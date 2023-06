Tướng Nga Sergey Surovikin hiện không bị bắt giữ và đã được trả tự do sau khi bị thẩm vấn. Ông bị xem à liên hệ vụ nổi loạn của quân đánh thuê Wagner.

.

- Mike Roman (cựu phụ tá Trump, giúp lập đại cử tri giả) ký hợp tác: khai hết với công tố để miễn tố. Roman là người thứ nhì sau Rudy Giuliani

- Trump sẽ bị truy tố thêm 45 tội... Công tố có thêm các bản ghi âm Trump thú tội

- 3 nhà đầu tư liên hệ Trump bị bắt vì đầu tư gian lận

- Trump xin quăng bỏ 1 đơn kiện Trump về tội phỉ báng đã bị 1 thẩm phán quăng bỏ hôm Thứ Năm.

- Mike Pence tới Ukraine, gặp Zelensky, ủng hộ chống Nga

- Joe Biden: Tòa Tối Cao xóa bỏ ưu đãi da màu trong tuyển sinh đại học là sai lầm

- Hunter Biden cấp dưỡng con rơi bằng tiền và tranh.

- Tình báo Ukraine sợ Nga sắp nổ lò nguyên tử: nhân viên Nga đóng tại nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia đã rời khỏi nơi này.

- Zelensky ra lệnh củng cố phía bắc (gần biên giới Belarus)

- Tỷ phú Nga Igor Makarov nhập tịch Cyprus, trở thành tỷ phú thứ 6 bỏ quốc tịch Nga từ khi Putin xâm lược Ukraine

- Tướng Nga Sergey Surovikin được trả tự do sau khi bị thẩm vấn

- Ba Lan bắt 1 vận động viên khúc côn cầu người Nga về tội gián điệp, do thám tuyến xe lửa chở vũ khí vào Ukraine.

- Báo WSJ: Mỹ sắp gửi Ukraine đại pháo tầm xa 306 kilômét

- Hội đồng Châu Âu: TQ vẫn là "đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống" của Liên Âu.

- Đại sứ quán TQ tại Hoà Lan phản đối vì Hòa Lan siết xuất cảng chất bán dẫn

- Mỹ: khí cầu TQ bị bắn rơi ở Mỹ hồi đầu năm nay đã không thu được bất kỳ tin nào trong chuyến bay của nó.

- Dân Canada sẽ không đọc tin từ Google nữa

- Vừa tốt nghiệp trung học, được bố tặng vé số cào, ai ngờ trúng số 50.000 đô la.

- Nhà ở Los Angeles, học ở UC Berkeley, đi phi cơ tới trường tuần 3 lần thay vì dọn nhà lên Bắc Calif. để tiết kiệm

- Quận Cam: chĩa súng cướp 4 đôi giày của 4 vị thành niên

- California: Hung Nguyen đã bỏ lỡ giải thưởng xổ số trị giá 1 triệu đô la dù đoạn video mua vé số thấy giống anh

- TIN VN. Quý II, số lao động bị mất việc là 217.800 người vì thiếu đơn hàng.

- TIN VN. Tòa án quân sự: 5 cựu tướng lãnh cùng nhận mức án 15 năm tù trở lên.

- TIN VN. Bắt nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

- HỎI 1: Chủ doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ lạc quan từ 60 tăng lên 63,1? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Điểm y tế tính chung cao nhất là ở Massachusetts, Hawaii, New Hampshire? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-30/6/2023) ⚪ ---- Một cựu quan chức chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã có một thỏa thuận hợp tác hơn với cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử 2020, theo hai nguồn tin nói chuyện với CNN hôm thứ Năm.

.

Mike Roman, người có liên quan đến kế hoạch của Trump nhằm thiết lập các nhóm đại cử tri giả ở các tiểu bang mà Tổng thống hiện tại Joe Biden đã giành chiến thắng, hiện là cộng sự thứ hai được biết đến của Trump thực hiện một thỏa thuận như vậy, sau khi có thông tin một cựu luật sư của Trump là Rudy Giuliani, cũng đã ký thỏa thuận tương tự (khai ra để miễn tố). Theo những thỏa thuận như vậy, một đối tượng sẽ chia sẻ thông tin với các điều tra viên với sự hiểu biết rằng thông tin đó có thể sẽ không được sử dụng để chống lại cá nhân họ trước tòa.

.

⚪ ---- Trump sẽ bị truy tố thêm 45 tội... Donald Trump có thể sớm phải đối mặt với các cáo trạng bổ sung từ Bộ Tư pháp, tờ The Independent đưa tin. Bộ đã chuẩn bị cho một “bản cáo trạng thay thế”, là những cáo buộc bổ sung có thể bao gồm các cáo buộc về tội nghiêm trọng hơn đối với Trump, theo báo cáo, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này.

.

Andrew Feinberg viết cho tờ The Independent rằng "Các công tố viên hiện đang chuẩn bị 'xếp chồng' thêm '30 đến 45 cáo buộc' lên trên bản cáo trạng 37 tội danh chống lại ông Trump vào ngày 8 tháng 6. Họ sẽ làm như vậy bằng cách sử dụng bằng chứng mới với các bản ghi âm khác mà các công tố viên đã thu được cho thấy ông Trump đưa ra những tuyên bố tự thú tội."

.

Quyết định về việc có theo đuổi các cáo buộc bổ sung từ một đại bồi thẩm đoàn cùng với địa điểm mà họ sẽ bị theo đuổi hay không, có thể sẽ phụ thuộc vào mức độ mà các công tố viên tin rằng thẩm phán xét xử vụ án có khả năng hành động như một luật gia công bằng, theo báo cáo.

.

Sự vô tư của Aileen Cannon được coi là một câu hỏi mở sau khi các quyết định của thẩm phán liên bang do Trump bổ nhiệm trong vụ án bị Khu vực 11 bảo thủ lật ngược. Luật sư cũng lãnh búa... Feinberg viết, “Ngoài ra, chúng tôi hiểu rằng nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith đã sẵn sàng đưa ra cáo buộc đối với một số luật sư từng làm việc cho ông Trump, bao gồm cả những người đã hỗ trợ cựu tổng thống trong nỗ lực lật ngược ý muốn của cử tri và ở lại Bạch Ốc mặc dù đã thua trong cuộc bầu cử năm 2020.”

.

Trong số các mục tiêu cáo trạng tiềm năng nổi bật nhất là Rudy Giuliani, người đã tự nguyện gặp các công tố viên vào đầu tuần này, làm dấy lên suy đoán rằng cựu luật sư của Trump và thị trưởng thành phố New York đang tìm cách thỏa thuận. Nếu Giuliani đầu hàng, chịu khai, thì sẽ lộ ra nhiều tội mới của Trump. Trump và Giuliani cũng được cho là mục tiêu của cuộc điều tra Georgia tập trung vào nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.

.

Feinberg viết rằng “Cuộc điều tra đó, do Biện lý Quận Fulton, Georgia, Fani Willis, tiến hành, dự kiến sẽ dẫn đến nhiều cáo trạng có thể được công bố vào đầu tháng tới. Bà Willis, người năm ngoái giám sát một cuộc điều tra có mục đích đặc biệt của đại bồi thẩm đoàn về những nỗ lực của ông Trump và các đồng minh của ông nhằm đảo ngược thất bại trước ông Biden ở Georgia, được cho là đang xem xét các cáo trạng chống lại cựu tổng thống, cựu luật sư của ông, những nhân vật hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cũng như chánh văn phòng Bạch Ốc cuối cùng của ông Trump, cựu dân biểu North Carolina Mark Meadows.”

.

⚪ ---- Ba nhà đầu tư đã bị bắt hôm thứ Năm bởi các công tố liên bang Hoa Kỳ về các cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến việc niêm yết công khai công ty truyền thông thuộc sở hữu của cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ 3 bị cho là thu lợi bất hợp pháp hơn 22 triệu đô la bằng cách mua cổ phần của Digital World Acquisition Corp. sau khi phát hiện ra kế hoạch mua lại Trump Media & Technology Group của công ty này.

.

Chứng khoán mà họ mua đã tăng giá trị đáng kể sau khi công bố thỏa thuận, được cho là cho phép các bị cáo bán cổ phần của họ với lợi nhuận lớn. Nhóm 3 nghi phạm đã tự nộp mình và dự kiến sẽ xuất hiện tại một tòa án liên bang ở Miami vào cuối ngày hôm nay. Không có cáo buộc nào cho thấy Trump có liên quan đến vấn đề này.

.

⚪ ---- Đơn của Trump xin quăng bỏ 1 đơn kiện Trump về tội phỉ báng đã bị 1 thẩm phán quăng bỏ hôm Thứ Năm. Quyết định của Trump về vụ kiện phỉ báng ban đầu do nhà báo và tác giả E. Jean Carroll đệ trình đã bị một thẩm phán bác bỏ hôm thứ Năm, theo 1 phán quyết của tòa án cho thấy.

.

Thẩm phán quận Lewis Kaplan nói rằng các lập luận của Trump, trong đó ông nhấn mạnh rằng ông được hưởng quyền miễn tố tuyệt đối của tổng thống và các bình luận của Trump [khi phỉ báng cô Carroll] là một ý kiến không có tính hành động (non-actionable opinion), là "không có cơ sở."

.

Trong khi đó, Trump phản bác Carroll khi cho rằng cô là người bôi nhọ Trump và cô đã nói dối về việc bị cưỡng hiếp. Luật sư của Carroll, Robbie Kaplan, nhấn mạnh rằng đây chỉ là nỗ lực của Trump "để trì hoãn trách nhiệm giải trình cho những gì mà bồi thẩm đoàn đã phát hiện ra là sự phỉ báng của Trump đối với E. Jean Carroll."

.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ và ứng cử viên Cộng Hòa cho đề cử năm 2024 Mike Pence đã tới Ukraine hôm thứ Năm trong một chuyến thăm bất ngờ. Ông đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trở thành ứng cử viên sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa làm như vậy.

.

Pence nói với NBC News rằng việc tận mắt chứng kiến tình hình ở Ukraine "chỉ càng củng cố quyết tâm của tôi để thực hiện phần việc của mình, tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ dành cho những người bạn và đồng minh Ukraine của chúng ta." Ông nói thêm rằng "Tôi thực sự tin rằng bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta cần các nhà lãnh đạo ở đất nước mình, những người sẽ nói rõ tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới."

.

.

⚪ ---- Hunter Biden (con của Joe Biden) đã chính thức giải quyết một vụ kiện kéo dài từ quan hệ cha-con chuyển sang cấp tiền giúp nuôi con, theo một hồ sơ tòa án được đệ trình hôm thứ Năm tại tòa án Arkansas. Hunter đang cố gắng giảm các khoản thanh toán hàng tháng của mình cho cô Lunden Roberts, mẹ của bé gái 4 tuổi, trước đó được ấn định ở mức 20.000 đô la/tháng, nhưng do các tài liệu bị cắt xén nên không rõ khoản thanh toán mới của Hunter sẽ là bao nhiêu.

.

Tuy nhiên, như một phần của thỏa thuận, Hunter Biden sẽ tặng một số bức tranh của mình cho cô con gái hiện 4 tuổi của mình. Hunter bắt đầu sở thích vẽ trong thời gian hồi phục sau cơn nghiện ma túy và rượu nhưng sau đó đã tổ chức một số buổi biểu diễn và kiếm được số tiền lớn cho công việc vẽ tranh của mình. Con gái ông có thể chọn bán các bức tranh và giữ lại số tiền thu được nếu muốn.

.

⚪ ---- Hội đồng Châu Âu đã kết luận vào thứ Sáu rằng Trung Quốc vẫn là "đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống" của Liên Âu. Tuy nhiên, hai bên có "lợi ích chung trong việc theo đuổi các mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định, dựa trên sự tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cam kết cân bằng và có đi có lại", các nhà lãnh đạo Liên Âu đã đồng ý tại một hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng.

.

Hội đồng cho biết Liên Âu sẽ tìm kiếm một sân chơi bình đẳng trong quan hệ thương mại với Trung Quốc. Khối này cũng sẽ "tiếp tục giảm thiểu các yếu tố phụ thuộc và dễ bị tổn thương nghiêm trọng, kể cả trong chuỗi cung ứng của mình, đồng thời sẽ loại bỏ rủi ro và đa dạng hóa khi cần thiết và phù hợp" nhưng khối này sẽ không "tách rời" khỏi Bắc Kinh. Hội đồng cũng kêu gọi Trung Quốc gây áp lực buộc Nga ngừng chiến tranh ở Ukraine và tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với nguyên trạng ở eo biển Đài Loan.

.

⚪ ---- Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoà Lan đã phản đối các biện pháp kiểm soát mới nhất của chính phủ Hoà Lan đối với xuất cảng chất bán dẫn vào thứ Sáu, nói rằng các hạn chế "lạm dụng" các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế. "Loại hành vi này sẽ không chỉ gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc mà còn gây tổn thất cho các công ty Hoà Lan, gây tổn hại đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu", đại sứ quán nhấn mạnh và cho biết thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các bên ở Amsterdam để giải quyết sự việc.

.

Đầu ngày hôm Thứ Sáu, chính phủ Hoà Lan đã đưa ra các điều kiện mới để bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách yêu cầu các công ty ở Hoà Lan phải có giấy phép xuất cảng thiết bị sản xuất chất bán dẫn tiên tiến cụ thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. ASML Holdings có trụ sở tại Hoà Lan đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của Hoà Lan, Liên Âu và các quy định xuất cảng của Hoa Kỳ, nêu rõ rằng họ dự đoán không có tác động tài chính đáng kể nào từ các biện pháp này.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên Telegram rằng ông đã ra lệnh cho Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny "thực hiện một loạt các biện pháp nhằm tăng cường" hướng quân sự phía bắc. Zelensky cũng nói rằng ông đã nhận được thông tin cập nhật từ các chỉ huy khác nhau về tình hình trên chiến trường, rằng quân đội Ukraine đang "tiến lên phía trước." Người đứng đầu nhà nước cũng lưu ý rằng Kiev đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Belarus, nơi lãnh đạo Tập đoàn đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin hiện đang đóng quân.

.

⚪ ---- Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) hôm thứ Sáu cho biết một số nhân viên Nga đóng tại nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia đã rời khỏi địa điểm này. Theo dữ liệu tình báo, nhân viên của công ty nguyên tử nhà nước Nga Rosatom là những người đầu tiên rời đi.

.

Các nhân viên Ukraine đã ký hợp đồng với Rosatom cũng được khuyên nên sơ tán, GUR cho biết thêm rằng họ dự kiến sẽ rời cơ sở trước ngày 5/7 và chuyển đến Crimea. GUR tuyên bố số lượng các cuộc tuần tra quân sự tại nhà máy điện và thị trấn Enerhodar gần đó đang giảm dần và "những nhân viên còn lại tại nhà nhà máy điện nguyên tử đã được hướng dẫn đổ lỗi cho Ukraine trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào."

.

⚪ ---- Tỷ phú Nga Igor Makarov, người sáng lập và đứng đầu công ty năng lượng ARETI, đã thôi quốc tịch Nga, Forbes Nga ngày 29/6 đưa tin. Điều này khiến Makarov trở thành người thứ sáu trong danh sách tỷ phú của Forbes từ bỏ hộ chiếu Nga kể từ khi Putin bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2/2022. Makarov, người đã bán tài sản khí đốt của mình cho Rosneft vào năm 2013, hiện là công dân của Cyprus.

.

Makarov hiện được liệt kê là tỷ phú người Cyprus theo ấn bản Forbes của Hoa Kỳ: ông đứng thứ năm trong số những người Cyprus giàu nhất với khối tài sản trị giá 2,2 tỷ đô la. Trước khi từ bỏ quốc tịch Nga, ông đứng thứ 57 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất nước Nga. Trong những năm gần đây, Makarov đã sống giữa Cyprus, Hoa Kỳ (Florida) và ở Ý. Makarov là tỷ phú thứ sáu từ bỏ quốc tịch Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

.

⚪ ---- Tướng Nga Sergey Surovikin hiện không bị bắt giữ và đã được trả tự do sau khi bị thẩm vấn, theo trang web độc lập của Nga Vazhnyye Istorii ngày 29/6 đưa tin. Trang web đề cập đến hai nguồn thân cận với Bộ Tổng tham mưu Nga và Cơ quan An ninh Liên bang FSB của Nga.

.

.

Các nguồn không xác nhận các bản tin về vụ bắt giữ Surovikin. Tên tội phạm chiến tranh đã bị “thẩm vấn, nhưng sau đó được thả,” trang web viết. Hãng thông tấn tuyên truyền của Điện Kremlin TASS đã đăng một tuyên bố của “thư ký điều hành của Ủy ban Giám sát Công cộng, Alexei Melnikov,” người tuyên bố rằng Surovikin “không ở trong một trung tâm giam giữ trước khi xét xử”.

.

Hung Nguyen

⚪ ---- Ba Lan đã bắt một vận động viên khúc côn cầu người Nga đang thi đấu trong một giải đấu hàng đầu của Ba Lan vì nghi ngờ làm gián điệp, các quan chức cho biết hôm thứ Sáu. "Điệp viên Nga đang lần lượt ngã xuống!" Zbigniew Ziobro, bộ trưởng tư pháp và công tố viên trưởng cho biết. "Một gián điệp hoạt động dưới vỏ bọc của một vận động viên đã bị bắt." Ziobro cho biết nghi phạm chơi cho một câu lạc bộ hạng nhất và là thành viên thứ 14 của mạng lưới gián điệp đã bị bắt.Công tố Quốc gia cho biết người đàn ông bị bắt vào ngày 11 tháng 6, bị truy tố tội tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức và hành động thay mặt cho tình báo nước ngoài chống lại lợi ích của Ba Lan. Những hành vi như vậy có thể bị phạt tới 10 năm tù. Hãng thông tấn nhà nước PAP đưa tin rằng nhóm tội phạm có tổ chức này đang được Nga sử dụng để giám sát các tuyến đường sắt dẫn đến Ukraine. Ba Lan là một trung tâm trung chuyển vũ khí lớn của phương Tây đến Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của Nga.⚪ ---- Báo The Wall Street Journal hôm thứ Năm dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu có hiểu biết về vấn đề này cho biết, Washington sắp bật đèn xanh cho việc chuyển giao các hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Hệ thống Hỏa tiễn Chiến thuật Lục quân, hay ATACMS, có tầm bắn khoảng 190 dặm (306 kilômét), sẽ giúp Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga ở xa tiền tuyến.Theo các quan chức, vấn đề đang chờ sự chấp thuận ở các cấp cao nhất, vì Bạch Ốc, cho đến nay vẫn phản đối ý tưởng này, hiện đang nghĩ rằng bây giờ có thể là thời điểm để tăng cường sức mạnh của các lực lượng Ukraine, sau những bất ổn bên trong biên giới Nga. WSJ được một quan chức cấp cao Ukraine cho biết nước này đã nhận được những dấu hiệu tích cực từ Mỹ về vũ khí tầm xa trong vài tuần gần đây.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã chỉ trích phán quyết "hành động khẳng định" (affirmative action ruling) của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, trong đó loại bỏ khái niệm hạn ngạch chủng tộc hoặc mục tiêu tỷ lệ trong tuyển sinh đại học, khiến quy định đó vi hiến. (nghĩa là, tuyển sinh đại học ưu đãi phần trăm cho da màu, phụ nữ... sẽ vi hiến.)"Chúng ta không thể để quyết định này là quyết định cuối cùng. Tòa án có thể đưa ra quyết định nhưng nó không thể thay đổi những gì nước Mỹ đại diện", Biden nhấn mạnh tại một cuộc họp báo, kêu gọi các đại học chớ ngừng xem xét nghịch cảnh chủng tộc.Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Trump hoan nghênh quyết định này. "Đây là phán quyết mà mọi người đã chờ đợi và hy vọng và kết quả thật đáng kinh ngạc. Nó cũng sẽ giúp chúng ta cạnh tranh với phần còn lại của thế giới", Trump viết trên tài khoản mạng xã hội của mình.⚪ ---- Thư ký báo chí Bộ quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn rơi ở Mỹ hồi đầu năm nay đã không thu thập bất kỳ thông tin nào trong chuyến bay của nó. Trước đó cùng ngày, báo Wall Street Journal viết rằng khinh khí cầu được trang bị cả thiết bị của Trung Quốc và Mỹ cho phép nó chụp ảnh, quay video và ghi lại các thông tin khác, nhưng lưu ý rằng thiết bị mà một cuộc điều tra đã kết luận là được sử dụng để do thám không thể gửi bất kỳ thông tin nào trở lại Trung Quốc.⚪ ---- Google của Alphabet Inc. đã chia sẻ vào thứ Năm trong một bài đăng trên blog rằng họ sẽ xóa liên kết đến tin tức của Canada khỏi các sản phẩm Tìm kiếm (Search), Tin tức (News) và Khám phá (Discover) của mình, trong khi Google News Showcase sẽ không còn hoạt động ở Canada.Chính phủ Canada trước đây đã đưa ra Dự luật C-18 (Đạo luật Tin tức Trực tuyến), quy định bắt buộc các công ty như Google hoặc Meta Platforms Inc. phải trả tiền cho việc chỉ hiển thị liên kết đến một bài báo và đóng vai trò trung gian. Đây là "điều mà mọi người khác làm miễn phí", Google nhấn mạnh."Chúng tôi đã nhiều lần đưa ra phản hồi mang tính xây dựng và đề xuất các giải pháp giúp nó hoạt động hiệu quả hơn cho cả nền tảng và nhà xuất bản", công ty cho biết, tuy nhiên, thêm rằng chính phủ đã không cung cấp cho họ "đủ chắc chắn rằng quy trình quản lý sẽ có thể giải quyết các vấn đề về cấu trúc với pháp luật."⚪ ---- Tốt nghiệp trung học, được tặng vé số cào, trúng số lớn. Một thanh niên 18 tuổi ở tiểu bang Washington đã nhận được món quà tốt nghiệp tuyệt vời. Lance Wall vừa ăn mừng lễ tốt nghiệp trung học khi cha mua cho anh một vé cào Six Figures tại một khu chợ ở Camas, theo Ty Xổ số của Washington cho biết. Đây là lần đầu tiên cậu thiếu niên chơi xổ số, và may mắn đã đứng về phía cậu.Sau khi cào tấm vé để xem mình có phải là người chiến thắng hay không, cậu đã đưa tấm vé cho bố, người đã chia sẻ tin vui. Anh đã thắng được 50.000 đô la. “Lance, người hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình, có kế hoạch tiết kiệm tài sản mới cho tương lai của mình. Anh ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một nghệ sĩ,” các quan chức xổ số cho biết.⚪ ---- Tốn tiền phi cơ thay vì dọn nhà tới trường sẽ đắt hơn. Một sinh viên tốt nghiệp ở Los Angeles đang gây sốt vì cách anh ta tránh né trả tiền thuê nhà ở Vùng Vịnh Bắc Calif. khi theo học tại Đại học California, Berkeley. Trong một bài đăng Reddit hiện đang lan truyền, người dùng 'Greateranglia' đã viết một bài đăng có tiêu đề, "Tôi đã sống sót khi sống ở LA và đi máy bay đến Bắc Cali trong năm học vừa qua để tiết kiệm tiền thuê nhà, AMA."Trong một cuộc phỏng vấn với KTLA, người dùng, người chỉ muốn được xác định bằng tên của mình, Bill, nói rằng tất cả các giáo sư và bạn học của anh đều biết anh là một người hay đi lại, “Các bạn cùng lớp của tôi, thay vì hỏi 'Bữa tối ăn gì?' họ sẽ hỏi 'Khi nào bạn bay về?'”Bill nói rằng anh đang sống ở Los Angeles với tiền thuê nhà mà anh có thể chi trả khi anh được nhận vào chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật một năm tại Cal. Biết rằng mình sẽ trở lại Los Angeles sau khi tốt nghiệp, anh muốn tránh phải trả tiền thuê nhà ở Vịnh Bắc Cali.Bill đi lại giữa phi trường LAX (Los Angeles) và phi trường SFO (San Francisco) ít nhất ba lần một tuần trong năm học theo lịch cho các lớp học. Vào một ngày bình thường, anh sẽ thức dậy lúc 3:30 giờ sáng và ra sân bay để đáp chuyến bay lúc 6:00 sáng từ LAX đến SFO. Sau đó, anh sẽ bắt chuyến xe buýt BART lúc 8:30 sáng để đến Berkeley. Lớp học bắt đầu lúc 10:00 sáng. Sau cả ngày học trên lớp, anh sẽ đi ngược lại và trở về nhà ở L.A. vào khoảng nửa đêm.Bill đã ghi nhật ký cực kỳ chi tiết về những gì anh đã chi cho chuyến đi làm siêu tốc của mình trên Flyertalk. Anh đã chi tổng cộng 5.592,66 đô la cho việc đi lại giữa LAX và SFO trong chương trình một năm của mình.Trong đó, $671,29 được chi cho BART, $520,00 cho bãi đậu xe, $1.948,27 tiền xăng, $39,96 cho WiFi trên chuyến bay, $1.552,10 cho các chuyến bay Alaska, 407.500 dặm Alaska, 758,24 đô la cho các chuyến bay Southwest, 156.945 điểm Southwest, $71,30 cho các chuyến bay của United, 5.500 dặm United, $15,60 trên các chuyến bay Avianca, 6.500 dặm Avianca, $15,90 trên các chuyến bay Spirit. Anh đã thực hiện tổng cộng 238 chuyến bay và bay 92.089 dặm.⚪ ---- Quận Cam: chĩa súng cướp giày. Cảnh sát đã yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng vào thứ Tư trong việc xác định vị trí của 2 nghi phạm đã chĩa súng lục để cướp 4 trẻ vị thành niên trong một nhà vệ sinh ở Irvine vào đầu tuần này. Vụ cướp xảy ra vào khoảng 9:22 tối. thứ Hai tại Trung tâm Spectrum và được ghi lại một phần trên video giám sát được đăng lên nguồn dữ liệu Twitter của Sở Cảnh sát Irvine.Hai nghi phạm đã theo dõi các em vào nhà vệ sinh để cướp giày của các em. Một trong những nghi phạm có thể được nhìn thấy trong video với một khẩu súng ngắn màu đen. Một nghi phạm cướp được nhìn thấy đang mang súng trong một hình ảnh do Sở Cảnh sát Irvine đăng vào ngày 28 tháng 6 năm 2023.Nghi phạm đầu tiên được mô tả là một nam giới gốc Tây Ban Nha từ 15 đến 20 tuổi. Y cao 5 feet, 8 inch và nặng khoảng 150 pound. Đội một chiếc mũ bóng chày màu đen có biểu tượng màu đỏ, đeo một chiếc túi đeo hông màu đen, áo ba lỗ màu xám, quần đen và giày trắng. Nghi phạm được trang bị một khẩu súng ngắn. Nghi phạm thứ hai cũng được cho là một nam giới gốc Tây Ban Nha từ 15 đến 20 tuổi. Anh ta cao 5 feet, 8 inch và nặng khoảng 150 pound.⚪ ---- Anh thợ máyđã bỏ lỡ giải thưởng xổ số trị giá 1 triệu đô la sau khi anh làm mất tấm vé trúng thưởng. Hung Nguyen đã lên tiếng sau khi các quan chức xổ số California kêu gọi người chơi nhận giải thưởng và công bố đoạn phim giám sát từ cửa hàng nơi họ tin rằng tấm vé đã được mua. Tuy nhiên, anh đã bị từ chối tiền trúng số mặc dù các quan chức thừa nhận anh giống người đàn ông trong video.Nguyễn đã mua vé Powerball vào tháng 9/2014 tại một tiệm ở Rosemead, California, ngoại ô Los Angeles. Chiếc vé khớp với năm trong số sáu số trong kỳ quay số và chỉ thiếu số Powerball.

Tuy nhiên, không ai ra nhận thưởng. Nhiều tháng sau, ông chủ của Nguyen đã nói với anh rằng người đàn ông trong đoạn phim trông giống anh, theo đài KABC. Tuy nhiên, Nguyen đã bỏ qua vì cho rằng đó là một trò đùa. Một thông dịch viên đại diện cho Nguyen nói với KABC rằng vào thời điểm đó, anh ấy đã quăng bỏ vé số của mình.

.

Nguyễn đã cố gắng nhận giải thưởng - vài ngày trước khi thời hạn nhận giải thưởng hết hạn - nhưng anh đã không thể xuất trình tờ vé số trúng thưởng của mình.

.

⚪ ---- TIN VN. Quý II, số lao động bị mất việc là 217.800 người vì thiếu đơn hàng. Báo VnExpress. Tổng cục Thống kê cho biết, tình trạng doanh nghiệp ở các ngành nghề, địa phương bị cắt giảm đơn hàng tiếp tục kéo dài từ quý IV/2022 đến nay. Điều này dẫn đến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc của doanh nghiệp trên cả nước trong quý II khoảng 241.500 người, giảm 52.500 người so với quý trước. Số lao động này đa số thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc lĩnh vực da giày, dệt may. Nếu xét theo địa phương, nhóm này tập trung ở một số tỉnh như Bắc Giang, Bình Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa. Quý II, số lao động bị mất việc là 217.800 người, tập trung ở các ngành gặp khó về đơn hàng như dệt may, da giày, sản xuất linh kiện.

.

⚪ ---- TIN VN. Tòa án quân sự: 5 cựu tướng lãnh cùng nhận mức án 15 năm tù trở lên. Theo VietnamNet. Bị cáo buộc cùng các đồng phạm tham ô 50 tỷ đồng, ông Nguyễn Văn Sơn (cựu trung tướng, cựu tư lệnh Cảnh sát biển) vừa phải nhận mức án 16 năm tù. Chiều nay (29/6), Tòa án quân sự Quân khu Thủ Đô tuyên án 7 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng). HĐXX tuyên phạt :

. Ông Nguyễn Văn Sơn (cựu trung tướng, cựu tư lệnh Cảnh sát biển): 16 năm tù

. Hoàng Văn Đồng (cựu trung tướng, cựu Chính ủy): 15 năm 6 tháng tù

. Doãn Bảo Quyết (cựu thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy): 15 năm tù

. Phạm Kim Hậu (cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, cựu tham mưu trưởng): 15 năm tù

. Bùi Trung Dũng (cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh): 15 năm tù

. Nguyễn Văn Hưng (cựu đại tá, cựu cục trưởng Kỹ thuật): 10 năm tù

. Bùi Văn Hòe (cựu thượng tá, cựu phó phòng Tài chính): 12 năm tù

.

⚪ ---- TIN VN. Bắt nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Lương thực miền Nam. Theo báo CAND. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với 3 cá nhân về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) và một số đơn vị liên quan. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định: Trương Thanh Phong, nguyên Tổng Giám đốc; Trần Văn Vẹn, nguyên Chủ tịch HĐQT; Trần Bảy, nguyên Trưởng Phòng kế hoạch chiến lược VINAFOOD II đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất diện tích 7.619,8 m2 tại địa chỉ 132 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

.

⚪ ---- HỎI 1: Chủ doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ lạc quan từ 60 tăng lên 63,1?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát gần đây, bất chấp những lo ngại về lạm phát và lãi suất, các chủ doanh nghiệp nhỏ lạc quan hơn về triển vọng kinh tế quốc gia trong quý 2 năm 2023. Chỉ số Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Index) mới nhất, một cuộc khảo sát các doanh nghiệp nhỏ của MetLife và Phòng Thương mại Hoa Kỳ, cho thấy mức độ tự tin tổng thể đã tăng từ 60 lên 63,1 kể từ quý đầu tiên của năm.

.

Các chủ doanh nghiệp nhỏ đặc biệt tự tin về doanh thu và việc tuyển dụng, với số lượng chủ sở hữu cao kỷ lục cho biết họ kỳ vọng doanh thu của mình sẽ tăng trong năm tới (71%) và họ có kế hoạch thuê thêm nhân viên trong năm nay (47%). .

Chi tiết:

https://www.inc.com/jenna-anderson/survey-small-business-owners-hopeful-despite-economic-concerns.html

.

⚪ ---- HỎI 2: Điểm y tế tính chung cao nhất là ở Massachusetts, Hawaii, New Hampshire?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới làm sáng tỏ sự chênh lệch rõ rệt và những cái chết có thể ngăn ngừa được ở Hoa Kỳ, tìm thấy sự gia tăng số ca tử vong do những nguyên nhân có thể điều trị được, những lỗ hổng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

.

Bảng chấm điểm Commonwealth Fund’s 2023 Scorecard on State Health System Performance về Hiệu suất Hệ thống Y tế Tiểu bang đã xếp hạng các tiểu bang dựa trên khả năng tiếp cận và khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe, khả năng tiếp cận và kết quả chăm sóc sức khỏe sinh sản, tỷ lệ tử vong sớm, nợ y tế và các yếu tố khác từ năm 2019 đến 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

.

Năm tiểu bang hàng đầu có điểm hệ thống y tế tổng thể cao nhất bao gồm Massachusetts, Hawaii, New Hampshire, Rhode Island và Vermont.

.

Các tiểu bang có điểm thấp nhất là Mississippi, West Virginia, Oklahoma, Texas và Arkansas.

Thê thảm nhất cho các bà bầu là 2 thiên đường Cộng Hòa: Gần 30% phụ nữ ở Texas và Florida không được chăm sóc trước khi sinh sớm, so với 11% ở Vermont.

.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/health/2023/06/29/health-rankings-state-report/70364652007/

.

.