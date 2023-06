Ngày mai, Hồ Gươm sẽ đông hơn... Cuối tuần nắng nóng gay gắt, nhiều quận huyện ở Hà Nội nhận thông báo rằng ngày mai Thứ Bảy 17/6/2023 sẽ bị cắt điện.

- Zelensky: nếu Ukraine bị Nga chiếm, Nga sẽ tiếp tục hướng tới các nước Baltic, Ba Lan... Mỹ phải lựa chọn giữa “NATO sụp đổ” hoặc tham chiến. Zelensky lo ngại vì Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ đòi cắt quân viện Ukraine.

- Putin: Kinh tế Nga vẫn là một phần "rất quan trọng" của kinh tế thế giới, vẫn mở cửa đón các doanh nghiệp phương Tây quay lại, 2022 là năm kinh tế khó khăn nhất của Nga.

- NATO: đang lập 1 hội đồng mới để hợp tác giữa Ukraine và NATO.

- Bộ Quốc phòng Anh: Thiếu tướng Nga Sergei Goryachev "gần như chắc chắn" đã tử trận ngày 12/6/2023.

- Phái đoàn lãnh đạo châu Phi tới Ukraine thuyết phục hòa đàm, bị Nga bắn hỏa tiễn ào ạt, phải chui hầm núp bom.

- Nga: nhậu tăng vọt, từ quan chức tới giới thượng lưu.

- 1 ủy ban của Dân chủ mở chiến dịch “This F*cking Guy” sẽ nêu rõ 4 năm Trump ngồi ở Bạch Ốc đầy những tệ hại. Thăm dò: 52% cử tri Cộng hòa sẽ ủng hộ Trump, DeSantis chỉ được 23%.

- Trump bác bỏ lời luật sư từ lâu khuyên thương lượng ngay từ đầu, bây giờ thì phải ra tòa

- Phóng viên báo New York Post hỏi trật chìa, bị Biden nói là “câu hỏi ngu quá"

- Thẩm phán Aileen Cannon ra lệnh: mọi người có mặt ở phiên xét xử Trump phải có giấy an ninh để đọc hồ sơ mật

- Tàu ngầm nguyên tử hỏa tiễn hành trình của Mỹ tới Nam Hàn

- Canada: ít nhất 15 người chết và 10 người bị thương trong vụ đụng xe "vô cùng bi thảm".

- Texas: lốc xoáy, chết 3 người, làm bị thương hàng chục người khác, phá sụp 30 căn nhà mobile

- Công ty Baidu Inc. cho xe taxi robot chạy ở Thẩm Quyến

- Mỹ: doanh thu từ dầu mỏ của chính phủ Nga trong 5 tháng đầu năm 2023 thấp hơn gần 50% so cùng kỳ 2022.

- Mỹ: mở rộng danh sách trừng phạt đối với Bắc Hàn sau vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo

- Tổng thư ký LHQ: thế giới bên bờ "thảm họa" vì khủng hoảng khí hậu.

- Quận Cam: dùng máy bay không người lái để chống muỗi.

- Nashville: Mục sư Kent Christmas (thân cận Trump) kêu gọi tín đồ hoạt động với tinh thần sẵn sàng ôm bom tự sát

- Quận Cam: 2 người bị bắt vì nghi ném bom xăng cocktail Molotov vào một cơ sở Planned Parenthood

- Little Saigon, Quận Cam: 1 người đột nhập vào 1 ngôi nhà ở Midway City, bị cảnh sát bắn chết

- Canada: Bác sĩ đa khoa De Nguyen bị Tòa án Điều trần CPSA kết tội có hành vi thiếu chuyên nghiệp

- Úc: Nhiều người gốc Việt bị bắt vì liên hệ khối lượng ma túy methamphetamine trị giá 1,7 tỷ USD

- TIN VN. Cuối tuần nắng nóng gay gắt, nhiều quận huyện ở Hà Nội ngày mai sẽ bị cắt điện.

- TIN VN. Ga ngầm Bến Thành nguy cơ thiếu lối thoát hiểm.

- HỎI 1: Singapore hy vọng làm thịt, tôm, tôm hùm... làm từ ống nghiệm sẽ cho đủ ăn, giảm nhập cảng? ĐÁP 1: Đang thí nghiệm.

- HỎI 2: Tại Mỹ, đàn ông chết vì ma túy quá liều nhiều hơn đàn bà? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-16/6/2023) ⚪ ---- Một tàu ngầm chạy bằng nguyên tử mang hỏa tiễn hành trình (SSGN) của Mỹ đã tới Nam Hàn sau khi Bắc Hàn nối lại các vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo. Tàu USS Michigan đã cập cảng thành phố Busan lần đầu tiên kể từ năm 2017.

"Chuyến thăm của SSGN Hoa Kỳ tới Nam Hàn nhằm thực hiện một cách thực chất thỏa thuận trong Tuyên bố Washington đưa ra vào tháng 4 nhằm tăng cường khả năng hiển thị thường xuyên của các tài sản chiến lược trên Bán đảo Triều Tiên", theo lời Phó Đô đốc Chỉ huy Hạm đội Nam Hàn Kim Myung-soo cho biết. Tàu USS Michigan sẽ tham gia tập trận hải quân chung giữa Mỹ và Nam Hàn, cũng như "các hoạt động giao lưu hữu nghị" khi hai nước kỷ niệm 70 năm thiết lập liên minh.

⚪ ---- Có ít nhất 15 người chết và 10 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông ở thị trấn Carberry, Canada. Theo các nhà chức trách, tai nạn là kết quả của một vụ va chạm giữa một xe tải kéo rơ-moóc và một xe buýt chở khoảng 25 hành khách, hầu hết là người cao niên. Cảnh sát Hoàng gia Manitoba Canada cho biết Thủ tướng Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn và mô tả tai nạn là "vô cùng bi thảm".

⚪ ---- Một cơn lốc xoáy thổi qua thị trấn Perryton của Texas Panhandle chiềum thứ Năm, giết chết 3 người, làm bị thương hàng chục người khác và gây thiệt hại trên diện rộng trong khi một cơn bão khác dữ dội quét qua các tiểu bang miền Nam. Trưởng phòng cứu hỏa Perryton Paul Dutcher nói với các phóng viên rằng 3 người đã thiệt mạng trong cơn bão. Ông cho biết ít nhất một người đã chết trong một công viên khu nhà mobile home do “trúng đòn trực tiếp” từ một cơn lốc xoáy. Dutcher cho biết ít nhất 30 căn nhà mobile đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.

⚪ ---- Một ủy ban hành động chính trị PAC của đảng Dân chủ hôm thứ Sáu đã khởi động một chiến dịch nhằm làm nổi bật những khoảnh khắc hỗn loạn từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump tại Bạch Ốc khi Trump phải đối mặt với những tranh cãi mới về bản cáo trạng trước tòa.

Ủy ban American Bridge 21st Century đang quảng bá một chiến dịch có tên “This F*cking Guy” (tạm dịch cho nhẹ: Thằng Cà Chớn Này) mà các quan chức cho biết là nhằm nhắc cử tri về những thời điểm quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump trong khi Trump tranh đề cử Cộng Hòa vào năm 2024, theo một thông cáo được chia sẻ đầu tiên với báo The Hill.

“Người dân Mỹ đã phải trả giá cho sự kém cỏi, thiếu hành động và vô trách nhiệm hàng ngày của Trump. Trump là một thảm họa ở Bạch Ốc cũng như khi Trump rời khỏi đó, và ủy ban American Bridge ở đây để nhắc cử tri rằng 4 năm nữa của Trump sẽ là cơn ác mộng như thế nào,” Tom Perez, một đồng chủ tịch của American Bridge, cho biết sẽ gia nhập Bạch Ốc [của Biden] với tư cách là người đứng đầu các vấn đề liên bộ trong chính phủ, viết trong một tuyên bố với The Hill.

Chiến dịch sẽ nhằm mục đích thu hút sự chú ý đến những ngày quan trọng từ nhiệm kỳ tổng thống của Trump, chẳng hạn như nỗ lực xóa sổ chương trình y tế cho dân nghèo Affordable Care Act (còn gọi là ObamaCare), phản ứng của chính quyền Trump đối với cơn bão Maria ở Puerto Rico, việc Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và các cuộc gặp của Trump với nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong un.

“Từ vụ lừa đảo thuế (bản thân Trump trốn thuế cả thập niên...) đến các cuộc tấn công vào dịch vụ chăm sóc y tế..." và nhiều nữa. Chủ tịch American Bridge Pat Dennis viết rằng Trump đã tạo ra những thảm họa hàng ngày khi còn là tổng thống - Người Mỹ không còn sức lực để đối phó với nó trong 4 năm nữa...

Một cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac được công bố hôm thứ Tư cho thấy 52% cử tri thuộc Đảng Cộng hòa và nghiêng về Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (phải) với tỷ lệ gần nhất là 23%.

⚪ ---- Con đường dẫn đến bản cáo trạng liên bang của Donald Trump đầy rẫy những lời khuyên bị từ chối từ các luật sư và phụ tá, theo tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn nhiều phụ tá của Trump và những người trong cuộc khác. Các nguồn tin cho biết Trump đã ngoan cố từ chối nhiều cơ hội để tránh bị buộc tội hình sự, bắt đầu từ khi Cơ quan Lưu trữ Quốc gia lần đầu tiên yêu cầu trả lại tài liệu vào tháng 2/2021. "Trump không có khả năng thừa nhận hành vi sai trái. Trump muốn giữ nó, và Trump nói, ' Bạn sẽ không bảo tôi phải làm gì. Tôi là người thông minh nhất trong phòng'", cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc John Kelly nói.

Kelly và những người khác nói rằng Trump không có khuynh hướng chấp nhận các yêu cầu từ các cơ quan — hoặc những người — mà Trump không thích, và Trump đã cố chấp khi FBI và Cục Lưu trữ Quốc gia tiếp tục thúc đẩy việc trả lại các tài liệu mật. Các nguồn tin của WP nói rằng một "đoạn đường rút lui" có thể xảy ra sau khi cựu luật sư Florida Chris Kise gia nhập nhóm pháp lý của Trump vào mùa thu năm ngoái. Kise, người đã được trả trước 3 triệu đô la, muốn lặng lẽ thương lượng một dàn xếp với Bộ Tư pháp, theo đó Trump sẽ tránh được các cáo buộc hình sự nếu tất cả các tài liệu được trả lại. Nhưng Trump đã từ chối nỗ lực "giảm nhiệt độ" của Kise sau khi Trump lắng nghe các luật sư khác thúc giục Trump chống lại cuộc điều tra, các nguồn tin cho biết.

Những người trong cuộc nói rằng một người mà Trump đã lắng nghe là Tom Fitton, người đứng đầu nhóm bảo thủ Judicial Watch. Họ cho biết Fitton đã thuyết phục Trump rằng Trump được phép giữ các tài liệu một cách hợp pháp và nên chống lại Bộ Tư pháp. Fitton nói với WP rằng y đã ăn tối với Trump hôm thứ Hai — một ngày trước khi Trump bị truy tố ở Miami — và cựu tổng thống "nghiêm túc và sẵn sàng chiến đấu theo luật." Tờ New York Times đưa tin rằng một số luật sư mà Trump thuê để bào chữa cho Trump trong cuộc điều tra tài liệu đã bị các nhà điều tra liên bang thẩm vấn và có thể xuất hiện với tư cách nhân chứng khi vụ án được đưa ra xét xử.

⚪ ---- Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích một phóng viên của báo New York Post vì đã hỏi một “câu hỏi ngu ngốc” hôm thứ Năm, đồng thời công khai mắng nhà báo trong một cuộc họp báo không liên quan về "corporate junk fees" (Fees charged in addition to the upfront price make it hard for people to shop around for the best prices: tiền phí được tính thêm vào giá trả trước khiến mọi người khó mua sắm với giá tốt nhất). Khi được hỏi tại sao “hồ sơ cung cấp thông tin của FBI Ukraine” lại gọi Biden là “đại ca” (“big guy”), Tổng thống Biden không thể không đáp trả: “Tại sao ông bạn lại hỏi một câu hỏi ngu như vậy?” (“Why do you ask such a dumb question?”).

Câu hỏi bắt nguồn từ một lời bịa đặt của Cộng Hòa Hạ Viện quy chụp hối lộ chống lại Biden. Trong chính quyền Trump, một người cung cấp thông tin ẩn danh của FBI đã cáo buộc gia đình Biden tham gia vào một thỏa thuận tham nhũng liên quan đến một doanh nhân người Ukraine — một cáo buộc đã được Bộ Tư pháp của Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr (thời Trump) điều tra và sau đó thú nhận là không thấy gì, nên đã dẹp hồ sơ.

Người phát ngôn Bạch Ốc Ian Sams cũng gọi những lời Cộng Hòa chụp mũ là "điên khùng" trong một tweet hôm thứ Năm. Sams viết và nhắc về thời Barr điều tra Biden, rằng "mật báo viên FBI" của Trump đã biến mất, Trump và Bill Barr cũng không có băng ghi âm nào về chuyện chụp mũ Biden, và rồi đó là "cuộc điều tra tuyệt vọng đã thực hiện bởi Bộ Tư Pháp Bill Barr thời Trump." (ghi chú: có những người giả bộ ngu khờ để kiếm tiền. Thực tế, các dân biểu Cộng Hòa chụp mũ Biden không hề ngu, nhưng họ giả vờ chụp mũ Biden để kiếm phiếu cho năm 2024, và để kiếm tiền hỗ trợ tranh cử.)

⚪ ---- Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã ra lệnh đầu tiên kể từ khi Trump không nhận tội đối với các cáo buộc do Công tốư đặc biệt Jack Smith đưa ra vì trộm hồ sơ mật, hướng dẫn các bên bắt đầu công việc để có được giấy phép an ninh [để có quyền đọc hồ sơ mật quốc phòng] cho các luật sư sẽ cần chúng.

Trong một lệnh vào thứ Năm, Cannon đã đưa ra cho “tất cả các luật sư có hồ sơ và các luật sư có hồ sơ sắp tới” hạn chót vào thứ Sáu để liên hệ với nhóm bảo mật tố tụng của Bộ Tư pháp để họ có thể xúc tiến “quy trình cấp giấy an ninh [để đọc hồ sơ mật] cần thiết”. Trước ngày 20 tháng 6, Cannon muốn các luật sư gửi thông báo xác nhận rằng họ đã tuân thủ các hướng dẫn của cô.

Lệnh mới cũng gây thêm áp lực lên nỗ lực của Trump trong việc thuê thêm luật sư. Trong khi đó

Walt Nauta, người thân tín và đồng bị cáo của Trump trong vụ án, đã không thuê được luật sư để dự phiên điều trần hôm thứ Ba, và do đó không thể đưa ra lời bào chữa của Nauta. Quá trình tố tụng để Nauta nhận tội dự kiến vào ngày 27/6. (ghi chú: bản tin CNN không nói rõ Nauta không có tiền thuê luật sư hay không tìm được luật sư như ý muốn.)

⚪ ---- Tín hữu Ky tô nên ôm bom tự sát? Một mục sư Cơ đốc giáo ủng hộ Donald Trump gần đây đã có một bài giảng kêu gọi các Cơ đốc nhân củng cố niềm đam mê của họ và gợi ý rằng họ nên sẵn sàng chết vì đức tin của mình.

Kent Christmas, một mục sư tại Nashville, thường gần như luôn luôn bênh vực Trump, trong bài giảng hôm Chủ Nhật tuần trước tại nhà thờ Ngũ Tuần của mình ở Tennessee, nói rằng đức tin Hồi giáo đã trở nên thành công trên thế giới như vậy bởi vì những người theo đạo Hồi "sẵn sàng chết vì niềm tin của họ. Họ sẵn sàng đeo bom vào ngực." Đoạn video được báo cáo đầu tiên bởi nhóm theo dõi nhân quyền Right Wing Watch, nhóm này đã tweet đoạn clip vào thứ Ba, dài 31 giây:

https://twitter.com/RightWingWatch/status/1669013161029058561

⚪ ---- Công ty công nghệ Trung Quốc Baidu Inc. hôm thứ Sáu nói rằng họ đã có được giấy phép thương mại để cung cấp dịch vụ gọi xe không người lái tại một khu vực của thành phố Thâm Quyến. Đội xe taxi không người lái Apollo Go của Baidu sẽ chở hành khách trên 188 km vuông ở thành phố đông nam Trung Quốc này, một năm sau khi công ty lần đầu tiên đưa xe robot chạy trên những con đường có người ngồi trên xe giám sát.

Mặc dù công ty cũng đã nhận được giấy phép cho taxi không người lái ở thủ đô Bắc Kinh, nhưng vẫn chưa được phép cung cấp dịch vụ thương mại của mình. Theo Baidu, 200 xe robotaxis hoàn toàn không người lái sẽ xuất hiện trên đường phố Trung Quốc trong suốt năm 2023.

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Sáu nói rằng liên minh quân sự phương Tây đang nỗ lực hướng tới việc lập một hội đồng mới để hợp tác giữa Ukraine và NATO. Stoltenberg đã nói tại một cuộc họp báo ở Brussels sau cuộc họp 2 ngày của các Bộ trưởng Quốc phòng NATO. Về việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, ông Stoltenberg nói NATO đang "xem xét nghiêm túc" hành động này. Cuộc họp chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thêm trợ giúp quân sự để hỗ trợ phòng thủ của Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga, bao gồm cả việc tặng các lô đạn dược mới.

⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) hôm thứ Sáu rằng Nga sẽ là một phần "rất quan trọng" của nền kinh tế thế giới mặc dù một số quốc gia và công ty sẵn sàng tạo ra một thị trường đơn phương. "Họ không muốn đối thủ cạnh tranh. Họ muốn ngăn chặn mọi thứ, cản trở mọi thứ. Chúng tôi quyết tâm loại bỏ họ", Putin nhấn mạnh và nói thêm rằng những đối thủ như vậy "làm hỏng danh tiếng của chính họ". Ông nhấn mạnh việc sử dụng đồng tiền quốc gia trong thương mại quốc tế và chỉ ra rằng Nga đã tăng cường quan hệ thương mại với các nước được coi là thân thiện.

Putin nói rằng các doanh nghiệp phương Tây có thể quay lại nếu họ muốn và hứa chính quyền sẽ cung cấp cho họ "các điều kiện phù hợp" nếu họ sẵn sàng hoạt động ở Nga. Putin nói Nga sẽ chào đón các doanh nghiệp nước ngoài trong khi lần này "suy nghĩ nhiều hơn" về ngành công nghiệp nội địa của chính Nga. Hơn nữa, Nga sẽ mở rộng cửa cho các công ty phương Tây nhưng cũng giám sát "hành vi của họ" khi họ quay trở lại. Putin nói rằng một số doanh nghiệp trong nước đã yêu cầu ông không cho phép các doanh nghiệp phương Tây quay trở lại kể từ khi họ rời đi đã bỏ trống một thị trườngchuyên biệt (niche) trị giá 23,8 tỷ USD. Putin nhấn mạnh rằng Nga đã vào giai đoạn sẽ từ bỏ sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt khi xuất cảng.

Putin nói 2022 là năm khó khăn nhất mà Nga trải qua về kinh tế nhưng cũng bày tỏ sự hài lòng rằng "con đường phía trước" mà Nga đã áp dụng một năm trước "có hiệu quả". Putin nóiý rằng do hoàn cảnh toàn cầu, Nga đối mặt với nhiều khó khăn "và mọi khía cạnh của đời sống kinh tế". Putin nói rằng kế hoạch "tiêu diệt" Nga của phương Tây thông qua các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga do hoạt động quân sự ở Ukraine đã thất bại. Ông nói rằng lạm phát hàng năm ở Nga vào tháng 5 là 2,51%, theo cách nói của ông là thấp hơn so với nhiều quốc gia khác.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu tiết lộ trong báo cáo tình báo gần đây nhất rằng Thiếu tướng Nga Sergei Goryachev "gần như chắc chắn" đã tử trận trong một cuộc quân Ukraine tấn công vào một sở chỉ huy ở miền nam Ukraine, khoảng ngày 12/6/2023. Theo bộ này, đây là xác nhận đầu tiên về việc một tướng Nga bị giết kể từ đầu năm 2023. Goryachev, từng là tham mưu trưởng của Quân đoàn vũ trang liên hợp 35 (35 CAA), rất có thể là "quyền Tư lệnh Quân bộ chiến tại thời điểm tử trận," theo lời Bộ.

Bộ cũng lưu ý rằng Quân đoàn 35 CAA của Nga có một hồ sơ chiến tranh "gây tranh cãi", vì "vào tháng 3/2022, các phần tử của quân đội đã có mặt trong vụ thảm sát dân thường ở Bucha, và vào tháng 6/2022, lực lượng này phần lớn đã bị xóa sổ gần Izium."

⚪ ---- Các vụ nổ vang dội xung quanh Kyiv hôm thứ Sáu trong cái mà các quan chức gọi là một cuộc tấn công “quy mô lớn” của quân Nga vào thành phố khi một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo châu Phi đến thực hiện nhiệm vụ hòa giải nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Một nhân chứng nói với Reuters rằng ít nhất 2 vụ nổ đã được nghe thấy, và Kyiv cho biết không có báo cáo ngay lập tức về thương vong hoặc thiệt hại. “Một cuộc không kích kết hợp quy mô lớn vào Kyiv,” chính quyền thông báo trên Telegram vào sáng thứ Sáu. “Kẻ thù đã sử dụng hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và máy bay không người lái cùng một lúc”.Các nhà lãnh đạo từ nhiều nước châu Phi trong đó có Nam Phi, Senegal và Comoros đã đến Kyiv để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm khuyến khích cả Ukraine và Nga đồng ý với "tiến trình đàm phán ngoại giao" nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo Reuters, nhóm này đã phải chui vào hầm trú tránh bom của một khách sạn vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Họ dự kiến ​​sẽ đến Moscow vào thứ Bảy. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên Twitter: “Các hỏa tiễn của Nga là thông điệp gửi tới châu Phi: Nga muốn có thêm chiến tranh chứ không phải hòa bình”.⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm thứ Năm rằng nếu Ukraine chiến bại trước Nga cuối cùng có thể buộc Mỹ phải lựa chọn giữa “sự sụp đổ của NATO” hoặc tiến hành chiến tranh. “Nếu Ukraine thua, nếu Nga chiếm Ukraine, Nga sẽ tiếp tục hướng tới các nước Baltic, Ba Lan, v.v.,” Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News. “Và Nga sẽ bắt đầu chiến tranh với một trong các quốc gia NATO, và tại thời điểm này, Hoa Kỳ sẽ phải chọn sự sụp đổ của NATO hoặc tham chiến.”Các quốc gia Baltic của Estonia, Latvia và Litva đều là thành viên của NATO, cũng như Ba Lan. Một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào của liên minh được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả họ theo nguyên tắc phòng thủ tập thể của tổ chức hiệp ước. Zelensky đưa ra khả năng NATO tham gia để đáp lại lời đề nghị từ một số chính trị gia Đảng Cộng hòa rằng Hoa Kỳ cần hạn chế chi tiêu cho cuộc chiến ở Ukraine.Thống đốc Florida Ron DeSantis - ứng cử viên tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa - trước đây đã mô tả cuộc chiến là một “tranh chấp lãnh thổ [giữa Nga-Ukraine]”, đồng thời lập luận rằng Hoa Kỳ không nên “vướng sâu hơn” vào cuộc xung đột. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-Calif.) cũng đã cảnh báo vào mùa thu năm ngoái rằng phe Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện sẽ không viết “tấm chi phiếu trắng” cho Ukraine để nhận viện trợ.“Có bất kỳ ứng cử viên hay thượng nghị sĩ nào nghĩ rằng Hoa Kỳ phải trả quá nhiều chi phí để hỗ trợ Ukraine, liệu anh ta có sẵn sàng tham chiến, gửi con cái của mình qua chiến đấu tại vùng này hay không,” Zelensky nói hôm thứ Năm. Ông nói: “Ukraine không hề chống lại Nga. Nhưng Nga đang chiến đấu chống lại thế giới văn minh.”Zelensky nói với NBC News: “Những người dân anh hùng của chúng tôi, quân đội của chúng tôi hiện đang ở tuyến đầu, đang phải giao chiến rất khó khăn. Và bạn hiểu tại sao. Bởi vì để Nga thua trong chiến dịch tổng phản công này trước Ukraine, tôi có thể nói, thực sự có nghĩa là Nga thua cả cuộc chiến”. Có vẻ như Putin đang chờ Trump thắng cử ghế Tổng Thống Hoa Kỳ 2024...⚪ ---- Nga: nhậu tăng vọt. Trong 18 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược rộng lớn của Nga vào Ukraine, các quan chức, chính trị gia hàng đầu của Nga và các doanh nhân có ảnh hưởng liên kết với chính phủ đã tăng mức tiêu thụ rượu của họ một cách đáng kể, theo tiết lộ của nhà xuất bản độc lập Nga Verstka trong một câu chuyện xuất bản vào ngày 13 tháng 6.Các phóng viên Verstka gần đây đã phỏng vấn một số nguồn có liên hệ với Điện Kremlin, quốc hội Nga và chính quyền khu vực. Tất cả các nguồn này đều xác nhận rằng một số lượng đáng kể nhân viên từ các cơ quan chính phủ, và “các thành viên của giới thượng lưu” đã “say sưa nhiều hơn” trong năm qua.Một người được phỏng vấn khác mô tả xu hướng như sau:“Vâng, hãy nói theo cách này: trong chính quyền tổng thống, gần như mọi người thường bắt đầu ngày mới bằng một ly vodka. Tôi biết nhiều người như vậy, và đối với một số người, một ly (bây giờ) đã trở thành trọn một cái chai.”⚪ ---- Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo tuyên bố hôm thứ Năm rằng doanh thu từ dầu mỏ của chính phủ Nga trong 5 tháng đầu năm 2023 thấp hơn gần 50% so với cùng khoảng thời gian vào năm 2022. Doanh thu đã giảm mặc dù Nga xuất cảng nhiều dầu hơn như đã xảy ra vào tháng 2/2022 và sự leo thang của cuộc chiến ở Ukraine khi dầu của Nga được bán với giá chiết khấu 25% so với dầu toàn cầu khác, Adeyemo nói như thế trước khi ông đọc bài phát biểu trước Center for a New American Security (Trung tâm An ninh mới của Mỹ - CNAS).Adeyemo khẳng định những thay đổi của chính phủ Nga đối với chính sách thuế dầu mỏ "sẽ hạn chế các công ty dầu mỏ của Nga trong tương lai, khiến Nga có ít tiền hơn để đầu tư vào thăm dò và sản xuất và theo thời gian sẽ làm giảm năng lực sản xuất của ngành dầu mỏ Nga". Theo ông, mặc dù Mỹ không phát hiện "dấu hiệu rộng rãi" của việc trốn tránh lệnh trừng phạt, nhưng Mỹ sẽ vẫn "tập trung cao độ" vào vấn đề đó.⚪ ---- Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã công bố trong một tuyên bố rằng họ đang mở rộng danh sách trừng phạt đối với Bắc Hàn, sau vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo của nước này."Việc Bắc Hàn đang tiếp tục phát triển chương trình hỏa tiễn đạn đạo, thậm chí cả vụ phóng vệ tinh quân sự thất bại gần đây của Bình Nhưỡng, tiếp tục đe dọa an ninh khu vực và quốc tế. Hoa Kỳ cam kết nhắm mục tiêu vào các mạng lưới mua sắm bất hợp pháp của chế độ này để cung cấp cho các chương trình vũ khí của họ," Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson nhận xét.

Bộ Tài chính đã trừng phạt hai công dân Bắc Hàn đã mua sắm "thiết bị và vật liệu ... có nguồn gốc nước ngoài" mà nước này sử dụng để xây dựng chương trình hỏa tiễn đạn đạo của mình.

⚪ ---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm thứ Năm cảnh báo rằng thế giới có thể phải đối mặt với một "thảm họa" trừ khi có thêm hành động để giải quyết khủng hoảng khí hậu. Guterres nhấn mạnh rằng các quốc gia còn "một chặng đường dài" để thực hiện các lời hứa và cam kết về khí hậu của mình, với lý do "thiếu tham vọng" cũng như "thiếu tự tin" và "thiếu hợp tác".

"Các chính sách hiện tại đang đưa thế giới đến mức tăng nhiệt độ 2,8 độ vào cuối thế kỷ này. Điều đó báo hiệu một thảm họa", theo người đứng đầu LHQ tuyên bố. "Tuy nhiên, phản ứng tập thể vẫn còn đáng thương. Chúng ta đang hướng tới thảm họa", ông nói thêm.

⚪ ----- Quận Cam: dùng máy bay không người lái để chống muỗi. Các quan chức y tế ở Quận Cam đang cảnh báo rằng mùa muỗi này có thể là mùa tệ hại nhất trong nhiều năm do những trận mưa gần đây làm ướt sũng miền Nam California, và các đội hiện đang sử dụng máy bay không người lái để giúp kiểm soát số lượng muỗi. Thanh tra Mike DuBose của Orange County Mosquito and Vector Control District cho biết họ đã thấy số lượng muỗi ở một số khu vực nhiều hơn gấp đôi so với các mùa trước.

Theo DuBose, máy bay không người lái chống dịch hại sẽ không được triển khai trong các khu dân cư, đặc biệt hiệu quả ở các vùng nông thôn. “Vì vậy, có nhiều khu vực rất nhạy cảm,” thanh tra nói với KTLA. “Đây là những môi trường sống nhạy cảm trên khắp Quận Cam, chẳng hạn như Vùng đầm lầy Bolsa Chica, Vịnh Upper Newport. Chúng ta đang trong mùa làm tổ của chim, vì vậy ở nhiều khu vực, chúng ta không thể chỉ đơn giản là đi vào các khu vực và làm phiền các tổ. Vì lý do này, chúng tôi có thể nhắm mục tiêu vào những khu vực mà chúng tôi không thể dễ dàng bước vào.”

Theo DuBose, máy bay không người lái mang theo 20 pound hóa chất có thể phân tán trên một số môi trường sống nhạy cảm có nước đọng để nhắm mục tiêu ấu trùng muỗi trước khi chúng trở thành quần thể trưởng thành.

