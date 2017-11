Nam Cali Lễ Tạ Ơn: Du Khách Tới, Kẹt Xe

WESTMINSTER, Calif.-- Bạn hãy tin rằng trong tuần tới, lái xe trong Quận Cam sẽ kẹt nhiều hơn... dự toán thời gian lái xe đi lại trong Quận Cam sẽ tăng gấp đôi, vì lượng du khách quốc tế và quốc nội sẽ tới Nam Cali, trong đó thu hút là thành phố Anaheim, nơi có Disney Land.Đó là phân tích của hội Automobile Club of Southern California -- nói rằng tuần tới sẽ là mùa bận rộn xe cộ nhất Quận Cam kể từ năm 2007, với 3.87 triệu cư dân rời nhà cho ngày nghỉ lễ cuối tuần tới.Khoảng 3.3 triệu người du lịch đó sẽ lái xe.Marie Montgomery, phát ngôn nhân của hội Automobile Club từ Costa Mesa, nói xe cộ sẽ kẹt tệ hại nhất là chiều Thứ Ba 21/11/2017, và kẹt xe kéo dài sang Thứ Tư.Như thế, nếu bạn lái xe thuận tiện đỡ kẹt sẽ là Thứ Hai hay rạng sáng thứ Ba.Kẹt xe tẹ haạ nhất là trên đoạn xa lộ số 5 về hướng Nam (I-5 South) trên khoảng đường Valley View Avenue tại thành phố La Mirada, nơi đang xây dựng sửa đường, nên kẹt xe nhiều hơn, theo lời Montgomery.Bản tiên đoán cũng nói mùa lễ Tạ ơn này sẽ có giá xăng đắt nhất kể từ 2013, khi đó giá xăng là hơn 3.60$/gallon.Năm nay, giá xăng trung bình sẽ là 3.20$/gallon cho tới hết cuối tuần ngày lễ.Có 5 điểm đến thu hút du khách từ Nam California tới nhiều nhất vào cuôi tuần Lễ tạ ơn là:1. San Francisco2. San Diego3. Anaheim4. The Grand Canyon5. Santa BarbaraĐiểm đến thu hút nhất trong cuôi tuần Lễ tạ ơn đối với cư dân toàn quôc Mỹ là:1. Orlando, Florida2. Anaheim, California3. New York City, New York4. Honolulu, Hawaii5. Las Vegas, Nevada.