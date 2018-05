1 Ông Đâm Người, Cầm Búa Chống Cự Cảnh Sát Bị Bắn Chết

PACOIMA - Người đàn ông được tin là thủ phạm đâm người ở Pacoima đã bị cảnh sát bắn chết.Cảnh sát và cứu hoả phái người ứng cứu sau khi đuợc tin cấp báo về vụ bạo động lúc 1 giờ sáng tại giao lộ của đường Paxton và đường Telfair.Nghi can không hợp tác, còn khiêu khích, trèo lên mái nhà gần bên, hút thuốc gì đó, và dùng buá rìu đe dọa nhân viên công lực. Hung đồ dùng đồ vật ném sảnh sát.Sau cùng, y đã bị bắn ngã và được chở tới bệnh viện và ông đã chết tại đây, theo Ty Cảnh Sát Los Angeles cho biết.Chưa có thông tin về động lực của nghi can. Cảnh sát chỉ cho biết nghi can là một người đàn ông ở trạc tuổi gần 30.2 cảnh sát bị thương nhẹ khi nghi can ném đồ đạc vào họ trong lúc kháng cự, một cảnh sát đã rời bệnh viện còn một cảnh sát khác thì còn nằm bệnh viện để điều trị, theo các giới chức cho biết.