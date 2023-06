Vụ tàu hỏa đụng nhau ở tiểu bang Odisha của Ấn Độ đã tăng lên 288 người chết và khoảng 900 người khác bị thương, theo quan chức cấp cao địa phương Pradeep Jena tiết lộ.

- Utah: Học khu Davis cấm Kinh Thánh Ky Tô vì sách này đầy bạo lực, hiếp dâm, loạn luân

- Ngoại trưởng Mỹ: quân lực Nga mạnh hàng thứ nhì ở Ukraine, sau quân lực Ukraine

- Ukraine: từ chối "kế hoạch hòa bình bằng vùng phi quân sự" do Indonesia đề ra, vì như thế là công nhận Nga có quyền chiếm đóng

- Zelensky: Ukraine đã sẵn sàng tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng

- Nhiều tiếng nổ mạnh ở thành phố ven biển Berdyansk, nơi đang bị Nga chiếm đóng.

- Người Nga đang chạy ra khỏi cảng Berdyansk ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi vừa bị hỏa tiễn Ukraine tấn công

- Các luật sư của Trump đã không thể tìm thấy các tài liệu mật được ám chỉ trong một bản ghi âm năm 2021

- Các hãng hàng không TQ tránh không phận Nga khi bay đến và đi từ Mỹ

- Nhật Bản: Bão Mawar làm mưa lũ, 1 người chết, 30 người bị thương, 2 người mất tích

- Đại sứ quán TQ ở Na Uy kêu gọi NATO đừng vào Châu Á

- Ấn Độ: xe lửa trật đường rầy, đụng nhau, 288 người chết và khoảng 900 người khác bị thương

- Joe Biden: sẽ ký thành luật vào hôm nay, nâng trần nợ, cứu ngân sách

- Houston: bà mẹ gốc Việt báo động vì con trai bị bắt nạt trong trường, vẽ chữ vạn phát xít ở lưng áo

- New Orleans: Duy Nguyễn bị phạt vì xả rác đầy đường

- Bắc California: Phuc Pham và Nguyen Pham đã chết sau khi bị hung thủ tông xe tấn công

- TIN VN. Tướng Tô Ân Xô: Người cụt cả hai tay vẫn được cấp bằng lái xe. Theo Báo Tiền Phong.

- TIN VN. ‘Bão’ giảm giá chưa từng có 'quét ngang' thị trường, doanh số ô tô tại Việt Nam vẫn siêu ảm đạm.

- TIN VN. Đơn hàng sụt giảm, doanh nghiệp như ngồi trên "chảo lửa".

- HỎI 1: Mặt trận gián điệp căng thẳng ở Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Sinh xuất Nhật Bản lại giảm kỷ lục 7 năm liền? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-3/6/2023) ⚪ ---- Theo AP, Học khu Davis có 72.000 học sinh ở phía bắc Thành phố Salt Lake (Utah) đã loại bỏ Kinh thánh Thiên chúa giáo ra khỏi các trường tiểu học và trung học cơ sở trong khi vẫn giữ nó ở các trường trung học phổ thông sau khi một ủy ban xem xét văn bản để đáp lại khiếu nại của phụ huynh. Học khu đã xóa nhiều đầu sách khác, theo luật tiểu bang năm 2022 yêu cầu các học khu đưa phụ huynh vào các quyết định về những gì cấu thành "tài liệu nhạy cảm".

Đại diện học khu Williams cho biết học khu không phân biệt giữa các yêu cầu xem xét sách và không xem xét liệu các khiếu nại có thể được gửi dưới dạng châm biếm hay không. Các đánh giá được xét bởi một ủy ban bao gồm giáo viên, phụ huynh và quản trị viên trong cộng đồng phần lớn bảo thủ. Ủy ban đã công bố quyết định của mình về Kinh thánh trong một cơ sở dữ liệu trực tuyến về các yêu cầu xem xét và không giải thích lý do của nó. Quyết định này được đưa ra khi các nhà hoạt động bảo thủ dành cho phụ huynh, bao gồm các chi nhánh của nhóm Parent United có trụ sở tại tiểu bang, đã tấn công các hội đồng nhà trường và các cơ quan nhà nước trên khắp Hoa Kỳ, gieo rắc báo động về cách đề cập đến tình dục và bạo lực trong trường học. Do chính sách quyền riêng tư của học khu, không biết ai đã yêu cầu cấm Kinh thánh ở các trường học ở học khu Davis hoặc liệu họ có liên kết với bất kỳ nhóm lớn hơn nào không.

Một bản sao của đơn khiếu nại mà Salt Lake Tribune có được thông qua yêu cầu hồ sơ công khai cho thấy rằng phụ huynh đã lưu ý rằng Kinh thánh Ky tô chứa các trường hợp loạn luân, mại dâm và hiếp dâm. “Utah Parents United đã bỏ quên một trong những cuốn sách chứa đựng nhiều tình dục nhất: Kinh thánh,” đơn khiếu nại của phụ huynh đề ngày 11 tháng 12/2022 cho biết. Williams cho biết ủy ban đánh giá đã xác định rằng Kinh thánh không đủ tiêu chuẩn theo định nghĩa của Utah về thế nào là khiêu dâm hoặc không đứng đắn, đó là lý do tại sao nó vẫn còn ở các trường trung học. Một bên giấu tên đã đệ đơn kháng cáo vào thứ Tư [để xin miễn cấm Kinh Thánh].

⚪ ---- Các hãng hàng không Trung Quốc hiện đang tránh không phận Nga trong các chuyến bay được phê duyệt gần đây khi đến và đi từ Hoa Kỳ, theo dữ liệu từ dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware, Reuters đưa tin vào ngày 2/6. Các chuyến bay mới của TQ được Washington phê duyệt gần đây dường như bị ảnh hưởng, vì các chuyến bay được phê duyệt trước đây của các hãng hàng không TQ đến Mỹ vẫn sử dụng không phận Nga.

Các chuyến bay mới, được Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ phê duyệt vào ngày 18/5, liên quan đến Air China (từ Bắc Kinh đến New York), China Eastern (từ Thượng Hải đến Los Angeles), Xiamen Airlines (từ Xiamen đến Los Angeles) và China Southern (từ Quảng Châu đến Los Angeles). Angeles).

Đáp lại lệnh cấm của Washington đối với các chuyến bay của Nga qua Hoa Kỳ kể từ tháng 3 năm 2022, sau cuộc xâm lược Ukraine, Nga đã cấm các hãng hàng không nước ngoài khác của Hoa Kỳ bay qua không phận của mình. Các chuyến bay của TQ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm này, mặc dù các tuyến mới dường như tuân theo lệnh cấm tự nguyện.

⚪ ---- Bão nhiệt đới Mawar đã mang theo mưa lớn đến nhiều vùng của Nhật Bản, dẫn đến lũ lụt cướp đi sinh mạng của 1 người và khiến hàng chục người bị thương, 2 người vẫn mất tích. Theo Sở cứu hộ thiên tai, 6 người đã bị thương nặng, trong khi 24 người khác bị thương nhẹ.

Sở Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cho người dân tiếp tục thận trọng về khả năng xảy ra lũ lụt ở khu vực phía đông của đất nước, cũng như khả năng sạt lở đất trên khắp các khu vực phía tây của Nhật Bản. Đài truyền hình NHK đã báo cáo rằng thời tiết dự kiến ​​sẽ cải thiện ở hầu hết các khu vực của Nhật Bản vào cuối ngày hôm nay, sau khi mất điện ảnh hưởng đến khoảng 4.000 hộ gia đình ở các khu vực gần Tokyo.

⚪ ---- Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy kêu gọi NATO vào thứ Bảy ngừng coi nước này là mối đe dọa an ninh và khuấy động xung đột khu vực và tạo ra tình trạng bất ổn: "NATO tuyên bố là một tổ chức khu vực và phòng thủ, nhưng một số thành viên của NATO liên tục vượt ra ngoài các khu vực phòng thủ truyền thống, thường xuyên thiết lập các liên hệ quân sự chặt chẽ với các quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, dẫn đến căng thẳng leo thang. Cộng đồng quốc tế thấy rõ ai là mối đe dọa thực sự đối với hòa bình khu vực và toàn cầu." Nhận xét này được đưa ra ngay sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có chuyến thăm tới Na Uy, cáo buộc Trung Quốc đe dọa các nước láng giềng và trấn áp các nước không vâng phục.

⚪ ---- Nhiều người tin rằng những lời khẳng định trước chiến tranh của Moscow rằng quân đội Nga là lực lượng mạnh thứ hai trên thế giới, nhưng những sai lầm chiến lược của nhà độc tài Nga Vladimir Putin đã khiến quân đội Nga rơi xuống vị trí "mạnh thứ hai ở Ukraine", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm 2/6. “Điện Kremlin thường tuyên bố họ có quân đội mạnh thứ hai trên thế giới - và nhiều người tin vào điều đó,” Blinken nói trong một bài phát biểu tại Helsinki, Phần Lan. “Ngày nay, nhiều người coi quân đội Nga là lực lượng mạnh thứ hai ở Ukraine.”

Ông gọi cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine là một "thất bại chiến lược" làm suy yếu "sức mạnh quân sự, kinh tế và ngoại giao của Nga trong nhiều năm tới". Blinken cũng từ chối lời kêu gọi ngừng bắn trong khi quân đội Nga vẫn còn trên đất Ukraine. "Điều đó sẽ hợp pháp hóa việc Nga chiếm đất của Ukraine; đây sẽ là phần thưởng cho kẻ xâm lược và trừng phạt nạn nhân", thư ký nói. Trước đó, Blinken đã nói rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Ukraine xây dựng "quân đội của tương lai", đề cập đến hàng không hiện đại, vũ khí và các thiết bị khác.

⚪ ---- Bộ Ngoại giao Ukraine phản ứng về cái gọi là "kế hoạch hòa bình" nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đề xuất tại phiên họp quốc phòng Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 3/6. Ông đề xuất, trong số những điều khác, một lệnh ngừng bắn vô điều kiện và thiết lập một khu phi quân sự vì tình hình hiện tại ảnh hưởng tiêu cực đến người dân trên toàn thế giới và làm tăng giá lương thực và năng lượng.

"Đầu tiên, ngừng bắn và hành động thù địch ngay lập tức. Thứ hai, triển khai quân đội ở mỗi bên cách chiến tuyến hiện tại 15 km và tạo ra một khu phi quân sự, và thứ ba, thành lập một phái bộ gìn giữ hòa bình dưới sự bảo trợ của LHQ sẽ giám sát việc tuân thủ các thỏa thuận chế độ ngừng bắn," Subianto vạch rõ lập trường của mình, đồng thời đề xuất tổ chức một "cuộc trưng cầu dân ý" về các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng.

Tuy nhiên, một lệnh ngừng bắn sẽ không dẫn đến hòa bình mà là một sự phá vỡ cho quân đội Nga, cho phép họ tập hợp sức mạnh để gây hấn hơn nữa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko làm rõ: "Không có vùng lãnh thổ tranh chấp nào giữa Ukraine và Liên bang Nga để tổ chức trưng cầu dân ý. Sau khi thực hiện hành động xâm lược, Nga đã chiếm đóng Crimea, một phần của các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhzia và Kherson. Đó là sự thật được ghi nhận trong tài liệu chính thức của Liên hợp quốc..."

"Ngừng bắn, rút lực lượng về khoảng cách 15 km và thiết lập khu phi quân sự sẽ không hiệu quả. Nga hiện đang cố gắng bằng mọi cách có thể để phá vỡ cuộc phản công của Ukraine. Một lệnh ngừng bắn mà không có sự rút quân của Nga khỏi lãnh thổ Ukraine sẽ cho phép Nga có thời gian, tập hợp lại, giành chỗ đứng ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và tích lũy lực lượng cho một làn sóng xâm lược mới", ông Nikolenko nói.

Bên cạnh đó, Nga đã phạm một số tội ác chiến tranh kéo dài tại các khu vực bị chiếm đóng, ông nhắc nhở. "Tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và tội ác diệt chủng. Nga phải rút khỏi Ukraine và Ukraine cần giành lại toàn vẹn lãnh thổ trong các biên giới được quốc tế công nhận. Không có kịch bản thay thế nào... Hòa bình lâu dài ở Ukraine có nghĩa là giải phóng các lãnh thổ Ukraine khỏi sự chiếm đóng của Nga. Đây là điều mà công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hướng tới. Chúng tôi mời Indonesia tham gia tích cực thực hiện điều này," nhà ngoại giao nói thêm.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy nhấn mạnh rằng Ukraine đã sẵn sàng tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào tháng Hai năm trước. Nói với Wall Street Journal, Zelensky thừa nhận sự không chắc chắn về khoảng thời gian cần thiết để Ukraine đạt được các mục tiêu của mình nhưng khẳng định quân đội Ukraine sẵn sàng hành động. Đồng thời, ông nhắc lại lời kêu gọi NATO cung cấp một con đường rõ ràng cho việc gia nhập NATO của Kiev trong khi kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường cung cấp các hệ thống phòng không Patriot để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ trên không của Nga.

Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 37 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột và đã cam kết viện trợ quân sự nhiều hơn. Tuy nhiên, Zelensky bày tỏ lo ngại về khả năng thay đổi sự ủng hộ của Hoa Kỳ do cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử năm 2024, đã nhiều lần cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột vũ trang mà không đưa ra chi tiết cụ thể về cách thức đạt được điều này.

⚪ ---- Chính quyền quân sự đã báo cáo trên Telegram vào ngày 2/6 rằng những tiếng nổ mạnh đã được nghe thấy ở thành phố ven biển Berdyansk, nơi đang bị Nga chiếm đóng. Cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Nga ở cảng thành phố: "Theo dữ liệu sơ bộ, các tàu (Nga) đang chạy trốn khỏi cảng Berdyansk mà chúng đã vào gần đây để đánh cắp ngũ cốc và phế liệu của Ukraine."

Một video cho thấy thời điểm tác động xuất hiện trực tuyến. Cơ quan chức năng của quân chiếm đóng đã xác nhận các vụ nổ, đồng thời tuyên bố rằng không có nạn nhân hay thiệt hại nào trong vụ tấn công, theo đài Nga RIA Novosti viết.

⚪ ---- Thị trưởng của Melitopol, Ivan Fedorov, cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 2/6 rằng những người chiếm đóng Nga đang chạy trốn khỏi cảng Berdyansk ở tỉnh Zaporizhzhia, nơi vừa bị Ukraine tấn công bằng hỏa tiễn. Theo Fedorov, thiết bị quân sự và tàu đang được gấp rút di chuyển khỏi cảng. Fedorov nói: “Những người chiếm đóng đang khẩn cấp rời cảng Berdyansk – có lẽ khí hậu không phù hợp."

Ông nói thêm rằng sau vụ nổ làm rung chuyển cảng, người Nga bắt đầu khẩn cấp dỡ bỏ các con tàu mà họ định sử dụng để xuất cảng ngũ cốc bị đánh cắp của Ukraine. Theo Fedorov, những người chiếm đóng đang xuất cảng ngũ cốc không chỉ bằng đường biển mà còn bằng đường sắt.

Trong một cuộc phỏng vấn với Svoboda Live, người đứng đầu chính quyền quân sự của Berdyansk, Victoria Galitsyna, đã suy đoán rằng trong cuộc tấn công hỏa tiễn vào cảng, quân Ukraine có thể đã bắn trúng các hệ thống phòng không S-300 của Nga.

"Chúng tôi không thể nói chắc chắn những gì đã bị hư hại, nhưng có thông tin chưa được xác nhận rằng đây là các cơ sở phòng không, đặc biệt là S-300," bà nói. Vào ngày 2 tháng 6, một vụ nổ mạnh đã xảy ra tại cảng Berdyansk bị chiếm đóng. Thành phố nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ ngày 28/2/2022.⚪ ---- Các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã không thể tìm thấy các tài liệu mật được ám chỉ trong một bản ghi âm năm 2021, theo CNN đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn quen thuộc với vấn đề này.Trước đây, người ta biết rằng Trump đã bị ghi âm khi thảo luận về việc sở hữu các hồ sơ nhạy cảm của Pentagon. Các nguồn tin cho biết sau khi biết về đoạn ghi âm, các công tố viên đã đưa ra trát đòi hầu tòa để cố gắng tìm "bất kỳ và tất cả" các tài liệu, bao gồm cả bản đồ và các tập hồ sơ được cho là mô tả kế hoạch của Mỹ dự liệu tấn công Iran.Theo báo cáo, các công tố viên đã nói rõ với các luật sư của Trump rằng họ muốn tài liệu về Iran mà Trump thảo luận trong đoạn ghi âm, cũng như bất kỳ tài liệu tương tự nào khác, chẳng hạn như biên bản cuộc họp và băng ghi âm.⚪ ---- Vụ va chạm tàu hỏa ở tiểu bang Odisha của Ấn Độ đã tăng lên 288 người chết và khoảng 900 người khác bị thương, theo quan chức cấp cao địa phương Pradeep Jena tiết lộ. Truyền thông địa phương đưa tin, hai đoàn xe lửa trật đường rầy gần ga Bahanaga Bazar đã bị một đoàn tàu khác đi ngược chiều đâm phải.Thủ tướng Ấn Độ Bộ trưởng Narendra Modi đã tweet: "Đau lòng trước vụ tai nạn tàu hỏa ở Odisha... Đã nói chuyện với Bộ trưởng Đường sắt [Ashwini Vaishnaw] và nắm bắt tình hình. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành tại địa điểm xảy ra tai nạn và mọi hỗ trợ có thể đang được dành cho những người bị ảnh hưởng."⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden xác nhận rằng ông sẽ ký thành luật Đạo luật Trách nhiệm Tài chính năm 2023 (Fiscal Responsibility Act of 2023) vào ngày 3/6/2023. "Thỏa thuận ngân sách lưỡng đảng", như ông mô tả trong một bài phát biểu tại Bạch Ốc, là "sống còn" và "quan trọng". Biden tuyên bố rằng "những tiếng nói cực đoan" lần đầu tiên trong lịch sử có nguy cơ khiến quốc gia này vỡ nợ, điều này có thể dẫn đến suy thoái kinh tế với 8 triệu người mất việc làm. Theo tổng thống, nó sẽ "phá hủy" xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ và Mỹ sẽ phải mất "nhiều năm để thoát ra khỏi hố sâu đó".Ông chỉ ra rằng dự luật mà ông sẽ ký sẽ loại bỏ kịch bản đó và bảo vệ "các ưu tiên quan trọng từ An sinh xã hội đến Medicare đến Trợ cấp y tế cho các cựu chiến binh đối với các khoản đầu tư chuyển đổi của chúng tôi vào cơ sở hạ tầng và năng lượng sạch".⚪ ----ở ngoại ô Houston, Texas cho biết một kẻ bắt nạt đã vẽ một chữ vạn của phát xít lên mặt sau áo phông của đứa con trai 11 tuổi của cô. Chiếc áo phông được dùng để kỷ niệm lễ tốt nghiệp cấp hai của con trai cô từ trường tiểu học Sue McGown ở Cypress. Thay vào đó, nó đã trở thành một lời nhắc nhở về sự phân biệt chủng tộc mà cả hai đứa con trai 8 và 11 tuổi của cô đã phải đối mặt.Cậu con trưởng của cô đã đi vòng quanh lớp của cậu trong tuần cuối cùng của năm học để yêu cầu các bạn cùng lớp ký tên vào áo phông của cậu. Con trai bà không biết, Huỳnh Hải Âu cho biết một cậu bé thay vì ký tên đã vẽ chữ thập ngoặc của phát xít ở mặt sau. Con trai cô đi vòng quanh với biểu tượng phân biệt chủng tộc trong một khoảng thời gian không xác định trước khi phát hiện ra nó đang ở trên lưng áo mình.Cô nói rằng con trai cô cũng nhìn thấy chữ Vạn trên áo của các học sinh khác. Cô nói rằng thủ phạm có tiền sử sử dụng từ N và những lời nói xấu chủng tộc khác. Hiện tại trường đã nghỉ hè, nhưng Huynh đang yêu cầu học khu loại bỏ kẻ bắt nạt khỏi các lớp học của con trai cô vào năm tới tại trường trung học cơ sở mới của cậu bé. Cô nói rằng Học khu Cyrpress-Fairbanks đã từ chối yêu cầu của cô, thay vào đó đề nghị cô tiếp tục với trường mới của con trai mình. Ngôi trường đó đang trong quá trình chuyển đổi và Huynh nói rằng ban giám hiệu của trường vẫn chưa được nêu tên.Nhóm dân quyền Woori Juntos, một phần của Hiệp hội Giáo dục & Dịch vụ Quốc gia Hàn Quốc tại Mỹ, đang vận động cho Huynh. Các văn phòng đã đóng cửa trong tuần này và không có ai để bình luận. Đây không phải là vụ phân biệt chủng tộc đầu tiên mà các con cô gặp phải.⚪ ---- Một đặc vụ thực thi của Bộ Động vật Hoang dã và Thủy sản Louisiana đã phạtở New Orleans vì cáo buộc vi phạm xả rác vào ngày 31/5 tại Giáo xứ Orleans. Đặc vụ cao cấp Salvador Mangano đã trao giấy phạt Duy Nguyễn, 33 tuổi, vì hành vi xả rác bừa bãi. Mangano đang đi tuần tra thì quan sát thấy một đống rác lớn ở khu vực Lake Forest thuộc New Orleans East. Sau đó, ông tìm thấy tài liệu nhận dạng, mà sau đó được liên kết với một hộ gia đình cách đó khoảng 3 dặm.Đặc vụ Mangano đã liên lạc với những người trong gia đình và xác định rằng Nguyen đang lấy quần áo, đồ đạc, hộp và các vật dụng gia đình khác từ nhà và cố tình đặt chúng ở khu vực Lake Forest. Đống rác kéo dài khoảng 80 yard (=73 mét). Hành vi xả rác bừa bãi có thể bị phạt tới 900 đô la, tối đa 30 ngày tù và 16 giờ lao động công ích trong chương trình giảm thiểu rác thải.⚪ --- Hai trong số ba người chết trong cuộc tấn công tội ác ở South Bay đã được con trai của họ xác định là. Hai vợ chồng đều đã ngoài 70. Cảnh sát đã xác định được nghi phạm là Kevin Parkourana, 31 tuổi đến từ San Jose. Khoảng 4:12 chiều ngày 1/6/2023, cảnh sát đến nhà của cặp vợ chồng ở khu 700 trên Phố Đông Santa Clara và quan sát thấy chiếc xe của nghi phạm chạy trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân và nghi can không quen biết nhau. Cảnh sát nói rằng vụ tấn công là vô nghĩa và ngẫu nhiên.“Người đàn ông đó cố ý tông xe vào mẹ tôi trước rồi đến bố tôi, và trên đường lái xe ra khỏi bãi đậu xe, anh ta quay đầu xe và cán qua bố tôi một lần nữa. Lần thứ hai,” con trai của cặp vợ chồng, người không muốn được xác định danh tính, cho biết. “Anh ta ra ngoài đó để giết người. Tại sao?"