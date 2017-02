Thổ Nhĩ Kỳ Đã Xây 50% Tường Biên Giới Phân Cách Syria

ANKARA - Hơn 50% tường biên giới phân cách Thổ Nhĩ Kỳ với lân bang Syria đã đuợc hoàn tất, theo loan báo của nhà cầm quyền Ankara – truyền thông đưa tin: 290 kilomét trong tổng chiều dài biên giới 511 kilomét đã dựng xong, dẫn lời chủ nhà thầu.Chính quyền nói: an ninh biên giới đuợc củng cố, trong khi các tổ chức bênh vực nhân quyền báo động về nguy cơ mắc kẹt dân tị nạn tại biên giới phiá bắc Syria.Đuờng đang đuợc làm sát tường biên giới để tạo thuận lợi cho xe quân sự tuần tiễu. Phóng viên cho hay tường biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria là những tấm bê-tông có thể di chuyển nặng 7 tấn trải rộng qua các tỉnh Hatay, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak và Gaziantep – tuờng biên giới có thể tháo gỡ khi an ninh tăng tiến.Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy quan ngại về lực luợng võ trang gọi là YPG của người thiểu số Kurd đang bị Hoa Kỳ và Liên Âu gây áp lực để đóng biên giới không cho ISIS xử dụng vào việc tiếp tế nhân vật lực cho chiến trường Syria – Ankara can thiệp với chiến dịch Euphrates Shield, buộc lực luợng Kurd lui về bờ đông sông Euphrates.Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận khoảng 3 triệu người tị nạn Syria – Liên Âu muốn hạn chế làn sóng di dân nên giữ im lặng với kế hoạch dựng tường biên giới của Ankara.