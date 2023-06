Hình ảnh hôm Thứ Bảy: cư dân Rostov vui mừng đón lãnh tụ Wagner trong cuộc nổi loạn chống Putin. Hôm nay, Chủ Nhật, quân Wagner đã rút khỏi vùng Lipetskand Voronezh ở Nga, báo hiệu kết thúc cuộc nổi loạn chống lại Điện Kremlin.

- Montana: cầu sập, đoàn xe lửa chở hàng chở các vật liệu nguy hiểm rơi xuống dòng sông

- Trump lặng lẽ tăng tốc lấy tiền từ quỹ vận động bầu cử 2024 để chi trả cho luật sư.

- Trump: Mỹ bên bờ vực của sự chuyên chế

- Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene: nghi Biden giựt dây nổi loạn ở Nga

- Trump: Bidne nhận lệnh Tập Cận Bình

- Trump: chỉ trích Biden viện trợ quá nhiều cho Ukraine, không chịu ép hòa đàm.

- Rủ nhau rời bỏ California: 4/10 dân muốn ra đi.

- Los Angeles: anh Tony Trương cứu một cặp vợ chồng già thoát bị cướp

- TIN VN. Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan thăm Việt Nam.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp trả lại văn phòng khu vực trung tâm Hà Nội, TPHCM.

- TIN VN. Biểu tình ở Nghệ An: Dân chặn xe tải vào cảng Quốc tế Vissai do lo ngại về môi trường.

- HỎI 1: Dân Anh đổi ý, đa số muốn vào Liên Âu lại? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Người dân Trung Quốc tin Nga nhất, nghi ngờ Mỹ, Nhật nhất? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-25/6/2023) ⚪ ---- Một cây cầu bắc qua sông Yellowstone ở tiểu bang Montana đã bị sập vào sáng sớm thứ Bảy, nhấn chìm các phần của một đoàn xe lửa chở hàng chở các vật liệu nguy hiểm xuống dòng nước chảy xiết bên dưới. Các toa txe lửa chở nhựa đường nóng và lưu huỳnh nóng chảy, theo Quận Stillwater cho biết. Các quan chức đã đóng cửa lấy nước uống ở hạ lưu trong khi họ đánh giá mức độ nguy hiểm sau vụ tai nạn lúc 6 giờ sáng. Một phóng viên AP đã chứng kiến một chất màu vàng chảy ra từ một số xe bồn.

David Stamey, giám đốc dịch vụ khẩn cấp của quận, cho biết không có mối nguy hiểm tức thời nào đối với các đội làm việc tại địa điểm này và vật liệu nguy hiểm đang bị nước sông dâng cao làm loãng. Có 3 toa xe chở nhựa đường và 4 toa chở lưu huỳnh dưới sông.

Andy Garland, phát ngôn viên của Montana Rail Link, cho biết đoàn tàu an toàn và không có thương tích nào được báo cáo. Ông nói, cả nhựa đường và lưu huỳnh đều đông đặc nhanh chóng khi tiếp xúc với nhiệt độ lạnh hơn.

⚪ ---- Có dấu hiệu Trump lặng lẽ tăng tốc lấy tiền từ quỹ vận động bầu cử 2024 để chi trả cho luật sư. Một thay đổi nhỏ trong bản in nhỏ trong tiết lộ trực tuyến của Trump cho thấy sự gia tăng số tiền mà những người đóng góp đã quyên góp để giúp ông giành được đề cử tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa đang được chuyển sang giúp thanh toán các hóa đơn hợp pháp của ông.

Theo một báo cáo từ New York Times, việc chuyển quỹ đặt ra câu hỏi về cuộc khủng hoảng tiền mặt mà Trump đang phải đối mặt với nhiều cáo trạng ở cấp tiểu bang và liên bang với nhiều dự kiến sẽ xảy ra. Như 2 phóng viên Maggie Haberman và Shane Goldmacher của tờ NY Times đã viết, việc "chuyển hướng" tiền mặt của chiến dịch sang Save America PAC của Trump - giúp thanh toán các hóa đơn pháp lý của anh ấy cùng với các chi phí khác - đã được thực hiện với một chút phô trương.

Báo cáo nêu rõ: "Khi Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử năm 2024 vào tháng 11, cứ mỗi đô la huy động được trực tuyến, 99 xu được dùng cho chiến dịch của Trump và một xu được dùng cho Save America," trước khi nói thêm, "Nhưng hồ sơ lưu trữ trên internet cho thấy đôi khi vào tháng 2 hoặc tháng 3, Trump đã điều chỉnh sự phân chia đó. Giờ đây, phần đóng góp trong chiến dịch của Trump đã giảm xuống còn 90% số tiền quyên góp và 10% dành cho Save America."

Theo báo cáo, điều đó có nghĩa là khoảng 1,5 triệu đô la đã được sử dụng để giúp giải quyết những rắc rối pháp lý của Trump mà lẽ ra có thể được sử dụng để thúc đẩy triển vọng bầu cử của anh ấy. Bản tin cho biết thêm, "Về mặt kỹ thuật, Save America sở hữu danh sách địa chỉ email và số điện thoại của những người ủng hộ Trump - một trong những tài sản quý giá nhất của cựu tổng thống - và chiến dịch đang trả tiền một cách hiệu quả cho PAC để có quyền truy cập vào danh sách đó," c theo người phát ngôn của Trump Steven Cheung, người đã từ chối đi vào chi tiết về việc điều động tài chính.

Báo NY Times cũng báo cáo rằng dường như có một sự cạn kiệt tiền mặt tại PAC do các khoản phí pháp lý hút hết tiền mặt. Báo này viết: "Trong hơn một năm, trước khi Trump là ứng cử viên năm 2024, Save America đã thanh toán các hóa đơn liên quan đến các cuộc điều tra khác nhau về cựu tổng thống và các đồng minh của ông. Vào tháng 2/2022, PAC thông báo rằng họ có 122 triệu đô la trong kho bạc của mình. Vào đầu năm 2023, số tiền mặt trong tay của PAC đã giảm xuống còn 18 triệu đô la, hồ sơ cho thấy. Phần còn lại được chi trả cho lương nhân viên, chi phí cho các hoạt động chính trị của Trump vào năm ngoái — bao gồm một số chi tiêu cho các ứng cử viên và nhóm khác — và theo những cách khác. Con số đó bao gồm 60 triệu đô la đã được chuyển cho MAGA Inc., một siêu PAC đang hỗ trợ ông Trump. Và hơn 16 triệu đô la đã được dùng để thanh toán các hóa đơn pháp lý."

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ đang "mọc trên bờ vực của sự chuyên chế." Phát biểu tại một sự kiện do Faith and Freedom Coalition (Liên minh Đức tin và Tự do) tổ chức ở Washington DC, Trump tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại "chủ nghĩa cộng sản đã thức tỉnh" để bảo vệ "đức tin và tự do" chống lại "những kẻ đốt phá, vô thần, toàn cầu hóa, Mác xít và phát xít."

Theo Trump, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vũ khí hóa cơ quan thực thi pháp luật để can thiệp vào các cuộc bầu cử, người đã chỉ ra rằng "mỗi khi họ truy tố tôi, tôi coi đó là một huy hiệu của lòng dũng cảm."

⚪ ---- Biden đã giựt dây vụ nổi loạn ở Nga? Vài giờ sau khi người dẫn chương trình của Fox News tung ra một thuyết âm mưu không có bằng chứng rằng có lẽ Hoa Kỳ, NATO hoặc cả hai đứng sau cuộc đảo chính rõ ràng đang diễn ra ở Nga, Dân biểu Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã nhảy vào cuộc. Greene đã đưa ra quan điểm cho rằng Hoa Kỳ đứng sau cuộc nổi dậy ở Nga mà không trực tiếp tuyên bố đó là sự thật.

"Sau khi chính phủ của chúng tôi tài trợ cho cuộc chiến ủy nhiệm với Nga ở Ukraine trong hơn một năm, tôi hy vọng chính phủ của chúng tôi không đứng sau một âm mưu đảo chính hiện đang xảy ra ở Nga", nữ Dân biểu viết trên Twitter hôm thứ Bảy, đề cập đến sự hỗ trợ mà Hoa Kỳ đã dành cho Ukraine kể từ khi bị quân đội Nga xâm lược. "Sự thay đổi chế độ ở một quốc gia có vũ khí hạt nhân có thể dẫn đến những hậu quả khủng khiếp mà người dân Mỹ không muốn."

