này. Một số DN sản xuất trong nước cho hay hiện thép HRC nhập khẩu vào VN với thuế suất 0%. Đặc biệt, nhiều sản phẩm thép từ Trung Quốc nhập vào VN cũng đang được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 0% theo Hiệp định ACFTA mà VN và Trung Quốc đều tham gia. Đó là lý do thép Trung Quốc đang ồ ạt "chảy" vào VN, khiến các DN ngành này lao đao, thua lỗ.⚪ ---- HỎI 1: Chỉ vì Trump, chính phủ Biden phải nộp 619 triệu đôla để vào lại UNESCO?ĐÁP 1: Đúng thế. Hoa Kỳ sẽ trả 619 triệu đô la tiền lệ phí tích lũy để trở lại tổ chức văn hóa và nghệ thuật của LHQ UNESCO sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump rút lui vào năm 2019.Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dưới sự điều hành của Tổng thống Joe Biden đã gửi một lá thư cho Audrey Azoulay - tổng giám đốc của Tổ chức Kinh tế, Khoa học và Văn hóa LHQ - vào tháng trước thông báo ý định của quốc gia về việc tái gia nhập cơ quan văn hóa quốc tế.UNESCO đã họp hôm thứ Năm để xem xét đề xuất của Hoa Kỳ và tổ chức một cuộc bỏ phiếu với 132 phiếu ủng hộ, tức là đón nhận lại Hoa Kỳ, và chỉ có 10 phiếu chống, theo cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Nhiều đại học Nhật tăng biện pháp chống các giáo phái truyền giáo?ĐÁP 2: Đúng, vì cần ổn định. Một cuộc khảo sát của Kyodo News cho thấy, phần lớn các trường đại học Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp chống lại các giáo phái tuyển dụng tín đồ trong khuôn viên trường sau vụ xả súng gây chết người của cựu Thủ tướng Shinzo Abe một năm trước, làm gia tăng lo ngại rằng sinh viên có thể trở thành mục tiêu dễ dàng.Trong số 50 trường đại học đưa ra phản hồi hợp lệ, 28% hoặc 56% cho biết họ đã tăng cường các biện pháp cảnh báo sinh viên về nguy cơ gia nhập các giáo phái khi tranh cãi nổ ra sau khi Abe bị bắn chết vào ngày 8 tháng 7 năm ngoái.Tetsuya Yamagami đã nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã giết cựu lãnh đạo vì mối liên hệ của anh ta với Nhà thờ Thống nhất (Unification Church), thường được coi là một tà giáo. Người đàn ông 42 tuổi này có ác cảm với nhà thờ và nhắm vào Abe vì ông là cháu trai của cựu Thủ tướng Nobusuke Kishi, người đã giúp nhóm tôn giáo này thành lập ở Nhật Bản. Mẹ của Yamagami đã góp tiền rất nhiều cho nhà thờ, khiến gia đình rơi vào cảnh khốn cùng về tài chính và tinh thần.Chi tiết: