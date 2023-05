Thấy vậy mà không phải vậy: lính Nga cắm cờ trên tòa nhà Quốc Hội Đức mấy ngày qua (video giả mạo).

- Lữ đoàn cơ giới độc lập 72 của Nga bỏ chạy khỏi Bakhmut, để lại '500 xác chết' ngổn ngang.

- Phóng viên video Arman Soldin của thông tấn AFP đã bị giết ở miền đông Ukraine gần Bakhmut

- Có 2 phi cơ không người lái tấn công 1 trại lính Nga trong lãnh thổ Nga.

- Ba Lan triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw, vì phi cơ chiến đấu Nga gây hấn với 1 máy bay tuần tra Ba Lan.

- Một mảnh hỏa tiễn trong 1 khu rừng ở Ba Lan

- Putin sẽ tấn công Kazakhstan nếu Nga chiếm xong Ukraine.

- Zelensky: sẽ có nền hòa bình bền vững và công bằng cho Ukraine và châu Âu để trừng phạt Nga

- Đức than phiền chuyện thấy vậy mà không phải vậy: lính Nga cắm cờ trên tòa nhà Quốc Hội Đức.

- DB Cộng hòa George Santos bị truy tố cấp liên bang.

- Tucker Carlson gửi một "thư gây hấn" tới Fox News, hăm dọa kiện.

- Paramount sa thải 25% nhân viên

- Stephanie Grisham (cựu thư ký báo chí Bạch Ốc thời Trump): chính phủ Trump ai cũng biết là Trump ưa quậy sex.

- Cử tri Dân chủ đang lo ngại: Trump có thể sẽ thắng Biden năm 2024.

- Jenna Ellis, cựu luật sư của Trump, đã mất tích: không ai tìm ra để trao trát tòa.

- Cộng hòa ở Thượng viện chia 2 phe: phe nói Trump hết xài, phe nói cử tri vẫn say mê Trump.

- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence: dân Mỹ chỉ lo kinh tế, không bận tâm chuyện Trump và cô E. Jean Carroll.

- New York: Bồi thẩm đoàn phán Trump có tội quậy sex, hành hung và phỉ báng, phải bồi thường 5 triệu đôla.

- Trump: sẽ kháng cáo phán quyết vụ nhà văn Carroll thắng kiện

- FBI đã vô hiệu hóa mã độc của Nga chuyên trộm tài liệu mật NATO và các quốc gia khác.

- FBI bố ráp nhà cựu nhà báo Tim Burke, tịch thu máy móc cá nhân và máy truyền thông.

- Bạch Ốc: Biden và McCarthy bất đồng về tăng trần nợ.

- Tunisia: 4 người chết và 9 bị thương trong vụ tấn công giáo đường Do Thái ở Tunisia

- Các thành phố có nhiều vụ trộm nhà mỗi năm nhất Hoa Kỳ: 1. Bakersfield, CA. 2. Vallejo, CA. 3. Lubbock, TX. 4. Memphis, Tennessee. 5. Tulsa, Oklahoma.

- Ba người chơi xổ số California đã thắng hơn 12 triệu đô la từ các trò chơi xổ số.

- California: cảnh sát kẹp cổ chết dân, tiểu bang bồi thường 24 triệu đôla.

- Michigan: Nguyen Cuong Phi bị bắt vì dùng dao đâm vợ bị thương, rồi tấn công cảnh sát.

- TIN VN. Du lịch VN coi chừng bị người hướng dẫn du lịch quấy rối sex.

- TIN VN. Gà ngoại 'đè chết' gà nội.

- TIN VN. Nhiều người làm du lịch đổi nghề vì Nha Trang vắng khách.

- HỎI 1: Xe điện (EV) còn khuya: 2/3 đại lý xe hơi Hoa Kỳ nói không có xe điện để bán? ĐÁP 1: Đúng thế.

- VẤN ĐỀ: Tư tưởng “thua dân” và vụ án cô giáo Lê Thị Dung (Nguyễn Ngọc Chu)

QUẬN CAM (VB-10/5/2023) ⚪ ---- Paramount đã sa thải 25% nhân viên của các mạng truyền hình trong nước và đóng cửa MTV News vào thứ Ba khi công ty hoàn tất việc sáp nhập Paramount + với Showtime. Chris McCarthy, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Showtime/MTV Entertainment Studios và Paramount Media Networks, đã gửi một thư tới nhân viên, nói rằng các nhà lãnh đạo đã làm việc "để xác định tổ chức tối ưu cho nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp chúng tôi. Kết quả là chúng tôi đã đưa ra quyết định rất khó khăn nhưng cần thiết là giảm khoảng 25% nhân viên trong nước."

⚪ ---- Dân Biểu Đảng Cộng hòa George Santos đang phải đối mặt với các truy tố hình sự liên bang. Các nguồn tin nói với ABC rằng các cáo buộc của các công tố viên liên bang ở Quận phía Đông của New York đang được niêm phong. Theo NBC, Santos có thể trình diện tòa vào sáng thứ Tư 10/5/2023 trước khi ra phiên tòa dự kiến vào chiều thứ Tư. DB Santos, người thú nhận đã nói nhiều lời dối trá về lý lịch của mình trong chiến dịch tranh cử Hạ viện, đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra về các vấn đề bao gồm cáo buộc vi phạm tài chính chiến dịch.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói với CNN rằng ông sẽ "xem xét các cáo buộc" trước khi quyết định liệu ông có nghĩ rằng DB Santos có nên bị trục xuất khỏi Quốc hội hay không. Santos cũng đang bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra. CNN nói rằng theo các quy tắc của Hạ viện, "một Thành viên bị truy tố có thể tiếp tục tham gia các thủ tục của quốc hội", mặc dù các thành viên có thể bị cấm tham gia bỏ phiếu nếu bị kết tội với hình phạt từ hai năm tù trở lên.

⚪ ---- Trước khi khởi động lại chương trình của mình trên Twitter, Tucker Carlson đã gửi một "bức thư gây hấn" tới công ty chủ cũ Fox News, rằng Carlson tự do ra khỏi hợp đồng và điều khoản "không làm cho đài cạnh tranh" vì Fox đã vi phạm hợp đồng trước. Đó là theo báo Axios, nơi có nguồn tin cho biết luật sư của Carlson đã gửi bức thư trước khi Carlson thông báo hôm thứ Ba rằng Carlson sẽ đưa một "phiên bản mới" của chương trình của mình lên mạng.

Trên nguyên tắc, Fox được cho là có kế hoạch tiếp tục trả tiền cho Carlson trong phần còn lại của hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng 1/2025. Nhưng Carlson cáo buộc Fox vi phạm hợp đồng và gian lận trong bức thư do luật sư Bryan Freedman viết và yêu cầu mạng Fox "bảo toàn tất cả các tài liệu và dữ liệu hiện có" liên quan đến mối quan hệ của Fox với Carlson trong khi Carlson xem xét hành động pháp lý [kiện tụng].

Carlson nói các giám đốc điều hành của Fox, bao gồm cả "chính ông chủ Rupert Murdoch", đã thất hứa "có chủ ý và coi thường sự thật một cách liều lĩnh", theo Axios. Bức thư nói rằng Fox đã vi phạm thỏa thuận không tiết lộ tin nhắn riêng tư của Carlson cho giới truyền thông hoặc sử dụng chúng "để thực hiện bất kỳ hành động bất lợi nào đối với Carlson."

Thư cũng tố cáo giám đốc PR (Quan hệ Công chúng) của Fox là bà Irena Briganti, người mà Carlson nói là đã cố gắng sa thải, đã vi phạm hợp đồng khi cố gắng "phá hoại, làm xấu hổ và can thiệp" vào triển vọng tương lai của Carlson. Bức thư đưa ra ý định trát hầu tòa để xem hồ sơ điện thoại di động của Briganti và thông tin liên lạc với "tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm, nhưng không giới hạn ở New York Times." Báo New York Times đã loan nhiều bản tin về các tin nhắn của Carlson trong khi Fox sa thải Carlson, như People đã chỉ ra.

⚪ ---- Stephanie Grisham, người từng là thư ký báo chí Bạch Ốc dưới thời Donald Trump, cho biết cô đã tận mắt chứng kiến hành vi quấy rối tình dục của Tổng thống Trump khi đó. Cô ấy nói với CNN rằng cô ấy phải cố gắng bảo vệ một nhân viên đặc biệt, người mà Trump sẽ yêu cầu đi cùng anh ấy trong các chuyến công du. Grisham nói: “Trump đã từng nhờ một trong những phụ tá khác của tôi đưa cô ấy trở lại để họ có thể nhìn vào mông của cô ta, đó là những gì Trump đã nói với anh kia. “Có lúc tôi ngồi xuống nói chuyện với cô đó, hỏi cô có thấy khó chịu không. Tôi đã cố gắng mọi thứ có thể để đảm bảo rằng cô không bao giờ ở một mình với Trump.”

Grisham cho biết cô đã nói chuyện với nhiều chánh văn phòng, bao gồm cả Mark Meadows, về hành vi của Trump. “Tôi nghĩ, vào cuối ngày, họ có thể làm gì ngoài việc vào đó và nói, 'Điều này không tốt, thưa ngài'?” cô ấy nói. “Trump sẽ làm những gì Trump muốn làm.”

Nhận xét của Grisham được đưa ra vài giờ sau khi bồi thẩm đoàn dân sự kết luận cựu tổng thống Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng trong vụ kiện do nhà văn E. Jean Carroll khởi xướng. Grisham cho biết Trump thường bình luận về ngoại hình của mọi người và suy đoán rằng cô này, cô kia có phẫu thuật thẩm mỹ.

“Nhưng với một cô nhân viên này, điều đó thực sự tồi tệ, đến mức tôi vô cùng khó chịu,” cô nói và cho biết thêm rằng tất cả các nhân viên cấp cao của Bạch Ốc vào thời điểm đó đều biết về tình hình Trump dòm ngó cô kia. Grisham nói thêm: “Tôi thực sự đã làm mọi thứ có thể để ngăn cô ấy đi du lịch và ở lại với cô ấy nếu cô ấy ở với anh ấy một mình vì tôi thực sự lo lắng về những gì có thể xảy ra."

Cô Grisham không nêu tên nữ nhân viên kia. Chuyện cũng cũ rồi. Grisham đã kể lại các chi tiết trước đây, kể cả trong cuốn sách của cô. Các nhà phê bình chỉ trích Grisham vì đã không có hành động mạnh mẽ hơn, vào lúc chuyện xảy ra, và im lặng để sau đó đã viết một cuốn sách về nó.

⚪ ---- Báo The Hill sáng Thứ Tư 10/5 ghi rằng cử tri Dân chủ đang lo ngại khi nói đến Donald Trump: có vẻ như Trump sẽ chiến thắng lần nữa, vì cử tri Cộng Hòa khôing bận tâm chuyện Trump sẽ có tội hình sự hay dân sự. Một cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post trong tuần này cho thấy Trump dẫn trước Biden 6 điểm, tỷ lệ 45% so với 39%, nhưng các nhà hoạt động của đảng Dân chủ và thậm chí một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích cuộc khảo sát là không chính xác.

Nhưng một cuộc thăm dò của Harvard-Harris từ cuối tháng trước đã ghi rằng Trump dẫn trước Biden 5 điểm, trong khi một cuộc thăm dò khác của Wall Street Journal cho thấy Biden dẫn trước ít hơn 3%. Rồi mới tuần trước, các đảng viên Đảng Dân chủ đã có thêm một cái nhìn thoáng qua về tình hình: Trump và Biden đang hừng hực khí thế, bởi vì cuộc thăm dò của Economist/YouGov đặt mỗi người ở mức 46%. Không cử tri Cộng Hòa nào bận tâm chuyện Trump trốn thuế hay tấn công sex đối với ai.

⚪ ---- Thấy vậy mà không phải vậy: lính Nga cắm cờ trên tòa nhà Quốc Hội Đức. Khi Nga chuẩn bị kỷ niệm ngày 9 tháng 5 đánh bại Đức Quốc xã hôm thứ Hai, đoạn phim được cho là diễn ra trên nóc tòa nhà quốc hội Đức đã xuất hiện trên mạng. Các đoạn clip, được lưu hành trên các tài khoản Telegram của Nga trước khi lan sang các nền tảng truyền thông xã hội khác, cho thấy thứ dường như là lá cờ Liên Xô tung bay phía trên [tòa nhà quốc hội] Reichstag ở Berlin. Truyền thông Nga đưa tin về các đoạn video, trong đó có thể nghe thấy một người phụ nữ được cho là quay phim vụ việc nói bằng tiếng Đức: “Ồ, haha. Bạn có thấy điều đó không? Đó là ngọn cờ chiến thắng.”

Sau đó, cô dừng một chút rồi nói: “Vâng, chính xác. Ở trung tâm Berlin.” Hôm thứ ba, tạp chí Stern của Đức đã xác nhận rằng các video này là giả mạo và chính phủ Đức phủ nhận vụ này đã diễn ra. Tạp chí cũng lưu ý rằng diễn viên trong video dường như là từ một bức ảnh nổi tiếng được chụp vào tháng 5/1945 cho thấy một người lính giương cao lá cờ Liên Xô trên tòa nhà vào cuối Thế chiến II - người đã chụp bức ảnh đó, Yevgeny Khaldei, sau đó đã thừa nhận rằng hình trong video đã được dàn dựng và sửa chữa.

Thấy vậy mà không phải vậy: lính Nga cắm cờ trên tòa nhà Quốc Hội Đức.

⚪ ---- Một đơn vị của quân đội Ukraine tuyên bố đã xác nhận các báo cáo rằng một lữ đoàn quân đội Nga đã chạy trốn khỏi thành phố tiền tuyến Bakhmut. "Đó là thông tin chính thức. Báo cáo của [Yevgeny] Prigozhin về màn trốn chạy của Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của Nga từ gần Bakhmut và '500 xác chết' của lính Nga bị bỏ lại là sự thật", Lữ đoàn 3 của Ukraine cho biết qua đêm. "Lữ đoàn xung kích thứ ba rất biết ơn vì đã công khai về thành công của chúng tôi ở mặt trận."

Các báo cáo lần đầu tiên xuất hiện vào thứ Ba khi Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner đang dẫn đầu cuộc tấn công vào thành phố, cáo buộc quân đội Nga đã bỏ vị trí của họ. "Quân đội của chúng ta đang tháo chạy. Lữ đoàn 72 đã chạy xa ngoài vòng ba cây số vuông... nơi tôi đã mất khoảng 500 lính," Prigozhin cho biết hôm thứ Ba.

⚪ ---- Có 2 máy bay không người lái (UAV) không xác định từ đâu đã tấn công một trại huấn luyện quân sự ở tỉnh Voronezh của Nga trong đêm, theo trang tin Telegram độc lập của Nga Baza đưa tin vào ngày 10/5. Các máy bay không người lái được nạp vật liệu nổ sẽ phát nổ khi va chạm. Có 14 binh sĩ Nga bị thương trong vụ nổ, mặc dù không có ai chết. Baza cũng đưa tin, một máy bay không người lái khác đã tấn công một sân bay quân sự ở cùng khu vực vào sáng 9/5 nhưng bị bắn hạ cách mục tiêu 6 km. Các mảnh vỡ từ máy bay không người lái được tìm thấy vào buổi tối gần một nghĩa trang. Không có thương vong đã được báo cáo từ cuộc tấn công.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở quân sự và nhà máy lọc dầu của Nga đã trở nên thường xuyên hơn trong tháng này. Các bồn xăng tại Nhà máy lọc dầu Ilskii ở Krasnodar Krai, tây nam nước Nga đã bốc cháy hai lần vào ngày 4 và 5/5. Một nhà máy lọc dầu khác ở Rostov Oblast đã bị tấn công vào ngày 4 tháng 5. Nó cũng bốc cháy. Một UAV không xác định đã rơi xuống một căn cứ quân sự ở Voronezh Oblast cùng ngày.

⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina hôm thứ Tư tiết lộ trên tài khoản Twitter của mình rằng Bộ đã triệu tập Đại sứ Nga tại Warsaw, ông Sergey Andreev, sau khi 1 máy bay chiến đấu gây hấn với 1 máy bay tuần tra Ba Lan: "Chúng tôi cực lực lên án hành vi khiêu khích và hiếu chiến của phía Nga, đây là một sự cố quốc tế nghiêm trọng."

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Ba Lan báo cáo rằng trong khi một trong những máy bay của nước này đang tiến hành tuần tra trên Biển Đen, một máy bay phản lực của Nga "đã bay mà không có bất kỳ liên lạc vô tuyến nào vào khu vực hoạt động do Romania chỉ định, sau đó thực hiện các động tác gây hấn và nguy hiểm". trong chiếc máy bay Ba Lan mất kiểm soát và độ cao.

⚪ ---- Phần còn lại của một vật thể quân sự được phát hiện trong một khu rừng ở Ba Lan hồi tháng 4 bị nghi ngờ là từ một hỏa tiễn hành trình CH-55 của Nga, theo hãng truyền thông Ba Lan RMF FM đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn những phát hiện sơ bộ của Viện Công nghệ Không quân.

Theo kết quả điều tra, hỏa tiễn rơi gần thành phố Bydgoszcz vào tháng 12/2022, có khả năng đã đi qua biên giới phía đông của Ba Lan. Mặc dù các cuộc tìm kiếm đã được tiến hành vào thời điểm đó, nhưng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chúng đã bị dừng lại không lâu sau đó, các nguồn tin nói với RMF. Vào tháng 4/2023, một người qua đường ngẫu nhiên tình cờ phát hiện ra mảnh vở hỏa tiễn đó.

⚪ ---- Putin sẽ tấn công Kazakhstan nếu Nga chiếm xong Ukraine, theo lời Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia (NSDC), Oleksiy Danilov, nói với các đài truyền hình Ukraine vào ngày 9/5: "Tôi có thể tự tin tuyên bố rằng nếu Putin thành công trong việc chiếm đóng đất nước chúng ta, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là Kazakhstan." Ngoại trưởng nói thêm rằng Nga đã không đạt được bất kỳ thành công nào trong cuộc chiến xâm chiếm Ukraine.

Ông cũng bình luận về việc Tổng thống Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan và Thủ tướng Armenia đến Moscow để tham dự cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng: "Tôi không biết điều gì đã thôi thúc họ tham dự; hãy xem các sự kiện diễn ra như thế nào."

Ngày 9/5, Moscow tổ chức cuộc duyệt binh ảm đạm và cắt ngắn, chỉ kéo dài 45 phút, với vỏn vẹn 8.000 quân tham gia - con số thấp nhất trong 15 năm qua. Các chuyến bay của máy bay chiến đấu đã bị hủy bỏ và trong các quân xa chỉ có một chiếc xe tăng - T-34, di tích của Thế chiến thứ hai - đi qua Quảng trường Đỏ, trái ngược hoàn toàn với hàng đoàn xe tăng hiện đại vốn là trung tâm thường thấy của các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc các nguyên thủ quốc gia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Tajikistan trực tiếp tham dự cuộc duyệt binh là "vô đạo đức và không thân thiện".

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba bày tỏ niềm tin rằng một nền hòa bình bền vững và công bằng cho Ukraine và châu Âu là có thể có, với sự giúp đỡ của các đối tác của họ. Zelensky nói ông đã có cuộc gặp hữu ích với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, để thảo luận về quốc phòng, trừng phạt Nga, triển vọng chính trị cho hội nhập châu Âu và giải quyết tranh chấp xuất cảng với các nước Liên Âu láng giềng.

⚪ ---- Phóng viên video Arman Soldin của thông tấn AFP đã bị giết ở miền đông Ukraine gần Bakhmut, theo cơ quan này đưa tin hôm thứ Ba. Soldin từng là điều phối viên video Ukraine của AFP trước khi chết trong 1 vụ bắn hỏa tiễn gần Chasiv Yar, ở ngoại ô Bakhmut. Chủ tịch hãng tin Fabrice Fries gọi cái chết của Soldin là "lời nhắc nhở khủng khiếp về những rủi ro và nguy hiểm mà các nhà báo phải đối mặt hàng ngày khi đưa tin về cuộc xung đột ở Ukraine."

⚪ ---- Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã vô hiệu hóa phần mềm (nhu liệu) độc hại được cho là do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) sử dụng để đánh cắp tài liệu từ các thành viên NATO và các quốc gia khác, theo một bản khai có tuyên thệ gỡ niêm phong hôm thứ Ba.

Một đặc vụ FBI đã làm chứng tại tòa án liên bang rằng cục này đã vô hiệu hóa phần mềm mà cơ quan tình báo Nga đã sử dụng trong nhiều thập niên để định tuyến thông tin nhạy cảm thông qua các máy tính bị nhiễm ở Mỹ. Ông tuyên bố rằng phần mềm độc hại có tên "Snake" được công nhận là công cụ gián điệp hàng đầu của Moscow, đồng thời khẳng định rằng vụ này sẽ đặt ra những thách thức đáng kể cho Nga.

Tháng 4 năm ngoái, Washington đã bắt giữ lính Không quân Jack Teixeira vì đã làm rò rỉ các tài liệu tình báo mật của Hoa Kỳ mà sau đó xuất hiện trên các kênh Telegram bằng tiếng Nga.

⚪ ---- Các đặc vụ FBI đã thi hành lệnh khám xét hôm thứ Hai tại nhà ở Vịnh Tampa của Nghị viên Hội đồng Thành phố Lynn Hurtak và chồng bà là cựu nhà báo nổi tiếng Tim Burke. Theo Tampa Bay Times, 7 đặc vụ đã tịch thu máy tính, điện thoại và các thiết bị khác, nhưng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về cuộc đột kích. Burke, giám đốc video của báo The Daily Beast từ tháng 7/2018 đến tháng 4/2019, nói rằng các đặc vụ đã có mặt để đáp ứng lệnh khám xét có tên anh ta trên đó.

Anh nói với tờ TB Times rằng họ đã lấy các thiết bị cá nhân, cũng như các thiết bị mà anh sử dụng cho công ty truyền thông Burke Communications của mình. Burke nói rằng anh không chắc tại sao lệnh khám xét lại được đưa ra, nhưng rằng các đặc vụ đã làm cho ngôi nhà của họ trở nên lộn xộn và làm hư hỏng tài sản và đó là một "cảm giác khủng khiếp" khi bị FBI đánh thức.

⚪ ---- Jenna Ellis, cựu luật sư của Donald Trump, đã mất tích và trong khi cô ấy đang bận tweet, cô dường như đã biến mất không ai dò ra, trong khi tòa án không tìm ra cô để trao trát đòi hầu tòa trong vụ các nhân viên bầu cử quận Fulton County Georgia (Ruby Freeman và Wandrea “Shaye” Moss) và vụ kiện của họ chống lại đồng minh của Trump, Rudy Giuliani.

.

Freeman và Moss kiện rằng Giuliani lôi kéo họ vào một mạng lưới các thuyết âm mưu liên quan đến bầu cử dẫn đến “các mối đe dọa và quấy rối”. Các tài liệu tòa án được nộp hôm thứ Ba và được phóng viên Kyle Cheney của Politico đánh dấu tiết lộ rằng mặc dù có nhiều nỗ lực liên lạc với Ellis, nhưng “cho đến nay, những nỗ lực của Nguyên đơn đã bị từ chối.”

.

Các luật sư của những người làm công tác bầu cử Georgia đã viết: “Các nguyên đơn đã tốn rất nhiều thời gian và chi phí, bao gồm cả việc thuê một điều tra viên tư nhân nhằm cố gắng xác định địa chỉ mới ở Florida của cô Ellis, nhưng vẫn không thể xác định được vị trí để tống đạt trát đòi tới cô Ellis. Bị cáo có kế hoạch dựa vào bà Ellis để bào chữa cho mình tại phiên tòa, và các Nguyên đơn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu họ không thể triệu tập bà Ellis ra tòa.”

Nguyen Cuong Phi

TIN VN. Du lịch VN coi chừng bị người hướng dẫn du lịch quấy rối sex.

TIN VN. Gà ngoại 'đè chết' gà nội.

TIN VN. Nhiều người làm du lịch đổi nghề vì Nha Trang vắng khách.

Nhiều người làm du lịch đổi nghề vì Nha Trang vắng khách.

VẤN ĐỀ: Tư tưởng “thua dân” và vụ án cô giáo Lê Thị Dung (Nguyễn Ngọc Chu)

⚪ ---- Các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện đã đưa ra những lo ngại hôm thứ Ba về khả năng tồn tại của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sau khi bồi thẩm đoàn dân sự phát hiện ông đã lạm dụng tình dục nhà văn E. Jean Carroll và yêu cầu ông bồi thường thiệt hại 5 triệu USD cho bà. Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Texas) nói với các phóng viên rằng ông không tin Trump có cơ hội trong bối cảnh tháng 11 nhưng nói thêm rằng ông không nghĩ phán quyết sẽ khiến cử tri cảm động.“Tôi không nghĩ nó thay đổi suy nghĩ của bất kỳ ai, bằng cách này hay cách khác. … Tôi nghĩ những người ủng hộ Tổng thống Trump, ủng hộ Tổng thống Trump. Những người không ủng hộ Tổng thống Trump, không ủng hộ ông ấy, và tôi không nghĩ điều này sẽ có bất kỳ tác động nào,” Cornyn nói.Thượng nghị sĩ Mitt Romney (R-Utah), người từ lâu đã là một trong những đối thủ hàng đầu của Trump trong Đảng Cộng hòa, cho rằng phán quyết này là bằng chứng nữa cho thấy tổng thống thứ 45 không có quyền trở thành người đứng đầu đảng một lần nữa: “Tôi hy vọng người dân Mỹ, bồi thẩm đoàn của người dân Mỹ, đi đến cùng một kết luận như bồi thẩm đoàn của những người đồng cấp với ông ấy, đó là Donald Trump không nên là ứng cử viên của chúng tôi và ông ấy chắc chắn không nên làm tổng thống Hoa Kỳ. Chúng tôi có những người khác có trình độ cao có thể dẫn dắt đảng của chúng tôi đến chiến thắng và một người nào đó bị phát hiện có hành vi tấn công tình dục không nên là bộ mặt của Đảng Cộng hòa.”“Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một số người nói rằng, 'Bạn biết đấy, tôi không nghĩ là một ý kiến hay khi để một người từng bị kết tội tấn công tình dục làm gương mặt đại diện cho con cháu tôi và thế giới. ,” Romney nói thêm.⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Mike Pence cho biết ông không tin rằng hầu hết người Mỹ “tập trung” vào phán quyết trong vụ Trump lạm dụng tình dục E. Jean Carroll. Pence nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng câu chuyện về việc Trump bị kết tội lạm dụng tình dục và phỉ báng Carroll là một “sự mê hoặc lớn” đối với các thành viên của các phương tiện truyền thông nhưng không phải hầu hết mọi người trên khắp đất nước.“Đó chỉ là một ví dụ nữa — vào thời điểm mà các gia đình Mỹ đang gặp khó khăn, khi nền kinh tế của chúng ta đang bị tổn thương, khi thế giới dường như trở thành một nơi nguy hiểm hơn hầu như mỗi ngày — [có] thêm một câu chuyện nữa tập trung vào người bạn tranh cử trước đây của tôi mà tôi biết là một sự mê hoặc lớn đối với các thành viên của giới truyền thông quốc gia, nhưng tôi chỉ không nghĩ rằng người dân Mỹ đang tập trung vào chuyện đó,” ông nói.⚪ ---- Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một phiên tòa dân sự, trong đó nhà văn E. Jean Carroll cáo buộc ông ta tội hiếp dâm, hành hung và phỉ báng. Bồi thẩm đoàn liên bang gồm 9 thành viên đã đưa ra phán quyết chỉ trong vòng chưa đầy ba giờ. Hội đồng bồi thẩm kết luận Trump không cưỡng hiếp Carroll nhưng phạm tội tấn công tình dục và phỉ báng.Bồi thẩm đoàn đã trao cho Carroll tổng cộng 5 triệu đô la trong vụ kiện. Carroll cáo buộc rằng Trump đã tấn công tình dục cô trong phòng thay đồ ở cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman vào năm 1996 và phỉ báng cô vào năm ngoái khi ông tuyên bố các cáo buộc hiếp dâm là sai. Bà khởi kiện dân sự vì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cựu tổng thống không thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.⚪ ---- Trump hôm thứ Ba cho biết ông sẽ kháng cáo phán quyết trong một vụ kiện dân sự buộc ông phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục và phỉ báng: "Tôi không biết người phụ nữ này là ai. Phán quyết này là một sự ô nhục - sự tiếp nối của cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại."Trước đó, bồi thẩm đoàn liên bang đã ra phán quyết có lợi cho nhà báo kiêm tác giả E. Jean Carroll, kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về hành vi tấn công tình dục và phỉ báng đồng thời bồi thường thiệt hại tổng cộng 5 triệu đô la cho cô, nhưng cho biết cựu tổng thống không cưỡng hiếp nguyên đơn.⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã không đạt được sự đồng thuận trong cuộc họp quan trọng tại Bạch Ốc hôm thứ Ba về nợ liên bang và chi tiêu, theo tờ News York Times đưa tin. Sau cuộc trao đổi kéo dài hàng giờ, McCarthy tuyên bố rằng "không có gì thay đổi" và chỉ trích tổng thống vì đã bắt giữ đất nước làm "con tin". Tuy nhiên, cả hai nhà lãnh đạo được cho là đã đồng ý gặp lại vào thứ Sáu để tiếp tục thảo luận. Thảo luận diễn ra chỉ vài tuần trước khi Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử được coi là không thực hiện được các nghĩa vụ chi phí của mình.⚪ ---- Tờ Times of Israel đưa tin 4 người đã chết và 9 người khác bị thương trong một vụ tấn công vào giáo đường Do Thái El-Ghriba ở Tunisia hôm thứ Ba. Vụ này xảy ra khi một sĩ quan hải quân bắn vũ khí cá nhân của mình vào một đồng nghiệp và sau đó bắn vào những người bảo vệ người Tunisia đang bảo vệ giáo đường Do Thái, nơi hàng trăm người hành hương Do Thái đang tập trung. Sĩ quan hung thủ đã bị bắn chết bởi các đơn vị an ninh phản ứng.⚪ ---- Thành phố nào bị trộm vào nhà dân trộm nhiều nhất? Theo một nghiên cứu từ Insurify, một thành phố ở California được coi là có nhiều vụ trộm nhà nhiều nhất Hoa Kỳ. Theo Báo cáo Uniform Crime Reporting gần nhất của FBI, các nhà nghiên cứu nói rằng Bakersfield (California) là nơi xảy ra nhiều vụ trộm nhà nhất. Theo báo cáo, thành phố có 847 vụ trộm trên 100.000 cư dân, trong khi mức trung bình toàn quốc là 347 vụ trộm trên 100.000 cư dân.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các vụ trộm tại nhà phổ biến hơn 2,4 lần ở Bakersfield. Giá nhà trung bình của một ngôi nhà trong khu vực là $370,099, theo Zillow. Bakersfield chiếm vị trí hàng đầu trong thành phố có nhiều vụ trộm nhà nhất. Một thành phố khác của California, Vallejo, chiếm vị trí thứ hai, với các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 834 vụ trộm nhà xảy ra hàng năm trong khu vực. Giá trung bình cho một ngôi nhà ở Vallejo là $536,057, dựa trên dữ liệu của Zillow.Nhóm 10 thành phố có nhiều vụ trộm nhà mỗi năm nhất Hoa Kỳ:1. Bakersfield, CA – 847 vụ trộm nhà/năm trên 100.000 cư dân2. Vallejo, CA – 834 vụ3. Lubbock, Texas – 814 vụ4. Memphis, Tennessee – 769 vụ5. Tulsa, Oklahoma – 737 vụ6. Thành phố Oklahoma, Oklahoma – 679 vụ7. Asheville, North Carolina – 625 vụ8. Amarillo, Texas – 620 vụ9. Lafayette, Louisiana – 619 vụ10. Springfield, Missouri – 614 vụ⚪ ---- Ba người chơi xổ số California đã thắng hơn 12 triệu đô la từ các trò chơi xổ số, theo Ty xổ số tiểu bang công bố hôm thứ ba. Hai người chơi xổ số, Luis Castaneda Esparza và Baltazar Hernandez-Jimenez, mỗi người thắng được 5 triệu đô la sau khi chơi các trò vé số cào Year of Fortune và Neon Cash Party.Esparza đã mua trò chơi cào trúng thưởng tại nhà ga Chevron ở Brea, Quận Cam. Hernandez-Jimenez đã mua vé cào của Neon Cash Party tại một địa điểm 7-Eleven ở San Leandro thuộc Quận Alameda. “Cả hai người chơi đều khớp với cùng một số, 36, trên vé cào của họ để giành được giải thưởng trị giá 5 triệu đô la,” một thông cáo báo chí cho biết.Trong khi đó, Ali Dib, người đã mua vé Mega Millions vào tháng 11, đã thắng được khoảng 2 triệu đô la sau khi vé khớp với 5 trong số 6 con số chiến thắng. Vé đã được mua tại một nhà ga Shell ở San Bruno, Quận San Mateo.⚪ ---- California: cảnh sát kẹp cổ chết dân, tiểu bang bồi thường 24 triệu đ6ola. Các luật sư cho biết hôm thứ Ba rằng California sẽ trả một khoản dàn xếp dân quyền trị giá 24 triệu đô la cho gia đình của một người đàn ông đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ sau khi la hét “Tôi không thở được” khi nhiều cảnh sát khống chế anh ta trong khi cố gắng lấy mẫu máu. Nhóm 7 cảnh sát tuần tra xa lộ California và một y tá đã bị buộc tội ngộ sát vào đầu năm 2023 liên quan đến cái chết năm 2020 của Edward Bronstein, 38 tuổi.Annee Della Donna và Eric Dubin, luật sư cho các con nhỏ của Bronstein, cho biết đây là vụ dàn xếp dân quyền lớn nhất thuộc loại này của tiểu bang California và lớn thứ hai trên toàn quốc kể từ khi thành phố Minneapolis trả 27 triệu đô la trong vụ George Floyd. Các luật sư đã lên lịch một cuộc họp báo ở Los Angeles vào thứ Tư để sẽ cung cấp thông tin chi tiết.⚪ ---- Michigan:bị bắt vì dùng dao đâm vợ bị thương, rồi tấn công cảnh sát. Nguyen đang bị giam ở Quận Isabella (Michigan) sau khi bị truy tố tội tấn công cảnh sát hôm Chủ nhật và thú nhận rằng y đã giết vợ mình, nhưng cô này còn sống và chỉ bị thương. Công tố Quận Isabella hôm thứ Ba đã truy tố tội Nguyen Cuong Phi, 48 tuổi, ở Chippewa Township với tội hành hung trọng tội, với hình phạt tối đa là bốn năm; ba tội hành hung/chống cự/cản trở cảnh sát, một trọng tội hai năm; và bạo lực gia đình trầm trọng hơn, một năm tội nhẹ.Thẩm phán Aaron Miller ra lệnh tiếp tục giam Nguyen, thay cho khoản tiền thế chân 15.000 đô la. Cảnh sát Quận Isabella đã được cử đến để điều tra một cuộc gọi khẩn cấp từ một ngôi nhà ở dãy nhà 11000 trên Đường East Pickard ở Thị trấn Chippewa lúc 3:17 sáng Chủ nhật và thấy Nguyen “đang đứng ở làn đường phía đông của Đường East Pickard, tay cầm một chiếc dao, dừng giao thông,” theo bản khai ở tòa.Khi cảnh sát ra lệnh cho Nguyen bỏ con dao xuống, y bị cáo buộc đã ném nó qua hàng rào và chạy về phía bắc qua Đường Pickard đến hiên nhà của một ngôi nhà bên cạnh, nơi y từ chối hợp tác, trở nên gây gổ với các cảnh sát – đá, giật máy ảnh và từ chối đặt tay sau lưng, theo hồ sơ tòa án. Nguyen bị cáo buộc đã nhiều lần nói với cảnh sát rằng anh ta đã bắn vợ và sử dụng cocaine vào đầu đêm.Khi khám xét nhà của anh ta, cảnh sát tìm thấy vết máu trên sàn nhà và cuối cùng tìm thấy vợ anh ta đang trốn trong một chiếc thuyền trên khu nhà, theo hồ sơ tòa án. Vợ của Nguyễn nói với cảnh sát rằng anh ta “đang phát điên” khi ở trong nhà và rằng anh ta đã rạch tay cô bằng con dao lớn kiểu mã tấu trong khi cô cố gắng ngăn anh ta lại. Cô được nhập viện, nhưng các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Phiên điều trần kế tiếp ở tòa là ngày 25/5 với Thẩm phán Sara Spencer-Noggle.⚪ ----Theo Báo Dân Trí. Nữ du khách bị hướng dẫn viên quấy rối khi khám phá hang động ở Quảng Bình. Câu chuyện về nữ du khách bị hướng dẫn viên quấy rối khi đi du lịch được đăng tải trên mạng xã hội đang khiến dư luận xôn xao. Sở Du lịch Quảng Bình đang làm rõ thông tin này. Những ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện một nữ du khách đi du lịch tại Quảng Bình bị hướng dẫn viên quấy rối, thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều người. Để làm rõ thông tin trên, phóng viên Dân trí đã liên hệ với nữ du khách L.Ph.Th. - người chia sẻ câu chuyện kể trên. Chị Th. cho biết, chị mua vé tham gia tour du lịch mạo hiểm khám phá hang Pygmy - hang động lớn thứ 4 thế giới, nằm sâu trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình), với lịch trình 2 ngày 1 đêm, khởi hành từ 9/4. Vào tối 9/4, sau bữa ăn, chị Th. về lều trại riêng nghỉ ngơi thì bất ngờ phát hiện hướng dẫn viên tên T. tiến đến, tự ý kéo khóa lều trại với ý định chui vào. Chị Th. ngay lập tức phản đối và yêu cầu anh T. rời đi. Đêm hôm đó, anh T. tiếp tục lại gần lều trại chị Th. nhiều lần nữa để "xin ở cùng". Điều này khiến chị Th. rất bức xúc, cả đêm hôm đó, nữ du khách không thể ngủ vì lo lắng, không dám la lên vì sợ làm mọi người thức giấc. Chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau, nam hướng dẫn viên còn tiếp tục quay trở lại trêu chọc. Toàn bộ sự việc được chị Th. phản ánh lại, đại diện công ty du lịch đến nói chuyện và xin lỗi chị Th.⚪ ----Theo Báo Tuổi Trẻ. Ba năm qua, ngành chăn nuôi gà trong nước thua lỗ liên tục và đang đứng trước nguy cơ phá sản do thịt gà nhập khẩu. Thiếu hàng rào kỹ thuật ngăn nhập khẩu nội tạng và phụ phẩm gà đông lạnh trong khi kiểm soát nhập khẩu gà sống qua các cửa khẩu cũng còn nhiều kẽ hở khiến ngành chăn nuôi thua lỗ kéo dài không có thời gian hồi phục. Nghỉ nuôi đến 90%. Chị Thanh (ngụ ấp 7, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai) cho hay khu vực xã Bình Sơn trước đây được xem là "thủ phủ" gà thả vườn của toàn tỉnh với tổng đàn hơn 1,2 triệu con. Tuy nhiên, sau hơn hai năm giá gà luôn dưới giá thành khiến người chăn nuôi lỗ nặng, buộc phải giảm đàn và treo chuồng. "Trước đây hầu như hộ dân nào cũng nuôi từ vài ngàn đến hơn chục ngàn con gà thả vườn, nhưng hiện nay 9/10 hộ dân đã ngừng nuôi", chị Thanh nói.⚪ ----Theo ZingNews. Một số bạn trẻ từng làm việc trong lĩnh vực du lịch cho biết họ phải tìm kế sinh nhai khác khi lượng khách đến Nha Trang vơi dần. Đợt lễ 30/4-1/5 vừa qua, tuy thị trường du lịch ở tỉnh Khánh Hòa ghi nhận lượng khách tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhìn chung lại thấp hơn dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người trước đây hành nghề hướng dẫn viên du lịch, nay lại phải làm thêm một nghề song song để trang trải cuộc sống. Nguyễn Tấn Phong (TP.HCM), du khách vừa kết thúc kỳ nghỉ lễ tại Nha Trang, cho biết phố biển đẹp nhưng thiếu điểm chơi cho người trẻ.⚪ ---- HỎI 1: Xe điện (EV) còn khuya: 2/3 đại lý xe hơi Hoa Kỳ nói không có xe điện để bán?ĐÁP 1: Đúng thế. Báo chí Mỹ tràn ngập các bản tin về xe hơi điện, nhưng bạn sẽ khó tìm ra 1 chiếc để mua. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 2/3 đại lý xe hơi không có xe điện (EV) hoặc xe hybrid lưỡng năng xăng-điện (PHEV) để bán. Một số đại lý không thể có được các mẫu phổ biến để bán, trong khi 45% cho biết họ từ chối bán chúng. Cuộc khảo sát đến từ Câu lạc bộ Sierra Club.Chi tiết:⚪ ----Tư tưởng “thua dân” và vụ án cô giáo Lê Thị DungNguyễn Ngọc ChuBáo Tiếng Dân, 9-5-20231. Không thể thắng được nhân dân, nên kẻ sáng trí lấy tư tưởng “thua dân” làm gốc. Tư tưởng “thua dân” là thước đo mức độ vì dân.

Đối với một chính quyền, có thể xếp hạng tư tưởng “thua dân” theo các thứ bậc: “muốn thắng dân”, “cố thắng dân”, “không chịu thua dân”, “sợ thua dân”, và “thua dân”.

Chính quyền độc tài luôn “muốn thắng dân”, “cố thắng dân”, “không chịu thua dân” và “sợ thua dân”. Mức độ độc tài phụ thuộc vào mức độ “muốn thắng dân”, “cố thắng dân”, “không chịu thua dân” và “sợ thua dân”.

2. Một quốc gia với các thế hệ học trò nối tiếp nhau được giáo dục nhuần nhuyễn tư tưởng “thua dân” thì đó là thắng lợi của nền giáo dục. Và quốc gia đó luôn là một quốc gia mạnh.

Một cử nhân nghiên cứu khoa học, thấm nhuần tư tưởng “thua dân”, sẽ không phấn đấu vì danh hão, không tranh dành, kiện tụng với đồng nghiệp, mà nghĩ đến những nơi không phải chạy vạy như giải Nobel hay huy chương Fields.

Một cử nhân làm kinh tế, thấm nhuần tư tưởng “thua dân”, sẽ không dùng tiểu xảo để giàu hơn hàng xóm, mà nghĩ đến những tỷ phú hàng đầu thế giới như Bill Gate, Elon Musk.

Một công chức được giáo dục tư tưởng “thua dân” sẽ không hành dân. Một cảnh sát giao thông thấm nhuần tư tưởng “thua dân” sẽ biết lỗi của mình trong mỗi lỗi của người tham gia giao thông phạm luật do bảng hiệu chỉ dẫn đặt ở vị trí gây nhầm lẫn, càng không tìm cách để đưa người tham gia giao thông vào bẫy phạm luật, và “không cố thắng” để xử phạt người tham gia giao thông.

Người hiểu cặn kẽ tư tưởng “thua dân”, thì trong tranh chấp, 9 phần đầu mình đúng, phần thứ 10 cuối cùng đối thủ đúng, mà vẫn chịu nhận toàn bộ phần thua về mình. Bởi lẽ, anh ta ý thức được sự thua chính là do đã để sót lỗi thứ 10, mà đúng ra, không thể để sai bất cứ lỗi nào. Và phải cảm ơn đối thủ vì đã chỉ ra lỗi thứ 10. Lỗi thứ 10 đó vô cùng quan trọng. Khi chuẩn bị một chiến dịch, 9 phần chuẩn bị đúng cũng không tránh được thất bại khi còn lỗi thứ 10. Khi viết một phần mềm bảo mật, 9 phân đúng, chỉ phần thứ 10 có lỗi thì lỗi ở phần thứ 10 là nơi tin tặc khai thác, dẫn đến bảo mật thất bại hoàn toàn. Đúng 9 mà sai 1 cũng là sai toàn bộ là bởi vậy.

3. Tìm tư tưởng “thua dân” không đâu xa, mà trong mỗi gia đình, ở người mẹ. Khi gia đình khốn khó đến mức một người con vì đói phải ăn vụng, thì người mẹ không vội vàng mắng con, hay tìm cách trị tội. Điều đầu tiên người mẹ nghĩ đến là tự buộc tội cho mình. Người mẹ tự dằn vặt vì đã không nuôi được con no cơm, khiến con phải ăn vụng để dành phần hơn.

Một chính quyền thấm nhuần tư tưởng “thua dân” sẽ thấy lỗi của mình trong mỗi vi phạm pháp luật của người dân. Một chính quyền thấm nhuần tư tưởng “thua dân” sẽ không bao giờ cố thắng dân, càng không bao giờ cường quyền để dành lấy phần thắng với dân.

Nếu thấm nhuần tư tưởng “thua dân” thì Văn Giang, Thủ Thiêm…cũng như hàng trăm vụ tranh chấp đất đai khác đã tránh được các hậu quả chua xót.

4. Một trí tuệ sáng láng luôn hàm chứa tư tưởng “thua dân”. Trí tuệ sáng láng sẽ không màng đến hơn thua với những người xung quanh mình. Trí tuệ sáng láng tiếp nhận những khiếm khuyết của mình do người khác chỉ ra. Trí tuệ sáng láng không hãm hại người khác và thậm chí không đếm xỉa cả đến hãm hại từ người khác. Trí tuệ sáng láng chỉ muốn so sánh với người mạnh nhất trong số tất cả.

Lãnh đạo một quốc gia phải là một trí tuệ sáng láng.

5. Toà phúc thẩm xử vụ án cô giáo Lê Thị Dung sắp tới đây phải không cố thắng dân và không sợ thua dân.

Nếu phiên toà phúc thẩm lại “cố thắng dân”, bằng mọi cách giữ lại cáo buộc “Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với cô giáo Lê Thị Dung để bảo vệ toà sơ thẩm, thì bất an sẽ không dứt trong muôn dân.



Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thời hạn tạm giam để điều tra: không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Toà phúc thẩm hãy dũng cảm “không sợ thua dân” mà thừa nhận việc giam giữ cô giáo Lê Thị Dung hơn 13 tháng mới đưa ra xét xử là vi phạm Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.



Tư tưởng “thua dân” là kế sách hưng quốc an dân. Một lãnh đạo trí tuệ sáng láng không thể không lo lắng khi toà án “cố thắng dân” và “sợ thua dân”.

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2023/05/09/tu-tuong-thua-dan-va-vu-an-co-giao-le-thi-dung/