Đoạn video giám sát về vụ việc, do Đơn vị Điều tra của NBC Bay Area thu được, cho thấy nghi phạm lái một chiếc xe màu tối đến khu nhà của cặp vợ chồng. Trong video có thể nghe thấy tiếng xe đột ngột tăng tốc và tông vào hai vợ chồng nhiều lần. Họ sau đó chết tại bệnh viện.Hai vợ chồng đang tiến hành sửa nhà và sơn lại ngôi nhà của họ. Con trai của họ nói rằng họ đang ở bên ngoài khi nghi phạm lái xe đâm vào họ.Nghi phạm đã tấn công hàng loạt trươc đó, bắt đầu ngay sau 3 giờ chiều Thứ Năm ở San Jose. Cảnh sát cho biết Parkourana cướp xe và đâm dao một nạn nhân gần nhà y trên đường Kooser. Sau đó, y chịu trách nhiệm cho một vụ đâm khác và cố gắng cướp xe ở một bãi đậu xe gần Đại lộ Hillsdale, cảnh sát cho biết.Một vụ đâm dao khác được báo cáo vài phút sau đó trên đường 10 và Santa Clara. Sau đó, cách dãy phố 16 và đường Santa Clara, cảnh sát cho biết môn Parkourana cố tình tông xe vào một cặp vợ chồng già. Cặp vợ chồng -- Phuc Pham và Nguyen Pham -- chết vì vết thương của họ.Parkourana sau đó bị buộc tội tấn công một người đi xe tay ga với một xe trong cùng khu vực. Sau đó, y đi đến Milpitas, nơi y dùng dao đâm chết một người nữa trong bãi đậu xe Smart & Final trước khi bị cảnh sát Milpitas bắt giữ.⚪ ----. Theo Báo Tiền Phong. "Có bệnh nhân nam mà có chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới; hay có người cụt cả hai tay vẫn được cấp bằng lái xe, vì có giấy chứng nhận đảm bảo sức khoẻ. Hay muốn chạy tội thì lấy giấy chứng nhận có vấn đề về tâm thần từ đó xảy ra tiêu cực, các hành vi vi phạm pháp luật”, Trung tướng Tô Ân Xô thông tin. Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3/6, phóng viên đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về tình trạng làm giả giấy tờ trục lợi bảo hiểm xã hội, cấp khống bán giấy khám sức khoẻ, tiến độ điều tra ra sao? Trả lời câu hỏi, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, việc cấp khống, bán giấy khám sức khoẻ xảy ra từ rất lâu rồi, tại nhiều địa phương. Lực lượng công an và các cơ quan chức năng khác đã tiến hành nhưng chưa ngăn chặn được triệt để.⚪ ----. Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Từ xe lắp ráp đến nhập khẩu, sedan đến SUV, hầu hết các mẫu xe phổ biến trên thị trường đều ghi nhận mức giảm giá sâu trong giai đoạn này. Dù vậy, doanh số vẫn chưa “cất cánh”. Sau một năm đạt kỷ lục doanh số hơn 500.000 xe, thị trường ô tô Việt Nam đã “quay xe” rất nhanh kể từ đầu 2023 khi doanh số sụt giảm mạnh. Để kích cầu doanh số, hàng loạt hãng sản xuất ô tô buộc phải tung các chương trình giảm giá mạnh cho các mẫu xe chủ lực của mình. Nhìn vào danh sách các mẫu xe giảm giá thời điểm này, có thể thấy gần như không mẫu xe nào “bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến giảm giá. “Giảm 50, giảm 100% phí trước bạ”, là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất với hàng loạt mẫu xe. Các chỉ số của thị trường ô tô Việt Nam trong 4 tháng đầu năm là rất xấu. Cụ thể, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc hiệp hội đạt 92.801 xe, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính theo nguồn gốc, xe lắp ráp trong nước đạt 50.017 xe, giảm 39% trong khi xe nhập khẩu đạt 42.784 xe, giảm 16% so với cùng kỳ.⚪ ----Theo Báo Công an Nhân dân. Đơn hàng giảm tới 40-70%, bị chậm hoàn thuế giá trị gia tăng khiến doanh nghiệp (DN) khó chồng khó. Nhiều doanh nghiệp (DN) ở các ngành như gỗ, dăm gỗ, dệt may, thủy sản nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, tận dụng mọi cơ hội để cố gắng qua giai đoạn khó khăn. Chia sẻ với với PV Báo CAND, ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lâm Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội gỗ Việt Nam - Chủ tịch Hiệp hội gỗ Bình Dương cho biết, đơn hàng sụt giảm với tốc độ "không phanh" làm cho các DN ngành gỗ nói chung và DN gỗ ở Bình Dương nói chung đang như ngồi trên "chảo lửa", thị trường Mỹ sụt giảm tới 60%, trong khi Mỹ và châu Âu chủ yếu là hàng thành phẩm; thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc cũng sụt giảm cả về số lượng, sản phẩm chính XK sang thị trường này chủ yếu là viên nén dùng cho nhà máy nhiệt điện, lò sấy; dăm gỗ dùng để sản xuất bao bì giấy, thùng carton⚪ ---- HỎI 1: Mặt trận gián điệp căng thẳng ở Đài Loan?ĐÁP 1: Đúng thế. Một cựu cận vệ của Tổng thống Đài Loan và cháu trai của ông đã bị đưa vào tù vì thu thập thông tin về các cận vệ và khách của Văn phòng Tổng thống Đài Loan rồi chuyển cho tình báo Trung Quốc, theo các báo cáo cho biết hôm thứ Sáu 2/6/2023. Người cựu cận vệ mang họ Tôn nhận án tù 32 tháng, trong khi cháu trai là họ Vương sẽ ngồi tù 16 tháng, theo CNA. Tôn từng làm cận vệ trong đoàn tùy tùng của 2 vị Tổng Thống Tưởng Kinh Quốc và Lý Đăng Huy.Sau khi nghỉ hưu, Tôn đến làm việc tại một văn phòng luật ở Trung Quốc, nơi Tôn gặp một nhân viên an ninh Trung Quốc. Năm 2018, Tôn liên lạc với cháu trai của mình, người đã được thăng chức làm việc cho một đơn vị bảo vệ tại Văn phòng Tổng thống. Tôn yêu cầu Vương cung cấp thông tin về lịch trình của Tổng thống Thái Anh Văn và về các chuyến thăm của các nhà lập pháp Mỹ và Nhật Bản. Tôn muốn tên, thời gian và địa điểm, nhưng không tìm được chúng, theo báo cáo.Tuy nhiên, Vương đã đưa cho Tôn tên, số điện thoại và lịch làm việc của các cận vệ tổng thống, những thứ mà Tôn đã chuyển cho sĩ quan tình báo Trung Quốc, họ Phương. Vì Vương đã thừa nhận tội lỗi của mình và hợp tác với chính quyền trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, Vương đã nhận được án treo và phạt tiền. Tuy nhiên, vì sau đó Vương đã phản cung, và phủ nhận các cáo buộc, Tòa án tối cao Đài Loan đã tuyên phạt Vương một năm bốn tháng tù giam. Sự kháng cáo của Tôn và Vương đối với phán quyết của Tòa án Tối cao của họ đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ, vì vậy không thể có kháng cáo mới.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Sinh xuất Nhật Bản lại giảm kỷ lục 7 năm liền?ĐÁP 2: Đúng thế. Tổng tỷ lệ sinh nở ở Nhật Bản đã giảm năm thứ 7 liên tiếp vào năm 2022, theo dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm thứ Sáu, khi Nhật Bản tiếp tục phải vật lộn với tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng.Số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản năm 2022 cũng giảm năm thứ 7 liên tiếp, lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1899 xuống còn 770.747, giảm 40.875 so với năm trước, theo dữ liệu do Bộ Y tế công bố. Tổng tỷ suất sinh - số con trung bình mà một phụ nữ ước tính sẽ sinh trong đời - đã giảm xuống còn 1,26, tương đương với mức thấp kỷ lục vào năm 2005.Chi tiết: