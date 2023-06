Thùng hồ sơ mật giấu trong phòng vệ sinh... Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bênh Trump: hồ sơ mật Trump giấu an toàn trong phòng vệ sinh vì có khóa, không ai vào.

.

- Trump tìm thuê luật sư gian nan ở Florida.

- Họp phố trên CNN ở New York, cựu Thống đốc Cộng Hòa Chris Christie nói Trump chỉ nghĩ tới Trump, không nghĩ tới dân Mỹ, và từ thua tới thua

- Tranh luận trên Fox, Thống đốc California nói: Biden rất minh mẫn, Biden đã tạo ra nhiều việc làm hơn, gấp 6 lần so với 3 tổng thống Cộng hòa trước đó cộng lại, trong khi dân nghèo lây lất dưới thời Trump

- Jonathan Turley (Luật gia của Fox News): chỉ cần bị kết án 1 tội là Trump sẽ chết rục xương trong tù vì Trump đã 76 tuổi, và án nào cũng 10-20 năm.

- Trump hứa: nếu Trump đắc cử Tổng Thống 2024, Trump sẽ thuê 1 công tố đặc biệt để quậy tới bến Joe Biden và gia đình Biden.

- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bênh Trump: hồ sơ mật Trump giấu an toàn trong phòng vệ sinh vì có khóa, không ai vào.

- Giới nghệ sĩ la làng: Trump chôm đoạn độc thoại của Matt Damon để làm quảng cáo kiếm phiếu, bị phản đối.

- Thẩm phán Jonathan Goodman sẽ xử phiên truy tố Trump, nhưng Thẩm phán Aileen Cannon (người bênh Trump năm 2022) vẫn là thẩm phán chính.

- DeSantis chê Trump chưa bảo thủ hóa nổi Tòa Tối Cao: 3 Thầm phán Trump bổ nhiệm không đủ bảo thủ

- Cựu công tố viên liên bang Elie Honig: Trump nguy lớn vì chính Trump giám sát đưa hồ sơ mật vào thùng và chở về Florida.

- Colorado: mừng vô địch bóng rổ, nổ súng, 9 người bị thương

- Hỏa tiễn Nga bắn vào nhiều khu chung cư, bưu điện: 11 dân Ukraine chết, 32 bị thương

- Yevgeny Prigozhin: tiềm năng tấn công của Ukraine còn lâu mới cạn kiệt, Nga tấn công hoài không xong

- Biden sẽ cấp cho Ukraine các loại đạn uranium nghèo cho xe tăng Abrams, để bắn xuyên phá

- Tổng thống Belarus: Belarus sẽ nổ vũ khí nguyên tử nếu bị xâm lược

- Nga: đã tịch thu một số xe tăng Leopard do Đức sản xuất và Xe chiến đấu Bradley (BFV) do Mỹ sản xuất

- Putin ký lệnh hủy bỏ thỏa thuận hợp tác sử dụng Biển Azov và Eo biển Kerch giữa Nga-Ukraine.

- Bộ Quốc phòng Mỹ: sẽ tăng cường bán vũ khí cho các đồng minh

- Tổng thống Ba Lan: NATO cần đáp trả "dứt khoát" vụ Nga đặt vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ Belarus.

- SIPRI: thời này nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại vì 9.576 đầu đạn nguyên tử sẵn sàng sử dụng

- Mỹ: ghi thêm 31 công ty TQ vào sổ đen

- Ecuador: Vô hòm 5 giờ đồng hồ vì bác sĩ nói đã chết, bổng tỉnh lại gõ nắp hòm xin cứu.

- Israel thông báo cho Mỹ: sẽ xây 4.000 đơn vị nhà ở trên các khu định cư ở West Bank (lãnh thổ Palestine)

- GrubHub sa thải khoảng 15% nhânv iên

- Thăm dò: 62,8% cử tri California nghĩ rằng Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (90 tuổi) nên từ chức thay vì ở tới hết nhiệm kỳ.

- Massachusetts: Trung Nguyen bị bắt về tội rửa tiền bạc triệu đôla.

- Đài Loan: LM Nguyễn Văn Hùng tố cảnh sát Đài Loan vi phạm quyền tự do tôn giáo. Cảnh sát nói không hề kỳ thị sắc dân hay tông íao.

- Minnesota: Luan Ngoc Huynh, 29 tuổi, ở Fargo, đã bị Tòa án Quận Becker truy tố tội trộm cắp

- TIN VN. 45 người tấn công trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk bị bắt.

- TIN VN. Người thuê không có, người trả nhà trọ thì nhiều.

- TIN VN. Miền Bắc gia tăng cắt điện.

- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận bị nợ xấu… vì kinh doanh khó khăn không biết khi nào mới có thể vay lại.

- HỎI 1: Thuốc trị tiểu đường metformin giảm chứng COVID kéo dài? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Khoảng 1/3 dân Canada nói họ có thể sẽ không bao giờ nghỉ hưu? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-13/6/2023) ⚪ ---- Cảnh sát địa phương cho biết 9 người đã bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt ở Denver, Colorado vào sáng sớm thứ Ba tại một khu vực mà người hâm mộ đang ăn mừng đội Denver Nuggets giành chức vô địch bóng rổ toàn quốc NBA. Theo cảnh sát, 3 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi nghi phạm đã bị bắt giam.

.

Phát ngôn viên cảnh sát Doug Schepman cho biết: “Về nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả dẫn đến nổ súng, điều đó vẫn đang được điều tra vào thời điểm này. Nó đã xảy ra ở khu vực mà chúng tôi có nhiều người ăn mừng nhất cuộc thi bóng rổ trong đêm."

.

⚪ ---- Một ngày trước khi bị truy tố tại tòa án liên bang Miami, cựu Tổng thống Trump đã dành cả buổi chiều thứ Hai (hôm qua 12/6/2023) để tìm một luật sư Florida chịu tham gia nhóm pháp lý của Trump. Hai luật sư trong đội bào chữa của Trump, Jim Trusty và John Rowley, đột ngột từ chức sau bản cáo trạng của Trump về tội xử lý sai tài liệu mật và cản trở nỗ lực của chính phủ để lấy lại chúng. Điều đó xảy ra sau khi Tim Parlatore từ chức luật sư vào tháng 4 và Evan Corcoran phải từ chức luật sư sau khi bị buộc phải làm chứng chống lại thân chủ của mình, làm gia tăng nhu cầu về một luật sư địa phương có uy tín, quen thuộc với vùng đất này, theo tờ Washington Post đưa tin. Nhưng mặc dù Trump đã phỏng vấn một số luật sư tương lai sau khi bay tới Miami hôm thứ Hai, nhưng Trump không tìm thấy bất kỳ người nào nhận làm luật sư, theo tờ Guardian đưa tin.

.

"Nhiều" luật sư đã từ chối đại diện cho Trump, người nổi tiếng "là một khách hàng khó tính - ông tránh tư vấn pháp lý, đôi khi đưa ra những lời đe dọa công khai để tham gia vào hoạt động bất hợp pháp và thường xuyên quịt tiền, bỏ qua các hóa đơn pháp lý của mình", theo WP. Ngoài ra còn có "thiệt hại về uy tín có thể đến từ việc bảo vệ cựu tổng thống... không chỉ vì quan điểm chính trị của Trump mà còn vì sức mạnh của bản cáo trạng", theo Guardian.

.

Mặc dù Trump trước đây đã thuê luật sư Lindsey Halligan có trụ sở tại Florida, trọng tâm chuyên ngành của cô là về các yêu cầu bảo hiểm, theo WP. Và sau cuộc tìm kiếm thất bại hôm thứ Hai, Trump sẽ được đại diện vào thứ Ba bởi hai trong số các luật sư hiện có khác của ông: cựu công tố viên liên bang Todd Blanche và cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Florida Christopher Kise.

.

Kise sẽ tài trợ cho Blanche, người không được cấp giấy phép hành nghề ở Florida, nhưng sự xuất hiện của ông sẽ là "chỉ có một lần", theo Guardian. Luật sư "trước đây đã giảm bớt vai trò của mình trong vụ kiện vì bất đồng với chiến lược pháp lý của Trump", theo WP. Đội ngũ của Trump được cho là chia thành hai hướng hành động: một hướng tích cực, một hướng truyền thống hơn.

.

Đầu tiên, nhóm của Trump sẽ cáo buộc Bộ Tư pháp "vũ khí hóa hệ thống pháp luật chống lại Trump", theo WP. Trong lần thứ hai, dựa trên lo ngại rằng lần đầu tiên sẽ khiến bồi thẩm đoàn và dư luận quốc gia xa lánh, nhóm của Trump sẽ tập trung vào việc "lựa chọn bồi thẩm đoàn cẩn thận" vì những nghi ngờ của một bồi thẩm viên sẽ đủ để Trump tránh bị kết án. Theo Salon, Kise ủng hộ cách tiếp cận ít tích cực hơn đối với Bộ Tư pháp, điều này có thể cho biết chiến lược nào sẽ thắng thế. Chiều nay (Thứ Ba) là phiên tòa truy tố Trump.

.

⚪ ---- Tối thứ Hai tại phiên họp theo mô hình họp phố của CNN ở New York, cựu Thống đốc Cộng Hòa Chris Christie bây giờ ứng cử viên tổng thống 2024 (cũng từng tranh cử vào năm 2016), đã nói thật nói thẳng về Trump, người bạn thân cũ của Christie. Một số lời từ Christie, người nói rằng một Trump "tức giận" và "đầy thù hận" trở lại Bạch Ốc sẽ chỉ là màn "trả thù", theo USA Today, New York Times và CNN. Christie nói đêm Thứ Hai:

.

. "Trump đã thể hiện mình... hoàn toàn coi mình là trung tâm, hoàn toàn tự phụ và không quan tâm đến người dân Mỹ."

. Về những thất bại lớn của Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử năm 2018, 2020 và 2022: "Trump đã không giành được một thứ chết tiệt nào kể từ năm 2016—kẻ thua cuộc ba lần."

. Về những nỗ lực cải thiện luật nhập cư: "Đó là một thất bại thảm hại, và bây giờ Trump đổ lỗi cho Joe Biden về điều đó. Nhưng Trump đã làm cái quái gì [trong 4 năm ở Bạch Ốc] để khiến nó tốt hơn?"

. Về Trump thua phiếu bầu cử năm 2020 rồi vu khống gian lận: "Đừng để sự phô trương che khuất sự thật. Sự thật là, Trump đã thua Joe Biden. Và theo tôi, Trump thua Joe Biden vì Trump đã mất các cử tri độc lập."

. "Cứ như thể Trump là Voldemort trong phim Harry Potter vậy - không ai muốn nhắc đến tên Trump," Christie nói về những người Cộng hòa ngại nói về Trump tại một sự kiện Cộng Hòa gần đây.

. "Trông thật đáng nguyền rủa," Christie nói về bản cáo trạng gần đây nhất của Trump đối với các tài liệu mật giấu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông. "Đây là sự điên rồ phù phiếm... Trump đang tự nguyện đặt đất nước của chúng ta vào tình trạng này."

.

. Christie xúc phạm chung về cả Trump và Biden, liên quan đến tuổi cộng lại của họ, mà ông lưu ý rằng cộng lại lên tới khoảng 160. "Tôi xin lỗi, các bạn. Không ai đánh bại được Father Time [Bố già Thời gian]." Nói thêm về điều đó: "Hãy nhìn xem, tôi nghĩ điều lớn nhất duy nhất mà tôi có thể đóng góp để thống nhất đất nước này là loại bỏ Joe Biden và loại bỏ Donald Trump. Họ đã quá hạn sử dụng, OK? Xong rồi. Đã đến lúc [quăng cả 2 ông già]."

.

⚪ ---- Thống đốc California Gavin Newsom (Dân Chủ) hôm thứ Hai cho biết ông đồng ý rằng Tổng thống Biden đủ sức khỏe tinh thần để phục vụ trong Bạch Ốc, vì Biden thường xuyên phải đối mặt với các câu hỏi về tuổi của mình trong cuộc tái tranh cử năm 2024. “Ông [Newsom] có nghĩ rằng Biden đủ mạnh mẽ về mặt trí tuệ nhận thức để trở thành tổng thống không?” Người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity đã hỏi Newsom về Biden trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm thứ Hai.

.

“Tôi nói chuyện với anh ta [Biden] mọi lúc, vâng. Và tôi sẽ cho bạn biết những gì. Tôi thực sự nghiêm túc về điều đó. Tôi đã nói chuyện với anh ta [Biden] khi anh ta [Biden] ở nước ngoài. Tôi đã ngồi [nói chuyện với Biden] trong phi cơ Air Force One, trong trực thăng Marine One. Tôi đã ngồi trong xe limo chung với anh ta [Biden]. Tôi đã dành thời gian với Biden một cách riêng tư và công khai,” Newsom nói, và thêm rằng Newsom tự hào vì Biden rất minh mẫn tuyệt vời.

.

Theo báo Barron's ghi lời Newsom, "Hai năm đầu tiên của Biden tại vị là hai năm tăng trưởng việc làm mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử Hoa Kỳ. Quy mô tổng thể của thị trường lao động hiện đã phục hồi hơn nhiều so với suy thoái do suy thoái do COVID-19 gây ra."

Trong khi đó Hannity thể hiện lập trường MAGA, ca ngợi hiệu suất công việc của Trump. Newsom bắt đầu giải thích: "Hãy nói về chúng theo thứ tự. Đợi đã. Chờ đã. Hãy để tôi muốn thách thức tiền đề. Bạn nói nền kinh tế? 13,1 triệu việc làm mà Biden đã tạo ra thêm..." Nhưng Hannity cắt ngang. "Đây là những công việc sau COVID. Bạn biết đấy, Ý tôi là, đó là một con số giả tạo," Hannity cắt ngang.

.

Newsom đã trả lời ngay. "Không, không, không. Vậy thì hãy để tôi, hãy để tôi coi đây là một cơ hội để nói vấn đề này. Tổng thống của các bạn [Cộng Hòa], Donald Trump, đã làm mất 2,6 triệu việc làm trong 4 năm cầm quyền. Chúng tôi [Dân Chủ] đã tạo ra 13,1 triệu việc làm. Tốt thôi. Bạn có thể duy trì khung COVID [làm cớ]. Thế còn thực tế là Joe Biden đã tạo ra nhiều việc làm hơn, gấp 6 lần so với 3 tổng thống Đảng Cộng hòa trước đó cộng lại thì sao? Cộng lại đi!" Thống đốc Newsom kêu lên.

.

. "Bạn sẽ nói với tôi rằng một gia đình trung bình nơi chúng ta có 2/3 người Mỹ hiện đang sống lây lất không đủ bằng đồng lương mỗi tháng [paycheck to paycheck]..." Hannity cố gắng bôi bác Biden và chống chế cho Trump.

.

. "Đó là, bảy mươi phần trăm dưới thời Trump. Đó là 70% nhé. Đó là bảy mươi phần trăm dưới thời Donald Trump sống lây lất không đủ bằng tiền lương mỗi tháng [paycheck to paycheck]," Newsom nói. (ghi chú: thực tế Cộng Hòa hầu hết không chống nổi Dân Chủ khi nói về con số kinh tế, Cộng Hòa chỉ tập trung phất lên lá cờ nhà thờ Ky tô, chống đồng tính, chống kỳ thị da trắng, chống phá thai, chống di dân lậu...)

.

.

⚪ ---- Nhà phân tích pháp lý của Fox News, Jonathan Turley, nói rằng Trump có thể sẽ chết rục xương trong tù nếu bị kết án chỉ với một tội danh sau khi bị Bộ Tư pháp truy tố vào tuần trước về hàng chục cáo buộc trộm hồ sơ mật.

.

“Vấn đề là, Trump phải thắng toàn tập – bây giờ Trump đã 76 tuổi,” Turley, một người từng đóng góp ý kiến cho Báo The Hill, nói về Trump trong một lần xuất hiện trên Fox News. “Tất cả những gì chính phủ phải làm là thắng Trump chỉ một tội danh là đủ, và Trump có thể bị kết án để chết trong tù. Bạn đang nói về những tội hình sự có thời hạn tối đa là 10 hoặc 20 năm.”

.

Turley cho biết bằng chứng chống lại Trump trong bản cáo trạng được tiết lộ vào tuần trước là “khá chắc chắn. Bây giờ, chúng tôi chưa nghe thấy phía bên kia của họ. Nói chung, các bản cáo trạng mạnh mẽ hơn rất nhiều vào ngày chúng được ban hành so với ngày hôm sau, vì vậy chúng có thể loại bỏ một số vấn đề này,” Turley nói. “Nhưng một số bằng chứng đến từ luật sư cũ của Trump, và đây là những tuyên bố rất tai hại chống lại Trump. Có thể khó đỡ chúng.”

.

⚪ ---- Trump đã đe dọa hôm thứ Hai rằng nếu Trump đắc cử Tổng Thống 2024, Trump sẽ thuê một công tố đặc biệt để "quậy cho lên bờ xuống ruộng" ("go after") nhắm vào Joe Biden và gia đình Biden. Trump viết trên mạng xã hội Truth Social bằng chữ in hoa rằng nếu Trump đắc cử 2024, Trump sẽ chấm dứt ngay cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, xóa sổ nan đề di dân lậu, sẽ làm năng lượng Mỹ trở nên độc lập, và chỉ định một 'công tố viên' thực sự đặc biệt để truy bức "Joe Biden, và toàn bộ gia đình tội phạm Biden"...

.

Bình luận của Trump được đưa ra để đáp lại bản cáo trạng của Bộ Tư pháp, trong đó Trump bị cáo buộc về 37 tội danh liên quan đến xử lý sai các tài liệu mật mà Trump đã mang đến tư dinh Mar-a-Lago sau khi rời Bạch Ốc.

.

⚪ ---- Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (R-CA) đã đưa ra một lời biện hộ mới cho Trump hôm thứ Hai, nói rằng ông không lo ngại về việc Trump bị cáo buộc tích trữ các tài liệu mật trong phòng vệ sinh (bathroom) ở Mar-a-Lago vì “cửa phòng vệ sinh có ổ khóa.” Trả lời một phóng viên hỏi về bức ảnh phòng vệ sinh đang gây sốt hiện nay, McCarthy cũng đề cập đến vụ tài liệu mật của chính Tổng thống Joe Biden, nói: “Tôi không biết, có phải là một bức tranh đẹp khi có những chiếc hộp trong nhà để xe mà cửa ga-ra mở ra mọi lúc?”

.

Tuy nhiên, McCarthy không đề cập đến việc Biden đã ngay lập tức trả lại tất cả các tài liệu mật cho chính phủ sau khi chúng được phát hiện. Trump đã bị truy tố về 37 cáo buộc liên bang vào tuần trước vì bị cáo buộc cố ý xử lý sai các tài liệu mật, trong đó “bao gồm thông tin liên quan đến… chương trình hạt nhân; khả năng bị tấn công quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh; và các kế hoạch trả đũa có thể xảy ra để đáp trả cuộc tấn công của nước ngoài,” theo bản cáo trạng.

.

⚪ ---- Trump chôm một đoạn độc thoại của Matt Damon để làm quảng cáo kiếm phiếu, bị phản đối. Tài tử Matt Damon không tán thành thông điệp của Donald Trump. Công ty sản xuất của Damon và Ben Affleck, Artists Equity, đã chỉ trích chiến dịch tranh cử của Trump vì sử dụng đoạn độc thoại của Damon từ Air trong một quảng cáo tranh cử, Deadline đưa tin.

.

Quảng cáo gây quỹ, được đăng trên công ty Truth Social, có hơn hai phút độc thoại về khí hậu của Damon kết hợp với các cảnh trong cuộc đời của Trump. Air, ra mắt vhồi đầu năm nay, kể câu chuyện về mối quan hệ của Nike với ngôi sao NBA mới nổi Michael Jordan vào những năm 1980s. Damon đóng vai giám đốc tiếp thị Sonny Vaccaro và Affleck đóng vai người đồng sáng lập Nike Phil Knight. Trong đoạn độc thoại, Vaccaro thuyết phục Jordan ký hợp đồng tài trợ cho Air Jordans, Variety đưa tin.

.

Chiến dịch tranh cử của Trump đã loại bỏ đề cập đến "bóng rổ" ra khỏi đoạn độc thoại nhưng một số đề cập đến giày vẫn còn, bao gồm, "Một chiếc giày chỉ là một chiếc giày cho đến khi ai đó bước vào nó. Khi đó nó mới có ý nghĩa." Artists Equity cho biết họ không đồng ý với việc Trump sử dụng đoạn độc thoại, BBC đưa tin. "Chúng tôi không biết trước, không đồng ý và không xác nhận hoặc phê duyệt bất kỳ đoạn phim hoặc âm thanh nào từ Air mà chiến dịch Trump tái sử dụng như một quảng cáo chính trị hoặc cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác", hãng phim cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi xin thông báo rõ ràng rằng trong trường hợp chiến dịch tranh cử của Trump sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ Air khi cần có sự chấp thuận hoặc đồng ý, chúng tôi sẽ không cấp sự đồng ý đó."

.

⚪ ---- Thẩm phán Aileen Cannon (người từng bênh vực Trump trong tranh chấp pháp lý năm 2022) sẽ không chủ tọa phiên tòa tuần này truy tố Trump về trộm tài liệu mật quốc phòng, theo tin hôm thứ Hai. Mặc dù hồ sơ truy tố Trump được chỉ định ngẫu nhiên cho Cannon, nhưng việc truy tố sẽ được xử lý bởi Thẩm phán Jonathan Goodman.

.

Theo Báo Miami Herald, Thẩm phán Cannon vẫn chưa bị loại khỏi vụ án: "Cannon, người đã được thông báo rộng rãi là đảm nhận những nhiệm vụ đó, sẽ vẫn tiếp tục tham gia vụ án lịch sử với tư cách là thẩm phán chính." Goodman được mô tả là một "thẩm phán kỳ cựu được đánh giá cao, từng làm phóng viên báo chí."

.

⚪ ---- DeSantis chê Trump chưa làm đủ để bảo thủ hóa Tòa Tối Cao. Ron DeSantis dường như bác bỏ 3 người được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao của Trump—Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett—khi người dẫn chương trình phát thanh Conservative radio Hugh Hewitt hỏi ông sẽ tiếp cận các lựa chọn của Tòa Tối Cao như thế nào. “Bạn có định đưa ra cam kết tương tự với các đảng viên Cộng hòa khi bạn đi khắp đất nước rằng các thẩm phán của bạn sẽ giống như các thẩm phán của Trump không?” Hewitt hỏi.

.

“Thực ra, tôi muốn nói rằng chúng tôi sẽ làm tốt hơn thế,” DeSantis nói. “Ý tôi là, tôi tôn trọng ba người được bổ nhiệm mà anh ấy đã làm, nhưng không ai trong số ba người đó ở cùng cấp độ [bảo thủ] với Thẩm phán Thomas và Thẩm phán Alito.”

.

DeSantis tiếp tục khoe khoang rằng DeSantis được thừa hưởng một “tòa án tối cao của tiểu bang Florida rất cấp tiến” mà DeSantis đã bảo thủ hóa bằng cách thay thế ba thẩm phán ngay sau khi đắc cử. “Trên thực tế, hai trong số các lựa chọn của tòa án tối cao của tôi trong năm đầu tiên nhậm chức đã được Tổng thống Donald Trump nâng cấp lên thành Thẩm phán liên bang Khu vực thứ 11,” ông nói.

.

⚪ ---- Cựu công tố viên liên bang Elie Honig đã phác thảo các chi tiết mới được tiết lộ trong bản cáo trạng chống lại Trump, người mà theo các công tố viên: chính Trump chỉ huy và giám sát từng bước của việc chuyển các tài liệu mật ra khỏi Bạch Ốc, trong một phân đoạn hôm thứ Hai trên chương trình "The Lead" của CNN.

.

Người dẫn chương trình Jake Tapper cho biết: “Chúng tôi đang tìm hiểu thêm về vị trí của những chiếc hộp chứa tài liệu mật bên trong Mar-a-Lago và mức độ gần gũi của chúng với công chúng. "Nó cung cấp một dòng thời gian đáng lo ngại về sự di chuyển của các tài liệu trên khắp Mar-a-Lago."

.

“Jake, những tài liệu này đã trải qua một hành trình khá bắt đầu ở Washington, D.C.,” Honig nói. "Một bí ẩn quan trọng mà bản cáo trạng đề cập đến là khi những chiếc hộp này được đóng gói vào những ngày cuối cùng của Bạch Ốc, bản cáo trạng cáo buộc, Donald Trump đã biết về điều đó và Trump giám sát việc đóng gói và chuyển vận.

.

"Trước đây, một số người ủng hộ Trump đã đặt ra một số câu hỏi, tại sao Trump lại tham gia vào việc đóng gói, nhưng bản cáo trạng cáo buộc Trump có liên quan đến việc đó. Tài liệu được chuyển xuống Florida, tới Mar-a-Lago. Và nơi đầu tiên chúng đến được cất giữ ở trong căn phòng này, trong phòng khiêu vũ màu trắng và vàng và, vâng, đó là một sân khấu, đó là nơi họ đang ở. Và bản cáo trạng, một lần nữa, hơi mơ hồ. Nó nói rằng thường xuyên có các sự kiện, đám cưới, gây quỹ..."

.

"Chúng tôi thấy TikTok và những thứ được giữ trong này," Tapper cắt ngang. "Donald Trump xuất hiện và có bài phát biểu."

.

“Chính xác,” Honig nói. "Những gì bản cáo trạng nói, căn phòng này được sử dụng vào thời điểm họ lưu trữ những tài liệu đó ở đó. Tiếp theo, họ tạm thời chuyển đến một trung tâm thương mại (business center) và sau đó họ vào, vâng, đó là một phòng vệ sinh (bathroom) và, vâng, ngay đó là nhà vệ sinh, đó là vòi hoa sen, đó là điểm đến tiếp theo của họ tại một nơi ở Mar-a-Lago được gọi là phòng bên hồ. Và rồi cuối cùng, và đây thực sự là nơi quan trọng nhất mà họ hạ cánh, những tài liệu này được chuyển đến một nhà kho."

.

"Có một tình tiết trong bản cáo trạng khi một trong những người phục vụ đi vào và tìm thấy các tài liệu mật. Chúng bị mờ đi. Nhưng các tài liệu mật rơi vãi trên mặt đất, và bản cáo trạng nói rằng đây là phòng lưu trữ ngay tại đây và nó nói rằng nó là có thể vào được bằng một hành lang mà bạn có thể đi đến bằng hiên hồ bơi. Đây là hồ bơi ngay đây và nó thường được mở khóa."

.

“Điều này trở thành tâm điểm cho các cáo buộc cản trở,” Honig nói thêm. "Họ nhận được trát đòi hầu tòa, họ di chuyển các hộp vào trong phòng lưu trữ. Nhưng vào ngày trước khi luật sư xuất hiện, Trump đã lấy ra 64 hộp và chỉ có 30 hộp được trả lại. Khi luật sư thực hiện việc xem xét đó, 34 hộp tài liệu đã bị thất lạc."

"Xin nhắc lại, đây là một khách sạn và khu nghỉ dưỡng," Tapper nói. "Đây không phải là nơi ở của tổng thống. Đó là một khách sạn và khu nghỉ dưỡng."

.

Hồ sơ mật được Trump cất trong phòng vệ sinh.

.

.

⚪ ---- Số người chết sau vụ tấn công bằng hỏa tiễna của Nga vào một tòa nhà dân cư ở thành phố Kryvyi Rih hôm 13/6 đã tăng lên 11 người, theo thống đốc khu vực Dnipropetrovsk Serhiy Lysak đưa tin trên Telegram. Lysak cho biết thêm, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã hoàn tất, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tháo rời các công trình.

.

Trong khi đó, Nga nã pháo vào làng Bilozerka ở Kherson Oblast, giết chết một linh mục 72 tuổi ngay trong sân nhà của ông ta. Vụ pháo kích này của Nga cũng làm một phụ nữ 76 tuổi bị thương, đồng thời làm hư hại 4 tòa nhà dân cư, một bưu điện, tòa nhà hành chính, quảng trường trung tâm và các cơ sở hạ tầng quan trọng, theo người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak đưa tin trên Telegram.Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk Serhiy Lysak cho biết ít nhất 32 người bị thương ở Kryvyi Rih trong vụ tấn công - ngoài các cư dân của tòa nhà cao tầng, còn có 7 người khác bị thương tại các cơ sở khác ở Kryvyi Rih.⚪ ---- Người sáng lập và là người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm thứ Ba nói rằng ông không chắc chắn về tương lai của tổ chức của ôngh ở Ukraine. "Tôi không chắc chắn rằng chúng tôi sẽ làm việc cụ thể về Ukraine," Prigozhin nói với đài Đan Mạch TV2. Hơn nữa, ông cũng khẳng định rằng tiềm năng tấn công của Ukraine còn lâu mới cạn kiệt. Đó là lý do tại sao, ông nói thêm, trong vài tháng tới, Nga sẽ phải xác định liệu Nga có thực sự đạt được kết quả hay không.⚪ ---- Tờ Wall Street Journal hôm thứ Ba dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin chính quyền Joe Biden đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine các loại đạn uranium nghèo cho xe tăng Abrams. Một số quan chức Bạch Ốc đã bày tỏ lo ngại vì như vậy có khả năng khiến Mỹ bị chỉ trích vì đã gửi vũ khí cho Kiev có thể gây rủi ro cho sức khỏe và môi trường, nhưng một quan chức cấp cao nói với hãng tin rằng hiện tại không có trở ngại lớn nào đối với việc phê duyệt loại đạn nghèo uranium cạn kiệt. Đầu năm nay, Anh tuyên bố sẽ gửi cho Ukraine "đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo" cho xe tăng Challenger 2 để giúp nước này chống lại Nga. Loại đạn này có thể bắn xuyên xe tăng.⚪ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp bị xâm lược, theo hãng tin Belta dẫn lời tổng thống. Khi thăm vùng Minsk, ông Lukashenko cũng cho biết không phải Nga tìm cách triển khai vũ khí nguyên tửn chiến thuật mà là yêu cầu của Minsk. Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kho vũ khí nguyên tử của nước này sẽ được đặt tại Belarus vào khoảng ngày 7 hoặc 8/7/2023.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba nói quân đội Nga đã thu giữ một số xe tăng Leopard do Đức sản xuất và Xe chiến đấu Bradley (BFV) do Mỹ sản xuất được quân đội Ukraine sử dụng. Bộ đã đưa ra tiết lộ bằng cách đăng một video về những chiếc xe tăng bị bắt trên mạng Telegram của mình. Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Đức tuyên bố sẽ không thể thay thế tất cả các xe tăng Leopard 2 bị hư hại trong các cuộc giao tranh ở Ukraine.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba đã ký một sắc lệnh hành pháp xác nhận việc hủy bỏ thỏa thuận hợp tác sử dụng Biển Azov và Eo biển Kerch mà nước ông và Ukraine đã thông qua năm 2003. Tin này được xác nhận khi tài liệu mà Putin đã ký có sẵn trên trang web của dịch vụ thông tin pháp lý của Nga. Đề xuất lần đầu tiên được đưa ra tại Viện Duma Quốc gia vào ngày 1/6 và được Hội đồng Liên bang, còn gọi là Thượng viện, thông qua vào ngày 7/6/2023.

Thỏa thuận mà Nga và Ukraine ký năm 2003 được cho là bảo tồn Biển Azov và Eo biển Kerch như một khu vực kinh tế và tự nhiên duy nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga đang tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine, Kiev đã đình chỉ thỏa thuận vào tháng 2/2023.

.

⚪ ---- Báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba, dẫn lời các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, rằng Bộ dự định tăng cường bán vũ khí cho các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc và xung đột ở Ukraine. Ít nhất một quan chức đảm bảo rằng khi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin công du nước ngoài hỏi về việc mua bán quân sự. Về vấn đề đó, vào năm 2022, Pentagon đã theo dõi hơn 15.000 vụ mua bán với tổng giá trị hơn 679 tỷ USD.

.

Pentagon cũng sẽ nỗ lực xây dựng năng lực của cơ sở công nghiệp để giảm thời gian các quốc gia nhận được vũ khí của họ. Ngoài ra, nó có kế hoạch cải thiện mối quan hệ với Quốc hội và Bộ Ngoại giao để liên tục cải thiện quy trình, theo các quan chức quốc phòng.

.

⚪ ---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên đáp trả "dứt khoát" trước vụ Nga đặt vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ Belarus. Nói tại cuộc họp Tam giác Weimar ở Paris, bên cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Duda nhắc lại rằng các nước tiếp tục đứng sau Ukraine, "nhận thức được rằng Nga không thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Điều quan trọng cơ bản đối với an ninh của châu Âu là chủ nghĩa đế quốc Nga bị tiêu diệt." Trong khi đó, ông Macron chia sẻ rằng cuộc phản công của Kiev đã bắt đầu và "được lên kế hoạch tỉ mỉ", đồng thời cho biết thêm rằng Paris đã "tăng cường cung cấp đạn dược và vũ khí cho Ukraine."

.

.

⚪ ---- Dan Smith thuộc Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI: Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm) nói: "Chúng ta đang trôi dạt vào một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại." Đánh giá này được đưa ra trong nghiên cứu mới cho thấy số lượng đầu đạn nguyên tử hoạt động đã tăng trở lại vào năm 2022.

.

SIPRI đếm thấy có 9.576 đầu đạn nguyên tử trong kho dự trữ quân sự sẵn sàng sử dụng ở nhiều quốc gia, tăng 86 so với năm trước, theo Reuters.

.

86 đầu đạn mới thuộc về Trung Quốc (60), Nga (12), Pakistan (5), Bắc Hàn (5) và Ấn Độ (4). Nhóm thừa nhận đây là dự đoán tốt nhất vì Trung Quốc chưa bao giờ tiết lộ số lượng của họ. SIPRI ước tính Trung Quốc hiện có tất cả 410 đầu đạn nguyên tử.

.

Các nước có vũ khí hạt nhân được liệt kê là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bắc Hàn và Israel. Theo SIPRI, Mỹ và Nga chiếm 90% tổng số thế giới. Tính các đầu đạn đã nghỉ hưu và đang chờ tháo dỡ, tổng số trên thế giới là 12.512. Nhóm này cho biết chính sách ngoại giao về kho vũ khí nguyên tử đã bị ảnh hưởng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

.

⚪ ---- Bộ Thương mại Hoa Kỳ tiết lộ hôm thứ Hai rằng họ đã thêm 31 công ty Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất cảng. Có 5 công ty từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, 4 công ty từ Pakistan, 3 công ty từ Nam Phi, 2 công ty từ Anh và 1 công ty từ các nước Kenya, Lào, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

.

Bộ nói rằng hầu hết các thực thể đã bị xử phạt ngày hôm nay vì "cung cấp đào tạo cho các phi công quân sự Trung Quốc sử dụng các nguồn của phương Tây và NATO", về các hành động hỗ trợ hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và âm mưu cung cấp cho Bắc Kinh các tàu và thiết bị quân sự của Mỹ cũng như tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm nhân quyền. ở Trung Quốc. Các công ty khác trong danh sách hôm nay bị cáo buộc giúp đỡ hỏa tiễn đạn đạo và các chương trình quân sự khác của Pakistan.

.

⚪ ---- Ecuador: Sau 5 giờ đồng hồ bị tuyên bố đã chết, đưa vào nằm trong hòm, bổng tỉnh lại gõ nắp hòm xin cứu. Y tá đã nghỉ hưu Bella Montoya 76 tuổi khi bà qua đời—hoặc gia đình bà nghĩ vậy. Mặc dù bị tuyên bố là đã chết tại một bệnh viện ở Ecuador, Montoya đã tự hồi sinh và khiến những người tham dự bị sốc khi bà bắt đầu gõ vào quan tài của mình. Gilberto Berbera, con trai của Montoya, nói với Associated Press: “Điều đó khiến tất cả chúng tôi kinh hãi. Có khoảng 20 người chúng tôi ở đó. Sau khoảng năm giờ kể từ khi thức dậy, quan tài bắt đầu phát ra âm thanh. Mẹ tôi được quấn trong tấm vải và đập vào quan tài, và khi chúng tôi đến gần, chúng tôi có thể thấy rằng bà đang thở rất nặng nhọc.”

.

Cụ bà Montoya được đưa đến bệnh viện, nơi cô ấy vẫn trong tình trạng nghiêm trọng vào thứ Hai. Ban đầu, bà bị tuyên bố là đã chết vào thứ Sáu sau khi được đưa vào Bệnh viện Martín Icaza ở Babahoyo với tình trạng có thể bị đột quỵ và ngừng tim phổi, Bộ Y tế Ecuador cho biết trong một tuyên bố. Bây giờ chính phủ đang tìm kiếm câu trả lời, mở một cuộc điều tra về bệnh viện.

.

⚪ ---- Chính phủ Israel đã thông báo cho chính quyền Biden về kế hoạch xây dựng hàng nghìn gia cư mới ở West Bank nơi bị Israel chiếm đóng vào cuối tháng này, theo một báo cáo được Axios công bố hôm thứ Hai. Các kế hoạch dự kiến bao gồm ít nhất 4.000 đơn vị nhà ở trên các khu định cư hiện có khác nhau ở West Bank. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết: “Chúng tôi sắp có tin tức quan trọng về các khu định cư ở West Bank”. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi Israel kiềm chế hoặc giảm thiểu xây các khu định cư càng nhiều càng tốt. West Bank là lãnh thổ Palestine, bị Israel chiếm từ 1967.

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành của GrubHub đã công bố hôm thứ Hai rằng công ty đang sa thải khoảng 15% lực lượng lao động của công ty trong nỗ lực hạn chế chi phí nhân viên và hoạt động gia tăng. Giám đốc điều hành Howard Migdal cho biết trong một thông điệp gửi tới tất cả nhân viên Grubhub rằng doanh nghiệp đã phát triển kể từ mức trước đại dịch năm 2019, nhưng chi phí vận hành và nhân viên đã tăng với tốc độ cao hơn.

.

⚪ ---- Cuộc thăm dò mới của Emerson College Polling và Inside California Politics cho thấy 62,8% cử tri đã đăng bộ ở California nghĩ rằng Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein nên từ chức thay vì kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của mình. TNS Feinstein sinh ngày 22/6/1933, tức là tròn 90 tuổi trong mươi ngày nữa.

.

Những câu hỏi về khả năng phục vụ của Feinstein đã nổi lên trong những năm gần đây, nhưng việc bà rời Quốc hội kéo dài gần đây sau khi được chẩn đoán mắc bệnh zona (còn gọi là bệnh giời leo) đã đưa vấn đề này lên hàng đầu trong tâm trí của các nhà lập pháp và cử tri.

.

Chỉ 37,2% số người được hỏi trong cuộc thăm dò cho biết bà Feinstein nên kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của mình, kết thúc vào tháng 1/2025. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6/2023.

.

Ý kiến của các cử tri vẫn tương tự giữa các khuynh hướng hệ tư tưởng: 37,7% cử tri đã đăng ký theo Đảng Dân chủ, 36,4% cử tri đã đăng ký theo Đảng Cộng hòa và 37,2% cử tri độc lập đều cho rằng Feinstein nên kết thúc nhiệm kỳ của mình.

.

⚪ ---- Massachusetts: Trung Nguyen bị bắt về tội rửa tiền bạc triệu đôla. Một cư dân thị trấn Danvers đã bị bắt và bị buộc tội rửa tiền liên quan đến việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, “không thắc mắc về nguồn tiền” đã chuyển đổi hơn 1 triệu đô la tiền mặt thành tiền kỹ thuật số Bitcoin, bao gồm cả việc thay mặt cho những kẻ lừa đảo và buôn bán ma túy.

.

Trung Nguyen, còn có bí danh “DCS420”, 46 tuổi, bị truy tố một tội tiến hành kinh doanh chuyển tiền lậu, một tội che giấu rửa tiền và một tội rửa tiền. Nguyen bị bắt vào ngày 9 tháng 6/2023 và sau lần xuất hiện đầu tiên tại tòa án liên bang ở Boston, được trả tự do với số tiền thế chân không bảo đảm 250.000 đô la có kèm theo các điều kiện.

.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2017 đến tháng 10/2020, Nguyen sở hữu và điều hành National Vending, LLC. Thông qua National Vending, Nguyen nhận tiền mặt từ khách hàng và đổi lấy một khoản phí, gửi lại cho họ Bitcoin. Những người trao đổi tiền ảo, bao gồm cả những người trao đổi Bitcoin, là những người chuyển tiền theo luật liên bang và phải tuân theo các quy định về chống rửa tiền (AML) của liên bang, phải đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền với Phòng Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mạng Thực thi (FinCEN), phải gửi Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ với FinCEN và bằng cách gửi Báo cáo Giao dịch Tiền tệ cho các giao dịch Bitcoin lấy tiền mặt hơn 10.000 đô la.

.

Nguyen đã không đăng ký Bán hàng tự động quốc gia với FinCEN, mặc dù bị yêu cầu phải làm như vậy. Trong khoảng 15 giao dịch vào năm 2018, Nguyen bị cáo buộc đã nhận tổng cộng từ 200.000 đến 300.000 USD tiền mặt từ một người tự nhận mình là người buôn chất methamphetamine. Trong một loạt giao dịch khác từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, Nguyen bị cáo buộc đã nhận tiền mặt từ một an ninh chìm, người này đã nói với Nguyen rằng doanh nghiệp của anh ta đang cung cấp chất bị kiểm soát Adderall cho những người đánh bạc tại một sòng bạc ở Massachusetts. Trong loạt giao dịch thứ ba vào năm 2020, Nguyen bị cáo buộc đã nhận khoảng 60.000 đô la từ một nạn nhân lừa đảo tình cảm 59 tuổi, người tin rằng cô đang gửi tiền mặt cho một đối tác lãng mạn ở nước ngoài. Người ta cáo buộc rằng Nguyen đã không nộp Báo cáo Hoạt động Đáng ngờ hoặc Báo cáo Giao dịch Tiền tệ đối với bất kỳ giao dịch nào trong số này, bao gồm các giao dịch tiền mặt hơn 10.000 đô la.

.

Nguyen bị cáo buộc đã che giấu hoạt động kinh doanh chuyển tiền của mình bằng cách, trong số những cách khác, giữ National Vending cho các ngân hàng, trao đổi tiền điện tử và chính quyền nhà nước như một doanh nghiệp máy bán hàng tự động, sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa để liên lạc với khách hàng, sử dụng các công nghệ khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn Giao dịch bitcoin và chia nhỏ khoản tiền gửi hơn 10.000 đô la thành các khoản tiền gửi nhỏ hơn dưới 10.000 đô la trong những ngày liên tiếp hoặc tại các chi nhánh khác nhau của cùng một ngân hàng. Mỗi tội danh rửa tiền quy định mức án lên tới 20 năm, ba năm phóng thích có giám sát và khoản tiền phạt lên tới 500.000 đô la hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch.

.

⚪ ---- LM Nguyễn Văn Hùng tố cảnh sát Đài Loan vi phạm quyền tự do tôn giáo. LM Peter Nguyễn Văn Hùng, giám đốc Văn phòng Di dân và Người Việt Nam của Giáo phận Tân Trúc (Hsinchu) thuộc Giáo hội Công giáo, cho biết ông đang dâng lễ tại Nhà thờ Công giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Shulin vào khoảng 6 giờ sáng ngày 28 tháng 5 thì nghe thấy một số tiếng động bất thường. Lúc đó, cảnh sát đã vào nhà thờ và còng tay một công nhân nhập cư và đưa đi, và LM Nguyen nói rằng nhiều công nhân nhập cư tại buổi lễ đã sợ hãi trước sự xâm nhập của cảnh sát.

.

Nói chuyện với đài CNA, LM Nguyen nói rằng theo hiểu biết của ông, người lao động nhập cư đã chạy vào nhà thờ sau khi nhìn thấy cảnh sát tuần tra bên ngoài nhà thờ và sau đó cảnh sát đi theo người lao động vào trong nhà thờ. Mặc dù thừa nhận rằng cảnh sát có nhiệm vụ điều tra các vụ án và bắt giữ những kẻ tình nghi là tội phạm, LM Nguyen cho biết nhà thờ là nơi mọi người tìm kiếm sự bình yên về thể chất và tinh thần, và LM Nguyen cảm thấy cảnh sát nên đợi bên ngoài cho đến khi kết thúc thánh lễ trước khi hành động.

.

LM Nguyen cho biết cảnh sát đã tuần tra và bao vây khu vực bên ngoài nhà thờ ít nhất ba lần trước khi xảy ra vụ đột nhập, khiến ông nghi ngờ rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào nhà thờ và tìm cơ hội trong một sự kiện tôn giáo để bắt người lao động nhập cư. Linh mục Nguyen cho biết ông và các đồng minh từ các hội phi chính phủ tôn giáo khác đã lên lịch sẽ họp báo tại Viện Lập pháp vào thứ Tư để bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về vụ bắt người này.

.

Đáp lại, cảnh sát từ Khu vực Shulin của Đài Bắc nói họ đã thấy 3 cá nhân khi đang tuần tra vào ngày 28/5 mà họ nghi là thành viên 1 đường dây lừa đảo được cử đến để lấy tiền. Lúc đó cả 3 kẻ tình nghi đã chạy vào nhà thờ, và cảnh sát chỉ bắt kịp 1 trong số họ ở cầu thang nhà thờ, trong khi 2 kẻ còn lại bỏ trốn. Cảnh sát nói trước khi bắt, không biết rằng người bị bắt là một công nhân nhập cư, và cảnh sát đã không vào nhà thờ nơi thánh lễ và không bắt giữ người di cư công nhân trước mặt người dự lễ. Cảnh sát nói, với một số ngân hàng nằm gần nhà thờ, khu này đã trở thành tâm điểm tuần tra của họ, nhưng cảnh sát chưa bao giờ canh gác bên ngoài nhà thờ hoặc cố ý tuần tra khu vực phía trước nhà thờ.

.

LM Peter Nguyễn Văn Hùng (trái), giám đốc Văn phòng Di dân và Di dân Việt Nam của Giáo phận Tân Trúc (Hsinchu) tại một cuộc biểu tình trước văn phòng đại diện của Việt Nam tại Đài Bắc, ảnh chụp vào ngày 29/11/2020. (Ảnh tư liệu CNA)

.

⚪ ---- Minnesota: Luan Ngoc Huynh, 29 tuổi, ở Fargo, đã bị Tòa án Quận Becker truy tố tội trộm cắp cấp độ ba. Ngày 4 tháng 5, cảnh sát Detroit Lakes được gọi đến tiệm Wood Fire Pizza trên Đại lộ Washington về một vụ trộm đang diễn ra, thấy Huynh đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên trong cơ sở kinh doanh và hút một điếu thuốc. Qua điều tra, cảnh sát biết có vài trăm đô la bị thiếu trong máy tính tiền. Một lượng tiền mặt tương tự sau đó đã được tìm thấy trên người Huynh.

.

Cảnh sát kiểm tra căn gác trên mái và thấy bằng chứng Huynh đã ở trên đó, và có vẻ như anh ta đã ăn những nguyên liệu thuộc về tiệm này. Có một mảnh vỏ cây mắc kẹt trong khóa cửa cho phép ra vào tự do. Huynh bị bắt và bị tống vào tù. Vào ngày 5/5, Huynh được trả tự do mà không cần bảo lãnh, và bị cấm liên hệ với tiệm Wood Fire Pizza của Detroit Lakes.

.

Huynh đã không xuất hiện trong lần ra tòa đầu tiên vào ngày 15/5/2023, và Thẩm phán quận Michelle Lawson đã ban hành lệnh bắt Huynh. Nếu bị bắt, Huynh sẽ bị giam với số tiền thế chân là 20.000 đô la.

.

⚪ ---- TIN VN. 45 người tấn công trụ sở ủy ban xã ở Đăk Lăk bị bắt. Theo Báo VnExpress. Chiều 13/6, nhà chức trách bắt thêm 6 người tham gia vụ tấn công hai trụ sở ủy ban xã Ea Tiêu và Ea Ktur, nâng tổng số nghi phạm bị tạm giữ lên 45. (ghi chú: Nhìn hình trên các báo VN, thấy hầu hết hay tất cả người bị bắt là người Thượng, và vũ khí trong hình rất là thô sơ. Hiện thời chưa nghe tiếng nói từ những người bị bắt, nên không rõ bất bình từ họ là bị đàn áp tôn giáo hay sắc tộc, hay vì bị cướp đất, hay tất cả lý do đều đúng.)

.

⚪ ---- TIN VN. Người thuê không có, người trả nhà trọ thì nhiều. Theo Báo Lao Động. Cắt giảm lao động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động (NLĐ), mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến những chủ nhà trọ tại TP Hồ Chí Minh. Những khu trọ giờ đây không còn tiếng nói cười sau giờ tan ca, trở nên im ắng lạ thường. Nhiều căn phòng khóa cửa im lìm, bởi NLĐ rời đi khi bị cắt giảm... Đơn cử, khu trọ trên đường An Dương Vương (Quận 8), trước đây dãy trọ này có 120 phòng đều cho công nhân thuê kín, nay số phòng trống đã lên con số 40.

.

⚪ ---- TIN VN. Miền Bắc gia tăng cắt điện. Theo Báo Tiền Phong. Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, cùng với nắng nóng quay trở lại các tỉnh phía Bắc từ ngày 11/6, lượng điện tiêu thụ gia tăng rất mạnh kéo theo lượng điện tiết giảm ở các địa phương phía Bắc cao gần gấp đôi so với ngày liền kề trước đó. Đến ngày 11/6, lượng điện cắt giảm tăng gấp đôi, lên 2.744 MW.

.

⚪ ---- TIN VN. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận bị nợ xấu… vì kinh doanh khó khăn không biết khi nào mới có thể vay lại. Theo Nhịp Sống Thị Trường. Mặc dù ý thức được việc không hoàn thành nghĩa vụ nợ sẽ bị nợ xấu và khó vay lại nhưng tình hình kinh doanh khó khăn đã khiến không ít doanh nghiệp buông lơi với các nghĩa vụ tài chính. Anh Lê Hoàng Kim, chủ một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu đồ may mặc ở quận 12, TP.HCM chia sẻ, vừa qua anh có đi vay ở ngân hàng để kinh doanh. Hằng tháng, anh vẫn cố hoàn thành các nghĩa vụ lãi và gốc cho ngân hàng, song lãi suất tăng cao, cộng thêm tình hình kinh tế khó khăn khiến đang khiến cho doanh nghiệp của anh khó duy trì thiện chí trả nợ. Một trường hợp khác là chị Võ Phương Thanh - chủ một chuỗi cửa hàng trái cây nhập khẩu ở TP.HCM cũng chia sẻ, dù biết không trả nợ đúng hạn sẽ làm xấu hồ sơ tín dụng, dẫn đến khó được vay lại, nhưng trong tình hình hiện tại chị buộc phải chấp nhận việc này.

.

⚪ ---- HỎI 1: Thuốc trị tiểu đường metformin giảm chứng COVID kéo dài?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một loại thuốc trị tiểu đường thông thường, an toàn có thể giúp mọi người tránh được COVID kéo dài, một thử nghiệm lâm sàng mới cho thấy. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng metformin đã giảm khoảng 40% nguy cơ mắc COVID kéo dài đối với những bệnh nhân sử dụng liệu trình thuốc kéo dài hai tuần trong khi chiến đấu với bệnh nhiễm trùng của họ.

.

Kết quả thậm chí còn tuyệt vời hơn nếu bệnh nhân COVID-19 bắt đầu dùng metformin ngay sau khi bị nhiễm bệnh. Bắt đầu dùng thuốc trong vòng ba ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng đã cắt giảm hơn 60% các trường hợp nhiễm COVID kéo dài ở những người đó.

.

Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng đây là thử nghiệm lâm sàng đầu tiên cho thấy rằng bất kỳ loại thuốc nào được sử dụng trong quá trình nhiễm COVID-19 đều có thể làm giảm nguy cơ mắc COVID kéo dài.

.

Bác sĩ Carolyn Bramante, Phó giáo sư tại Đại học Y khoa Đại học Minnesota, ở Minneapolis, cho biết: “Điều này cho thấy rằng 14 ngày điều trị bằng metformin, khi bắt đầu sớm sau khi bị nhiễm bệnh, sẽ ngăn ngừa chứng COVID kéo dài trong 10 tháng tiếp theo”.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/06/12/diabetes-drug-metformin-long-COVID/4541686331765/

.

⚪ ---- HỎI 2: Khoảng 1/3 dân Canada nói họ có thể sẽ không bao giờ nghỉ hưu?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Khi chi phí sinh hoạt tăng cao ở Canada, gần một phần ba người Canada nói rằng họ không mong đợi có thể nghỉ hưu. Đó là theo một cuộc khảo sát mới của Yahoo/Maru Public Opinion đối với 846 người Canada trưởng thành đang đi làm. Cuộc khảo sát cho thấy 28% người Canada hiện đang làm việc nói rằng họ không bao giờ mong đợi được nghỉ hưu. Những người lao động trẻ tuổi từ 18 đến 34 đang cảm thấy bi quan hơn một chút về triển vọng nghỉ hưu của họ, với 30% nói rằng họ không muốn nghỉ hưu, so với 28% người Canada trong độ tuổi từ 35 đến 54.

.

Những người kiếm được ít hơn 50.000 đô la là những người bi quan nhất về khả năng nghỉ hưu, với 39% nói rằng họ mong đợi không bao giờ nghỉ hưu. Cuộc khảo sát cho thấy 27% những người kiếm được từ 50.000 đến 100.000 đô la không muốn nghỉ hưu, trong khi 16% những người kiếm được hơn 100.000 đô la mong đợi họ sẽ không nghỉ hưu.

Chi tiết:

https://ca.finance.yahoo.com/news/almost-30-canadians-say-will-never-retire-yahoomaru-survey-shows-162614840.html

.

.