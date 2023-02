Trung Quốc đang cung cấp viện trợ quân sự cho Nga và như thế đã vi phạm lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ lãnh đạo được hỗ trợ bởi các nước phương Tây, theo dữ liệu thương mại của Nga do Tạp chí Wall Street Journal loan tin.

.

- Bạch Ốc: dự luật tuần qua do 21 Dân biểu Cộng Hòa đưa ra để xóa sổ Đạo luật IRA, sẽ cắt quyền Medicare, Medicaid về thương lượng giá thuốc và dịch vụ sẽ làm hại dân nghèi, để làm giàu các hãng dược và các hãng dầu khí.

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraine: không biết về các tin đồn rằng ông có thể sớm bị Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức

- Anh: Nga siết chặt thêm vòng vây Bakhmut.

- Nga: Liên Âu đã đưa quân vào Ukraine từ trước 2022 dưới hình thức huấn luyện viên, dịch vụ đặc biệt, lính đánh thuê.

- Ukraine: trong 24 giờ qua, 700 lính Nga đã bị hạ sát, Nga mất thêm ít nhất 2 xe tăng, 11 xe bọc thép bảo vệ, 6 dàn pháo

- TQ viện trợ Nga về quân sự, đã gửi hàng chục nghìn lô hàng thiết bị điều hướng và phụ tùng phi cơ chiến đấu...

- Đức: "có sự đồng thuận" với Zelensky rằng vũ khí phương Tây sẽ không được sử dụng để tấn công Nga.

- Ukraine: xin Thổ Nhĩ Kỳ giúp sửa chữa một trạm biến áp điện quá tải khiến nửa triệu người không có điện ở Odessa

- Mỹ bắn rớt khí cầu do thám của TQ, sẽ tìm thu hồi khí cầu do thám của TQ vì sẽ có "thông tin tình báo có giá trị" từ xác khí cầu.

- Một phụ tá hàng đầu của Thủ tướng Nhật bị sa thải vì nói không muốn nhà kế bên có người đồng tính

- Pakistan ngăn chặn Wikipedia vì “nội dung phạm thánh”.

- Ban vận động tranh cử năm 2016 của Trump sẽ hủy bỏ hàng trăm thỏa thuận giữ bí mật, đền 450.000 đô

- Đảng Dân chủ đổi lịch trình bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024, thay thế Iowa bằng South Carolina

- Chile: 22 người chết, 550 người bị thương do cháy rừng trên khắp Chile.

- Texas: truy tố nhân viên pha rượu cho khách say quá độ, làm khách lái xe đụng chết người,

- Ohio: 1 đoàn xe lửa 100 toa trật đường rầy, bùng lên cháy, gây ra lệnh di tản và ra tình trạng khẩn cấp

- TIN VN. Đình chỉ học tập 1 năm nữ sinh lớp 6 đánh bạn trong lớp.

- TIN VN. Lật thuyền 12 người rơi xuống sông Đồng Nai, 1 phụ nữ chết.

- HỎI 1: Người già ăn một mình sẽ già nhanh chóng hơn? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Không có bao nhiêu người Hy Lạp sống ở nước ngoài muốn về lại quê nhà? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-5/2/2023) ---- Bạch Ốc hôm thứ Bảy đã lên án một dự luật mới được đưa ra hôm Thứ Năm 2/2/2023 của Đảng Cộng hòa để sẽ xóa sổ Đạo luật Inflation Reduction Act (Đạo luật Giảm lạm phát), một đạo luật bao gồm nhiều thay đổi nhằm giảm chi phí cho những người nhận Medicare đã có hiệu lực từ tháng 8/2022. Dân Biểu Andy Ogles (R-Tenn.) đưa dự luật mới hôm thứ Năm, có 20 Dân biểu Cộng Hòa đồng bảo trợ ban đầu và được một số nhóm cánh hữu tán thành, bao gồm cả tổ chức Americans for Prosperity do gia tộc tỷ phú Koch tài trợ.

.

Bạch Ốc nói rằng dự luật mới trong khi hủy bỏ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), sẽ thể hiện "một trong những đợt cắt giảm Medicare lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ" cũng như là một "sự hỗ trợ cho Big Pharma (các đại công ty dược)." Theo báo Politico, nơi đầu tiên báo cáo phản ứng của Bach Ốc đối với dự luật Cộng Hòa, chính quyền đang lên kế hoạch công bố "dữ liệu theo từng tiểu bang cho biết điều này sẽ ảnh hưởng đến cử tri ở các khu vực khác nhau như thế nào."

.

Người phát ngôn Bạch Ốc Andrew Bates cho biết trong một tuyên bố: “Các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện đang cố gắng cắt giảm huyết mạch của các gia đình trung lưu vì lợi ích đặc biệt của giới giàu có. Ai trên trái đất nghĩ rằng phúc lợi cho Big Pharma đáng để bán cho hơn một triệu người cao niên ở tiểu bang quê hương của họ?"

.

Đạo luật Giảm lạm phát [năm 2022 của Dân Chủ] cho phép giới hạn 35 đô/tháng đối với khoản đồng thanh toán (copayments) insulin cho người nhận Medicare, cũng như tổng giới hạn 2.000 đô/năm đối với chi phí thuốc tự trả.

.

Luật IRA cũng cho phép Medicare bắt đầu đàm phán giá của một nhóm nhỏ các loại thuốc theo toa đắt nhất trực tiếp với các công ty dược phẩm, những công ty phản đối quyết liệt luật này và đang hợp tác với đảng Cộng hòa để phá hoại nó. Các mức giá mới được đàm phán sẽ có hiệu lực vào năm 2026.

.

DB Ogles, người có dự luật dài hai trang sẽ loại bỏ những cải cách trên, đã liên tục công kích Medicare, Medicaid cũng như các chương trình và biện pháp bảo vệ khác của liên bang trong chiến dịch tranh cử vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 2022 của ông.

.

Việc Bạch Ốc chỉ trích dự luật của Ogles được đưa ra trong bối cảnh Biden đang đối mặt với áp lực từ các nhóm lợi ích đòi hủy bỏ tư nhân hóa Medicare mà chính quyền ông kế thừa từ người tiền nhiệm cánh hữu và đổi thương hiệu. Nó cũng xảy ra khi Bạch Ốc đang bế tắc với các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện về trần nợ. Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã thúc đẩy việc cắt giảm nhiều đối với Medicare, An sinh xã hội (Social Security) và các chương trình liên bang quan trọng khác như một điều kiện cần thiết cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm tăng trần nợ của quốc gia và ngăn chặn tình trạng vỡ nợ thảm khốc.

.

Patrick Gaspard, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của viện nghiên cứu Center for American Progress (viện này thân với Dân chủ) viết trong một tuyên bố: "Trong vòng chưa đầy một tháng, những kẻ cực đoan MAGA đã đe dọa đẩy kinh tế Mỹ vào suy thoái bằng cách phá vỡ khoản nợ của chúng ta, hứa sẽ đưa ra dự luật áp đặt thuế thương vụ toàn quốc (national sales tax) lên tới 30% và hiện đã đưa ra dự luật xóa bỏ Đạo luật giảm lạm phát. Điều này sẽ cắt giảm thuế cho các tập đoàn kiếm được hàng tỷ đô la lợi nhuận trong khi trao quyền cho Big Pharma và Big Oil (các công ty dầu) tiếp tục bóc lột người dân Mỹ. Điều quan trọng là tất cả người Mỹ hiểu những gì sẽ gặp rủi ro nếu những kẻ cực đoan MAGA thành công trong việc thông qua ý tưởng nguy hiểm mới nhất của chúng: hàng triệu người mất việc làm, hàng triệu người khác không có bảo hiểm y tế và chi phí cao hơn cho insulin cứu sinh, các tiện ích, v.v."

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói không biết về những tin đồn rằng ông có thể sẽ bị Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức, theo Ukrainska Pravda đưa tin hôm Chủ nhật: "Tôi chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào về việc tôi từ chức khỏi vị trí này." Theo các nguồn tin nói chuyện với hãng tin này, Zelensky dự định thay Reznikov bằng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự HUR của Ukraine. Tin đưa ra sau khi Kyiv Independent báo cáo rằng Reznikov có thể sẽ sớm bị thay thế. Việc cải tổ có thể xảy ra khi Bộ này bị chỉ trích vì một hợp đồng cung cấp thực phẩm cho quân đội.

.

---- Anh: Nga siết chặt thêm vòng vây Bakhmut. Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật mới nhất về cuộc xung đột Nga-Ukraine cho biết quân Nga trong tuần qua đã tiếp tục đạt được những bước tiến nhỏ trong nỗ lực bao vây thị trấn Bakhmut của Donbas. Bộ nói rằng các đơn vị lính đánh thuê Wagner rất có khả năng đã kiểm soát một tuyến đường phụ giữa Bakhmut và thị trấn Siversk vào đầu tuần: "Trong khi nhiều tuyến đường cung cấp xuyên quốc gia thay thế vẫn có sẵn cho các lực lượng Ukraine, Bakhmut ngày càng bị cô lập."

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Bảy nói rằng Liên Âu đã bắt đầu đóng quân tại Ukraine "từ rất lâu trước năm 2022." Bà Zakharova đã đặt câu hỏi về những bình luận của Cao ủy về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên Âu Josep Borrell, người đã nói với tờ Pais của Tây Ban Nha rằng khối này không xem xét khả năng gửi quân đội của họ tới Ukraine để tham gia vào cuộc xung đột. Zakharova nói: "Quân đội của các nước Liên Âu từ lâu đã được gửi đến Ukraine. Và dưới hình thức huấn luyện viên, dưới hình thức các dịch vụ đặc biệt, và dưới hình thức lính đánh thuê."

.

---- Bộ tổng tham mưu quân lực Ukraine hôm Chủ nhật nói 131.290 lính Nga đã chết tại Ukraine kể từ khi Nga xâm lược tháng 2/2022. Theo công bố mới nhất, 700 binh sĩ Nga đã bị hạ sát trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Nga cũng bị mất thêm ít nhất 2 xe tăng, 11 xe bọc thép bảo vệ, 6 hệ thống pháo, 2 hệ thống tác chiến phòng không, 2 máy bay không người lái cấp chiến thuật cùng 10 xe tải và xe chở dầu.

.

---- Trung Quốc đang cung cấp viện trợ quân sự cho Nga và như thế đã vi phạm lệnh trừng phạt do Hoa Kỳ lãnh đạo được hỗ trợ bởi các nước phương Tây, theo dữ liệu thương mại của Nga do Tạp chí Wall Street Journal loan tin, trong khi căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và các nước phương Tây đối với Trung Quốc, trong bối cảnh TQ cho bay khinh khí cầu gián điệp vào bầu trời Mỹ và chuyến thăm Bắc Kinh dự kiến bị Ngoại trưởng Antony Blinken hoãn lại.

.

Theo dữ liệu hải quan Nga, các công ty quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đã vận chuyển thiết bị điều hướng (navigation equipment) và các phụ tùng phi cơ chiến đấu và các thiết bị công nghệ quân sự khác cho các công ty quốc phòng Nga.

.



.

Theo dữ liệu đó, do viện C4ADS có trụ sở tại Washington D.C. cung cấp, Trung Quốc đã gửi hàng chục nghìn lô hàng để sử dụng trong quân đội Nga (một số hàng hóa thuộc loại đa dụng và có thể được sử dụng cho mục đích thương mại, theo Tạp chí WSJ loan tin).

.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng "có sự đồng thuận" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng vũ khí phương Tây sẽ không được sử dụng để tấn công Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với Bild am Sonntag, ông nói rằng chính phủ Đức "cân nhắc cẩn thận từng chuyến vận chuyển vũ khí" và phối hợp với các đồng minh, đặc biệt là Hoa Kỳ. "Cách tiếp cận chung này ngăn chiến tranh leo thang," ông nói.

.

Scholz nói thêm rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không bao giờ đe dọa ông trong các cuộc điện đàm, mặc dù cả hai đều bày tỏ quan điểm khác biệt rõ ràng về Ukraine. "Tôi nói rất rõ ràng với Putin rằng Nga phải chịu trách nhiệm duy nhất về cuộc chiến. Không có lý do gì, Nga đã xâm lược nước láng giềng của mình để chiếm nhiều phần của Ukraine hoặc cả nước dưới móng tay của mình. Chúng tôi không thể đơn giản chấp nhận điều đó, bởi vì điều đó vi phạm cơ bản trật tự hòa bình châu Âu."

.

---- Chính phủ Ukraine dự định yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giúp sửa chữa một trạm biến áp điện quá tải khiến nửa triệu người không có điện ở Odessa hôm thứ Bảy, tờ Guardian đưa tin, dẫn lời Giám đốc điều hành lưới điện nhà nước, Volodymyr Kudrytskyi.

.

Kiev cũng được cho là đã ra lệnh vận chuyển các kho dự trữ máy phát điện công suất cao của Bộ năng lượng quốc gia đến thành phố, vì các thiết bị quan trọng đã bị hư hại từ các cuộc tấn công hỏa tiễn từ quân Nga. Kudrytskyi nói: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cải thiện tình hình cung cấp điện trong vài ngày chứ không phải vài tuần."

.

---- Một phi cơ chiến đấu của Không quân Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã bắn rớt một khinh khí cầu do Trung Quốc phóng, bị nghi là do thám khi nó bay qua một số quốc gia và gây căng thẳng giữa các quốc gia. Khinh khí cầu rơi xuống Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển South Carolina, AP đưa tin.

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ch

Một phụ tá hàng đầu của T

Pakistan đã ngăn chặ

Ban vận động tranh

Đảng Dân chủ hôm thứ Bảy đ

Chile: Bộ trưởng Nội vụ Carolina Toha cho biết ít nhất 22 người thi

Một nhân viên pha rượu ở Lake Worth, Texa

Một đoàn xe lửa đã trật đường rầ

TIN VN. Đình chỉ học tập 1 năm nữ sinh lớp 6 đánh bạn trong lớp

TIN VN. Lật thuyền 12 người rơi xuống sông Đồng Nai, 1 phụ nữ chết

HỎI 1:

- HỎI 2:

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy cho biết ông đã ra lệnh cho Pentagon bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc "càng sớm càng tốt. Họ quyết định, không gây thiệt hại cho bất kỳ ai trên mặt đất, họ quyết định rằng thời điểm tốt nhất để làm điều đó là khi nó bay trên mặt nước… trong giới hạn 12 dặm.”Theo CNN, khinh khí cầu ban đầu được phát hiện vào thứ Tư trên thị trấn Billings, Montana và cuối cùng bị bắn hạ khi nó trôi dạt về phía Bờ Đông Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao TQ nói rằng đó là một "khí cầu" nghiên cứu thời tiết dân sự và nó đã bị thổi bay lệch hướng.----o biết họ đang nỗ lực hướng tới việc thu hồi khí cầu do thám của Trung Quốc đã bị Mỹ bắn rớt và đang mong đợi thu thập "thông tin tình báo có giá trị" từ nó. Quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ khinh khí cầu khi nó rời bờ biển và việc nó rơi xuống không còn gây ra mối đe dọa an ninh nào nữa. Hải quân và Cảnh sát biển hiện đang tìm kiếm các mảnh vỡ ở Đại Tây Dương, nơi khí cầu bị rơi.Một quan chức Pentagon cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ chống lại việc thu thập thông tin nhạy cảm của khinh khí cầu do thám, nhưng việc khinh khí cầu bay qua lãnh thổ Hoa Kỳ có giá trị tình báo đối với chúng tôi”.Trung Quốc đã phản đối việc Hoa Kỳ sử dụng vũ lực đối với những gì họ tuyên bố là một thiết bị khoa học dân sự vô tình đi lạc vào không phận Hoa Kỳ. Chính phủ Trung Quốc nói TQ sẽ có quyền "thực hiện các hành động tiếp theo để đáp trả."----hủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bị sa thải sau khi tuyên bố rằng ông "không muốn sống cạnh" một cặp đôi LGBT hoặc thậm chí là nhìn thấy họ. Masayoshi Arai, thư ký điều hành của Kishida, nói rằng việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ “thay đổi cách thức xã hội” ở Nhật Bản và khiến nhiều người rời khỏi đất nước. Thủ tướng Nhật Bản lên án những nhận xét này là "thái quá" và nói rằng chúng "hoàn toàn không phù hợp với cách tiếp cận của Nội các trong việc tôn trọng sự đa dạng và tạo ra một xã hội hòa nhập."Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn là quốc gia G-7 duy nhất không hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, mặc dù các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Nhật Bản ủng hộ điều đó. Trong một cuộc họp sau khi bị lật đổ, Arai đã rút lại tuyên bố của mình và xin lỗi vì “đã sử dụng những cách diễn đạt có thể gây hiểu lầm.”----n công dân không cho vào xem Wikipedia, cáo buộc trang web này chịu trách nhiệm phổ biến “nội dung phạm thánh”. Theo Sở Viễn thông Pakistan, bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia đã bị cấm sau khi không tuân theo tối hậu thư 48 giờ để xóa tất cả nội dung bị coi là phản cảm.Wikimedia Foundation, tổ chức lưu trữ trang web, đã phản đối quyết định này trong một dòng tweet, nói rằng lệnh cấm “từ chối quyền truy cập của quốc gia đông dân thứ 5 trên thế giới vào kho kiến thức miễn phí lớn nhất”. Nhiều người trên mạng xã hội đã tham gia chỉ trích, gọi hành động cấm đọc là “thụt lùi” và tuyên bố đất nước đang quay trở lại “Pakistan thời kỳ đồ đá”.Các cáo buộc báng bổ phạm thánh từ lâu đã trở thành một vấn đề ở quốc gia đa số theo đạo Hồi, quốc gia này đã chặn Facebook, YouTube và gần đây nhất là TikTok vì nội dung được coi là “vô đạo đức” hoặc “báng bổ”. Pakistan cho biết họ sẽ xem xét khôi phục Wikipedia nếu trang này tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của họ.----cử năm 2016 của Donald Trump sẽ hủy bỏ hàng trăm thỏa thuận không tiết lộ (hợp đồng NDA: cam kết im lặng, giữ bí mật) như một phần của thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện do một cựu phụ tá ban vận động đưa ra. Là một phần của thỏa thuận, ban vận động của Trump sẽ bồi thường 450.000 đô la, trong đó 25.000 đô la chi trực tiếp đến Jessica Denson, người cáo buộc ban vận động của Trump đã cố gắng bịt miệng cô khi cô công khai cáo buộc rằng cô bị đối xử lạm dụng bởi một thành viên khác trong ban vận động của Trump.Thỏa thuận cũng sẽ giúp hàng trăm cựu nhân viên ban vận động và tình nguyện viên khác được thoát khỏi hợp đồng NDA mà họ đã phải ký vào thời điểm đó, và như thế sẽ có khả năng mở đường cho họ lên tiếng về các sự kiện xung quanh cuộc bầu cử năm 2016.David K. Bowles, luật sư của Denson, cho biết trong một tuyên bố: “Hợp đồng NDA Trump ép nhân viên ký là không hợp lệ và không thể thi hành được, và những người làm trong ban vận động tranh cử lẽ ra không bao giờ phải sống dưới cái bóng NDA [buộc phải giữ bí mật] của nó."----ã phê duyệt sắp xếp lại các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024, thay thế tiểu bang Iowa bằng South Carolina ở vị trí dẫn đầu như một phần của cuộc cải tổ lớn nhằm trao quyền cho các cử tri Da đen và thiểu số khác quan trọng đối với cơ sở hỗ trợ của đảng. Mặc dù có thể có nhiều thay đổi hơn vào cuối năm nay, nhưng sự chứng thực chính thức của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ trong cuộc họp ở Philadelphia là sự thừa nhận rằng thời điểm bắt đầu cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 sẽ rất khác so với cuộc bầu cử năm 2020.Lịch trình bầu sơ bộ Đảng Dân Chủ năm 2024 đã được phê duyệt, theo AP là:. Ngày 3 tháng 2/2024: South Carolina. Ngày 6 tháng 2: New Hampshire, Nevada. Ngày 13 tháng 2: Georgia. Ngày 27 tháng 2: Michigan. Ngày 5 tháng 3: Siêu thứ ba (Super Tuesday: nghĩa là rất nhiều tiểu bang bầu sơ bộ ngày này).. Iowa chưa xác định ngày.----ệt mạng và hơn 550 người bị thương do cháy rừng trên khắp Chile. Số người chết có thể sẽ tăng lên do nhiều người được báo cáo là mất tích. Theo chính phủ, hơn 250 vụ cháy đã được ghi nhận với 80 vụ "ngoài tầm kiểm soát". Các đám cháy cho đến nay đã phá hủy khoảng 45.000 ha rừng. Chile đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ các quốc gia Nam Mỹ khác, bao gồm Brazil và Argentina, cũng như Mexico và Tây Ban Nha.----s, đã bị truy tố sau khi phục vụ rượu quá mức cho một khách quen, người đã cán chết một thám tử địa phương khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Cala Richardson, người đã làm việc tại Fuzzy's Taco Shop, phải đối mặt với khinh tội vì đã tiếp tục bán rượu cho khách hàng Dylan Molina vào tháng 11/2021 sau khi anh này đã say bí tỉ.Molina tiếp tục tông xe vào một chiếc xe đang chở Alejandro “Alex” Cervantes (thám tử thị trấn Euless) cùng vợ và hai con của anh, những người này bị thương nặng trong vụ tai nạn. Molina, người có nồng độ cồn trong máu là 0,14, cao gấp đôi giới hạn cho phép, đã bị kết án 15 năm tù vào tháng 1/2023.Trong khi đó, cô Cala Richardson, người cũng được tiết lộ là đang làm việc với giấy phép đã hết hạn từ Ủy ban Texas Alcoholic Beverage Commission, phải đối mặt với án tù một năm và khoản tiền phạt 4.000 USD nếu bị kết tội.----y và bùng lên cháy đã gây ra lệnh di tản và ban bố tình trạng khẩn cấp tại một ngôi làng ở Ohio gần ranh giới tiểu bang Pennsylvania, bao trùm khu vực này trong những cột khói được thắp sáng màu cam bởi ngọn lửa bên dưới. Khoảng 50 toa xe lửa bị trật đường rầy ở East Palestine khi một đoàn tàu đang chở nhiều loại hàng hóa từ Madison, Illinois, đến Conway, Pennsylvania.Chưa rõ nguyên nhân trật đường rầy. Chưa có thương tích đã được báo cáo. Đám cháy tạo ra nhiều khói đến nỗi các nhà khí tượng học trong khu vực cho biết có thể nhìn thấy nó trên radar thời tiết. Thị trưởng Trent Conaway của làng East Palestine đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, với lý do "tàu bị trật bánh với các vật liệu nguy hiểm."Conaway cho biết chất lượng không khí đang được theo dõi và không có thông tin nguy hiểm nào được báo cáo. Norfolk Southern cho biết đoàn tàu có hơn 100 toa xe lửa, 20 toa trong số đó được phân loại là chở vật liệu nguy hiểm—được định nghĩa là hàng hóa có thể gây ra bất kỳ loại nguy hiểm nào "bao gồm cả chất dễ cháy, dễ cháy hoặc rủi ro môi trường."-----. Theo Báo Tiền Phong. Một nữ sinh lớp 6 ở Trường THPT Cây Dương (thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đánh bạn trong lớp. Hình ảnh được quay lại rồi tung lên mạng… Trao đổi với Tiền Phong chiều 4/2, ông Trịnh Văn Chinh – Hiệu trưởng Trường THPT Cây Dương xác nhận, cùng ngày Hội đồng nhà trường đã họp thống nhất hình thức kỷ luật đình chỉ học tập 1 năm đối với học sinh V.H.Y (lớp 6A1) do có hành vi đánh bạn trong lớp.-----. Theo Báo VietnamNet. Ngày 5/2, vụ lật thuyền xảy ra trên sông Đồng Nai, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai khiến 12 người rơi xuống sông. Bước đầu, xác định 1 nữ nạn nhân tử vong.----Người già ăn một mình sẽ già nhanh chóng hơn?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn một mình có xu hướng già đi nhanh hơn, có lẽ vì nó tạo ra cảm giác bị cô lập và trầm cảm. Nghiên cứu mới của Trung tâm Y tế Samsung và Trung tâm Y tế Đại học Kyunghee bao gồm 2.072 người từ 70 đến 84 tuổi, để đo lường sự yếu đuối và lão hóa ở khía cạnh giảm cân, giảm sức mạnh cơ bắp, mệt mỏi, tốc độ đi bộ chậm hơn và giảm hoạt động thể chất. Họ có nguy cơ từ mức độ nhẹ như bị cảm lạnh, cho tới leo thang thành một căn bệnh nghiêm trọng như viêm phổi.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người cao tuổi không có ai ăn cùng có nguy cơ mắc các triệu chứng này cao hơn 61% so với những người cùng tuổi ăn cùng người khác.Chi tiết:----Không có bao nhiêu người Hy Lạp sống ở nước ngoài muốn về lại quê nhà?ĐÁP 2: Đúng thế. Chỉ 5% người Hy Lạp sống ở nước ngoài có kế hoạch trở về quê nhà trong 5 năm tới, theo một cuộc khảo sát của Đại học Macedonia tiết lộ hôm thứ Sáu. Theo kết quả của một cuộc khảo sát về thái độ của những người di dân Hy Lạp đối với Hy Lạp trong cuộc khủng hoảng kinh tế, được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu của Khoa Nghiên cứu Quốc tế và Châu Âu, 67% số người được hỏi đã loại trừ khả năng quay trở lại Hy Lạp trong vòng 5 năm tới, trong khi 24% trả lời rằng đó chỉ là một khả năng.Trưởng nhóm nghiên cứu Rebecca Paidi cho biết kết luận chính rút ra từ nghiên cứu là những người đàn ông và phụ nữ Hy Lạp đã di cư khỏi Hy Lạp trong giai đoạn sau năm 2009, “không muốn quay trở lại, không phải hôm nay, không phải trong 5 năm tới, và nhiều người trong số họ thậm chí không phải trong vòng hai mươi năm tới."Chi tiết: