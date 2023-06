Bạch Ốc: Quốc yến do Biden mời Modi là bữa tiệc chay. - Các luật sư của Trump đã trao các công tố nhiều băng ghi âm Trump nói chuyện với giới nhà báo. - Tất cả bằng chứng (thuộc loại không mật) Bộ Tư pháp thu thập đã trao cho nhóm luật sư của Trump. Bằng chứng mật sẽ trao sau.

Bạch Ốc: Quốc yến là bừa tiệc chay. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chiêu đãi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi một bữa tiệc tối cấp nhà nước với đồ ăn chay vào tối thứ Năm.

- Các luật sư của Trump đã trao các công tố nhiều băng ghi âm Trump nói chuyện với giới nhà báo.

- Tất cả bằng chứng (thuộc loại không mật) Bộ Tư pháp thu thập đã trao cho nhóm luật sư của Trump. Bằng chứng mật sẽ trao sau.

- Bạch Ốc: Biden nói Tập Cận Bình là nhà độc tài vì Biden là người nói thẳng.

- Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ đồng thuận chiến lược mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghệ

- Nhân quyền Nam Hàn yêu cầu TQ đừng cưỡng ép hồi hương người đào tỵ Bắc Hàn.

- Ukraine: Nga pháo kích vùng Kherson làm 2 thường dân chết

- Bộ Quốc phòng Anh: Hải quân Nga dùng cá heo canh gác quân cảng Sevastopol để chống người nhái Ukraine

- Một loạt máy bay không người lái bí ẩn tấn công trên thành phố Kursk của Nga.

- Tư lệnh Tập đoàn Wagner: quân Ukraine đang thắng thế, nhưng các tướng Nga nói dối với Putin, giấu chiến bại

- Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Belarus

- Ford Motor Co. sắp cắt giảm thêm nhiều việc làm

- Duyên phòng Mỹ: tàu lặn mất tích đã nổ, chết trọn 5 ngưởi, nhiều mảnh vỡ

- Chính phủ Mỹ chấp thuận: Thịt gà mà không phải thịt gà, vì làm từ ống nghiệm.

- Quận Cam: trẻ em thành phố Huntington Beach sẽ khó tìm đọc các sách liên hệ tới tình dục.

- RFI: Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan thăm Việt Nam vào lúc Trung Quốc đẩy mạnh khiêu khích ở Biển Đông.

- TIN VN. Doanh nghiệp Hàn Quốc Hyosung dự kiến tuyển dụng thêm 10.000 nhân lực tại Việt Nam.

- TIN VN. Gần 1/3 số văn phòng cao cấp ở TP.HCM sẽ bị bỏ trống.

- HỎI 1: Một kỷ lục 18.709 người mắc chứng mất trí nhớ được báo cáo mất tích ở Nhật Bản vào năm 2022? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 75% dân Mỹ sợ mất việc hàng loạt? ĐÁP 2: Đúng thế.

Bạch Ốc: Quốc yến là bừa tiệc chay. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chiêu đãi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi một bữa tiệc tối cấp nhà nước với đồ ăn chay vào tối thứ Năm, với sự tham gia của hàng trăm vị khách cao cấp, biểu tượng đại diện cho sức mạnh của liên minh hai quốc gia.

Được tổ chức trong một gian hàng được dựng lên trong khuôn viên Bạch Ốc, bữa tối được trang trí bằng màu xanh lá cây từ khăn trải bàn đến đồ treo trang trí. Đệ nhất phu nhân đã nói với các phóng viên trong cuộc họp báo một ngày trước đó rằng gian hàng sẽ được phủ bằng màu xanh đậm và mỗi bàn sẽ được trang trí bằng hoa nghệ tây, tượng trưng cho màu sắc của quốc kỳ Ấn Độ. Bà Jill cho biết những màu sắc này sẽ "đóng khung khung cảnh mang tính biểu tượng và các biểu tượng của quốc gia, nền dân chủ và lịch sử của chúng ta: Bạch Ốc và Đài tưởng niệm Washington."

⚪ ---- Các luật sư của Donald Trump đã trao cho các công tố viên liên bang một số băng ghi âm ghi lại cảnh cựu tổng thống nói chuyện với các nhà báo và người viết tiểu sử, các nguồn thạo tin nói với CNN. Các bản ghi âm được cho là đã phải trao sau khi nhóm của Công tố đặc biệt Jack Smith thu được âm thanh cuộc phỏng vấn được thực hiện tại câu lạc bộ chơi gôn Bedminster của ông ở New Jersey, trong đó Trump nói về một tài liệu tối mật, dường như đã cho một số người khác trong phòng xem [hồ sơ mật đó].

Các công tố viên sau đó yêu cầu cụ thể bất kỳ bản ghi âm, âm thanh hoặc video nào cho thấy Trump thảo luận về “một số chủ đề nhất định”, chẳng hạn như công nghệ quân sự của Mỹ hoặc Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, theo CNN. Hai nguồn tin nói với hãng tin CNN rằng các đoạn ghi âm được trao ra có đề cập đến Tướng Milley, nhưng không đề cập đến tài liệu mật của Trump. Nhóm của cựu tổng thống được cho là tin rằng các đoạn băng bổ sung không có tính buộc tội như đoạn băng Trump nó chuyện ở sân gôn Bedminster.

⚪ ---- Tất cả các bằng chứng mà Bộ Tư pháp thu thập được về vụ tài liệu mật đã được chuyển cho Donald Trump và các luật sư của ông hôm thứ Năm – và một chuyên gia FBI nói rằng vụ này có thể rất đáng sợ. Mặc dù các chi tiết cụ thể không được công khai nhưng những gì có sẵn là danh sách các loại thông tin. Các tài liệu thu được qua trát đòi hầu tòa, bằng chứng thu được qua lệnh khám xét, bản ghi lời khai của đại bồi thẩm đoàn được thực hiện trước đại bồi thẩm đoàn ở tòa thủ đô DC, bản ghi lời khai của đại bồi thẩm đoàn được thực hiện ở tỏa phía Nam của Florida, các cuộc phỏng vấn nhân chứng được thực hiện đến hết ngày 12 tháng 5/2023, các hồ sơ quan như trọng tài liệu, hình ảnh và bản sao hoàn chỉnh của các đoạn phim giám sát.

Nói về điều đó trên đài MSNBC với xướng ngôn viên Nicolle Wallace, cựu đặc vụ FBI Peter Strzok giải thích rằng những chi tiết này sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai trong cơ quan thực thi pháp luật hoặc chính phủ, nhưng đối với một người chưa từng đối đầu với Bộ Tư pháp, đó có thể là một cú sốc. .

"Hãy nhớ rằng chúng tôi không biết gì về toàn bộ thông tin mà nhóm công tố Jack Smith đã thu thập. Mọi tài liệu của tòa án, cho dù đó là bản khai có tuyên thệ của lệnh khám xét, thông tin về bản cáo trạng, đều không chứa và không được yêu cầu chứa toàn bộ thông tin mà chính phủ sở hữu," Strzok giải thích. "Vì vậy, có lý do, không chỉ có một đại bồi thẩm đoàn mà còn tách biệt và ngoài đại bồi thẩm đoàn đó, cuộc điều tra này đã diễn ra trong một thời gian." Điều đó có nghĩa là trát đòi hầu tòa, các cuộc phỏng vấn tự nguyện, lệnh khám xét và mọi thứ khác thu thập được đã được gửi cho Trump.

"Và nếu tôi ở trong nhóm luật sư bảo vệ của Trump, thì hôm nay và hôm qua là một ngày kinh hoàng vì khối lượng thông tin mà họ đột nhiên có trong tay," Strzok tiếp tục. "Và tôi chắc chắn rằng đó là một lượng thông tin quá lớn. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ thấy nhiều thông tin hơn nếu chúng ta ra tòa." Ông cũng chỉ ra rằng thông tin được tiết lộ chỉ là thông tin không bí mật. Vẫn còn rất nhiều thông tin mật chưa trải qua "quy trình bí mật" để quyết định cái gì sẽ được chuyển giao và khi nào. Còn nhiều chứng cớ nữa sẽ đến, Strzok nói.

⚪ ---- Người đứng đầu nhóm giám sát nhân quyền của Nam Hàn hôm thứ Sáu kêu gọi Trung Quốc đừng hồi hương hàng nghìn người Bắc Hàn đào tỵ bị giam giữ sau khi biên giới được mở lại, phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế rằng sự cưỡng ép hồi hương về Bắc Hàn sắp xảy ra.

Song Doo-hwan, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Nam Hàn, cho biết trong một tuyên bố rằng những người Bắc Hàn đào tỵ sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng nếu quay trở lại. “Bất chấp khuyến nghị của LHQ về việc ngăn chặn việc bắt buộc hồi hương những người đào tẩu Triều Tiên ở Trung Quốc, các phương tiện truyền thông gần đây đã đưa tin rằng việc cưỡng ép hồi hương 2.000 người đào thoát Bắc Hàn bị giam giữ tại các nhà tù Trung Quốc sắp xảy ra,” ông Song nói.

⚪ ---- Hai thường dân đã chết sau khi pháo kích Nga tấn công các khu vực của vùng Kherson do chính phủ ở Kiev kiểm soát, Thống đốc khu vực do Ukraine bổ nhiệm Oleksandr Prokudin tuyên bố hôm thứ Sáu. Prokudin cho biết trên Telegram rằng các nạn nhân, ở độ tuổi 43 và 55, làm việc cho một công ty vận tải thành phố đã bị lực lượng Nga nhắm tới. Theo quan chức Ukraine, ít nhất 4 đồng nghiệp của họ đã phải nhập viện.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Sáu rằng Hải quân Nga gần đây có khả năng "tăng cường" an ninh cho căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen tại Sevastopol bằng các động vật có vú ở biển. Bộ cho biết: “Hình ảnh cho thấy gần gấp đôi số lượng thú có vú trôi nổi trong bến cảng, nơi rất có thể chứa cá heo mũi chai (bottle-nosed dolphins)”. "Nga đã huấn luyện động vật cho một loạt nhiệm vụ, nhưng những con được nuôi ở cảng Sevastopol rất có thể nhằm chống lại các thợ lặn của kẻ thù", bản văn nói thêm.

⚪ ---- Một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) bí ẩn trên đất Nga dường như vẫn tiếp tục, với một vụ nổ mạnh được ghi nhận ở thành phố Kursk của Nga trong đêm 22-23 tháng 6. Thống đốc khu vực Roman Starovoit cho biết trên kênh Telegram của mình rằng phòng không địa phương đã chặn một UAV tấn công thành phố.

“Hệ thống phòng không của chúng tôi đã bắn hạ một máy bay không người lái ở Kursk,” thống đốc nói mà không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào. Các kênh Telegram địa phương đã công bố video về một vụ nổ mạnh ở thành phố của Nga. Máy bay không người lái, được cho là có nguồn gốc từ quân Ukraine, đã được thấy tấn công vào một số thành phố của Nga trong hơn một tháng rưỡi qua.

⚪ ---- Tư lệnh Tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin cho biết hôm thứ Năm trong một thông điệp âm thanh rằng các chỉ huy quân đội Nga đã nói dối Tổng thống Vladimir Putin khi nói đến những thất bại ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đang cung cấp cho Putin "hoàn toàn rác rưởi" với hy vọng rằng tổng thống sẽ tin vào "những lời dối trá", Prigozhin nhấn mạnh.

Prigozhin tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể, trong khi phía Nga đã mất "những khu vực rộng lớn". Ông tiếp tục nói rằng những tổn thất trong hàng ngũ của Nga cũng rất nghiêm trọng và "những vấn đề to lớn" đang được các tướng Nga giấu kín.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định cách chức đại sứ Ukraine tại Belarus Kizim Igor Yurievich hôm thứ Năm. Tuy nhiên, lý do vẫn chưa được biết. Yurievich đã đảm nhiệm vị trí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Ukraine tại Belarus từ năm 2017.Vào tháng 4, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tiết lộ kế hoạch tăng cường lực lượng phòng thủ dọc biên giới Belarus do lo ngại về một "cuộc xâm lược" quân sự tiềm tàng từ các quốc gia lân cận trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.⚪ --- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby cho biết trên CNN hôm thứ Năm rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden luôn trung thực khi bày tỏ mối quan ngại của mình.“Để có được các kênh giao tiếp tự do và cởi mở, bạn cũng phải có khả năng nói chuyện thẳng thắn và Tổng thống Biden không bao giờ trốn tránh việc làm đó,” Kirby nói khi được hỏi về những bình luận mới nhất của Biden chỉ trích Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Trước đó, Biden đã gián tiếp gọi Tập là một nhà độc tài, một tuyên bố mà các quan chức Trung Quốc coi là "cực kỳ lố bịch" và "vô trách nhiệm".⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đồng thuận hôm thứ Năm về các chiến lược mở rộng hợp tác quốc phòng và công nghệ, trong bối cảnh sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Washington sau 9 năm cầm quyền, ông Modi hy vọng sẽ nâng cao vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế, nhận thấy rằng việc củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ sẽ là cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu đó, trong khi nhiều quốc gia dân chủ khác cũng vậy, đã đoàn kết lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

⚪ ---- Báo Wall Street Journal đưa tin Ford Motor Co. đang lên kế hoạch cắt giảm thêm nhiều việc làm, bao gồm hầu hết là những người làm công ăn lương ở Hoa Kỳ. Những người quen thuộc với quyết định này cho biết nó có thể được công bố vào tuần tới.

Các nguồn tin khẳng định việc sa thải sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận động cơ xăng, xe điện và phần mềm nhu liệu. Không rõ có bao nhiêu vị trí sẽ bị cắt giảm và Ford từ chối bình luận về báo cáo. Hãng xe này trước đó đã cắt giảm khoảng 3.000 việc làm ở Mỹ, Canada và Ấn Độ, cũng như hàng ngàn vị trí trên khắp châu Âu.

⚪ ---- Duyên phòng Hoa Kỳ và công ty điều hành một tàu lặn mất tích hôm thứ Năm cho biết tất cả 5 người trên con tàu lặn đều đã chết. Công ty lặn biển OceanGate cho biết trong một tuyên bố: "Bây giờ chúng tôi tin rằng Giám đốc điều hành Stockton Rush, Shahzada Dawood và con trai của ông ấy là Suleman Dawood, Hamish Harding và Paul-Henri Nargeolet, đã mất một cách đáng tiếc."

Duyên phòng Hoa Kỳ cho biết mảnh vỡ được phát hiện phù hợp với một cú nổ gây ra từ "sự mất áp suất nghiêm trọng". Phó Đô đốc John Mauger nó rằng việc xác định dòng thời gian cụ thể của các sự kiện sẽ mất một thời gian. Cảnh sát biển đã cho biết trước đó vào thứ Năm rằng các mảnh vỡ từ con tàu đã được tìm thấy khi hai tàu Canada tham gia tìm kiếm.

Trên tàu lặn có Hamish Harding, 58 tuổi, phi công người Anh đã lập kỷ lục thế giới; doanh nhân người Anh Shahzada Dawood, 48 tuổi và con trai 19 tuổi Suleman; Stockton Rush, 61 tuổi, Giám đốc điều hành của OceanGate, công ty điều hành các chuyến đi của Titanic; và Paul-Henry Nargeolet, 77 tuổi, cựu thợ lặn Hải quân Pháp, là giám đốc nghiên cứu dưới nước của công ty sở hữu quyền trục vớt tàu Titanic.

⚪ ---- Thịt gà mà không phải thịt gà, vì làm từ ống nghiệm. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã phê duyệt việc bán thịt gà làm từ tế bào động vật, cho phép hai công ty ở California cung cấp thịt "được nuôi trong phòng thí nghiệm" cho các bàn ăn của nhà hàng trên toàn quốc và cuối cùng là các kệ hàng trong siêu thị.

Bộ Nông nghiệp đã bật đèn xanh cho Upside Foods và Good Meat, những công ty đang chạy đua để trở thành công ty đầu tiên ở Hoa Kỳ bán thịt không đến từ động vật bị giết mổ — thứ hiện được gọi là "nuôi cấy tế bào" hoặc thịt "được nuôi cấy" khi nó xuất hiện từ phòng thí nghiệm và đến trên đĩa ăn tối. Việc này mở ra một kỷ nguyên mới của sản xuất thịt nhằm loại bỏ tác hại đối với động vật và giảm đáng kể tác động môi trường của việc chăn thả, trồng thức ăn cho động vật và chất thải động vật.

⚪ ---- Quận Cam: trẻ em thành phố Huntington Beach sẽ khó tìm đọc các sách liên hệ tới tình dục. Hội đồng thành phố Huntington Beach đã bỏ phiếu để tìm ra những cách khiến trẻ em khó tiếp cận với những cuốn sách khiêu dâm tại các thư viện thành phố. Đề xuất do Nghị viên Gracey Van Der Mark đệ trình đã được thông qua với tỷ lệ 4-3 ngay sau 1 giờ sáng Thứ Tư, ngày 21 tháng 6. Đa số bảo thủ của hội đồng đã kết thúc cuộc thảo luận bằng cách yêu cầu luật sư thành phố và quản lý thành phố quay lại với các lựa chọn trong một phiên nghiên cứu vào tháng 9/2023.

Trong cuộc họp, Van Der Mark cho biết bà không cố gắng cấm sách, nhưng loại bỏ chúng ra khỏi trẻ em mà không có sự giám sát của người lớn. ABC 7 đưa tin, cuộc họp hôm thứ Ba diễn ra đến tận đêm khuya vì hàng chục người đã ghi danh phát biểu sôi nổi về đề xuất này.

⚪ ---- RFI: Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan thăm Việt Nam vào lúc Trung Quốc đẩy mạnh khiêu khích ở Biển Đông. Theo Đài Quốc Tế Pháp. Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan sẽ ghé thăm Việt Nam - cụ thể là ghé cảng Đà Nẵng - từ ngày 25 đến ngày 30/06/2023. Thông tin này do chính bộ Ngoại Giao Việt Nam đưa ra vào hôm qua, 22/06. Theo giới quan sát, việc tàu sân bay Mỹ ghé cảng Việt Nam là một sự kiện hiếm hoi, và chuyến thăm lần này của chiếc Ronald Reagan diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có thêm nhiều hành động lấn lướt Việt Nam trên Biển Đông.

⚪ ---- TIN VN. Doanh nghiệp Hàn Quốc Hyosung dự kiến tuyển dụng thêm 10.000 nhân lực tại Việt Nam. Theo Báo Lao Động. Tập đoàn Hyosung cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, dự kiến tuyển dụng thêm 10.000 nhân lực tại Việt Nam. Ở Việt Nam, hiện có 9.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư, hoạt động không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn hướng tới các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, môi trường, tăng trưởng xanh… với khoảng 1,3 tỉ USD đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh… Chủ tịch Tập đoàn Hyosung, ông Cho Hyun Joon cho biết, Tập đoàn đã đầu tư hơn 20 năm tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 20.000 tỉ Won (khoảng 3,5 tỉ USD) và khoảng hơn 9.000 lao động. Hyosung coi Việt Nam là thị trường chiến lược, trọng điểm và thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, dự kiến tiếp tục tuyển dụng thêm 10.000 nhân lực tại Việt Nam.

⚪ ---- TIN VN. Gần 1/3 số văn phòng cao cấp ở TP.HCM sẽ bị bỏ trống. Theo Zingnews. Nhiều chủ tòa nhà đang cố gắng chốt sớm hợp đồng, trước khi nguồn cung văn phòng được bổ sung và làm giá thuê suy giảm. Tại TP.HCM, 29% số văn phòng cao cấp sẽ bị bỏ trống vào cuối năm nay. Đây là hệ quả của việc nguồn cung gia tăng vượt sức cầu.

⚪ ---- HỎI 1: Một kỷ lục 18.709 người mắc chứng mất trí nhớ được báo cáo mất tích ở Nhật Bản vào năm 2022?

ĐÁP 1: Đúng thế. Tuổi già không có gì vui. Một kỷ lục 18.709 người mắc chứng mất trí nhớ hoặc nghi ngờ mắc chứng mất trí nhớ đã được báo cáo mất tích ở Nhật Bản vào năm 2022, dữ liệu của cảnh sát cho thấy hôm thứ Năm. Trong tổng số, 17.923 người được tìm thấy còn sống, trong đó 77,5% được tìm thấy vào cùng ngày khi báo cáo được nộp, trong khi 99,6% được tìm thấy trong vòng một tuần. Tổng cộng có 491 cá nhân được phát hiện đã chết, bao gồm cả trong các vụ tai nạn.

Chi tiết:

https://japantoday.com/category/national/record-18-709-people-with-dementia-reported-missing-in-japan-in-2022

⚪ ---- HỎI 2: Có phải 75% dân Mỹ sợ mất việc hàng loạt?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một nghiên cứu của Morning Consult, bất chấp bằng chứng về thị trường lao động đang phát triển, nhiều người Mỹ vẫn lo sợ tình trạng mất việc làm hàng loạt. Trên thực tế, 75% người Mỹ lo ngại về tình trạng mất việc làm trên diện rộng, Morning Consult đưa tin. Hơn nữa, 49% lo lắng về việc mất việc làm trong ngành của họ và 39% sợ mất việc làm của chính họ, Morning Consult nhận thấy.

https://www.foxbusiness.com/personal-finance/americans-fear-job-losses-layoffs

.