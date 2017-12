Thép Việt, Thiết Bị Cũ, Học Sớm, Triệt Sản, BOT...

Xuân NiệmCứ tưởng là qua mặt Hoa Kỳ, vậy mà chuyện thép Tàu với thép Việt bị lộ rồi. Báo Pháp Luật mới nêu câu hỏi: Vì sao Mỹ áp thuế trừng phạt 'khủng' lên thép Việt? Ai nói rằng Trump hài lòng với Trọng và Fook? Vậy mà phạt thuế tới 265%...Bản tin ghi rằng Bộ Thương mại Mỹ cho biết các sản phẩm thép của VN đang phá vỡ trật tự hiện nay của Mỹ về chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với những sản phẩm thép tương tự từ TQ.Bộ cũng cho biết sẽ áp thuế chống bán phá giá tương tự 199,43% đối với thép chống ăn mòn của VN sử dụng phôi thép TQ và thuế chống trợ cấp ở mức 39,05%.Ngoài ra, Mỹ cũng áp mức thuế chống phá giá 265,79% đối với thép cuộn cán nguội từ VN sử dụng phôi thép TQ trong khi thuế chống trợ cấp ở mức 265,44%.Báo Dân Việt ghi lời bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi), bên ngoài nhìn bằng mắt thường đã thấy thiết bị Nhà máy (NM) Giấy VNT 19-KKT Dung Quất nhập về để lắp ráp, sử dụng đã cũ, hư hỏng.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: Nhiều phụ huynh than giờ học sáng bắt đầu quá sớm, khiến học sinh đến trường vừa ngủ vừa mỏi mệt."Năm học trước, khi học lớp lá, có bữa 7h45 bé nhà tôi mới đến trường. Năm nay bé vào lớp 1, 5h30 tôi đã phải gọi bé dậy, vệ sinh, ăn sáng rồi đi học. Nhà trường quy định 6h45 học sinh phải có mặt ở trường, khiến cả phụ huynh và học sinh đều vất vả.Thời gian đầu, ngày nào cháu cũng mè nheo: Con không đi học đâu, con muốn ngủ thêm..." - chị Lam, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Phan Chu Trinh (Q.Gò Vấp, TP.SG), kể.Báo Thanh Niên kể chuyện: Sáng ngày 7.12, tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Ninh Phước, H.Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, làm 42 học sinh phải nhập viện.Thầy Nguyễn Văn Biên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết toàn trường có 260 học sinh là con em dân tộc thiểu số, học nội trú tại trường. Hằng ngày, nhà trường tổ chức nấu cơm cho các em ăn trưa và tối; còn phần ăn sáng do bà H.T.H (ở TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cung cấp.Bản tin VTC News kể chuyện miền núi: Được nghỉ học, 2 học sinh THCS ở Đắk Lắk rủ nhau ra sông chơi thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi mất tích.Sáng 7/12, ông Võ Vinh - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (Đắk Lắk) xác nhận, 2 học sinh trên địa bàn vừa bị nước cuốn trôi mất tích."Hiện lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đang tổ chức tìm kiếm 2 cháu bị nước cuốn trôi vào chiều 6/12", ông Vinh cho hay.Báo SGGP kể chuyện: Làm rõ vụ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai mổ triệt sản bệnh nhân vẫn “dính” bầu.Trước thông tin phản ánh của chị Lê Thị Nguyên S. (40 tuổi, ở Hà Nội) về việc chị đã được bác sĩ Nguyễn Dư Dậu (Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai) phẫu thuật triệt sản nhưng chị S. vẫn có bầu, đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết đã yêu cầu bác sĩ Dậu và khoa Sản báo cáo, giải trình cụ thể sự việc này.Trong khi đó báo Lao Động ghi lời chị S. rằng:“Khi tôi hỏi bác sĩ Dậu, ông ấy trả lời rằng xác suất một nghìn người thì một người có thai lại. Ông Dậu còn bảo nếu muốn xác nhận lại xem có đúng không thì đến bệnh viện mổ bụng ra kiểm tra. Ông ấy còn thách thức tôi tìm được hồ sơ bệnh án. Khi tôi đến phòng khám riêng để gặp, ông ấy đuổi tôi ra ngoài.”Cũng theo chị S., sau khi tìm được hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Bạch Mai thì thấy trong cách thức mổ, không có triệt sản. Hồ sơ này được bác sĩ Dậu ký. Điều này cũng có nghĩa bác sĩ Dậu quên triệt sản dù bệnh nhân đã có giấy đăng ký.Chiều 6.12, trả lời báo chí về vụ việc này, bác sĩ Nguyễn Dư Dậu cho biết, sự việc xảy ra cách đây lâu rồi nên ông không nhớ ca mổ đó có triệt sản cho bệnh nhân hay không.Bản tin VnExpress kể: Gần 1.200 giáo viên Hải Dương ba tháng không có lương.Tỉnh Hải Dương có hơn 4.050 giáo viên hợp đồng, trong đó 1.190 người ba tháng nay không nhận được lương, 61 người đã xin nghỉ việc.Bản tin RFA kể: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam vào ngày 7 tháng 12 cho phổ biến kháng thư phản đối biện pháp của cơ quan chức năng Việt Nam không cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.Kháng thư phổ biến trên mạng Internet do đại diện Hội Đồng Liên Tôn ký tên...Báo Tiền Phong ghi lời Bộ Giao thông: BOT Cai Lậy rối loạn do thu phí bất cập.“Về bức xúc của người dân sử dụng đường bộ, trong đó có trạm Cai Lậy, có nguyên nhân chính là chính sách thu phí còn bất cập”, đại diện Bộ GTVT thừa nhận.Báo Người Lao Động kể: Hỏa hoạn đã thiêu rụi mái nhà lưu niệm của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, trong khu di tích căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính – Kháng chiến Nam Bộ.Chiều 7-12, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Lịch sử - Văn hóa thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Long An, ông Nguyễn Văn Thành, cho biết hiện Công an huyện Tân Thạnh phối hợp ban quản lý khu di tích khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà lưu niệm của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.Bản tin Infonet kể: Người dân Hải Dương, Quảng Ninh mất ruộng đất vì "cát tặc"...Theo phản ánh của người dân thôn Kênh Mai (xã Văn Đức, huyện Chí Linh, Hải Dương) tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nơi đây đang diễn ra hết sức phức tạp. Trên sông Đông Mai hàng đêm có tàu hút cát hoạt động khiến nhiều ha ruộng, hoa màu của người dân thôn Kênh Mai (xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị "nuốt trôi". Có một số vị trí bị sạt lở vào tới chân hàng cột điện cao thế.