⚪ ---- Hai người đàn ông ở Quận Cam, trong đó có một lính TQLC đang tại ngũ của Hoa Kỳ, đã bị bắt vì tình nghi ném một bom xăng cocktail Molotov vào một cơ sở Planned Parenthood ở Costa Mesa. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Tibet Ergul, 21 tuổi và Chance Brannon, 23 tuổi, một TQLC đóng quân ở Trại Pendleton, đã bị bắt vào sáng thứ Tư.

⚪ ---- Little Saigon, Quận Cam: Cảnh sát cho biết một người được cho là đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Midway City hôm thứ Tư đã bị cảnh sát Quận Cam bắn chết. Cảnh sát được cử đến dãy nhà 14000 trên đường Van Buren vào khoảng 5 giờ sáng để phản hồi các báo cáo về một "đối tượng đột nhập vào một ngôi nhà và phá hoại tài sản. Một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát đã xảy ra và đối tượng đã chết tại hiện trường," theo bản văn cảnh sát. Nghi phạm được trang bị một chiếc rìu vào thời điểm nổ súng. Chưa có tin về danh tính của người bị thương nặng. Hoàn cảnh của vụ nổ súng đang được điều tra.

⚪ ---- Canada: Bác sĩ đa khoa De Nguyen ở Edmonton đã bị Tòa án Điều trần CPSA (CPSA Hearing Tribunal) (CPSA: Hội đồng Bác sĩ College of Physicians and Surgeons of Alberta) kết tội có hành vi thiếu chuyên nghiệp, vì Bác sĩ Nguyễn đã không trả lời các thông tin liên lạc từ CPSA (qua thư, email và điện thoại) từ năm 2020 đến năm 2021, về một khiếu nại do Nguyne từ chối tham gia chương trình Năng lực Tiếp tục (Continuing Competence) của CPSA. Sau khi xem xét các bằng chứng, Hội đồng Trọng tài nhận thấy các cáo buộc đã được chứng minh và cấu thành hành vi thiếu chuyên nghiệp.

Bác sĩ Nguyễn đã không tham dự phiên điều trần. Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt sau khi có bằng chứng cho thấy BS Nguyễn đã nhận được thông báo hợp lý và thích hợp về phiên điều trần, và xác nhận bằng văn bản rằng Nguyen không có kế hoạch tham dự. Tòa án sẽ triệu tập lại vào một ngày sau đó để xác định hình phạt. BS Nguyễn đã không hành nghề kể từ năm 2020, khi giấy phép của ông bị đình chỉ theo mục 65 của Đạo luật Nghề nghiệp Y tế vì ông từ chối tham gia với CPSA và trả lời những lo ngại về hành nghề của mình.

⚪ ---- Úc: Nhiều người gốc Việt bị bắt vì liên hệ khối lượng ma túy methamphetamine trị giá 1,7 tỷ USD trong cuộc điều tra về buôn lậu toàn cầu. Vụ này liên quan đến 4 chuyến hàng riêng biệt vào năm 2023 sau khi phía nhập cảng cố gắng giấu thuốc trong các chai dầu hạt cải từ Canada đến Victoria và NSW. Số ma túy này nặng tổng cộng 6 tấn, tương đương với khoảng 19 triệu giao dịch trên đường phố. Đây là một trong những vụ bắt giữ ma túy lớn nhất trong lịch sử Australia.

Vào tháng 1/2023, methamphetamine dạng lỏng trị giá 720 triệu đô la đã được buôn lậu từ Canada sang Úc bên trong 180 chai dầu hạt cải. Quân khuyển đã xác định ma túy bên trong các container vận chuyển trước khi methamphetamine được bí mật thay bằng một chất vô hại. Hai người đàn ông chuyển các chai đến địa điểm cất giữ ở Melbourne trước khi sẽ được phân phát khắp Victoria.

Vào tháng 5 và tháng 6, Canada đã bắt thêm hai lô hàng methamphetamine dạng lỏng được giấu trong các chai dầu hạt cải với tổng giá trị đường phố gần 800 triệu đô la. Một trong những vụ vận chuyển liên quan đến 2900 lít ma túy từ khu vực Vancouver, vụ thu giữ methamphetamine lớn nhất của chính quyền biên giới Canada.

Hôm thứ Tư, cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét một ngôi nhà và một kho chứa hàng ở Melbourne, tìm thấy một lượng lớn ma túy, tiền mặt và súng. Những người đàn ông ở Melbourne, Justin Barnett và Benjamin Wilson đã bị buộc tội trong vụ nhập hồi tháng Giêng. Barnett, 38 tuổi, bị cáo buộc là đầu mối cho một mạng lưới tội phạm có tổ chức ở Canada, trong khi Wilson, 32 tuổi, bị cáo buộc đã sử dụng vị trí của mình trong một doanh nghiệp hậu cần để vận chuyển hàng hóa khi chúng đến Úc.

Cảnh sát cáo buộc bốn người đàn ông khác bị buộc tội đã cố gắng mua ma túy bất hợp pháp ở Úc. Người đàn ông ở Sunshine North là Hung Richard Nguyen, 28 tuổi, Channara Ly Thong, 25 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ, và người đàn ông ở St Albans là Hien Pham, 19 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Tư và bị buộc tội cố gắng sở hữu một số lượng lớn ma túy được nhập khẩu bất hợp pháp qua biên giới.

⚪ ---- TIN VN. Cuối tuần nắng nóng gay gắt, nhiều quận huyện ở Hà Nội ngày mai sẽ bị cắt điện. Theo Báo Lao Động. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (17.6), nắng nóng đến mức gay gắt sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ. Theo thông tin từ trang web chính thức của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), trong ngày 17.6, EVNHANOI có kế hoạch tạm ngừng cấp điện tại nhiều địa điểm trên thành phố.

⚪ ---- TIN VN. Ga ngầm Bến Thành nguy cơ thiếu lối thoát hiểm. Theo VnExpress. Ga ngầm Bến Thành, thuộc tuyến Metro số 1 nguy cơ thiếu hai lối lên xuống thoát hiểm, do dự án xây cao ốc kế bên chậm hoàn thành kết nối. Vướng mắc này đang được Ban quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR - chủ đầu tư) kiến nghị Sở Xây dựng thành phố tìm hướng tháo gỡ, khi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành thi công vào cuối năm nay. Đây là ga trung tâm của tuyến metro, gồm 6 lối lên xuống, cũng là đường thoát hiểm trong trường hợp xảy ra sự cố. Trước đó, chủ đầu tư dự án khu tứ giác Bến Thành là Công ty Saigon Glory, cho biết hạng mục hai lối lên xuống F4, F5 dự kiến năm 2025 mới hoàn tất. Việc tiến độ hai dự án không đồng bộ sẽ ảnh hưởng yêu cầu PCCC, khoảng cách thoát hiểm; chưa kể phát sinh chi phí thẩm tra thiết kế và lập hồ sơ PCCC nếu phải điều chỉnh ga gầm Bến Thành.

⚪ ---- HỎI 1: Singapore hy vọng làm thịt, tôm, tôm hùm... làm từ ống nghiệm sẽ cho đủ ăn, giảm nhập cảng?

ĐÁP 1: Đang thí nghiệm. Diễn đàn "Future of Food" ("Tương lai của thực phẩm") tại Food Taipei vào thứ Năm (15 tháng 6) có các bài thuyết trình của một số nhà khoa học đang tìm kiếm những cách thức mới để nuôi sống thế giới và loại bỏ các hoạt động lãng phí và gây ô nhiễm chủ yếu liên quan đến chăn nuôi.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Shiok Meats là Sandhya Sriram đã bắt đầu phiên họp buổi chiều bằng cách xuất hiện trong một bài thuyết trình video được ghi sẵn từ trụ sở công ty của cô ấy ở Singapore. Chuyên môn của cô là nghiên cứu tế bào gốc, và cô đã sử dụng khoa học này để sản xuất thịt và động vật có vỏ được nuôi trong phòng thí nghiệm.

Sriram cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo sự tồn tại của loài người. "Chúng ta sẽ sớm đạt dân số 10 tỷ người trong vài thập kỷ tới. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần sản xuất thêm 60% lương thực để nuôi sống mọi người."

Sriram nói rằng nông nghiệp chăn nuôi chiếm 16–19% lượng khí thải nhà kính và sử dụng khoảng 83% diện tích đất nông nghiệp hiện có. Cô cho biết mối quan tâm của cô đối với thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm được truyền cảm hứng từ tin tức rằng các nhà nghiên cứu đã giảm giá một chiếc bánh hamburger được nuôi trong phòng thí nghiệm từ 10.000 Đài tệ (300 đô la Mỹ) ban đầu xuống chỉ còn 1.000 Đài tệ (30 đô la Mỹ).

Điều này đã thuyết phục Sriram áp dụng quá trình đào tạo tế bào gốc của mình cho các loại thịt khác có thể được nuôi trong phòng thí nghiệm: Tôm, tôm hùm và động vật có vỏ. Chính phủ Singapore đã ủng hộ những nỗ lực của cô, vì họ đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ 90% xuống chỉ còn 70% vào năm 2030.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4919848

⚪ ----- HỎI 2: Tại Mỹ, đàn ông chết vì ma túy quá liều nhiều hơn đàn bà?

ĐÁP 2: Đúng thế. Đàn ông Mỹ chết vì dùng ma túy quá liều với tỷ lệ cao hơn phụ nữ, nhưng nghiên cứu mới cho thấy sự khác biệt đó không thể được giải thích hoàn toàn bởi các yếu tố như lạm dụng hoặc sử dụng nhiều hơn. Một nghiên cứu do các nhà khoa học từ Trường Y khoa Icahn ở Mount Sinai ở Thành phố New York và Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy Hoa Kỳ (NIDA) dẫn đầu đã phát hiện ra rằng nam giới có nguy cơ tử vong vì dùng ma túy quá liều cao gấp hai đến ba lần so với nữ giới trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2020. 2021.

Điều đó bao gồm quá liều từ opioid, chẳng hạn như fentanyl và heroin, và từ các chất kích thích, bao gồm methamphetamine và cocaine. Các tác giả nghiên cứu cho biết đàn ông sử dụng ma túy với tỷ lệ cao hơn phụ nữ, nhưng điều này không giải thích được tất cả sự khác biệt.

https://www.upi.com/Health_News/2023/06/15/men-women-drug-overdose-deaths/5691686835341/

.