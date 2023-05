- Khoa học đã tìm ra cách tăng tuổi thọ tế bào 82%. Sẽ nghiên cứu ứng dụng vào tăng tuổi thọ con người. - Một người làm quan, cả họ được nhờ: Tỷ phú Crow chi tiền học cho cháu của Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas. - Fox News bây giờ dè dặt với tin có thể là "thuyết âm mưu" bịa đặt về Biden nhận hối lộ. Cộng Hòa nổi giận.

GS Nan Hao ở Đại học UCSD (San Diego, California) tìm ra cách làm chậm lão hóa 82% cho tế bào.

QUẬN CAM (VB- 4/5/2023) ---- Các nhà khoa học California đã tìm ra cách tăng tuổi thọ tế bào 82%. Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học California, San Diego (UCSD), đã dò ra một cách có khả năng làm chậm quá trình lão hóa lên đến 82%. Phương pháp tiên phong, được phát hiện là hoạt động trong các tế bào nấm men (yeast cells), đòi hỏi phải sắp xếp lại một mạch di truyền để cho phép các tế bào dao động liên tục giữa hai quá trình suy giảm thay vì chịu khuất phục trước một trong hai. Kết quả là tuổi thọ của tế bào tăng lên thông qua trì hoãn quá trình lão hóa. Giáo sư sinh học phân tử Nan Hao, tác giả chính của nghiên cứu, đã mô tả mạch chịu trách nhiệm cho quá trình lão hóa giống như một “công tắc bật tắt” kích hoạt quá trình tiến tới cái chết của tế bào.

GS Nan Hao ở Đại học UCSD tìm ra cách làm chậm lão hóa 82% cho tế bào.

Giáo sư Nan Hao tin là ứng dụng này có thể áp dụng cho người. Ông nói với báo Motherboard: “Tôi sẽ không thể hiểu tại sao nó không thể được áp dụng cho các sinh vật phức tạp hơn. Nếu nó được áp dụng cho con người, thì đó sẽ là một dạng liệu pháp gen nhất định. Tất nhiên đó vẫn là một chặng đường dài phía trước và mối quan tâm chính là về đạo đức và an toàn.”

Trong một bài bình luận, Howard Salis, phó giáo sư kỹ thuật sinh học và hóa học tại Đại học Penn State University, cho biết các tế bào của con người chứa mạch di truyền tương tự - mặc dù phức tạp hơn - gây ra tuổi tác, như vậy sẽ cho phương pháp tái tạo tương tự có thể xảy ra: "Các tế bào của con người có nhiều con đường hơn với nhiều vòng phản hồi lồng vào nhau hơn. Nhưng quan trọng là, các kỹ thuật tương tự/giống nhau có thể được áp dụng để nghiên cứu và sửa đổi các con đường ở cả hai cơ chế sinh vật."

⚪ ---- Một người làm quan, cả họ được nhờ, đó là chuyện Tòa Tối Cao. Theo ProPublica, nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa Harlan Crow đã thanh toán hóa đơn cho học phí trường tư thục của cháu trai của Thẩm phán Tòa Tối cao Clarence Thomas. “[Tỷ phú] Harlan đã trả tiền,” theo một cựu quản trị viên tại trường nội trú Hidden Lake Academy được trích dẫn trong một báo cáo mới. Thomas có quyền giám hộ hợp pháp đối với cháu trai Mark Martin của mình kể từ khi cậu bé lên 6 và quyết định gửi cậu đến trường nội trú tư thục vào năm 2008.

Trích dẫn một báo cáo ngân hàng từ trường vào tháng 7/2009, ProPublica báo cáo rằng chính Crow là người được liệt kê là nguồn về khoản thanh toán học phí, trị giá hơn 6.000 đô la một tháng vào thời điểm đó. Christopher Grimwood, cựu quản trị viên, cho biết tỷ phú Crow đã trả học phí cho Martin trong suốt thời gian Martin ở đó, hoặc khoảng một năm. Martin, hiện ở độ tuổi 30, cho biết anh không biết Crow đã thanh toán hóa đơn nhưng nói rằng không có gì bất chính về việc này và Crow đã làm việc đó với tư cách là “một người bạn”.

Cả Crow và Thomas đều phủ nhận rằng “lòng hiếu khách” của ông trùm bất động sản tỷ phú đối với Thomas — dưới hình thức những món quà xa hoa trong nhiều năm — liên quan đến bất kỳ hoạt động vận động hành lang hoặc nỗ lực nào nhằm gây ảnh hưởng đến công lý của Tòa Tối cao. Nhưng ProPublica lưu ý rằng Thomas đã không tiết lộ “món quà” học phí của Crow, mặc dù Thomas đã tiết lộ một khoản thanh toán giáo dục khác do một người bạn khác thực hiện.

⚪ ---- Fox News bây giờ dè dặt với tin có thể là "thuyết âm mưu." Người dẫn chương trình của Fox News Geraldo Rivera đã gây ra cơn thịnh nộ từ giới bảo thủ đêm thứ Tư sau khi bày tỏ nghi ngờ về cáo buộc Tổng thống Biden có liên quan đến một kế hoạch hối lộ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley của Iowa và James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, hôm thứ Tư cho biết một người tố giác tuyên bố FBI và Bộ Tư Pháp đang có một tài liệu mô tả “một kế hoạch tội phạm bị cáo buộc liên quan đến Phó Tổng thống khi đó là Biden và một người nước ngoài là công dân 1 quốc gia có liên quan đến việc trao đổi tiền cho các quyết định chính sách.” Các dân cử Cộng hòa hàng đầu trong quốc hội đã đưa ra trát đòi Giám đốc FBI Christopher Wray ra Quốc Hội yêu cầu công bố tài liệu.

“Có ai thực sự tin rằng Tổng thống Joe Biden có liên quan đến một âm mưu hối lộ hình sự không?” Người dẫn chương trình Geraldo Rivera đã tweet về trát đòi kia, nghi ngờ rằng lại thêm 1 chuyện bịa đặt của Cộng Hòa đối với Biden vì không thấy chứng cớ gì. Nhưng Cộng Hòa nổi giận, tràn ngập lên Twitter lên án Rivera và nói rằng họ tin vào những tuyên bố "chưa thấy căn cứ" đó, tạo ra sức nóng lớn đến mức “Geraldo” trở thành xu hướng trên Twitter vào đầu ngày thứ Năm.

⚪ ---- Thâm thủng thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế của Hoa Kỳ đã giảm 6,4 tỷ đô la, tương đương 9,1% so với tháng trước, đạt 64,2 tỷ đô la trong tháng 3, theo báo cáo hôm thứ Năm. Xuất cảng từ Mỹ đạt 256,2 tỷ USD, tăng 2,1% so với tháng 2, trong khi nhập cảng đạt 320,4 tỷ USD, giảm 0,3% so với tháng trước. Thâm thủng thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã giảm 2,3 tỷ USD xuống còn 22,9 tỷ USD trong tháng 3 với xuất cảng tăng 1,3 tỷ USD lên 14,4 tỷ USD và nhập cảng từ TQ giảm 0,9 tỷ USD xuống 37,3 tỷ USD. Thâm thủng với Liên Âu đã giảm 2,6 tỷ đô la xuống còn 15,6 tỷ đô la. Tính theo năm, thâm thủng thương mại đã giảm 77,6 tỷ USD, tương đương 27,6%, trong quý đầu tiên so cùng kỳ năm 2022.

⚪ ---- Shopify Inc. nói hôm thứ Năm rằng họ sẽ giảm 20% nhân viên để tập trung hơn vào "sứ mệnh" của mình. Theo công ty, là một phần của quá trình chuyển đổi tương tự, công ty sẽ chuyển các kinh doanh hậu cần (logistics) sang Flexport. Shopify nói rằng Flexport là nhà xây dựng và vận hành tốt nhất trong thế giới hậu cần. Tobi Lutke, Giám đốc điều hành của Shopify, nói: "Làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên hiệu quả và nhu liệu có thể xử lý được là nhiệm vụ chính của Flexport và vì vậy đây là ngôi nhà hoàn hảo cho phần này của Shopify."

Công ty bản doanh ở Canada, chuyên về thương mại qua mạng, đã công bố doanh thu 1,51 tỷ đô la trong quý kết thúc vào ngày 31/3/2023, so với ước tính của các nhà phân tích là 1,43 tỷ đô la, theo dữ liệu của Refinitiv. Công ty trước đó đã sa thải 1.000 người vào năm 2022 trong bối cảnh tăng trưởng chậm sau đại dịch. Trong đợt sa thải 20% nhân viên này, công ty không nói rõ bao nhiêu người và lĩnh vực nào, nhưng số lượng nhân viên hồi tháng 3 là hơn 11,600 người.

⚪ ---- Hội đồng Liên Âu đã thông qua hôm thứ Năm hai biện pháp mới trong khuôn khổ Cơ sở Hòa bình Châu Âu (EFF) nhằm hỗ trợ Quân đội hai nước Moldova và Georgia (ghi chú: trong VN thường gọi Georgia theo phiên âmt hời Liên xô là Gruzia). Với Moldova, viện trợ là 40 triệu euro trong ba năm. Với Georgia, viện trợ này là 30 triệu euro. Với cả hai nước, viện trợ bao gồm thiết bị kỹ thuật, chỉ huy và kiểm soát, y tế, hậu cần và phòng thủ mạng. (ghi chú: cả 2 nước đều giáp biên với Nga, nhiều cơ nguy bị Nga xâm lược.)

⚪ ---- Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc John Kirby nói hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ "không liên quan gì" đến một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin. Đầu ngày hôm Thứ Năm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công mà Nga cho là do Ukraine thực hiện.

Kirby nói với đài MSNBC rằng Hoa Kỳ "không khuyến khích hoặc cho phép" Ukraine tấn công bên ngoài biên giới của mình. Bình luận về sáng kiến hòa bình của Trung Quốc ở Ukraine, ông nói rằng "hiện tại vẫn chưa rõ" liệu TQ có thể đề xuất một thỏa thuận hòa bình mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể ủng hộ hay không.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong chuyến thăm Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) hôm thứ Năm rằng "tất cả chúng ta đều muốn thấy một Vladimir khác ở đây tại Hague", ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tòa ICC đã ban lệnh truy bắt Putin vào tháng 3 về các tội ác chiến tranh ở Ukraine. Zelensky nói rằng Putin đáng bị trừng phạt vì những hành động tội ác của mình, đồng thời khẳng định Putin sẽ bị đưa ra xét xử sau khi Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến. Ông nói: “Bất cứ ai gây ra chiến tranh đều phải nhận sự phán xét."

⚪ ---- Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna hôm thứ Năm mô tả vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin bị Nga cho là do Ukraine là một vụ "kỳ lạ" và "bí ẩn" và "khá khó hiểu". Lên đài phát thanh France Inter, Colonna nói Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã không nói chuyện kể từ mùa thu 2022 nhưng lưu ý rằng liên lạc có thể nối lại. Tuy nhiên, bà chỉ ra vấn đề đàm phán với Nga và khiến Nga thảo luận về hòa bình với Ukraine do "sự giam cầm trong một thực tế song song" và "sự cô lập về tinh thần" của quốc gia đó. Về khả năng các vận động viên Nga thi đấu với tư cách trung lập tại Thế vận hội Mùa hè 2024 ở Paris, Colonna nói quyết định chính sẽ thuộc về Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

⚪ ---- Ukraine hôm thứ Năm nói Nga đã phóng tới 24 "máy bay không người lái" Shahed-136/131 về Ukraine, nhưng họ đã bắn rớt 18 máy bay không người lái. Thủ đô Ukraine cũng hứng chịu các cuộc tấn công mạnh nhất trong năm 2023 chỉ sau một đêm. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine phóng 2 phi cơ không người lái tấn công Điện Kremlin và ám sát Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tuần. Ukraine đã bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Hoà Lan, nơi ông sẽ gặp Thủ tướng nước này Mark Rutte, theo ANP đưa tin vào tối thứ Tư. Zelensky trước đó đã gặp người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto trong hội nghị thượng đỉnh các nước Bắc Âu ở Helsinki, nơi còn có sự tham gia của thủ tướng Na Uy, Thụy Điển, Iceland và Đan Mạch. Vẫn chưa chắc liệu Zelensky có ghé qua Đức trong chuyến công du bất ngờ vòng quanh châu Âu hay không, vì chính phủ Ukraine được cho là đang xem xét lại chuyến đi của tổng thống sau khi thông tin về chuyến thăm của ông bị "rò rỉ" ra công chúng.

⚪ ---- Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ hiện không thể xác nhận tính xác thực chuyện Nga quy chụp rằng Ukraine đã tấn công Điện Kremlin. Tại cuộc họp báo, Jean-Pierre nói rằng Hoa Kỳ "biết" về các cáo buộc của Moscow nhưng không bình luận gì thêm. Bà nói Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công ra ngoài biên giới Ukraine: "Tôi muốn cực kỳ lưu tâm ở đây. Thực sự còn quá sớm để nói." Jean-Pierre thêm rằng Nga "có tiền sử" đưa ra các cảnh báo sai như một công cụ tuyên truyền.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư nói trước báo giới hội nghị tại Helsinki với lãnh đạo các nước Bắc Âu rằng Kiev không liên quan gì đến âm mưu tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin: "Chúng tôi không tấn công Putin hay Moscow. Chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình. Bạn biết đấy, chúng tôi không có đủ vũ khí cho việc này, đó là lý do tại sao chúng tôi không sử dụng nó ở bất cứ đâu. Chúng tôi bị thâm hụt. Chúng tôi không thể sử dụng bất cứ thứ gì và bất cứ nơi nào. Chúng tôi sẽ để nó cho tòa án." Đầu ngày hôm Thứ Tư, Nga nói quân đội Ukraine tấn công Điện Kremlin trong đêm bằng 2 phi cơ không người lái.

⚪ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Tư nói rằng việc xóa sổ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và chính quyền Kiev là lựa chọn duy nhất còn lại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bị cho là của quân lực Ukraine nhắm vào Điện Kremlin: "Thậm chí không cần phải ký vào văn bản đầu hàng vô điều kiện. Hitler, như bạn biết, cũng không ký vào đó. Sẽ luôn có một số người thay thế như phó tổng thống Đô đốc Doenitz."

⚪ ---- Thẩm phán Robert Reed ở New York hôm thứ Tư đã quăng bỏ đơn kiện của Trump chống lại tờ New York Times và 3 phóng viên (các phóng viên Susanne Craig, David Barstow, và Russ Buettner) của tờ báo này về một bài báo năm 2018 về “các kế hoạch thuế đáng ngờ” của cựu tổng thống, và buộc Trump thanh toán tất cả các khoản phí luật sư và các chi phí khác liên quan đến vụ kiện.

Charlie Stadtlander, phát ngôn viên của NY Times, cho biết: “New York Times hài lòng với quyết định của thẩm phán ngày hôm nay. Đây là một tiền lệ quan trọng tái khẳng định rằng báo chí được bảo vệ khi họ tham gia thu thập tin tức thường xuyên để thu thập thông tin có tầm quan trọng sống còn đối với công chúng.”

Trump đã kiện tờ báo và cháu gái Mary Trump vào tháng 9 năm 2021, cáo buộc họ tham gia vào một "âm mưu quỷ quyệt" nhằm lấy được hồ sơ thuế bí mật cho bài báo, khi khuyến khích cháu gái của ông cung cấp cho họ các tài liệu thuế bí mật của Trump.

Tuy nhiên, Thẩm phán Reed viết trong phán quyết hôm thứ Tư rằng các lập luận của Trump “thất bại theo luật hiến pháp. Các tòa án từ lâu đã công nhận rằng các phóng viên có quyền tham gia vào các hoạt động thu thập tin tức thông thường và hợp pháp mà không sợ phải chịu trách nhiệm ngoài hợp đồng — vì những hành động này là cốt lõi của hoạt động được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất.”

Vịnh Hạ Long

RSF: Việt Nam đứng thứ 3 về hung thần đối với tự do báo chí.

Đài RFA: Văn bút Hoa Kỳ: Việt Nam đứng thứ sáu thế giới về bỏ tù nhà văn trong năm 2022.

TIN VN. Đề nghị Australia dừng lưu hành vật phẩm có hình ảnh 'cờ vàng'.

⚪ ---- Trump sẽ không đưa ra lời bào chữa nào trong vụ kiện hiếp dâm và phỉ báng của E. Jean Carroll chống lại ông, theo lời luật sư của ông nói với thẩm phán giám sát phiên tòa dân sự hôm thứ Tư. LS Joe Tacopina nói với Thẩm phán Lewis Kaplan rằng một chuyên gia không ra làm chứng để bào chữa cho Trump do vấn đề sức khỏe. Người duy nhất khác trong danh sách nhân chứng bào chữa là chính Trump, người hiện đang ở Scotland và dự kiến sẽ không tham dự phiên tòa.Luật sư của Carroll là Roberta Kaplan, cho biết cô hy vọng sẽ hoàn thành việc trình bày vụ kiện của mình vào giữa trưa thứ Năm (tức hôm nay 4/5/2023). Thẩm phán cho biết các cuộc tranh luận kết thúc có thể sẽ diễn ra vào thứ Hai 8/5/2023, rồi sẽ được đưa ra bồi thẩm đoàn thào luận vào ngày hôm sau.Mặc dù các luật sư của Trump không trình bày lý lẽ bào chữa, nhưng họ vẫn có thể sử dụng lời khai từ cuộc thẩm vấn chéo của Carroll và các nhân chứng khác trong phần tranh luận cuối cùng của họ. Carroll nói rằng cô đã bị Trump hãm hiếp trong một cửa hàng bách hóa ở thành phố New York vào giữa những năm 1990. Trong phần trình bày trước bồi thẩm đoàn hôm thứ Tư, Trump gọi cáo buộc này là "câu chuyện lố bịch, kinh tởm nhất."Trước đó vào thứ Tư, phiên tòa đã nghe từ cựu phóng viên tạp chí People, Natasha Stoynoff, người nói rằng Trump đã đẩy cô vào tường và bắt đầu hôn cô khi cô đến thăm Mar-a-Lago vào năm 2005 để viết một câu chuyện về kỷ niệm một năm ngày cưới của Donald và Melania Trump, ABC đưa tin. Cô ấy nói rằng Trump đã dụ cô ấy tránh xa các nhân viên, nói rằng ông ấy muốn cho cô ấy xem một "căn phòng thực sự tuyệt vời". Stoynoff cho biết cô đã cố đẩy Trump ra nhưng ông không dừng lại cho đến khi một quản gia bước vào phòng.Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy "xấu hổ và nhục nhã trước những gì đã xảy ra" và đã không lên tiếng cho đến khi đoạn băng khét tiếng Access Hollywood xuất hiện trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump. Đoạn băng, trong đó Trump khoe khoang về việc sờ soạng phụ nữ, đã được phát cho bồi thẩm đoàn nghe.Hôm thứ Ba, một người tố cáo khác, cô Jessica Leeds, cho biết Trump đã sờ soạng cô trên chuyến bay tới New York vào cuối những năm 1970 sau khi cô được tiếp viên hàng không mời đích thân tới ngồi cạnh ông trong khoang hạng nhất. "Không có cuộc trò chuyện nào. Nó giống như bất ngờ. Nó giống như một cuộc ẩu đả," Leeds làm chứng, theo AP. "Anh ấy cố hôn tôi, cố kéo tôi về phía anh ấy. Anh ấy chộp lấy ngực tôi và sờ. Cứ như thể anh ấy có 40 tỷ bàn tay vậy. Nó giống như một trận đấu giữa hai chúng tôi vậy." Cô ấy nói rằng cô ấy đã xoay sở để thoát ra và quay trở lại hàng ghế cuối phi cơ.⚪ ---- Donald Trump và ba đứa con lớn của ông tiếp tục gây khó dễ văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York. Trong một lá thư được đệ trình lên tòa vào tuần trước, Bộ tuyên bố rằng họ từ chối tuân thủ khám phá trong một vụ kiện gian lận đang diễn ra chống lại họ và Tổ chức Trump Organization. Bức thư tuyên bố rằng Trumps không chuyển email và các thông tin liên lạc khác và trích dẫn "sự sụt giảm không rõ nguyên nhân trong email của Ivanka Trump" là mối quan tâm chính - các email được chuyển từ Ivanka đã giảm từ mức trung bình 1.200 email mỗi tháng trong hơn trong chín tháng đầu năm 2014 đến 37 email mỗi tháng trong năm 2016.“Các bị cáo không chỉ không đưa ra bất kỳ phản hồi thực chất nào cho cuộc điều tra này mà còn không có tài liệu nào do cô Ivanka Trump đưa ra,” văn phòng Bộ Tư Pháp nói với Thẩm phán Arthur Engoron hôm Thứ sáu. Để trả lời bức thư, Engoron đang yêu cầu Trumps nộp bản khai có tuyên thệ nêu chi tiết cách họ đã tuân thủ khám phá cho đến nay. Ông cũng đặt ra hạn chót là ngày 12 tháng 5/2023 để gia tộc Trump nộp các tài liệu Bộ Tư Pháp muốn xem.⚪ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Tư nói rằng việc giảm chi phí cho công dân và gia đình Hoa Kỳ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, đồng thời thừa nhận "còn nhiều việc phải làm". Tại cuộc họp báo, Jean-Pierre nói tầm quan trọng của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) trong việc giảm lạm phát đang ở mức thấp nhất trong "gần hai năm". Cô cũng nhấn mạnh việc giảm giá xăng. Nói về quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, Jean-Pierre nhắc lại rằng ngân hàng trung ương là một tổ chức độc lập và Bạch Ốc không can thiệp vào các bước của nó.⚪ ---- Hãng hàng không United Airlines đã công bố hôm thứ Tư rằng hãng có kế hoạch thuê thêm 15.000 nhân viên vào cuối năm nay, phù hợp với số liệu của năm ngoái sau khi đã thuê thêm 7.000 người kể từ đầu năm 2023. Lý do vì sau đại dịch, hàng không đã phục hồi nhanh hơn dự kiến. United có kế hoạch thuê 2.300 phi công, trong khi công ty sẽ có gần 500 phi công nghỉ hưu trong năm nay.Phần lớn việc làm mới sẽ được tạo ra ở Chicago, 3.800 người, trong khi United cũng sẽ tuyển thêm hàng nghìn nhân viên mới ở Denver, Houston, Newark, New Jersey và San Francisco. Nhận xét về việc mở rộng, phần lớn tiếp theo có thể sẽ liên quan đến các kỹ thuật viên máy bay vì gần một nửa trong số họ đã đủ điều kiện nghỉ hưu.⚪ ---- Tiểu bang California đang tiến một bước gần hơn đến việc trả tiền bồi thường cho những cư dân Da đen có tổ tiên từ thời buôn bán nô lệ ở Mỹ. Ban đặc nhiệm bồi thường California (California Reparations Task Force) đã công bố các ước tính, cũng như phân tích phương pháp được sử dụng để xác định số tiền, hôm thứ Hai trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng sẽ diễn ra vào cuối tuần này.Về lý thuyết, một cư dân đủ điều kiện đã sống ở California cả đời và từ 71 tuổi trở lên có thể nhận được số tiền lên tới 1,2 triệu đô la. Theo CalMatters, nếu được chấp thuận, Ban đặc nhiệm sẽ thúc giục số tiền bắt đầu được giải ngân dưới hình thức “trả trước”. CalMatters viết rằng một cơ quan mới của tiểu bang sẽ cần được thành lập để phân phối tiền và xác định tính đủ điều kiện. Cơ quan đó cũng sẽ giúp người dân California da đen theo dõi dòng dõi của họ để xác nhận rằng họ đủ điều kiện nhận các khoản tiền bồi thường.⚪ ---- Một trong các triệu phú mới nhất của California đã từng vô gia cư mới 6 năm trước. Cô Lucia Forseth gần đây đã mua một vé số cào California 2023 tại tiệm Walmart ở Quận Contra Costa trong khi để xe thay dầu, và vé số cào này trúng giải cao nhất, theo lời các quan chức xổ số công bố hôm thứ Tư.“Tôi chỉ mua một vé,” Forseth nói với Ty Xổ số California. “Tôi đã nhắm mắt và chọn cái đó, và nó đã thắng! Lúc đầu tôi nghĩ mình đã giành được một vé miễn phí, nhưng tôi đã kiểm tra và nó cho biết tôi đã giành được 5 triệu đô la!”Cô Forseth kể rằng hồi năm 2017, cô là người vô gia cư. Năm nay cô nói dự định kết hôn và lấy bằng cao đẳng. Cô cũng cho biết cô dự định mua một ngôi nhà và sau đó đầu tư phần còn lại của số tiền thắng cược: “Bạn không bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội giành được nó. Nó chỉ là ngẫu nhiên. Là người vô gia cư chỉ 6 năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra với một người như mình.”⚪ ---- Thành phố bạn sống có thể là lý do đằng sau giấc ngủ ngon hoặc trằn trọc của bạn. Một nghiên cứu từ 360 bài đánh giá của U.S. News & World Report đã xếp hạng hai thành phố của California nằm trong số những nơi “tốt nhất” cho sức khỏe giấc ngủ, trong khi các thành phố khác ở California xếp hạng thấp trong danh sách.Nghiên cứu này so sánh 50 thành phố hàng đầu ở Hoa Kỳ về 5 yếu tố chính đo lường dựa trên sức khỏe giấc ngủ, bao gồm chất lượng không khí, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng, hoạt động thể chất và thời lượng giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu đã chỉ định tỷ lệ phần trăm có trọng số cho từng chỉ số trong số năm chỉ số chính để đạt 100%, với điểm số hoàn hảo đại diện cho thành phố “tốt nhất” để có giấc ngủ ngon.Các nhà nghiên cứu nhận thấy San Diego và San Jose xếp thứ 4 và thứ 9 về những nơi “tốt nhất” để có một giấc ngủ ngon. Fresno và Long Beach được coi là những nơi “tồi tệ nhất” đối với sức khỏe giấc ngủ. Hai thành phố vừa dẫn lần lượt xếp ở vị trí thứ 39 và 40.Các thành phố của California có tên trong danh sách "ngủ ngon":4th: San Diego9th: San Jose13th: Bakersfield25th: San Francisco31st: Oakland33rd: Sacramento34th: Los Angeles39th: Fresno40th: Long Beach⚪ ---- Thượng nghị sĩ tiểu bang California Dave Min (Dân Chủ, Quận Cam) phải đối mặt với tội nhẹ say rượu lái xe sau khi ông bị chặn lại vì lái xe không bật đèn pha và vượt đèn đỏ ở Sacramento, Caliofrnia. Cảnh sát tuần cảnh CHP đã nhận thấy chiếc Toyota Camry màu bạc của Min đang chạy gần Tòa nhà Nghị viện California không có đèn pha vào khoảng 10:20 giờ tối Thứ Ba.Cảnh sát chặn Min và thấy “các dấu hiệu và triệu chứng say rượu.” Thượng nghị sĩ bị bắt giữ sau khi cảnh sát xác định rằng TNS/TB Min đã vượt quá giới hạn pháp lý, theo CHP. Min đã bị truy tố vì tội nhẹ Lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên. Min bị đưa vào Nhà tù quận Sacramento và được thả vào sáng sớm thứ Tư. Min, đang vận động tranh 1 ghế trong Hạ viện Hoa Kỳ, đã xin lỗi trên mạng xã hội: “Quyết định lái xe đêm qua của tôi là vô trách nhiệm. Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm và không có lời bào chữa nào cho hành động của mình.”Min đại diện cho khu vực Thượng viện thứ 37 của California bao gồm Anaheim, Costa Mesa, Orange, Huntington Beach, Irvine, Newport Beach và Laguna Beach. Vào tháng 1/2023, Min tuyên bố tranh cử chiếc ghế trong Quốc hội hiện do Dân biểu Katie Porter nắm giữ, người đang tranh cử chiếc ghế Thượng viện Hoa Kỳ của Dianne Feinstein.⚪ ---- Nơi đẹp nhất tại California là thị trấn biển Big Sur. Nơi đẹp nhất tại Việt Nam là, nơi duy nhất vào được danh sách 55 nơi đẹp nhất thế giới, theo báo du lịch Travel and Leisure. Điều nghi nhận rằng báo này không xếp thứ tự đẹp nhất, nhì... đối với 55 nơi đẹp nhất này. Vịnh Hạ Long đẹp là chuyện được công nhận từ lâu rồi.Riêng Big Sur được mô tả là: đường bờ biển ngoạn mục, Big Sur có một khu rừng và bãi biển trải dài khoảng 90 dặm. Trong khu vực, du khách có thể nhìn thấy chim đại bàng California, các công viên địa phương tuyệt vời...Các nơi ở Hoa Kỳ vào được danh sách đẹp nhất thế giới này còn có: Công viên Quốc gia Zion ở Utah, Grand Canyon ở Arizona, công viên Acadia National Park ở Maine, dãy núi Great Smoky Mountains nối 2 tiểu bang North Carolina và Tennessee, và Công viên Quốc gia Hồ Crater ở Oregon.⚪ ----Hôm thứ Tư, trong World Press Freedom Day (Ngày Tự do Báo chí Thế giới) hàng năm lần thứ 30, các nhà báo trên toàn thế giới phải đối mặt với một môi trường làm việc ngày càng thù địch, theo "2023 World Press Freedom Index" (Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2023) của Reporters Without Borders (Tổ chức Phóng viên Không Biên giới - RSF).Christophe Deloire, tổng thư ký của tổ chức, cho biết báo chí thế giới phải đối mặt với một địa hình báo chí được đặc trưng bởi “sự thù địch ngày càng tăng đối với các nhà báo” và “sự hung hăng ngày càng tăng” từ các quan chức ở một số quốc gia.Báo cáo đã đánh giá quyền tự do báo chí ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, và phát hiện ra rằng môi trường báo chí là “tồi tệ” ở 7/10 quốc gia – và chỉ đạt yêu cầu ở 3/10 quốc gia. Điều này thể hiện rõ ở các quốc gia như Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới và hiện là quốc gia đông dân nhất, trượt từ “có vấn đề” xuống “rất tồi tệ,” tụt 11 bậc xuống vị trí thứ 161 sau sự kiểm duyệt của chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi.Dưới đây là những quốc gia có tự do báo chí cao nhất, dựa trên các chỉ số như an toàn, khung pháp lý, bối cảnh chính trị và bối cảnh kinh tế: 1. Na Uy. 2. Ireland. 3. Đan mạch. 4. Thụy Điển. 5. Phần Lan. 6. Hoà Lan. 7. Litva. 8. Estonia. 9. Bồ Đào Nha. 10. Đông TimorTrong 3 quốc gia hung thần báo chí của thế giới, may mắn Việt Nam đứng hạng 3, không đàn áp bằng Bắc Hàn và Trung Quốc. Ba vị trí cuối cùng chỉ thuộc về các quốc gia châu Á: Việt Nam (thứ 178), nổi tiếng về săn lùng các phóng viên và nhà bình luận độc lập; Trung Quốc (thứ 179), nơi giam giữ nhiều nhà báo nhất thế giới và là một trong những nước xuất cảng nội dung tuyên truyền lớn nhất; và, không có gì ngạc nhiên, Bắc Hàn hạng bét về tự do báo chí (thứ 180).⚪ ----Đài Á Châu Tự Do RFA loan tin rằng trong phúc trình Chỉ số về tự do của người viết năm 2022, tổ chức Văn bút Hoa Kỳ (PEN America) xếp Việt Nam đứng thứ sáu thế giới với 16 nhà văn, nhà báo đang bị cầm tù và đứng thứ 10 trong danh sách các quốc gia cần quan tâm với 27 người đang bị hiểm nguy. “Chính phủ Việt Nam tiếp tục đàn áp giới bất đồng chính kiến, đặc biệt tập trung vào việc kiểm soát quyền truy cập phương tiện truyền thông xã hội của công chúng và mở rộng khả năng của chính phủ để có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân,” Văn bút Hoa Kỳ trình bày trong báo cáo công bố ngày 27/4 vừa qua.⚪ ----Theo VnExpress. Việt Nam kiên quyết phản đối công ty Australia phát hành vật phẩm có hình ảnh "cờ vàng" và đề nghị dừng lưu hành. "Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh 'cờ vàng', cờ của một chế độ đã không còn tồn tại", Phó phát ngôn Bộ ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời báo chí hôm nay khi được hỏi về phản ứng trước việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh "cờ vàng". Bà Hằng nói thêm đây là động thái hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đã trao đổi với phía Australia, đề nghị dừng lưu hành các vật phẩm có hình ảnh "cờ vàng", đồng thời không để xảy ra sự việc tương tự trong tương lai.---- HỎI 1: Dân chủ nhất Châu Á là Đài Loan?ĐÁP 1: Đúng thế. Đài Loan là quốc gia dân chủ nhất ở châu Á và dân chủ thứ 10 trên thế giới, theo tường trình của nhóm nghiên cứu thị trường Visual Capitalist. Trong báo cáo có tiêu đề"The State of Democracy Around the World" ("Tình trạng dân chủ trên toàn thế giới") được công bố vào ngày 24/4 và dựa trên Democracy Index Report (Báo cáo Chỉ số Dân chủ) mới nhất củaEuropean Intelligence Unit (Đơn vị Tình báo Châu Âu), Na Uy được liệt kê là quốc gia dân chủ nhất thế giới với số điểm 9,81, tiếp theo là New Zealand là 9,61, Iceland là 9,52, Thụy Điển là 9,39, Phần Lan là 9,29, Đan Mạch là 9,28, Thụy Sĩ là 9,14, Ireland là 9,13, Hoà Lan là 9,0 và Đài Loan ở vị trí thứ 10 trên thế giới là 8,99. Điều này có nghĩa là Đài Loan là quốc gia dân chủ nhất ở châu Á, với các đối thủ kinh tế Nhật Bản và Nam Hàn xếp sau với tỷ lệ lần lượt là 8,33 và 8,03.Ở hạng mục Đông Á và Châu Đại Dương, Đài Loan đứng thứ hai, chỉ sau New Zealand. Ở vị trí cuối cùng là Myanmar với số điểm là 0,74. Bắc Triều Tiên, Lào và Trung Quốc cũng kém điểm với số điểm cực kỳ thấp lần lượt là 1,08, 1,77 và 1,94. Còn Việt Nam? Có nói ra cũng vậy.Chi tiết:---- HỎI 2: Phân nửa giới trẻ Nam Hàn không muốn con của họ học ở Nam Hàn?ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò ý kiến của công ty nghiên cứu thị trường Ipsos, một nửa thanh niên Nam Hàn không muốn con họ đi học ở đây. Công ty Ipsos đã thăm dò ý kiến của 2.798 người ở độ tuổi 20s tại Đan Mạch, Đức, Nhật Bản, Nam Hàn và Mỹ, và phát hiện ra rằng 49,6% thanh niên Nam Hàn không muốn con cái họ trải qua cùng một hệ thống giáo dục mà họ phải chịu đựng, so với 39,5% cảm thấy như vậy. ở Nhật Bản, 31,1% ở Đức, 29,3% ở Đan Mạch và 26,5% ở Hoa Kỳ.Chi tiết: