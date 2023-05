Tình trạng khẩn cấp đã được ban ra tại thị trấn Virginia Beach vào tối Chủ nhật khi một cơn lốc xoáy dữ dội tràn qua thành phố, khiến từ 50 đến 100 ngôi nhà bị hư hại.

.

- Lốc xoáy dữ dội làm hư từ 50 đến 100 ngôi nhà ở Virginia Beach

- Trump xin tòa xử: vụ cô Carroll kiện là tòa xử sai (mistrial)

- Có phải Fox News sa thải Tucker Carlson một phần vì Carlson ủng hộ Putin và chỉ trích Ukraine?

- FDIC tịch thu Ngân hàng First Republic Bank và bán phần lớn cho JPMorgan Chase

- Joe Biden sẽ đón Tổng Thống Philippines tuần này, sẽ tăng viện trợ quân sự chống TQ.

- Ukraine: Lính thiện nguyện Hoa Kỳ Cooper “Harris” Andrews tử trận ở Bakhmut

- Ukraine: đã đẩy lùi quân Nga một số khu vực thành phố Bakhmut

- Vatican dàn xếp “sứ mệnh hòa bình bí mật” để chấm dứt cuộc chiến Nga ở Ukraine

- 1 đoàn tàu chở hàng bị gài bom, trật bánh trên đường rầy ở Bryansk, miền đông Nga.

- Nga: liên tục tấn công Ukraine.

- Hòa tiễn Nga bắn, làm 34 người bị thương ở quận Pavlograd ở miền đông Ukraine

- 2 vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Berdiansk do Nga chiếm đóng, nằm trên bờ biển Azov

- Zelensky: xin thế giới không tha thứ cho bất kỳ hành động khủng bố nào của Nga.

- 2 công ty quốc phòng Ukraine ký 3 hợp đồng với công ty sản xuất máy bay không người lái Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ

- Đội tuyển Judo quốc gia Ukraine tẩy chay Giải vô địch Judo thế giới vì có võ sĩ Nga

- Phóng viên truyền thông của Fox News: sa thải Tucker Carlson sẽ tốt vì các đài sẽ biết sợ, không dám loan tin vịt nữa.

- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) Biden có thể “chiến thắng vang dội” vào năm 2024.

- Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ Nam Carolina Tim Scott sẽ ứng cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024

- Thổ Nhĩ Kỳ: giết xong trùm Nhà nước Hồi giáo Abu Hussein al-Qurashi ở Syria.

- Bắc Hàn chỉ trích thỏa thuận giữa Mỹ, Nam Hàn: coi chừng tói "bờ vực chiến tranh nguyên tử".

- G7 kêu gọi các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách "có trách nhiệm"

- Cứu hơn 700 con chó ra khỏi một trại nuôi chó con ở Iowa

- Los Angeles: bắt 13 người đã trộm hàng triệu đô la từ thẻ EBT của cư dân có thu nhập thấp

- Quận Los Angeles: rớt 1 phi cơ nhỏ, 1 người chết.

- TIN VN. Thế giới Di động sa thải 13.000 người.

- HỎI 1: Dân Nhật đa số lo ngại sự lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ nguy hiểm? ĐÁP 1: Đúng thế, 70% lo ngại.

- HỎI 2: Dân Mỹ hút thuốc thấp kỷ lục? ĐÁP 2: Đúng vậy, chỉ còn 1/9 người Mỹ hút.

.

QUẬN CAM (1/5/2023) ---- Cựu luật sư bào chữa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Joe Tacopina, trong một bức thư gửi lên tòa án liên bang Manhattan vào đầu ngày thứ Hai 1/5/2023, đã yêu cầu tòa phán là "phiên tòa sai lạc" (mistrial) đối với vụ án dân sự do Jean Carroll, một phóng viên cáo buộc Trump cưỡng hiếp, khởi xướng.

"Một phiên tòa sai nên được chấp thuận vì Tòa án đã đánh giá sai bằng chứng có lợi cho Nguyên đơn [Carroll], củng cố lời khai của Nguyên đơn, cho phép Nguyên đơn làm chứng rằng Bị cáo [Trump] có hai bàn luật sư tại phiên tòa trong khi liên tục cấm Bị cáo làm rõ hồ sơ một cách công bằng," theo Tacopina. Cô Carroll đã kiện Trump vì cáo buộc hiếp dâm, xảy ra vào giữa những năm 1990s và vì tội phỉ báng. Trump đã bác bỏ cáo buộc gọi bà là kẻ nói dối.

.

⚪ ---- Có phải Fox News sa thải Tucker Carlson một phần vì Carlson ủng hộ Putin và chỉ trích Ukraine? Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch được cho là đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 3/2023—chỉ vài tuần trước khi Tucker Carlson, nhà phê bình hàng đầu của Fox News, phản đối sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến chống lại Nga của Ukraine, bị sa thải.

.

Thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện của 2 người vẫn chưa đầy đủ, nhưng họ không thảo luận trực tiếp về Carlson, theo báo Semafor đưa tin — và vẫn chưa rõ liệu cuộc gọi có liên quan gì đến việc Carlson bị sa thải hay không. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine đã nhiều lần làm chỉ trích Fox News vì các bình luận thân Nga của Carlson. Zelensky gần đây cũng đã tổ chức một cuộc gọi với con trai của Murdoch và người thừa kế rõ ràng, Giám đốc điều hành Fox Corp. Lachlan Murdoch, theo báo trên đưa tin.

.

.

⚪ ---- Các nhà điều hợp đã tịch thu Ngân hàng First Republic Bank và bán phần lớn cho JPMorgan Chase hôm thứ Hai 1/5/2023 sau khi ngân hàng cho vay có trụ sở tại San Francisco này trở thành ngân hàng lớn thứ ba của Hoa Kỳ sụp đổ trong năm nay. First Republic Ban đã bị Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang FDIC tiếp quản sau khi ngân hàng này đứng trước bờ vực phá sản trong hai tháng qua sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB: Silicon Valley Bank) vào tháng 3/2023. Hôm thứ Hai, 84 chi nhánh của Ngân hàng First Republic Bank sẽ mở cửa trở lại với tư cách là các chi nhánh của JPMorgan tại 8 tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ sau khi các nhà quản lý ước tính rằng JPMorgan sẽ phải chi ra khoảng 13 tỷ đô la để bù đắp các khoản lỗ của Ngân hàng First Republic Bank.

.

Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Hai, JPMorgan Chase cho biết họ đã “mua lại phần lớn đáng kể” tài sản của Ngân hàng First Republic Bank, bao gồm khoảng 173 tỷ đô la cho vay và 30 tỷ đô la chứng khoán. Công ty cũng cho biết họ sẽ bảo vệ khoảng 92 tỷ đô la tiền gửi của Ngân hàng First Republic Bank, nhưng các cổ đông trước đây của ngân hàng hiện đã bị xóa sổ. Cuộc khủng hoảng đại diện cho vụ đổ vỡ ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ sau vụ sụp đổ của Washington Mutual năm 2008. Có 3 trong số 4 vụ đổ vỡ lớn nhất hàng đầu khác hiện đã xảy ra trong hai tháng qua khi Ngân hàng First Republic Bank, SVB và Ngân hàng Signature Bank rơi vào tình trạng hỗn loạn làm rung chuyển nền kinh tế Hoa Kỳ.

.

⚪ ---- Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thị trấn Virginia Beach vào tối Chủ nhật khi một cơn lốc xoáy dữ dội tràn qua thành phố, khiến từ 50 đến 100 ngôi nhà bị hư hại. Các video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các chủ nhà trú ẩn bên trong, khi cơn lốc xoáy quét qua khu vực ven biển, để lại sự tàn phá hàng loạt sau đó.

.

.

Trong một bản tin cập nhật khẩn cấp, thành phố Virginia Beach cho biết một trung tâm giải trí sẽ đóng cửa hôm thứ Hai để phục vụ cư dân bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy. Các đội dọn dẹp của thành phố đã bắt đầu dọn dẹp các mảnh vỡ trên đường công cộng lúc 8 giờ sáng. Hiện chưa có thương tích nào được báo cáo.

.

.

⚪ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đón Tổng Thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tới Bạch Ốc trong tuần này, dự kiến sẽ tiết lộ các sáng kiến kinh tế và quân sự mới giữa hai nước. Theo các quan chức, Hoa Kỳ đang hướng tới tăng cường quan hệ an ninh sau những lo ngại gia tăng về các hành động mới nhất của Trung Quốc. Chính quyền Biden được cho là đang lên kế hoạch chuyển vũ khí cho Manila, bao gồm ba máy bay C-130 và các tàu tuần tra bổ sung, trong nỗ lực cải thiện năng lực của lực lượng vũ trang Philippines.

.

Các quan chức cho biết Washington cũng đặt mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước, vì nước này sẽ công bố phái đoàn thương mại của Mỹ tới Philippines, cùng với khoản đầu tư vào tài chính công và tư nhân, trị giá 3 tỷ USD, nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng cho các khoáng sản quan trọng.

.

⚪ ---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai rằng các cuộc tấn công trong đêm ở Ukraine đã làm hư tất cả các mục tiêu được chỉ định và đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra. Bộ nói rằng đợt tấn công nhắm vào khu liên hợp công nghiệp quân sự của Ukraine và làm gián đoạn việc sản xuất đạn dược, vũ khí và thiết bị quân sự cho quân đội Ukraine. Bộ nói, các hỏa tiễn Nga đã phá hủy một kho đạn ở Kharkov. Trước đó, Tổng tư lệnh quân lực Ukraine Valery Zaluzhny cho biết quân Ukraine đã đánh chặn 15 trong tổng số 18 hỏa tiễn hành trình được phóng đi trong đêm.

.

⚪ ---- Có 34 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễna của Nga vào quận Pavlograd ở miền đông Ukraine, theo Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Serhiy Lysak cho biết hôm thứ Hai. Không có tử vong được biết đến tại thời điểm này. Lysak nói thêm rằng cuộc tấn công trong đêm đã làm hư hại một cơ sở công nghiệp, cũng như gần 100 đối tượng dân sự. Ông cho biết Ukraine đã bắn hạ 7 quả rocket nhắm vào khu vực này.

.

⚪ ---- Một đoàn tàu chở hàng đã bị trật bánh sau khi một thiết bị nổ phát nổ trên đường rầy ở Bryansk Oblast, miền đông nước Nga, theo Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết hôm thứ Hai. Theo RIA Novosti, đoàn tàu chở nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Bogomaz cho biết đầu máy và 7 toa xe bị trật bánh và không có thương vong. Chưa có thông tin về một nghi phạm hoặc động cơ phá hoại.

.

⚪ ---- Tư lệnh bộ chiến Ukraine Oleksandr Syrskyi viết hôm thứ Hai trên Telegram của Trung tâm truyền thông quân sự Ukraine, rằng Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga ra khỏi một số khu vực của Bakhmut trong một cuộc phản công. Syrskyi tái khẳng định rằng "giao tranh dữ dội" vẫn đang diễn ra trong khu vực. Tuy nhiên, bất chấp nhiều cuộc tấn công của Nga, "nỗ lực của kẻ thù nhằm chiếm giữ các vị trí của chúng tôi đã không thành công," theo ông. Vị chỉ huy này chia sẻ rằng mặc dù phía Nga đang "tổn thất nặng nề", nhưng họ dường như đang "liên tục đẩy" lính Nga vào trận chiến. Tuy nhiên, quân Nga đã không thể "kiểm soát thành phố", theo ông kết luận.

.

⚪ ---- Vatican đang tham gia vào một “sứ mệnh hòa bình bí mật” nhằm cố gắng chấm dứt cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine, theo Đức Giáo Hoàng Francis hôm 30/4 sau chuyến thăm Budapest: “Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Hiện tại có một nhiệm vụ nhưng nó vẫn chưa được công khai. Khi nó được công khai, tôi sẽ tiết lộ nó." Giáo hoàng từ chối bình luận khi được hỏi liệu ông đã thảo luận về "sáng kiến hòa bình" với Thủ tướng Hungary Viktor Orban hay đại diện của Giáo hội Chính thống Nga (ROC) hay chưa.

.

⚪ ---- Lính thiện nguyện Hoa Kỳ Cooper “Harris” Andrews đã tử trận khi chiến đấu bên cạnh quân đội Ukraine ở Bakhmut, tỉnh Donetsk, theo nhà báo kiêm nhà làm phim tài liệu Jake Hanrahan viết trên Twitter hôm 30/4. Nhà báo cho biết Cooper, 26 tuổi, từng là lính TQLC Mỹ và đã tình nguyện giúp đỡ Ukraine: “Anh là một phần của Quân đoàn Nước ngoài và sau đó là Ủy ban Kháng chiến. Anh bị quân Nga phục kích khi đang bảo vệ những người di tản.” Cộng đồng Mặt trận Bình dân (The Popular Front ), trong đó cả Andrews và Hanrahan đều là thành viên, nói rằng họ “không biết Andrews ở ngoài đó và bị sốc trước tin này.”

.

⚪ ---- Hai vụ nổ đã xảy ra tại thành phố Berdiansk do Nga chiếm đóng, nằm trên bờ biển Azov, theo Vladimir Rogov, một thành viên của hội đồng do Nga thành lập quản lý khu vực. Rogov cho biết các vụ nổ xảy ra ở các nơi khác nhau của thành phố, đồng thời lưu ý rằng thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau. Thành phố này nằm ở tỉnh Zaporizhia của Ukraine, cũng là nơi có Nhà máy điện hạt nhân (NPP) Zaporizhia, lớn nhất châu Âu thuộc loại này.

.

⚪ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Nga rằng thế giới sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động khủng bố nào. Ông cảm ơn các đối tác toàn cầu đã viện trợ để tăng khả năng phòng thủ của Ukraine, trong đó có Đan Mạch, Slovenia, Tây Ban Nha, Đức, Hoa Kỳ, Hoà Lan, Ý và Croatia. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết bảo vệ các giá trị chung và thực hiện các thỏa thuận quốc phòng nhằm ngăn Nga kéo dài chiến tranh ở Ukraine và khôi phục hòa bình.

.

⚪ ---- Hai công ty quốc phòng Ukraine đã ký 3 hợp đồng với công ty sản xuất máy bay không người lái Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ trưởng Công nghiệp Ukraine Oleksandr Kamishin dẫn đầu. Việc ký kết diễn ra tại triển lãm công nghệ hàng không và hàng không quốc tế Teknofest 2023 ở Istanbul.Kamishin nói rằng “các hợp đồng mới mang lại cho Ukraine doanh thu xuất khẩu và vũ khí thế hệ tiếp theo”. Ông cũng bày tỏ sẵn sàng “tạo điều kiện giải quyết mọi khó khăn và trở ngại quan liêu để tiếp tục mở rộng hợp tác với công ty Baykar Avia Ventures,” mà ông tin là rất quan trọng đối với các công ty Ukraine nhằm tăng năng lực sản xuất các thiết bị quân sự quan trọng.⚪ ---- Đội tuyển Judo (Nhu Đạo) quốc gia Ukraine cho biết họ sẽ tẩy chay Giải vô địch Judo thế giới sắp tới ở Qatar sau khi Liên đoàn Judo Quốc tế bỏ qua khuyến nghị của Ủy ban Olympic Quốc tế và cho phép các vận động viên Nga có liên hệ với quân đội Nga tham gia giải đấu. Giải vô địch dự kiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 5/2023 và danh sách các võ sĩ judo Nga, nhiều người trong số họ là quân nhân và mang cấp bậc sĩ quan, đã xuất hiện trên trang web của Liên đoàn Judo Quốc tế vào ngày ghi danh cuối cùng.Vitaliy Dubrova, huấn luyện viên trưởng đội judo Ukraine, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Suspilne Sport vào ngày 30/4 rằng đội judo Ukraine sẽ tẩy chay giải vô địch: "Thật không may, đồng rúp của Nga đã thắng. Hầu như tất cả các vận động viên trong danh sách của Nga đều có liên kết với các cơ cấu quyền lực hoặc thuộc về CSKA (Câu lạc bộ thể thao trung ương Nga) hoặc Rosgvardiya (Vệ binh quốc gia Nga). Có rất nhiều bức ảnh trên Internet cho thấy họ mặc quân phục, chụp ảnh với (Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey) Shoigu khi nhận giải thưởng.”⚪ ---- Phóng viên truyền thông của Fox News, Howard Kurtz, đã đề cập đến việc sa thải Tucker Carlson của mạng Fox News hôm Chủ nhật, nói rằng tình trạng hỗn loạn tin tức truyền hình cáp trong tuần qua hy vọng sẽ dẫn đến một "kết quả đáng giá" - đó là những người dẫn chương trình hàng đầu sẽ được kiểm tra và phải kiểm tra thực tế thường xuyên hơn [để không loan tin vịt như Carlson].“Bức tranh lớn được đặt ra sau vụ sa thải ở Fox và CNN là liệu chúng ta có đang bước vào một kỷ nguyên mới trong đó một số giới hạn được áp đặt đối với những gì mà ngay cả những người dẫn chương trình nổi tiếng nhất cũng có thể nói hay không,” Kurtz nói trong chương trình Chủ nhật của mình, MediaBuzz. “Ban quản lý của tất cả các đài có nhiều khả năng sẽ kiềm chế những tài năng hàng đầu của họ và phải kiểm tra thực tế hơn là mạo hiểm làm xấu mặt hoặc kiện tụng vì loan tải thông tin bịa đặt hay sai lệch. Điều đó, nếu nó xảy ra, có thể chỉ là một kết quả đáng giá.”⚪ ---- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) hôm Chủ nhật nói Tổng thống Biden, người đã khởi động tái tranh cử vào tuần trước, có thể “chiến thắng vang dội” vào năm 2024. Sanders, người đã tranh cử với Biden trong cuộc đua năm 2020, cho biết “không có gì bí mật” khi ông và Biden “có quan điểm khác biệt lớn”, nhưng nhấn mạnh rằng ông nghĩ Biden là lựa chọn rõ ràng cho cử tri trong bối cảnh chính trị hiện tại.“Chúng ta sống trong một quốc gia nơi bạn có một đảng chính trị lớn, Đảng Cộng hòa, nơi mà nhiều người - không phải tất cả, nhưng nhiều người trong ban lãnh đạo của họ thậm chí không tin vào dân chủ, họ duy trì huyền thoại rằng Trump đã thắng trong cuộc bầu cử vừa qua. Họ đang cố ngăn mọi người bỏ phiếu. Họ đang cố gắng từ chối quyền kiểm soát cơ thể của phụ nữ,” Sanders nói trên “State of the Union” của CNN.

“Nếu bạn tin vào nền dân chủ, bạn muốn thấy nhiều người bỏ phiếu hơn chứ không phải ít người bỏ phiếu hơn, tôi nghĩ sự lựa chọn là khá rõ ràng. Và sự lựa chọn đó là Biden,” anh ấy nói.

.

⚪ ---- Thượng nghị sĩ Cộng hòa từ Nam Carolina Tim Scott dự kiến sẽ chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 vào ngày 22/5/2023. Trong một sự kiện chính trị ở Charleston, Nam Carolina hôm Chủ nhật, Scott đã thông báo trước về lịch trình sẽ đưa ra một thông báo "quan trọng" vào cuối tháng 5.

.

Scott nói với các phóng viên: "Hãy nói với bạn bè của bạn. Hãy tham dự. Chúng tôi sẽ có một thông báo quan trọng và bạn sẽ muốn có mặt ở đó". Mặc dù thượng nghị sĩ chưa xác nhận chiến dịch, nhưng ông đã thành lập một ủy ban thăm dò và có thể thấy một đoàn làm phim đang thu thập tài liệu quảng cáo video cho những gì mà giới truyền thông địa phương coi là các bước tiến tới tranh cử chính thức.

.

Với khoảng 2% ủng hộ trên toàn quốc, đảng viên Cộng hòa Da đen duy nhất tại Thượng viện đứng sau những ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis. Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley trước đó đã xác nhận bà cũng sẽ tranh cử tổng thống.

.

⚪ ---- Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã giết thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Hussein al-Qurashi ở Syria. Abu al-Hussein là Caliph (Giáo Chủ) thứ tư của Nhà nước Hồi giáo nắm quyền lãnh đạo sau cái chết của thủ lĩnh trước đó là Abu al-Hasan vào tháng 11/2022. Cá nhân này đã bị Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi từ lâu với sự phối hợp của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Cuộc đột kích diễn ra ở thị trấn Jandaris phía bắc Syria, do các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát trong đêm.

.

⚪ ---- Bắc Hàn hôm thứ Hai chỉ trích thỏa thuận tuần trước giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn về khả năng đáp trả nguyên tử trong khu vực, khẳng định rằng họ đang leo thang căng thẳng đến "bờ vực chiến tranh nguyên tử". KCNA dẫn lời nhà phân tích an ninh Bắc Hàn Choe Ju Hyon: "Cái gọi là Tuyên bố Washington đang đẩy tình hình ở bán đảo Triều Tiên đến bờ vực của một cuộc chiến tranh nguyên tử."

.

Hoa Kỳ và Nam Hàn đã đạt thỏa thuận mới về khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp Bắc Hàn tấn công. Bình luận về thông tin này, Bắc Hàn nhấn mạnh rằng "mục tiêu bá quyền nham hiểm mà Mỹ theo đuổi là biến toàn bộ Nam Hàn thành tiền đồn chiến tranh nguyên tử lớn nhất ở Viễn Đông và sử dụng hiệu quả nó để đạt được chiến lược thống trị thế giới."

.

⚪ ---- Nhóm Bảy quốc gia tiên tiến G7 hôm Chủ nhật đã kêu gọi các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI một cách "có trách nhiệm", khi họ tìm cách khai thác các công nghệ đang phát triển nhanh chóng như AI bot ChatGPT đồng thời giảm thiểu các lo ngại về quyền riêng tư và các rủi ro khác.

.

Với dữ liệu là một thành phần quan trọng trong thương mại và phát triển AI, các bộ trưởng công nghệ và kỹ thuật số G-7 cũng đã đồng ý sau cuộc họp kéo dài hai ngày ở miền đông Nhật Bản để thiết lập một thỏa thuận quốc tế nhằm tăng cường luồng dữ liệu đáng tin cậy tự do xuyên biên giới quốc gia.

.

Nhóm bày tỏ sự phản đối "việc lạm dụng và lạm dụng AI để làm suy yếu các giá trị dân chủ, đàn áp quyền tự do ngôn luận và đe dọa việc thụ hưởng các quyền con người", dường như phản ánh mối lo ngại đối với các quốc gia như Trung Quốc, nơi giám sát hàng loạt công nghệ cao được cho là được sử dụng để chống lại nhóm dân tộc nhất định. (ám chỉ TQ dùng AI để siết chặt dân thiểu số ở Tây Tạng và Tân Cương.)

.

.

⚪ ---- Hơn 700 con chó đã được giải cứu khỏi một trại nuôi chó con ở Iowa và được trao cho các trung tâm bảo vệ động vật trên toàn quốc, bao gồm một trung tâm ở Studio City (quận Los Angeles), để giúp những chú chó con tìm được một ngôi nhà vĩnh viễn. Trong số 700 con chó được giải cứu, 53 con đã được chuyển đến Wagmor Pets Dog Rescue ở Studio City, nơi sẽ tổ chức một sự kiện nhận nuôi vào Chủ nhật để vinh danh Ngày Quốc gia Nhận nuôi một Nơi trú ẩn cho Thú cưng.

.

Melissa Bacelar của Wagmor Pets Dog Rescue nói: “Khoảng 30 nhóm cứu hộ đã tham gia. Chúng tôi là nhóm duy nhất đến từ California.” Bacelar cho biết những con chó đã được giải cứu khỏi một trong những trại nuôi chó con lớn nhất ở Trung Tây. Chúng sẽ được làm sạch và kiểm tra sơ bộ trước khi chuyển đến nhà nuôi dưỡng. Quá trình nhận nuôi có thể bắt đầu chỉ sau vài ngày. Nếu bạn cư ngụ ở Los Angeles và muốn nuôi 1 chó con, hãy liên lạc: Wagmor Pets Dog Rescue (https://www.wagmorpets.org/).

.

⚪ ---- Cảnh sát Los Angeles đã bắt 13 người đã trộm hàng triệu đô la từ những cư dân có thu nhập thấp ở Nam California, bằng cách sử dụng nhu liệu đọc trộm thẻ gắn nơi máy ATM để rút tài khoản phúc lợi điện tử (EBT: electronic benefit transfer). Thẻ EBT cho phép người tham gia thanh toán thực phẩm bằng các phúc lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP: tên cũ là food stamp, phiếu thực phẩm).

.

Vào ngày 25/4, cảnh sát bố ráp 1 tổng hành dinh của bọn lừa đảo và trộm cắp danh tính cư trú tại một nhà nghỉ Van Nuys trên dãy nhà 4700 của Đại lộ Sepulveda. Cảnh sát đã tịch thu các thiết bị đọc số thẻ, đầu đọc thẻ, một số lượng lớn thẻ và tài liệu nhận dạng giả cùng 36.062 đô la tiền mặt. Nhóm này bị cáo buộc đã đánh cắp hàng triệu đô la mỗi tháng từ người dân California bằng tài khoản EBT. Bất kỳ ai có thông tin về vụ này hoặc các nghi phạm khác được yêu cầu gọi cho Thám tử Casciani theo số 818-374-9420. Muốn mật báo ẩn danh xin gọi Crime Stoppers: 1-800-222-8477.

.

⚪ ---- Quận Los Angeles: rớt 1 phi cơ nhỏ, 1 người chết. Các nhà chức trách đang điều tra vụ tai nạn của 1 phi cơ nhỏ, một động cơ đâm vào sườn núi ở Beverly Crest vào tối thứ Bảy khiến người duy nhất trên phi cơ thiệt mạng. Không lưu đã xin Sở cứu hỏa Los Angeles giúp xác định vị trí chiếc máy bay đã mất tích vào khoảng 8 giờ tối thứ bảy.

.

Sương mù dày đặc khiến việc tìm kiếm bằng máy bay không thể thực hiện, nên hơn chục lính cứu hỏa đã tiến hành cuộc tìm kiếm chiếc phic ơ kéo dài ba giờ đồng hồ, mới thấy gần khu 3500 của Beverly Glen Terrace. Phi cơ rơi xuống một sườn đồi dốc gần một bể nước lớn và gần một số ngôi nhà, khiến người dân sợ hãi. Chiếc phi cơ này là kiểu Cessna Skyhawk C172 với số đuôi máy bay N575ND.

.

---- TIN VN. Thế giới Di động sa thải 13.000 người. Theo Báo Tiền Phong. Cuối quý I năm nay, số lượng nhân viên của Thế giới Di động là hơn 68.000 người, giảm gần 6.000 người so với thời điểm đầu năm. Trước đó, trong quý IV/2022, Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tương đương 4% nhân sự. Lợi nhuận thấp nhất từ trước đến nay. Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động vừa công bố báo cáo tài chính quý I. Trong kỳ, doanh thu MWG đạt hơn 27.105 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 21 tỷ đồng, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,3% về còn 19,2%.

.

---- HỎI 1: Dân Nhật đa số lo ngại sự lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ nguy hiểm?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, 70% lo ngại. Công chúng Nhật Bản lo ngại về việc sử dụng chatbot AI đang lan rộng nhanh chóng, với 69,4% kêu gọi quy định chặt chẽ hơn về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, một cuộc thăm dò của Kyodo News cho thấy hôm Chủ nhật. Kết quả này được đưa ra khi các quốc gia đang thảo luận về sự cần thiết của các tiêu chuẩn quốc tế để ngăn chặn việc lạm dụng các công nghệ mới nổi như ChatGPT, vốn làm dấy lên lo ngại về việc thu thập trái phép dữ liệu cá nhân.

Chi tiết:

https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/30/national/japan-regulating-ai-bots-survey/

.

---- HỎI 2: Dân Mỹ hút thuốc thấp kỷ lục?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, chỉ còn 1/9 người Mỹ hút. Theo dữ liệu khảo sát của chính phủ công bố hôm thứ Năm, việc hút thuốc lá ở Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại vào năm ngoái, với 1 trong 9 người trưởng thành nói rằng họ hiện đang hút thuốc. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tăng lên khoảng 1 trên 17 người trưởng thành.

Chi tiết:

https://www.amny.com/news/survey-u-s-smoking-rate-hits-all-time-low/

.

.