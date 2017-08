Mỹ: Hội Bất Vụ Lợi Chích Ma Túy Cứu Nhiều Dân Nghiện Để Bảo Đảm Không Ai Chết Vì Dùng Thuốc Quá Liều

Theo báo Washington Post, có một cơ sở bất vụ lợi “ở đâu đó trong một thành phố Hoa Kỳ” trong vòng 3 năm qua đã làm điều bất hợp pháp như là nơi người ta chích ma túy, lấy kim châm sạch, và có người bảo đảm họ không dùng quá liều (OD).“Địa điểm không được phép này” nằm trong một “khu vực thành thị không được tiết lộ” được lưu ý đến trong một bài báo được đăng trên tạp chí American Journal of Preventive Medicine, cho thấy rằng những nơi như thế là một phần của toàn bộ chiến lược “giảm tai hại” trong việc sử dụng ma túy.Nhà dịch học Alex Kral nói rằng cơ sở bất vụ lợi đến với ông để nhờ soạn tài liệu, và ông nói rằng ông đã không được yêu cầu bỏ địa điểm này bởi vì bài báo trên tạp chí hay Đại Học UC San Diego, là những chỗ chấp nhận tất cả hoạt động đó.Cơ sở nói trên, hoạt động 6 giờ một ngày và 5 ngày một tuần, chỉ để điều trị những người mà công nhân được biết là nghiện. Theo bài báo, hơn 100 người sử dụng trong thời gian 2 năm đã tự chích 2,600 lần – các loại ma túy sử dụng gồm heroin, meth, thuốc giảm đau có toa, và cocaine. Kral cho biết kể từ khi cơ sở mở cửa, 4 người đã được cứu sống do uống thuốc quá liều bởi nhân viên điều trị bằng thuốc naloxone.Trong khi các tác giả viết rằng nghiên cứu cho thấy các cơ sở chích được giám sát cắt giảm nhiều vụ tử vong do dùng thuốc quá liều, giảm nguy cơ bệnh HIV và những bệnh khác từ việc chia xẻ ống chích, và giảm tội phạm liên quan tới ma túy, các nhóm chấp hành luật pháp và cộng đồng thì thận trọng.