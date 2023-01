LỜI CẦU XIN ĐÃ CÓ NGƯỜI NGHE!



Nam Lộc



Cách đây khoảng một tháng, tôi đã phổ biến một bài viết trên nhiều cơ quan truyền thông trong cộng đồng người Việt, dưới tựa đề “Hy Vọng Đã Vươn Lên” (https://vietbao.com/a314471/ hy-vong ). Nội dung chính của bài viết là hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ mở rộng dự án “Bảo Trợ Tư Nhân” (Private Sponsorship) cho tất cả người tị nạn thuộc mọi chủng tộc khác nhau trên thế giới sau khi họ thành công với chương trình thử nghiệm (pilot program) dành cho người tị nạn thuộc hai quốc gia Afghanistan và Ukraine, mà trong đó, cộng đồng người Việt đã tham dự và bảo trợ giúp đỡ họ một cách rất tích cực, gây tiếng vang tốt đẹp đối với người bản xứ. Thật ra các tin tức trên đã được các viên chức thuộc Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ (U.S. State Department), cùng Nha Định Cư (Office of Refugee Resettlement) chia sẻ riêng với chúng tôi từ nhiều tháng trước qua các cuộc vận động để tranh đấu cho đồng bào tị nạn VN hiện đang lánh nạn tại Thái Lan.



Niềm hy vọng đó nay đã trở thành sự thật. Vào ngày Thứ Năm, 19 tháng Giêng, 2023, qua chương trình thử nghiệm mở rộng có tên là Welcome Corps, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã chính thức loan báo và dự định sẽ cho phép khoảng 5000 người tị nạn thuộc nhiều chủng tộc được tư nhân bảo lãnh đến Hoa Kỳ trong niên khóa 2023. Cũng tương tự như Canada, chương trình “Bảo Trợ Tư Nhân” của Mỹ cũng đòi hỏi phải có 5 cá nhân ký tên bảo trợ cho một gia đình, bất kể số thành viên, miễn là các nhà bảo trợ phải chứng minh hội đủ số tiền là $2275.00 dollars cho mỗi đầu người tị nạn, đồng thời phải thông qua các cuộc điều tra lý lịch (background checks), cùng tham dự các buổi hướng dẫn về định cư.



Theo BNG/HK thì trong giai đoạn đầu của năm 2023, họ chỉ dành cho những người tị nạn đã được chính phủ HK chấp thuận hồ sơ định cư. Vào giai đoạn 2, cũng trong năm nay, thì các nhà bảo trợ có thể nhận diện những người tị nạn mà mình muốn bảo lãnh, giới thiệu họ qua bộ phận U.S. Refugee Assistance Program để được phỏng vấn, và nếu được chấp thuận thì người bảo trợ sẽ giúp họ định cư tại Hoa Kỳ.



Qua bài viết “Hy Vọng Đã Vươn Lên”, ở phần cuối, tôi đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan, hội đoàn, các tổ chức tôn giáo và những cá nhân có lòng trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại hãy đưa tay đón nhận, bằng cách bảo trợ đồng hương thiếu may mắn của chúng ta, những người tị nạn muộn màng, đang mòn mỏi đợi chờ được đến bến bờ tự do. Thì thưa quý vị, lời cầu xin đó dường như đã có người nghe. Trong danh sách các tổ chức tình nguyện tham dự và bảo trợ người tị nạn, chúng tôi nhận thấy đã có ít nhất là 5 hội đoàn người Việt, đó là nhóm Viets for Afghans, VOICE, BPSOS, Bach Viet Association of Sacramento, và VANGO (Vietnamese American NonGovernmental Organization Network), Tôi vô cùng hãnh diện và tràn trề hy vọng, mong rằng các tổ chức người Việt nói trên sẽ thực sự tiếp tay chính phủ Hoa Kỳ để bảo lãnh người tị nạn không phân biệt chủng tộc, và sau đó sẽ là đồng bào ruột thịt của chúng ta.



Muốn biết thêm chi tiết, mời quý vị vào thăm trang nhà của https://welcomecorps.org/