.

⚪ ---- Trump đã lên mạng Truth Social để cân nhắc về tình trạng bất ổn đang gia tăng ở Nga, trong một thông điệp dường như ám chỉ sự ủng hộ của Trump đối với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc đối đầu với một thủ lĩnh lính đánh thuê phản bội. “Một mớ hỗn độn lớn ở Nga, nhưng hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn,” Trump viết. “Tiếp theo có thể tồi tệ hơn nhiều!” “Tiếp theo” ám chỉ Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê Wagner đã nắm quyền kiểm soát Rostov và đã đe dọa tiến quân vào Moscow trong cái mà Putin gọi là “cuộc nổi dậy vũ trang”.

Trong một bài đăng riêng biệt trước đó vào thứ Bảy, Trump đã cáo buộc một cách khó hiểu rằng Tổng thống Joe Biden đã nhận lệnh từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với Nga, và cho rằng Trung Quốc muốn chiếm đất của Nga.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Bảy đã lên án phản ứng của chính quyền Biden đối với cuộc khủng hoảng Ukraine khi các sự kiện diễn ra ở Nga, nơi Tập đoàn Wagner phát động một cuộc nổi loạn. Trump chỉ trích viện trợ do Mỹ cấp, đặt câu hỏi về lý do đằng sau việc trao "hàng trăm tỷ đô la" cho Ukraine mà không có sự kiểm soát đầy đủ. Khi Trump tìm cách giành lại quyền lực, ông đã cam kết nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, đề xuất Mỹ sẽ ngưng viện trợ Ukraine để tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận hòa đàm giữa Nga-Ukraine.

⚪ ---- Tình báo Mỹ biết trước sẽ có nổi loạn ở Nga. Các quan chức tình báo từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác cho biết lãnh đạo Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, đã "tập trung vũ khí và đạn dược", theo CNN đưa tin, trích dẫn ba người trong cuộc giấu tên.

Theo báo cáo, mặc dù những dấu hiệu đó cho thấy ông ta đang chuẩn bị cho một cuộc đụng độ chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga, nhưng sự leo thang nhanh chóng, bao gồm cả việc Wagner tiến tới Rostov để chiếm bản doanh quân khu miền Nam Nga, đã khiến một số quan chức tình báo phương Tây ngạc nhiên.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo quốc hội Hoa Kỳ đã được thông báo về các dấu hiệu đáng ngờ của Wagner vào đầu tuần này nhưng vào thời điểm đó vẫn chưa biết liệu có mối đe dọa thực sự đối với các quan chức cấp cao của quân đội Nga hay không, theo hai trong số các nguồn tin khẳng định.

Các chỉ huy tình báo Hoa Kỳ cho rằng Putin cũng đã biết trước—“chắc chắn là hơn 24 giờ trước,” quan chức này nói—và không hiểu tại sao Putin không đánh phủ đầu Wagner.

⚪ ---- Các lực lượng của Tập đoàn Wagner đã rút khỏi vùng Lipetskand Voronezh ở Nga, báo hiệu sự kết thúc cuộc nổi loạn chống lại Điện Kremlin. Các đơn vị lính đánh thuê rời khỏi khu vực sau khi đạt được thỏa thuận do Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko và thủ lĩnh nhóm, Yevgeny Prigozhin làm trung gian. Việc rút quân diễn ra sau khi các chiến binh Wagner rời khỏi khu vực Rostov, nơi họ đã tạm dừng bước tiến vào Moscow.

Hình ảnh hôm Thứ Bảy: cư dân Rostov vui mừng đón lãnh tụ Wagner trong cuộc nổi loạn chống Putin.



⚪ ---- Đức có kế hoạch chuyển giao cho Ukraine thêm 45 khẩu đại bác phòng không tự hành Gepard trong năm nay, theo lời Christian Freuding, Trưởng ban Tham mưu đặc biệt Ukraine tại Bộ Quốc phòng Liên bang Đức cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Welt am Sonntag ngày 24/6.

Đức cũng sẽ "ngay lập tức" cung cấp cho Ukraine 64 hỏa tiễn dẫn đường cho hệ thống phòng không Patriot. Ba mươi bốn hệ thống Gepard đã được cung cấp cho Ukraine và 15 chiếc khác sẽ đến nước này trong thời gian tới. "Ngoài ra, với sự hợp tác của Mỹ, chúng tôi muốn gửi thêm 30 xe tăng Gepard vào cuối năm nay", vị tướng Đức nói và cho biết thêm rằng việc chuyển giao này nhằm tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

⚪ ---- Nhà độc tài Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh hạ sát lãnh đạo công ty lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, trong khi có thể ân xá cho các chiến binh của Wagner, theo trang web tiếng Nga Những câu chuyện quan trọng (iStories) độc lập của Nga cho biết hôm 24/6, trích dẫn một nguồn tin.

Nguồn tin thân cận với Bộ Tổng tham mưu Nga, nói rằng Putin "muốn tránh đụng độ" với Wagnerites ở Moscow và đã ra lệnh cho lực lượng an ninh chỉ loại bỏ Prigozhin. Theo nguồn tin, kế hoạch của nhà độc tài Nga là chia rẽ các thành viên chủ chốt của Tập đoàn Wagner khỏi Prigozhin, hứa hẹn ân xá cho họ.

"Quân đội Liên bang Nga không có lực lượng mạnh nào có thể ngăn chặn bước tiến của Prigozhin về phía Moscow. Giờ đây, một nhóm lớn đang được thành lập từ tất cả các đơn vị chưa được sử dụng ở mặt trận Ukraine: đội hình Chechnya (Kadyrov), Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, Bộ Nội vụ và FSB," nguồn tin của iStories tuyên bố.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng thủ của Nga đồng thời đảm bảo rằng điều đó không cản trở sự phát triển của nền kinh tế và việc thực hiện các nghĩa vụ xã hội đối với công dân.

.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1, Putin đã đề cập rằng lịch trình của ông bao gồm các hội nghị, cuộc họp và thảo luận thường xuyên với các nhà lãnh đạo ngành trong tổ hợp công nghiệp-quân sự để đánh giá hiệu quả của việc sản xuất vũ khí và thiết bị. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh tài chính, lưu ý rằng nền kinh tế đóng vai trò là nền tảng cho mọi khía cạnh phát triển của đất nước.

Putin tái khẳng định cam kết của ông đối với hoạt động quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine, coi đây là ưu tiên hàng đầu của ông và nói rằng ông theo dõi chặt chẽ tình hình ở Ukraine suốt ngày đêm. Cuộc phỏng vấn của Putin diễn ra một ngày sau khi người đứng đầu Tập đoàn Wagner của Nga đe dọa chế độ của ông bằng một cuộc nổi loạn vũ trang.⚪ ---- Truyền thông Nga đưa tin, một máy bay không người lái không xác định đã thả một thiết bị nổ xuống một doanh nghiệp công nghiệp ở Shebekino, Belgorod Oblast vào ngày 24/6. Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết cơ sở này đã bốc cháy, nhưng báo cáo không có thương vong.Một đám cháy khác cũng được quan sát thấy ở thủ đô Belgorod của khu vực. Những lý do cho ngọn lửa vẫn chưa được công bố. Một thiết bị nổ cũng được thả xuống cùng ngày vào một ngôi nhà ở một thị trấn khác của Belgorod Oblast, Grayvoron, nằm gần biên giới Nga với Ukraine.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh trong một tuyên bố hôm Chủ nhật tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành các chiến dịch tấn công lớn trên nhiều mặt trận ở miền nam và miền đông Ukraine trong những ngày gần đây và họ đang đạt được tiến bộ "dần dần" nhưng "ổn định" ở "các khu vực trọng điểm"."Các lực lượng Ukraine đang sử dụng những kinh nghiệm từ hai tuần đầu tiên của cuộc phản công để tinh chỉnh các chiến thuật nhằm tấn công các tuyến phòng thủ có chiều sâu và được chuẩn bị kỹ lưỡng của Nga", Bộ này tuyên bố. "Nga đã đạt được một số lợi ích nhỏ, nhưng các lực lượng Ukraine đã ngăn chặn một bước đột phá," Bộ nói thêm.⚪ ---- Thống đốc tỉnh Rostov Vasily Golubev xác nhận rằng các binh sĩ của Tập đoàn Wagner tiếp quản trụ sở quân sự địa phương của Nga đã rời khỏi thành phố Rostov-on-Don. Điện Kremlin tiết lộ rằng người đứng đầu Wagner, Yevgeny Prigozhin sẽ được phép rời Nga đến Belarus và các cáo buộc liên quan đến việc kích động một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại ông ta sẽ bị hủy bỏ sau các cuộc đàm phán do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian. Hơn nữa, tất cả binh lính của ông không tham gia vào vụ việc và muốn gia nhập quân đội Nga sẽ được cung cấp hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu qua video mới nhất cho biết châu Âu không nên sợ hãi trước bất kỳ mối đe dọa nào của Nga vì Kiev sẽ có thể chống lại điều đó bất kể ai chỉ huy quân đội từ Moscow. "An ninh của sườn phía đông châu Âu chỉ phụ thuộc vào khả năng phòng thủ của chúng tôi. Và đó là lý do tại sao mọi biểu hiện ủng hộ phòng thủ của chúng tôi chính là ủng hộ phòng thủ của các bạn, tất cả mọi người trong thế giới tự do", nhà lãnh đạo Ukraine nói. Những bình luận của Zelensky được đưa ra sau khi Tập đoàn Wagner của Nga tiến hành một cuộc tấn công chống lại giới lãnh đạo quân sự của Nga.⚪ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Bảy tiết lộ rằng vụ án hình sự chống lại lãnh đạo Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin sẽ bị hủy bỏ. Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân sẽ được phép dọn tới Belarus với sự đảm bảo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Peskov cũng nói với các phóng viên.Mục tiêu chính của các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột giữa Prigozhin và giới lãnh đạo quân sự của Nga là "tránh đổ máu, tránh đối đầu nội bộ, tránh đụng độ với kết quả khó lường", quan chức Điện Kremlin chỉ ra. Ông Peskov giải thích: Các cá nhân chiến binh Wagner sẽ không bị truy tố và Bộ Quốc phòng sẽ cung cấp hợp đồng cho những quân nhân muốn ký hợp đồng.Người sáng lập Wagner đã ra lệnh cho các lực lượng của mình trở về căn cứ của họ từ Nga sau cuộc thảo luận với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, quân đội của Prigozhin bắt đầu rút khỏi Rostov, nơi họ đóng trụ sở của Quân khu phía Nam của Nga vào đầu ngày.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong một cuộc điện đàm hôm thứ Bảy đã thảo luận về các cuộc đàm phán của Lukashenko với người đứng đầu Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin. Theo phòng báo chí của tổng thống Belarus, Lukashenko đã nói với Putin tất cả những gì ông đã nói với thủ lĩnh lính đánh thuê và Putin bày tỏ lòng biết ơn đối với vai trò của Lukashenko trong việc chấm dứt âm mưu nổi loạn. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi Prigozhin tuyên bố sẽ rút quân khỏi Nga.⚪ ---- Theo báo cáo địa phương, Yevgeny Prigozhin, người đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy vũ trang hỗn loạn chống lại chính phủ Nga vào cuối tuần này, đã cất giấu một kho hộ chiếu giả, “bột trắng” và các thỏi vàng trong văn phòng của ông ta ở St. Petersburg. Các nhà điều tra liên bang Nga cũng phát hiện ra vũ khí và hàng đống đô la Mỹ trong văn phòng được sử dụng bởi Yevgeny Prigozhin, theo hãng tin địa phương Fontanka đưa tin trong một bài báo đã bị xóa.Bài báo đã bị xóa ngay sau khi Điện Kremlin thông báo đã đạt được thỏa thuận và các cáo buộc hình sự đối với người sáng lập Tập đoàn Wagner sẽ được bãi bỏ. Tuy nhiên, một số hãng thông tấn khác đã copy kịp câu chuyện. Ít nhất ba hộ chiếu đã được tìm thấy có ảnh của Prigozhin và các bí danh Dmitry Bobrov, Dmitry Geiler và Oleg Semenov.⚪ ---- Lãnh đạo Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin hôm thứ Bảy xác nhận rằng ông đã chấp nhận đề xuất của Tổng thống Belarus Alexander Lukasneko và ra lệnh cho quân đội của mình rút lui để tránh đổ máu sau khi tiến quân tới, cách Moscow khoảng 200 km.Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê tuyên bố: "Nhận thức được tất cả trách nhiệm về việc máu Nga sẽ đổ, chúng tôi đang quay các đơn vị của mình và rời đi theo hướng ngược lại, đến các trại dã chiến của chúng tôi, theo kế hoạch". Trước đây, Prigozhin đã hứa sẽ lật đổ quyền lãnh đạo quân sự của Nga và được cho là đã chiếm giữ một số thành phố ở Nga trên đường đến Moscow.⚪ ---- Ukraine đã giải phóng khu vực gần thành phố Krasnohorivka ở vùng Donetsk, nơi đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga kể từ năm 2014, theo Ukrinform đưa tin hôm thứ Bảy, dẫn lời một quan chức địa phương. Theo báo cáo, quân đội của Kiev đã chiếm giữ các vùng lãnh thổ sau khi Tập đoàn Wagner của Nga chống lại Moscow. Các lực lượng Ukraine được cho là đang tiếp tục di chuyển với những thành công và tiến bộ đáng chú ý.⚪ ---- Rủ nhau rời bỏ California. Trong năm thứ ba liên tiếp, dân số California giảm trong bối cảnh chi phí nhà ở tăng cao và người dân cảm thấy tiền của họ không còn nhiều như trước đây. Cuộc thăm dò mới trên toàn tiểu bang cho thấy xu hướng này có thể tiếp tục, vì lạm phát buộc nhiều cư dân phải cân nhắc nghiêm túc việc rời khỏi Golden State.Cuộc thăm dò do Strategies 360 hợp tác với Los Angeles Times và ba tổ chức cộng đồng thực hiện, cho thấy 40% người dân California đang cân nhắc nghiêm túc việc chuyển ra khỏi tiểu bang. Trong khi hơn 2/3 số người được hỏi cho biết họ hài lòng khi gọi California là nhà, thì cứ 10 người thì có 4 người nói rằng họ đang nghĩ đến việc rời đi, với phần lớn nói rằng chi phí sinh hoạt tăng là động lực chính.Trong số những người đang cân nhắc chuyển đi, 61% cho biết đó là do mức sống đắt đỏ ở California, trong khi 27% cho biết họ đang cân nhắc chuyển đi do tình hình chính trị của bang. Một phần ba trong số những người nói rằng họ muốn chuyển đến một nơi mà niềm tin chính trị của họ được thể hiện tốt hơn là người da trắng, tỷ lệ cao nhất trong số các nhân khẩu học về chủng tộc nói lên mối quan tâm đó.Mức độ hài lòng với kinh tế California cũng bị ảnh hưởng trong cuộc thăm dò gần đây, giảm 12 điểm so với cuộc thăm dò thực hiện vào năm 2020 và 5 điểm so với năm ngoái. Hầu hết người dân California cũng đang cảm thấy kém an toàn hơn về mặt tài chính trong những năm gần đây, với 72% hộ gia đình có thu nhập từ $50,000 đến $100,000 cho biết họ không đủ khả năng để sống thoải mái và tiết kiệm cho tương lai. Chỉ ba năm trước, chưa đến một nửa số hộ gia đình trong cùng mức thu nhập đó đã báo cáo những vấn đề đó.⚪ ---- Los Angeles: Video camera hành trình ghi lại khoảnh khắc anhngăn chặn âm mưu cướp của một cặp vợ chồng già ở San Gabriel. Trương, đang lái xe xuống Đại lộ Valley gần đường Walnut vào khoảng 4 giờ chiều thì anh nhận thấy 2 người dừng lại trên vỉa hè. Anh cho biết người phụ nữ khiến anh nhớ đến mẹ anh, người đã qua đời cách đây 4 tháng. Đó là khi anh nhận thấy chồng của phụ nữ đang bị một người đàn ông quấy rối và cướp giựt.Camera hành trình trên xe của Truong đã ghi lại được cảnh đối đầu khi tên trộm dường như đang giật một sợi dây chuyền vàng khỏi cổ người đàn ông lớn tuổi. Trương nhớ lại: “Tôi đang đi đến cửa hàng thì chứng kiến một vụ cướp. Anh chàng đang cướp của một người đàn ông lớn tuổi ngồi xe lăn nên tôi đã bước vào và giúp đỡ.” hi anh nhìn người phụ nữ khiến anh nhớ đến người mẹ quá cố của mình, “thật tình cờ là tôi càng nhìn bà cụ, tôi thấy chồng cụ bà ở phía sau bị cướp,” Truong nói.Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh anh Trương tấp vào lề và hét tên trộm dừng lại. “Kẻ kia định giật dây chuyền vàng của nạn nhân, tôi xuống xe chạy tới”, anh Trương kể. “Tôi hỏi y, 'Anh đang làm gì vậy?' Nghi phạm liền rời khỏi khu vực và lái chiếc SUV Nissan Arcada cỡ lớn màu trắng có biển số Nevada cùng một hành khách nữ bên trong.Truong đã có thể chụp được những hình ảnh rõ ràng về người đàn ông và chiếc xe của anh ta trước khi nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Gia đình của cặp vợ chồng già nói với đài KTLA rằng họ chắc chắn coi Trương là một anh hùng và cho biết mặc dù hai vợ chồng bị chấn động nhưng họ bình an và rất biết ơn Trương.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Diện tích bỏ trống văn phòng cho thuê tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đang tăng đột biến khi nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng trả lại văn phòng khu vực trung tâm để tiết kiệm chi phí. Knight Frank Việt Nam nhận định TP Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến tỉ lệ trống kỷ lục đến 29% trong phân khúc văn phòng hạng A vào cuối năm nay, đây hệ quả của việc gia tăng nguồn cung trong nửa cuối năm 2023.⚪ ----Theo Báo Lao Động. Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã đến Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 25.6 trong chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước, đánh dấu lần thứ ba một tàu sân bay Mỹ đến thăm Việt Nam từ năm 2018. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đến cùng hai tàu hộ tống là tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62).⚪ ----Theo Báo Công Thương. Bức xúc một số vấn đề giải phóng mặt bằng và lo ngại về môi trường, nhiều người dân xã Nghi Thiết liên tiếp ra đường chặn xe tải vào cảng Quốc tế Vissai. Khoảng 2 ngày qua, một số người dân xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã ra chặn xe tải ra vào cảng biển Quốc tế Vissai Nghệ An, do một số vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư và lo ngại về bảo vệ môi trường.⚪ ---- HỎI 1: Dân Anh đổi ý, đa số muốn vào Liên Âu lại?ĐÁP 1: Đúng thế. Bảy năm sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit, tỷ lệ người Anh muốn tái gia nhập Liên Âu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2016, theo một cuộc khảo sát mới. Cả người Anh và người châu Âu cũng ít có khả năng nghĩ rằng các quốc gia khác sẽ làm theo gương Brexit, và người Anh lạc quan hơn về tương lai của khối - đến mức tin tưởng vào Ủy ban châu Âu hơn chính phủ của họ.Dữ liệu từ cuộc khảo sát theo dõi Brexit mới nhất của YouGov cho thấy, ngoại trừ những người cho biết họ sẽ không bỏ phiếu hoặc không biết, 58,2% người dân ở Anh hiện sẽ bỏ phiếu để tham gia lại.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Người dân Trung Quốc tin Nga nhất, nghi ngờ Mỹ, Nhật nhất?ĐÁP 2: Đúng thế. Công dân Trung Quốc coi Nhật Bản và Hoa Kỳ là những quốc gia kém tin cậy nhất trong số 10 nước/khối trên toàn cầu và có nhiều khả năng tham gia vào xung đột quân sự với Bắc Kinh trong thập niên tới, một cuộc khảo sát gần đây ở Canada cho thấy.Cuộc khảo sát của Đại học Alberta, thu hút khoảng 2.000 phản hồi hợp lệ từ khắp Trung Quốc đại lục từ tháng 1 đến tháng 3, cũng cho thấy Nhật Bản được đánh giá là có mối quan hệ kém quan trọng nhất với Trung Quốc. Nga đứng đầu bảng xếp hạng cả về độ tin cậy và tầm quan trọng lâu dài.Những người được hỏi đã được hỏi về quan điểm của họ về mối quan hệ của Trung Quốc với chín quốc gia - Úc, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ - cộng với Liên Âu.Chi tiết: