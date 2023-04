Ngày mai là tròn 48 năm, ngày Sài Gòn sụp đổ (30/4/1975-30/4/2023). Thống Đốc tiểu bang Michigan phổ biến bản tuyên bố ngày 30/4/2023 là ngày "Fall of Saigon/Black April Remembrance Day" (Ngày Tưởng niệm Sài Gòn thất thủ/Tháng 4 Đen).

- Thống Đốc tiểu bang Michigan tuyên bố ngày 30/4/2023 là ngày "Fall of Saigon/Black April Remembrance Day" (Ngày Tưởng niệm Sài Gòn thất thủ/Tháng 4 Đen).

- Ron DeSantis đã nổi nóng, mất bình tĩnh khi bị báo chí hỏi về thời DeSantis bị tố hành hạ tù nhân ở Vịnh Guantanamo

- Texas: bắn chết 5 người rồi trốn

- Wisconsin: cựu công tố Daniel Steffen bị tòa xử có tội vì bí mật tự quay phim vui sex với 2 cô, trong đó 1 cô tố cáo phải phục vụ sex Steffen để được cứu cho án nhẹ hơn trong 1 vụ hình sự.

- Tổng thống Nam Hàn: Nam Hàn có khả năng kỹ thuật để chế tạo vũ khí nguyên tử trong vòng 1 năm, nhưng không làm như thế vì nhiều lợi ích khác.

- Trump ôm, vỗ về người phụ nữ bị tù về bạo loạn điện Capitol 6/1. Cô này đòi xử tử cựu PTT Pence và các dân cử ngày 6/1/2021

- Trump đưa ra thuyết âm mưu: bầu cử 2024 sẽ rất "tuyệt vời" vì Cộng Hòa sẽ thắng

- Thống đốc Sevastopol: kho xăng cảng Crimea bị cháy, nghi là hỏa tiễn không người lái Ukraine bắn xuống

- Ukraine báo động nhiều nơi Nga sẽ không kích.

- Ukraine: ít nhất 190.040 lính Nga đã bị Ukraine "thanh lý". Trong 24 giờ, đã xóa sổ 580 lính Nga, 3 xe tăng Nga, 21 hỏa tiễn hành trình của Nga.

- Biệt kích Ukraine huấn luyện chèo xuồng kayak để vượt sông Dnipro tái chiếm Kherson.

- Bộ trưởng Ngoại giao Latvia: Liên Âu nên bắt đầu sớm đàm phán để Ukraine gia nhập trước cuối năm nay.

- Antytila, ban nhạc pop/rock nổi tiếng người Ukraine, sẽ tái chiếm để trình diễn hòa nhạc ở Crimea vào năm 2024, bắt đâu bán vé

- Ukraine: đã xong chuẩn bị, bây giờ sẵn sàng phản công chống lại quân Nga.

- Putin chỉ thị: phản ứng của chính quyền Nga đối với các biện pháp trừng phạt phải nhanh chóng và rõ ràng.

- Putin ký thành luật: đưa ra án tù chung thân cho tội phản quốc.

- Nga sẽ ngừng công bố số liệu thống kê về dầu, khí đốt cho đến ngày 1 tháng 4/2024.

- Vợ của Chánh án Tòa Tối cao John Roberts đã kiếm được 10,3 triệu đô la tiền hoa hồng khi móc nối các hãng luật.

- Đức Giáo hoàng Francis thăm Hungary, kêu gọi đón nhận những người nhập cư và nhìn xa hơn chủ nghĩa dân tộc.

- Fox News vắng Tucker Carlson: giảm khán giả, thua cả đài MSNBC. Người xem Newsmax tăng 3 lần.

- Bộ trưởng Hải quân Mỹ: lo ngại về hỏa lực tầm xa chính xác của TQ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

- Philadelphia, Pennsylvania: nổ súng, 3 người chết và 1 người khác bị thương.

- Năm 2022: có 504 người đi bộ bị xe đụng chết ở California, tăng 10% so với 2019. Florida đông thứ hai với 443 người chết, Texas thứ ba với 368 người.

- Quận Cam: 2 người chơi vé số cào, thắng 6 triệu đô, vé mua ở Irvine trúng 5 triệu đô, vé mua ở Santa Ana trúng 1 triệu đô.

- Quận Cam: bắt Phuong Tran và Tien Tran sau khi khám xét khu trồng cần sa.

- HỎI 1: Có phải 3/4 học sinh trung học Mỹ không ăn sáng hàng ngày? ĐÁP 1: Đúng vậy, trong năm 2021.

- KÝ ỨC: Ngày mai là tròn 48 năm, ngày Sài Gòn sụp đổ (30/4/1975-30/4/2023).

QUẬN CAM (VB-29/4/2023) ---- Thống Đốc tiểu bang Michigan phổ biến bản tuyên bố ngày 30/4/2023 là ngày "Fall of Saigon/Black April Remembrance Day" (Ngày Tưởng niệm Sài Gòn thất thủ/Tháng 4 Đen). Toàn văn dịch như sau.

30/04/2023: Ngày Tưởng Niệm Sài Gòn Thất Thủ

30 Tháng Tư, 2023



XÉT RẰNG, ngày 30 tháng 4 năm 2023, đánh dấu kỷ niệm 48 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và bắt đầu cuộc di cư của hàng triệu người Việt Nam ra khỏi Việt Nam sau khi thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975; Và,



XÉT RẰNG, đối với nhiều người Việt Nam và Cựu chiến binh đã trực tiếp tham chiến và những người Mỹ gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch đầy đau thương và mất mát sinh mạng của người Mỹ, người Việt Nam và Đông Nam Á; Và,



XÉT RẰNG, hơn 58.000 người đã thiệt mạng và 304.000 người bị thương trong tổng số 2,59 triệu người đã phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam; cứ mười người Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam thì có một người trở thành nạn nhân chiến tranh; Và,



XÉT RẰNG, các lực lượng vũ trang Nam Việt Nam đã mất 275.000 binh sĩ và nhiều người khác bị thương, cùng với một số thương vong không xác định của công dân Việt Nam; Và,



XÉT RẰNG, bắt đầu từ năm 1975, và kéo dài đến giữa thập niên 1990, nhiều làn sóng người tị nạn Việt Nam bắt đầu rời Việt Nam; gần 800.000 người đã liều mạng trên những chiếc thuyền nhỏ, nguy hiểm để đến các trại tái định cư ở Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines trước khi cuối cùng được tái định cư tại Hoa Kỳ; Và,



XÉT RẰNG, để phục vụ cộng đồng của họ và thịnh vượng ở Mỹ, người Mỹ gốc Việt đã thành lập các khu thương mại dành cho người Mỹ gốc Việt lâu đời và thịnh vượng trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cả ở phía đông nam Quận Oakland và Tây Michigan; Và,



XÉT RẰNG, hơn 25.000 người Việt hiện đang sinh sống tại Michigan; Và,



XÉT RẰNG, chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ Chiến tranh Việt Nam, kể cả hoàn cảnh của những người tị nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc là một ví dụ mạnh mẽ về các giá trị tự do và dân chủ như thế nào;



VÌ VẬY, NGAY BÂY GIỜ, tôi, Gretchen Whitmer, thống đốc tiểu bang Michigan, tuyên bố ngày 30 tháng 4 năm 2023 là Ngày Tưởng niệm Sài Gòn thất thủ/Tháng 4 Đen ở Michigan.



Bản văn gốc:

https://www.michigan.gov/whitmer/news/proclamations/2023/04/30/april-30-2023-fall-of-saigon-remembrance-day

⚪ ---- Lại nổ súng. Cảnh sát trưởng Quận San Jacinto Greg Capers cho biết một nghi phạm đã bỏ trốn sau khi 5 người, trong đó có một đứa trẻ 8 tuổi, bị bắn chết tại một ngôi nhà ở Cleveland, Texas. Cảnh sát thấy xác các nạn nhân vào tối thứ Sáu sau khi nhận được báo cáo khoảng 11:30 giờ tối giờ địa phương.

.

Capers cho biết nhiều người đã bị bắn xung quanh nơi cư trú. Hai trong số các nạn nhân được tìm thấy đang nằm đè lên 2 đứa trẻ còn sống sót. Theo cảnh sát, có 10 người trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Các nạn nhân có độ tuổi từ 8 đến khoảng 40, Capers nói với các phóng viên vào sáng thứ Bảy. Danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được biết. Cảnh sát trưởng cho biết ông tin rằng các nạn nhân đến từ Honduras. Cleveland cách Houston khoảng một giờ về phía đông bắc.

.

⚪ ---- Báo Milwaukee Journal Sentinel đưa tin, cựu công tố viên Daniel Steffen của Quận Burnett, Wisconsin đã bị tòa xử có tội trong tuần này vì bí mật quay phim các cuộc gặp gỡ tình dục của anh mà không có sự đồng ý của bạn tình. Steffen hiện phải đối mặt với hơn 10 năm tù giam và khoản tiền phạt lên tới 30.000 đô la sau khi bị kết 3 tội đại hình về các hình ảnh khỏa thân.

.

Hồi năm 2020, các nhà điều tra đã phát hiện ra một loạt video trên iPad của Steffen mô tả các cảnh làm tình riêng biệt với hai phụ nữ, nhưng cả 2 cô đều nói với chính quyền rằng họ không đồng ý ghi hình lại. Các nhà điều tra nói một nhân chứng đã báo cáo rằng một trong 2 cô khai rằng cô đã quan hệ tình dục với Steffen để đổi lấy một hình phạt nhẹ hơn trong một vụ án hình sự chống lại cô.

.

⚪ ---- Khi đến thăm Israel vào thứ Năm 27/4/2023, Ron DeSantis đã mất bình tĩnh sau khi bị hỏi về một phần đời mà DeSantis có vẻ muốn cho quên đi. Thống đốc Florida lúc đó đang họp báo tại Bảo tàng Khoan dung (Museum of Tolerance) ở Tây Jerusalem thì một phóng viên hỏi ông về lời của một cựu tù nhân Vịnh Guantanamo rằng DeSantis đã chứng kiến cảnh tù nhân này bị ép phải ăn trong khi tuyệt thực, theo Insider.

.

“Không, không, tất cả chuyện đó là BS. Hoàn toàn là BS,” DeSantis nói, lắc đầu dữ dội (ghi chú: BS là tiếng chửi thề). “Bạn có thực sự tin rằng đó là đáng tin cậy? Là… hồi năm 2006, tôi là sĩ quan cấp dưới, anh thật lòng cho rằng họ sẽ nhớ đến tôi sao?” DeSantis cao giọng nói trước khi buộc tội phóng viên đang cố gắng “thổi phồng” một “câu chuyện đã được sắp đặt trước”.

.

Năm 2006, DeSantis là trung úy Hải quân, được chỉ định đến Vịnh Guantanamo, cơ sở giam giữ của Hoa Kỳ bị buộc tội khét tiếng vì chứa chấp một chương trình tra tấn quy mô lớn trong Cuộc chiến chống khủng bố, khi đang làm việc với tư cách là Thẩm phán trong Hải quân (vì DeSantis tốt nghiệp đại học Luật Harvard). Nhiều nhân chứng đã cáo buộc DeSantis ngồi ở hàng ghế đầu trước những hành động tàn ác đã gây ra tại căn cứ.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã ôm bị cáo ngày 6 tháng 1 tại một quán ăn trong một chiến dịch tranh cử vào tối thứ Năm 27/4/2023, gọi người phụ nữ, người đã ngồi tù vì hành động của mình trong vụ tấn công Điện Capitol và muốn cựu Phó Tổng thống Mike Pence bị xử tử vì tội phản quốc, là "tuyệt vời."

.

Sự xuất hiện diễn ra cùng ngày Pence làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang trong khuôn khổ cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Jack Smith về những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và giữ cho ông ta nắm quyền.

.

Cô Micki Larson-Olson, một người ủng hộ thuyết âm mưu QAnon, người nói rằng cô ấy coi Trump là "tổng thống thực sự", đã bị kết án vào năm 2022 vì tội xâm nhập bất hợp pháp vào khu đất của Điện Capitol. Vào tối thứ Năm, cô gặp Trump lần đầu tiên tại Red Arrow Diner ở Manchester.

.

Vào ngày 6 tháng 1, Larson-Olson đã trèo lên giàn giáo được dựng cho lễ nhậm chức của Joe Biden và đứng vững khi cảnh sát cố gắng áp giải đi; sau đó cô đã khoe khoang trên mạng xã hội và trong một cuộc phỏng vấn rằng phải có 6 cảnh sátn mới có thể bắt cô . Larson-Olson nói với NBC News rằng cô "hoàn toàn không hối hận" về hành động của mình ngày hôm đó.

.

Larson-Olson nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ hôm thứ Sáu 28/4/2023: “Điều tiếc nuối duy nhất của tôi là tôi đã không mạnh mẽ hơn, rằng tôi không thể cầm cự được lâu hơn." Cô nói rằng cô đã nói với các cảnh sát rằng họ sẽ phải bắn cô để đưa cô ấy ra khỏi khu vực. Larson-Olson cho biết cô đã nói với các cảnh sát: “Các người có thể bắn chết tôi, vì tất cả những gì tôi quan tâm là tôi sẽ không bước xuống những bậc thang mẹ kiếpnày”.

.

Không phải riêng Mike Pence có tội, cô nói. Larson-Olson cho biết cô tin rằng các thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu xác nhận cuộc bầu cử tổng thống của Biden nên bị xử tử.

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng cuộc bầu cử năm 2024 sẽ rất "tuyệt vời" và đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng "ở những nơi mà bạn không nghĩ là có thể thắng được." Ông nói rằng ông phải "lấy lại Bạch Ốc" sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ tái tranh cử, thiết lập một cuộc đua tổng thống năm 2020 lặp lại.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với RSBN, Trump nói rằng mối quan hệ của ông với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un "khởi đầu rất khó khăn" và ban đầu nó "có lẽ khó chịu một cách nguy hiểm". Ông tuyên bố ghi công cho sự thành công của Thế vận hội mùa đông Pyeongchang do Bắc Hàn và Nam Hàn đồng tổ chức, đồng thời lặp lại cáo buộc rằng Băc Hàn sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh nguyên tử nếu cựu Tổng thống Barack Obama tại vị thêm một năm nữa. (ghi chú: Obama kết thúc nhiệm kỳ năm 2016, sau đó là tới Trump. Thực tế, năm 2017 nếu Bắc Hàn tấn công thì tấn công ai? Bắc Hàn tấn công Nhật hay Mỹ để làm gì? Và không sợ phản công?)

.

⚪ ---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol cho biết Nam Hàn có thể có "nền tảng kỹ thuật" cho vũ khí nguyên tử trong vòng một năm. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng sẽ có "nhiều giá trị và lợi ích khác nhau mà chúng ta phải từ bỏ nếu chúng ta sở hữu vũ khí nguyên tử."

.

Nam Hàn cam kết không phát triển vũ khí nguyên tử trong Tuyên bố Washington mà Yoon đã ký với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để đổi lấy sự bảo vệ của Hoa Kỳ trong trường hợp Bắc Hàn tấn công nguyên tử. Trong một bài phát biểu tại Trường Harvard Kennedy trong chuyến công du Hoa Kỳ, Yoon cho biết tuyên bố này là phiên bản nâng cấp của Hiệp ước phòng thủ chung năm 1953. Ông cảnh báo: “Vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn không ở đâu xa nhưng mối nguy hiểm đang ở ngay trước mặt chúng ta và theo một cách rất cụ thể”.

.

⚪ ---- Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev hôm thứ Bảy cho biết đám cháy tại một kho lưu trữ nhiên liệu ở thành phố cảng Crimean đã được khống chế. Ông cho biết đám cháy đã được dập tắt trên diện tích 1.000 mét vuông và không có thương vong. Ông nói thông tin sơ bộ chỉ ra nguyên nhân cháy có thể là quân đội Ukraine đã phóng ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Vụ cháy kho nhiên liệu chỉ là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine.

.

⚪ ---- Chính phủ Ukraine hôm thứ Bảy đã đưa ra một cảnh báo về phi đạn Nga cho cư dân của các khu vực Sumy và Chernihiv ở miền bắc Ukraine, khuyến cáo họ nên trú ẩn. Dữ liệu về các cuộc tấn công hỏa tiễn tiềm tàng được cung cấp bởi Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine. Thông tin này được đưa ra sau thông tin Nga lần đầu tiên phóng một loạt hỏa tiễn hành trình vào Ukraine hôm thứ Sáu.

.

⚪ ---- Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm thứ Bảy nói rằng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, ít nhất 190.040 lính Nga đã bị lực lượng Ukraine "thanh lý". Các ước tính của Ukraine nói rằng chính xác 580 lính Nga đã tử trận trong 24 giờ qua. Trong cùng khung thời gian, Ukraine cũng được cho là đã bắn hủy 3 xe tăng Nga, 3 xe bọc thép bảo vệ, 3 hệ thống pháo, 4 máy bay không người lái cấp chiến thuật, 21 hỏa tiễn hành trình, 17 xe tải hoặc xe chở dầu và 2 đơn vị thiết bị đặc biệt.

.

⚪ ---- Quân Nga đang chiếm đóng Kherson Oblast sắp bị một trận tấn công mới: Ukraine đang huấn luyện biệt kích chèo xuồng kayak để vượt sông lặng lẽ cho một trận phản công sắpt ới, theo báo Bild của Đức. Báo này viết, lính biệt kích Ukraine từng toán nhỏ sẽ chèo thuyền kayak để vượt sông Dnipro. Báo Bild nói Ukraine đã mua các xuồng đặc biệt cho mục đích này và thuê các chuyên gia huấn luyện kể từ tháng 1/2023.

.

Tờ báo đã đăng những bức ảnh và video từ một trại huấn luyện, nơi các chiến binh tinh nhuệ đang được huấn luyện để thực hiện cuộc vượt sông mạo hiểm. Hồi tháng 10/2022, quân đội Ukraine đã thất bại trong nỗ lực chiếm lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya do Nga chiếm đóng bằng cách băng qua sông Dnipro, theo báo Anh The Times. Bild cho biết một công dân Đức cũng tham gia vào quá trình huấn luyện và giám sát quá trình huấn luyện của khoảng 40 binh sĩ Ukraine.

Tờ báo cho biết thuyền kayak được dùng vì không động cơ, nên không gây tiếng động khi tiếp cận các vị trí của quân Nga, Thuyền kayak mà lính Ukraine đang huấn luyện dễ dàng tháo rời để vận chuyển ngay cả trên những địa hình khó tiếp cận. Các thuyền kayak có lớp sơn phủ và cấu trúc đặc biệt với mức phát xạ bức xạ hồng ngoại thấp. Điều này khó bị nhìn thấy chúng trong bóng tối – ngay cả với các thiết bị nhìn đêm.Do đó, quân Ukraine sẽ có thể âm thầm băng qua sông hoặc hồ chứa, hy vọng là không bị phát hiện và dưới sự che chở của một hoặc nhiều tay súng bắn tỉa Ukraine ở bờ bên kia.⚪ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkēvičs nói trong chuyến thăm Odesa ngày 28/4, hiện Ukraine đã được trao tư cách ứng cử viên, thì Liên Âu nên bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập của Ukraine trước cuối năm nay. Rinkēvičs đã họp với Ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kuleba, về tiến trình của Ukraine trong việc hội nhập với Liên Âu, tình hình trên chiến trường và trách nhiệm của Nga đối với hành vi xâm lược Ukraine, theo hãng tin Delfi của Baltic.Bộ trưởng Rinkēvičs nhấn mạnh rằng Liên Âu nên sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên Âu năm 2023. Ông tin rằng điều này rất quan trọng đối với tinh thần thời chiến của Ukraine cũng như thúc đẩy cải cách hơn nữa ở nước này.⚪ ---- Antytila, ban nhạc pop/rock nổi tiếng người Ukraine, đã thông báo rằng họ sẽ biểu diễn một buổi hòa nhạc ở Crimea vào năm 2024, với bích chương tương ứng được đăng trên trang Instagram chính thức của họ vào ngày 27/4/2023.Các nhạc sĩ chắc chắn rằng Crimea sẽ được quân Ukraine tái chiếm vào mùa hè năm 2024, nếu không sớm hơn, và dự định biểu diễn ở Yalta. Họ bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai không thể tránh khỏi của việc giải phóng bán đảo Crimea khỏi sự chiếm đóng quân sự của Nga.Hơn nữa, việc bán vé cho buổi biểu diễn, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 23/8/2024, lúc 8:00 tối. tại Sân vận động Avangard ở Yalta, đã bắt đầu.“Ngay từ ngày đầu tiên Nga xâm lược, chúng tôi đã cầm vũ khí và ở tiền tuyến, chưa bao giờ chúng tôi nghi ngờ chiến thắng của Ukraine,” theo lời các thành viên ban nhạc, những người đã gia nhập lực lượng Vệ binh Lãnh thổ của Ukraine khi bùng nổ cuộc chiến toàn diện của Nga với Ukraine, viết.⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết các đơn vị vũ trang Ukraine sắp hoàn tất việc chuẩn bị phản công chống lại quân Nga: “Việc chuẩn bị [để phản công] sắp kết thúc. Theo nghĩa toàn cầu, chúng tôi đã sẵn sàng ở chế độ tỷ lệ phần trăm cao. Câu hỏi tiếp theo là của Bộ Tổng tham mưu... Ngay khi đó là ý muốn của Thiên Chúa, thời tiết và quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ làm điều đó [phản công đuổi quân Nga].”Khi được hỏi liệu Ukraine đã nhận được vũ khí mà các đồng minh quốc tế hứa hẹn để tiến hành một cuộc phản công hay chưa, Reznikov cho biết Ukraine đã nhận được xe tăng Leopard 2 và Challenger và đang mong đợi xe tăng Leopard 1 “sớm hơn một chút”. Ông cho biết xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất sẽ không đến kịp để tham gia phản công.⚪ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết phản ứng của chính quyền Nga đối với các biện pháp trừng phạt phải nhanh chóng và rõ ràng. Putin nói với các nhà lập pháp rằng nhiệm vụ chính là tạo cơ sở cho sự phát triển của Nga và không chỉ tìm cách thích nghi với tình hình và chờ đợi áp lực bên ngoài qua đi. Putin chỉ ra rằng Nga sẽ luôn tiến lên phía trước và hướng tới các mục tiêu đã hoạch định.⚪ ---- Putin hôm thứ Sáu đã ký thành luật một loạt các sửa đổi đối với Bộ luật Hình sự, đưa ra án tù chung thân cho tội phản quốc. Trước đây, tội phản quốc phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt 500.000 rúp (6.320 USD). Đối với tội khủng bố, án tối đa được tăng từ 15 năm lên 20 năm tù và cá nhân bị kết án về hành vi khủng bố quốc tế có thể bị kết án từ 12 năm tù đến chung thân. Theo truyền thông Nga, mức án tối thiểu cho tội tuyển dụng hoặc tham gia vào tội phạm khủng bố đã tăng lên 7 năm tù và mức án tối thiểu cho tội đồng lõa đã tăng lên 12 năm.⚪ ---- Chính phủ Nga hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ ngừng công bố số liệu thống kê về dầu, khí đốt và khí ngưng tụ cho đến ngày 1 tháng 4/2024. Việc đình chỉ sẽ bắt đầu bắt đầu với các số liệu cho tháng 3/2023 và quý đầu tiên. Đầu tuần này, Sở thống kê Nga Rosstat đã công bố một báo cáo về sản xuất công nghiệp, trong đó cơ quan này đã bỏ qua dữ liệu về dầu khí. Nga cho biết họ có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày (bpd) từ tháng 5 cho đến cuối năm với sự phối hợp của các đồng minh OPEC+.⚪ ---- Vợ của Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts đã kiếm được 10,3 triệu đô la tiền hoa hồng cho công việc của cô cho các công ty luật hàng đầu, một trong số đó đã tranh luận một vụ kiện trước chồng cô [cương vị Chánh án Tối cao], theo báo Business Insider đưa tin. (ghi chú: trong 9 Thẩm phán Tòa án Tối Cao, người Chánh án John Roberts là quyền lực tối hậu.)Jane Sullivan Roberts đã từ bỏ sự nghiệp luật sư nổi tiếng của mình hai năm sau khi chồng cô được xác nhận với Tòa án Tối cao để trở thành một nhà tuyển dụng hợp pháp, kết nối các luật sư đang tìm việc với các nhà tuyển dụng trong một sự thay đổi nghề nghiệp sinh lợi.Cô Roberts đã kiếm được 10,3 triệu đô la tiền hoa hồng từ năm 2007 đến năm 2014, theo đơn khiếu nại của người tố cáo, trong đó trích dẫn các hồ sơ nội bộ mà một đồng nghiệp cũ bất mãn của Jane Roberts thu được từ chủ nhân của cô.Kendal B. Price, người tố giác từng làm việc với Roberts tại công ty Major, Lindsey & Africa, cho biết với tư cách là vợ của chánh án, thu nhập mà Jane Roberts kiếm được từ các công ty luật xét xử các vụ việc trước tòa nên được xem xét kỹ lưỡng. Price nói với Business Insider: “Khi tôi phát hiện ra rằng vợ hoặc chồng của chánh án đang mời chào kinh doanh từ các công ty luật, tôi biết ngay rằng điều đó là sai trái. Trong thời gian tôi ở đó, tôi đã nản lòng không dám nêu vấn đề. Và tôi nhận ra rằng ngay cả các công ty luật là khách hàng của Jane cũng không có nơi nào để đi. Vợ chồng của chánh án yêu cầu họ kinh doanh trị giá hàng trăm ngàn đô la, và không có ai để khiếu nại. Hầu hết các công ty này đều có khả năng trình diện hoặc tìm cách trình diện trước Tòa án Tối cao. Lẽ tự nhiên là họ sẽ làm bất cứ điều gì mà họ cảm thấy cần thiết để có thể cạnh tranh."Price trong một tờ khai hữu thệ kèm theo đơn khiếu nại cáo buộc rằng Jane Roberts được hưởng lợi từ việc cô ở gần [là vợ] chánh án: "Cô đã cơ cấu lại sự nghiệp của mình để hưởng lợi từ vị trí [John Roberts'] của anh ấy. Tôi tin rằng ít nhất một số thành công đáng chú ý của cô Roberts với tư cách là một nhà tuyển dụng đã đến nhờ vị trí của ông chồng."⚪ ---- Đức Giáo hoàng Francis kêu gọi đón nhận những người nhập cư và nhìn xa hơn chủ nghĩa dân tộc vào hôm thứ Sáu trong chuyến đi ba ngày tới Hungary. NGài đã nói chuyện với Đoàn Ngoại giao và Xã hội Dân sự của Hungary khi ngài chỉ ra lịch sử của Hungary ở Châu Âu nơi các nhà lãnh đạo đất nước “có thể nhìn xa hơn thời đại của họ, vượt ra ngoài biên giới quốc gia và nhu cầu trước mắt, đồng thời tạo ra các hình thức ngoại giao có khả năng theo đuổi sự thống nhất, không làm trầm trọng thêm phân chia."Đức giáo hoàng kêu gọi cộng đồng chính trị Hungary cam kết "thúc đẩy và bảo vệ... ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc sống ở Hungary." Ngài nhấn mạnh lợi ích của việc xây dựng một Châu Âu “lấy con người làm trung tâm và các dân tộc của nó, với các chính sách hiệu quả được theo đuổi một cách chăm chú ở đất nước này, một Châu Âu mà các quốc gia khác nhau sẽ tạo thành một gia đình duy nhất để bảo vệ sự phát triển và tính độc đáo của mỗi quốc gia thành viên của nó."Khi đề cập đến những người nhập cư, ngài nói rằng các tín hữu nên nghĩ đến “Chúa Kitô hiện diện trong rất nhiều anh chị em của chúng ta, những người chạy trốn trong tuyệt vọng khỏi các cuộc xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu.”Đức giáo hoàng cũng đã gặp Thủ tướng Viktor Orban, sau khi ám chỉ rằng ngài có thể không trở lại đất nước sau chuyến thăm năm 2021, trong đó ngài cũng kêu gọi Hungary "mở rộng vòng tay với tất cả mọi người" khi Orban tìm cách thúc đẩy chính sách "châu Âu đóng cửa".Đức giáo hoàng sẽ tiếp tục chuyến tông du Hungary vào thứ Bảy 29/4/2023, nơi ngài sẽ gặp gỡ những người nghèo và người vô gia cư cùng với những người tị nạn đến từ Ukraine, Afghanistan, Sudan, Iran, Iraq và Pakistan.⚪ ---- Những khán giả có thói quen đổ xô đến băng tần Fox News để xem Tucker Carlson lúc 8 giờ tối theo giờ miền Đông dường như đang tìm kiếm ở nơi khác. Fox News Tonight với Brian Kilmeade chỉ thu hút được 1,33 triệu người xem vào tối thứ Tư 26/4/2023 — giảm từ 2,59 triệu người xem vào thứ Hai và 1,7 triệu vào thứ Ba.Đông nhất, đứng đầu là chương trình All In With Chris Hayes của MSNBC, thu hút 1,38 triệu người xem, theo báo Deadline. Fox đã đếm được số lượng người xem nhiều hơn gấp đôi, 3,05 triệu, vào thứ Tư tuần trước đó với Carlson trên ghế dẫn chương trình.MSNBC cũng đánh bại Fox News trong nhóm dân số có hạn tuổi từ 25-54 tuổi vào hôm thứ Tư, với 167.000 người xem so với 124.000 của Fox. Đó là xếp hạng nhân khẩu học lúc 8 giờ tối thấp nhất của Fox News trong hơn 20 năm qua, như CNN chỉ ra.Xếp hạng của đài Newsmax trong khung giờ 8 giờ tối đã tăng gấp ba lần kể từ khi Carlson rời Fox News. Người dẫn chương trình Eric Bolling đã thu hút 510.000 người xem vào thứ Tư, so với 168.000 một tuần trước đó, theo AP. Buổi biểu diễn của anh ấy thậm chí còn tốt hơn vào thứ Hai, với 531.000 người xem, tăng từ 146.000 vào thứ Hai trước đó; Thứ ba có 562.000 người xem, tăng từ 122.000 một tuần trước đó. Để so sánh, chương trình Anderson Cooper 360 của CNN đã thu hút 643.000 người xem vào lúc 8 giờ tối thứ Tư, theo báo Deadline.⚪ ---- Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos del Toro nói hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ lo ngại về hỏa lực chính xác của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Del Toro nói với Ủy ban Quân vụ Hạ viện: “Tôi lo ngại về các Hệ thống Hỏa lực Chính xác Tầm xa (Long Range Precision Fires - LRPF) cố định mà TQ đã và đang tiếp tục xây dựng trong khu vực." Ông nói thêm, Mỹ cần nhiều hỏa lực tầm xa được bố trí sẵn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bình luận của Del Toro đưa ra vào thời điểm căng thẳng cao độ trong khu vực về cuộc khủng hoảng với Đài Loan.⚪ ---- Cảnh sát nói, có 3 người chết và 1 người khác bị thương trong vụ nổ súng ở Philadelphia, Pennsylvania, hôm thứ Sáu. Vụ này xảy ra vào khoảng 3:30 giờ chiều tại khu phố Lawncrest và các nạn nhân được cho là đã chết tại hiện trường. Người bị thương đã được đưa tới bệnh viện nhưng chưa rõ mức độ thương tích của họ. Không có chi tiết nào được đưa ra về việc có bất kỳ vụ bắt giữ nào được thực hiện hay không.⚪ ---- Là tiểu bang đông dân nhất trong cả nước, không có gì ngạc nhiên khi California cũng có số người đi bộ bị xe đụng chết cao nhất. Có tới 504 người đi bộ đã chết trong các vụ va chạm liên quan đến xe cộ ở California vào năm 2022, theo dữ liệu sơ bộ từ Hiệp hội An toàn Đường cao tốc của Thống đốc: tăng gần 10% so với năm 2019.Tỷ lệ tử vong cho người đi bộ của California là 1,29 người chết trên 100.000 người vào năm 2022, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ toàn quốc là 1,04. Điều này cũng có nghĩa là California đóng một vai trò quá lớn trong dữ liệu quốc gia, cho thấy số ca tử vong của người đi bộ đã tăng 70% kể từ năm 2010 – một sự đột biến mà các chuyên gia cho là do có nhiều phương tiện lớn hơn trên đường.Florida đứng thứ hai với 443 người đi bộ tử vong vào năm 2022. Texas đứng thứ ba với 368. California, Florida và Texas chiếm 28% dân số Hoa Kỳ nhưng chiếm 38% tổng số ca tử vong do giao thông dành cho người đi bộ vào năm 2021 và dựa trên dữ liệu sơ bộ năm 2022.⚪ ---- Quận Cam: 2 người chơi vé số cào, thắng 6 triệu đô, một vé mua ở Irvine trúng 5 triệu đô, 1 vé mua ở Santa Ana trúng 1 triệu đô. Một người chơi, Alec Bucur, đã giành được 5 triệu đô la sau khi mua vé trò chơi Millionaire Bucks Scratchers từ một trạm xăng Chevron ở Quận Cam. Cây xăng này tại 5425 Alton Parkway ở Irvine, đã nhận được khoản tiền thưởng 25.000 đô la khi bán vé trúng thưởng.Bucur đã mang về giải thưởng cao nhất của trò chơi vé cào Millionaire Bucks Scratchers sau khi nghĩ ra một kế hoạch để thắng lớn trong lần chơi xổ số tiếp theo.Ngoài chiến thắng của Bucur, một người chơi Xổ số California khác, Jose Sanchez, đã giành được 1 triệu đô la sau khi chơi trò vé số cào của Power 10. Sanchez đã mua vé trúng thưởng tại Shahkot Gas & Market, tọa lạc tại 1727 E. Dyer Road ở Santa Ana.⚪ ---- Quận Cam: Cảnh sát Fountain Valley đã thi hành lệnh khám xét liên quan đến một khu trồng cần sa. Phuong Tran và Tien Tran đã được liên lạc khi họ rời khỏi nơi cư trú. Trong khi bị khám xét, tổng cộng 230 cây cần sa (chưa trưởng thành) đã bị phát hiện.Công ty điện Southern California Edison đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và tìm thấy một đường câu điện lậu từ bên ngoài. SCE xác định rằng Sở điện bị tổn thất tài chính khoảng $70,000. Phương và Tiên cuối cùng đã bị bắt và đưa vào Nhà tù Quận Cam vì tội trồng cần sa và câu điện lậu.

---- HỎI 1: Có phải 3/4 học sinh trung học Mỹ không ăn sáng hàng ngày?

ĐÁP 1: Đúng vậy, trong năm 2021. Có tới 3/4 học sinh trung học Hoa Kỳ cho biết họ không ăn sáng hàng ngày vào năm 2021, theo một cuộc khảo sát do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm, đánh dấu một kỷ lục cho cuộc khảo sát hai năm một lần.

---- KÝ ỨC: Ngày mai là tròn 48 năm, ngày Sài Gòn sụp đổ (30/4/1975-30/4/2023).

Mô tả video theo FB Mphuong Nguyen: "Đoạn phim trích dẫn từ phóng sự ngắn của một phóng viên người Pháp khi nhìn thấy những người lính Việt Nam Cộng Hoà hát vang trong lúc cố thủ ở Hàng Sanh để bảo vệ thủ đô Sài Gòn trong những ngày cuối của tháng Tư 1975, ngày miền Nam bị bức tử!" Đoạn video ngắn hơn 1 phút:

https://www.youtube.com/shorts/-4Z4E3uf35s

