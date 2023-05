Thế giới đang hình thành hai khối chống nhau

Vào ngày 16/4/2023: Tổng Thống Putin gặp bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tại Mạc Tư Khoa cho thấy Bắc Kinh gia tăng cùng với Mạc Tư Khoa trong ngoại giao như một nỗ lực để làm suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ và các nước Tây Phương. Trong khi đó tại Nhật Bản, hội nghị G– 7 của các bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ, Ý, Đức, Pháp, Anh, Gia Nã Đại và Nhật Bản, cảnh báo rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho những ai giúp Nga trong cuộc chiến Ukraina và đề nghị một mặt trận thống nhất đối phó với Trung Quốc.

Cuộc chiến Ukraina đã hình thành khối thứ ba “Phi Liên Kết” bao gồm các quốc gia lớn như Ấn Độ, Ba Tây, Nam Phi, Ba Tư, một số quốc gia Đông Nam Á và một số quốc gia Hồi Giáo ở Trung Đông và Ả Rập…để tránh cảnh “Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”. Đặc biệt khối Hồi Giáo đoàn kết lại, điều mà cách đây 12 năm không ai tin nổi. Đó là sự hòa giải giữa Ả Rập Sê– út, Ba Tư và Syria. Quả thật cuộc chiến Ukraina đã tạo ra chuyển biến lớn về chính trị trên toàn thế giới. Vào ngày 24/4/2023, Tổng Thư Ký LHQ nói rằng nguy cơ xung đột giữa các cường quốc toàn cầu ở mức cao lịch sử và Ngoại Trưởng Lavrov cảnh báo thế giới đang ở vào ngưỡng cửa nguy hiểm hơn thời kỳ Chiến Tranh lạnh.

Trong khi đó mặt trận Bakhmut giống như trận Cổ Thành Quảng Trị năm nào. Ukraina quyết tâm cố thủ còn Nga thì quyết tâm giành vị trí chiến lược này. Thương vong của cả hai bên lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Theo The Telegraph ngày 22/4/2023, Nga chiếm gần hết Bakhmut và đang tiến gần đến chiếm trọn thành phố mà Ô. Zelensky nói rằng bằng mọi giá phải tử thủ để làm tiêu hao sinh lực của Nga hầu tiến hành cuộc đại phản công vào mùa xuân hay mùa hè.

Giữa tình hình rối beng và vô cùng hiểm nguy của thế giới, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những sự kiện nổi bật trong Tháng Tư như sau:

– Ngày 2/4/2023: Ả Rập Sê– út sẽ mời Tổng Thống Assad của Syria tham dự Thượng Đỉnh Liên Đoàn Ả Rập tổ chức vào ngày 19/5/2023. Trước đây Ả Rập Sê– út đã mua của Mỹ 600 hỏa tiễn Tow gửi cho phiến quân chống lại chính quyền của Tổng Thống Assad và nói rằng mọi thỏa hiệp vể Syria chỉ hình thành với điều kiện Ô. Assad phải ra đi. Nhưng nay thì lại vui vẻ bắt tay nhau. Đúng là mọi chuyện trên đời đều vô thường, biến dịch. –

– AP ngày 2/4/2023: Ả Rập Sê– út sẽ cắt giảm 500,000 thùng dầu thô mỗi ngày khiến giá dầu khắp thế giới có thể gia tăng và giúp cho túi tiền của Ô. Putin và gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ. Ô. Joe Biden muốn giá săng dầu giảm để hy vọng ở thêm một nhiệm kỳ nữa giữa lúc lạm phát tăng cao.

– AP ngày 5/4/202: Để tránh phản ứng từ Bắc Kinh, chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy đã tiếp Bà Thái Anh Văn tại Thư Viện Ronald Reagan ở Nam California.

– The Week ngày 6/4/2023: Tại Bắc Kinh, Ả Rập Sê– út và Ba Tư đã đồng ý phục hồi các chuyến bay giữa hai nước, tái tục thương mại song phương và chuẩn bị mở lại tòa đại sứ và lãnh sự qua trung gian hòa giải của Trung Quốc.

– Tổng Hợp ngày 7/3/2023: Do sự hòa giải giữa Ả Rập Sê– út và Ba Tư, một phái đoàn của Ả Rập Sê– út sẽ tới Thủ Đô Sanaa của Yemen vào tuần tới để tìm kiếm thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn với lực lượng phiến quân Houthi, qua đó chấm dứt cuộc xung đột chín năm ở quốc gia này (2014– 2023). Trong cuộc nội chiến này, Hoa Kỳ đã thành lập bộ chỉ huy để cố vấn cho Ả Rập Sê– út tấn công Houthi và ủng hộ tổng thống Saleh.

– USA Today ngày 8/4/2023: Thẩm phán tối cao Clarence Thomas (Da Đen) đang gặp rắc rối vì đã nhận những chuyến du lịch sa hoa trên du thuyền yacht và quà biếu từ tỷ phú Harlan Crow vốn là người đóng góp nhiều cho Đảng Cộng Hòa. Các nghị sĩ quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ yêu cầu chủ tịch Tối Cao Pháp Viện mở cuộc điều tra về việc làm phi đạo đức và vi phạm luật pháp tại Tối Cao Pháp Viện.

Thẩm phán tối cao là lương tâm của quốc gia mà không giữ được trong sạch thì quốc gia hết thuốc chữa rồi. Thế mới hay tiền bạc có sức mạnh vô biên có thể xuyên thủng bất cứ nơi nào dù nơi đó là quyền lực tối cao hay tối linh, tối thượng.

– Insider ngày 11/4/202: Cựu Tổng Thống Donald Trump gọi Chủ Tịch Tập Cận Bình là một người đàn ông thông minh và không một ai ở Hollywood có vẻ đẹp và đầu óc như vậy để đóng vai ông nếu dựng thành phim.

– AFP ngày 12/4/2023: Chủ Tịch Tập Cận Bình nói rằng quân đội phải tăng cường huấn luyện cho một trận chiến thật sự. Ô. Tập Cận Bình cũng chỉ trích Mỹ đã sử dụng bốn căn cứ quân sự tại Phi Luật Tân trong đó có một căn cứ gần Đài Loan. Một nhà nghiên cứu về quân sự có bài viết trên Business Insider nói rằng nếu nổ ra cuộc chiến Hoa– Mỹ ở Eo Biển Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ mất tới 900 phi cơ chiến đấu và cả hai sẽ thiệt hại nặng nề (chứ không dễ như cuộc chiến Iraq, A Phú Hãn và Ukraina).

– Insider ngày 12/4/2023: TNS Lindsey Graham tán chuyện và cười nói với Thái Tử của Ả Rập Sê– út– người mà trước đây ông gọi là kẻ sát nhân loạn trí và sẽ không bao giờ làm việc với ông này.

Đúng như lời nói châm biếm của cổ nhân xưa, “Miệng quan trôn trẻ”. Miệng của các ông bà chính trị gia giống như trẻ con ị lúc nào không biết. Lúc trước để kiếm điểm ta đây là đạo đức đã lên án Thái Tử Salman. Nay có thể vì tiền lại cười cười nói với ông Thái Tử giàu nhất thế giới này. Còn Ô. Macron ở bên Pháp, sau khi khen ngợi Ô. Putin, bị phê bình quá, bèn quay qua công kích Ô. Putin… thì đúng là “Miệng quan trôn trẻ”. Trên đời này, nhiều khi chúng ta nhiệt tình ủng hộ và bầu cho một người lãnh đạo mà chúng ta nghĩ là “tốt”, cuối cùng lại là kẻ đạo đức giả, chỉ vì lợi ích cá nhân (giữ ghế) chứ không vì lý tưởng.

– The Independent ngày 12/4/2023: Một bà mẹ 40 tuổi ở North Carolina đã bắn chết ba con nhỏ sau đó quay súng tự sát.

Chưa hiểu nguyên do nào đưa đến thảm kịch đau lòng này? Khi quá nghèo khổ hay lâm bước đường cùng người ta có khuynh hướng tự sát. Cái chết đã được lựa chọn như là một giải pháp để chấm dứt vĩnh viễn khổ đau. Ôi đời là bể khổ mênh mông!

– Reuters ngày 12/4/2023: Tòa đại sứ của Ba Tư ở thủ đô Ả Rập Sê-út đã mở lại sau 7 năm đóng cửa.

– AFP ngày 12/4/2023: Tổng Thống Pháp Macron nhấn mạnh rằng là đồng minh của Mỹ không có nghĩa là chư hầu (vassal) của Mỹ. Trước đó Ô. Macron nói rằng Âu Châu không phải là kẻ đi theo Mỹ hay Trung Quốc hay dính líu vào bất kỳ sự căng thẳng nào giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Macron này đi theo con đường “Quyền lợi của Pháp là trên hết” giống như Ô. Trump nói, “America First”.

– USA Today ngày 12/3/2023: Một đám cháy bùng phát dữ dội tại trại nuôi bò sữa South Fork Dairy Farm , Texas đã thiêu sống 18,000 con bò bị nhốt trong chuồng khiến không chạy thoát ra ngoài được.

Thật thảm thương cho những con bò hiền lành hiến sữa cho chúng ta và nhất là cho trẻ em.

– AP ngày 14/4/2023: Tổng thống Ba Tư đọc diễn văn– điều chưa từng có tại cuộc tập họp kỷ niệm hằng năm ủng hộ nhóm chiến binh Hamas đang cai trị Giải Đất Gaza.

Khi Ba Tư can dự vào vấn đề Palestines, chắc chắn giải đất này sẽ đổ máu vì Do Thái không cho phép bất cứ ai, kể cả Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc can dự vào vấn đề độc lập của Palestine.

– Bloomberg News ngày 24/4/2023: Trong một cuộc họp báo chung tại Bắc Kinh, hai ngoại trưởng Đức và Trung Quốc đã có những phát biểu mích lòng nhau. Bà ngoại trưởng Đức nói rằng bất cứ sự thay đổi nguyên trạng của Đài Loan là không thể chấp nhận được và tạo ra tình thế khủng khiếp toàn cầu. (Ý nói Hoa Lục không nên thống nhất Đài Loan mà giữ nguyên trạng cho dù Hoa Kỳ có đổ vũ khí vào đây để biến đảo này thành căn cứ quân sự để kiềm chế Hoa Lục). Còn ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng cả thế giới phải tôn trọng Đài Loan là lãnh thổ bất cả phân ly của Trung Hoa. Sau chuyến công du này, bà ngoại trưởng Đức nói rằng bà choáng váng vì Trung Hoa là đối thủ có sức mạnh quy mô chứ không phải là người hợp tác hay cạnh tranh thương mại.Theo Business Insider ngày 17/4/2023, Đài Loan khó lòng chống trả Hoa Lục để chờ Mỹ nhảy vào cho dù được NATO cung cấp vũ khí như trường hợp của Ukraina.

– AP ngày 15/4/2023: Việt– Mỹ đồng ý tăng cường mối liên hệ nhân chuyến công du của Ngoại Trưởng Tony Bliken trong nỗ lực tìm kiếm thêm đồng minh để đối phó với Hoa Lục. Ô. Blinken cũng tham dự lễ động thổ xây dựng tòa đại sứ mới ở Quận Cầu Giấy. Hiện nay có khoảng 30,000 sinh viên Việt du học tại Mỹ, đóng góp một tỷ Mỹ Kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

– Kyiv Independent ngày 15/4/2023; Sau khi viếng thăm Bắc Kinh, Tổng Thống Lula của Ba Tây nói rằng Hoa Kỳ nên ngưng khuyến khích chiến tranh và bắt đầu đàm phán hòa bình. Theo Ukrainska Pravda ngày 6/4/2023, Tổng Thống Ba Tây Lula da Silva đề nghị Ukraina nhường Bán Đảo Crimea (Crưm) cho Nga để đổi lấy hòa bình. Trong khi đó theo The Telegrahp, Pháp đang cùng Trung Quốc lập kế hoạch bí mật chấm dứt cuộc chiến Ukraina.

– WHIO 7 ngày 16/4/2023: Nổ súng kinh hoàng tại Dadeville, Alabama. Ít nhất 6 xác chết của trẻ vị thành niên nằm trên đất và 20 người bị thương sau khi có cuộc cãi vã của đám trẻ trong buổi tiệc sinh nhật.

Đi dự tiệc sinh nhật với bạn bè lại đem súng theo. Cãi vã một chút, tự ái nổi lên, rút súng bắn chết bạn. Ôi thảm họa súng đạn làn tràn trong giới trẻ…nước Mỹ hết thuốc chữa. Rồi theo Fox News cùng ngày, vài trăm thanh thiếu niên tràn vào khu trung tâm Thành Phố Chicago, đập phá kính xe, tấn công khách bộ hành khiến khách du lịch kinh hoảng chạy trốn giữa tiếng đạn réo.

– Business Insider ngày 17/4/2023: Bà bộ trưởng tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen nói rằng cấm vận Nga có thể tổn hại tới đồng Mỹ Kim vì Ba Tư và Trung Quốc sẽ tìm đồng tiền khác để thay thế. Vào ngày 22//2023, Business Insider cho biết, Hoa Lục tuyên bố sẽ không cần xe hơi của Mỹ nữa, điều này sẽ gây tổn hại cho hãng Ford và GM (General Motor). Khi hai nước thù nghịch với nhau, lập tức ảnh hưởng tới thương mại và kinh tế.

– Business Insider ngày 17/4/2023: Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) nói rằng năm năm nữa Hoa Lục sẽ là người lèo lái phát triển kinh tế toàn cầu lớn nhất, đóng góp 22.6% cho tổng số phát triển toàn cầu, trong khi Mỹ là 11.3%.

– AP ngày 17/4/2023: Ngoại Trưởng Nga Lavrov thăm Ba Tây và hội kiến với Tổng Thống Lula da Silva, cám ơn Ba Tây đã cùng Trung Quốc mưu tìm việc chấm dứt thù hận tại Ukraina, điều gây bực bội cho Kyiv và Tây Phương và tạo ra phản ứng mạnh mẽ nơi Hoa Kỳ. Ba Tây từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraina vì coi như Ba Tây tham chiến trong khi Ba Tây chỉ muốn có hòa bình. Ba Tây phát triển bang giao với Hoa Lục, Âu Châu và Hoa Kỳ nhưng cũng mở rộng cửa cho Nga.

– CBS News ngày 17/4/2023: Một cặp vợ chồng Ấn Độ đã tự chế một máy chém tự chặt đầu mình, đầu rơi xuống lửa để hiến tế thần linh. Lửa được coi như vật linh thiêng của Ấn Độ Giáo.

Các đạo thờ Thần Linh không tôn thờ trí tuệ đều hết sức mê tín, cực đoan và đi đến hủy hoại thân thể để hiến tế Thần Linh.

– Tổng Hợp ngày 18/4/2023: Sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại Trưởng Tony Blinken nhằm gia tăng hơn nữa sự hợp tác Việt-Mỹ trong khi Hoa Kỳ đang dồn hết nỗ lực để thành lập một liên minh toàn cầu chống lại Trung Hoa thì Bắc Kinh đã có lời bình luận như sau: “Trung Quốc không phản đối bất cứ các nước khác cải thiện quan hệ, nhưng không nên lấy mục tiêu nhằm vào nước thứ ba. Miễn là Mỹ thiện chí, thực sự ủng hộ Việt Nam phát triển, không tư lợi trong hợp tác, không gây nguy hại tới hoà bình và ổn định khu vực, thì Trung Quốc sẽ hoan nghênh. Nếu không, không những không có lợi cho Việt Nam, mà còn ảnh hưởng tới an ninh và phát triển của cả khu vực."

Bất cứ một sự hợp tác nào của Việt Nam với Âu Châu, Nhật Bản hay Hoa Kỳ mà đe dọa nền an ninh của Trung Quốc thì Việt Nam sẽ trở thành một “Ukraina thứ hai” và trận chiến biên giới 1979 sẽ tái diễn. Không có con sư tử hay con cọp nào chịu sự đe dọa của một con khác. Nếu đe dọa tới an nguy của nó thì nó hay kẻ thù phải chết hoặc cả hai phái chết. Đó là quy luật sinh tồn của các con vật mạnh như hùm, beo, sư tử.

Hiện nay Việt Nam đang phải chịu áp lực rất lớn từ Mỹ và Trung Quốc. Không biết chính sách ngoại giao “Lăng ba vi bộ”, “đu giây” hoặc ngả nghiêng trước cơn bão của cây tre… có qua nổi giai đoạn khó khăn này không?

– Yahoo News ngày 18/4/2023: Vụ Dominion kiện Fox News đã kết thúc khi Fox News chịu trả 787.7 triệu Mỹ Kim để Dominion bãi nại.

– ABC News ngày 19/4/2023: Một thanh niên 34 ở Bowndoin, Main ngày ra tù được mẹ đón đưa về ở nhà một người bạn, đã dùng súng bắn chết bố mẹ và hai người bạn.

Đây là một vụ thảm sát vô tiền khoáng hậu. Có lẽ cậu con trai này là kẻ thù của hai ông bà kiếp trước nay đầu thai lại làm con, giết hai người để báo thù. Rồi theo Insider ngày 20/4/2023, một hung thủ ở Texas đã dùng khẩu súng trường AR-15 bắn chết gia đình năm người hàng xóm trong đó có em bé 8 tuổi chỉ vì ông bà hàng xóm này năn nỉ hung thủ đừng tập bắn súng sau nhà vì có em bé đang ngủ.

Hành vi này là hành vi của quỷ chứ không phải người.

– Fox News ngày 20/4/2023: Một người đàn ông ở Hartford, Connecticut máu me đầy mình, lái xe chở theo xác của người tình tới sở cảnh sát để thú tội. Anh ta nói rằng anh đã đâm cô này 25 nhát dao vì phản bội.

Ôi ái dục nam nữ mà mới đây GH. Francis của Vatican nói rằng nó là “món quà của Thượng Đế” (it is a gift of God) đôi khi lại trở thành thảm họa đâm chém, giết hại nhau. Bao nhiêu chính trị gia tăm tiếng của Hoa Kỳ vào tù hoặc ô danh vì “món quà của Thượng Đế” này. Trong khi đó Đức Phật lại nói rằng ái dục là cội nguồn của khổ đau, nó kết chặt tình nghĩa vợ chồng nhưng nó cũng là liều thuốc độc để vợ chồng ly tán hoặc thù hận, ngoại tình.

– Tổng Hợp ngày 20/4/2023: Ô. Dmitry Medvedev – phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga tuyên bố Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Bắc Hàn nếu Nam Hàn viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Dưới áp lực của Mỹ, Nam Hàn buộc phải cung cấp vũ khí cho Ukraina. Đúng là cuộc chiến Ukraina đã tạo nguy cơ đại chiến toàn cầu. Nam Hàn có đối thủ nguy hiểm là Bắc Hàn, nay thâm thù thêm với Nga thì mệt cầm canh.

– Yahoo news ngày 23/4/2023: Thống Đốc Newsom của California đã phải gửi vệ binh quốc gia tới San Francisco để phối hợp với lực lượng an ninh tại đây để đối phó với cuộc khủng hoảng buôn bán và chuyển vận ma túy của các băng đảng tại thành phố này. Theo Fox News, những vụ giết người tại thành phố này đã tăng 83% từ đầu năm tới Tháng Ba.

Mỹ còn không dẹp nổi các băng đảng ma túy thì đừng có phê phán các quốc gia khác về tệ nạn ma túy.

– The Hill ngày 23/4/2023: Nga lên án việc Hoa Kỳ không cho báo chí Nga vào Mỹ để tường thuật ngày Bộ Trưởng Ngoại Giao Lavrov chủ tọa phiên họp của Hội Đồng Bảo An LHQ và hứa sẽ không bao giờ tha thứ chuyện này.

Căng thẳng Nga– Mỹ đã lên tới mức hận thù, cấm đoán cả báo chí tới làm nhiệm vụ.

– Insider ngày 24/4/2023: Hoa Kỳ đã tiêu 877 tỷ Mỹ Kim cho quốc phòng năm 2022 gấp 10 lần các quốc gia lớn trên thế giới cộng lại. Trong khi đó Nga chi tiêu 86 tỷ, Trung Quốc 292 tỷ.

– Insider ngày 28/4/2023: Hoa Lục bắt đầu xây dựng lại một căn cứ quân sự tại Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) khiến gây lo ngại thêm một đồng minh nữa của Mỹ sẽ ngả về phía Trung Quốc.

Thời sự

– Đào Văn Bình

(California, 1/5/2023)