Tuyết tan, làm thượng nguồn sông Mississippi gây ra nạn lụt. Nhiều vùng Hoa Kỳ nhiệt độ đang ấm lên và các lớp băng tuyết đang tan chảy.

.

- TMZ: đài Newsmax gạ ý mời Tucker Carlson, sẽ cho quyền lập trình toàn bộ đài truyền hình này.

- Sư đoàn Dù 11 Hoa Kỳ: 2 trực thăng rơi ở Alaska, làm 3 lính chết và 1 bị thương.

- 2 ngày tòa xử vụ Trump bị nhà văn nữ níu áo ra tòa: Thẩm phán nói, Trump có vẻ thuyết phục bồi thẩm đoàn, đừng gõ gì là tốt hơn. Trump vắng mặt, hỏi trên mạng tại sao cô không đưa chiếc váy [ngày cô bị Trump hiếp] ra tòa. Thẩm phán nhắc, cô Carroll đòi DNA của Trump để đối chiếu với "vết màu đục" trên váy nhưng Trump từ chối.

- Nga bắn hỏa tiễn vào Ukraine: 14 người chết. Phòng không Ukraine bắn hạ 21 trong số 23 hỏa tiễn.

- Bộ trưởng Tài chính Ukraine: Kiev kết thân với Bắc Kinh có thể được để thắng Nga.

- Hội đồng Châu Âu nghị quyết: Putin đưa trẻ em Ukraine di cư sang Nga là tội ác diệt chủng (đã có 19.384 trẻ em Ukraine bị ép vào Nga).

- Oleksandr Bondarenko (nhà báo nổi tiếng của Ukraine) đã tử trận khi đang phục vụ trong Quân Lực Ukraine

- TQ: theo dõi sát máy bay do thám và tuần tra biển P-8A Poseidon của Hoa Kỳ bay qua eo biển Đài Loan

- Nga: lo ngại vì Mỹ & Nam Hàn kết thân, lập "Nhóm tư vấn nguyên tử"

- Putin sa thải Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev, báo hiệu Nga đang chuẩn bị đổ lỗi cho nhau.

- Cựu PTT Mike Pence ra khai trước đại bồi thẩm đoàn về ngày Trump xúi giục bạo loạn 6/1/2021.

- Trump chụp mũ Biden đã bị TQ mua đứt. Báo Mỹ cho thấy sự thật: Trump đã nhiều lần cầm tiền của TQ, và đang nợ ngân hàng TQ.

- Thăm dò từ Đại học Emerson cho 2024: Trump (62%) đè bẹp DeSantis (16%) để giành sơ bộ Cộng Hòa. Biden sẽ thắng Trump tỷ lệ 43%-41%, thắng DeSantis tỷ lệ 43%-37%

- Lại thuê đếm phiếu lại, vẫn thấy không hề có gian lận, phe Trump mất tiền cử tri đóng góp: 750.000 đô để đếm 6 lô phiếu.

- Công tố đặc biệt Jack Smith muốn nghe đoạn băng TNS Ted Cruz vẽ kế hoạch lật ngược cuộc bầu cử tổng thống 2020

- Thượng nghị sĩ tiểu bang Mark Steffen (Cộng hòa) nói thẳng với 1 cử tri Hồi giáo: muốn cử tri cải đạo vào Ky tô giáo

- Đài Loan đang chia sẻ thông tin tình báo với liên minh 5 nước: Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand.

- Vườn quốc gia Yosemite ở California, gặp nạn lụt vì tuyết tan. Sông Mississippi dâng cao, làm ngập lụt.

- Lyft Inc. sẽ sa thải khoảng 1.072 nhân viên

- Dự luật mới California sẽ tăng lương cho giáo viên lên 50% trong 7 năm tới.

- Tại 17 công viên quốc gia California từ năm 2014-2021 có 347 người chết, trong đó 68 người chết vì té ngã, 46 người chết đuối, 2 chết ngộ độc, 5 bị sát hại.

- Quận Cam: Giả làm bác sĩ, bơm Botox, bị 4 năm tù.

- Quận Cam: 2 thanh niên trúng đạn, nhập viện

- Texas: cấm người từ 4 nước (TQ, Nga, Iran, Bắc Hàn) mua đất nông nghiệp. Samantha Nguyen (Hội Bất động sản gốc Á San Antonio) phản đối kỳ thị.

- New Jersey: cô Michelle Roselli nhận tội lái xe gây tai nạn, làm chết Trí Nguyễn, gây bị thương Thy Duong.

- TIN VN. Doanh nghiệp thủy sản cạn đơn hàng xuất khẩu, lãi suất cao, khó vay vốn.

- TIN VN. Thua lỗ "kéo dài", doanh nghiệp chăn nuôi kiến nghị giảm thuế.

- HỎI 1: Tập thể dục có thể giúp dứt nghiện? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Đại dịch COVID-19 làm giảm số lượng dan díu sex giữa học sinh trung học? ĐÁP 1: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-28/4/2023) ---- John Pennell, phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Alaska, nói 2 trực thăng AH-64 Apache đã rơi ở Alaska trên đường trở về sau một chuyến bay huấn luyện, làm 3 chết và 1 bị thương. Mỗi trực thăng chở hai người, bay từ một căn cứ ở Fort Wainwright, Alaska. Có 2 chiến binh chết tại chỗ, người thứ ba chết trên đường đến bệnh viện. Binh sĩ thứ tư đang được điều trị tại Bệnh viện Fairbanks Memorial. Họ là một phần của Sư đoàn Nhảy Dù 11. Đầu năm nay, có 2 trực thăng đã bị rơi ở Kentucky trong một nhiệm vụ huấn luyện, khiến 9 quân nhân thiệt mạng.

.

⚪ ---- Theo báo TMZ, đài Newsmax đã quyết định dốc hết sức lực để có được Tucker Carlson, không chỉ cho điều hành chương trình của riêng Carlsonh mà còn cả quyền lập trình cho toàn bộ đài truyền hình này. Các đài cánh hữu đang kêu gọi ký hợp đồng với Carlson, người từng là ngôi sao lớn nhất của Fox News cho đến thời điểm bị sa thải khỏi chương trình phát sóng vào thứ Hai.

.

Theo các nguồn tin giấu tên được TMZ trích dẫn, Newsmax vẫn chưa chính thức mời Carlson làm việc vì Carlsony vẫn còn hợp đồng với Fox, nhưng đài Newsmax đã cho những người xung quanh biết rằng Carlson sẽ có “tiếng nói lớn trong việc đổi thương hiệu cho kênh của họ” ngoài buổi biểu diễn của riêng Carlson nếu Carlson quyết định thực hiện chuyển đổi. Sau khi sa thải Carlson, xếp hạng của đài Fox News đã giảm mạnh khi cả triệu người xem đã theo Carlson ra đi.

.

⚪ ---- Diễn tiến 2 ngày tòa xét xử vụ Trump bị nhà văn nữ níu áo ra tòa. Trong hai ngày đầu tiên lấy lời khai trong vụ kiện dân sự và phỉ báng chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, Thẩm phán Lewis Kaplan đã nhiều lần khiển trách các luật sư của Trump. Vụ kiện do nhà báo nữ E. Jean Carroll đưa ra, rằng Trump đã cưỡng hiếp cô ấy trong phòng thay đồ tại cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở Manhattan vào giữa những năm 1990s, sau đó Trump bôi nhọ cô ấy bằng cách gọi lời buộc tội là dối trá.

.

“Tôi ở đây vì Donald Trump đã cưỡng hiếp tôi, và khi tôi viết về điều đó, ông ấy nói rằng điều đó đã không xảy ra,” Carroll khai hôm thứ Tư 26/4/2023 tại Tòa ở Lower Manhattan. “TRump đã nói dối và hủy hoại danh tiếng của tôi và tôi ở đây để cố gắng lấy lại cuộc sống của mình.”

.

Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Trump chưa bao giờ gặp cô Carroll (mặc dù Trump đã được chụp ảnh với cô và chồng sau đó của cô ấy tại một bữa tiệc vào cuối những năm 80s), và khẳng định nhiều lần rằng cô “không phải mẫu người của tôi”. Tại tòa, các luật sư của Trump đã tìm cách coi Carroll là người không nhất quán và không đáng tin cậy, gợi ý rằng các quyết định của bà là buộc tội công khai và sau đó khởi kiện Trump do muốn bán sách và “giải quyết một điểm chính trị”.

.

Vào thứ Tư, Carroll là nhân chứng thứ hai đứng ra lập trường. Người đầu tiên, Cheryl Beall, cựu quản lý của tiệm bách hóa Bergdorf Goodman, đã làm chứng về cách bố trí tầng sáu của cửa tiệm, nơi Carroll nói rằng vụ tấn công bị cáo buộc đã xảy ra. Beall cũng nói với bồi thẩm đoàn rằng các phòng thay đồ có thể đã bị bỏ ngỏ và không có người giám sát vào thời điểm xảy ra vụ tấn công tình dục.

.

Từng là người dẫn chương trình trò chuyện và là người viết kịch bản cho “Saturday Night Live,” Carroll đã khiến thẩm phán và những người khác trong phòng xử án bật cười trong suốt hai ngày lấy lời khai đôi khi đầy nước mắt của cô, trong đó cô mô tả chi tiết đến mức đáng kinh ngạc về vụ hành hung bị cáo buộc bởi Trump, quyết định của cô ấy cuối cùng đã được đưa ra sau hơn 20 năm và “làn sóng [ném vào cô] chất nhờn” mà cô ấy nói rằng cô ấy đã nhận được từ những người lạ trên mạng sau khi Trump gọi cô ấy là kẻ nói dối.

.

Cô ấy cũng thừa nhận rằng trí nhớ của cô ấy về một số chi tiết cụ thể về vụ tấn công, bao gồm cả thời điểm chính xác khi nó xảy ra, là không rõ ràng. Cô ấy nói: “Ngày tháng là thứ mà tôi không ngừng cố gắng xác định. "Nó rất khó."

.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một tuần nữa và bên bào chữa sẽ tiếp tục thẩm vấn Carroll vào sáng thứ Hai. Trump không có nghĩa vụ pháp lý phải tham dự phiên tòa, nhưng các luật sư của ông đã để ngỏ khả năng Trump có thể làm như vậy. Trong khi chờ đợi, Trump đã cân nhắc từ quậy phá bên lề - khiến một trong số những lời quở trách mà các luật sư của anh ta, và đặc biệt là luật sư trưởng Joe Tacopina, đã nhận được từ thẩm phán.

.

Vào ngày đầu tiên của phiên tòa, Thẩm phán Kaplan đã đưa ra hướng dẫn cho các luật sư bên nguyên và bên bào chữa khuyên thân chủ của họ không được đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc bài đăng nào trên mạng xã hội về vụ án có thể kích động tình trạng bất ổn.

.

Trước khi lời khai bắt đầu vào thứ Tư, các luật sư của Carroll đã thông báo với thẩm phán rằng, chỉ sau một đêm, Trump đã gõ chữ ồn ào trên mạng xã hội của mình, Truth Social, trong đó Trump gọi đó là một vụ “LỪA ĐẢO được dàn dựng” và một “Cuộc săn lùng phù thủy” và buộc tội một luật sư của Carroll là một “đặc vụ chính trị.”

.

Bài đăng của Trump đề cập đến chiếc váy mà Carroll nói rằng cô đã mặc vào thời điểm cho là bị Trump cưỡng hiếp, Trump viết rằng "Chiếc váy nên được phép tham gia vụ án."

.

Thẩm phán Kaplan gọi bài đăng là "hoàn toàn không phù hợp" và lưu ý rằng Trump trước đó đã từ chối yêu cầu từ các luật sư của Carroll để cung cấp một mẫu DNA có thể so sánh với DNA được tìm thấy trên chiếc váy. “Điều [Trump nói] thậm chí không gần với sự thật,” Kaplan nói, đề cập đến gợi ý của Trump rằng Carroll “không muốn sản xuất [trình tòa]” chiếc váy.

.

Kaplan cũng nói với Tacopina rằng có vẻ như Trump “về cơ bản đang cố gắng” nói chuyện “với bồi thẩm đoàn trong trường hợp này” bằng các bài đăng trên mạng xã hội của mình.

.

Mặc dù luật sư Tacopina lưu ý rằng bồi thẩm đoàn đã được hướng dẫn tránh đưa tin và thảo luận về vụ án trên tin tức và trên mạng xã hội, nhưng Tacopina đảm bảo với thẩm phán rằng Tacopina sẽ nói chuyện với thân chủ của mình và yêu cầu Tacopina không đưa ra thêm bất kỳ tuyên bố nào về vụ án. “Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể, thưa ngài,” Tacopina nói. "Đó là tất cả tôi có thể nói."

.

Thẩm phán Kaplan sau đó tiếp tục cảnh báo Tacopina rằng bài bình luận của Trump có thể dẫn đến hậu quả pháp lý. Kaplan nói: “Chúng ta đang đi vào một lĩnh vực mà khách hàng của bạn có thể hoặc không thể can thiệp vào một nguồn trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn mới,” Kaplan nói và nói thêm, “Và tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi. Hãy nói chuyện với khách hàng của bạn ngay lập tức’

.

Vào thời điểm phiên tòa tiếp tục sau bữa trưa thứ Tư, có một bài đăng khác trên mạng xã hội để thảo luận, lần này là từ Eric, con trai của Trump. Trong một bài đăng đã bị xóa trên Twitter, Eric Trump đã viết một cách ẩn ý về việc Reid Hoffman, tỷ phú đồng sáng lập LinkedIn và là nhà tài trợ của đảng Dân chủ, đã giúp tài trợ cho vụ kiện của Carroll chống lại Trump - một sự thật mà ngay trước đó, Kaplan đã phán quyết có thể không được đưa ra làm chứng cứ trong phiên tòa.

.

Eric gợi ý rằng sự tham gia tài chính được báo cáo của Hoffman trong vụ án, được thực hiện thông qua một khoản tài trợ phi lợi nhuận mà Hoffman đã trao cho công ty luật đại diện cho Carroll, được thúc đẩy bởi “sự căm ghét thuần túy, ác cảm hoặc sợ hãi đối với một ứng cử viên ghê gớm, là một sự xấu hổ đối với đất nước chúng ta, nên là bất hợp pháp và cho bạn biết mọi thứ bạn cần biết về vụ án hiện tại…”

.

LS Tacopina đã nhanh chóng bảo vệ con trai của cựu tổng thống, nói rằng, “Eric Trump không làm gì sai cả,” bởi vì bài đăng dường như đã được xuất bản trước khi thẩm phán ra phán quyết về vấn đề tài trợ.

.

Tuy nhiên, Kaplan đã nhắc Tacopina rằng “Sáng nay tôi đã nói điều gì đó về khách hàng của bạn có lẽ hiện đang đi vào con đường nguy hiểm, có thể hiểu được với con trai của anh ấy, nếu những gì tôi vừa nghe là sự thật. Có một số đạo luật liên quan của Hoa Kỳ ở đây và ai đó đứng về phía bạn nên suy nghĩ về chúng. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của bạn, tôi sẽ nói chuyện với khách hàng của bạn ngay lập tức.”

.

Khi lời khai được tiếp tục vào thứ Tư, đội luật sư của Trump một lần nữa nhận được phản hồi từ thẩm phán được tiến hành ngoài sự có mặt của bồi thẩm đoàn về việc liệu các luật sư của Trump có thể chất vấn cô Carroll về các trường hợp lạm dụng tình dục và bạo lực khác mà cô ấy đã mô tả trong cuốn sách "What Do We Need Men For? A Modest Proposal" năm 2019 của mình hay không, bao gồm cả một cuộc xung đột mà cô ấy mô tả liên quan đến chồng cũ của mình, John Johnson.

.

Cụ thể, Thẩm phán Kaplan thấy có vấn đề với việc luật sư của Trump muốn đưa ra điều mà họ gọi là “nguyên nhân” một cuộc tranh cãi dẫn đến việc Johnson bóp cổ cô. Trong sách của mình, Carroll mô tả việc gọi Johnson, người da đen, là “con vượn” trong cuộc tranh cãi. Tacopina nói: “Nó có liên quan [tới tòa]. Anh ta [Johnson] trở nên bạo lực vì cô gọi anh là một con vượn.”

.

Nhưng Thẩm phán Kaplan hoàn toàn không đồng ý, đó là định kiến không công bằng và không có giá trị chứng minh nào. Kaplan nói với LS Tacopina: “Giới thiệu điều đó trước một bồi thẩm đoàn đa chủng tộc ở New York, thật là quá đáng. Tôi biết bạn đang làm gì và tôi không cho phép điều đó.”

.

Trong suốt quá trình thẩm vấn chéo Carroll của Tacopina vào chiều thứ Năm, Thẩm phán Kaplan đã nhiều lần thúc giục Tacopina “tiếp tục” và nhận được nhiều phản đối từ các luật sư của Carroll về các câu hỏi mà Kaplan mô tả là “lặp đi lặp lại” và “có tính tranh luận”.

.

Thẩm phán dường như trở nên đặc biệt mất kiên nhẫn với những câu hỏi lặp đi lặp lại từ LS Tacopina về việc Carroll chưa bao giờ trình báo cáo buộc hành hung cô với cảnh sát hoặc bất kỳ cơ quan chức năng nào. Kaplan nói: “Việc cô ấy không đến gặp cảnh sát cũng là một sự thật khét tiếng giống như đội Yankees đã không vô địch một loạt trận thế giới trong nhiều năm."

.

.

⚪ ---- Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence hôm Thứ Năm 27/4/2023 đã ra khai trước đại bồi thẩm đoàn trong cuộc điều tra về ngày bạo loạn 6/1/2021. Cuộc điều tra đang xem xét những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, bao gồm cả việc xúi giục đám đông xông vào Điện Capitol để ngăn chận thủ tục công nhận Biden thắng cử. Trump gần đây đã thua trong một kháng cáo tìm cách ngăn Pence làm chứng.

.

Theo báo Politico, Pence đã ở trong tòa án liên bang ở thủ đô Washington, D.C. trong hơn 5 giờ. Mức độ lời khai của Pence là không rõ ràng, mặc dù Pencey có thể đã được hỏi về việc Pence đã liên lạc trực tiếp với Trump dẫn đến cuộc bạo động ở Điện Capitol, cũng như những nỗ lực của Trump nhằm gây áp lực buộc Pence từ chối xác nhận chiến thắng của Joe Biden sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Pence trong cuốn hồi ký đã kể chi tiết một số cuộc trò chuyện giữa ông với Trump trong những tuần trước ngày đó, viết về việc Trump đã nhiều lần gây áp lực buộc Pence phải xem xét hủy bỏ kết quả bầu cử năm 2020. Pence cuối cùng đã chứng nhận kết quả Biden thắng cử, nói rằng hiến pháp không trao cho ông quyền lực đơn phương để lật ngược ý chí của người dân, bất kể đám đông mê cuồng Trump ngày 6/1/2021 đã săn lùng, đòi treo cổ Mike Pence.

.

⚪ ---- Trump hôm thứ Năm lại nói mà không đưa ra chứng cớ gì rằng Tổng Thống Joe Biden đã "bị Trung Quốc bơm tiền mua đứt. Biden không bao giờ chỉ trích Bắc Kinh vì Biden nhận được hàng triệu USD từ Trung Quốc." Trump nói với đám đông khi xuất hiện ở Manchester, New Hampshire.

.

Trump cũng chụp mũ Biden là người đã phá hủy "nền kinh tế đang bùng nổ" và "thổi bay nó thành từng mảnh". Trump chỉ ra rằng mức tăng trưởng GDP 1,1% là "không quá thịnh vượng", đồng thời cho biết thêm rằng Trump đe dọa áp thuế 100% đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là đề cập đến Pháp, quốc gia đã lên kế hoạch đánh thuế các công ty Mỹ trong thời gian Trump nắm quyền.

.

Trump hôm thứ Năm nói rằng Trump sẽ thu hồi quy chế tối huệ quốc (most favored nation status) của Trung Quốc khi Trump trở lại Bạch Ốc. Trump cũng hứa rằng Trump sẽ làm việc để Hoa Kỳ giành được "sự độc lập hoàn toàn" về kinh tế từ Trung Quốc.

.

Ghi chú: sự thật là Trump đã nhiều lần cầm tiền của Trung Quốc. Vào tháng 10/2016, truyền thông TQ dẫn lời Giám đốc điều hành Eric Danziger của Khách sạn Trump Hotel—trước đây là Trump Hotel Collection's—nói với những người tham dự hội nghị khách sạn ở Hồng Kông rằng tập đoàn này vẫn đang có kế hoạch mở các khách sạn Trump ở 20 đến 30 thành phố của Trung Quốc, cũng như Scion— thương hiệu mà các con trai của Trump đang có kế hoạch mở rộng — các khách sạn ở các thành phố khác.

.

Vào tháng 3/2017, Trung Quốc đã cấp phê duyệt sơ bộ cho 38 thương hiệu bổ sung (Trump trademarks) của Trump. Theo một cuộc điều tra của The New York Times, Trump nắm giữ 30% quyền sở hữu tòa nhà văn phòng ở Manhattan tại 1290 Avenue of the Americas, nơi 4 chủ tín dụng cho vay, bao gồm cả Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) thuộc sở hữu nhà nước TQ, đã cung cấp khoản vay 950 triệu đô la vào năm 2012. Xem chi tiết Trump cầm tiền TQ: https://www.americanprogress.org/article/trumps-conflicts-interest-china/

.

⚪ ---- Trump sẽ đánh bại Thống đốc Florida Ron DeSantis với tỷ lệ 62% so với 16% trong trận chiến giả định để giành đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, theo kết quả của một cuộc khảo sát do Đại học Emerson đăng hôm thứ Năm. Trump tăng 7 điểm, trong khi DeSantis giảm 9 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó.

.

Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã giảm 3 điểm phần trăm xuống 41%, trong khi tỷ lệ đảng viên Đảng Dân chủ cho rằng ông nên tái tranh cử tổng thống giảm 6 điểm phần trăm xuống 65%. 35% còn lại của những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Đảng Dân chủ sẽ chọn một ứng cử viên khác từ cùng một đảng và sự ủng hộ dành cho Biden trong số các cử tri độc lập đã giảm từ 37% xuống 30%.

.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy Biden sẽ đánh bại Trump với tỷ lệ 43% so với 41% và cũng đánh bại DeSantis với tỷ lệ 43% so với 37% trong cuộc bầu cử tổng thống tiềm năng vào năm 2024. “Các cử tri độc lập gần như đang chia nhau tấm vé tổng thống giữa Trump [33%] và Biden [34%],” Giám đốc điều hành cuộc thăm dò ý kiến của Đại học Emerson, Spencer Kimball nhận xét.

.

⚪ ---- Thuê công ty đếm phiếu lại, vẫn thấy không hề có gian lận, phe Trump chỉ mất tiền cử tri đóng góp. Sau khi các nhà nghiên cứu của một công ty do chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump cấp vốn không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho các tuyên bố gian lận, chiến dịch đã lặng lẽ đưa ra tìm ý kiến thứ hai, theo The Washington Post.

.

Người sáng lập công ty thứ hai đó, Ken Block của Simpatico Software Systems, đã nói với Washington Post trong một cuộc phỏng vấn, “Không có hành vi gian lận cử tri thực sự nào được phát hiện trong các cuộc điều tra của tôi khi tìm kiếm nó, tôi cũng không thể xác nhận bất kỳ tuyên bố bên ngoài nào về hành vi gian lận cử tri rằng Tôi được yêu cầu xem xét.” Nói một cách chính xác hơn, anh ấy nói thêm: “Mọi khiếu nại gian lận mà tôi được yêu cầu điều tra đều là sai sự thật.”

.

Công ty của Block đã được trả hơn 750.000 đô la trong sáu bưu kiện có nhãn “Kiểm phiếu lại”, với khoản thanh toán đầu tiên được chuyển giao ba ngày sau cuộc bầu cử. Block nói với tờ báo rằng gần đây anh ta đã nhận được trát đòi hầu tòa từ Jack Smith, Công tố đặc biệt điều tra về khả năng xử lý sai các tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump, nhưng từ chối cung cấp chi tiết về quá trình tố tụng với báo chí.

.

⚪ ---- Công tố đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith muốn xem đoạn băng được tiết lộ gần đây của Thượng nghị sĩ Ted Cruz phác thảo kế hoạch lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với người dẫn chương trình Fox News, theo báo The Daily Beast đưa tin hôm thứ Năm.

.

Các đoạn băng của Cruz lần đầu tiên được tiết lộ bởi cô Abby Grossberg, một nhà cựu sản xuất của Fox News, và là người đã kiện Fox News, cáo buộc môi trường làm việc độc hại, coi thường phụ nữ và âm mưu ép buộc cô đưa ra lời khai khai gian gây hiểu lầm trong vụ Fox News bị kiện bởi công ty máy bầu phiếu Dominion. Vụ kiện của Dominion đã được Fox News thương lượng với số tiền 787,5 triệu đô la, nhưng vụ kiện của cô Grossberg vẫn đang tiếp diễn.

.

"Jack Smith, cố vấn đặc biệt đang xem xét khả năng xử lý sai các tài liệu mật của Trump tại Mar-a-Lago, cũng được cho là quan tâm đến các đoạn băng [mà Cruz nói về xóa sổ bầu cử 2020], theo một cuộc phỏng vấn mà Filippatos dành cho MSNBC hôm thứ Ba," theo tin này..

.

Trong các đoạn băng, Cruz đã trình bày với người dẫn chương trình Fox Maria Bartiromo ý tưởng thành lập một "ủy ban" sẽ điều tra những tuyên bố do Trump bịa đặt về gian lận bầu cử và cho Quốc hội cái cớ để từ chối chứng nhận các đại cử tri, một quy trình sẽ cho phép Cộng hòa bầu Trump trong một cuộc bỏ phiếu của các phái đoàn Hạ viện các tiểu bang.

.

Cruz nói trong đoạn ghi âm: “Tôi nghĩ rằng đất nước xứng đáng được đánh giá đáng tin cậy về những tuyên bố này [của Trump] và bằng chứng cho thấy gì cũng như cơ chế để cố gắng ép buộc điều đó đang từ chối chứng nhận vào ngày 6/1/2021 [ngày Pence công nhận Bident hắng cử].”

Vườn quốc gia Yosemite

Thượng nguồn sông Mississippi

Samantha Nguyen

Trí Nguyễn

Thy Duong

Kathy Nguyen

TIN VN. Doanh nghiệp thủy sản cạn đơn hàng xuất khẩu, lãi suất cao, khó vay vốn.

TIN VN. Thua lỗ "kéo dài", doanh nghiệp chăn nuôi kiến nghị giảm thuế.

⚪ ---- Một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói với một phụ nữ Hồi giáo rằng ông sẽ rất vui nếu cải đạo bà sang Cơ đốc giáo khi bà hỏi ông rằng ông định đại diện công bằng cho tất cả cử tri của mình như thế nào, chứ không chỉ những người cùng tôn giáo với ông. Thượng nghị sĩ Mark Steffen (Cộng hòa, Hutchinson) lúc đó gặp một nhóm thanh niên Kansans từ Wichita và Hutchinson trong văn phòng của ông khi ông đưa ra tuyên bố vào ngày 16/3/2023.Rija Nazir, 22 tuổi, mới tốt nghiệp Đại học tiểu bang Wichita và là người tổ chức chiến dịch với Loud Light, cho biết cô muốn Steffen giải thích khi cô đặt câu hỏi, sau khi nhìn thấy một cuốn Kinh thánh lớn trên bàn của Steffen và biết Steffen sùng mộ tôn giáo.Nazir nói với Steffen rằng cô ấy theo đạo Hồi và hỏi Steffen cách Steffen tiếp cận những cử tri không theo đạo Thiên chúa. “Tôi rất sẵn lòng thử và cải đạo cho cô [vào Cơ đốc giáo],” Steffen vừa nói vừa cười đáp lại.Nazir nói, cô gần như không nói nên lời. Báo Kansas Reflector đã xác minh cuộc trò chuyện bằng cách nghe đoạn ghi âm từ cuộc họp, nhưng TNS Steffen từ chối đưa ra nhận xét.Steffen được biết đến với quan điểm Kitô giáo bảo thủ của mình. Steffen nói: “Thượng viện Kansas đã họp trở lại. Đã đến lúc lật đổ thống đốc cực kỳ cấp tiến của chúng ta. Sự thịnh vượng của xã hội chúng ta nằm trong sự cân bằng. Hãy cầu nguyện để có được sự khôn ngoan và kết quả như ý Chúa.”⚪ ---- Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông Trung Quốc Shi Yi hôm thứ Sáu thông báo rằng các máy bay chiến đấu TQ đã theo dõi chiếc máy bay do thám và tuần tra biển P-8A Poseidon của Hoa Kỳ khi bay qua eo biển Đài Loan: “Gần đây, tàu chiến và máy bay Mỹ thường xuyên khiêu khích, chứng minh rằng Mỹ là kẻ phá hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Quân đội TQ sẽ luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ trong mọi trường hợp.” Trước đó, TQ cáo buộc Mỹ "cố tình" làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu bày tỏ mối quan ngại của họ liên quan đến thỏa thuận mới nhất giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, được gọi là "Tuyên bố Washington", sẽ tăng cường hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin giữa hai bên với việc thành lập "Nhóm tư vấn nguyên tử" ("Nuclear Consultative Group"). Trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, hai nước đã đồng thuận "tham gia vào quá trình ra quyết định hợp tác sâu sắc hơn về răn đe nguyên tử" nhằm chống lại các mối đe dọa từ Bắc Hàn.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một tuyên bố rằng thỏa thuận sẽ "ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định khu vực và toàn cầu", đồng thời kêu gọi Washington từ bỏ các hành động có thể dẫn đến suy yếu mức độ an ninh chung. Bà nói: “Việc phương Tây phổ biến hơn nữa các hoạt động như vậy sẽ không mang lại gì ngoài sự leo thang căng thẳng, thúc đẩy khủng hoảng… và kích động một cuộc chạy đua vũ trang”.⚪ ---- Bộ Nội vụ Ukraine đưa tin, 14 người chết trong vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga nhằm vào một tòa nhà cao tầng ở thị trấn Uman, Tỉnh Cherkasy, sáng sớm 28/4. Hiện 9 người bị thương vẫn còn trong bệnh viện. Thị trưởng Uman Iryna Pletnyova cho biết sẽ có lễ tang kéo dài 3 ngày tại thị trấn. Tất cả các sự kiện giải trí đã bị hủy bỏ vô thời hạn. Nga đã phát động một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn vào Ukraine vào đêm ngày 28/4/2023. Tổng cộng, phòng không Ukraine đã bắn hạ 21 trong số 23 hỏa tiễn, bao gồm 11 hỏa tiễn bên ngoài Kiev, cũng như 2 máy bay không người lái.⚪ ---- Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhiy Marchenko nói rằng Kiev nên tận dụng mối quan hệ với Bắc Kinh để nhận giúp đỡ cần thiết nhằm chiến thắng trong cuộc chiến chống Nga. Bình luận của Marchenko đưa ra sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đầu tuần. "Tôi có thể nói với bạn là điều quan trọng là tiếp tục đối thoại giữa các quốc gia của chúng ta", Marchenko nói với CNBC trong cuộc phỏng vấn chiếu hôm thứ Sáu. TQ nhiều lần kêu gọi cả hai bên giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán hòa bình. Bình luận về đề xuất này, Nga không loại trừ khả năng đàm phán diễn ra theo nền tảng do TQ đề xuất. Nhưng Ukraine không đồng ý, vì 12 điểm hòa đàm do TQ đưa ra không đòi Nga rút quân ra khỏi Ukraine.⚪ ---- Oleksandr Bondarenko (nhà báo và là chuyên gia truyền thông Ukraine) đã tử trận khi đang phục vụ trong Quân Lực Ukraine, theo Liên minh các nhà báo quốc gia cho biết trong một thông báo ngày 27/4/2023. Bondarenko là một nhà báo nổi tiếng và đã làm việc cho công ty tư vấn truyền thông RMA.Bondarenko đã tình nguyện nhập ngũ vào ngày đầu tiên Nga đưa quân xâm lược Ukraine. Một đồng nghiệp trong hãng truyền thông RMA, Vasil Samokhvalov, đã bày tỏ sự kính trọng đối với Bondarenko trên Facebook, mô tả ông là “bộ óc tuyệt vời của chúng tôi, khiếu hài hước của chúng tôi”. Bondarenko từng là người dẫn chương trình phát thanh tại một đài phát thanh FM ở Luhansk, cũng như cho BBC Ukraine và TRK Ukraine trước khi chuyển sang lĩnh vực truyền thông. Anh tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ học tại Đại học Luhansk.⚪ ---- Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE) đã thông qua một nghị quyết vào thứ Năm 27/4/2023 nói rằng buộc trẻ em Ukraine phải di cư sang Nga là tội ác diệt chủng. Theo một đại biểu của PACE Ukraine, Yevheniya Kravchuk, nghị quyết thông qua với 87 phiếu thuận. Một đại biểu khác, Oleksiy Honcharenko, đã lưu ý trên kênh Telegram của mình rằng từ "diệt chủng" liên quan đến các hành động của Nga ở Ukraine đã được đề cập lần đầu tiên trong một tài liệu chính thức ở cấp độ này. Nghị quyết khẳng định rằng việc cưỡng bức di dời trẻ em Ukraine sang Nga là vi phạm Công ước Diệt chủng năm 1948 của LHQ.Ngoài ra, tài liệu hoan nghênh các nỗ lực quốc tế nhằm buộc lãnh đạo Nga và thủ phạm phải chịu trách nhiệm về tội ác diệt chủng đối với người dân Ukraine. Tính đến tháng 4/2023, 19.384 trẻ em được coi là đã bị trục xuất khỏi Ukraine. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vào ngày 17/3 đối với nhà độc tài Putin và thanh tra viên trẻ em của Nga, Maria Lvova-Belova, vì liên quan đến việc trục xuất trái phép trẻ em khỏi Ukraine kể từ ngày 24/2/2022.⚪ ---- Chuyên gia quân sự Roman Svitlan cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài NV Radio vào ngày 27/4 rằng việc Putin sa thải Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tá Mikhail Mizintsev, báo hiệu rằng Nga đang chuẩn bị đổ lỗi cho một số kẻ chịu trách nhiệm về những thất bại quân sự đã lường trước ở Ukraine. Mizintsev được biết đến với biệt danh “Đồ tể của Mariupol,” vì đã chỉ huy cuộc bao vây tàn bạo, kéo dài hàng tháng vào thành phố Ukraine trong hành động mở đầu cuộc chiến.Svitlan nói: “Đây là sự chuẩn bị. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã bắt đầu di chuyển (nhân sự), loại bỏ khỏi một số vị trí tướng lĩnh, những người có thể phải chịu trách nhiệm về những thất bại và có thể là tội ác chiến tranh.”⚪ ---- Giám đốc Sở An ninh Quốc gia Đài Loan (NSB) tiết lộ hôm thứ Tư (26/4) rằng Đài Loan đang chia sẻ thông tin tình báo với liên minh Five Eyes (Ngũ Nhãn, 5 nước nói tiếng Anh), bao gồm Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand. Nói trước cơ quan lập pháp, Tổng giám đốc NSB Tsai Ming-yen (Thái Minh Ngạn) cho biết Đài Loan đang nâng cấp công nghệ máy tính của mình để “kết nối với liên minh Five Eyes thông qua một hệ thống bí mật,” theo Reuters.Bà Thái đang trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp về các biện pháp an ninh mà NSB sẽ thực hiện trước cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan năm 2024. Khi được Nhà lập pháp Quốc dân đảng Chen I-hsin (Trần Dĩ Tín) hỏi liệu Đài Loan có bất kỳ trao đổi nào với Five Eyes hay không, Tsai cho biết NSB đã chia sẻ thông tin tình báo “trong thời gian thực” với năm quốc gia. Tsai cũng nói rằng cơ quan tình báo của Đài Loan đã phân bổ tài trợ để tạo ra một "cơ chế liên lạc và báo cáo trực tuyến tức thì" với các đồng minh của mình.Tiết lộ này được đưa ra một tuần trước khi 25 đại diện nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ chuẩn bị đến thăm Đài Loan vào ngày 2 tháng 5 để khám phá nhiều cách khác nhau nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan, bao gồm cả việc sản xuất chung máy bay không người lái và đạn dược, theo Nikkei. Sự thừa nhận công khai duy nhất này về việc chia sẻ thông tin tình báo giữa Hoa Kỳ và Đài Loan phù hợp với nỗ lực mở rộng của Đài Loan nhằm hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia khác để chống lại các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan.⚪ ---- Nhiều vùng Hoa Kỳ phải chịu đựng một mùa đông khắc nghiệt với tuyết dày. Giờ đây, nhiệt độ đang ấm lên và các lớp băng tuyết đang tan chảy, thế là lũ lụt.California: NPR loan tin rằng Vườn quốc gia Yosemite sẽ đóng cửa từ thứ Sáu đến ít nhất là ngày 3 tháng 5/2023 vì lũ lụt. Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên 15 độ vào cuối tuần này, điều đó có nghĩa là tuyết tan sẽ biến sông Merced thành một máy phát điện. Toàn bộ khu vực Sierra Nevada đã chứng kiến lượng tuyết cao hơn bình thường tới 300% trong mùa đông năm nay.Sông Mississippi: Cư dân dọc theo Thượng nguồn sông Mississippi đã buộc phải di tản khỏi nhà của họ trong tuần này do sự tan chảy của một lớp tuyết lớn hơn bình thường ở phía bắc Minnesota, AP đưa tin.Các cuộc di tản cũng diễn ra ở Wisconsin, trong khi cư dân ở Iowa và các nơi khác đang theo dõi chặt chẽ mực nước. Davenport, Iowa, đặc biệt đang chuẩn bị cho lũ lụt lớn khi nước sông dâng cao vào thứ Bảy, theo AP và NBC News. Các dự báo cho biết nước sông sẽ đạt mức cao thứ ba từng được ghi nhận trong thành phố.⚪ ---- Lyft Inc. tiết lộ vào thứ Năm rằng họ sẽ sa thải khoảng 1.072 nhân viên, chiếm 26% tổng lực lượng lao động. Công ty cho biết họ cũng sẽ "giảm quy mô" tuyển dụng và loại bỏ hơn 250 vị trí còn trống, trong khi kế hoạch tái cấu trúc mới sẽ tiêu tốn của Lyft từ 41 triệu đô la đến 47 triệu đô la trong quý tài chính thứ hai.⚪ ---- Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, một dự luật mới của California sẽ tăng lương cho giáo viên lên 50% trong 7 năm tới. Dân biểu California Al Muratsuchi (Dân chủ, Torrance) trình dự luật, hy vọng sẽ thu hút những người trẻ tuổi đến với công việc giảng dạy đồng thời giúp các giáo viên hiện tại đủ khả năng sinh sống.Dự luật AB 938, sẽ đặt ra các mục tiêu hàng năm cho Công thức tài trợ kiểm soát địa phương của California, xác định số tiền được phân bổ cho các học khu và trường bán công, để đạt mức tăng 50% vào năm 2030, theo nội dung của dự luật.Học khu Thống nhất Los Angeles, học khu lớn thứ hai trên toàn quốc, đang trên đà đáp ứng các yêu cầu của dự luật, nếu nó được thông qua. Các quan chức của học khu L.A. đã tiết lộ một thỏa thuận dự kiến với công đoàn đại diện cho khoảng 35.000 nhà giáo ở LAUSD vào đầu tháng này.⚪ ---- Từ Redwoods đến Joshua Tree, các công viên quốc gia của California thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nhưng, một số người sẽ nằm xuống, không bao giờ rời đi. Theo dữ liệu gần đây nhất do Sở Công viên Quốc gia (National Park Service) công bố, hơn 2.000 du khách đã chết tại các công viên quốc gia từ năm 2014-2021. Trong số tử vong đó, gần 350 trường hợp được báo cáo tại các công viên quốc gia của California.Trên toàn quốc, nguyên nhân tử vong hàng đầu - ngoại trừ những trường hợp tử vong được coi là "không xác định được" - là tai nạn xe, gây ra 415 ca tử vong trong 8 năm. Tại các địa điểm công viên quốc gia của California, nguyên nhân tử vong hàng đầu (một lần nữa, ngoại trừ những cái chết “không xác định”) là các vấn đề liên quan đến y tế.Có 70 trong số 347 trường hợp tử vong được báo cáo tại 17 công viên ở California có trong báo cáo của NPS được coi là tử vong y tế. Té ngã được liệt kê là nguyên nhân gây tử vong trong 68 trường hợp tử vong, tiếp theo là đuối nước, nguyên nhân gây tử vong trong 46 trường hợp.Ngoài ra, các trường hợp tử vong do ngộ độc và giết người là một trong những trường hợp hiếm gặp nhất - lần lượt chiếm 2 và 5 trường hợp tử vong - và không có trường hợp tử vong nào được liệt kê là do động vật hoang dã hoặc động vật gây ra.⚪ ---- Quận Cam: Giả làm bác sĩ, bị 4 năm tù. Ông Elias Renteria Segoviano, 62 tuổi ở Brea đã nhận tội hôm thứ Tư và bị kết án 4 năm tù vì cung cấp các thủ tục y tế khác nhau mà không có giấy phép y tế. Segoviano đã được trả tự do vào năm ngoái trong một vụ án riêng biệt do chính y nhận tội.Điều tra viên Thomas Hoang của văn phòng Biện lý Quận Cam ghi nhận trong hồ sơ tòa án tìm cách tăng tiền bảo lãnh tại ngoại cho bị cáo từ 35.000 đô la lên 1 triệu đô la, vì lần trước đó, không quá một ngày sau khi bị truy tố, Elias Segoviano vẫn đóng vai bác sĩ bất hợp pháp, làm các thủ tục y tế và bị điều tra ghi lại bí mật.Segoviano bị bắt vào ngày 19/7/2022 tại cơ sở kinh doanh Botox của ông ở Anaheim, số 935 S. Brookhurst St., theo Văn phòng Biện lý Quận Cam. Segoviano thực hiện các thủ thuật như tiêm cho nạn nhân loại Botox bị nghi là giả, chất làm đầy, thuốc gây mê và các loại thuốc khác.⚪ ---- Quận Cam: Hai thanh niên đã nhập viện trong tình trạng ổn định hôm thứ Tư sau một vụ nổ súng vào sáng sớm ở Midway City. Cảnh sát đã được gửi đến dãy nhà 1500 trên đường Van Buren vào khoảng 12:05 sáng sớm thứ Tư, tìm thấy một thanh niên 18 tuổi, bị trúng đạn tại hiện trường. Anh ta được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi cảnh sát thấy nạn nhân thứ hai, một thanh niên 18 tuổi khác, cũng đang được điều trị vết thương do đạn bắn. Người đàn ông thứ hai được cho là một phần của vụ nổ súng tương tự,theo cảnh sát.Vụ nổ súng đang được điều tra. Chưa rõ liệu hai nạn nhân có quen nhau hay không. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ nổ súng được khuyến khích gọi cho Sở Cảnh sát trưởng Quận Cam theo số 714-647-7000. Người gọi có thể ẩn danh bằng cách gọi cho OC Crime Stoppers theo số 855-847-6227.⚪ ---- Cộng đồng người Mỹ gốc Á ở San Antonio đang suy tính sau khi một dự luật của Thượng viện tiểu bang Texas cấm người từ 4 quốc gia sở hữu đất nông nghiệp và quyền khoáng sản ở Texas đã được gửi đến Hạ viện tiểu bang để bỏ phiếu. Dự luật 147 của Thượng viện Texas sẽ cấm người Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn sở hữu đất nông nghiệp, đất lấy gỗ và nhiên liệu hóa thạch trong tiểu bang. Tác giả của dự luật, Thượng nghị sĩ Lois Kolkhorst, cho biết luật này nhằm bảo vệ “an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Tôi đưa dự luật này đến trước các bạn với tư cách là một người yêu tự do và là người muốn bảo vệ an ninh lương thực, an ninh khoáng sản và tương lai của đất nước vĩ đại của chúng ta.”Một số thành viên của cộng đồng châu Á ở San Antonio và trên toàn quốc gọi đó là dự luật phân biệt chủng tộc., chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Châu Á của Mỹ San Antonio, cho biết cô không thể tin điều này đang xảy ra: “Thật là khó hiểu khi vào thời điểm này của năm 2023, chúng ta đang phân biệt đối xử một chủng tộc, một con người vì nguồn gốc của họ. Và vâng, nó không ổn. Nó không ổn theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.” Dự luật hiện sẽ được chuyển đến Hạ viện để xem xét và bỏ phiếu. Thống đốc Greg Abbott cho biết ông sẽ ký vào dự luật nếu nó đến được bàn của ông.⚪ ----- Văn phòng Công tố viên Quận Ocean cho biết hôm thứ Năm, một phụ nữ Virginia thú nhận đã lái xe với lượng fentanyl cao trong vụ tai nạn chết người ở Garden State Parkway vào năm 2020. Michelle Roselli, 36 tuổi, đã nhận tội trước Thẩm phán Tòa án Tối cao Guy P. Ryan về tội giết người bằng xe hơi, tấn công bằng xe và lái xe khi say. Tai nạn đã giết chết, 66 tuổi và làm bị thương, 51 tuổi, cả hai đều ở Berkeley Township (New Jersey).Các công tố viên đang tìm kiếm một bản án sáu năm tù cho tội giết người bằng xe và năm năm cho tội tấn công bằng xe. Tuyên án được lên kế hoạch vào ngày 14/7/2023. Cảnh sát cho biết Roselli đã say xỉn khi cô đang lái xe ngày 26/1/2020 và xe của cô đã lao sang một làn đường khác, tông vào một chiếc Toyota Scion.Chiếc Scion do, 32 tuổi, ở Bayville, lái, đã tông vào nhiều cây. Trí Nguyên, Dương và một thiếu niên cũng ở trong xe. Tất cả họ đều được nhập viện. Công tố cho biết Trí Nguyễn đã chết vì vết thương vào ngày 20/2/2020. Duong vẫn đang chữa trị hồi phục chức năng. Cô Roselli đã trình diện Cảnh sát Tiểu bang tại Thị trấn Galloway của họ vào ngày 20/3/2020.----Theo VTC News. Đại diện nhiều doanh nghiệp thủy sản cho biết, ngoài cạn kiệt đơn hàng xuất khẩu, họ còn mắc kẹt giữa hai "gọng kìm" vốn và lãi suất. Nguyên nhân được đánh giá do kinh tế toàn cầu suy thoái, người tiêu dùng tiết giảm chi tiêu. Ngoài gặp khó về xuất khẩu, doanh nghiệp còn khó tiếp cận vốn vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy sản Cafatex (Cần Thơ) cho biết, hiện nay doanh nghiệp đang thiếu đơn hàng xuất khẩu do kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát tăng cao: "Tại các nước vốn là thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp, có hiện tượng người dân cắt giảm chi tiêu khiến hàng tồn kho của doanh nghiệp còn nhiều dẫn đến giá cá, tôm giảm mạnh từ 20 - 30% so với cuối quý IV/2022. Dù giá đã giảm nhưng vẫn khó xuất khẩu.”----Theo Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp. Doanh nghiệp khu vực sản xuất nông nghiệp hưởng mức hỗ trợ giảm từ 35-40 %, các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y được giảm từ 45-50% thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm, thị trường tiêu thụ sản phẩm gia cầm hết sức bấp bênh, chưa bao giờ xảy ra tình trạng như hiện nay. “Tại nhiều trang trại, gà thịt công nghiệp và gà lông màu phải nuôi quá ngày, rồi để lại làm gà đẻ. Nhiều doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi đang có nguy cơ phá sản, hàng ngàn cơ sở chăn nuôi phải giảm quy mô sản xuất, thậm chí phải tạm ngừng hoạt động”, ông Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ.

---- HỎI 1: Tập thể dục có thể giúp dứt nghiện?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Một đánh giá nghiên cứu mới cho thấy tập thể dục có thể giúp những người đang chiến đấu với chứng nghiện tiếp tục đi đúng hướng. Các nhà điều tra đã phân tích 43 nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã tìm thấy mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và việc giảm sử dụng chất gây nghiện ở những người đang điều trị lạm dụng rượu và ma túy.

.

Nói chung, các nghiên cứu chỉ bao gồm hơn 3.100 người tham gia. Họ đã xem xét mối quan hệ giữa tập thể dục và nguy cơ sử dụng heroin, opioids, cocaine và crack cocaine, methadone, cần sa, rượu hoặc methamphetamine. Không có hút thuốc lá liên quan.

.

Một nửa số cuộc nghiên cứu đã đánh giá mối quan hệ của tập thể dục với việc kiêng hoàn toàn hoặc giảm lạm dụng chất kích thích. Trong số này, 75% nhận thấy rằng việc sử dụng chất gây nghiện giảm liên quan đến thể dục, hoạt động thể chất.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2023/04/27/exercise-addiction/5601682600820/

.

---- HỎI 2: Đại dịch COVID-19 làm giảm số lượng dan díu sex giữa học sinh trung học?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát của chính phủ, những năm đầu tiên của đại dịch đã chứng kiến sự sụt giảm lớn về số lượng học sinh trung học quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên ngày càng ít phổ biến hơn trước COVID-19.

.

Khoảng ba thập niên trước, hơn 1/2 số thanh thiếu niên cho biết họ đã quan hệ tình dục, theo một cuộc khảo sát lớn của chính phủ được thực hiện hai năm một lần. Đến năm 2019, tỷ lệ này là 38%. Vào năm 2021, 30% thanh thiếu niên cho biết họ đã từng quan hệ tình dục. Đó là mức giảm mạnh nhất từng được ghi nhận bởi cuộc khảo sát.

.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC hôm thứ Năm đã công bố các báo cáo phân tích những phát hiện mới nhất từ cuộc khảo sát xem xét các hành vi nguy hiểm của thanh thiếu niên, bao gồm hút thuốc, uống rượu, quan hệ tình dục và mang súng. Hơn 17.000 học sinh tại 152 trường trung học công lập và tư thục đã trả lời cuộc khảo sát năm 2021. Việc tham gia là tự nguyện và cần có sự cho phép của phụ huynh, nhưng các câu trả lời là ẩn danh.

Chi tiết:

https://apnews.com/article/teen-sex-survey-high-school-3d45d0441f531d1da9f5b44373becee4

.

.