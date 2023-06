Italy nhờ tìm giùm danh tánh một du khách quốc tế đã lãng mạn không thích nghi tại 1 di tích nước Ý.

- Ứng viên tổng thống Cộng hòa 2024 Chris Christie nói thẳng: Trump là thằng S.O.B. rẻ tiền nhất mà tôi đã từng gặp trong đời vì chuyển tiền cử tri góp vận động để trả cho luật sư.

- Rudy Giuliani, cựu luật sư của Trump, ra khai với Công tố đặc biệt Jack Smith

- Thẩm phán Tòa Liên bang Alvin Hellerstein: vụ Trump bịt miệng bạn tình cũ là cấp tiểu bang, không xử cấp liên bang

- Trump kiện ngược cô E. Jean Carroll vì tội phỉ báng vì nói sai kết quả án tòa.

- Cựu đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman Jr. (do Trump bổ nhiệm): Trump nói tìm hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ là xạo.

- Cựu Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.): chúng ta đang bầu cho những kẻ ngu ngốc (ám chỉ Trump).

- Dấu hiệu Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ truy tố Trump và các luật sư giúp lật ngược bầu cử 2020: bắt đầu phỏng vấn Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger (của Georgia).

- Kinh tế Mỹ tăng tốc, thị trường lao động tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm

- TNS Rick Scott (Cộng Hòa-FL): làm video, cấm người CS thăm Florida (ám chỉ Biden hay du khách từ TQ, VN, Cuba?)

- Cảnh sát Thụy Điển cấp phép biểu tình bên ngoài 1 nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm, cho đốt Kinh Koran.

- Đài TV Saudi: Quân cảnh Nga ở Syria bố ráp các trại lính đánh thuê Wagner, bắt Tư lệnh đơn vị Wagner ở nam Syria

- Tổng thư ký NATO: Ukraine phải chiến thắng Nga rồi mới vào NATO.

- Báo Mỹ: Prigozhin đã suy tính bắt các tướng Nga khi bắt đầu nổi loạn, nhưng các tướng Nga đã biết trước

- Ukraine: ít nhất 3 người chết và 22 người bị thương vì Nga bắn hỏa tiễn vào 1 tiệm ăn, khu mua sắm ở Kramatorsk

- Nga ở vùng chiếm đóng: các bậc cha mẹ Ukraine phải có hộ chiếu Nga, nếu không, con em Ukraine sẽ bị cấm nhập học

- Mỹ: viện trợ bổ sung cho Ukraine 500 triệu đô la gồm xe tăng, súng phòng không, đạn pháo

- Tổng thống Belarus: xác nhận Prigozhin đã đến Belarus, sẽ được đảm bảo an ninh, một số lính Wagner cũng vào theo

- Mỹ: phạt 4 thực thể và 1 cá nhân liên quan đến Tập đoàn Wagner của Nga và ông trùm Prigozhin.

- Cựu công tố liên bang Andrew Weissmann: Khỏi bàn nữa, vì Trump đã thú tội (trong đoạn ghi âm về hồ sơ mật)

- Dấu hiệu kinh tế tăng tốc: xin mua nhà tăng.

- Đài Loan: 2 tàu chiến Hải quân Nga lảng vảng bờ biển phía đông Đài Loan.

- Hơn 200 tỷ đô la có thể đã bị trộm từ 2 chương trình cứu trợ COVID-19 lớn ở Hoa Kỳ

- VinFast nên nói chuyện với Tesla? Xe Volvo Cars sẽ sạc điện ở 12.000 trạm sạc của Tesla trên khắp Mỹ, Canada

- Quận Cam: đi bộ, bị xe đụng chết.

- Texas: Khanh Phan, 45 tuổi, ở College Station đã bị kết án 45 năm tù sau khi nhận tội giết người.

- Quận Cam: độc thân, lương dưới $80,000/năm là thu nhập thấp.

- TQ: sẵn sàng hợp tác với VN để tăng cường liên lạc cấp cao và hợp tác giữa quân đội hai nước (nhưng vẫn chiếm Biển Đông).

- TIN VN. 5 VĐV Việt Nam bị tước huy chương SEA Games 31 và cấm thi đấu vì doping.

- TIN VN. Nhạc sĩ Quách Beem thua kiện vụ bản quyền lời ca khúc 'Gánh mẹ'.

- TIN VN. Việt Nam có 1,5 triệu xe tải, nhiều hơn Thái nhưng vận chuyển hàng chỉ bằng 50%.

- HỎI 1: Đa số công chúng thế giới công nhận Biden và Hoa Kỳ đã có công giúp hòa bình và ổn định toàn cầu thời gian qua? ĐÁP 1: Đúng, theo khảo sát của Pew.

- HỎI 2: Chi phí tiệc mừng lễ Độc lập (July Fourth) năm nay giảm? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-28/6/2023) ⚪ ---- Dấu hiệu kinh tế tăng tốc: xin mua nhà tăng. Các đơn xin đăng bộ mua nhà tại Hoa Kỳ đã tăng 3% theo báo cáo hôm thứ Tư từ Khảo sát Weekly Mortgage Applications Survey của Hiệp hội Ngân hàng Mortgage Bankers Association (MBA) cho tuần kết thúc vào ngày 23/6. Trong tuần trước, các đơn nộp đã tăng 0,5%.

.

Chỉ số tổng hợp thị trường (Market Composite Index) tăng lên 216,1 từ 209,8 vào tuần trước, trong khi Chỉ số mua (Purchase Index) đạt 170,3, so với con số trước đó là 165,6. Chỉ số Refinance Index (Tái cấp vốn) được cải thiện lên 439,2 từ 425,1 của tuần trước. Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 6,75%, tăng từ 6,73%.

.

⚪ ---- Bộ quốc phòng Đài Loan đã báo cáo về việc 2 tàu khu trục của Hải quân Nga đi qua dọc theo bờ biển phía đông của hòn đảo. Theo bộ, các con tàu đi qua đảo từ nam lên bắc và sau đó tiến ra biển khơi. Sự hiện diện của chúng trong khu vực là một phần của tuyến đường biển tầm xa và nhằm thể hiện sự hiện diện hải quân của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đài Loan đã theo dõi chặt chẽ các chuyển động của các tàu Nga và họ đang triển khai máy bay, tàu và hệ thống hỏa tiễn ven bờ biển để sẵn sàng đáp trả.

.

⚪ ---- Rudy Giuliani, cựu luật sư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã nói chuyện với các nhà điều tra liên bang như một phần trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Jack Smith về những nỗ lực lật ngược bầu cử 2020, theo CNN đưa tin. Trọng tâm các câu hỏi của các nhà điều tra trong cuộc họp vẫn chưa được tiết lộ. Công tố viên đặc biệt vẫn chưa công bố các cáo buộc liên quan đến cuộc điều tra. Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng các công tố viên sắp đưa ra quyết định về các cáo buộc tiềm năng.

.

⚪ ---- Hai bạn thân, bây giờ cùng tranh cử sơ bộ Cộng Hòa 2024, và ưa nặng lời kiểu giang hồ: Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Chris Christie đã có những lời lẽ gay gắt dành cho cựu Tổng thống Trump, chỉ trích Trump vì Trump dùng tiền vận động ứng cử để trả các khoản phí pháp lý. “(Trump là) S.O.B. rẻ tiền nhất mà tôi đã từng gặp trong đời,” cựu thống đốc New Jersey nói về cựu tổng thống trong một cuộc phỏng vấn của Politico hôm thứ Ba. (ghi chú: chữ S.O.B. trong tiếng Việt rất nặng, không viết rõ được.)

.

Christie nói thêm: “Điều Trump giỏi là tiêu tiền của người khác." Tổ chức Save America PAC của Trump đã chi ít nhất 3 triệu đô la trong quỹ của mình để trả cho luật sư của Trump và đang trả tiền thuê luật sư cho một số nhân chứng trong vụ án tài liệu mật, nhiều hãng tin đưa tin vào năm ngoái. Theo The Washington Post, công ty luật được thuê đã quyên góp hơn 120.000 đô la cho PAC.

.

Christie trong cuộc phỏng vấn của Politico đã gọi việc chuyển tiền được báo cáo qua Save America thay vì tài khoản chiến dịch truyền thống là lừa đảo, nhưng là đặc điểm của Trump: “Đây là một tỷ phú đã từ chối trả tiền cho các luật sư của mình bằng tiền cá nhân của mình, và thay vào đó, những người đàn ông và phụ nữ ngoài kia, những người tin tưởng vào Trump và muốn [Trump] được bầu làm tổng thống đang quyên góp tiền... Ngay hôm nay, Trump nên cam kết chiến dịch tranh cử của mình không còn chi bất kỳ khoản tiền công nào cho các khoản phí pháp lý của mình nữa. Trump là ứng cử viên giàu nhất trong cuộc đua này, nhưng Trump đang sử dụng tiền cử tri để trả các khoản phí pháp lý của mình. Trump nên xấu hổ về bản thân mình."

.

⚪ ---- Trump lại thất vọng... Thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein lộ ý không muốn chuyển vụ kiện của tiểu bang New York chống lại Donald Trump lên tòa án liên bang hôm thứ Ba, cho thấy rằng việc truy tố xuất phát từ các khoản thanh toán tiền Trump bịt miệng bạn tình cũ không liên quan đến hành vi của Trump khi còn là tổng thống.

.

Các luật sư của Trump đã tìm cách chuyển vụ kiện của Stormy Daniels lên tòa án liên bang, với nhóm lập luận rằng Trump đang hành động với tư cách là tổng thống trong khi thanh toán cho người dàn xếp sau đó là Michael Cohen để hoàn trả cho Cohen khoản tiền bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn.

.

Thẩm phán Tòa Liên bang Alvin Hellerstein nói với một phòng xử án chật kín người rằng ông chưa sẵn sàng đưa ra “phán quyết chắc chắn” nhưng thấy “không có mối liên hệ nào với bất kỳ hành động chính thức nào của tổng thống” trong hành vi bị cáo buộc khiến Trump trở thành cựu tổng thống đầu tiên bị buộc tội tội phạm. Hellerstein nói thêm: “Không có lý do gì để tin rằng tòa án tiểu bang không thể đưa ra một biện pháp công lý bình đẳng." Hellerstein nói rằng nhận xét này phản ánh “thái độ hiện tại” và phán quyết chính thức bằng văn bản sẽ được đưa ra trong vòng hai tuần.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Trump đang kiện E. Jean Carroll vì tội phỉ báng, cáo buộc cô hồi tháng 5/2023 đã vu cáo ông tội hiếp dâm cô [trong khi tòa chỉ nói là tội lạm dụng tình dục (sexually abused), không phải hiếp dâm]. Carroll, cựu nhà báo chuyên mục tư vấn của tạp chí Elle, đã nhiều năm kể rằng Trump đã cưỡng hiếp cô trong phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa ở Manhattan vào đầu những năm 1990 và hủy hoại danh tiếng của cô khi gọi cô là kẻ nói dối.

Một bồi thẩm đoàn ở New York đã tuyên bố Trump phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng và lạm dụng tình dục vào ngày 9 tháng 5/2023, nhưng cuối cùng bác bỏ cáo buộc cưỡng hiếp. Tuy nhiên, một ngày sau phán quyết, Carroll xuất hiện trên CNN, một lần nữa khẳng định Trump đã cưỡng hiếp cô, theo Reuters. "Ồ vâng, Trump đã làm," cô nói.

.

Hôm thứ Ba, các luật sư của Trump đã kiện Carroll về tội phỉ báng, cho rằng cô đã đưa ra "những tuyên bố sai sự thật với ác ý và ác ý thực sự" và yêu cầu rút lại các bình luận của Carroll bên cạnh các khoản bồi thường thiệt hại và trừng phạt. Điều này xảy ra sau khi Carroll sửa đổi vụ kiện phỉ báng ban đầu của cô chống lại Trump để bao gồm những bình luận chửi mắng mà Trump đưa ra sau phán quyết của bồi thẩm đoàn.

.

⚪ ---- Người đàn ông mà Trump bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nga đã không thể nhịn cười khi được hỏi về tuyên bố của Trump rằng Trump sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trong 24 giờ nếu tái đắc cử 2024. Jon Huntsman Jr., người từng là Đại sứ Mỹ tại Moscow từ năm 2017 đến năm 2019, đã được người dẫn chương trình CNN Kaitlan Collins hỏi hôm thứ Ba về phản ứng của Huntsman trước khẳng định của Trump về việc có thể “giải quyết vấn đề này chỉ trong một ngày”.

.

Cựu đại sứ Huntsman nói, cố nén tiếng cười: “Tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là điều vô nghĩa.” Ông tiếp tục nói rằng Nga là một “quốc gia đặc biệt duy nhất được thiết kế riêng và nhào nặn” theo “phong cách chuyên quyền” của Tổng thống Nga Vladimir Putin và có thể đối mặt với những hậu quả “hầu như không thể tưởng tượng được” nếu Putin bị lật đổ. Huntsman nói: “Vì vậy, việc một nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng 'Tôi có thể giải quyết vấn đề này trong một ngày' là hoàn toàn vô lý và không phù hợp với thực tế."

.

.

⚪ ---- Khỏi bàn nữa, vì Trump thú tội rồi. Cựu công tố liên bang Andrew Weissmann cho biết "trò chơi đã kết thúc" đối với Trump trong vụ truy tố Trump vì trộm và giấu tài liệu mật, sau khi đoạn băng dường như cho thấy Trump nhìn nhận về các tài liệu mật mà Trump sở hữu là chưa từng giải mật. Weissmann nói với Lawrence O'Donnell của đài MSNBC hôm thứ Hai rằng công chúng nên nhớ rằng các công tố viên của Công tố đặc biệt Jack Smith, người đang giám sát cuộc điều tra, đã có đoạn băng Trump thảo luận về các tài liệu mà ông không giải mật trước khi nó được công khai.

.

Weissmann cho biết nhóm của Smith có thể đã phỏng vấn tất cả những người ở trong phòng với Trump từ đoạn ghi âm ngoại trừ chính Weissmann. Weissmann nói rằng điều này sẽ cho phép các công tố viên có tất cả các lời kể về những gì đã xảy ra trong khi Trump đang phát biểu. “Và vì vậy, bức tranh toàn cảnh ở đây, tôi nghĩ đối với mọi người là… trò chơi này sẽ kết thúc nếu bạn tuân theo sự thật và luật pháp,” Weissmann nói.

.

CNN là hãng tin đầu tiên công bố đoạn ghi âm Trump thảo luận về các tài liệu mật trong cuộc họp vào tháng 7/2021 tại câu lạc bộ chơi gôn của Trumpng ở Bedminster, N.J. Cuộc trò chuyện đã được mô tả trong bản cáo trạng chống lại Trump hồi đầu tháng. Trump trong một cuộc phỏng vấn với một tác giả và nhà xuất bản sách, người đang viết hồi ký cho cựu chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, theo cáo trạng. Hai nhân viên của Trump cũng có mặt. Trong đoạn ghi âm, người ta nghe thấy Trump nói về hồ sơ mật về một kế hoạch quân sự Mỹ dự tính tấn công Iran.

.

⚪ ---- Cựu Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) Hôm thứ Hai đã gợi ý rằng vấn đề với chính trị Hoa Kỳ là “chúng ta đang bầu cho những kẻ ngu ngốc. Hãy nhìn xem, tôi nghĩ rằng đất nước hiện đang phải đối mặt với những vấn đề cực kỳ thách thức và về cơ bản là quan trọng,” Cheney nói tại một sự kiện với 92nd Street Y, New York. “Những gì chúng ta đã làm trong nền chính trị của mình là tạo ra một tình huống mà chúng ta đang bầu chọn lên những kẻ ngu ngốc.”

.

Cheney, một đối thủ kiên quyết của cựu Tổng thống Trump, đã đưa ra suy nghĩ này khi trả lời câu hỏi liệu bà có ra tranh cử tổng thống hay không nếu cuộc thăm dò cho thấy điều đó sẽ ảnh hưởng đến lần tranh cử thứ ba vào Bạch Ốc của Trump.

.

“Tôi không nhìn nó qua lăng kính, bạn biết đấy, đây là điều tôi nên làm hay không nên làm,” cựu Dân biểu nói. “Tôi nhìn nó qua lăng kính, làm thế nào để chúng ta bầu chọn những người nghiêm túc? Và tôi nghĩ việc bầu chọn những người nghiêm túc không thể mang tính đảng phái.”

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith nhiều phần sẽ truy tố Donald Trump và những người đã hỗ trợ Trump âm mưu “lật ngược cuộc bầu cử tổng thống 2020 và lật đổ chính phủ”, theo Giáo sư danh dự Laurence Tribe của Đại học Harvard. Giáo sư Tribe đã đưa ra nhận xét của mình vào sáng thứ Ba để đáp lại một dòng tweet quảng bá một bản tin Washington Post vào tối thứ Hai tiết lộ lần đầu tiên các nhà điều tra từ văn phòng Công tố Đặc biệt sẽ tới Atlanta (Georgia) vào thứ Tư để phỏng vấn Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger (của Georgia).

.

Trump đã nổi tiếng trong một cuộc gọi điện thoại được ghi âm đã gây áp lực buộc Raffensperger (quan chức bầu cử hàng đầu của Georgia) phải “tìm” cho ông ta 11.780 phiếu bầu, để Trump có thể “giành” được 16 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn của tiểu bang Georgia.

.

“Đây sẽ là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Raffensperger với Bộ Tư pháp,” báo WP cho biết trong bản tin tập trung vào cuộc điều tra của Công tố Đặc biệt về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

“Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về những nỗ lực của Donald Trump và các cố vấn của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 đang diễn ra theo nhiều hướng, theo những người quen thuộc với vấn đề này, với việc các công tố viên tập trung vào các quảng cáo và lời kêu gọi gây quỹ tuyên bố gian lận bầu cử cũng như các kế hoạch cho 'đại cử tri giả' sẽ xoay chuyển cuộc bầu cử 2020 cho có lợi cho Trump.”'

.

Báo Washington Post cho biết sẽ có nhiều luật sư bị lãnh đạn chung với Trump vì “lĩnh vực quan tâm chính là hành vi của một số ít luật sư, những người đã tìm cách biến thất bại của Trump thành chiến thắng bằng cách cố gắng thuyết phục các cơ quan tư pháp, địa phương, liên bang và tiểu bang rằng chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 của Joe Biden là bất hợp pháp hoặc có dấu vết gian lận.”

.

Theo Post, những luật sư đó bao gồm Rudy Giuliani, Jenna Ellis, John Eastman, Kurt Olsen, Kenneth Chesebro và Jeffrey Clark.

.

Ryan Goodman, giáo sư luật của Trường Đại học Luật New York, cựu Công tố Đặc biệt của Bộ Quốc phòng, đã tweet bài báo trên WP, nhận xét: “Nhóm của Công tố Đặc biệt Jack Smith sẽ phỏng vấn Bộ trưởng Hành chánh Georgia Raffensperger vào thứ Tư.”

.

Tribe, một học giả luật hiến pháp, người đồng sáng lập Hiệp hội Hiến pháp Hoa Kỳ, nguyên là giáo sư luật của Trường Luật Harvard, trả lời dòng tweet của Goodman, Tribe viết: “Điều này cho tôi biết Smith có khả năng sẽ yêu cầu đại bồi thẩm đoàn truy tố toàn bộ băng nhóm tội phạm đã âm mưu lật ngược cuộc bầu cử tổng thống và lật đổ chính phủ. Điều đó bao gồm Trump ở trung tâm của bánh xe và những người theo chủ nghĩa nổi loạn..."

.

.

⚪ ---- Cộng Hòa nhức nhối: kinh tế Mỹ tăng tốc. Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Bạch Ốc Lael Brainard cho biết hôm thứ Ba rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang thể hiện "khả năng phục hồi" sau loạt dữ liệu kinh tế mới nhất. Brainard cho biết trong cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi liệu Hoa Kỳ có thể tránh được suy thoái kinh tế hay không: "Chúng tôi đang tiếp tục chứng kiến một thị trường lao động mạnh mẽ, tỷ lệ thất nghiệp thấp." tăng trưởng kinh tế ổn định”, Brainard nhấn mạnh.

.

Bà nói: “Điều quan trọng trong trung hạn là phải thấy nguồn cung nhà ở lớn hơn sẽ giúp đưa ra các giải pháp dài hạn hơn,” đồng thời lưu ý rằng tiền thuê nhà cho các hộ gia đình trung bình ở Mỹ dự kiến sẽ giảm trong nửa cuối năm nay.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-FL) hôm thứ Ba đã bị chế giễu rộng rãi trên Twitter sau khi ông đăng một video cảnh báo "những người cộng sản" rằng họ thậm chí không nên nghĩ đến việc đến thăm tiểu bang Florida của ông. Scott nói trong video của mình: "Nếu quý vị là một người cộng sản hoặc một người theo chủ nghĩa xã hội... Tôi sẽ suy nghĩ kỹ nếu quý vịn đang nghĩ đến việc đi nghỉ hoặc chuyển đến Florida," Scott tiếp tục tuyên bố rằng cư dân Florida biết chủ nghĩa cộng sản là "không tốt cho bất kỳ ai" và sau đó nói thêm rằng "chúng tôi thích tự do, chủ nghĩa tư bản, những thứ tương tự." (có thể Scott ám chỉ người cộng sản là du khách từ TQ, VN, Cuba?)

.

TNS Scott bị cho là đóng trò hề. Brian Klaas, Phó Giáo sư về Chính trị Toàn cầu tại Đại học College London và là bình luận gia báo Mỹ The Atlantic, viết: “Những người này là những chú hề. Mọi khía cạnh của nền chính trị hiện đại của Đảng Cộng hòa đều hướng tới việc chiều chuộng hiệu quả đối với cơ sở cực đoan. Ý tưởng rằng một chính trị gia cấp cao của Hoa Kỳ sẽ dành thời gian để quay video yêu cầu 'những người cộng sản' không được đi nghỉ ở Florida... thật vô lý."

.

Trong khi đó, nhà sử học Princeton Kevin Kruse thấy thật mỉa mai khi Scott chống lại chủ nghĩa toàn trị cánh tả nhưng lại không có thời gian để lên án những kẻ theo chủ nghĩa phát xít mới đang diễu hành tại Disney World ở Florida trong những ngày gần đây.

.

Và Shannon Watts, người sáng lập tổ chức vận động an toàn súng Moms Request, đã chỉ ra có bao nhiêu cư dân Florida được hưởng lợi từ "chủ nghĩa xã hội" mà Scott lên án: “Florida là tiểu bang cao thứ hai trong cả nước với nhiều người nhận trợ cấp phúc lợi nhất - bao gồm SNAP (trợ cấp thực phẩm dinh dưỡng), TANF (phúc lợi dân nghèo) và Medicaid (y tế cho dân nghèo) - và là bang có số người hưởng an sinh xã hội cao thứ hai.”

.

⚪ ---- Cảnh sát Thụy Điển đã cấp phép cho một cuộc biểu tình bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Stockholm, nơi người tổ chức dự định đốt kinh Koran, theo truyền thông địa phương đưa tin hôm thứ Tư. Cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra bên ngoài nhà thờ Hồi giáo ở Medborgarplatsen vào cuối ngày và trùng với ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo. Người phát ngôn của cảnh sát nói với Aftonbladet: “Việc bảo vệ hiến pháp được quyền ưu tiên hơn lệnh cấm đốt."

.

Tình hình này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực gia nhập NATO của Stockholm đang bị Thổ Nhĩ Kỳ chận lại do các vụ đốt kinh Koran ở Thụy Điển. Đầu tháng này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chấp thuận tư cách thành viên của Thụy Điển trong liên minh trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, nhấn mạnh rằng Stockholm phải làm "điều gì đó chống lại chủ nghĩa khủng bố" và chủ nghĩa bài Hồi giáo trước khi Thổ Nhĩ Kỳ có thể chấp thuận cho nước này gia nhập liên minh NATO.

.

⚪ ---- Quân cảnh Nga ở Syria đã tiến hành các cuộc bố ráp các căn cứ của lính đánh thuê Wagner ở nước này, theo đài truyền hình Al-Hadath của Saudi Arabia hôm 27/6. Trích dẫn các nguồn tin riêng của mình, TV này nói rằng quân cảnh Nga đã bắt giữ người đứng đầu đơn vị Wagner ở As Suwayda, miền nam Syria, cũng như ba "chỉ huy cấp cao" tại căn cứ không quân Khmeimim.Theo TV này, cảnh sát quân sự Nga cũng đã đến các văn phòng của Wagner ở các thành phố khác của Syria, bao gồm Deir ez-Zur, Hama và Damascus. Tuy nhiên, các kênh Telegram liên kết với Wagner đã phủ nhận các báo cáo này."Về việc giam giữ các chiến binh Wagner PMC ở Syria. Thông tin về vụ bắt giữ là không đúng sự thật", băng tần "Orchestra Wagner" viết. Họ không nói rõ liệu các cuộc đột kích có được tiến hành hay không, nhưng chỉ nói là không có vụ bắt giữ nào.⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hôm thứ Tư rằng Ukraine phải chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga để tham gia vào một cuộc thảo luận "có ý nghĩa" về việc gia nhập NATO. "Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là đảm bảo rằng Ukraine chiến thắng với tư cách là một quốc gia có chủ quyền. Trọng tâm chính phải là đảm bảo chiến thắng của Ukraine. Và đây là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc thảo luận có ý nghĩa nào về tư cách thành viên của Ukraine," ông Stoltenberg tuyên bố trong một cuộc họp báo chung hội đàm với Thủ tướng Estonia Kaja Kallas.Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi NATO chấp nhận quốc gia của ông là thành viên, tuyên bố đây sẽ là "một tín hiệu mạnh mẽ cho thế giới rằng đây là một liên minh bảo vệ."⚪ ---- Lãnh đạo Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã cân nhắc việc bắt giữ các nhà lãnh đạo quân sự Nga như một phần của các sự kiện diễn ra vào ngày 24/6 vừa qua, khi quân đội riêng của y cố gắng lật đổ giới lãnh đạo quân sự Nga, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư.Theo báo này, trích dẫn các quan chức Hoa Kỳ, các tướng Nga đã biết sớm về kế hoạch của Prigozhin. Ngoài ra, việc y xuất quân quá sớm rất có thể là một trong những yếu tố dẫn đến thất bại của cuộc binh biến. Một trong những người quen thuộc với vấn đề này nói thêm rằng các cơ quan tình báo phương Tây đã biết về các kế hoạch vì nghe lén qua liên lạc điện tử và hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, âm mưu y đã bị lộ, buộc Prigozhin phải ứng biến một kế hoạch mới.⚪ ---- Bộ Nội vụ Ukraine hôm thứ Ba cho biết ít nhất 3 người chết và 22 người bị thương trong một cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga vào thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine. Một nhà hàng và khu mua sắm ở trung tâm thành phố đã bị sụp đổ nghiêm trọng trong các cuộc đình công. Nhiều người được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành. Các cơ quan an ninh đang hỗ trợ các dịch vụ khẩn cấp tại hiện trường và tạo điều kiện sơ tán nạn nhân, theo Bộ này xác nhận.Chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh rằng hỏa tiễn đã đánh trúng khu vực đông dân cư. "Chỉ nửa giờ trước, hai quả hỏa tiễn đã tấn công thành phố Kramatorsk. Đây là trung tâm thành phố. Đây là những địa điểm ăn uống công cộng đông đúc dân thường", thống đốc khu vực Pavlo Kyrylenko nhấn mạnh.⚪ ---- Chính quyền chiếm đóng của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở miền nam Ukraine đã thông báo cho các bậc cha mẹ rằng nếu họ không có hộ chiếu Nga, con cái họ sẽ bị cấm nhập học, theo Trung tâm Kháng chiến Ukraine (NRC) đưa tin ngày 27/6. “Ngoài ra, thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở lên phải có giấy tờ của Nga,” báo cáo viết. “Nếu không, [ghi danh đi học hiện tại] của họ sẽ bị chấm dứt.”Theo NRC, người Nga đang cố gắng ép người dân địa phương nhập quốc tịch Nga, vì nỗ lực cấp hộ chiếu của họ - "Nga hóa" công dân Ukraine - đang thất bại. NRC trước đây đã báo cáo rằng người Nga đang tăng cường đàn áp dân thường ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng do phản đối chính sách cấp hộ chiếu của cơ quan chiếm đóng.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Ba tuyên bố sẽ viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu an ninh của Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Điều này đánh dấu lần viện trợ xuất xưởng thiết bị thứ 41 của chính quyền Biden từ kho của bộ cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.Trị giá lên tới 500 triệu đô la, gói này bao gồm các khả năng chính để hỗ trợ các hoạt động phản công của Ukraine, tăng cường khả năng phòng không và trang bị thêm xe bọc thép, hệ thống chống thiết giáp, đạn dược và các thiết bị cần thiết khác để chống Nga. Các khả năng được cung cấp bao gồm nhiều loại vũ khí và thiết bị, bao gồm đạn bổ sung cho hệ thống phòng không Patriot, hệ thống phòng không Stinger và đạn cho Hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS), cũng như nhiều thiết bị quân sự và đạn dược khác.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba xác nhận rằng lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin đã đến Belarus. Ông nói thêm rằng các đảm bảo an ninh đã được cung cấp, như lời hứa với Prigozhin của Tổng thống Nga Vladimir Putin.Lukashenko trước đây cho biết Belarus có thể được hưởng lợi từ kinh nghiệm chiến đấu của Wagner, vì một số chiến binh Wagner dự kiến sẽ chuyển đến đất nước cùng với Prigozhin. Ông cho biết chính phủ Belarus không có kế hoạch dựng trại cho các chiến binh nhưng họ có thể giúp đỡ về chỗ ở. Tuy nhiên, ông cho biết lính Wagner sẽ không chịu trách nhiệm bảo vệ vũ khí nguyên tử chiến thuật của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng "một phần đáng kể" vũ khí theo kế hoạch đã được chuyển từ Nga.⚪ ---- Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã xử phạt bốn thực thể và một cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến Tập đoàn Wagner của Nga và người sáng lập và chủ sở hữu của nó, Yevgeniy Prigozhin. Bô Tài chính cho biết, cáo buộc Tập đoàn kiếm tiền tài nguyên thiên nhiên ở Cộng hòa Trung Phi và Mali: "Tập đoàn Wagner khai thác tình trạng mất an ninh trên khắp thế giới, thực hiện các hành vi tàn bạo và tội phạm đe dọa đến sự an toàn, quản trị tốt, thịnh vượng và nhân quyền của các quốc gia, cũng như khai thác tài nguyên thiên nhiên của họ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của Tập đoàn Wagner để làm suy giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở Châu Phi, Ukraine và bất kỳ nơi nào khác”.⚪ ---- Hơn 200 tỷ đô la có thể đã bị trộm từ 2 chương trình cứu trợ COVID-19 lớn ở Hoa Kỳ, theo báo cáo do tổng thanh tra của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA: Small Business Administration) công bố hôm thứ Ba. Có ít nhất 17% trong tổng số tiền COVID-EIDL và PPP được giải ngân đã đến tay những kẻ bị nghi là lừa đảo. Ước tính gian lận cho chương trình Cho vay Thảm họa Kinh tế (EIDL) do COVID-19 vượt quá 136 tỷ đô la, trong khi ước tính cho chương trình Bảo vệ Tiền lương PPP là 64 tỷ đô la.⚪ ---- Bài học cho VinFast: nên nói chuyện với Tesla? Chủ xe điện Volvo Cars sẽ có quyền truy cập vào mạng lưới 12.000 trạm sạc của Tesla trên khắp Hoa Kỳ, Canada và Mexico bắt đầu từ nửa đầu năm 2024, công ty sản xuất xe có trụ sở tại Thụy Điển đã công bố vào thứ Ba.Giám đốc điều hành (CEO) của Volvo Jim Rowan cho biết: “Là một phần trong hành trình trở thành xe điện hoàn toàn vào năm 2030, chúng tôi muốn làm cho cuộc sống với xe điện trở nên dễ dàng nhất có thể”. Theo thỏa thuận, các xe Volvo trong tương lai sẽ được trang bị cổng sạc Tiêu chuẩn sạc Bắc Mỹ (NACS) bắt đầu từ năm 2025, theo công ty. Một số công ty sản xuất xe điện của Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận cho phép khách hàng của họ sử dụng các trạm sạc của Tesla trên khắp Bắc Mỹ.⚪ ---- Bộ Văn Hóa Italy nhờ tìm giùm danh tánh một du khách quốc tế đã lãng mạn không thích nghi tại 1 di tích nước Ý. Một khách du lịch ở Quận Cam, tên Lutz, đã kinh hoàng nhìn thấy khi đi dạo quanh Đấu trường La Mã nổi tiếng ở Rome, nên đã lấy điện thoại ra để quay phim. Đoạn phim cho thấy một người khắc tên vào những viên gạch khoảng 2.000 năm tuổi của đấu trường cổ đại. Và đoạn video về hành động ngày 23/6 đã trở thành tin tức quốc tế. Bộ trưởng văn hóa Ý, Gennaro Sanguiliano, đã kêu gọi "xác định danh tính để sẽ trừng phạt" kẻ khắc lên tường di tích.“Tôi cho rằng việc một du khách làm ô uế một trong những địa điểm nổi tiếng nhất thế giới, Đấu trường La Mã, để khắc tên vị hôn thê của mình là rất nghiêm trọng, không xứng đáng và là dấu hiệu của sự bất lịch sự,” Sangiuliano viết trên trang Twitter của mình. "Tôi hy vọng rằng bất cứ ai đã làm điều này sẽ được xác định và xử phạt theo pháp luật của chúng tôi."Theo CNN, hãng thông tấn ANSA của Ý đưa tin rằng chữ khắc trên tường có nội dung "Ivan+Haley 23". Lutz, được liên lạc qua điện thoại ở Athens hôm thứ Hai, nói với OC Register rằng anh bị sốc khi thấy ai đó phá hoại cấu trúc cổ mang tính biểu tượng, vì vậy anh bắt đầu quay phim bằng điện thoại di động của mình.Lutz nói với báo OC Register rằng anh đã báo cáo vụ phá hoại với một người bảo vệ, sau đó là một người giám sát, và cuối cùng anh ta được đảm bảo rằng các cơ quan chức năng thích hợp sẽ được liên lạc. ANSA đưa tin rằng người đàn ông này có thể bị phạt 16.360 USD hoặc tối đa 5 năm tù, theo CNN. Lutz nói rằng anh vừa tốt nghiệp trường Cal Poly Pomona với bằng địa lý và đang có chuyến công du châu Âu kéo dài hai tháng.Video dài 15 giây ở đây:



https://youtu.be/OGYe1Z4EbQ0

.

⚪ ---- Quận Cam: đi bộ, bị xe đụng chết. Một người đàn ông vô gia cư ở độ tuổi 40 đã bị một chiếc xe đâm chết vào sáng Chủ nhật tại Garden Grove. Người phụ nữ ngồi sau tay lái của chiếc xe tải tông vào người đi bộ bị thương ở đầu và chân khi chiếc xe đâm vào một cái cây. Cảnh sát Garden Grove cho biết cô là người ngồi duy nhất trong xe.

.

Cảnh sát viên được cử đến khoảng 1:10 sáng đến đại lộ Chapman và Nelson báo cáo rằng người phụ nữ đã bị mắc kẹt bên trong xe tải của mình và cuối cùng được đưa đến vỉa hè phía nam trên đại lộ Chapman, phía đông đại lộ Nelson. Khi cảnh sát đến hiện trường, thấy một người đàn ông đã nằm chết cách nơi xe tông vào cây khoảng 75 mét về phía đông. Lý do tai nạn có thể là rượu và/hoặc ma túy ảnh hưởng người lái xe.

.

⚪ ---- Texas: Khanh Phan, 45 tuổi, ở College Station đã bị kết án 45 năm tù sau khi nhận tội giết người. Theo Văn phòng Biện lý Quận Brazos, cô Khanh Phan bị kết án vì tội giết Jeff Blankley vào năm 2021. Cảnh sát cho biết Blankley bắt đầu khiếu nại Phan về hành vi quấy rối chỉ 5 ngày trước khi anh bị cô bắn chết. Cô trước đó đã bị bắt sau khi đi theo Blankley đến khu chung cư của anh, nơi cô đã có một cảnh báo lệnh cấm xâm nhập, theo Sở Cảnh sát College Station.

.

Blankley cũng khai với cảnh sát rằng cô Phan đã lấy trộm chìa khóa xe của anh và đặt một thiết bị theo dõi GPS trong xe của anh. Sau khi cô được ra tù, cảnh sát nói cô đã thuyết phục nạn nhân gặp mình tại một doanh nghiệp địa phương và bắn anh ngay trong xe của anh. Cảnh sát phát hiện ra rằng khẩu súng ngắn được sử dụng trong vụ án đã được mua gần đây. Sau khi khám xét, họ phát hiện ra biên lai tại nhà của Phan.

.

Biện lý Quận Brazos đưa ra bản văn nói: “Hành vi rình rập sau khi chia tay [tình nhân] là cực kỳ nguy hiểm đối với nạn nhân—cả nam và nữ. Văn phòng của chúng tôi sẽ vững vàng bảo vệ các nạn nhân bị theo dõi và bạo lực gia đình để đảm bảo rằng mọi người có thể rời khỏi một mối quan hệ nguy hiểm và bạo lực một cách an toàn.”

.

⚪ ---- Quận Cam: độc thân, lương dưới $80,000/năm là thu nhập thấp. Nếu bạn là hộ gia đình chỉ có một người và mang lại ít hơn $80,000 một năm, bạn được coi là người có thu nhập thấp tại Quận Cam. Tại Quận Los Angeles lân cận, thu nhập thấp là khoảng $71,000. Ở Thung lũng Central Valley, nơi chủ yếu là nông nghiệp, thu nhập thấp là dưới 46.000 đô la, trong khi ở Vùng Vịnh Bắc California là 104.000 đô la/năm.

.

⚪ ---- Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tăng cường liên lạc cấp cao và hợp tác giữa quân đội hai nước, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Li Shangfu cho biết hôm thứ Ba khi ông gặp người đồng cấp Việt Nam. Gặp tại Bắc Kinh, ông Li cho biết tình hình quốc tế và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với những thách thức, theo Bộ Quốc phòng TQ cho biết trong một tuyên bố.

.

“Trung Quốc và Việt Nam cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đoàn kết chặt chẽ trong hành trình mới của chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích chiến lược chung của hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực,” ông Li nói trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng quốc phòng VN Phan Văn Giang. Li nói với Phan rằng quan hệ giữa quân đội của họ đã phát triển tốt đẹp, đồng thời nói thêm rằng quân đội Trung Quốc sẵn sàng đẩy quan hệ lên một tầm cao mới. (ghi chú: kết thân quân sự TQ-VN lên tầm cao mới, nhưng vẫn chiếm Biển Đông của VN?)

.

Cuộc gặp của họ diễn ra sau khi tàu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan thăm cảng Đà Nẵng của VN vào Chủ Nhật - chuyến thứ ba của một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ kể từ khi kết thúc Chiến tranh Việt Nam. Chuyến thăm của hải quân Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ở Biển Đông, phần lớn trong số đó Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, khi hai cường quốc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực giàu năng lượng.

.

⚪ ---- TIN VN. 5 VĐV Việt Nam bị tước huy chương SEA Games 31 và cấm thi đấu vì doping. Theo Báo Người Lao Động. Hơn một năm kể từ khi 5 VĐV Việt Nam bị phát hiện sử dụng doping tại SEA Games 31, bản án chính thức đã được Hội đồng Thể thao Đông Nam Á công bố, theo thông tin từ Trung tâm Y học thể thao quốc gia tối 27-6. Thông báo chính thức về án phạt cũng được gửi đến Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Bộ môn Điền kinh thuộc Tổng cục Thể dục thể thao. 5 VĐV này gồm: Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV 4x400m tiếp sức, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Thị Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV 4x400m tiếp sức) và Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB 4x400m tiếp sức).

.

⚪ ---- TIN VN. Nhạc sĩ Quách Beem thua kiện vụ bản quyền lời ca khúc 'Gánh mẹ'. Theo Zing. Chiều 27/6, TAND cấp cao TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ 'Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ'. Bản án tuyên ông Nhật là tác giả bài thơ và cũng sở hữu lời bài hát 'Gánh mẹ'. Bản án phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của bị đơn. Công nhận ông Trương Minh Nhật là tác giả của bài thơ Gánh mẹ, là chủ sở hữu phần lời ca khúc Gánh mẹ. Còn phần nốt của bản nhạc và các phần khác của bản nhạc không có tranh chấp nên HĐXX không xem xét. Bản án phúc thẩm cũng tuyên ông Đoàn Đông Đức (nhạc sĩ Quách Beem) bồi thường cho ông Trương Minh Nhật 122 triệu đồng (=5,184.87 USD).

.

Nghe ca khúc này qua video dài 2:19 phút:



https://youtu.be/QOmC8rviUkw

.

⚪ ---- TIN VN. Việt Nam có 1,5 triệu xe tải, nhiều hơn Thái nhưng vận chuyển hàng chỉ bằng 50%. Theo VietnamNet. Chiều 28/6, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Hội thảo “Logistics xanh – Từ xu hướng đến thực tiễn và vai trò trong sản xuất, xuất khẩu thực phẩm”. Tiến sỹ Tôn Thất Tú, chuyên gia logistics dẫn chứng số liệu, tổng số đầu xe vận tải đường bộ của Việt Nam là khoảng 1,5 triệu xe, nhiều hơn số đầu xe tại Thái Lan nhưng sản lượng hàng hóa vận chuyển được chỉ bằng 50% nước bạn. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, xếp hạng chung của ngành logistics tại Việt Nam năm 2023 giảm so với năm 2018 (giảm từ hạng 39 xuống 43 trên tổng số 139 quốc gia, vùng lãnh thổ được thống kê).

.

⚪ ---- HỎI 1: Đa số công chúng thế giới công nhận Biden và Hoa Kỳ đã có công giúp hòa bình và ổn định toàn cầu thời gian qua?

.

ĐÁP 1: Đúng, theo khảo sát của Pew. Trong năm thứ ba của nhiệm kỳ tổng thống, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hầu hết nhận được những đánh giá tích cực từ công chúng trên khắp thế giới. Trên khắp 23 quốc gia trong một cuộc khảo sát mới của Trung tâm nghiên cứu Pew, trung bình 54% bày tỏ sự tin tưởng vào Biden, trong khi 39% nói rằng họ thiếu niềm tin vào ông.

.

Tương tự như vậy, quan điểm tổng thể về Hoa Kỳ phần lớn là tích cực: Trung bình 59% cho Hoa Kỳ xếp hạng thuận lợi, bao gồm khoảng 7 trên 10 điểm trở lên ở Ba Lan, Israel, Hàn Quốc, Nigeria, Nhật Bản và Kenya. Hungary là quốc gia duy nhất được khảo sát có ít hơn một nửa thiện cảm với Hoa Kỳ.

.

Các hành động của Mỹ trên trường quốc tế thường định hình hình ảnh toàn cầu của nước này, và như cuộc khảo sát nêu rõ, dư luận về chính sách đối ngoại của Mỹ thường rất phức tạp, trong đó mọi người nhìn thấy cả mặt tích cực và tiêu cực đối với sức mạnh của Mỹ. Phần lớn mọi người tin rằng Hoa Kỳ can thiệp vào công việc của các quốc gia khác – trung bình 82% nói rằng Hoa Kỳ làm điều này rất nhiều hoặc khá nhiều – nhưng hầu hết cũng tin rằng Hoa Kỳ đóng góp cho hòa bình và ổn định trên toàn thế giới.

.

Dư luận quốc tế về cơ bản bị chia rẽ về mức độ cân nhắc của Hoa Kỳ đối với lợi ích của các quốc gia khác khi đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, trong khoảng một nửa số quốc gia được khảo sát, tỷ lệ công chúng cho rằng Hoa Kỳ coi trọng các quốc gia khác cao hơn bao giờ hết kể từ khi Trung tâm Nghiên cứu Pew bắt đầu đặt câu hỏi này hơn hai thập kỷ trước.

.

Cuộc khảo sát cũng tìm hiểu các khía cạnh khác của quyền lực Mỹ, bao gồm các yếu tố quyền lực mềm của Mỹ. Công nghệ, trường đại học, quân sự và giải trí của Hoa Kỳ đều được coi là tốt nhất hoặc trên mức trung bình khi so sánh với các quốc gia giàu có khác, mặc dù Hoa Kỳ nhận được nhiều đánh giá trái chiều về mức sống.

.

Nhận thức về sức mạnh kinh tế của Mỹ đã tăng lên ở một số quốc gia trong vài năm qua và những người được hỏi có xu hướng coi Hoa Kỳ, thay vì Trung Quốc, là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tại một số nước châu Âu, cũng như Úc, Trung Quốc được coi là nền kinh tế hàng đầu toàn cầu.

Chi tiết:

https://www.pewresearch.org/global/2023/06/27/international-views-of-biden-and-u-s-largely-positive/

.

⚪ ---- HỎI 2: Chi phí tiệc mừng lễ Độc lập (July Fourth) năm nay giảm?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Tin vui cho buổi nấu ăn ngày 4 tháng 7 của bạn — giá thực phẩm rẻ hơn năm ngoái. Theo một cuộc khảo sát từ American Farm Bureau Federation, các gia đình có thể phải trả 67,73 đô la cho một bữa tiệc gồm 10 người, giảm 3% so với mức cao kỷ lục của năm ngoái.

Nấu ăn bao gồm 12 mặt hàng chủ lực. Bánh mì kẹp thịt bằm, thịt bò và salad khoai tây tăng giá trong năm nay trong khi ức gà, nước chanh và bánh quy sô cô la giảm giá. Chi phí nấu ăn năm nay cao thứ hai trong lịch sử, sau con số lập kỷ lục của năm ngoái - $69,68 cho một bữa tiệc gồm 10 người. AFBF, đã tiến hành cuộc khảo sát từ năm 2013.

.

Hầu hết trong số 12 mặt hàng được khảo sát đều giảm trong năm nay. Khoản tiết kiệm lớn nhất đến từ các mặt hàng đã phá kỷ lục năm ngoái như thịt gà. Các trường hợp cúm gia cầm quét qua đất nước này vào đầu năm nay đã giảm, tạo điều kiện cho đàn gà có thời gian phục hồi. Hai pound ức gà có giá trung bình là 8,14 USD, giảm 9% so với năm ngoái. Cuộc khảo sát cho biết mức giảm giá lớn nhất là nước chanh — giảm 16% so với năm ngoái ở mức 3,73 đô la cho 2 lít rưỡi.

Chi tiết:

https://www.wtae.com/article/your-fourth-of-july-cookout-will-cost-you-less-this-year/44359005#

.

.