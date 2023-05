Bầu cử Thái Lan hoàn tất: tuổi trẻ và dân chủ thắng lớn, với lời hứa sửa Hiến pháp, lât đổ quân phiệt, xóa luật khi quân. - Thổ Nhĩ Kỳ đếm phiếu 100% xong: sẽ bầu vòng 2 vì không ứng cử viên Tổng Thống nào quá bán. - TQ tuyên án tù chung thân cho 1 công dân Hoa Kỳ 78 tuổi vì tội gián điệp

Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, tốt nghiệp Harvard, lãnh tụ Đảng Move Forward Party, thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật, được ủng hộ ào ạt nhờ lập trường hứa sửa Hiến pháp, gỡ bỏ quân phiệt, xóa luật khi quân.

QUẬN CAM (VB-15/5/2023) ⚪ ---- Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân cho 1 công dân Hoa Kỳ 78 tuổi hôm thứ Hai vì tội gián điệp, theo AP đưa tin. John Shing-Wan Leung, người có giấy hộ khẩu thường trú tại Hồng Kông, đã bị an ninh TQ giam từ ngày 15/4/2021 ở thành phố Suzhou (Tô Châu), đông nam TQ. Tòa án thành phố đã tuyên bố bản án của Leung trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang mạng xã hội nhưng không đưa ra chi tiết về các cáo buộc.

.

⚪ ---- Cuộc cách mạng không đổ máu ở Thái Lan thành công bước đầu ở Thái Lan. Hai đảng đối lập ủng hộ dân chủ chính của Thái Lan đã đồng ý thành lập chính phủ liên minh vào thứ Hai, một ngày sau khi họ chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử chot hấy cử tri yêu cầu thay đổi quyền lực chính trị kéo dài hàng thập niên của quân đội và chế độ quân chủ.

.

Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, tốt nghiệp Harvard, lãnh tụ Đảng Move Forward Party, thắng lớn trong cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật, được ủng hộ ào ạt nhờ lập trường hứa sửa Hiến pháp, gỡ bỏ quân phiệt, xóa luật khi quân.

.

Đảng Move Forward Party (Đảng Tiến Tới Trước) đã làm choáng váng các nhà quan sát khi dẫn đầu cuộc đua giành 500 ghế trong Hạ viện, vượt qua đảng dân túy Pheu Thai rất được ủng hộ. Với tất cả các phiếu đã được kiểm vào sáng thứ Hai, Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết Move Forward đã giành được 151 ghế, trong khi Pheu Thai giành được 141 ghế.

.

"Người dân Thái Lan đã nói lên mong muốn của họ và tôi sẵn sàng trở thành thủ tướng cho tất cả mọi người, cho dù bạn đồng ý với tôi hay không đồng ý với tôi", lãnh đạo Move Forward Pita Limjaroenrat cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Người đàn ông 42 tuổi này cho biết ông đã mời đảng Pheu Thai, người có lãnh đạo là cô Paetongtarn Shinawatra được coi là ứng cử viên hàng đầu dẫn đến cuộc bầu cử, cũng như 4 đảng khác thành lập chính phủ liên minh. Cùng nhau, các bên sẽ kiểm soát 309 ghế.

.

Pita Limjaroenrat những ngày đi xin phiếu từng khu phố, nói chuyện trực tiếp với dân.

.

Pita nói: “Có thể an toàn khi cho rằng chúng tôi đã giành được đa số trong việc thành lập chính phủ trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng thành lập chính phủ càng sớm càng tốt để tránh bất kỳ sự chậm trễ hoặc khoảng trống nào."

.

Đảng Pheu Thai đã chúc mừng chiến thắng của Move Forward và cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ chấp nhận lời mời tham gia chính phủ liên minh. Đảng dân túy (Pheu Thai) đã thống trị nền chính trị bầu cử trong hai thập niên qua nhưng đã nhiều lần bị lật đổ bởi các cuộc đảo chính quân sự và can thiệp tư pháp.

.

Thân phụ của cô Paetongtarn là ông trùm tỷ phú Thaksin Shinawatra, bị lật đổ khỏi vị trí thủ tướng vào năm 2006. Dì của Paetongtarn là bà Yingluck cũng từng là thủ tướng trước khi bị quân đội cách chức vào năm 2014. "Đảng Pheu Thai muốn xác nhận rằng đảng này không có kế hoạch cạnh tranh với Đảng Move Forward để thành lập chính phủ mới," tuyên bố nói thêm.

.

Kết quả bầu cử hôm Chủ nhật là sự bác bỏ mạnh mẽ chính phủ do quân đội hậu thuẫn của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, vị tướng đã nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 2014. Hai đảng liên minh chính của quân đội chỉ giành được tổng cộng 76 ghế.

.

Đảng Move Forward đã khích lệ một thế hệ cử tri trẻ hơn với một chương trình nghị sự đầy tham vọng hứa hẹn sẽ viết lại hiến pháp, chấm dứt nghĩa vụ quân sự và -- triệt để nhất -- cải cách luật khi quân khi sỉ nhục nhà vua hoặc các thành viên của gia đình hoàng gia là một tội hình sự. Pita xác nhận hôm thứ Hai rằng chính phủ của ông sẽ tiến hành cải cách luật pháp, một đề xuất từng không thể tưởng tượng được trong chính trị Thái Lan và là một chủ đề mà Pheu Thai đã tránh trong chiến dịch tranh cử của mình.

.

Pita là cựu giám đốc điều hành kinh doanh, từng tốt nghiệp Đại học Harvard, cho biết kết quả tuyệt vời hôm Chủ nhật chứng tỏ Thái Lan đã sẵn sàng phá vỡ sự kiểm soát của cơ sở liên kết với quân đội và chế độ quân chủ đối với chính trường Thái Lan: "Thời điểm đã tới. Mọi người đã trải qua đủ thập niên trước. Hôm nay là một ngày mới và hy vọng nó tràn đầy ánh nắng tươi sáng của hy vọng về phía trước."

.

Cô Paetongtarn Shinawatra, lãnh tụ đảng Pheu Thai, nhiều phen cùng chồng con đi xin phiếu trong cuộc cách mạng dân chủ mới tại Thái Lan.

.

Nhưng còn kẹt. Hai đảng chiến thắng là đảng Move Forward lấy thanh niên làm trung tâm (151 ghế) và đảng đối lập chính Pheu Thai (141 ghế). "Trong hầu hết các hệ thống nghị viện, hai đảng sẽ thành lập một liên minh cầm quyền mới và chọn một thủ tướng," theo New York Times. "Nhưng theo các quy tắc của hệ thống hiện tại của Thái Lan, do quân đội soạn thảo sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền vẫn sẽ đóng vai trò chủ chốt." Một lý do quan trọng là Thượng viện 250 ghế, với các thành viên do quân đội bổ nhiệm, sẽ bỏ phiếu với Hạ viện để bầu thủ tướng. Có thể mất vài tuần hoặc vài tháng trước khi Thái Lan biết Thủ Tướng tương lai chắc chắn là ai.

.

⚪ ---- Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Yener tuyên bố hôm thứ Hai rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã không có đủ phiếu bầu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, với cuộc bỏ phiếu thứ hai dự kiến được tổ chức vào ngày 28/5/2023.

.

Do không có ứng cử viên nào đạt ngưỡng 50% nên Erdogan sẽ đối đầu với Kemal Kilicdaroglu, lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập sau hai tuần nữa. Ở vòng đầu tiên, với 100% số phiếu được kiểm, ông Erdogan vẫn dẫn đầu với 49,51% số phiếu bầu, trong khi ông Kilicdaroglu giành được 44,88% số phiếu bầu. (ghi chú: Erdogan có lập trường thân Nga, Kilicdaroglu thân NATO.)

.

⚪ ---- Thêm 1 bí mật lộ ra: Alexander Smuzikov và Alexander Kaplan, hai nhà tài phiệt Nga có quan hệ mật thiết với nhà độc tài Nga Vladimir Putin, đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Bồ Đào Nha từ năm 2020 và vẫn đang chờ quyết định, theo báo Bồ Đào Nha Público viết hôm 13/5. Cả hai đại gia đều có giấy chứng nhận từ Cộng đồng người Do Thái ở Porto (CIP) và hiện họ đang chờ để được nhập quốc tịch Bồ Đào Nha, theo luật về người Do Thái gốc Sephardic. (Theo luật Sephardic, quyền công dân Bồ Đào Nha có thể được cấp cho con cháu của những người Do Thái Sephardic bị trục xuất khỏi Bán đảo Iberia vào cuối thế kỷ 11. Luật hết hạn vào cuối năm 2022.)

.

Báo này viết: "Smuzikov, 51 tuổi, trở nên giàu có chủ yếu nhờ bán TNK-BP, một trong mười công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất thế giới. Sau đó, nó được mua bởi công ty nhà nước Rosneft với giá 813 triệu EUR (885 triệu USD)." Nhà tài phiệt này là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật lớn nhất của Nga, với khối tài sản ước tính trị giá 547 triệu EUR (595 triệu USD). Anh ta cũng được nhắc đến trong Pandora Papers về những người có tài khoản bí mật ở nước ngoài và các vật phẩm có giá trị khác.

.

Tài phiệt thứ hai – Alexander Kaplan – là Phó Chủ tịch công ty TNK-BP. Y cũng kiếm được nhiều tiền nhờ kinh doanh dầu mỏ. Anh này nằm trong danh sách những người bị Ukraine trừng phạt vì cuộc xâm lược toàn diện của Nga, bị buộc tội ủng hộ các hành động của Putin, cũng như hỗ trợ tài chính cho chế độ độc tài, và là một trong những cổ đông chính của ngân hàng Stavropol Promstroibank. Smuzikov và Kaplan là những người sáng lập và đối tác của công ty Sanora-Rus, công ty được cho là cung cấp dịch vụ kế toán.

.

⚪ ---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Hai cho biết ông hy vọng các thành viên NATO sẽ ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO, đồng thời nói thêm rằng việc thiết lập các mối quan hệ bổ sung có thể đưa Liên minh đến gần với nguyên tắc phòng thủ tập thể của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. "Nếu các đồng minh NATO bắt đầu đưa ra các đảm bảo an ninh song phương cho Ukraine, thì chúng tôi đã tiến rất gần đến Điều 5", ông Stoltenberg tuyên bố tại Hội nghị thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen 2023.

.

Ông nói thêm rằng việc Kiev ghi danh vào NATO có nghĩa là một dự án nhiều năm để chuyển đổi từ vũ khí thời Liên Xô và thiết bị. Ông cũng chia sẻ kế hoạch mời các nhà lãnh đạo từ Nhật Bản, Nam Hàn và Australia để tăng cường quan hệ đối tác vì "những gì xảy ra ở châu Á và Thái Bình Dương đều quan trọng đối với NATO."

.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Hai bày tỏ tin tưởng rằng các quốc gia G7 sẽ có thể đồng ý về một "bộ nguyên tắc chung rất cốt lõi" để đối phó với Trung Quốc, mặc dù mỗi quốc gia cũng phải xem xét các mối quan hệ song phương của mình. Bà nói thêm rằng TQ đóng một "vai trò quan trọng" trong cuộc chiến ở Ukraine vì "ảnh hưởng" của họ đối với Nga, nhưng kế hoạch hòa bình của Ukraine "nên là cơ sở cho các cuộc đàm phán" chứ không phải là đề xuất của Trung Quốc (ghi chú: đề xuất hòa đàm của Ukraine là Nga rút quân ra khỏi Ukraine trước, nói chuyện sau. Đề xuất hòa đàm của TQ là nói chuyện Nga-Ukraine trước, không đòi Nga rút quân.)

.

Von der Leyen nhắc lại rằng Liên Âu sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian còn cần thiết, điều này "phải chuyển thành hỗ trợ tài chính ổn định sau năm 2023 và tăng cường hỗ trợ quân sự tập trung vào hiện tại và tại đây." Bà cho biết Liên Âu cũng đang làm việc để đẩy nhanh quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine nhằm giải tỏa các quốc gia Đông Âu khỏi kho dự trữ ngũ cốc giá rẻ của Ukraine đang làm suy yếu thị trường nội địa của họ.

.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự phong (LPR) Igor Kornet đã bị thương trong một vụ nổ hôm thứ Hai, theo tin cảnh sát nói với RIA Novosti. Theo báo cáo, Kornet bị thương ở trung tâm Lugansk, gần đài truyền hình nhà nước. Theo dữ liệu sơ bộ, trong số 5 người bị thương trong vụ nổ, 3 người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. (ghi chú: LPR do Nga dựng lên từ 2014 và đã bị sáp nhập vào Nga từ tháng 9/2022.)

.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Hai nhấn mạnh rằng việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine không phải là một "điều dễ dàng để làm. Chúng tôi sẽ trở thành một phần quan trọng trong liên minh các quốc gia cung cấp sự hỗ trợ đó cho Volodymyr và Ukraine. Đó không chỉ là việc cung cấp máy bay, mà còn là việc đào tạo phi công và tất cả các hoạt động hậu cần đi kèm với điều đó, và Vương quốc Anh có thể đóng một vai trò quan trọng trong đó." Thủ tướng Anhnói sau cuộc gặp với Zelensky rằng việc đào tạo phi công Ukraine có thể bắt đầu "tương đối sớm". Zelensky gợi ý rằng quyết định về "liên minh máy bay phản lực" nói trên có thể được quyết định "trong thời gian gần nhất".

.

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak cam kết cung cấp cho Ukraine "hàng trăm" hỏa tiễn phòng không và hệ thống máy bay không người lái, "bao gồm hàng trăm máy bay không người lái tấn công tầm xa mới với tầm bắn hơn 200 km". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Anh quốc để gặp Sunak, nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên được tổ chức tại dinh thự của thủ tướng.

.

Anh quốc cũng sẽ bắt đầu đào tạo phi công Ukraine vào mùa hè như một phần trong nỗ lực "làm việc với các nước khác để cung cấp máy bay phản lực F16" cho Kiev. Hiện 15.000 binh sĩ Ukraine cho đến nay đã được huấn luyện tại Anh. Sunak nói: "Đây là một thời điểm quan trọng trong cuộc kháng chiến của Ukraine trước một cuộc chiến tranh xâm lược khủng khiếp mà họ không chọn hoặc không kích động. Họ cần sự hỗ trợ lâu dài của cộng đồng quốc tế để chống lại hàng loạt các cuộc tấn công bừa bãi và không ngừng đã trở thành hiện thực hàng ngày của họ trong hơn một năm qua."

.

⚪ ---- Đài truyền hình Ý thắc mắc, hỏi Tổng Thống Ukraine Zelensky về chuyện rằng Trump cam kết sẽ có hòa bình cho Ukraine trong vòng 24 giờ nếu Trump thắng cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2024. Nhưng Zelensky đã bác bỏ, nói rằng Trump không có thể ngừng cuộc chiến như thế, theo Ukrainska Pravda đã đưa tin về nhận xét của Zelensky với truyền thông Ý vào cuối tuần qua.

.

"Trump là Tổng thống, chúng tôi đã có một cuộc họp. Không có cuộc xâm lược toàn diện vào thời điểm đó, nhưng đã có chiến tranh", Zelensky nhớ lại. "Tôi không chắc liệu ông ấy có nhúng tay sâu vào vấn đề này vào thời điểm đó hay không, nhưng ông ấy đã không giải quyết nó. Chưa ai giải quyết vấn đề này. Và vì không ai giải quyết nên chúng tôi không thể thoát ra khỏi tình trạng này. Putin đã nhận được tín hiệu: 'Đó là, bạn có thể làm điều này. Chúng ta cần đợi thêm một thời gian nữa, chúng ta cần làm việc với các quốc gia [khác] và chúng ta có thể tiến xa hơn.' Đó là lý do tại sao Putin đã tiến xa hơn."

.

(Ghi chú: Trump đắc cử tháng 11/2016, và nhậm chức Tổng Thống Mỹ tháng 1/2017. Nhưng lúc đó, cuộc chiến Ukraine và Nga đang giao chiến ở 2 tỉnh phía đông Ukraine, vì quân đội Nga đã chiếm Crimea và 2 tỉnh phía đông Ukraine từ 2014. Trong 4 năm làm Tổng Thống, Trump không hề can thiệp. Và rồi, Putin tổng xâm lược Ukraine tháng 2/2022, và cuộc chiến từ miền đông Ukraine từ đó lan ra toàn diện.)

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng sẽ khiến thất bại của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine năm nay trở nên "không thể đảo ngược" với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây của Kiev. Họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin, Zelenskiy cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ quân sự của Đức, đồng thời nhấn mạnh giờ là lúc Ukraine xác định "kết thúc chiến tranh" và mọi sáng kiến hòa bình phải dựa trên cơ sở Đề xuất hòa bình của Ukraine: "Chiến tranh đang xảy ra trên lãnh thổ của đất nước chúng tôi và vì vậy bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng sẽ dựa trên các đề xuất của Ukraine."

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ý trong chuyến thăm Rome vào ngày 14/5/2023 rằng không có ích gì khi đàm phán với nhà độc tài Nga Vladimir Putin, vì Putin không tìm kiếm hòa bình mà chỉ sử dụng các cuộc đàm phán cho mục đích riêng của mình. Zelenskyy đưa ra quan điểm của mình sau khi một nhà báo người Ý hỏi liệu ông có sẵn sàng nói chuyện với Putin nếu cần thiết hay không. Đáp lại, Zelensky nhắc lại rằng khi trở thành tổng thống năm 2019, ông đã cố gắng đàm phán với người đứng đầu quốc gia xâm lược để chấm dứt cuộc chiến hỗn hợp ở Donbas (Putin đã chiếm Crimea và 2 tỉnh Ukraine từ 2014), nhưng không mang lại kết quả nào.⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 đại tá quân đội Nga đã chết gần Bakhmut trong ngày 13/5/2023 trong báo cáo hàng ngày vào ngày 14/5. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 của Nga, Đại tá Vyacheslav Makarov, và Phó tư lệnh quân đoàn, Đại tá Yevgeny Brovko, đã thiệt mạng, theo báo cáo của Bộ cho biết.Nga tuyên bố rằng Makarov đã "đích thân chỉ huy trận chiến từ phía trước", sau đó ông bị thương nặng và chết trong quá trình di tản khỏi chiến trường. Trong khi đó, Brovko đã lãnh đạo các đơnv ị Nga ở một phần khác của chiến tuyến, nơi ông chết vì nhiều vết thương do mảnh đạn.Quân đội Ukraine đang tiến công tại một số khu vực tiền tuyến trong và xung quanh Bakhmut như một phần của chiến dịch bảo vệ thành phố, theo quân đội Ukraine đưa tin.⚪ ---- Nhà phân tích chính trị Ihor Reiterovych nói với Đài NV hôm 14/5 rằng việc Nga cùng lúc mất 2 trực thăng và 2 máy bay chiến đấu ở Bryansk Oblast hôm 13/5 đã giáng một đòn nặng nề vào dư luận Nga: "Đó là vụ mất trực thăng và máy bay trong một ngày lớn nhất của Nga kể từ tháng 3/2022. Đúng vậy, họ thường xuyên mất phi cơ, với tổng số hơn 200 chiếc - nhưng chỉ một hoặc hai chiếc mỗi ngày. và ở đây mất 4 phi cơ cùng một lúc. Họ phải công nhận hết lần này đến lần khác sức mạnh của quân lực Ukraine. Họ nhận ra rằng chiến tranh sẽ không dễ dàng kết thúc; họ đã lên kế hoạch không thành công." Mặt khác, họ chê bai các chỉ huy quân sự Nga, những người một lần nữa cho thấy họ không có khả năng đối phó với những thách thức chính của cuộc chiến khi họ không kiểm soát được tình hình.”⚪ ---- Một trận lốc xoáy mạnh đã giết chết ít nhất 3 người và gây ra thiệt hại lớn ở Myanmar. Bão Mocha với sức gió lên tới 209 km/h đã đổ bộ vào chiều Chủ nhật tại tình Rakhine của Myanmar gần thị trấn Sittwe. Khoảng 400.000 người ở Myanmar và Bangladesh đã được di tản trước khi cơn bão đổ bộ. Hàng nghìn người trú ẩn trong các tu viện, chùa chiền và trường học, tìm nơi trú ẩn trước cơn bão mạnh ập vào bờ biển, làm tốc mái các tòa nhà.Cơn bão trước đó đã thổi qua Đảo Saint Martin của Bangladesh, gây ra thiệt hại và thương tích, nhưng đã quay hướng ra khỏi bờ biển của đất nước trước khi đổ bộ. Một số khu vực của Sittwe, thủ phủ của tỉnh Rakhine, đã bị ngập lụt và tầng trệt của một số tòa nhà chìm trong nước, một đoạn video do một nhân chứng trong thành phố đăng tải trên mạng xã hội cho thấy.Lực lượng dân quân kiểm soát các vùng Rakhine cho biết một số lượng lớn các công trình kiến trúc ở Sittwe và Kyauktaw đã bị hư hại, các trường học và tu viện nơi người dân trú ẩn bị mất mái. Người phát ngôn Quân đội Arakan, Khine Thu Kha, cho biết: “Toàn bộ miền bắc Rakhine đã bị thiệt hại nặng nề."Trên khắp tình Rakhine và phía tây bắc của đất nước Myanmar, khoảng 6 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi 1,2 triệu người đã phải di dời, theo văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA).Tại Bangladesh, nơi chính quyền đã di dời khoảng 300.000 người đến các khu vực an toàn hơn trước khi cơn bão đổ bộ, những người tị nạn Rohingya bên trong các trại đông dân cư ở Cox's Bazar trú ẩn trong những ngôi nhà xiêu vẹo của họ. "Nơi trú ẩn của chúng tôi, làm bằng tre và bạt, bảo vệ rất ít", người tị nạn Mohammed Aziz, 21 tuổi, nói.Nhiều người tị nạn Rohingya, trong đó có nửa triệu trẻ em, sống trong các trại rộng lớn dễ bị lũ lụt và lở đất sau khi chạy trốn khỏi cuộc đàn áp do quân đội lãnh đạo ở Myanmar hồi năm 2017.⚪ ---- Người dẫn chương trình của Fox News, Arthel Neville, đã hỏi Dân Biểu Tim Burchett (R-TN) tại sao đảng Cộng hòa không điều tra hàng trăm triệu đô la mà Ivanka Trump và Jared Kushner đã kiếm được khi Donald Trump làm tổng thống. Trong 4 năm đó, Ivanka và Kushner có chức vụ chính thức là cố vấn Bạch Ốc của Trump.Burchett và các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã dành nhiều tháng để xem xét số tiền gia đình Biden kiếm được trong thời gian Tổng thống Joe Biden khi còn là phó tổng thống. Họ cho rằng gia đình Biden đã được các tổ chức nước ngoài trả 10 triệu USD khi ông còn là phó tổng thống.Phóng viên Neville của Fox News hỏi tại sao gia đình Trump không phải đối mặt với sự giám sát tương tự từ đảng Cộng hòa: "Nhưng tôi thực sự muốn đề cập đến điều này, rằng theo hồ sơ của tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics ở Washington, Jared Kushner và Ivanka Trump đã kiếm được tới 640 triệu đô la khi cha cô ấy còn đương chức, và họ là cố vấn chính thức cho tổng thống. Nếu bạn giải thích cho người xem của chúng tôi lý do tại sao kịch bản của Hunter Biden lại khác."Burchett nhấn mạnh rằng thu nhập của Ivanka Trump và Jared Kushner "không bị che giấu. Đó là những giao dịch kinh doanh mà họ đang thực hiện, và họ là những người kinh doanh. Cho dù đó là gì, tôi nghĩ rằng điều đó cũng nên được xem xét."Phóng viên Neville lại nói: “Vì vậy, nếu vấn đề là tham nhũng và thỏa hiệp. Liệu bất kỳ khoản thu nhập nào với số tiền đáng kể như vậy sẽ là vấn đề đối với đất nước chúng ta khi ai đó đang tại vị và các thành viên gia đình của họ đang nhận những khoản thanh toán đó sao?”⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp các nhà lãnh đạo quốc hội để tiếp tục thảo luận về vấn đề giới hạn nợ vào thứ Ba, theo NBC News đưa tin hôm Chủ nhật. Hai bên được cho là đã tổ chức các cuộc thảo luận vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, Bạch Ốc tiết lộ rằng cuộc họp sẽ bị hoãn lại, với việc người đứng đầu Hoa Kỳ và các nhà lập pháp nước này dự định gặp nhau "vào đầu tuần tới". Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về vấn đề này, kêu gọi Quốc hội giải quyết để nước Mỹ có thể duy trì vai trò "lãnh đạo kinh tế" và nền kinh tế toàn cầu được bảo vệ.⚪ ---- Người ta vẫn không thể hiểu nổi chuyện về một hội thánh Ky tô ở Kenya rao giảng rằng giáo dân nên nhịn đói tới chết để lên trời gặp Chúa Jesus. Cảnh sát đang khai quật và cố gắng xác định các thi thể được đặt trong những ngôi mộ nông ở vùng hoang dã rộng 800 mẫu Anh ở phía đông nam Kenya, quê hương của một giáo phái Tin lành ngày tận thế mà những người theo đạo này được yêu cầu phải nhịn đói cho đến chết để họ có thể gặp Chúa Jesus.Hôm thứ Bảy, số người chết đã tăng lên 201 người, theo AP. Hơn 600 người vẫn đang mất tích. Nhi6èu người nêu ra những câu hỏi làm thế nào một điều như vậy có thể xảy ra và làm thế nào cáảnh sát có thể không biết về nó. Cuộc tranh luận liên quan đến việc liệu tự do tôn giáo, mà Hiến pháp Kenya bảo đảm, có nên bị hạn chế hay không. Báo New York Times xem xét cách Kenya đạt đến điểm này và những gì đã xảy ra trong Rừng Shakahola.Một nhà truyền giáo đã tiếp thị tài sản này như một nơi ẩn náu khỏi ngày tận thế sắp xảy ra và bán các mảnh đất, mặc dù anh ta không sở hữu mảnh đất đó. Sự xuất hiện của đại dịch vào năm 2020 đã nâng cao uy tín của giáo sĩ Paul Mackenzie. Con gái của chủ sở hữu tài sản ban đầu cho biết: “Lúc đầu nó là một nhà thờ bình thường. Một cựu phó mục sư cho biết điều đó đã bị trật bánh bởi "những lời tiên tri sai lầm" của Mackenzie về ngày tận thế: "Mối quan tâm chính của mục sư này là kiếm tiền chứ không phải rao giảng cho thế giới."Vào tháng 1/2023, Mackenzie cho biết ông đã có hướng dẫn mới cho hàng trăm người sống tại khu nhà: tự tử hàng loạt bằng cách rủ nhau nhịn đói. Ông nói: "Trẻ em nên "nhịn ăn dưới ánh nắng để chúng chết nhanh hơn". Phụ nữ sẽ làm điều tương tự vào tháng 3 và tháng 4/2023, sau đó là nam giới. Mackenzie sẽ sống sót để giúp những người khác "gặp Chúa Jesus", sau đó sẽ tự nhịn đói trước khi thế giới kết thúc. Mackenzie hiện đang bị giam giữ.⚪ ---- Lương 6 hàng số (trên 100.000 USD) cũng không chắc là dủ xài ở California. Với lạm phát cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, những gia đình đạt mức thu nhập hàng năm đó vẫn có thể gặp khó khăn về tài chính — đặc biệt là ở California. Nghiên cứu mới từ Lending Tree đã phân tích xem 100.000 đô la dành cho một gia đình ba người trong 100 thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ sẽ đi được bao xa.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ở 16 thành phố trong số đó, các gia đình có thu nhập sáu con số vẫn có thể phải vật lộn để thanh toán hóa đơn hàng tháng; 8 trong số những thành phố đó là ở California.San Jose được coi là thành phố “đắt đỏ nhất” để sinh sống đối với những người có thu nhập sáu con số. Chi phí trung bình hàng tháng trong thành phố là hơn 9.000 đô la, chủ yếu là do chi phí nhà ở và vận chuyển cao. Các thành phố ở California nơi chi phí cơ bản cao hơn thu nhập hàng tháng của một gia đình kiếm được 100.000 đô la hàng năm:Thành phố: Lương/tháng: Xài/tháng: Tiền còn lại:San Jose: $8,333: $9,826: -$1,493San Francisco: $8,333: $9,496: -$1,163Oxnard: $8,333: $9,238: -$904San Diego: $8,333: $9,099: -$766Los Angeles: $8,333: $8,989: -$655Riverside: $8,333: $8,547: -$214Sacramento: $8,333: $8,531: -$197Stockton: $8,333: $8,377: -$44⚪ ---- Có 3 người chết và 7 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe trên Xa lộ 10 ở Quận Riverside, giáp biên Quận Cam, vào sáng Chủ Nhật. Tai nạn xảy ra vào khoảng 7:30 giờ sáng tại Whitewater, một thị trấn nằm cách Palm Springs khoảng 15 phút về phía tây bắc. Theo Cal Fire, 2 xe bị hư hại nặng và nhiều người bị văng ra ngoài. Tổng cộng, 3 người chết tại hiện trường, 2 người được trực thăng đưa đến bệnh viện, 3 người được xe cứu thương đưa đi và 2 người khác được điều trị và xuất viện tại hiện trường.⚪ ---- Theo tin báo South China Morning Post.ở một phần tranh chấp trên Biển Đông sau khi VN cố gắng mở rộng hoạt động khoan dầu trong khu vực, theo các báo cáo trên mạng xã hội. Theo một nhà quan sát Trung Quốc, cả hai nước đều chưa xác nhận các cuộc chạm trán, điều này cho thấy cả hai bên đang cố gắng tránh leo thang hơn nữa.Tài khoản mạng xã hội Trung Quốc South China Sea Wave cho biết trong một bài đăng trên WeChat hôm Chủ nhật rằng hơn chục tàu đã tham gia vào vụ chạm trán, được kích hoạt bởi một thông báo nội bộ từ chính quyền VN nói rằng họ sẽ mở rộng chương trình khoan tại Lô 05-1A gần Vanguard Bank trong tháng này. South China Sea Wave, một tài khoản chuyên về các báo cáo quân sự và nghiên cứu về khu vực, cho biết chương trình mở rộng sẽ vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.Tuyên bố mà TQ và các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã ký năm 2002, khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp và kêu gọi tự kiềm chế. South China Sea Wave cho biết thông báo của Việt Nam đã khiến Bắc Kinh triển khai tàu nghiên cứu Xiang Yang Hong 10 đến khu vực được hộ tống bởi hai tàu cảnh sát biển Trung Quốc và ít nhất 7 tàu đánh cá từ các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Việt Nam phản ứng bằng cách triển khai 5 tàu.Dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động hàng hải, theo dõi các tàu, cho thấy các tàu TQ và VN quậy phá nhau, đang nối đuôi nhau và cố gắng cắt nhau trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn.⚪ ----Theo Báo Pháp Luật. Trong ba năm qua, địa bàn TP.HCM đã xảy ra 576 vụ cháy, làm chết 45 người, bị thương 76 người và thiệt hại về tài sản gần 60 tỷ đồng. UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị Quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020-2022. Theo đó, trong ba năm qua, trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 3.225 vụ việc liên quan đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn.⚪ ----. Theo Báo Lao Động. Thị trường tiêu thụ khó khăn, tình hình lạm phát ở các nước Châu Âu khiến nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến gỗ ở Gia Lai bị ảnh hưởng, buộc phải cắt giảm nhân công, đóng cửa nhà máy. Ngày 14.5, ông Nguyễn Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay nhiều công ty gỗ trên địa bàn buộc phải đóng cửa, cắt giảm công nhân. Một số công ty có từ 100-250 công nhân, bây giờ chỉ còn để lại 3-4 người phụ trách trông coi xưởng gỗ, vì không có đơn hàng.⚪ ---- HỎI 1: Bánh pizza rẻ nhất là ở Detroit, đắt nhất ở Portland?ĐÁP 1: Đúng thế. Một trong những cuộc khảo sát mới nhất của trang web giải trí Betting.com đã phân tích chi phí pizza mang đi ở 50 thành phố trên khắp đất nước Hoa Kỳ để tiết lộ những nơi rẻ nhất và đắt nhất để thưởng thức pizza. Thành phố Detroit không chỉ là quê hương của bánh pizza kiểu Detroit mà còn là nơi có bánh pizza rẻ nhất ở Mỹ với giá trung bình 13,99 đô la cho một chiếc bánh pizza margherita tròn 14 inch và chỉ có giá 1,67 đô la cho một lát.“Chúng tôi cũng có bánh pizza ngon nhất,” Jason Godsey ở Sandusky, người đang giao bánh pizza ở Thị trấn Chesterfield, cho biết. “Tôi là tài xế xe tải, vì vậy tôi đi khắp đất nước và đã thử bánh pizza ở mọi tiểu bang. Thành thật mà nói, chúng tôi có bánh pizza ngon nhất và tiết kiệm chi phí nhất.” Godsey nói, đề cập đến bánh pizza ở khu vực Detroit nói chung.Đứng thứ hai sau Detroit là El Paso, Texas với giá 13,90 USD và 1,74 USD, tiếp theo là Oklahoma City, Oklahoma, Fort Worth, Texas, TulsA, Oklahoma, Albuquerque, New Mexico, Tucson, Arizona, Wichita, Colorado, Mesa, Arizona và Jacksonville, Florida với giá 14,77 USD cho một bánh pizza có vòng 14 inch và giá 1,85 đô la một lát.Trong khi đó, thành phố Portland đứng đầu danh sách những thành phố đắt đỏ nhất cho bánh pizza, trung bình khoảng 21,67 đô la cho một chiếc margherita 14 inch và 2,71 đô la cho một lát.Trong cuộc khảo sát 50 thành phố, Betting.com nhận thấy chi phí trung bình của một chiếc bánh pizza tròn được tiết lộ là 17,16 đô la, có nghĩa là người dân ở Portland đang trả trung bình nhiều hơn 26% so với những người Mỹ còn lại.San Jose đứng ở vị trí thứ hai với chi phí trung bình cho một chiếc bánh pizza là khoảng 21,59 đô la, tiếp theo là New York City ở vị trí thứ ba với mức giá trung bình là 21,48 đô la cho một chiếc bánh pizza margherita 14 inch.Tính chung, người tiêu dùng chi khoảng 38 tỷ đô la một năm cho bánh pizza ở Hoa Kỳ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Đại đa số quý bà mẹ gian nan khi xin tái gia nhập lực lượng lao động?ĐÁP 2: Đúng thế, 93% quý bà gặp khó khăn. Theo dữ liệu từ Indeed, 93% bà mẹ ở nhà nội trợ đã trải qua hoặc đang lường trước những thách thức khi cố gắng tái gia nhập lực lượng lao động. Dữ liệu cũng cho thấy hơn 50% các bà mẹ nội trợ hy vọng sẽ quay trở lại lực lượng lao động trong vòng 12 tháng tới, với động lực lớn nhất là những bất ổn kinh tế vĩ mô.Theo cuộc khảo sát, khoảng 73% đã phải đối mặt với sự thiên vị trong quá trình tuyển dụng vì họ là bà nội trợ. Trên thực tế, gần 60% những người được khảo sát cho biết một trong những thách thức lớn nhất khi tái gia nhập lực lượng lao động là vai trò nội trợ hiện tại của họ bị nhà tuyển dụng coi là khoảng cách trống trong việc làm trong sơ yếu lý lịch.Chi tiết: