Mỹ Chế Vũ Khí Vi Trùng Để Rệp Lây Bệnh; Hạ Viện Đòi Bộ Quốc Phòng Phải Cung Cấp Thông Tin Về Vũ Khí Bí Mật Này

Một số thành viên của Hạ Viện Hoa Kỳ đã quan tâm tới việc Ngũ Giác Đài có thể đã thả rệp bị nhiễm bệnh để gây lan tràn chứng bệnh Lyme.Báo Roll Call tường trình rằng hôm 11 tháng 7, Hạ Viện đã lén lút quyết định qua bỏ phiếu bằng giọng nói để ủng hộ một tu chính luật trao quyền bảo vệ năm 2020 mà sẽ đòi hỏi Bộ Tư Pháp xem xét những con rệp vũ khí.Theo tờ báo chuyên về Quốc Hội, Dân Biểu Cộng Hòa tại New Jersey là Christopher Smith đã soạn tu chính, đòi hỏi tổng thanh tra “phải thực hiện một cuộc đánh giá xem Bộ Quốc Phòng đã có thử nghiệm rệp và những côn trùng khác để sử dụng như vũ khí sinh học từ năm 1950 tới 1975 hay không.”Nếu cuộc đánh giá này xác định rằng có dự án như thế đã xảy ra thì tu chính được báo cáo sẽ khẳng định tổng thanh tra phải trình bày Quốc Hội thông tin về phạm vi nghiên cứu này, gồm “có hay không các con rệp và côn trùng được dùng trong các thử nghiêm như thế đã được tung ra bên ngoài của bất cứ phòng thí nghiệm nay vì bất cẩn hay thiết kế thí nghiệm.”Smith, đồng chủ tịch của nhóm Congressional Lyme Disease Caucus nói với Roll Call rằng ông hy vọng tổng thanh tra sẽ chia xẻ thông tin để soi sáng các phúc trình này và có thể được dùng để ngăn cản sự lây lan của bệnh Lyme.“Chúng tôi cần các câu trả lời và chúng tôi cần họ ngay bây giờ,” theo ông Smith nói với Roll Call.Trong nhiều năm đã có báo cáo và lý thuyết lưu hành cho thấy rằng các nhà nghiên cứu của Bộ Quốc Phòng tại các cơ sở như Đảo Plum của New York và Fort Detrick của Maryland có thể có các côn trùng bị nhiễm để làm thử nghiệm vũ khí sinh học -- và rồi thả những con côn trùng đó ra bên ngoài phòng thí nghiệm, đưa tới sự lây lan của bệnh Lyme.Một cuốn sách đã được xuất bản trong tháng 5 có tựa đề “Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons,” đã tạo chú ý của công chúng đối với các khái niệm này, mà có thể gây cảm hứnc cho Smith để đưa ra tu chính của hông cùng với đồng bảo trở là Dân Biểu Cộng Hòa Maryland Andy Harris và Dân Biểu Dân Chủ Minnesota Collin Peterson.