- Tỷ phú Harlan Crow (người tặng quà Thẩm phán Tối cao Thomas) có kho tàng phát xít Đức: đầy những bức tượng những kẻ độc tài, có 1 chân dung có chữ ký của Adolf Hitler. - Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr (thời Trump 2019-2020): Nếu Cộng Hòa đưa Trump ứng cử, nhiều phần sẽ thua Biden.

- HỎI 1: Khoảng 1/2 người chưa kết hôn ở Nhật Bản không muốn có con? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 1/3 dân Canada thê thảm về mặt tài chính? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-10/4/2023) ---- Luật sư Jim Trusty của Trump cho biết nhóm pháp lý của Trump sẽ cố gắng yêu cầu Tòa án quăng bỏ bản cáo trạng liên quan đến cáo buộc thanh toán tiền bịt miệng cho cô Stormy Daniels trước khi vụ án được đưa ra xét xử. Luật sư Trusty nói với ABC’s This Week hôm Chủ nhật rằng “văn bản xin quăng bỏ phải được ưu tiên vì chúng sẽ loại bỏ hành vi sai trái công lý này từ rất sớm. Tôi nghĩ rằng sẽ có một số kiến nghị rất hợp lý để bác bỏ dựa trên những hạn chế pháp lý của loại cáo trạng này, mà [Biện lý quận Manhattan] Alvin Bragg đang cố gắng ghép lại.” Trusty nói là mong đợi có kiến nghị xin tòa bác bỏ “có lẽ sớm hơn nhiều so với tháng 12,” khi ngày ra tòa tiếp theo được lên lịch cho vụ án.

---- Các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện, bao gồm các thành viên ban lãnh đạo và thậm chí cả các đồng minh của Trump, nói rằng Trump nên đứng ngoài cuộc bầu cử sơ bộ tại Thượng viện năm 2024, với hy vọng tránh lặp lại cuộc bầu cử giữa kỳ đầy thất vọng năm 2022. Họ coi Trump ngày càng trở thành một gánh nặng chính trị trong các cuộc đua vào Thượng viện 2024 khi các vấn đề pháp lý của Trump ngày càng gia tăng.

Các dân cử và chiến lược gia Cộng Hòa lo ngại Trump sẽ lôi kéo các ứng cử viên Cộng Hòa vào các cuộc tranh luận về các vấn đề mà Trump yêu thích như gian lận bầu cử và cắt giảm ngân sách của Bộ Tư pháp thay vì các vấn đề cử tri quan tâm hơn, như kinh tế, lạm phát và chăm sóc sức khỏe. Và họ lo lắng rằng khi Trump tuyên bố ủng hộ một ứng cử viên Thượng viện nào cho bầu cử 2024, là cơ nguy Cộng Hòa dễ mất ghế Thượng viện đó.

Thượng nghị sĩ Phó trưởng khối Cộng hòa John Thune (S.D.), người thay thế cho Trưởng khối Cộng hòa Thượng viện Mitch McConnell (Ky.) trong khi McConnell đang dưỡng bệnh sau 1 tai nạn, cho biết sẽ tốt hơn nếu Trump đứng ngoài cuộc: “Có vẻ như điều đó sẽ hữu ích dựa trên sự thiếu thành công của chúng tôi hồi năm 2022.”

Ngay cả những đồng minh mạnh nhất của Trump cũng muốn Trump im lặng, đừng tuyên bố gì về bầu cử các chức Thượng nghị sĩ: Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-S.C.) nói, “Trump nên tập trung vào cuộc bầu cử của chính Trump, nhưng tôi nghi ngờ liệu Trump có nghe theo lời khuyên đó hay không.”

---- Một bản tin mới từ Politico cho thấy các đảng viên Cộng hòa đang ngày càng ủng hộ điều từng là ý tưởng xa lạ do Trump đưa ra: Rằng nước Mỹ nên dội bom Mexico nhân danh cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Từng được coi là không thể tưởng tượng được khi tiến hành một cuộc xâm lược quân sự vào nước láng giềng phía nam của Hoa Kỳ, Politico đã ghi lại bằng chứng về việc phát động các cuộc tấn công chống lại quốc gia này đang trở thành xu hướng chủ đạo trong Đảng Cộng hòa.

Bản tin viết: "Các Dân biểu Dan Crenshaw (R-TX) và Mike Waltz (R-FL) đã giới thiệu một dự luật tìm kiếm sự cho phép sử dụng lực lượng quân sự để 'gây chiến với các băng đảng'. Thượng nghị sĩ Tom Cotton (R-AR) cho biết ông sẵn sàng gửi quân đội Hoa Kỳ vào Mexico để nhắm mục tiêu vào các trùm ma túy ngay cả khi không có sự cho phép của Mexico. Và các nhà lập pháp ở cả hai viện đã đệ trình dự luật coi một số băng đảng là tổ chức khủng bố nước ngoài, một hành động được ủng hộ bởi những người say mê Trump."

Mặc dù một số đảng viên Cộng hòa diều hâu truyền thống, bao gồm cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton và Hạ nghị sĩ Michael McCaul (R-TX) đã bày tỏ sự hoài nghi rằng việc đánh bom Mexico sẽ là một chiến lược hiệu quả để ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Hoa Kỳ, nhưng dù sao thì ý tưởng này vẫn được chấp nhận. tăng sức kéo.

Dù vậy, nhiều chuyên gia chính sách đối ngoại cảnh báo Politico rằng một cuộc chiến ở Mexico có khả năng trở thành một thảm họa chính sách đối ngoại hoàn toàn đối với Hoa Kỳ. Một phụ táquốc hội của Đảng Cộng hòa Hạ viện nói với báo này: "Nếu bạn nghĩ Iraq là một tình huống tồi tệ, hãy đợi cho đến khi bạn xâm chiếm một quốc gia ở biên giới của chúng ta. Con cháu của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này."

---- "Người bạn" của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, người đã trả tiền để vợ chồng Thomas thực hiện những chuyến du lịch xa hoa vòng quanh thế giới trên máy bay riêng và du thuyền cá nhân của bạn mình, cũng được biết đến với việc sưu tập các kỷ vật của Đức Quốc xã. Trong khi các đảng viên Cộng hòa đã bào chữa cho điều đó để đảm bảo những điều khủng khiếp của lịch sử được ghi nhớ, thì thực tế lại đáng lo ngại hơn một chút.

Nhà tài trợ Cộng Hòa Harlan Crow có một sân đầy những bức tượng của những kẻ độc tài được trưng bày. Crow có một bức chân dung có chữ ký của Adolf Hitler và một bản sao có chữ ký của cuốn sách Mein Kampf của Hitler. Một vị khách trong nhà đã tìm thấy một số khăn trải giường của Hitler và các thiết kế nội thất được giấu trong tủ trên lầu, khuất khỏi công chúng.

Người dẫn chương trình MSNBC Mehdi Hasan lưu ý rằng trong vài tuần qua, người dẫn chương trình Fox và các chuyên gia bảo thủ đã thu thập xung quanh thuyết âm mưu sai lầm rằng nhà tài trợ người Do Thái George Soros đứng sau vụ Biện lý Bragg truy tố Trump.

Phóng viên Hasan nói: “Sự bôi nhọ lâu nay chống lại ông ấy [Soros], một trong những hướng tấn công lớn từ cánh hữu là cho rằng Soros là một người đồng tình với Đức Quốc xã và đã hợp tác trong chiến tranh. Thật vớ vẩn. Nó đã nhiều lần bị lật tẩy. Soros, người Do Thái, mới hai tuổi khi Hitler lên nắm quyền và là một thiếu niên trong Thế chiến thứ hai. Nhưng thực tế, đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị, mỉa mai, kỳ quái. Đảng Cộng hòa là Đảng có nhà tài trợ tỷ phú của riêng mình, người bị buộc tội can thiệp vào hệ thống tư pháp [Hoa Kỳ]. Ông trùm bất động sản bảo thủ Harlan Crow, người mà tuần này, nhờ ProPublica, chúng tôi được biết, đã đưa Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas đi du lịch sang trọng, không khai báo cho hai chục năm, miễn phí, trên du thuyền của Crow, tới một nơi ẩn dật toàn nam giới."

Tổng số tiền trong các chuyến đi có thể lên tới 500.000 đô la. Crow cũng đã trao 500.000 đô la cho một nhóm vận động hành lang do vợ của Thẩm phán Tối cao Thomas, là bà Ginni, điều hành. Nó khiến phóng viên Hasan tự hỏi liệu đã đến lúc bắt đầu gọi Thomas là Thẩm phán được Crow hậu thuẫn theo cách cánh hữu gọi ai đó được Soros hậu thuẫn hay chưa.

Hasan nói: "Những người bảo vệ cánh hữu của anh ấy nói rằng tất cả điều này là không công bằng, vô lý! Crow chỉ đang tưởng niệm những điều kinh hoàng của thế kỷ 20. Ý tôi là, bản thân Crow nói rằng Crow chỉ đang bảo tồn lịch sử. Bây giờ, rõ ràng, tôi không nói Harlan Crow có phải là một người đồng tình với Đức Quốc xã hay không. Điều tôi đang nói là khi bạn có khăn trải giường của Đức Quốc xã trong nhà và một bản sao của sách Mein Kampf có chữ ký của chính Quốc trưởng Hitler, tôi không nghĩ bạn có thể coi điều đó là để bảo tồn lịch sử. Và đối với những người nói rằng đây không phải là một câu chuyện, thì điều này là không công bằng với Harlan Crow. Một lần nữa, hãy nhớ rằng tiêu chuẩn kép là Cộng Hòa đang chơi. Nếu George Soros có một ngôi nhà chứa đầy những kỷ vật của Hitler và một khu vườn đầy những bức tượng của nhà độc tài, liệu Fox sẽ nhắm mắt cho Soros bỏ qua không? Hay họ sẽ mất trí và la hét, Đức quốc xã là Soros kìa? Và chúng ta có Harlan Crow, và nhà của Harlan Crow."

Phóng viên Hasan kết thúc bằng cách lặp lại một điều mà anh đã nhắc đi nhắc lại trong nhiều năm: mọi lời buộc tội từ một đảng viên Cộng hòa hay một người bảo thủ thực ra đều là một lời thú tội. (ghi chú: Hasan nhắc rằng, trước giờ Cộng Hòa chụp mũ Soros [người góp tiền giúp các ứng viên Dân Chủ] là kẻ có tư tưởng phát xít, chuyên ủng hộ Hitler chống Do Thái, bây giờ mới biết tỷ phú Crow [người góp tiền giúp các ứng viên Cộng Hòa] có bộ sưu tập thần tượng Hitler... nhưng Fox News và Cộng Hòa im lặng. Nếu Biden có bộ suu tập về Hitler này, hẳn là bị Fox News đánh bầm dập.)

---- Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr hôm Chủ nhật cho biết Trump là ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa “rất nhiều cơ nguy” sẽ thua Tổng thống Biden trong một trận đấu giả định vào năm 2024. Barr đã thảo luận về những cáo buộc mà Trump phải đối mặt trong vụ án tiền bịt miệng ở Thành phố New York khi xuất hiện trên chương trình “This Week” của ABC. Ông cho biết Luật sư quận Manhattan Alvin Bragg truy tố Trump không rõ ràng, và có thể có nghĩa là hồ sơ truy tố không vững.

Nhưng ông nói rằng đó có thể là tin tốt cho đảng Dân chủ và Biden, giả sử tổng thống tái tranh cử. Barr nói về trường hợp của Bragg: “Cuối cùng, các chiến lược gia hiểu biết của đảng Dân chủ biết rằng điều này sẽ giúp ích cho Trump và Dân Chủ muốn Trump trở thành ứng cử viên Cộng Hòa vì Trump là người yếu nhất trong các ứng cử viên của đảng Cộng hòa, Trump có nhiều khả năng thua Biden nhất”.

Barr, người từng là Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp của Trump từ năm 2019 đến năm 2020, cũng lập luận vào Chủ nhật rằng vụ kiện ở Manhattan chống lại Trump không quan trọng bằng các cuộc điều tra khác mà Trump phải đối mặt, chẳng hạn như cuộc điều tra liên bang về việc Trump chôm các tài liệu mật.

---- Một thỏa thuận đã đạt được trong vụ Majed Khalil (một doanh nhân người Venezuela) kiện vì bị phỉ báng, chống lại Fox News và người dẫn chương trình Lou Dobbs về những tuyên bố cáo buộc ông giúp làm nghiêng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong một lá thư gửi cho Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Louis Lee Stanton nộp tại Quận phía Nam của New York vào cuối tuần qua, luật sư của hai bên viết rằng họ đã đạt được thỏa thuận để giải quyết vấn đề. Các điều khoản tài chính của thỏa thuận không được nêu rõ.

Majed Khalil đã đệ đơn kiện hồi năm 2021, cáo buộc những tuyên bố được đưa ra trên mạng xã hội của Dobbs và bởi luật sư ủng hộ Trump là bà Sidney Powell trên chương trình Fox Business của Dobbs đã phỉ báng ông bằng cách cáo buộc doanh nhân Khalil thực hiện “cuộc bầu cử 11/9” và giúp thay đổi phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden trong máy bỏ phiếu.

Dobbs viết trong một bài đăng trên Twitter vẫn còn trực tuyến: “Cuộc bầu cử năm 2020 là một trận Trân Châu Cảng trên mạng: Cơ sở cánh tả đã liên kết lực lượng của họ để lật đổ chính phủ Hoa Kỳ.”

Theo đơn khiếu nại của Khalil, khi Powell đang xuất hiện trên một trong những chương trình của Fox News, người dẫn chương trình đã hỏi: “Bạn nói rằng bốn cá nhân này đã lãnh đạo nỗ lực gian lận cuộc bầu cử này. Họ đã làm điều đó như thế nào?"

Luật sư của Dobbs và Fox đã đề nghị bác bỏ vụ kiện trên cơ sở Tu chính án thứ nhất (quyền tự do phát biểu), một luận cứ mà thẩm phán đã bác bỏ vào mùa thu năm ngoái. Một phát ngôn viên của Fox News cho biết khi được báo The Hill liên lạc vào Chủ nhật: “Vấn đề này đã được cả hai bên giải quyết một cách thân thiện. Chúng tôi không có bình luận gì thêm.”

Fox đã hủy buổi chương trính giờ chiếu của Dobbs vào tháng 2/2021. Fox News cũng đang đấu tranh riêng với vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ đô la do công ty máy bầu phiếu Dominion đưa ra đối với những tuyên bố tương tự về cuộc bầu cử năm 2020 được phát sóng trên mạng. Fox cũng đã lập luận rằng những tuyên bố đưa ra Dominion trong trường hợp đó được bảo vệ bởi Tu chính án số 1.

---- Tổng thống Biden hôm thứ Hai cho biết ông có kế hoạch tái tranh cử năm 2024, nhưng ông vẫn chưa sẵn sàng đưa ra thông báo chính thức. Biden nói chuyện với Al Roker của NBC về đón lễ Phục sinh của Bạch Ốc. Roker đã hỏi tổng thống liệu ông có kế hoạch tổ chức nhiều sự kiện hơn trong tương lai hay không, một ám chỉ kế hoạch tái tranh cử của Biden. Biden nói: “Tôi dự định sẽ có ít nhất ba hoặc bốn nghi lễ đón Phục sinh [tại Bạch Ốc] nữa. Có thể là năm. Có lẽ sáu [lễ đón Phục sinh tại Bạch Ốc] nữa..."

Roker hỏi: “Ngài đang nói rằng ngài sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ năm 2024? Làm ơn giúp đỡ một người anh em truyền thông nhé, tiết lộ tin này cho tôi nhé.”

Biden đáp, “Tôi định tranh cử, bạn ơi, nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng công bố điều đó.” Biden, sẽ 82 tuổi khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, vẫn chưa thu hút được đối thủ chính mặc dù có một số lo ngại về tuổi tác của ông. Nhà văn Marianne Williamson, người đã điều hành một chiến dịch tranh cử không thành công hồi năm 2020, đã tuyên bố rằng cô đang tranh cử để trở thành ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân chủ.

---- Nga đang tìm cách phóng một trạm vũ trụ trên sao Kim (Venus) vào năm 2029, theo lời nhà khoa học Nathan Eismont, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (IKI) trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai. Eismont nói mục tiêu của sứ mệnh mang tên Venera-D là cố gắng tìm kiếm bằng chứng về sự sống trong bầu khí quyển của sao Kim. Trạm sẽ được xây dựng bởi công ty công nghiệp vũ trụ thuộc sở hữu nhà nước NPO Lavochkin và được làm hoàn toàn bằng các bộ phận do Nga sản xuất.

Ban đầu, Venera-D bao gồm khả năng hợp tác với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Hoa Kỳ (NASA). Tuy nhiên, sau khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine và lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Moscow, Tổng giám đốc Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết sự hợp tác như vậy sẽ không phù hợp với hoàn cảnh.----phía Đông của Quân đội Trung Quốc (PLA), Shi Yi, hôm thứ Hai tuyên bố rằng quân đội nước này đã kết thúc "thành công" cuộc tập trận quân sự kéo dài ba ngày diễn ra xung quanh đảo Đài Loan, từ ngày 8-10 tháng 4, theo một thông báo trên WeChat: “Các binh sĩ của Bộ chỉ huy chiến đấu PLA đã sẵn sàng và có thể chiến đấu bất cứ lúc nào, [để] kiên quyết trấn áp mọi hình thức ly khai độc lập của Đài Loan và sự can thiệp của nước ngoài”.Yi nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận này nên được coi là lời cảnh báo đối với các lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan. Trước đó, các quan chức Bắc Kinh khẳng định rằng nền độc lập của Đài Loan không tương thích với "hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan", đồng thời nói thêm rằng bất kỳ bước đi ly khai nào cũng phải "kiên quyết phản đối".----g Văn Bân (Wang Wenbin) hôm thứ Hai nói rằng nền độc lập của Đài Loan "không tương thích với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Bất kỳ hành động ly khai nào cũng phải bị kiên quyết phản đối." Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự vào cuối tuần và vào thứ Hai, trong đó họ bao vây Đài Loan và thực hành "tấn công các tàu thù địch chạy trốn và phong tỏa hàng hải", theo Global Times.Wang cũng bình luận về vụ nổ Nord Stream, nhắc lại lời kêu gọi của Trung Quốc về một cuộc điều tra quốc tế về vụ phá hoại Nord Stream "càng sớm càng tốt". Ông kêu gọi "các nước liên quan đáp ứng các mối quan tâm quốc tế." Thụy Điển gần đây cho biết họ "có thể gặp khó khăn trong hoàn cảnh" để xác định ai chịu trách nhiệm về vụ việc.----Burke của Mỹ USS Milius đã khẳng định các quyền và tự do hàng hải gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông hôm thứ Hai, theo lời Hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết. Mỹ nói tàu Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế trong nhiệm vụ và cảnh báo rằng "các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển Đông đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải." Nhiệm vụ diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tập trận chung quanh Đài Loan khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington trong khu vực vẫn ở mức độ cao.----er Lukashenko hôm thứ Hai nhắc lại rằng Belarus cần được đảm bảo rằng Nga sẽ bảo vệ Belarus như thể đây là một phần lãnh thổ của Nga trong trường hợp bị nước ngoài xâm lược: "Tôi đã nêu vấn đề này trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga [Vladimir Putin]. Putin hoàn toàn ủng hộ tôi trong mọi lĩnh vực. Và, Putin nói, chúng ta cần xem xét lại tất cả các hiệp ước và thỏa thuận của chúng ta, Belarus và Nga, để xem hành động pháp lý nào có tính quy phạm, có tính chất liên quốc gia cần được thông qua ngay bây giờ để đảm bảo an ninh hoàn toàn cho Belarus."Lukashenko nói như thế với Sputnik Belarus trước cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Serge Shoygu. Đầu tháng này, Đại sứ Belarus tại Nga Dmitry Krutoy đã lên tiếng về sự cần thiết phải đảm bảo an ninh cho Belarus trước nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài.----kyi nói rằng quân đội Nga đã chuyển sang sử dụng "chiến thuật tiêu thổ của Syria" trong các cuộc tấn công vào Bakhmut. Khi quân Ukraine đã tìm cách "làm kiệt sức" nhóm lính đánh thuê Wagner, "kẻ thù giờ buộc phải đưa biệt kích và các đơn vị nhày dù vào tác chiến giành Bakhmut," theo lời Syrskyi, do vậy Nga đang tập trung phá hủy cơ sở hạ tầng bằng không kích và pháo binh. Syrskyi nhấn mạnh rằng cuộc giao tranh diễn ra "ác liệt từ cả hai phía." Ông thêm rằng mặc dù tình hình trong khu vực vẫn còn khó khăn, nhưng nó vẫn "trong tầm kiểm soát."----quốc hội Georgia ở Tbilisi hôm Chủ nhật trong tình hình ngày càng có nhiều chỉ trích chính phủ về đường lối độc đoán thân Nga. Biểu tình được tổ chức bởi lực lượng đối lập chính, United National Movement (Phong trào Quốc gia Thống nhất), được thành lập bởi cựu tổng thống đang bị cầm tù Mikheil Saakashvili. (ghi chú: tên quốc gia Georgia là viết theo tiếng Anh, nhưng chính phủ Hà Nội theo truyền thống từ thời Liên Xô gọi nước này là Gruzia.)Nhiều người biểu tình phất cờ Georgia, Ukraine và Liên Âu. Họ yêu cầu "trả tự do cho các tù nhân chính trị và thực hiện các cải cách" mà Liên Âu đang tìm cách trao tư cách ứng cử viên cho Tbilisi. Chính phủ của đảng Georgian Dream (Giấc mơ Georgia) đang cầm quyền đã bị cáo buộc bỏ tù các đối thủ, bịt miệng các phương tiện truyền thông độc lập và hợp tác bí mật với Điện Kremlin.Cùng với Ukraine và Moldova, Georgia đã nộp đơn xin gia nhập Liên Âu vài ngày sau khi Nga xâm lược lãnh thổ Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 2/2022. Vào tháng 6, Liên Âu đã cấp tư cách ứng cử viên chính thức cho Ukraine và Moldova, nhưng yêu cầu Georgia phải thực hiện cải cách trước.----mô tả việc Nga chặn máy bay giám sát RC-135 của Anh hồi cuối tháng 9/2022 là một "vụ suýt bắn hạ", theo tờ Washington Post đưa tin. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã thông báo với các nhà lập pháp Anh rằng một máy bay Nga đã phóng một hỏa tiễn gần máy bay Anh nhưng nói thêm rằng phía Nga đã thừa nhận vụ việc và cho rằng đó là một "trục trặc kỹ thuật".Trong khi đó, Washington Post lưu ý các tài liệu bị rò rỉ cũng chỉ ra rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có thể đã ra lệnh cho các phi công Mỹ không bay gần Crimea sau vụ Nga bắn hạ một phi cơ không người lái của Mỹ ở Biển Đen hồi tháng Ba. Hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về vụ rò rỉ các tài liệu mật.----ong một tuyên bố rằng họ đang xem xét tính hợp lệ của các tài liệu được cho là bị rò rỉ đã bị công bố trực tuyến. Phó thư ký báo chí Pentagon, Sabrina Singh, nói: "Bộ Quốc phòng tiếp tục xem xét và đánh giá tính hợp lệ của các tài liệu được chụp ảnh lưu hành trên các trang mạng xã hội dường như chứa tài liệu nhạy cảm và thuộc loại mật. Bộ cũng đang đánh giá tác động của những tài liệu được chụp ảnh này có thể có đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và đối với các đồng minh và đối tác của chúng tôi." Bộ Tư pháp đã mở một cuộc điều tra hình sự về vấn đề này. Trước đó, Ukraine nói một số tài liệu mật bị rò rỉ là "giả mạo", trong khi Pháp cũng đặt câu hỏi về nội dung của các tài liệu này.----àng rào mới dài 64 km dọc biên giới với Belarus bắt đầu từ tháng 4, theo Kyiv Independent đưa tin, trích dẫn báo địa phương. Quyết định dựng hàng rào được đưa ra vào năm 2016 để hạn chế di cư bất hợp pháp, với gần 1/3 chiều dài hàng rào dự kiến được xây dựng cho đến nay. Chủ tịch Hội đồng Bất động sản Renars Griskevics cho biết: “Chúng tôi đã có thể thấy kết quả thực sự của công việc đã hoàn thành, điều này cho phép chúng tôi bắt đầu xây dựng mà không bị chậm trễ vô lý”.----nhật nói đã phá hủy một kho chứa 70.000 tấn nhiên liệu gần thành phố Zaporizhzhia của Ukraine, cũng như các kho quân sự ở khu vực Donetsk và Zaporizhzhia. Tuyên bố không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ cho những tuyên bố này và hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc tấn công được báo cáo có gây ra thương vong nào hay không. Chính phủ Ukraine chưa phản hồi về các cáo buộc.----Liên Âu không nên can dự vào cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về tình trạng của Đài Loan. Theo cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Les Echos hôm Chủ nhật, Macron nói rằng Liên Âu không nên bị lôi kéo vào các cuộc xung đột giữa các quốc gia khác và thay vào đó hãy làm theo lợi ích của chính mình, đồng thời thêm rằng theo ông, nếu Brussels liên kết với TQ hoặc Mỹ, nó sẽ mất cơ hội tài trợ cho quyền tự chủ chiến lược của mình, chỉ trở thành một nước chư hầu. Ông nói: “Chúng ta nên loại bỏ mô hình rủi ro của mình, không phụ thuộc vào người khác, đồng thời duy trì sự tích hợp chuỗi giá trị của chúng ta khi có thể”.----dsey Graham nói với người dẫn chương trình Shannon Bream trong một lần xuất hiện trên “Fox News Sunday” rằng ông “sẵn sàng” gửi lính Hoa Kỳ đến Đài Loan để bảo vệ hòn đảo này không bị Trung Quốc phong tỏa. Graham cho biết những lo ngại của ông bắt nguồn từ những ngày diễn ra các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan, nơi ông vừa đến thăm. “Tôi tin vào chính sách Một Trung Quốc,” ông nói với Bream. “Nhưng tôi sẵn sàng chiến đấu cho Đài Loan vì Đài Loan là một nền dân chủ. Chúng tôi đã sát cánh cùng họ trong nhiều thập niên.”Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, 71 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã đi qua eo biển Đài Loan hôm thứ Bảy. Graham đã đề xuất một phản ứng quan trọng của Hoa Kỳ đối với sự leo thang. “Tôi sẽ tăng cường đào tạo và mua những chiếc F-16 mà họ cần ở Đài Loan,” ông nói. “Tôi sẽ chuyển lực lượng chiến tranh đến Nam Hàn và Nhật Bản. Tôi sẽ đặt hỏa tiễn hành trình mang đầu đạn nguyên tử trên tất cả các tàu ngầm của chúng ta trên khắp thế giới.”----kế tiếp tại Thượng Hải, Trung Quốc, để bổ sung cho hoạt động sản xuất hiện có tại California, theo Giám đốc điều hành Elon Musk nói hôm Chủ nhật. Nhà máy pin mới sẽ có khả năng sản xuất 10.000 Megapack Tesla mỗi năm, đây là loại pin mạnh do nhà sản xuất xe chế tạo để cung cấp khả năng lưu trữ năng lượng và hỗ trợ lượng điện lớn. Theo Musk, việc xây nhà máy mới dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 3 năm nay, với việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 2 năm 2024.----họ đã phát hiện ra 2 xác dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập hôm Chủ Nhật ở Marseille. Các báo cáo trước đó cho biết 8 người được cho là bị mắc kẹt sau một vụ nổ dẫn đến sự sụp đổ của hai tòa nhà, trong khi 5 người bị thương và được đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân của vụ sập tòa nhà vẫn chưa được biết.-----. Hai người đã thiệt mạng vào sáng sớm Chủ nhật tại Quận Cam sau một vụ nhiều xe đụng nhau, có thể do đua xe đường phố bất hợp pháp. Theo cảnh sát Fullerton, tai nạn xảy ra vào khoảng 9:20 giớ sáng gần ngã tư đại lộ Magnolia và Flower ở Fullerton. Cảnh sát đến hiện trường, tìm thấy một chiếc xe hiệu Audi, một chiếc minivan Toyota và một chiếc xe gắn máy Yamaha đụng nhau, tất cả xe đều bị hư hại nặng.Cảnh sát nói 1 người đi xe đạp và 1 người đi bộ cũng liên quan đến vụ tai nạn. Một cột điện thoại đã bị đổ trong khi chiếc Audi lao vào hàng rào và lao vào bên hông một ngôi nhà trên Đại lộ Magnolia, gây rò rỉ khí gas. Một cụ bà đi bộ chết tại hiện trường, theo cảnh sát cho biết, không cho biết tên cụ bà, chỉ nói bà đã 70 tuổi.----tại chỗ. Tài xế của 2 xe đã chết sau khi đụng trực diện ở Anaheim vào 12:30 giờ rạng sáng sớm Chủ Nhật, gần giao lộ của Đường South Nohl Ranch và Đại lộ East Serrano. Cảnh sát Anaheim tới hiện trường, nhìn thấy 1 chiếc Toyota Prius và 1 chiếc Lexus bốn cửa bị lật với phần đầu 2 xe bị hư hại nặng. Tài xế của cả hai xe đã chết tại hiện trường và 2 hành khách đã được vào bệnh viện. Chưa rõ các hành khách đang đi trên xe nào khi xảy ra vụ tai nạn. Cảnh sát Anaheim nói ma túy hoặc rượu là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, nhưng không nói rõ xe nào có lỗi.----Theo ZingNews. Thương hiệu thời trang Yody vừa lên tiếng trước sự cố sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Để kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi, thương hiệu thời trang Yody đã đăng tải video và hình ảnh thiết kế bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước sự cố này, hãng vừa ra thông báo xin lỗi về vụ việc.----. Theo Báo Tuổi Trẻ. Sức mua giảm sút, chi phí mặt bằng ngốn hết lợi nhuận nên không ít doanh nghiệp phải 'tháo chạy' khỏi các mặt bằng cho thuê ở TP.HCM. Từ đầu năm đến nay, nhiều mặt bằng vốn được kinh doanh sôi động thì nay phải chịu cảnh "cửa đóng then cài". Tại con đường kinh doanh nhộn nhịp bậc nhất TP.HCM là đường Hai Bà Trưng, chỉ tính riêng đoạn đường hơn 2km từ chợ Tân Định đến tượng đài Trần Hưng Đạo (quận 1) có gần 30 mặt bằng lớn nhỏ treo bảng cho thuê. Trong đó khoảng 1/3 mặt bằng đã để trống hơn một năm nay, còn lại là các mặt bằng cho thuê bị "tháo chạy" từ cuối năm ngoái.----Theo Báo Thanh Niên. Sáng 8.4.2023, tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Đa Phước (VWS) ở xã Đa Phước (H.Bình Chánh, TP.HCM) xảy ra sự việc hàng trăm lao động ngưng làm việc tập thể với lý do VWS chậm trả lương. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở VWS, cho biết theo thỏa ước lao động được ký giữa VWS với Ban chấp hành Công đoàn, hằng tháng chậm nhất ngày 20 sẽ ứng một phần lương và vào ngày 5 tháng sau sẽ chi trả toàn bộ lương tháng trước cho người lao động. Nhưng đến nay, người lao động vẫn chưa nhận được lương tháng 3.2023, nên họ ngưng làm việc từ 9 giờ sáng để yêu cầu ban giám đốc công ty có hướng giải quyết tiền lương thỏa đáng. Dương Văn Cường, Giám đốc hành chính VWS, cam kết sẽ thanh toán lương cho công nhân vào đầu tuần sau, nên người lao động đã trở lại làm việc bình thường lúc 11 giờ cùng ngày.----hoảng 1/2 người chưa kết hôn ở Nhật Bản không muốn có con?ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng một nửa số người dưới 30 tuổi chưa lập gia đình ở Nhật Bản không quan tâm đến việc có con, theo một cuộc khảo sát gần đây của một công ty dược phẩm cho thấy, với những người được hỏi cho rằng họ lo ngại về kinh tế và gánh nặng sinh con và nuôi dạy con cái.Trong số 400 người được hỏi từ 18 đến 29 tuổi, 49,4% cho biết họ không muốn có con, tỷ lệ cao nhất trong ba cuộc khảo sát sách trắng về thai nghén hàng năm gần đây nhất do Công ty Dược phẩm Rohto thực hiện. Theo giới tính, 53,0% nam giới và 45,6% phụ nữ không quan tâm đến việc trở thành cha mẹ, viện dẫn những lý do như chi phí cao và lo lắng về tương lai của Nhật Bản, công ty có trụ sở tại Osaka cho biết vào cuối tháng 3.Kết quả của cuộc khảo sát trực tuyến được thực hiện vào tháng 1 được đưa ra sau khi dữ liệu của chính phủ cho thấy số trẻ sinh ra ở nước này năm ngoái lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1899.Chi tiết:----: Có phải 1/3 dân Canada thê thảm về mặt tài chính?ĐÁP 2: Đúng thế. Một phần ba người Canada nói rằng họ đang gặp khó khăn về tài chính do chi phí sinh hoạt cao, một mức độ chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện Angus Reid cho thấy.Cuộc khảo sát với 1.600 người Canada, được công bố hôm thứ Năm, cho thấy 34% người Canada đang ở trong tình trạng “tồi tệ” hoặc “khủng khiếp” về mặt tài chính, tăng 6 điểm phần trăm so với tháng 7 năm ngoái.Để so sánh, 27% người Canada cho biết họ đang ở trong tình trạng tài chính tồi tệ hoặc tồi tệ vào tháng 4 năm 2020, khi các chính phủ áp dụng các biện pháp phong tỏa để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.Chi tiết: